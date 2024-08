Slack-etiquette: DO's en DON'Ts van het gebruik van Slack op het werk

Ben jij iemand die nadenkt over hoe je Slack veilig en effectief kunt gebruiken? Draaien vragen als "Kan ik een foto van mijn hond naar mijn team sturen?", "Hebben ze mijn berichten gezien?", "Kan ik emoji's versturen?", en "Moet ik deze tekst in een direct bericht sturen of in de chatten van het team?" door je hoofd?

Nou, je bent waarschijnlijk niet de enige, want de meesten van ons vrezen de kans op miscommunicatie tijdens het chatten. Het is gemakkelijk om de grens tussen het persoonlijke en het professionele te vervagen.

Daarom moet een organisatie officiële communicatieabonnementen die bepalen hoe werknemers op het werk communiceren.

Effectieve communicatie op de werkplek via platforms zoals Slack en zijn alternatieven is een vaardigheid die niet voor iedereen even gemakkelijk is. Maar het goede nieuws is dat iedereen Slack etiquette kan leren in zijn eigen tempo en tijd om het communicatieplatform optimaal te gebruiken met onze Slack etiquette gids.

Slack etiquette begrijpen

Slack etiquette betekent simpelweg het volgen van onuitgesproken regels en richtlijnen die je kunnen behoeden voor het gedoe van miscommunicatie, oordelen en het verduidelijken van intenties tijdens het gebruik van het platform. Het omvat best practices voor communicatie, samenwerking en het opbouwen van een gemeenschap binnen Slack teams en kanalen.

Deze onuitgesproken regels zullen:

Zorgen dat je er professioneel uitziet

Je helpen beter te communiceren

Ervoor zorgen dat je geen puinhoop maakt in het bijzijn van je team of, erger nog, je organisatie!

Je productiviteit maximaliseren

We hebben een aantal communicatiestrategieën en tips om een productieve samenwerking tussen teams mogelijk te maken.

De do's en don'ts in Slack

Nu je weet waarom we de Slack-etiquette moeten volgen, laten we de belangrijkste do's en don'ts van het gebruik van Slack begrijpen en enkele Slack-etiquettetips bekijken.

Wees direct met je berichten

Begin je rechtstreekse berichten op Slack niet met een "hey" of een "hallo" zonder het te volgen met de bedoeling van je bericht. Zorg ervoor dat je de reden voor je Slack-berichten duidelijk vermeldt.

Vergeet niet dat de persoon met wie je een bericht stuurt misschien met belangrijk werk bezig is. Een notificatie gevolgd door een vaag bericht kan hun werkstroom verstoren en hun werk belemmeren.

Als je iemand een bericht stuurt, moet je rekening houden met hun tijd. Een snel bericht met wat je van hen nodig hebt en de tijdlijn is genoeg informatie voor hen om actie te ondernemen wanneer ze tijd hebben.

Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen:

"Hey!" (1 seconde geleden) "Ben je daar?" (1 seconde geleden)

en dan te verdwijnen tot ze reageren, kun je zeggen,

"Hé, kun je me helpen met een korte productbeschrijving voor sociale media? Ik moet het vandaag voor EOD indienen."

Probeer de essentie over te brengen in één Slack bericht in plaats van meerdere berichten te sturen. Gebruik opsommingstekens, vette tekst, cursief en nummers om je bericht scanbaar te maken.

via Slack

Gebruik openbare kanalen en threads voor betere communicatie op de werkplek

Slack-kanalen zijn geweldig voor groepsgesprekken over een specifiek onderwerp, afdeling, gebeurtenis of project. Gebruik Slack-kanalen om over specifieke onderwerpen te praten en bouw een groepsopslagplaats op van alle gerelateerde informatie.

Als je een collega rechtstreeks een bericht stuurt voor updates of twijfels over een campagne die meer dan jullie tweeën aangaat, maak je plaats voor meerdere gesprekken over hetzelfde probleem. Je mist mogelijk belangrijke informatie en verspilt tijd aan het ophelderen van dezelfde twijfel.

In plaats daarvan, team communicatie optimaliseren en stuur een Slack bericht op het specifieke Slack kanaal of Slack thread waarin je de persoon tagt voor wie je een vraag hebt. Op deze manier kan iedereen op het project leren over de voortgang, knelpunten of iets anders met betrekking tot het project.

Op de lange termijn zal het ook sneller zijn om gewoon op het kanaal te springen en te zoeken naar alle informatie die je nodig hebt om verder te gaan met het project of terug te kijken nadat het is afgelopen om de resultaten te analyseren.

Je kunt je teams ook pushen om openbare Slack kanalen te gebruiken voor het houden van brainstormsessies te houden voor elk project, campagne of gebeurtenis. Start de sessie door een open vraag in het kanaal te gooien en iedereen te vragen om hun ideeën in een thread toe te voegen.

Door te antwoorden in een thread wordt het kanaal overzichtelijker en behoudt u de controle over uw werkruimte. Met threads kunt u silo's van informatie creëren binnen een breder kanaal om uw informatiebank te optimaliseren.

threads zijn de eenvoudigste manier om de werkstroom op gang te houden en samenwerking te initiëren.

Beantwoord berichten zo snel mogelijk

Externe teams vertrouwen sterk op communicatiekanalen zoals Slack, Teams en Google Meet omdat ze elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten om twijfels op te helderen. Dus zelfs als je een bericht krijgt terwijl je het druk hebt, kun je het meteen beantwoorden.

Het bericht bevestigen helpt bij het opbouwen van vertrouwen, vooral in teams op afstand. Het stelt de persoon gerust dat je het bericht hebt gezien.

Het kan een eenvoudige "Genoteerd. Ik zal er vanmiddag aan werken."

Vermeldingen zorgvuldig gebruiken

We begrijpen dat iemand vermelden of taggen op een communicatieplatform belangrijk is om ervoor te zorgen dat de persoon met wie je wilt praten je bericht ziet. Overmatig gebruik van de functie @everyone of @channel kan echter opdringerig zijn en onnodige notificaties naar andere leden van het team sturen. Gebruik deze tags alleen als je het hele kanaal wilt aanspreken.

Als je wilt dat een specifiek teamlid reageert op een één-op-één verzoek, vermeld dan alleen hen in je bericht in die specifieke groep zodat ze weten dat er een specifiek antwoord nodig is.

Dit zorgt er ook voor dat andere leden van het team op de hoogte zijn van het probleem, zelfs als ze niet direct hoeven te reageren. Deze functie is geweldig, maar alleen als je het verstandig gebruikt.

Bijvoorbeeld, in plaats van een vaag bericht op het kanaal te schrijven, zoals:

"Kan iemand me helpen met een twijfel over de gebeurtenis?"

Je kunt schrijven:

"@amy @lee, kun je me helpen met een vraag over de gebeurtenis of vertellen wie me ermee kan helpen?""

Werk uw status en werktijden bij

via Slack Notificatiemoeheid is echt! Daarom moet je de beschikbaarheid van je collega's respecteren door hun status te controleren voordat je contact met ze opneemt. Slack biedt ook de optie om je status bij te werken.

Je kunt deze ruimte gebruiken om je werktijden, tijdzone en OOO-berichten toe te voegen en je team op de hoogte te houden als je weg bent, in de focusmodus zit of vergaderingen hebt. Op deze manier kan iemand die je wil bereiken, weten dat je niet beschikbaar bent en iemand anders om hulp vragen of wachten tot je wel beschikbaar bent.

💡Goede Slack etiquette is er niet alleen voor anderen. Je kunt je productiviteit maximaliseren door de status functie te gebruiken om te voorkomen dat je gespamd wordt. Als je je beschikbaarheid hebt bijgewerkt, moeten teamleden je niet storen als je niet beschikbaar bent.

Schrik er niet voor terug om chatten om te zetten in vergaderingen

Volgens de 55/38/7 formule is communicatie 55% non-verbaal, 38% vocaal en 7% alleen woorden. Hoe gemakkelijk het ook is om over tekst te praten, soms is het efficiënt om een video of een persoonlijke vergadering te houden in plaats van eindeloos te typen of de groep te spammen terwijl je iets in detail probeert uit te leggen.

Mensen kunnen beter verbinding maken door elkaars lichaamstaal, uitdrukkingen en gebaren te zien.

Functioneringsgesprekken, beoordelingen, feedbacksessies, trainingen, clientbeoordelingen, enz. vereisen een menselijke aanpak die alleen mogelijk is met persoonlijke vergaderingen. Ook dagelijkse synchronisaties voor dagelijkse updates en scrumvergaderingen moeten persoonlijk of via een videogesprek plaatsvinden.

Raadpleeg dit regelboek waar we bij zweren voor etiquette voor vergaderingen in virtuele teams en best practices voor uw volgende vergadering.

Teamcommunicatie verbeteren met ClickUp en Slack

Hoewel veel apps doen wat Slack doet, komen ze nauwelijks in de buurt van wat het biedt. Naast de handige functies biedt het platform een aantal van de beste integraties om de samenwerking op de werkplek te stimuleren.

Bijvoorbeeld ClickUp's Slack integratie combineert online samenwerking en projectmanagement tot een alles-in-één app.

Combineer de krachten van projectmanagement en samenwerking met de ClickUp Slack integratie

Eenvoudig gezegd, met deze integratie kunt u het volgende gebruiken Slack voor projectmanagement ! ClickUp's integratie met Slack kan ook de Slack etiquette van uw team verbeteren door u toe te staan om taken en opmerkingen te creëren vanuit berichten! Typ gewoon /ClickUp new in een willekeurig Slack-bericht om ze als ClickUp-taak aan ClickUp toe te voegen.

Taken maken en beheren op ClickUp met zijn Slack-integratie

U kunt notificaties over de status van uw werk, nieuwe opmerkingen, updates, enz. rechtstreeks op uw Slack kanaal sturen.

Met De weergave ClickUp chatten functie kunt u updates delen, bronnen koppelen en naadloos communiceren met teamleden over verschillende projecten zonder het platform te verlaten.

U kunt de teamcommunicatie stroomlijnen en vereenvoudigen met realtime chatkanalen.

Voeg iedereen toe aan het gesprek met @mentions en wijs opmerkingen toe om je team op actie-items te houden.

Chatten terwijl u naast elkaar werkt met de weergave ClickUp's Chatten

Beter communiceren en samenwerken met Slack en ClickUp

Slack is een geweldige tool die professionele en persoonlijke gesprekken in evenwicht houdt. Daarom is het heel gemakkelijk om te vervallen in informele communicatiegewoonten die de productiviteit van teams kunnen belemmeren, je onprofessioneel kunnen laten overkomen en kunnen leiden tot miscommunicatie.

Van duidelijke berichten tot verstandig gebruik van kanalen, het volgen van deze eenvoudige do's en don'ts van Slack etiquette zou je volgende ervaring met de app leuker en vruchtbaarder moeten maken!

Je kunt ook een slimme instelling overwegen communicatie doelen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat iedereen zijn boodschap duidelijk en productief overbrengt.

De combinatie ClickUp-Slack biedt hier een groot voordeel! De combinatie van de functies van beide apps biedt een eenvoudige manier om de communicatie en productiviteit van teams te verbeteren. Probeer ClickUp vandaag en ontgrendel een nieuw niveau van efficiëntie!