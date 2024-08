10 Beste Slack Alternatieven & Concurrenten in 2024

Een robuuste messaging app is de ruggengraat van een goed geoliede werkstroom, en Slack heeft zich ontpopt als een van de populairste opties. Zie het als een virtueel kantoor waar je team kan langskomen voor de waterkoeler, belangrijke aankondigingen of om elkaar een gelukkige verjaardag te wensen. 🎂

Naast het mogelijk maken van moeiteloze communicatie , Slack kan het gemeenschapsgevoel bevorderen door verschillende integraties en een deel van de isolatie die gepaard gaat met werk op afstand .

Toch is Slack verre van perfect. Het is niet voor iedereen weggelegd en een paar extra's zijn niet genoeg projecten bijhouden en beheer functies zou geen kwaad kunnen.

Om je te helpen een app te vinden waarmee je je team op één plek kunt samenbrengen zonder met extra platforms te hoeven jongleren of de bank te hoeven beroven, tonen we je de 10 beste Slack alternatieven die het bekijken waard zijn.

Slack begrijpen: Beperkingen & Overzicht

Voordat we in het gedetailleerde universum van Slack alternatieven duiken, is het essentieel om slack te begrijpen zelf, inclusief de sterke en zwakke punten. Slack, een samenwerkingstool, is populair geworden door zijn vermogen om de communicatie binnen teams te stroomlijnen. De interface is intuïtief en maakt samenwerking in realtime, delen van bestanden en archiveren van berichten eenvoudig. Maar net als elk ander platform heeft Slack zijn beperkingen.

Threads met commentaar houden gesprekken georganiseerd binnen een Taak zodat gebruikers niet door elk commentaar hoeven te scrollen

Als u hulp nodig hebt bij het ontwikkelen van een effectief communicatieraamwerk, kunnen wij u helpen! Gebruik de ClickUp Sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan instellen communicatiedoelen en een uitgebreide strategie ontwikkelen zonder handenarbeid.

ClickUp beste functies

ClickUp clips communiceren met teamleden via schermopnames

Robuuste tekst opmaak en delen van bestanden

Real-time communicatie

Gegroepeerde koppelingen en bijlagen voor een duidelijk overzicht

Uitgebreid delegeren van Taken,instelling van doelenen voortgangsbewaking

Bedrijfsbrede en projectspecifieke chats

E-mails verzenden en ontvangen rechtstreeks vanaf het platform

Samenwerkingsdocumenten met koppelingen die gedeeld kunnen worden en controles op toestemming

Sjablonen voor communicatieplannen voor het ontwikkelen van effectieve systemen

1000+ integraties

ClickUp limieten

Geen audio- of videovergaderingen (hoewel u ClickUp Clips kunt gebruiken om schermopnames te delen binnen de weergave Chatten)

Een aanzienlijke leercurve vanwege de uitgebreide functies voor Taakbeheer

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

Vergelijk_ Slack vs ClickUp !

2. Microsoft Teams - Het beste voor gebruikers van Microsoft

Via: Microsoft Teams Veel techgiganten hebben samenwerkings-apps uitgebracht, maar de optie van Microsoft springt er om verschillende redenen uit. Teams is een app met veel functies gericht op vergaderen in plaats van eenvoudig berichten versturen, omdat je er grote vergaderingen mee kunt houden met maximaal 300 deelnemers. Sessies kunnen tot 30 uur duren en je krijgt verschillende handige functies, zoals:

Aangepaste achtergronden

Ruisonderdrukking

Geplande vergaderingen

Als je er toch de voorkeur aan geeft om je vingers de communicatie te laten afhandelen in plaats van je stem, kun je gebruik maken van een schone, gebruiksvriendelijke chatinterface. Helaas kun je niet creatief zijn met lettertypen en stijlen, omdat de functies voor bewerking van tekst vrij beperkt zijn - je kunt kiezen uit drie groottes naast basisopties voor opmaak (vet, cursief, enz.).

Aan de andere kant kun je via de Microsoft 365 app, die Word, Excel en PowerPoint omvat, verschillende bestandstypen delen en samenwerken aan documenten. 📄

Microsoft Teams beste functies

Tot 300 deelnemers voor chatten of video vergaderingen

Samenwerking in realtime

Deelname aan vergaderingen zonder account

Live ondertiteling en aantekeningen voor vergaderingen

Beperkingen van Microsoft Teams

Geen geavanceerde functies voor Taak- of Projectmanagement

Beperkte opties voor het opmaken van tekst

Prijzen voor Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (14.400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (14.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.300+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft Teams alternatieven !

3. Discord - Het beste voor gemeenschapsvorming

Via: Discord Als je op zoek bent naar een eenvoudig platform om te chatten zonder toeters en bellen, Discord kan een leuke en nuttige app zijn (en nee, het is niet alleen voor gamers). 🕹

De manier waarop het werkt is vrij eenvoudig: je maakt een server, die je kunt opsplitsen in onderwerp-gebaseerde kanalen, terwijl je de hoofdgroep chat voor bedrijfsbrede aankondigingen en/of casual gesprekken.

Kanalen zijn inviteer-gebaseerd, en je kunt verschillende toestemmingen instellen en moderatie-tools gebruiken om te beslissen wie op welke manier kan bijdragen aan de chatten. In het voorbeeld kunt u een kanaal maken dat gewijd is aan updates waarnaar alleen u berichten kunt sturen, terwijl anderen de berichten kunnen lezen en erop kunnen reageren.

Discord biedt ook audio- en videogesprekken, maar het is lang niet zo geschikt als speciale vergaderprogramma's. Het staat maar maximaal 25 gebruikers toe, wat te beperkend kan zijn voor grote teams.

Discord beste functies

Video- en audiogesprekken met lage latentie

Openbare en privé kanalen

Limiet tot 500 MB per bestand uploaden

Aangepaste emoji's en reacties

Discord limieten

Niet geschikt voor uitgebreid projectmanagement

Er zijn klachten geweest over de geluidskwaliteit van gesprekken op mobiele apparaten

Discord prijzen

Gratis Versie

Nitro Basic : $2,99/maand

: $2,99/maand Nitro : $9,99/maand

: $9,99/maand Server boost: $4,99/server per maand

Discord beoordelingen en recensies

Capterra : 4.7/5 (370 beoordelingen)

: 4.7/5 (370 beoordelingen) TrustRadius: 8.7/10 (160 beoordelingen)

Bekijk deze_ Discord alternatieven !

4. Rocket.Chat - Het beste voor open-source aanpassingen

Via: Raket.chatten Als we ons alleen richten op teamsamenwerking, lijkt Rocket.Chat op het eerste gezicht misschien niet verbluffend - je krijgt een aantal standaard functies die je op de meeste platforms ziet, zoals:

Privé en openbare kanalen naast één-op-één chats

Delen van bestanden

Ontvangsten lezen

Zoekgeschiedenis

Ondanks de ogenschijnlijk basale functies verdient deze app zeker een plaats op onze lijst om één reden-klantgerichte functies voor chatten. Meer specifiek biedt deze app omnichannel klantinteracties waarmee je kunt chatten met consumenten, ongeacht welk berichtenplatform ze gebruiken. Alle communicatie wordt naar Rocket.Chat geleid, waardoor je het volgende kunt stroomlijnen klantenservice ondersteunen inspanningen.

Als dat nog niet indrukwekkend genoeg is, kun je de Rocket.Chat API ook gebruiken om een chattengine in je website of mobiele app in te bouwen! 📱

Al met al is dit platform bedoeld als een uniforme oplossing voor al je interne en externe chatbehoeften. Het is ook end-to-end versleuteld, wat een veiligheidsmaatregel is die privacy-bewuste gebruikers zullen waarderen.

Rocket.Chat beste functies

Voltooide berichtgeschiedenis

Sjablonen voor berichten

Werkstroom automatisering

Real-time analyse voor omnichannel chatten met klanten

Open bron en end-to-end versleuteld

Rocket.Chat limieten

Kan te complex zijn voor de gemiddelde gebruiker

Sommige gebruikers hebben aanzienlijke bugs gerapporteerd

Prijzen Rocket.Chat

Gemeenschap : Free

: Free Enterprise (voor interne communicatie): $7/maand per gebruiker met een minimum van 25 gebruikers

(voor interne communicatie): $7/maand per gebruiker met een minimum van 25 gebruikers Enterprise (voor externe communicatie): $35/maand per agent met een minimum van vijf agenten

Rocket.Chat beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (320+ beoordelingen)

: 4.2/5 (320+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

5. Google Chatten - het beste voor gebruikers van Google Werkruimte

Via: Google chatten Als u andere apps uit de Google Werkruimte suite gebruikt (Gmail, Google Documenten enzovoort), is Google Chat misschien wel heel logisch omdat het deel uitmaakt van hetzelfde ecosysteem. Het is een lichtgewicht app zonder al te veel geavanceerde functies die robuust genoeg zou moeten zijn voor een gemiddelde team chat app.

Naast één-op-één chats kun je ook groepsruimtes maken met ruimte voor wel 50.000 deelnemers! Dat biedt zeker mogelijkheden voor grote teamcommunicatie. Dit alleen al maakt de app het overwegen waard als je schaalbaarheid wilt garanderen vanuit het perspectief van de grootte van je team. 📈

Andere opmerkelijke functies van Google Chatten zijn onder andere:

Smart Compose en autocorrectie

Gesproken chats en video vergaderingen

Integratie met andere apps van Google Werkruimte en platforms van derden (Asana, Workday, enz.)

Aangepaste emoji's, in-line GIF's en reacties

Een klein maar opmerkelijk voordeel van Google Chat is in-line threading, waarmee je een thread kunt starten met betrekking tot een individueel bericht zonder het chatvenster te verlaten. De thread verschijnt naast de hoofdchat zodat je van beide op de hoogte kunt blijven.

Google Chat beste functies

Minimalistische interface

Gast toegang tot chatten

Geautomatiseerde samenvatting van chatten

Diverse native integraties en integraties met derden

Free versie is zeer veelzijdig vergeleken met andere alternatieven voor Slack

Beperkingen van Google chatten

Nuttige functies worden achter een betaalmuur gehouden (Smart Compose, preventie van gegevensverlies, enz.)

Berichten kunnen niet langer zijn dan 4.096 tekens

Prijzen voor Google chatten

Gratis

Google Werkruimte Business Starter : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Google Workruimte Business Standard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Google Workspace Business Plus : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Google Werkruimte Zakelijk Enterprise: Aangepast

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Google chatten beoordelingen en recensies

Capterra : 4.5/5 (2.200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2.200+ beoordelingen) TrustRadius: 8.0/10 (140+ beoordelingen)

6. Flock - Beste voor eenvoud & gebruiksgemak

Via: Kudde Flock is een eenvoudige, goed ontworpen app die alle essentiële onderdelen van teamcommunicatie-apps - groepschatten, audiogesprekken en videoconferenties - controleert. Als je onder de oppervlakte graaft, ontdek je ook verschillende waardevolle functies die je helpen productief te blijven, zoals:

Ingebouwde polls die besluitvorming versnellen

die besluitvorming versnellen Geïntegreerd zoeken waarmee u specifieke berichten, bestanden, koppelingen, enz. kunt vinden.

waarmee u specifieke berichten, bestanden, koppelingen, enz. kunt vinden. Spraaknotities voor als typen te veel gedoe is

Het platform biedt ook een rijke app bibliotheek met integraties met Google Documenten, Dropbox, apps voor sociale media en andere populaire platforms. U vindt er ook gebruikelijke ontwikkelaarstools waarmee u alles kunt doen, van het toevoegen van stukjes code tot meldingen over crashes of bugs. 👾

Als je in de app bibliotheek niet vindt wat je nodig hebt, kun je je eigen Flock apps maken om de functies van het platform verder uit te breiden.

Flock beste functies

Verschillende manieren om te communiceren (tekst, audio aantekeningen en gesprekken, en video conferenties)

Tientallen integraties en apps van derden

Uitgebreid zoeken

Nog te doen metdeadlines en herinneringen

Kudde limieten

Geen privé kanalen met het gratis abonnement in tegenstelling tot andere Slack alternatieven

Beperkte opslagruimte (tot 20 GB per lid, zelfs met de hoogste tier)

Flock prijzen

Starter : Free (voor maximaal 20 gebruikers)

: Free (voor maximaal 20 gebruikers) Pro : $4,5/maand per gebruiker (met jaarlijkse facturering)

: $4,5/maand per gebruiker (met jaarlijkse facturering) Enterprise: Aangepaste prijzen

Flock beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (240+ beoordelingen)

: 4.4/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (320+ beoordelingen)

Bekijk deze_ **Vergrendel alternatieven !

7. Troop Messenger - Het beste voor teams die veiligheid belangrijk vinden

Via: Troep boodschapper Troop Messenger is een geavanceerde app gericht op samenwerking en organisatie. Wanneer je een kanaal aanmaakt, zie je een heleboel handige tools naast messaging en het delen van bestanden, met name:

Chatfilters waarmee je afbeeldingen, documenten en andere bestanden kunt scheiden van de hoofdchat

waarmee je afbeeldingen, documenten en andere bestanden kunt scheiden van de hoofdchat Code Editor waarmee meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd code kunnen schrijven

waarmee meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd code kunnen schrijven Bericht bewerking en terughalen (waarmee het bericht wordt verwijderd voor zowel de afzender als de ontvanger)

Een bijzonder handige functie is Forkout, waarmee u berichten en bestanden naar meerdere mensen of groepen kunt sturen zonder een nieuw kanaal aan te maken. Dit kan handig zijn bij het versturen van eenmalige updates of documenten die geen speciale chat waard zijn.

Als een lid van het team zich down voelt, kun je gebruik maken van de Burnout functie waarmee je een privé venster kunt openen en één op één met ze kunt chatten. Alle berichten verdwijnen zodra de vooraf ingestelde timer afloopt, dus alles wat gezegd wordt blijft vertrouwelijk. 🔒

Troop Messenger beste functies

Handige organisatie via gemeenschappelijke en favoriete groepen

Delen van bestanden en schermen met voorbeelden van bijlagen

Airtime-groepen voor het uitzenden van aankondigingen

Achtergronden van chatten voor personalisatie en deelopties voor schermen

Groep chats beschikbaar

Troop Messenger limieten

Geen gratis abonnement

Beperkt delen van media (maximaal vijf MB per foto en 20 MB per video), wat opvalt in vergelijking met andere alternatieven voor Slack

Prijzen Troop Messenger

Enterprise : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Superior : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Premium: $25/maand per gebruiker

Troop Messenger beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (70+ beoordelingen)

: 4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

8. Chanty - Het beste voor kleine teams

Via: Chanty Chanty is een schone, intuïtieve app die je werkruimte gemakkelijk organiseert. Wanneer je de app opent, zie je het zogenaamde Teambook-een gecentraliseerde hub van waaruit je de taken van het team, openbare en privé kanalen, gedeelde bestanden en links, en al het andere dat de app biedt kunt openen.

Als je een kanaal aanmaakt, kun je bepalen wie berichten mag sturen en wie ze alleen mag lezen. Je kunt ook direct vanuit de chat taken aanmaken, waardoor delegeren een fluitje van een cent wordt. Taken kunnen vervolgens worden weergegeven op een Kanban-bord voor een uitgebreid overzicht.

Chanty integreert met meerdere software, waaronder populaire cloud-oplossingen en andere projectmanagement apps zoals Asana en Trello. Zapier is vooraf geïnstalleerd in de app, zodat je verbinding kunt maken met andere platforms buiten de native integraties om. 🔗

Chanty beste functies

Gecentraliseerde toegang tot chatten, taken en andere functies

Spraak- en videogesprekken

Taak delegeren en beheer

Rollen en toestemmingen kanaal

Opties voor groepschatten

Chanty limieten

Niet veel native integraties

Mogelijke problemen met notificaties

Chanty prijzen

Gratis

Business: $3/maand per gebruiker (met jaarlijkse facturering)

Chanty beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

9. Ryver - Het beste voor forumcommunicatie

Via: Ryver Ryver is een minder bekende maar capabele app waarmee je je gesprekken netjes gestructureerd kunt houden. Er zijn drie soorten chats die je onderverdeeld ziet in het linkermenu:

Forums voor open discussies met het hele team Teams voor speciale privé kanalen People voor één-op-één chatten

Wanneer u een chatroom aanmaakt, kunt u deze verder opsplitsen in onderwerpen, zodat uw team kan bijdragen aan de relevante onderwerpen. Je kunt ook alle Taken binnen een chatroom selecteren, zodat je er niet naar hoeft te zoeken in de chatgeschiedenis. ✅

De app biedt ook audio- en videogesprekken, maar die zijn op het moment van schrijven nog in bèta. Hoewel je handige functies krijgt zoals scherm delen, kunnen je gesprekken maar maximaal vijf deelnemers hebben, wat veel te beperkend is voor grote teams.

Ryver beste functies

Verschillende opties voor het organiseren van chatten

Integratie met cloudservices en Zapier

Taakbeheer

Onbeperkt delen van bestanden

Ryver limieten

Slechts vijf deelnemers per gesprek

Geen gratis abonnement

Ryver prijzen

Medium pakket : $4/gebruiker

: $4/gebruiker Starter : $69/maand (tot 12 gebruikers)

: $69/maand (tot 12 gebruikers) Standaard : $129/maand (tot 30 gebruikers)

: $129/maand (tot 30 gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

Ryver beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

10. Twist - Het beste voor asynchrone teams

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Twist-1400x674.png Twist kanaalinterface /%img/

Via: Twist Twist is bedoeld om asynchrone team communicatie meer ontspannen. In tegenstelling tot de meeste apps worden chats niet gecentraliseerd en krijg je geen inzicht in de beschikbaarheid van je team. Je krijgt een forum-achtige interface, waar kanalen zijn opgedeeld in onderwerpen waar je team aan kan bijdragen.

Dit kan een tweesnijdend zwaard zijn-zeker, het creëert een ontspannen omgeving, maar het is misschien niet ideaal als je een deadline hebt of iemand snel moet bereiken. Er is geen real-time samenwerking of audio/video gesprekken, dus je bent beperkt tot eenvoudige async chats. 📨

Wanneer threads niet langer nodig zijn, kun je ze markeren als Voltooid zodat ze de inbox niet vervuilen . U kunt ook specifieke threads opslaan om ze gemakkelijker te kunnen openen, wat handig kan zijn als u er veel maakt.

Twist beste functies

Thread-gebaseerde async-communicatie

Emoji-reacties, GIF's en bijlagen bij bestanden

Thread opslaan en delen

Grondig zoeken

Twist limieten

Geen real-time samenwerking

Geen status van beschikbaarheid voor leden van team

Twist prijzen

Gratis

Onbeperkt: $6/maand per gebruiker (met jaarlijkse facturering)

Twist beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (10+ beoordelingen)

: 3.9/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Begin met samenwerken met Slack Alternatieven

Het is gemakkelijk om op analyseverlamming te stuiten bij het zoeken naar alternatieven voor Slack, omdat er zoveel opties zijn om uit te kiezen. Als je de meest veelzijdige wilt, laten we dan even onze bescheidenheid opzij zetten en ClickUp aanbevelen. 🥇

Je krijgt niet alleen alle functies die je zou verwachten van een volwaardig platform voor teamcommunicatie, maar je kunt ook alle soorten projecten van begin tot eind beheren via een array aan extra functies.

Als je een probleemloze manier wilt om je werkstroom aan te scherpen, een gratis ClickUp account aanmaken .