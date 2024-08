Wat is een werkmanagementsysteem en hoe implementeer je het? (2024)

Organisaties moeten er nu voortdurend naar streven om hun jaarlijkse doelen en targets te halen in de huidige concurrerende wereld. Gelukkig is er een manier om dat te doen zonder in paniek te raken en om de dag je nagels af te bijten.

En het begint met het begrijpen van werkmanagement.

Werkmanagement is een proces dat een bedrijf helpt om HELPT EEN business helpt bij het beheren van zowel werkstromen als werklasten tegelijkertijd.

het is als een superkracht voor bedrijven die zelfs de Avengers met ontzag kan vervullen!

In dit artikel behandelen we alles wat je moet weten over werkbeheer met inbegrip van de belangrijkste voordelen en het proces. We belichten ook de beste tool voor werkbeheer die je vandaag kunt gebruiken.

Laten we erin duiken. šŸŠ

Wat is werkbeheer?

Werkbeheer is een systeem dat bedrijven helpt om een efficiƫnte werkstroom structuur te creƫren die werkt voor elk niveau in de organisatie. Het doel is om verschillende bedrijfsprocessen te stroomlijnen zodat intern en virtuele teams kunnen efficiƫnt werken om maximale winst te behalen.

En hiervoor beoordeel je zorgvuldig de huidige operationeel werk om de tekortkomingen binnen de bestaande structuur te identificeren.

Werkbeheer integreert ook procedures die organisaties helpen hun werk op elkaar af te stemmen en perfect uit te voeren.

Uiteindelijk draagt dit alles bij tot (tromgeroffel, alsjeblieft...)

Het verbeteren van de prestaties van de organisatie

Het elimineren van redundanties binnen het systeem

Voldoen aan de verwachtingen van de client (en er ubercool uitzien terwijl je het doet šŸ˜Ž)

Hulpbronnen efficiƫnt gebruiken

Uitstekende samenwerking tussen teams

Nu verwarren de meeste mensen werkmanagement met projectmanagement omdat beide praktijken een deel gemeen hebben.

Ze zijn echter niet hetzelfde.

Dus laten we de feiten eens op een rijtje zetten en snel de verschillen begrijpen.

Werk management vs. projectmanagement

Natuurlijk, werkbeheer omvat het stroomlijnen van taken, het verbeteren van gebruik van middelen enz.

Het zijn eigenlijk dingen die je ook uitvoert met je eigen projectmanagementproces.

Maar er is een enorm verschil tussen de twee als het gaat om hun reikwijdte.

Hier lees je hoe werkmanagement en projectmanagement twee verschillende concepten zijn:

Vergelijk werkmanagement met projectmanagement_ | Werkbeheer | Projectmanagement | | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | Hiermee kunt u taken met betrekking tot meerdere projecten en ad-hoc taken organiseren en uitvoeren | Hiermee kun je langetermijndoelen bereiken die gericht zijn op bedrijfsefficiƫntie en -succes. Hiermee kun je kortetermijndoelen bereiken die gerelateerd zijn aan een project | Het is een zich herhalend proces met een evoluerende, flexibele structuur. Het heeft meestal een starre structuur met een vast tijdschema en budget | Alle teams binnen een organisatie zijn erbij betrokken. Alleen de leden van het projectteam die verbonden zijn aan een bepaald project zijn erbij betrokken | Helpt u uw business doelen te bereiken | Helpt u te voldoen aan de verwachtingen van het project |

Laten we nu de verschillende fases van het proces van werkmanagement bekijken.

Het werkmanagementproces

Het proces voor werkbeheer bestaat uit zes stappen die je helpen om werk op een coherente en gestructureerde manier te beheren:

Werk identificeren

Plannen van het werk

Planning van het werk

Werk uitvoeren

Opvolging van werk

Analyse van werk

Het uiteindelijke doel van al deze stappen is het leveren van kwaliteit producten af te leveren die voldoen aan de vergadering van belanghebbenden verwachtingen voldoen en in lijn zijn met het goedgekeurde budget.

Gelukkig kunt u met een tool voor werkbeheer zoals ClickUp alle zes stappen automatiseren en stroomlijnen.

Maar voordat we gaan zien hoe ClickUp werkbeheer voor ondernemingen tot een fluitje van een cent maakt, volgt hier wat er tijdens elke fase van het werkbeheerproces gebeurt:

1. Werk identificeren

In deze stap wordt de taak geĆÆdentificeerd.

Je definieert precies wat het werk is, hoe je het moet aanpakken en wanneer je het moet voltooien.

Het is ook essentieel om deze informatie te documenteren zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

2. Werk plannen

Werkplanning houdt in dat u de benodigde middelen identificeert en tijdsinschattingen maakt om ervoor te zorgen dat u dingen op tijd klaar krijgt. Zodra u alle relevante gegevens hebt gecombineerd, moet u een abonnement opstellen.

Eentje dat uitvoerbaar is, in tegenstelling tot al je vakantieplannen voor 2020... šŸ˜

Gelukkig hebben apps voor werkbeheer ingebouwde Gantt grafieken hebben hoef je niet meer te vertrouwen op spreadsheets voor het plannen van werk!

3. Werkplanning

In deze stap brengt een teamleider of projectmanager het werk in kaart over dagen, weken of zelfs maanden.

En met deze tijdlijnen voor projectmanagement in de hand, informeer je het team in detail over hun verantwoordelijkheden.

4. Werk uitvoeren

Nu alles gepland en in kaart gebracht is, is het tijd voor actie.

De leden van het team beginnen aan de Taak te werken volgens het vooraf opgestelde abonnement dat in de eerste fasen is besproken. Je geeft ook prioriteit aan dringend werk (en koffiepauzes) om ervoor te zorgen dat je je doelstellingen op tijd haalt. ā˜•

5. Werk opvolgen

We weten allemaal hoe frustrerend het kan zijn als een belangrijke deadline wordt gemist..

Maar abonnementen lopen niet altijd zoals gepland en dat is niet erg.

Daarom is het essentieel om het werk op te volgen en te controleren of alle leden van het team volgens schema werken.

Als er iets niet goed lijkt te gaan, kun je samen brainstormen en back-up abonnementen opstellen om dichter bij je resultaten te komen.

6. Werk analyseren

wat waren de wegversperringen? wat had u beter kunnen doen?

In deze fase verwijs je naar de verzamelde gegevens en documentatie om de kwaliteit van het werk te beoordelen. Het is handig om een aantekening te maken van alle sleutelelementen om je processen te verfijnen.

Hoe stroomlijnen met software voor werkbeheer

Voor succesvol werkbeheer moet je verschillende aspecten plannen, inplannen, bijhouden en organiseren om de efficiƫntie van je team te verbeteren.

Dit doen voor een enkel project is al vermoeiend genoeg.

Denk er eens over na om het op organisatieniveau te doen!

Maak je geen zorgen. Met de juiste werkmanagementsoftware kan dit een fluitje van een cent zijn.

Het maakt niet uit in welke branche je werkt, de software kan je op sommige, zo niet alle, gebieden helpen:

Laten we eens kijken naar drie belangrijke redenen waarom u software voor werkbeheer moet gebruiken.

**1. Delegeer als een baas!

Taken beheren en delegeren is veel lastiger dan het klinkt (we weten zeker dat elke manager het met ons eens is).

Gelukkig wordt het toewijzen van taken een peulenschil met een oplossing voor werkbeheer. Managers kunnen in een paar klikken taken toewijzen en in realtime op de hoogte blijven van de voortgang. Het helpt je ook prioriteiten in te stellen en deadlines te beheren in een handomdraai!

2. Werk eenvoudig samen

Ooit verdwaald geraakt op zoek naar relevante informatie in een lange thread e-mails?

Het is alsof je vraagt of je ooit zin hebt gehad om maandag niet te werken? ja, natuurlijk! #MondayBlues šŸ˜°

Nou, dat zal niet gebeuren als je software voor werkbeheer gebruikt. Met een platform voor werkbeheer kun je alle relevante bestanden opslaan en delen, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de leden van het team.

3. Effectief beheer van werklast

Met software voor werkstroombeheer wordt het beheren van de werklast van je team supergemakkelijk. Je kunt snel zien wat er op ieders bordje ligt! šŸ½ Effectief middelenbeheer stelt u ook in staat om vast te stellen wie overbelast is en deze middelen toe te wijzen aan een werknemer met minder Taken.

Hoe kies je de juiste tool voor werkbeheer?

Software voor werkbeheer is best handig, toch?

maar het kiezen van de juiste tool kan net zo moeilijk zijn als het begrijpen van de plot van een Christopher Nolan film._ šŸ˜µ

De tool die u kiest voor werkbeheer moet passen bij de bestaande werkstroom en de zakelijke doelstellingen van uw organisatie.

Hier zijn een paar dingen waar je op moet letten:

Analyseer je bestaande processen en kijk welke afdelingen een enorme bijdrage leveren of wie dat extra zetje nodig heeft (en misschien een peptalk!).

Bepaal op basis van je organisatiestructuur welke functies je nodig hebt om werkbeheer te stroomlijnen

Hoe groter het team en het werkvolume, hoe geavanceerder de softwareoplossing waar een organisatie naar op zoek is. Je team kan zelfs een cloud-gebaseerde oplossing voor werkbeheer voor ondernemingen gebruiken

Als je bestaande werkstroom arbeidsintensief is, moeten organisaties een geautomatiseerd werkbeheerproces te overwegen met automatisch synchroniseren van gegevens, updates en waarschuwingen

Is het primaire doel om de efficiƫntie van werknemers te verhogen? Of de groei van de business vergroten? Het identificeren van de sleutel business targets kan bedrijven helpen bij het vinden van de software die zalhun werknemers in staat stelt om die targets te halen

P.S. Hoe groter je prestatie, hoe groter het jaarlijkse werkfeest. šŸ˜

Bespreek deze aspecten met je team en je zult kunnen beslissen welke software voor werkbeheer het meest geschikt is voor jouw behoeften.

En om je te helpen die beslissing nu te nemen, laten we je officieel kennismaken met ClickUp.

De beste tool voor werkbeheer in 2022

hoe kunnen jij en je _team productiviteit omhoogschieten en een ongeƫvenaarde workflow _ creƫren?

Door samen te werken met de beste software voor werkbeheer die er is, ClickUp!

ClickUp is als Yoda, die virtuele teams de broodnodige kracht geeft om hun volledige potentieel te ontsluiten.

Met aangepaste sjablonen en innovatieve functies zoals Mindmaps en een kanban-bord, helpt ClickUp organisaties om een gezonde, stabiele werkstructuur op te zetten. šŸ˜‡

Hier volgt een kort overzicht van een aantal van de beste oplossingen ClickUp functies die het de ultieme tool voor werkbeheer maken:

ClickUp Weergaven: werk beheren in een lijstweergave, kaderweergave, Agiel bestuur weergave, of een andere projectstijl naar keuze

Taken toewijzen: Wijs een taak toe aan een toegewezen persoon, meerdere toegewezen personen of een team, afhankelijk van de vereiste taak en deadline

Wijs een taak toe aan een toegewezen persoon, meerdere toegewezen personen of een team, afhankelijk van de vereiste taak en deadline Mededelingen enToegewezen opmerkingen : maak een opmerking over een vereiste wijziging of gewenste informatie en wijs deze toe aan de medewerker om ervoor te zorgen dat hij/zij de taak meteen oppakt

enToegewezen opmerkingen maak een opmerking over een vereiste wijziging of gewenste informatie en wijs deze toe aan de medewerker om ervoor te zorgen dat hij/zij de taak meteen oppakt ClickUp Dashboards: krijg een weergave op hoog niveau van het project met realtime Dashboards.Gebruik aanpasbare widgets om waardevolle inzichten te krijgen over taken, projecten en mensen

Profielen: houd de gegevens van uw werknemers in de gatennog te doen lijsten en krijg een beter idee van hun werkactiviteiten

houd de gegevens van uw werknemers in de gatennog te doen lijsten en krijg een beter idee van hun werkactiviteiten Tijdinschattingen: Voeg tijdsinschattingen toe aan taken om de leden van het team te helpen begrijpen of hun werk op schema ligt

Voeg tijdsinschattingen toe aan taken om de leden van het team te helpen begrijpen of hun werk op schema ligt ClickUp Automatiseringen : automatiseer routinetaken met vooraf gebouwde, aanpasbare automatiseringsrecepten. ClickUp-taak zorgt voor deze vervelende taken zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke dingen

automatiseer routinetaken met vooraf gebouwde, aanpasbare automatiseringsrecepten. ClickUp-taak zorgt voor deze vervelende taken zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke dingen ClickUp-taak checklists : Welkom bij de toekomst van slimme maar eenvoudige takenlijsten! Het wordt ook geleverd met eenvoudige subtaken en geneste subtaaks om je team te helpen grondiger en efficiƫnter te werken

Welkom bij de toekomst van slimme maar eenvoudige takenlijsten! Het wordt ook geleverd met eenvoudige subtaken en geneste subtaaks om je team te helpen grondiger en efficiƫnter te werken Weergave ClickUp Gantt grafiek enAfhankelijkheidprojectmanagement: beheer de tijd, plan meerdere projecten en houd de voortgang van het werk bij. Bouw uitgebreide tijdlijnen voor projecten, zodat u nooit deadlines mist

Weergave ClickUp chatten: gebruik deze weergave voor geĆÆmproviseerde brainstorms en Money Heist discussies. Houd al deze gesprekken naast uw werk en verlies ze nooit uit het oog

ClickApp e-mailen: e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp verzenden en ontvangen zonder van tabblad te wisselen of uw virtuele scherm verder te vervuilen

Mobiele apps: taken weergeven, herinneringen maken en uw aantekeningen aantonen met uw mobiele iOS- of Android-apparaat terwijl u onderweg bent

Werk jezelf omhoog

Software voor werkbeheer verhoogt niet alleen de prestaties van een organisatie, maar verbetert ook de communicatie en productiviteit van bedrijven. Het helpt bedrijven om middelen efficiƫnt toe te wijzen en te beheren en motiveert teamleden om veel meer te bereiken binnen een bepaalde tijd.

wat is de volgende stap voor organisaties die hun groei willen opschalen?

BFF's worden met een werkbeheersysteem met verbeterde functies zoals ClickUp! šŸ’

Met een uitgebreid maar gebruiksvriendelijk Dashboard helpt ClickUp u de voortgang van uw werk te bewaken en uw tijd effectief te beheren.

Bovendien kan uw team samenwerken aan ideeƫn voor projecten, notulen van vergaderingen en meer met Docs.

Dus word vandaag nog gratis lid van ClickUp om elke Taak vol vertrouwen te volbrengen en #WinAtWork elke dag.