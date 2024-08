Deadlines halen wordt gemakkelijk: Top 10 Software voor het bijhouden van vervaldata in 2024

Bij het jongleren met meerdere projecten en taken tegelijkertijd is de kans op het missen van belangrijke deadlines niet onwaarschijnlijk. Het overkomt de besten onder ons, of het nu komt door een slechte organisatie of doordat we gewoon te veel op ons bordje hebben.

Het over het hoofd zien van belangrijke deadlines kan grote gevolgen hebben, zoals een gespannen relatie met de client, het missen van waardevolle kansen en het overkomen als onprofessioneel en onverantwoordelijk. Dit geldt vooral in de wereld van de boekhouding, waar precisie en tijdigheid van het grootste belang zijn om de financiële rente van de clienten veilig te stellen.

Gelukkig is er een oplossing om deze risico's te minimaliseren: software voor het bijhouden van deadlines. Deze tools bieden een naadloze manier om deadlines bij te houden en te beheren met behulp van kalenders en herinneringen. Het resultaat? Gedaan met piekeren over gemiste deadlines!

In dit artikel duiken we in de top 10 van software voor het bijhouden van deadlines en presenteren we hun sleutel functies en prijsopties. Ons doel is om je te helpen de perfecte tool te kiezen om je deadlines onder controle te krijgen en je productiviteit en verantwoordelijkheid te verbeteren. 💯

Wat is software voor het bijhouden van deadlines?

Software voor het bijhouden van vervaldata is een digitale oplossing die ontworpen is om individuen en bedrijven te helpen bij het bijhouden van verschillende vervaldata voor deadlines van projecten, vergaderingen en betalingen van facturen.

Deze tools zitten meestal vol met functies, zoals herinneringen, geïntegreerde kalenders en prioritering van deadlines, die de time management vaardigheden van de gebruiker verbeteren. 📅

De voordelen van het gebruik van due-date software voor projectmanagement omvatten:

Verbeterde productiviteit: Uw tijd efficiënter indelen en u concentreren op de taken die prioriteit hebben Verantwoordelijkheid en professionaliteit: Het consequent nakomen van deadlines en het nakomen van afspraken verbetert de relatie met de client en vergroot je geloofwaardigheid Stressvermindering: Het gebruik van deze software om uw deadlines te beheren kan de stress en angst verminderen die geassocieerd worden met het missen van deadlines

Wat te zoeken in software voor het bijhouden van deadlines?

Let er bij het kiezen van software voor het bijhouden van deadlines op dat deze de volgende functies heeft:

Taakbeheer : Hiermee kunt u taken maken, organiseren en prioriteren op basis van deadlines

: Hiermee kunt u taken maken, organiseren en prioriteren op basis van deadlines Terugkerende deadlines : Helpt bij het afhandelen van deadlines voor routinetaken

: Helpt bij het afhandelen van deadlines voor routinetaken Herinneringen en notificaties: Aanpasbare herinneringen en notificaties zorgen ervoor dat deadlines worden gehaald

Schakel tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabel weergave en Kalender weergave om al uw werk het beste te visualiseren

Kalenderintegratie: De software moet integreren met populaireapps voor kalenders zoals Google Agenda of Microsoft Outlook, zodat u uw deadlines op verschillende apparaten kunt synchroniseren

De software moet integreren met populaireapps voor kalenders zoals Google Agenda of Microsoft Outlook, zodat u uw deadlines op verschillende apparaten kunt synchroniseren Samenwerking : Kijk of meerdere gebruikers toegang hebben tot en kunnen werken aan gedeelde deadlines en projecten

: Kijk of meerdere gebruikers toegang hebben tot en kunnen werken aan gedeelde deadlines en projecten Gebruiksgemak en aanpassingen: De tool moet een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface hebben, waardoor het gemakkelijk is om deadlines toe te voegen, te bewerken en te beheren. Het moet ook personalisaties mogelijk maken voor datum- en tijdformaten of tijdzones

10 beste software voor het bijhouden van deadlines in 2024

Ontdek samen met ons de top 10 van software voor het bijhouden van deadlines, ontworpen om gemiste deadlines tot het verleden te laten behoren. Of je nu op zoek bent naar een alles-in-één platform voor productiviteit of een gespecialiseerde tool voor je boekhoudkundige taken, deze lijst heeft voor elk wat wils.

Gebruik de kalenderweergave om deadlines bij te houden, herinneringen te activeren om nooit een deadline te missen en projecten eenvoudig te beheren met ClickUp Taken beheren en planningen efficiënter dan ooit met ClickUp, een alles-in-één platform voor projectmanagement dat verschillende handige tools biedt om u te helpen uw komende deadlines in de gaten te houden!

Geef uw Taak schema weer per dag, week of maand met behulp van de ClickUp Kalender weergave . Organiseer uw werk op project of prioriteit, sleep taken om ze in te plannen en houd de voortgang gemakkelijk bij met behulp van kleurcodering.

Gebruik aangepaste velden om startdata, vervaldata en exacte tijden aan elke taak toe te voegen en ontvang een melding wanneer ze aflopen. Moeiteloos een abonnement FUNCTIE middelen toewijzen en afhankelijkheid visualiseren met behulp van ClickUp Gantt grafieken .

Maak gebruik van de Werklastweergave om de werklast van elk teamlid te zien voor het geselecteerde tijdsbestek. Om uw tijdlijn van je project en deadlines bewaken, pas de ClickUp sjabloon Deadlines aan uw behoeften. Gebruik het om taken efficiënt af te handelen door start- en deadlines te definiëren en vast te leggen mijlpalen voor projecten via de lijstenweergave en de bordweergave.

Houd deadlines moeiteloos bij met het ClickUp Deadlinesjabloon

De De functie ClickUp Herinnering zorgt ervoor dat u al uw deadlines haalt door middel van notificaties die u op de hoogte houden van de voortgang van uw taken. Kies ervoor om ze te ontvangen via e-mail inbox, desktop-apps of mobiele app.

Dit platform is zeer geschikt voor organisaties die te maken hebben met zeer tijdgevoelige taken en projecten, zoals accountancybedrijven . Het biedt verschillende tijdsregistratie opties, functies Tags voor een levendige organisatie van de Taak en vergemakkelijkt een effectieve communicatie door opmerkingen .

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Het uitgebreide bereik aan functies resulteert in een steile leercurve

De mobiele app heeft minder functies dan de web versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Bestand op tijd

Via: Bestand in de tijd Het missen van deadlines voor belastingaangifte kan een nachtmerrie zijn voor elk accountantskantoor. De volgende tool op onze lijst voorkomt dergelijke worst-case scenario's door precies te doen wat de naam suggereert - u helpen om op tijd aangifte te doen. ⏰

Deze tool die deadlines bijhoudt en software voor taakbeheer is een handige oplossing voor het beheren van uw projecten en het bijhouden van deadlines, of het nu gaat om het archiveren van documenten, rapporten of papierwerk.

Beheer uw werklast eenvoudig door meerdere diensten aan uw clients toe te wijzen, van belastingplanning tot financieel advies, en door instelbare statussen in te stellen om de voortgang te bewaken. Maak taken aan voor al het werk binnen uw bedrijf en voorzie ze van details zoals de client, de deadline en de dienst die wordt aangeboden.

Met File In Time kunt u taken rangschikken en filteren op status of datum voor een breed overzicht of andere filters toepassen voor een gedetailleerder beeld. Gebruik automatische herinneringen voor taken die vandaag, deze week of deze maand af moeten zijn.

File In Time beste functies

Taaktoewijzing en instelling van datum voor verschillende personeelsniveaus

25+ standaard rapportages

Meerdere taken aanmaken in batches

Automatische herinneringen om het missen van deadlines te voorkomen

Functie voor controle van toestemming in praktijkbeheersoftware

File In Time limieten

Het uploaden van bestanden kan wat meer tijd kosten

Enigszins beperkt in zijn mogelijkheden

File In Time prijzen

$199/maand per licentie

File In Time beoordelingen en recensies

Software Advies: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

4.6/5 (10+ beoordelingen) GetApp: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

3. ONESOURCE Kalender

Via: ONESOURCE Kalender Als u in de boekhoudsector werkt, is het bijhouden van deadlines van cruciaal belang om te voorkomen dat u te laat betaalt voor vennootschapsbelasting en compliance. Thomson Reuters ONESOURCE Calendar is een gebruiksvriendelijke tool die is ontworpen om u te helpen bij het beheren van meerjarige nalevings- en belastingdeadlines, betalingen, projecten, vullingen en extensies.

ONESOURCE Calendar is gecentraliseerd, aanpasbaar en overal toegankelijk, waardoor het een waardevol hulpmiddel is bij uw inspanningen om gemiste deadlines uit te bannen. Het biedt een kristalhelder overzicht van deadlines voor rechtsgebieden wereldwijd, voor verschillende belastingcategorieën en zakelijke aangiften, zoals btw, inkomstenbelasting en wettelijke rapportage. 🌍

De software wordt automatisch bijgewerkt als reactie op verschuivingen in nationale belastingwetten en deadlines. Je kunt ook rechtstreeks verbinding maken met de Global Content Library via de ONESOURCE Calendar API.

ONESOURCE Calendar beste functies

Automatische kalenderupdates om op de hoogte te blijven van de werkelijke deadline

Aanpasbare weergave

Overal toegankelijk

Biedt toegang tot relevante deadlines voor rechtsgebieden over de hele wereld

Aansluitbaar op een wereldwijde contentbibliotheek

ONESOURCE Kalender limieten

Bewerking van velden kan lastig zijn

Kan lichte vertragingen vertonen bij het uitvoeren van berekeningen

Prijzen ONESOURCE kalender

Beschikbaar na contact

ONESOURCE Kalender beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (20+ beoordelingen)

3.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4. Jetpack Werkstroom

Via: Jetpack Werkstroom Jetpack Workflow is een cloud-gebaseerde toepassing die is ontwikkeld om accountants te helpen zich te concentreren op komende taken, processen te automatiseren en gemakkelijk toekomstig werk te beoordelen en te strategiseren.

De software is als een speciale tracker voor project deadlines voor professionals met terugkerende deadlines. Stel duidelijke prioriteiten aan uw taken en stroomlijn uw boekhouding met geautomatiseerde processen en opeenvolgende deadlines voor taken.

Gebruik het brede bereik van aangepaste functies voor het plannen om automatische herhaling van taken in te schakelen. 🔁

Met de uitgebreide zoekbalk van de software kunt u al uw werk snel terugvinden. Het biedt ook aangepaste filters en e-mail notificaties om u te informeren wanneer het werk van de client de deadline nadert of een extensie vereist.

Jetpack Werkstroom beste functies

70+ gratis sjablonen

Ondersteunt trapsgewijze deadlines

Mijn werk pagina om aankomende Taken te zien

Integreert met meer dan 2.000 apps

Voortgangsrapportages (ideaal voor werk voor clients)

Jetpack Werkstroom limieten

Zou baat hebben bij een mobiele app

Beperkte functies voor het dashboard van projecten, behalve de boekhouding

Jetpack Workflow prijzen

Organiseren: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Schaal: $49/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jetpack Werkstroom beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

4.1/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

5. ACI TakenTracker

Via: ACI TakenTracker ACI TaskTracker is een intuïtieve oplossing voor het beheer van deadlines die op maat is gemaakt om het leven van kleine accountantskantoren en belastingafdelingen te vereenvoudigen.

Deze taak tracker stroomlijnt uw workflow met een automatische populatie van deadlines en extensies. Het biedt multi-user licenties om real-time status updates te geven aan zowel management als personeel, zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

Het systeem schuift taken automatisch door naar de volgende deadline zodra een huidige taak is voltooid. Het heeft ook geïntegreerde, gemakkelijk te gebruiken pop-up kalenders om de invoer van gegevens te vereenvoudigen, waardoor het bijhouden van deadlines een fluitje van een cent wordt. 🌬️

Naast het ondersteunen van belastingafdelingen kan ACI TaskTracker elk bedrijf helpen bij het effectief beheren van opschrijftaken, boekhoudprocessen en diverse verantwoordelijkheden op het gebied van naleving, zoals maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse financiële overzichten.

ACI TaskTracker beste functies

Vooraf gedefinieerde standaard IRS belastingaangifte deadlines

200 vooraf vastgestelde deadlines voor het indienen van staatsbelasting en franchisebelastingaangiften

Aangepaste taken aanmaken voor onroerendgoedbelasting, omzetbelasting en SEC (Securities and Exchange Commission)

Gebruiksvriendelijke oplossing voor praktijkbeheer

Kolommen voor eenvoudig beheer van deadlines

ACI TaskTracker limieten

Geen beoordelingen beschikbaar

ACI TaskTracker prijzen

1 gebruiker: $400/maand

$400/maand 5 Gebruikers : $800/maand per gebruiker

: $800/maand per gebruiker 10 gebruikers : $1.200/maand per gebruiker

: $1.200/maand per gebruiker Meer dan 10 gebruikers: $1.600/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ACI TaskTracker beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

6. Remindax

Via: Remindax Moe van het handmatig bijhouden van deadlines? Remindax is een geautomatiseerde oplossing voor herinneringen voor deadlines, zodat u uw taken moeiteloos voor blijft. Plan herinneringen ruim van tevoren in en ontvang automatische waarschuwingen als uw belangrijke deadlines naderen. ⌛

Remindax verzamelt je deadlinegegevens in één interface, zodat je een uitgebreid overzicht hebt van naderende deadlines. Bovendien kunt u ervoor zorgen dat verlopen documenten zoals contracten of abonnementen maandelijks of jaarlijks automatisch worden vernieuwd door uw werkstromen te automatiseren met de functie Remindax auto-renew.

Deze software heeft een functie voor bestandsbeheer waarmee u uw belangrijke documenten veilig kunt opslaan en systematisch kunt ordenen in verschillende formaten zoals Word, PDF en Excel. Bovendien kunt u documenten categoriseren op type en de toegang van gebruikers controleren om ongeautoriseerde invoer te voorkomen.

Remindax beste functies

SSL-protocollen om gegevens te beschermen

Notificaties via e-mail, sms of WhatsApp

Geautomatiseerde en terugkerende herinneringen

Geavanceerde zoek- en filtermogelijkheden

Eenvoudig bestandsbeheer

Remindax limieten

Er is ruimte voor verbeteringen in de gebruikersinterface

Klachten over de klantenservice

Remindax prijzen

Starter : $29/maand

: $29/maand Business : $49/maand

: $49/maand Premium: $99/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Remindax beoordelingen en recensies

Software Advies: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

7. Mango Praktijkmanagement

Via: Mango Praktijkmanagement Mango Practice Management is een software voor het bewaken van deadlines die speciaal is gemaakt om accountants te helpen bij het bijhouden van kritieke deadlines met een minimale inspanning.

De software biedt twee verschillende opties voor het bijhouden: de basisoptie voor het narratief bijhouden, op maat gemaakt voor kleinere bedrijven, en de optie voor het gedetailleerd bijhouden voor het bijhouden van specifieke substappen binnen elke hoofdtaak. 👣

Met Mango Practice Management kunt u informatie overdragen van de ene client naar de andere en van jaar tot jaar. Het biedt ook notificaties voor medewerkers om uw team op de hoogte te houden van achterstallige taken of taken met een hoge prioriteit.

U kunt moeiteloos deadlines bijhouden op wekelijkse, driemaandelijkse, maandelijkse, jaarlijkse of tweejaarlijkse basis en deadlines bewaken voor eenmalige gebeurtenissen. U kunt eenvoudig aangepaste rapporten voor specifieke deadlines maken en afdrukken met de functie rapportgenerator.

Mango Praktijkmanagement beste functies

Optie voor bijhouden op twee niveaus

Eenvoudige delegatie van taken

Notificaties voor deadlines

Rapporten voor deadlines

Periode-specifiek bijhouden van deadlines

Mango Practice Management limieten

De factuur zou meer lettertype opties kunnen gebruiken

Geen optie om terugkerende betalingen in te stellen

Mango Praktijkmanagement prijzen

Basis : $35/maand per gebruiker

: $35/maand per gebruiker Plus : $55/maand per gebruiker

: $55/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

MangoPractice Management beoordelingen en recensies

G2: 3.3/5 (10+ beoordelingen)

3.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (50+ beoordelingen)

8. Taak

Via: Taak Tracker Task Tracker is het Zwitserse zakmes onder de tools voor taakbeheer en biedt aanpasbare oplossingen voor een breed bereik van gebruikers, van HR en operations tot marketingprofessionals.

Bewaak je dagelijkse werkstroom door details van taken in te voeren, ze toe te wijzen aan teamleden en regelmatig updates over hun voortgang te ontvangen. Stel herinneringen in voor terugkerende taken en ontvang elke dag automatisch updates.

Houd de duur van elke taak bij en beoordeel de productiviteit van je team in realtime met het Time Sheet van de software. Blijf op de hoogte van de dagelijkse activiteiten van je team met geautomatiseerde dagelijkse overzichtsrapporten via WhatsApp.

Taak Tracker beste functies

WhatsApp notificaties en herinneringen

Integreert met Zoom en Google Agenda

Weergave kalender

Gesproken aantekeningen voor sneller bijhouden van taken

Teams bijhouden met grafieken

beperkingen van Taak Tracker ####

Het verbeteren van de interface zou de bruikbaarheid kunnen verbeteren

De app kan problemen ondervinden met de functionaliteit op iOS-apparaten

Prijzen Taak Tracker

Basic: Free voor maximaal vijf gebruikers

Free voor maximaal vijf gebruikers Suite : $1,81/maand per gebruiker, met een minimum van vijf gebruikers

: $1,81/maand per gebruiker, met een minimum van vijf gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*De lijst met prijzen heeft betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Taak Tracker beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (10+ beoordelingen)

5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

9. Orbitax deadline tracker

Via: Orbitax deadline tracker De Orbitax Due Date Tracker maakt deel uit van een uitgebreid softwarepakket voor belastingbeheer dat wordt gebruikt door bedrijven met activiteiten in meerdere rechtsgebieden. Het wordt gebruikt voor het efficiënt controleren en beheren van verschillende aangifte- en belastingverplichtingen.

Deze geautomatiseerde tool verbindt al uw business units wereldwijd en vult automatisch de data in voor de vergadering van de nalevingseisen voor elke entiteit.

Wanneer u de Entity Tracker van het platform bijwerkt door entiteiten toe te voegen of te verwijderen, worden de deadlines dynamisch gesynchroniseerd. Elke deadline kan een keten van workflows triggeren waarbij relevante belanghebbenden betrokken zijn. Maak gebruik van de geïntegreerde Task Manager om verplichtingen voor deadlines toe te wijzen aan belanghebbenden, voltooid met deadlines en notificaties.

Maak gebruik van de krachtige Audit Tracking mogelijkheden van de software om inzicht te krijgen in de geschiedenis van alle archiveringsactiviteiten via een gedetailleerd controlespoor. U kunt er vervolgens voor kiezen om indieningsverplichtingen over te dragen naar toekomstige boekjaren voor nog meer gemak.

De software bevat ook ingebouwde logica die niet alleen bepaalt of een aangifte moet worden ingediend, maar ook de verantwoordelijke entiteit en de benodigde formulieren identificeert.

Een bibliotheek met complianceregels voor aangifteverplichtingen in 195 rechtsgebieden

Ingebouwde Orbitax Vergadering functie

Orbitax Belastingregels & Tarieven Database

Orbitax Drive voor het opslaan van gegevens

Geen beoordelingen beschikbaar

Beschikbaar na contact

Geen beoordelingen beschikbaar

10. Financiële centen

Via: Financiële centen Financial Cents helpt boekhoudkantoren bij het organiseren van Taken binnen één platform en het stroomlijnen van tijdrovende processen door middel van automatisering. Deze gebruiksvriendelijke software voor projectmanagement voor de boekhouding is uw ticket naar eenvoudig werk bijhouden, snellere reacties van clients en een betere algehele organisatie van de werkruimte.

Profiteer van het dashboard, de herinneringen en de functies voor tijdsregistratie van het platform om een overzicht te krijgen van uw taken en bijbehorende deadlines in één weergave en mis nooit meer een deadline van een klant. 👀

Financiële centen beste functies

Integreert met QuickBooks Onlinegrootboek boekhoudsoftware

Tijdregistratie rapporten

Ingebouwde facturatie voor clients

Geautomatiseerde herinneringen

Veiligheid op bankniveau

Financiële centen limieten

Meer integraties toevoegen zou nuttig kunnen zijn

Sommige gebruikers zijn niet tevreden over het ondersteunen met AI

Financiële centen prijzen

Team abonnement : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Schaalbaar abonnement: $59/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Financiële centen beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

4.8/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

Blijf de klok voor met de ultieme software voor het bijhouden van deadlines

Met automatische herinneringen, notificaties, kalenderintegraties en naadloze updates kan software voor het bijhouden van deadlines de manier waarop u met uw taken omgaat veranderen en een ongekend niveau van verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid in uw bedrijf introduceren.

Als u uw deadlines moeiteloos wilt bijhouden in een uitgebreid platform voor productiviteit, clickUp eens proberen ! Profiteer van de veelzijdige functies voor projectmanagement, de mogelijkheden om taken bij te houden en de duizenden handige sjablonen om succes te boeken zoals nooit tevoren! 🌟