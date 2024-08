Beste 15 Airtable Alternatieven & Concurrenten in 2024

Voel je je gevangen in velden in tabelvorm of ben je op zoek naar meer flexibiliteit in je tool voor projectmanagement? Als Airtable niet helemaal voldoet aan de behoeften van je team, is het misschien tijd om alternatieven te onderzoeken.

Airtable is een populaire spreadsheet-database hybride die teams een visueel vriendelijke interface en een bereik aan krachtige functies biedt. Maar net als elke andere tool is het misschien niet de perfecte oplossing voor iedereen. Of het nu gaat om de prijs, het gebrek aan bepaalde functies of een gecompliceerde gebruiksvriendelijke ervaring, misschien ben je op zoek naar geschikte alternatieven.

In deze lijst duik ik diep in wat elk van deze tools uniek maakt, bekijk ik hun functies, prijzen en sleutel verkoopargumenten. Of je nu een klein team of een groeiend bedrijf hebt, lees verder om de volgende tools te vinden beste software voor projectmanagement voor je team!

Wat is Airtable?

Werk samen met je team met gedeelde databases met Airtable Airtable is een beheertool waarmee u nummers, cijfers en formules kunt toevoegen zoals in een normaal spreadsheet, maar er is een twist-u kunt ook afbeeldingen, PDF's, selectievakjes en tags toevoegen in de cellen van het spreadsheet (bekend als Airtable velden)

Dit kan je helpen om je eenvoudige invoer of lijsten met taken uit te breiden met media en organisatorische functies om context en zelfs een extra vleugje productiviteit toe te voegen aan je normale spreadsheet.

Bovendien kun je zelfs een Airtable formulier maken en het volgende vastleggen invoer vastleggen in uw database .

Dit is wat een gebruiker van Airtable kan doen:

**Al uw projectbestanden opslaan in een Airtable basis (werkruimte)

Al uw Airtable-gegevens weergeven in een raster (vergelijkbaar met Microsoft Excel), kalender of een Kanban-bord

(vergelijkbaar met Microsoft Excel), kalender of een Kanban-bord Creëer en gebruik coole spreadsheet templates uit het Airtable universum

uit het Airtable universum De functionaliteit uitbreiden met een Airtable integratie of een Airtable API gebruiken

**Airtable integreert met heel wat tools zoals Evernote, Slack en een paar andere softwareopties uit deze lijst, zoals Basecamp.

15 Beste Airtable Alternatieven voor projectmanagement 2024

1. ClickUp

Beste voor Projectmanagement en Taaksamenwerking

Schakel tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabel weergave en Kalender weergave om al uw werk het beste te visualiseren

ClickUp is een alles-in-één projectmanagement software app, ontworpen voor alle gebruikers in alle sectoren, van solo ondernemers tot grote ondernemingen.In tegenstelling tot Airtable heeft ClickUp een groot aantal ingebouwde taken-taak en samenwerkingsfuncties waarmee teams dingen snel kunnen doen

Laten we eens kijken waarom ClickUp het beste gratis alternatief voor Airtable is:

Sleutelfuncties ClickUp Tabel Weergave Hoewel er tal van andere effectieve manieren zijn om projecten te beheren, wilt u soms gewoon een spreadsheet om uw gegevens te beheren. Maak kennis met de krachtige ingebouwde tabelweergave van ClickUp.

In de weergave Tabel is elke rij even hoog en is elk veld een kolom. Bovendien is er geen scheiding op Lijst of Status - zodat u een beknopte, toegankelijke weergave krijgt van alles!

Hier zijn enkele van de andere weergaven die je krijgt:

Lijstweergave: rangschikt meerdere taken in overzichtelijke lijsten met taken Weergave van het bord: al uw projecttaken in een overzichtelijke weergave weergeven Scrum of Kanban-bord 3. Weergave kalender: weergave van uw drukke schema zoals u dat doet in Airtable kalenders Kaderweergave: het werk en de taken van uw teamleden in de gaten houden Weergave van gantt: uw project maken en beherenGantt grafiekof tijdlijn Activiteitsweergave: updates van project status in real-time bijhouden Ik-modus: Taken weergeven die aan jou zijn toegewezen ClickUp AI ClickUp Brain is een unieke, rolgebaseerde AI-oplossing die gebruik maakt van door onderzoek ondersteunde suggesties om sneller optimale resultaten te behalen. De AI-technologie van ClickUp is grondig ingebed in het platform, waardoor de functie bijna overal in uw ClickUp-werkruimte mogelijk is. De technologie schittert echter pas echt in ClickUp Documenten . Specificeer gewoon uw rol en uw use case, en laat ClickUp AI de rest afhandelen!

Geef snel een overzicht van de activiteit van een taak over een bepaalde periode en stel specifieke vragen over de eigenaar van de taak, de deadline, opmerkingen en nog veel meer ClickUp Toegewezen opmerkingen Natuurlijk kun je op een Airtable-basis feedback delen via opmerkingen, maar besteden de leden van je team er ook echt aandacht aan?

Met ClickUp zorgt u ervoor dat uw team actie onderneemt naar aanleiding van de opmerkingen.

Zet opmerkingen om in taken en wijs ze toe aan het team. Ze krijgen direct een melding wanneer ze een opmerking ontvangen, dus er zijn geen excuses meer om ze over het hoofd te zien.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Opmerkingen toewijzen in Taken /%img/

Zorg ervoor dat uw opmerkingen worden gezien door opmerkingen rechtstreeks aan gebruikers toe te wijzen in Taken, en krijg een snelle weergave van de toegewezen opmerkingen in een Checklist ClickUp Weergave chatten Al uw ClickUp commentaren en gesprekken worden opgeslagen in de Chat-weergave, zodat u niet uren hoeft te zoeken naar dat een commentaar.

Breng diepere inzichten aan het licht en krijg overzichten op hoog niveau van uw campagnes met volledig aanpasbare dashboards in ClickUp ClickUp Automatiseringen Automatiseer uw repetitieve taken in slechts een paar klikken.

ClickUp biedt honderden sjabloon voor automatisering van werkstromen en je kunt zelfs je eigen aangepaste automatiseringen .

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van je behoeften, zodat je team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Voordelen

Jira werd oorspronkelijk ontwikkeld als tool voor het bijhouden van bugs, maar ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een zeer aanpasbare beheersoftware.

functies

Flexibele Agile weergaven met een aanpasbaar Scrum- en Kanban-bord

Gedetailleerde rapportages inclusief snelheidsgrafieken, burn-up grafieken, burndown grafieken, enz.

Aanpasbare dashboards voor projecten

Krachtig zoeken om een specifieke Taak te vinden

Voordelen

De functie roadmap stelt teams in staat om grootschalige projecten aan te pakken

Zeer geschikt voor softwareontwikkeling en het bijhouden van problemen

Geavanceerde sjablonen voor automatisering van werkstromen

Biedt meer dan 3000 native integraties, waaronder Evernote, Slack en Google Spreadsheets

nadelen

Niet geschikt voor niet-technische teams

Gecompliceerde gebruikersinterface en moeilijk inwerkproces

Gebrek aan ingebouwde functies voor samenwerking

Geen ingebouwde functie voor ideeënbeheer zoals kladblok of documenten

Prijzen

Jira biedt 1 gratis en 2 betaalde abonnementen:

Free abonnement : bevat basis Agile projectmanagement functies voor maximaal 10 leden van het team

: bevat basis Agile projectmanagement functies voor maximaal 10 leden van het team Standaardabonnement ($7/maand per gebruiker): inclusief 250 GB cloud opslagruimte voor maximaal 5000 gebruikers

($7/maand per gebruiker): inclusief 250 GB cloud opslagruimte voor maximaal 5000 gebruikers Premium Plan ($14/maand per gebruiker): heeft extra functies en onbeperkte opslagruimte

Aantekening: Jira is gratis te gebruiken voor elk open source project.

Beoordelingen van klanten

G2: 4.2/5 (3.600+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (8.900+ beoordelingen)

Hier is onze_ diepgaande evaluatie van Jira Voor het geval je het van dichterbij wilt bekijken._

5. Zoho Sheet

Beste voor Spreadsheet-gebaseerd gegevensbeheer

Via: Zoho Sheet Zoho Sheet maakt deel uit van de Zoho-suite die andere SaaS-tools bevat zoals CRM-software, Zoho Books (voor boekhouding), enz.

Zoho Sheet Met Zoho Sheet kun je je spreadsheets automatiseren en gegevens importeren uit verschillende databronnen, waaronder Excel.

functies

Lijsten met taken, subtaken en opmerkingen voor eenvoudig taakbeheer

Functie Gantt grafiek voor het beheren van afhankelijkheid

Urenregistratie voor het bijhouden en maken van rapportages over de werkuren van je team

Opslagruimte in de cloud voor projectdocumenten

Voordelen

Gemakkelijk omtaken plannen en projecten

Geavanceerde functies voor tijdsregistratie en facturering, geschikt voor teams op afstand * Super gedetailleerde rapportages en dashboards voor projecten

Betaalbaar voor kleine teams

nadelen

Steile leercurve

Beperkte functies voor Agile projectmanagement

Complexe en onhandige gebruikersinterface

Duur voor grote teams

Prijzen

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen van klanten

G2: 4.0/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

6. Google Spreadsheets

Beste voor real-time samenwerking en gegevensanalyse

Via: Google SpreadsheetsGoogle Spreadsheets is een gratis spreadsheetprogramma beschikbaar voor elke gebruiker met een persoonlijk Google account of voor bedrijven met behulp van Google Werkruimte . Google Spreadsheets is een vrij bekende software die de gebruiksvriendelijke functies voor live bewerking, opslaan zonder knop en delen bevat die je herkent van andere Google Documenten webgebaseerde producten.

functies

Realtime online acties die vanaf vrijwel elke locatie toegankelijk zijn

Sla uw werk automatisch op: beschouw Google Spreadsheets als de cloud-gebaseerde versie van Google alternatief voor Microsoft Excel * Met de functie Google Spreadsheets verkennen krijgt u toegang tot extra functies door vragen te stellen die Google Spreadsheets voor u oplost

Integreer Google Spreadsheets met andere Google apps zoals Formulieren, Financiën, Tekeningen, enz.

Voordelen

Snel op te pikken en te beginnen met Google Spreadsheets

Eenvoudig delen via URL en medewerkers toevoegen aan uw spreadsheet

Extensie voor offline modus beschikbaar

Toegankelijk en gratis voor iedereen met een Google account

Nadelen

Moeilijk om projecten en taken efficiënt te beheren in Google Spreadsheets alleen

Kan een paar klikken kosten om toegang te krijgen tot rapportage dashboards of andere weergaven zoals Gantt

Geen weergave op Kanban-bord

Geen functies voor het bijhouden van tijd, doelen of afhankelijkheid

Prijzen

Google Spreadsheets biedt vier abonnementsopties

Gratis voor persoonlijk gebruik: 15 GB opslagruimte per gebruiker in Google Drive

15 GB opslagruimte per gebruiker in Google Drive Business Starter ($6/gebruiker per maand): 30 GB cloudopslag per gebruiker, aangepaste zakelijke e-mail, standaardondersteuning

30 GB cloudopslag per gebruiker, aangepaste zakelijke e-mail, standaardondersteuning Business Standard ($12/gebruiker per maand): 2TB cloud opslagruimte per gebruiker, advertentievrije e-mail, digitaal whiteboard

2TB cloud opslagruimte per gebruiker, advertentievrije e-mail, digitaal whiteboard Business Plus ($18/gebruiker per maand): 5TB cloud opslagruimte per gebruiker, automatisch accepteren van uitnodigingen, websitebouwer op site

Google Werkruimte biedt op verzoek ook een Enterprise-abonnement.

Beoordelingen van klanten

G2: 4,6/5 (39.750+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (119.990+ beoordelingen)

7. Trello

Beste voor Kanban-stijl projectorganisatie

Via AsanaAsana is een hulpmiddel voor projectmanagement voor teams om taken te coördineren, deadlines te halen en verantwoordelijkheden te delegeren. Het biedt talloze integraties en een gestroomlijnde interface om uw werk te organiseren zoals een spreadsheet dat zou doen, maar met extra opties voor weergave, prioritering en voortgangsbewaking voor teams die Airtable ontgroeien.

functies

Meerdere weergaven om je taken te visualiseren, inclusief lijst, Kanban-bord, tijdlijn en kalender

Functies voor rapportage om je voortgang te zien

Aangepaste regels om veelvoorkomende Taken te automatiseren en fouten te verminderen

50+ sjablonen voor projecten om je op weg te helpen

Voordelen

Integreer Asana met tools zoals Basecamp en Microsoft Teams

Vermijd een burn-out met de werklastbeheersystemen van Asana

Snel op te pikken met een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface

Houd uw doelen bij en beheer uw persoonlijke voortgang

nadelen

Geen tijdlijn weergave in gratis versie

Limiet aan bestandsformaten voor exporteren

Kan niet meerdere mensen aan dezelfde Taak toewijzen

Geen ingebouwde functie voor tijdsregistratie

Prijzen

Asana biedt drie abonnementen:

Basic (gratis): onbeperkt aantal projecten, berichten en Taken

onbeperkt aantal projecten, berichten en Taken Premium ($10,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd): aangepaste sjablonen, mijlpalen, rapportage voor onbeperkte projecten

aangepaste sjablonen, mijlpalen, rapportage voor onbeperkte projecten Business ($24,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd): integratie in Jira cloud & server, aangepaste formulieren, doelen

Asana biedt op verzoek ook een Enterprise-abonnement aan

Beoordelingen van klanten

G2: 4,3/5 (8.150+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (10.400+ beoordelingen)

Lees meer over de top Asana alternatieven .

9. Handig

Beste voor samenwerking met teams op afstand

via HandigNifty is software voor projectmanagement waarmee je met meerdere leden van een team aan grootschalige projecten kunt werken. Het biedt een gezamenlijke werkruimte voor jou en je team om taken te organiseren, tijd bij te houden en documenten te beheren.

Zoals Airtable, Met Nifty kun je je taken in een lijst weergeven of in een kanban-bord en is uitgerust met opslagruimte voor bestanden. Maar voor dezelfde Airtable functie met facturatie of back-office taken, stelt Nifty voor om hun Airtable integratie te gebruiken.

functies

Mijlpalen voor project abonnementen

Functies voor portfoliobeheer met geautomatiseerde voortgangsoverzichten, tijdlijnen, statussen en achterstallige meldingen

Tijdsregistratie en rapportage

Verschillende rollen en toestemmingen voor gebruikers

Voordelen

Geweldig voor samenwerking in teams

Verschillende weergaven waarmee je met gegevens kunt werken

Tal van imports en integraties

Verschillende niveaus voor aangepaste controletoegang

nadelen

Niet in staat om je eigen automatiseringen aan te passen of te bouwen

Gebrek aan functies voor ideeënbeheer zoals mindmaps

Beperkt gratis abonnement

Dure betaalde abonnementen om toegang te krijgen tot een aantal essentiële functies

Prijzen

Nifty biedt vijf prijsopties op basis van het aantal leden van het team en de functies die nodig zijn:

Free: onbeperkt aantal teamleden, 100MB opslagruimte, limiet van twee projecten

onbeperkt aantal teamleden, 100MB opslagruimte, limiet van twee projecten Starter ($39 per maand, jaarlijks gefactureerd): 10 leden, 100GB opslagruimte, 40 projecten, onbeperkt aantal clients

10 leden, 100GB opslagruimte, 40 projecten, onbeperkt aantal clients Pro ($79 per maand, jaarlijks gefactureerd): 20 leden, 500GB opslagruimte, onbeperkte projecten

20 leden, 500GB opslagruimte, onbeperkte projecten Business ($124 per maand, jaarlijks gefactureerd): 50 leden, 1 TB opslagruimte

50 leden, 1 TB opslagruimte Unlimited ($399 per maand, jaarlijks gefactureerd): onbeperkt gebruik van functies

Beoordelingen van klanten

G2: 4,7/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

10. Wrike

Beste voor Enterprise projectmanagement

via WrikeWrike is software voor taakbeheer dat je helpt je projecten te organiseren, samen te werken met je team en de voortgang van je werk bij te houden. Het is een geweldige optie voor kleine bureaus die op zoek zijn naar aanpasbare werkruimten om te organiseren gedeelde kalenders en de visuele opmaaktool is handig om feedback te versnellen.

Maar het mist functies voor het beheren van ideeën, zoals aantekeningen maken en mindmaps.😕

functies

Formulieren maken met voorwaardelijke logica

Taken, bestanden en rapporten eenvoudig delen

Uniek dashboard met een weergave met drie vensters

Interactieve Gantt grafieken voor het bijhouden van projecten

Voordelen

Integreer Wrike met meer dan 400 verschillendeSaaS apps met de add-on Wrike Integrate

Houd de tijd bij die u besteedt aan taken en projecten met de ingebouwde stopwatch

Flexibele tools die kunnen meegroeien met je team

Meerdere weergaven waaronder een Airtable-achtige tabel weergave

nadelen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Beperkte functies en integraties in de gratis versie

Sommige functies voor samenwerken en chatten ontbreken

Geen onafhankelijke functie voor aantekeningen maken

Prijzen

Wrike biedt drie prijsopties:

Free Plan: lijsten met taken voor een klein team van maximaal vijf personen, beheer van taken en subtaak, real-time activiteitenstroom

lijsten met taken voor een klein team van maximaal vijf personen, beheer van taken en subtaak, real-time activiteitenstroom Professioneel abonnement ($9,80/gebruiker per maand) : deelbare dashboards, geavanceerde integraties, functie voor gantt grafieken

: deelbare dashboards, geavanceerde integraties, functie voor gantt grafieken Business-abonnement ($24,80/gebruiker per maand): tijdsregistratie, werkruimte met merknaam, aangepaste velden

Beoordelingen van klanten

G2: 4.2/5 (2.360+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ beoordelingen)

Bekijk onze_ Wrike beoordeling voor meer informatie over hoe Wrike legt het af tegen ClickUp .

11. Freedcamp

Beste voor gratis Taakbeheer

via FreedCamp Freedcamp is een gratis hulpmiddel voor projectmanagement dat schema's, taken, wiki's en meer kan organiseren om een project op tijd en binnen het budget te voltooien. Het heeft ook een muur voor sociale communicatie en privétaken, samen met white labeling voor ruimtes voor clients, facturatie en CRM-mogelijkheden.

In combinatie met integraties van derden geeft Freedcamp gebruikers een overzicht van de belangrijkste prioriteiten van hun dag.

functies

Bestanden opslaan en organiseren

Meerdere sjablonen voor projecten

Aangepaste widget boards

Tijdsregistratie in app

Voordelen

Toegang tot onbeperkte taken, projecten en opslagruimte in alle abonnementen

Beheer factureringsprocessen met functies voor CRM en facturering

Bijna altijd toegang tot uw werk met de offline modus

Ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven

Nadelen

Niet ideaal voor het beheren van ideeën of portfolio's

Gebrek aan functionaliteit voor budgetbeheer

Beperkt gratis abonnement

Geavanceerde functies alleen beschikbaar tegen extra kosten

Prijzen

Freedcamp biedt vier prijsopties:

Free: onbeperkt aantal projecten, taken, opslagruimte en gebruikers

onbeperkt aantal projecten, taken, opslagruimte en gebruikers Pro ($1,49/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd): in-app e-mail, extra integraties

in-app e-mail, extra integraties Business ($7,49/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd): wiki, problemen bijhouden, rapportage, CRM

wiki, problemen bijhouden, rapportage, CRM Enterprise ($16,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd): alle functies

Beoordelingen van klanten

G2: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (450+ beoordelingen)

12. Notion

Beste voor aantekeningen maken

via NotionNotion is een populair projectmanagement en samenwerkingstool die het best bekend staat voor het schetsen van taken, aantekeningen maken en het maken van wiki's en documenten met een rijk format. Met een schone Kanban-bord interface vereenvoudigt Notion het proces van het maken, opslaan en samenwerken aan gedetailleerde projectdocumenten.

Toch vonden sommige gebruikers het een beetje ingewikkeld vanwege de verschillende manieren waarop je het kunt gebruiken.

functies

Functies voor aantekeningen, checklists en documenten om projectdetails te organiseren

Vermeldingen en opmerkingen om je te helpen meer Klaar te krijgen met andere mensen, waar je ook bent

Beheerdersfuncties helpen bij het beheren van meerdere toestemmingen

Real-time samenwerking op Notion pagina's en de database

Voordelen

Krachtige aantekeningen met bewerking van rijke tekst om pagina's zo gedetailleerd en gegevensrijk te maken als u wilt

Maak wiki's voor teams zodat je team toegang heeft tot alles wat ze moeten weten over je bedrijf of project

Gebruik sjablonen om aan de slag te gaan met aantekeningen, kennisbanken, blogs en meer

Meerdere weergaven, zoals een lijst die lijkt op de top-tot-bottom weergave van een lijst in Airtable

Nadelen van het gebruik van Notion * Mist belangrijke functies zoals doelen, tijdsregistratie en Gantt grafieken om volledig effectief te zijn als een projectmanagement tool

Sommige aangepaste functies van Notion zijn ingewikkeld en moeilijk te leren

Integreert niet metGoogle Agenda* Beheer- en veiligheidstools alleen aangeboden op betaalde abonnementen

Prijzen

Notion heeft drie prijsopties:

Personal Plan (gratis): onbeperkte pagina's, onbeperkte blokken, delen met vijf gasten

onbeperkte pagina's, onbeperkte blokken, delen met vijf gasten Personal Pro Plan ($5/maand): onbeperkt uploaden van bestanden, onbeperkt aantal gasten, versiegeschiedenis

onbeperkt uploaden van bestanden, onbeperkt aantal gasten, versiegeschiedenis Team Plan ($10/gebruiker per lid): onbeperkt aantal leden van het team, werkruimte voor samenwerking

Notion biedt op verzoek een Enterprise-abonnement.

Beoordelingen van klanten

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

Capterra:4.8/5 (490+ beoordelingen)

13. Basecamp

Beste voor eenvoudig projectmanagement

Via BasecampBasecamp is super eenvoudig projectmanagement en samenwerkingssoftware voor teams. In tegenstelling tot andere beheertools op deze lijst, is Basecamp gericht op minimaal ontwerp. Dit is handig voor kleine teams die slechts een of twee functies nodig hebben, maar voor alle anderen is Basecamp misschien niet geschikt.

functies

Nog te doen lijsten helpen bij het toewijzen van taken en het instellen van deadlines

Grafieken met heuvels bieden een unieke manier om de voortgang van projecten in de loop van de tijd te visualiseren

Groep chats en directe berichten (vergelijkbaar met Slack)

Eenvoudige rapportages die laten zien waar je team aan werkt

Voordelen

Robuuste kalendertool die kan helpen bij de instelling van gebeurtenissen en vergaderingen

Handige balk waarmee je projectgegevens in een oogwenk kunt vinden

Aanpasbare gebruikersinterface met verschillende weergaven en kleurthema's

Aparte inbox voor notificaties

nadelen

Geen prioritering van taken

Geen ingebouwde functie voor tijdsregistratie

De Basecamp app heeft een beperkte functie als het gaat om lijsten met taken en notificaties

Slechts één functie voor het bijhouden van projecten: grafieken van heuvels

Prijzen

Basecamp biedt slechts één abonnement: $99/maand voor onbeperkte gebruikers, onbeperkte projecten en 500MB opslagruimte in de cloud.

Beoordelingen van klanten

G2: 4.1/5 (4.400+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (11.900+ beoordelingen)

Meer informatie over Basecamp? Lees onze_ volledige Basecamp beoordeling .

14. Microsoft Excel

Beste voor gegevensanalyse, rapportage en financiële modellen

via Pipefy

Pipefy is een gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement die uw bedrijfsprocessen kan stroomlijnen. Pipefy vereist weinig tot geen codeervaardigheden en stelt gebruikers in staat digitale workflows te implementeren, het beheer van aanvragen te vereenvoudigen en fouten te verminderen door anders handmatige of repetitieve taken te automatiseren.

functies

Aangepaste integraties van chatten apps tot ERP's

Serviceportalen voor het centraliseren van documenten, beleidsregels en formulieren voor aanvragen

Geautomatiseerde e-mails met sjablonen

Geavanceerde rapportages filteren en combineren informatie uit processen

Voordelen

Formulieren maken met voorwaardelijke logica om het aanmaken van Taken te automatiseren

Gedetailleerde rapportage om de status van projecten bij te houden

Verbind verschillende processen in het platform

nadelen

Geen toegewezen opmerkingen

Beperkte mobiele functionaliteit

Geen sleutel functies voor het bijhouden van teams

Kan een beetje prijzig zijn

Prijzen

Starter (gratis): tot 10 gebruikers, tot 50 kaarten per maand, één workflowverbinding, 15 automatiseringen

tot 10 gebruikers, tot 50 kaarten per maand, één workflowverbinding, 15 automatiseringen Business ($24/gebruiker per maand): tot 30 gebruikers, onbeperkte workflows, 500 automatiseringen, gegevensherstel

Pipefy biedt op verzoek ook Enterprise en aangepaste Unlimited opties.

Beoordelingen van klanten

G2: 4,6/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (260+ beoordelingen)

Waarom heb je een alternatief voor Airtable nodig?

1. Gebrek aan functies voor Taakbeheer

Technisch gezien kun je met een Airtable-basis nog te doen een spreadsheetrooster maken waarin je taken kunt toewijzen, maar het is geen ingebouwde functie.

Dus als je een taak wilt toewijzen, moet je het Airtable raster handmatig gebruiken en bewerken. En als je een gebruiker bent die regelmatig taken moet toewijzen aan je team, kan het heel snel heel vervelend worden.

Om een enkele subtaak te maken, zou je een andere tabel of spreadsheet met die taken moeten maken en koppelen, wat onnodig gecompliceerd kan zijn

2. Gebrek aan communicatiefuncties

Met de opkomst van teams die permanent overstappen op thuis werken sinds het begin van de pandemie, Zoom vermoeidheid is nu een dagelijkse strijd. 🥵 Daarom moet je prioriteit geven aan het vinden van projectmanagement software die veelvoudige manieren biedt voor je team om te communiceren en samen te werken.

Maar tot nu toe is de enige manier om samen te werken in Airtable het geven van commentaar.

Commentaar kan nuttig zijn voor het delen van feedback, maar voor complexe discussies moet je vertrouwen op andere samenwerkingstools, of erger nog e-mail. 😳

Zonder een speciale communicatiefunctie zouden uw berichten overal te vinden zijn. En geloof ons, je wilt geen 'Where's Waldo?' spelen met je team chats.

Automatisering van de werkstroom is een belangrijke functie die elke tool voor projectmanagement moet hebben. Helaas is dit soort automatisering niet beschikbaar in Airtable. Automatiseringstools kunnen de hoeveelheid tijd die nodig is om taken uit te voeren drastisch verminderen en een tool als Airtable die automatisering van de workflow niet ondersteunt, kan je behoorlijk terugpakken.

4. Geen ingebouwde rapportages

Airtable heeft geen gratis functie voor rapportage, maar dat is niet erg.

Airtable biedt wel een aantal rapporten en basisgrafieken via Airtable blokken, maar die zijn niet beschikbaar in de gratis versie. Dat betekent dat je moet betalen om te weten of je project op schema ligt.

5. Kosten

Airtable's Teams abonnement begint bij $20 per maand per gebruiker. **Per gebruiker!

Stel dat je een team van 10 gebruikers hebt, dan betaal je $200 per maand.

En het Business-abonnement is ook niet goedkoop, want dat kost $45/maand/gebruiker en zal een gat in je portemonnee slaan.

Al met al vind ik dat Airtable gewoon niet kan tippen aan tools als ClickUp als het gaat om projectmanagement. Airtable lijkt misschien een veelzijdige en handige tool voor het organiseren van gegevens en het beheren van projecten, maar mijn onderzoek naar alternatieven heeft een aantal nadelen aan het licht gebracht die het voor bepaalde gebruikers en scenario's minder dan ideaal maken. Ondanks de gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare functies schiet Airtable tekort op het gebied van prijsflexibiliteit, rapportage en geavanceerde projectmanagement functies.

Welk Airtable alternatief is het beste? 🎂

TL;DR: Airtable klinkt misschien cool op papier, maar het is zeker niet de perfecte oplossing voor projectmanagement.

Hoewel het goed gedijt als spreadsheetsoftware, mist Airtable een ingebouwde functie voor Taken, biedt het alleen communicatie via opmerkingen en is het beperkt in de tools voor automatisering van de werkstroom, waardoor het niet ideaal is voor effectief projectmanagement in het algemeen.

Gelukkig heb je een hele lijst met alternatieven die je kunt uitproberen voordat je toewijdt aan de software die perfect bij je past, en waar kun je beter beginnen met het testen van je opties dan helemaal bovenaan?

ClickUp is een krachtige productiviteitstool voor teams in verschillende sectoren om projecten te beheren, slimmer samen te werken en al uw werk op één plek samen te brengen.

Met verschillende aanpassingsmogelijkheden is ClickUp geschikt voor elke grootte van een team en biedt het een rijke functie om uw werklast te beheren, project updates te controleren en communiceer met het team, welke projectstijl je ook gebruikt.

ClickUp's tabel weergave kan gemakkelijk concurreren met Airtable en biedt ook tal van andere functies zoals ClickUp Prioriteiten , a Webhook integratie en heeft een mobiele toepassing op meerdere platforms.

Het beste van alles? ClickUp is niet alleen het beste alternatief voor Airtable qua functies, het is ook het meest betaalbare!

Krijg toegang tot al deze tools plus onbeperkte leden en Taken, en krijg 1.000 MB opslagruimte in ClikcUp gratis, voor altijd.

Importeer je werk uit Airtable in slechts enkele minuten en til je productiviteit naar een hoger niveau door u aan te melden voor ClickUp vandaag nog!