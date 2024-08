10 Gratis Projectbegrotingssjablonen in Excel en ClickUp

Vanaf nul projectbegrotingen maken? Mijn favoriet! Heeft geen enkele projectmanager ooit gezegd. 😅

Hoe vaak heb je niet te maken gehad met onnauwkeurige schattingen van projectkosten? Tenzij je vanaf het begin sjablonen voor projectbegrotingen hebt gebruikt, ken je het gevoel dat je de kosten steeds verder voorbij de geraamde totale kosten ziet kruipen.

Je budget moet gemakkelijk te beheren, aan te passen, te begrijpen en bij te werken zijn, zelfs als je rekening moet houden met onverwachte kostenoverschrijdingen en aanpassingen.

Dat is waar sjablonen voor projectbegrotingen van pas komen! 🌻

Ze kunnen niet al het werk voor je doen, maar een eenvoudige sjabloon voor projectbegrotingen kan een grote verandering zijn. Als je eenmaal een goed overzicht hebt, kun je je richten op het bepalen van projectuitgaven en het maken van een betrouwbaar budgetplan.

We hebben 10 gratis projectbegrotingssjablonen voor Excel en ClickUp voor je op een rijtje gezet, zodat je alleen nog maar een winnaar hoeft te kiezen.

Wat is een sjabloon voor een projectbegroting?

Een sjabloon voor projectbudgettering biedt een structuur om alle kosten voor een project te plannen en bij te houden. Door een schatting te maken van de totale kosten van de taken en middelen die nodig zijn voor de levenscyclus van je project, kun je je doel binnen het budget (en op tijd) bereiken.

Sjablonen voor projectbudgetten houden het budgetteringsproces eenvoudig en georganiseerd, met functies zoals:

Exporteerbare, downloadbare spreadsheets voor eenvoudig delen en bijwerken

Visuele weergaven van uw budget en uitgavencategorieën

Gemakkelijk te volgen budgetwerkbladen voor het bijhouden en schatten van uitgaven en materiaalkosten

De beste sjablonen helpen je bij het optimaliseren van middelentoewijzing houd uitgaven bij, identificeer gebieden waarop u kunt besparen en stel realistische doelen.

Projectmanagement budgetsjablonen kunnen ook mogelijkheden bieden voor het bijhouden van tijd, afhankelijkheidswaarschuwingen, prioriteitslabels, aangepaste statussen en taaktoewijzingen om uw project soepel te laten verlopen.

Wat u moet zoeken in een sjabloon voor projectbegrotingen

U wilt de beste tools en sjablonen om uw project succesvol te laten verlopen projectplannen een realiteit. Tenslotte moeten ze het leven van een projectmanager vereenvoudigen, niet ingewikkelder maken.

Hier zijn enkele dingen die je moet zoeken in eenvoudige sjablonen voor projectbegrotingen:

Betaalbaar: Kleine bedrijven moeten hun geld in projecten steken, wat betekent dat ze gratis budgetsjablonen enspreadsheetsoftware 💸

Kleine bedrijven moeten hun geld in projecten steken, wat betekent dat ze gratis budgetsjablonen enspreadsheetsoftware 💸 Overzichtelijk: Jij en je teamleden moeten in één oogopslag je budget kunnen zien

Jij en je teamleden moeten in één oogopslag je budget kunnen zien Aanpasbaar: Elk project is anders, en je zult waarschijnlijk een paar aangepaste velden moeten maken

Elk project is anders, en je zult waarschijnlijk een paar aangepaste velden moeten maken Dynamisch: Projectbudgetten zijn levende documenten die je in real-time moet bijwerken

Projectbudgetten zijn levende documenten die je in real-time moet bijwerken Deelbaar: Samenwerking is de sleutel! Je moet je budget kunnen delen met belanghebbenden, teamleden en alle andere betrokkenen

Boven alles wil je een sjabloon voor projectbegrotingen die voor jou werkt. Projectbudgetten beheren is al moeilijk genoeg zonder te moeten werken met logge sjablonen die niet doen wat je nodig hebt.

10 gratis sjablonen voor projectbegrotingen 2024

We hebben een breed scala aan projectbegrotingssjablonen uitgelicht, en ze zijn allemaal gratis. Dus pak een drankje, schop je voeten omhoog en maak je klaar om de sjabloon van je dromen te ontmoeten.

1. ClickUp Projectbegrotingssjabloon met WBS

Deze sjabloon downloaden

Bereidt u zich voor op een complex project? Zo ja, ClickUp's Projectbegroting met WBS sjabloon is een droom die uitkomt. ✨

Gebruik deze begrotingssjabloon voor projectbeheer om een gedetailleerde work breakdown structure te maken en je project in behapbare onderdelen op te delen. Het is ontworpen om je te helpen bij het bijhouden van projectuitgaven, het organiseren van je projectgegevens en het in kaart brengen van kostenramingen.

Projectmanagers kunnen deze sjabloon gebruiken om ervoor te zorgen dat elke dollar wordt verantwoord. En het is eenvoudig te gebruiken, of je nu een nieuw project start of de leiding neemt over een bestaand project.

ClickUp is een van de beste OKR-software tools op de markt, zodat je toegang hebt tot een heleboel extra projectmanagementfuncties. We hebben alles voor je, van samenwerkingstools en teambeheer op afstand tot eenvoudige sjablonen voor budgetvoorstellen . Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp eenvoudig begrotingssjabloon

Deze sjabloon downloaden

Als u op zoek bent naar een eenvoudig spreadsheet voor projectbegrotingen, dan is de ClickUp Eenvoudige Begrotingssjabloon is waar het is.

Deze sjabloon zal u helpen uw financiën te organiseren, de basislijn van uw project te vinden, nauwkeurige kostenramingen te maken en de werkelijke kosten in real-time te volgen. Gebruik aangepaste statussen, velden en weergaven om iedereen op dezelfde pagina te houden. En maak je geen zorgen; het is zo eenvoudig dat het ook werkt als een persoonlijke budgetsjabloon.

Het is zo eenvoudig als het toevoegen van de sjabloon aan je dashboard, het uitnodigen van teamleden of gasten, het registreren van geschatte en vaste kosten en het bijhouden van uitgaven terwijl je bezig bent.

Zodra u zich aanmeldt, hebt u toegang tot alle ClickUp's projectmanagementtools . Of je nu snelle en eenvoudige Gantt-diagrammen of bouwprojectbeheer tools, heb je toegang tot wat je nodig hebt om het voor elkaar te krijgen. ⚒️ Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Marketing Budget Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Marketingbudgetten zijn een integraal onderdeel van het succes van hedendaagse bedrijven, en de ClickUp sjabloon voor marketingbudgetten vereenvoudigt het proces van het plannen en beheren van uw marketinginspanningen.

Zorg ervoor dat uw marketinggeld op de juiste plaatsen terechtkomt, controleer uw uitgaven en volg uw projectcontroles en op te leveren producten.

Gebruik deze gratis budgetsjabloon om uw ROI te maximaliseren, potentiële besparingen te identificeren en een top-down overzicht te maken van uw marketingactiviteiten en hun kosten. Het kan alles, van het bijhouden van de voortgang ten opzichte van KPI's tot het berekenen van individuele kosten.

Blijf op de hoogte van het budget van uw project met de tools om doelen te stellen, prestaties uit het verleden te bekijken, uw budget te berekenen, uw fondsen toe te wijzen, de voortgang te controleren en realtime aanpassingen te maken. En doe het allemaal met de hulp van ClickUp Automatiseringen om wat van het drukke werk voor alle betrokkenen te elimineren. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Bedrijfsbegroting Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

De ClickUp Bedrijf Budget Sjabloon laat u uw project vereenvoudigen en een budget maken met gedetailleerde uitsplitsingen en handige projectbeheertools. 🧰 ClickUp's software voor financieel projectbeheer tools creëren een routekaart naar succes en geven u de automatiseringen en aanpassingsopties die u bij elke stap nodig hebt. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om gebieden voor optimalisatie te identificeren, uw cashflow te beheren en projectprestaties bij te houden.

Deze sjabloon is ontworpen om je zakelijke uitgaven en inkomsten te centraliseren, zodat je project op schema blijft.

U hebt ook toegang tot de robuuste projectbeheerfuncties van ClickUp. Zo kunt u gedurende de hele levenscyclus van het project samenwerken met uw team, projecttaken toewijzen en de voortgang over de hele linie bijhouden. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp evenement budget sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Als je een evenement organiseert, neem dan wat gewicht van je schouders met de ClickUp Evenement Budget Sjabloon .

Zorg ervoor dat uw uitgaven en middelen goed worden beheerd, of u nu een bedrijfsbijeenkomst, conferentie, productlancering of beurs plant. Deze sjabloon helpt je bij het stellen van doelen en budgetten, het bijhouden van uitgaven en arbeidskosten en het analyseren van je geschatte budget.

En het allerbelangrijkste: dit helpt je om elke keer weer een succesvol evenement neer te zetten. 🤩

Deze gratis sjabloon voor projectbudgettering maakt het plannen, beheren en volgen van je evenement eenvoudig met aangepaste statussen, velden, weergaven en projectbeheertools.

Je begint met het toevoegen van de sjabloon aan je gratis ClickUp werkruimte. Van daaruit kunt u relevante leden uitnodigen en ten volle profiteren van deze budgetsjabloon vanaf uw startdatum tot de grote dag en daarna. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Budget Voorstel Sjabloon

Leer meer

Als je een budgetvoorstel maakt, hoeven we je niet te vertellen hoe stressvol dat kan zijn. Maar de ClickUp sjabloon voor budgetvoorstel kan het overzichtelijker maken.

Zorg ervoor dat uw financiën op orde zijn en gemakkelijk te begrijpen, zodat u het plan gemakkelijker kunt overbrengen aan uw belanghebbenden. En zorg voor een nauwkeurige kostenraming, zodat je volgende vergadering met hen over iets anders gaat dan over het budget heen gaan.

Deze sjabloon heeft duidelijke visuals om het gemakkelijk te maken om een top-down overzicht van de projectkosten en een gedefinieerd stappenplan van begin tot eind te maken.

De sjabloon helpt je bij het verzamelen van informatie, het maken van een tijdlijn, het berekenen van de kosten, het maken van een definitief budgetvoorstel en alle noodzakelijke herzieningen om je informatie up-to-date te houden. 📅

Je krijgt ook toegang tot een heleboel tools voor projectbeheer en financiën, en elk teamlid kan een eigen dashboard krijgen. Gebruik deze tools om het bijhouden van budgetvoorstellen te verbeteren, projectbeperking beheer, samenwerking en projectplanning. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp budget rapport sjabloon

Leer meer

Budgetteren is tijdrovend. Doe het sneller met de ClickUp budget rapport sjabloon .

Gebruik deze sjabloon om de voortgang ten opzichte van doelen in realtime bij te houden, discrepanties tussen uw geplande en werkelijke budget te verklaren en een gedetailleerd overzicht te maken van uw financiën in het verleden en het heden.

We hebben deze sjabloon gemaakt om je controle te geven over je financiën, of je nu een klein bedrijf hebt of een grote onderneming. Je kunt je budgetinformatie snel organiseren, begrijpen en communiceren, en het is een uitstekende optie voor projectbudgettering.

Het helpt je bij het verzamelen van gegevens, het maken van je budgetrapport, het invoeren van de gegevens, het controleren op juistheid en het bijwerken van je informatie in realtime. Deze sjabloon downloaden

8. Excel Projectbegroting Sjabloon door ProjectManager

via Projectmanager

De Excel Projectbegrotingssjabloon helpt je bij het organiseren van de financiële details voor je project met een eenvoudige lay-out.

Het is een Microsoft Excel-sjabloon, dus je kunt gemakkelijk je items van kleurcodes voorzien, formules invoeren en je financiën controleren. Zodra je hebt geprofiteerd van deze gratis download, kun je meteen je projectbegroting maken en de velden van de sjabloon invullen.

Krijg in één oogopslag een visuele bevestiging wanneer je rood staat of binnen het budget blijft en deel het document met je teamleden om iedereen op één lijn te houden.

Je kunt deze gratis projectbegrotingssjabloon en alle extra tools van ProjectManager 30 dagen gebruiken tijdens de gratis proefperiode. Daarna kun je je aanmelden voor slechts $13 per maand. Deze sjabloon downloaden

9. Excel Maandelijks Budget Sjabloon

via Microsoft

Wil je een supersimpele maandbegroting zonder franje? Met de Excel Maandbegrotingssjabloon van Microsoft lukt het. ✅

Deze aanpasbare budgetspreadsheetsjabloon toont je inkomsten of budget, het percentage van het maandelijkse inkomen dat je uitgeeft en een overzicht van je uitgaven op één plek. Bekijk de huidige subtotalen voor elke uitgavencategorie in de tabbladen Maandelijkse inkomsten en Uitgaven voor een meer gedetailleerde blik.

Als je Excel-vaardig bent, is het aanpassen van deze sjabloon buiten het uitgavenoverzicht en de grafiek eenvoudig, waardoor het gemakkelijk is om complexe projecten te beheren waarbij je veel moet bijhouden.

Of je nu een budget maakt voor een klein bedrijfsproject of voor iets groters, met deze sjabloon zit je goed. En het is eenvoudig genoeg om te gebruiken voor persoonlijke budgettering! Deze sjabloon downloaden

10. Excel gedetailleerd projectbegrotingssjabloon door Vertex42

via Vertex42

Als je een gedetailleerde spreadsheet wilt maken, is de Excel Detailed Project Budget Template misschien wat je zoekt. Het is gratis en compatibel met Excel en Google Sheets, perfect voor samenwerking tussen teamleden.

Maak een gedetailleerde projectbegroting compleet met een WBS voor grote en complexe projecten, een basis- of maandelijkse projectbegroting om het eenvoudig te houden, of beide voor een uitgebreide blik op je financiën.

Vertex42 ontwierp deze sjabloon voor verschillende projecten, van woningrenovatie tot grote IT-projecten, en alles daartussenin. U vindt er ook andere gratis downloads voor zaken als earned value management om uw Excel-sheets te vervolledigen.

Naast de gratis sjablonen van Vertex42 kunt u ook betalen voor eersteklas Excel- en Google Sheets-sjablonen om de oplossingen te krijgen die u nodig hebt om uw bedrijf uit te breiden. Deze sjabloon downloaden

Houd uw projectbudget van begin tot eind in de gaten

Een succesvol projectbudget is cruciaal voor succes en vereist een zorgvuldige planning, opvolging en controle van de uitgaven. Projectmanagers overal ter wereld weten hoe moeilijk het is om alles te organiseren.

Met een van deze gratis sjablonen maak je een realistische begroting, identificeer je risico's en pas je waar nodig aan om overbesteding en vertragingen te voorkomen.

Of je nu een gedetailleerd of eenvoudig sjabloon voor een projectbegroting nodig hebt, zoek er een waarmee je uitgaven kunt prioriteren en weloverwogen beslissingen kunt nemen bij het toewijzen van je geld. Je zult gemakkelijker kostenbesparende mogelijkheden kunnen identificeren en je plannen op een begrijpelijke manier kunnen communiceren met belanghebbenden.

ClickUp maakt dit alles eenvoudiger met browser-, desktop- en app-functionaliteit, plus een suite met samenwerkingstools voor teams van elke omvang. We hebben ook meer dan 1000 integraties met populaire projectmanagementtools om al uw werk samen te brengen in één dashboard.

Gebruikers met ClickUp's Free Forever-plan krijgen toegang tot tonnen sjablonen, weergaven en aanpassingsopties. Dus waar wacht u nog op? Aanmelden voor ClickUp nu! 🏃