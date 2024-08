16 beste SaaS-tools voor 2024 (functies, prijzen)

Als iemand die al jaren door het technologielandschap navigeert, kan ik je met een gerust hart vertellen dat Software as a Service (SaaS)-tools een game-changer zijn. Hun cloud-gebaseerde aanpak heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we met software omgaan - geen omslachtige downloads of vervelende installaties - gewoon directe toegankelijkheid vanaf elke locatie. Dat is nog maar het begin van de talloze voordelen die SaaS-tools bieden.

In dit artikel help ik je het concept van SaaS-tools te demystificeren, geef ik een overzicht van de voordelen en deel ik mijn lijst van de 16 beste SaaS-tools voor 2024. Of je nu de CEO van een startup bent of een senior tech lead bij een internationale onderneming, dit artikel zal zeker nuttig zijn. Laten we erin duiken!

Hier is onze lijst met SaaS-applicaties met de 16 tools die je bedrijf zou moeten proberen:

1. ClickUp - Het beste voor projectbeheer

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

ClickUp is een van 's werelds met de hoogste waardering project saaS-hulpmiddelen voor beheer geliefd door grote, middelgrote en startende bedrijven .

Deze alles-in-één tool kan uw bedrijf opbouwen voor succes op de lange termijn.

Van projectplanning tot het op de hoogte houden van klanten, ClickUp is er voor u.

ClickUp belangrijkste functies

Laten we eens kijken waarom ClickUp een alles-in-één platform is:

A. Definieer taakfasen met Aangepaste statussen Met aangepaste statussen kunt u zoveel stadia (In uitvoering, Beoordelen, In de wacht, Voltooid) maken als nodig is voor uw project.

Blijf je Statussen bijwerken en zie hoe taken van te-doen naar voltooid gaan!

B. Meer details toevoegen met Aangepaste velden Met aangepaste velden kunt u elke workflow aanpassen door informatie toe te voegen die specifiek is voor uw behoeften.

Plan je een staycation? Voeg locaties toe zodat je het niet vergeet!

Voeg informatie toe om bij te houden, te sorteren en te filteren met aangepaste velden

C. Traceer alles met Dashboards Dashboards zijn geweldig voor het bijhouden van elke taak, project, doel en opdrachtnemer.

Je kunt zelfs controleren of je collega op schema ligt met het voltooien van zijn taken, zodat hij je weekendplannen niet kan afzeggen. 🥂

Bouw je eigen missiecontrole met Aangepaste widgets zoals staafdiagrammen, Portfolio widgets , cirkeldiagrammen, berekeningen en meer om uw gegevens weer te geven.

Aanpasbare widgets toevoegen om je werk te visualiseren in Dashboards

**Wil je een dashboard voor projectbeheer maken?

Kijk naar onze gids over_ hoe je een dashboard voor projectbeheer maakt .

D. Stel verwachtingen met tijdsinschattingen Voeg tijdschattingen toe aan taken voor betere voorspelbaarheid en een duidelijkere tijdlijn.

Het helpt je ook om je aan een planning te houden, zodat je niet naar woorden hoeft te vissen tijdens voortgangsvergaderingen met je klanten. oef!

Voorkom projectvertragingen door tijdsinschattingen aan taken toe te voegen

E. Beheer taken en werklast met Raad van bestuur Maak een eenvoudige en flexibele workflow met onze Board view.

Hiermee kun je de kanban-bord methode, sleep taken van de ene status naar de andere en beheer werklasten met de Werk in uitvoering (WIP)-limiet .

Snel taken naar de volgende fase slepen in de bordweergave

F. Hulpbronnen beheren met Werklast bekijken Visualiseer te allen tijde de capaciteit van uw team om werkuitputting te voorkomen. Verdeel het werk goed en niemand hoeft in het weekend te werken! 🎉

Meet capaciteit door uren, taken, Sprint Punten en Aangepaste velden .

Identificeer eenvoudig teamleden die te veel werk hebben en beheer bronnen in de werklastweergave

G. Visualiseer je ideeën en taken met Mindmaps Teams op afstand gebruiken geen whiteboards; ze gebruiken Mindmaps .

Gebruik de mindmaps van ClickUp om uw volgende project te schetsen projectplan brainstorm een contentmarketingstrategie of plannen hoe je in het weekend een heel seizoen van Grace and Frankie afmaakt.

Vereenvoudig je brainstormsessies met Mindmaps om ideeën visueel te plannen en te organiseren

Wil je leren hoe succesvolle bedrijven ClickUp gebruiken als een SaaS tool ?

Lezen_ hoe Vonazon marketingprojecten beheert voor SaaS-bedrijven met ClickUp.

ClickUp voordelen

neem een kijkje op ClickUp's stappenplan om te zien hoe we ernaar streven om dergelijke beperkingen op te lossen en een slimmere tool voor u te ontwikkelen.

ClickUp prijzen *Vrij voor altijd

Unlimited : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Onderneming : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp klantwaarderingen

Capterra : 4.7/5 (2200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2200+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (2800+ beoordelingen)

2. Zendesk - Beste voor real-time samenwerking

_Wil je snel live, realtime chatondersteuning bieden aan je klanten?

Zendesk is de tool voor jou.

Het is een cloudgebaseerd live chatplatform, ontworpen voor alle bedrijfsgroottes.

Gebruik deze SaaS-app om je eigen klantenserviceteam over de hele wereld te beheren.

Met zoveel nationaliteiten op de loonlijst leer je misschien wel een paar buitenlandse woorden om mee te pronken!

Zendesk belangrijkste functies

Meerdere kanalen voor klantcommunicatie zoals e-mail, sociale media, enz.

AI-gestuurde bots voor het beantwoorden van veelgestelde vragen van klanten

Beheer van feedback van klanten

Rapporten en analyses om de klantenservice te verbeteren

HonderdenZendesk-integraties #### Zendesk prijzen

De betaalde plannen van Zendesk beginnen bij $49/gebruiker per maand.

Zendesk klantwaarderingen

Capterra : 4.3/5 (2500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2500+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (2500+ beoordelingen)

3. Leadpages -Beste voor leadgeneratie

Leadpagina's is een SaaS-platform voor leadgeneratie waarmee je landingspagina's kunt maken die mobiel responsief zijn, zonder code.

Presenteer je bedrijf, verzamel kwalitatieve leads en prospects en verkoop producten en diensten met de drag-and-drop bouwer. Je kunt het klanttraject van je prospects aanpassen en je conversiepercentages optimaliseren met A/B-tests, vereenvoudigde analyses, GDPR-compliance en topsnelheden.

Met meer dan 40 integraties verbindt Leadpages de CRM en lead nurture workflow van uw bedrijf.

Leadpages belangrijkste functies

Mobiel-responsieve pagina's en pop-ups

Sterk converterende sjablonen om snel aan de slag te gaan

A/B splittesten

Gratis hosting en e-commercefuncties

Leadpages prijzen

Deze SaaS-tool biedt een gratis proefversie en betaalde plannen beginnen bij $37 per maand.

Leadpages klantwaarderingen

Capterra : 4.6/5 (260+ beoordelingen)

: 4.6/5 (260+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4. Whatagraph - Het beste voor marketingautomatisering

via Whatagraph

Whatagraph is een marketing rapportage tool waarmee u marketingrapporten kunt maken over het werk dat u hebt uitgevoerd. U hoeft alleen maar uw marketingtools aan te sluiten en u kunt rapporten maken in minuten in plaats van uren.

Als je geweldig marketingwerk doet, heb je een geweldige manier nodig om je resultaten te laten zien. Met deze SaaS-tool kun je rapporten maken vanuit sjablonen (meer dan 100 beschikbaar), zodat je gewoon je gegevens kunt koppelen en je rapporten binnen een paar minuten klaar zijn. Je kunt ook dashboards maken die altijd up-to-date zijn met live gegevens - het enige wat je klanten nodig hebben is een link naar het dashboard.

Whatagraph belangrijkste functies

40+ data-integraties

100+ rapportsjablonen voor een gemakkelijke start

White labeling (verwijder alle Whatagraph branding van rapporten en dashboards)

Lever rapporten automatisch op het door jou gewenste interval (wekelijks, maandelijks, per kwartaal, etc.)

Whatagraph prijzen

Er is een gratis proefversie beschikbaar en plannen beginnen vanaf $199 per maand.

Whatagraph klantwaarderingen

Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

5. JotForm - Het beste voor PDF-annotatie

JotForm PDF-editor is een eenvoudige oplossing om professioneel ogende documenten zoals contracten of facturen te maken en de verzamelde formuliergegevens automatisch om te zetten in PDF's.

Als je deel uitmaakt van de human resources afdeling, zult u blij zijn met de snelle mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens en formulieren voor werving.

heeft iemand zin om eerder te stoppen met werken?

De tool biedt ook meer dan 600 sjablonen, zodat je binnen een paar minuten een professioneel document kunt aanpassen.

JotForm PDF Editor belangrijkste functies

Slepen en neerzetten

Tonnen PDF lay-outs

Widget elektronische handtekening

OndersteuntPDF-annotatie #### JotForm PDF-editor prijzen

Deze SaaS-tool heeft een gratis plan en de betaalde plannen beginnen bij $24/maand.

JotForm PDF Editor klantwaardering

Capterra : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Jotform Alternatieven !

6. Time Doctor - Het beste voor werknemerscontrole en tijdregistratie

Tijd dokter is een geweldig hulpmiddel voor de productiviteit van jou en je team, vooral voor een extern bedrijf .

Het helpt je om een nauwkeurig overzicht te maken van de tijd die je aan elke taak, klant en project hebt besteed.

Op deze manier weet je waar je geweldig werk levert, waar je moet verbeteren en hoe je de balans tussen werk en privé kunt behouden.

Do you really need time tracking?

Vind het antwoord in onze gids over_ hoe u tijdregistratie kunt gebruiken om projecten sneller af te ronden .

Time Doctor belangrijkste functies

Waarschuwingen voor afleiding om je gefocust te houden

Mogelijkheden voor werknemersmonitoring

Automatische screenshots van schermen van werknemers

Website- en app-monitoring

Time Doctor prijzen

Ze hebben geen gratis plan. Hun betaalde plannen beginnen bij $7/gebruiker per maand.

Time Doctor klantwaarderingen

Capterra : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

7. Bit.ai - Het beste voor bestands- en documentbeheer

Bit.ai is een tool voor het samenwerken aan documenten en het delen van bestanden waarmee teams documenten kunnen maken, organiseren en eraan kunnen werken op één plek, waar ook ter wereld.

Met de functie voor het samenwerken aan documenten van deze SaaS-tool kun je intelligenter communiceren met media-integraties zoals GIF's, video's, muziekpodcasts en presentaties.

**Op zoek naar vergelijkbare tools?

Bekijk deze_ top kennisbank software .

Bit.ai belangrijkste kenmerken

Functionaliteit voor inhoudsbeheer

Aanpasbare lead capture formulieren

Ondersteunt feedback op documenten

Inzicht in werkruimte, zoals wie documenten heeft gemaakt, teamleden heeft uitgenodigd, enz.

Bit.ai prijzen

Deze SaaS-tool biedt een gratis plan en de betaalde plannen beginnen bij $8/gebruiker per maand.

Bit.ai klantwaarderingen

Capterra : 5/5 (7 beoordelingen)

: 5/5 (7 beoordelingen) G2: 4.6/5 (4 beoordelingen)

8. Fyle - Beste voor uitgavenbeheer

Real-time uitgavenbeheer nodig op kaarten die je al hebt?

Goed, Fyle kan helpen bij het oplossen waar je naar op zoek bent.

Het is een SaaS-tool voor uitgavenbeheer dat directe transactieaanvoer biedt aan de gebruiker van elke creditcard met Visa-functionaliteit.

Dit betekent dat elk MKB-bedrijf nu toegang heeft tot het krachtige pakket functies in een software voor uitgavenbeheer zonder dat ze hun kaarten hoeven aan te passen.

En wat is er nog meer? Een integratie met Mastercard is nog maar een paar maanden onderweg.

Fyle belangrijkste functies

Onkostenrapportage en -tracering voor apps zoals G-suite, Slack, Teams, Outlook etc

Geautomatiseerde handhaving van compliance

Naadloze integratie met vooraanstaande boekhoudsoftware

Real-time melding van uitgaven voor Visa-kaarten

Fyle prijzen

De betaalde plannen van Fyle beginnen bij $4,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd.

Fyle klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (885 beoordelingen)

4.6/5 (885 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (14+ beoordelingen)

9. Zoom - het beste voor videovergaderen

Google "Zoom mislukt."

Je zult ons bedanken voor het lachen

Zoom-gebruikers kunnen hun oops! momenten hebben, maar de tool is het perfecte cloudplatform voor elke team op afstand om samen te werken en naadloos online vergaderingen en webinars te houden.

Het mooiste is dat je een vergadering met meer dan 100 deelnemers kunt organiseren!

**Nieuwsgierig naar Zoom?

Lees onze uitgebreide_ Zoom beoordeling .

Zoom belangrijkste functies

Ondersteunt kalenderintegraties

Biedt virtuele achtergronden

Wachtruimte om te controleren wie wil deelnemen aan de vergadering

Eenvoudig zoeken naar contacten, berichten, bestanden of chatkanalen

Zoom prijzen

Zoom heeft een gratis plan voor persoonlijke vergaderingen. De betaalde abonnementen voor kleine groepen en grotere teams beginnen bij $14,99/gebruiker per maand.

Zoom klantwaarderingen

Capterra : 4.6/5 (8000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (8000+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (35.500+ beoordelingen)

10. Salesforce - Beste voor klantenrelatiebeheer

Salesforce is een echte kracht op het gebied van klantrelatiebeheer (CRM).

Met deze software kunnen bedrijven cloudtechnologie gebruiken om in contact te komen met bestaande klanten, potentiële klanten en belanghebbenden.

Laten we hopen dat de wolk niet vol met regen zit! 🤞

Met deze SaaS CRM-app, kunt u:

Leads verzamelen en monitoren

Verkoopcycli voorspellen en plannen

Direct contact opnemen met leads

In principe, Salesforce helpt u elke stap van uw verkoop te volgen, van de eerste telefoongesprekken tot de samenwerking met collega's. U kunt ook effectiever contact opnemen met potentiële klanten.

Salesforce belangrijkste functies

Lead genereren en beheer

Marketingautomatisering

Offertes en orders volgen

Kan worden geïntegreerd met een prospectietool zoals Ring.io

Salesforce-prijzen

Plannen beginnen vanaf $25/gebruiker per maand en gaan tot $300/gebruiker per maand.

Salesforce klantwaarderingen

Capterra : 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (11.000+ beoordelingen)

11. Hootsuite - Beste voor sociale-mediamarketing

Of het nu is om je bedrijf te laten groeien, klanten aan te trekken of te winkelen voor een miljoen paar schoenen, sociale media is een go-to optie voor alles!

Om je te helpen met sociale-mediamarketing, kun je Hootsuite gebruiken, een eersteklas beheerplatform voor sociale media . Met deze SaaS-marketingtool kunt u sociale-mediacampagnes plannen, uw inhoud publiceren en de dialoog aangaan met uw publiek.

Belangrijkste functies van Hootsuite

Monitor berichten en posts op sociale mediakanalen

Ondersteunt marketingautomatisering op meerdere sociale mediaplatforms

Prestatieanalyses van sociale media

Verschillende integraties met populaire tools, waaronder HubSpot, Airtable enz.

Hootsuite prijzen

Deze marketingtool biedt betaalde plannen vanaf $49 per maand.

Hootsuite klantwaarderingen

Capterra : 4.3/5 (2600+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2600+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (3000+ beoordelingen)

12. Google Analytics - Beste voor bedrijfsinformatie

Google - de zoekmachine waarvan we het algoritme gewoon niet kunnen bijhouden

Met Google Analytics, een business intelligence software, kun je (proberen) de zoekmachine te verslaan. Het is bijna alsof Google je beste vriend en vijand tegelijk is.

Van het meten van allerlei website verkeerscijfers tot het categoriseren van bezoekers per verkeerstype, Google Analytics is er voor u.

Het werkt ook als een SEO hulpmiddel voor veel bedrijven!

Google Analytics belangrijkste functies

Verkeersrapportage

Conversies bijhouden

Aangepaste analyse dashboards

Doelgroeprapporten

Google Analytics-prijzen

Deze analysetool biedt een gratis plan en een premium plan (aangepaste prijzen).

Google Analytics klantwaardering

Capterra : 4.7/5 (5800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5800+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (5200+ beoordelingen)

13. Calendly - Het beste voor het maken van afspraken

Vergeet je steeds Zoom-bijeenkomsten bij te wonen? 🤦

Niet als je Calendly gebruikt. Deze SaaS-oplossing is een gebruiksvriendelijke software voor teamplanning ontworpen om tijd te besparen en nooit meer afspraken of vergaderingen te missen.

Jij en de deelnemer hoeven alleen maar beschikbaarheidsvoorkeuren in te stellen.

Zodra je dat hebt gedaan, worden de datum en tijd automatisch toegevoegd aan jullie agenda's. 📅

Nu is er geen kans meer dat je de vergadering mist!

Calendly heeft onlangs zijn Ondernemingsplan dit plan biedt bedrijven beveiliging op bedrijfsniveau, een toegewijd succesteam voor klanten en plannen voor wijzigingsbeheer. De vele integraties, waaronder een ClickUp integratie stelt teams in staat om Calendly eenvoudig in bestaande processen te integreren.

belangrijkste kenmerken van Calendly

Automatische herinneringen en follow-ups

Deelbare kalender

Sjablonen voor evenementen

Rapporten over team-, evenement- en gebruikersactiviteiten bekijken

Calendly-prijzen

Calendly heeft een gratis basisplan en de betaalde plannen beginnen vanaf $8/maand.

Calendly klantwaarderingen

Capterra : 4.6/5 (1500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1500+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

Meer planningstools nodig? Bekijk de beste planners ._

14. Slack - Het beste voor communicatie en samenwerking

Slack is een uitstekende communicatie SaaS tool voor op afstand teamcommunicatie .

Hiermee kunnen teams berichtengroepen maken die kanalen worden genoemd voor open communicatie.

Ik denk dat je geen e-mails nodig hebt!

Het ondersteunt ook een heleboel emoji's zodat jij en je team kunnen communiceren in jullie geheime taal.

Slack integreert met bijna elke werkplek-app, zelfs ClickUp !

Slack voor projectbeheer?

Lees onze_ Slack projectbeheer gids voor een duidelijk idee.

Belangrijkste functies van Slack

Kanalen voor het organiseren van je communicatie

Workflow bouwer voor taak automatiseringen

Integreert met meer dan 2000 tools

Ondersteunt spraak- en videogesprekken

Slack prijzen

Slack biedt een gratis plan en de betaalde plannen beginnen bij $6,67/gebruiker per maand.

Slack klantenbeoordeling

Capterra : 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9000+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (27.000+ beoordelingen)

15. Zapier - Het beste voor integraties en automatiseringen

Er zijn veel marketing- en verkoopinstrumenten die er zijn, maar soms verhinderen creatieve verschillen dat ze samenwerken.

Enter: Zapier .

Met Zapier kun je verbindingen maken die een gebeurtenis uit de ene tool overnemen en een actie activeren in een andere tool.

Bijvoorbeeld, een teamgenoot die de status van een taak verandert in 'Beoordelen' in ClickUp kan een bericht naar uw e-mailadres sturen om u eraan te herinneren een kijkje te nemen.

Zapier belangrijkste functies

Aangepaste voorwaarden toevoegen aan je automatiseringen

Biedt zap-sjablonen

Verbindt met meer dan 3000 apps

Geen-code automatiseringen

Zapier prijzen

Zapier heeft een gratis plan met vijf zaps. De betaalde plannen beginnen bij $19,99.

Zapier klantwaarderingen

Capterra : 4.7/5 (1700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1700+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

16. Acquire - Beste voor klantenservice

Acquire.io is een multi-channel live software of een conversational customer engagement SaaS-platform.

Het helpt u om in realtime contact te leggen met klanten en hun problemen snel op te lossen. Hierdoor kunt u de klanttevredenheid en het klantbehoud verbeteren.

De geavanceerde functies zoals scherm delen, chatbots, co-browsing mogelijkheden en spraakgestuurde oproepen maken klantenservice een fluitje van een cent.

Acquire belangrijkste functies

Klantentijdlijn voor het bijhouden van activiteiten en geschiedenis

Gedeelde inbox voor teams

Prestatiecijfers bijhouden

Real-time dashboards

Acquire prijzen

Acquire biedt offertes op aanvraag.

Acquire klantwaarderingen

Capterra : 5/5 (15+ beoordelingen)

: 5/5 (15+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Op zoek naar meer antwoorden? Laten we ze eens bekijken.

Er zijn meer voordelen aan SaaS-tools dan alleen geen installatie en thuiswerken.

Enkele daarvan zijn:

Toegankelijkheid : omdat SaaS-leveranciers applicaties via het internet leveren, heb je er toegang toe vanaf elk apparaat en elke locatie met internetverbinding

: omdat SaaS-leveranciers applicaties via het internet leveren, heb je er toegang toe vanaf elk apparaat en elke locatie met internetverbinding Automatische updates : in plaats van nieuwe software te kopen of updates te installeren, kun je erop vertrouwen dat een SaaS-leverancier automatisch updates en bugfixes uitvoert

: in plaats van nieuwe software te kopen of updates te installeren, kun je erop vertrouwen dat een SaaS-leverancier automatisch updates en bugfixes uitvoert Aanpasbaarheid : een SaaS-product of -app heeft vaak aanpasbare functies, zodat gebruikers het aan hun eigen smaak kunnen aanpassen

: een SaaS-product of -app heeft vaak aanpasbare functies, zodat gebruikers het aan hun eigen smaak kunnen aanpassen SaaS-beveiliging : de verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming wordt gedeeld door de SaaS-leveranciers

: de verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming wordt gedeeld door de SaaS-leveranciers Flexibele betalingen: je kunt een SaaS-abonnement nemen afhankelijk van je budget en je kunt het ook beëindigen wanneer je maar wilt

2. Hoe kies je een SaaS-tool?

Hier zijn enkele vragen die je kunt stellen om de juiste tool te kiezen:

Welke tools heeft uw bedrijf al?

Zal de tool je tijd besparen?

Zal het de efficiëntie en kwaliteit van het werk verbeteren?

Is het schaalbaar?

Heeft het iOS- en Android-apps zodat je ook onderweg toegang hebt tot de SaaS-applicatie?

SaaS voor kleine bedrijven en startups kan bestaan uit een:

Hulpmiddel voor projectbeheer

Hulpmiddel voor videoconferenties

Communicatiehulpmiddel

Hulpmiddel voor bereik

Analytisch hulpmiddel

Om er maar een paar te noemen!

We hebben je de beste SaaS tools voor starters en grote bedrijven.

Zonder installatiekosten of hardwareondersteuning laten ze je werken met de beste talenten wereldwijd. En ze kunnen ook de meeste van je bedrijfsprocessen automatiseren.

En als dat niet de complete deal is, dan weten wij het ook niet meer!

Onthoud dat de geheime saus voor succes bestaat uit het stapelen van de beste SaaS-producten samen, inclusief tijdregistratie, analyse, klantenservice, sociale mediamarketing, enz.

Maar het allerbelangrijkste is een complete projectmanagementsoftware die je helpt om alles synchroon en op schema te houden.

Zoals ClickUp!

Deze SaaS-software kan helpen met taakbeheer, CRM , PDF annotatie samenwerking in teamverband, tijdregistratie , projectrapporten en nog veel meer!

Wacht niet langer! Word lid ClickUp gratis om vanuit uw luie stoel succesvolle projecten af te leveren.