10 beste AI-tools voor klantenservice om uw ondersteuning te verbeteren

Klantenserviceteams staan voor vele uitdagingen, van een overweldigend aantal vragen tot het omgaan met veeleisende klanten en het op de hoogte blijven van de laatste technologische ontwikkelingen, en dat alles terwijl ze proberen een onberispelijke servicekwaliteit te handhaven.

Dit is waar AI-tools voor klantenservice om de dag te redden. Ze zijn uitgerust met geavanceerde functies waarmee je de klanttevredenheid de hoogte in kunt jagen en je medewerkers kunt ontlasten.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste kenmerken van de 10 beste AI-klantenservicetools. We belichten ook hun belangrijkste sterke punten en wijzen op een paar tekortkomingen om je te helpen een tool te kiezen die past bij jouw doelen en werkterrein.

Wat onderscheidt de beste AI-tools voor klantenservice van de rest? Laten we eens kijken naar de kenmerken waar je op moet letten:

Rapportagemogelijkheden : De tool moet het volgende biedenDashboards om klantgegevens te analyseren en u te helpen inzicht te krijgen in gemiddelde responstijden, de prestaties van uw team, interacties met klanten en de mate van tevredenheid over de service

: De tool moet het volgende biedenDashboards om klantgegevens te analyseren en u te helpen inzicht te krijgen in gemiddelde responstijden, de prestaties van uw team, interacties met klanten en de mate van tevredenheid over de service Templates : Het moet kant-en-klare sjablonen bieden die je kunt aanpassen aan verschillende klantenservice-interacties en -scenario's

: Het moet kant-en-klare sjablonen bieden die je kunt aanpassen aan verschillende klantenservice-interacties en -scenario's Automatiseringsfuncties*: Het juiste platform moet beschikken over opties voor het aanpassen van automatiseringsregels met triggers en voorwaarden die aansluiten bij uw doelen

Integraties : Het moet kunnen worden gekoppeld aan populaire samenwerkings-, projectbeheer-, CRM- en productiviteitsplatforms voor maximale functionaliteit

: Het moet kunnen worden gekoppeld aan populaire samenwerkings-, projectbeheer-, CRM- en productiviteitsplatforms voor maximale functionaliteit Schaalbaarheid : Het moet de kracht hebben om tegemoet te komen aan de groeiende eisen van uw bedrijf en een groeiend klantenbestand

: Het moet de kracht hebben om tegemoet te komen aan de groeiende eisen van uw bedrijf en een groeiend klantenbestand Beveiliging van gegevens : De app moet de informatie van uw klanten veilig houden en voldoen aan de strengste normen om inbreuken te voorkomen

We hebben tientallen AI-tools voor klantenservice en hebben er 10 uitgekozen die de meeste functionaliteit met machine learning bieden. Bekijk onze selectie en vind een optie die aan alle eisen voldoet en die je helpt je klantenservice naar een hoger niveau te tillen. 🔝

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp is een krachtige taak- en Projectbeheerplatform voor ondernemingen en kleine bedrijven, met honderden opties om Processen te stroomlijnen en de groei van uw bedrijf ondersteunen. Het is geschikt voor een groot aantal afdelingen, waaronder de klantenservice. ClickUp Klantenservice functies helpen u een Klantsucces champion - verdeel uw projecten in taken en subtaken, voeg meerdere geadresseerden toe aan een enkele invoer en laat opmerkingen achter om tickets en problemen met uw team te bespreken. ClickUp AI is wat dit platform op onze lijst heeft doen belanden. Deze AI-geschikte schrijfassistent helpt je bij het automatiseren van terugkerende taken en het genereren van klantnotities, e-mailreacties en statusrapporten om een eersteklas servicekwaliteit en klantbetrokkenheid te behouden.

In plaats van je klantenserviceprocessen vanaf nul te organiseren, kun je een van de meer dan 1000 sjablonen van ClickUp gebruiken. Wij raden de ClickUp Customer Support Work Breakdown Structure Sjabloon -helpt u bij het organiseren en toewijzen van tickets, het stellen van deadlines, het analyseren van KPI's en het bewaken van prestaties. ClickUp heeft ook Sjablonen met AI-prompts en die gericht zijn op Verkoopondersteuning cRM, klantsucces, Klantreis en meer.

Tot slot is ClickUp's uitstekende CRM-opties stellen u in staat om Klantendatabases prioriteiten stellen, gebruiken ClickUp Formulieren om feedback op maat te verzamelen en outreachactiviteiten te centraliseren.

ClickUp beste eigenschappen

Gemakkelijk taken toewijzen en prioriteiten stellen

CRM-functies voor SaaS en andere bedrijven

ClickUp AI voor het maken van statusrapporten, klantreacties, notities en vergaderagenda's

ClickUp's 15+ weergaven om problemen, klantinformatie en voortgang vanuit verschillende hoeken te bekijken

1.000+ sjablonen inclusief klantondersteuningsactiviteiten

1.000+ integraties om klantgegevens te stroomlijnen

ClickUp beperkingen

Het aantal opties kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Meer lagen in de taakhiërarchie zou een mooie toevoeging zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Abt

Via: Abt Is uw klantenserviceteam Werken in Slack ? Zo ja, dan kan Abbot de superheld op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn die je nodig hebt om klantenservice met gemak af te handelen. Deze chatbot waakt over je Slack-activiteiten, houdt klantkanalen in de gaten, spoort klantverzoeken op en geeft ze weer op het dashboard.

Met Abbot kun je herinneringen instellen om op klanten te reageren. Hij laat je weten of vragen van klanten nog in behandeling zijn, zodat je geen enkel ticket over het hoofd ziet. Het geeft ook een samenvatting van klantgesprekken en stelt de volgende stappen voor Tijd te besparen en workflows organiseren.

De tool kan ook bijdragen aan het oplossen van vragen van klanten-gebruik documentatie om de tool te trainen en laat hem nauwkeurige en precieze antwoorden geven op vragen.

Omdat de chatbot perfect integreert met Slack, kun je hem gebruiken om automatiseringen aan te passen en verschillende acties te activeren afhankelijk van klantgesprekken. Zet Abbot's kant-en-klare automatiseringen aan het werk of maak je eigen met JavaScript, Python of C#.

Dankzij de Insights-functie kun je het conversatievolume bijhouden en de achterstallige tickets zien of de tickets die geopend, aangemaakt en beantwoord zijn.

Abbot beste eigenschappen

Integreert naadloos met Slack

Herinneringen instellen om op klanten te reageren

Kan worden getraind om problemen op te lossen op basis van uw documentatie voor klantondersteuning

Krachtige automatiseringen

Abbot beperkingen

Werkt alleen in Slack

Voor het maken van automatiseringen is enige programmeerkennis vereist

Abbot prijzen

Team : $49/maand per agent

: $49/maand per agent Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Abbot beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

3. BrightBot

Via: BrightBot Fleur je website op en begroet bezoekers met BrightBot-een vriendelijke AI-aangedreven chatbot. ☀️

Het belangrijkste doel van BrightBot is om informatieve en accurate antwoorden te geven op vragen die mensen kunnen hebben wanneer ze je website bezoeken. Hoe doet hij dat? Nou, niet door gedachten te lezen of te raden - je traint het door het te "voeden" met je bedrijfsinformatie.

Als je BrightBot opent, heb je de optie Trainingstekst in het menu aan de linkerkant van het scherm. Selecteer deze en voeg de tekst in die je wilt dat de chatbot gebruikt als basis voor het geven van informatie aan klanten.

De Publiceer & Test sectie laat je experimenteren met de chatbot en kijken of hij vragen beantwoordt zoals een menselijke medewerker dat zou doen.

Elke klantenchat wordt opgeslagen in de Chats sectie-je kunt alle eerdere en lopende gesprekken zien. Je kunt ook op elk moment een lopende discussie overnemen of een prompt achterlaten zodat bezoekers kunnen kiezen of ze met de bot of met een mens willen chatten.

BrightBot beste functies

Eenvoudige installatie

Je kunt chats van klanten overnemen

Moeiteloze training voor support agents en support teams

Handelt routinevragen af terwijl jij je richt op taken met een hogere waarde

BrightBot beperkingen

Beperkte trainingsteksten en vragen

Gebrek aan geavanceerde aanpassingsopties

BrightBot prijzen

Beginnen : Gratis

: Gratis Groeien : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Opschalen: $99/maand per gebruiker

BrightBot beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

4. Zigpoll

Via: Zigpoll Als je een professional in klantenservice wilt zijn, moet je naar je klanten luisteren, en Zigpoll kan je helpen om ze luid en duidelijk te horen. Met dit platform voor klantenfeedback en enquêtes kun je informatie verzamelen van je huidige en potentiële klanten en die gebruiken om je bedrijf te laten groeien.

Het biedt meerdere vraagformaten die je in je website kunt integreren, van beoordelingsschalen tot echte vragen met tekstvakken. U kunt uw klanten ook bereiken via e-mail of sms.

Wat Zigpoll onderscheidt van andere enquête- en feedbacktools zijn de intuïtieve dashboards die de enquêtegegevens destilleren en je helpen waardevol inzicht te krijgen in de houding van je klanten ten opzichte van je bedrijf of product.

Een andere opvallende functie is de persoonlijke AI-assistent die de responsgegevens analyseert en bruikbare inzichten geeft. Bovendien kun je vragen stellen in Zigpoll's AI chat om meer te weten te komen over trends in jouw bedrijf en deze informatie gebruiken voor strategische planning .

Zigpoll beste eigenschappen

AI-assistent voor klantenservice

AI-chatbot die reageert op basis van verzamelde bedrijfsgegevens

Intuïtieve dashboards om vragen van klanten te organiseren

Meerdere vraagformaten

Zigpoll beperkingen

Groot verschil tussen het gratis en betaalde plan

Het Zigpoll logo kan niet verwijderd worden van enquêtes

Zigpoll prijzen

Lite : Gratis

: Gratis Basic : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Standaard : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Plus : $50/maand per gebruiker

: $50/maand per gebruiker Pro: $100/maand per gebruiker

Zigpoll beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (20+ beoordelingen)

: 4.3/5 (20+ beoordelingen) Product Hunt: 5/5 (minder dan vijf beoordelingen)

5. Tegeldesk

Via: Tiledesk Klinkt het onmogelijk om tegelijkertijd de kosten van de klantenservice te verlagen en de CSAT (klanttevredenheidsscore) te verhogen? Het kan werkelijkheid worden als je Tiledesk gebruikt. Dit open-source conversatieplatform biedt 24/7 AI-chatbots die je in je website kunt integreren.

Door een Tiledesk chatbot in te zetten, kun je het aantal medewerkers van de klantenservice die zich bezighouden met live chatondersteuning verminderen. In plaats daarvan kunt u ze inzetten voor meer kennisintensieve taken en extra waarde creëren voor uw bedrijf. Sommige klanten staan er misschien op om met een menselijke agent te chatten, en dat is prima met Tiledesk.

Om je nog meer tijd te besparen, biedt het platform chatbot templates. Zoek ze op in de sectie Bots van je dashboard nadat je je hebt aangemeld en kies de sjabloon die bij je intentie past.

Wil je geen sjabloon gebruiken? Met de Chatbot Design Studio van Tiledesk kun je je eigen chatbots bouwen met nul kennis van codering-experimenteer en creëer de perfecte oplossing voor jouw behoeften. 🧪

Tiledesk beste functies

Eenvoudig te implementeren AI chatbots

AI chatbot sjablonen

Chatbot-ontwerpstudio zonder code

Menselijke agenten kunnen klantgesprekken overnemen wanneer ze maar willen

Tiledesk beperkingen

Een steilere leercurve voor nieuwe gebruikers

Het platform zou sneller kunnen

Tiledesk prijzen

Gratis

Basic : €225/jaar (vier seats en 800 gesprekken inbegrepen)

: €225/jaar (vier seats en 800 gesprekken inbegrepen) Premium : €790/jaar (15 seats en 3.000 gesprekken inbegrepen)

: €790/jaar (15 seats en 3.000 gesprekken inbegrepen) Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Tiledesk beoordelingen en recensies

Capterra : 4.5/5 (130+ beoordelingen)

: 4.5/5 (130+ beoordelingen) GetApp: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

6. Yuma AI

Via: Yuma AI Als je een Shopify-verkoper bent die Gorgias of Zendesk gebruikt, kan Yuma AI de perfecte aanvulling zijn op je klantenserviceproces. Met dit AI-platform kun je ticketreacties automatiseren om de klanttevredenheid te verhogen.

Yuma AI scant de vragen van klanten en stelt een conceptantwoord voor. Als er niets verschijnt, betekent dit dat het platform het antwoord op de vraag niet "weet" en laat het een menselijke agent het overnemen. Dit stroomlijnt workflows en helpt menselijke agenten hun werk te verdelen met Yuma AI, zodat terugkerende, routinematige tickets door de tool kunnen worden afgehandeld.

Een andere optie die je zult waarderen is schrijfstijl aanpassen: het platform pikt je stijl op uit de vorige tickets en "leert" aan de hand daarvan hoe je schrijft in lijn met je merkstem.

Yuma AI kan conversaties samenvatten om inzichten te verschaffen en tickets met één klik afhandelen. Het beste van alles is dat het 15 talen "spreekt", zodat je een wereldwijde klantenpool kunt aanboren. 🌍

Yuma AI beste functies

Gericht op Shopify gebruikers

Pikt je schrijfstijl op om ervoor te zorgen dat je merk consistent overkomt

Vat gespreksonderwerpen samen

Spreekt 15 talen

Yuma AI beperkingen

Beperkte integraties

Wennen aan het platform kan enige tijd duren

Yuma AI prijzen

Starter+ : $99/maand (1-3 seats)

: $99/maand (1-3 seats) Pro : $195/maand (1-10 seats)

: $195/maand (1-10 seats) Evolve : $495/maand (1-20 seats)

: $495/maand (1-20 seats) Onderneming: Aangepast

Yuma AI beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (minder dan 10 stemmen)

7. QuickReplai

Via: QuickReplai Medewerkers van de klantenservice hebben vaak te maken met twee uitdagingen - vertraagde responstijden en een overweldigende hoeveelheid vragen. QuickReplai kan deze problemen verlichten met AI-functies die reacties van klanten sneller en zonder stress maken.

Deze app is niet bedoeld om vertegenwoordigers van de klantenservice te vervangen. In plaats daarvan helpt het hen efficiënter te zijn door de beste antwoorden op inkomende berichten voor te stellen.

QuickReplai gebruikt superkrachtige AI-algoritmes om je berichten of screenshots te scannen - niet alleen de inhoud, maar ook de stijl en toon. De app gebruikt deze kennis om nuttige antwoorden te geven, die je kunt aanpassen of gebruiken zoals ze zijn.

Afhankelijk van de merkstem van je bedrijf kun je stickers en emoji's toevoegen aan je antwoorden voor een meer persoonlijke benadering.

Omdat QuickReplai eenvoud combineert met robuuste communicatieopties, is het even geschikt voor particulieren, kleine bedrijven en ondernemingen. 💪

QuickReplai beste functies

Verkort reactietijden

Pikt uw schrijfstijl en toon op

Stelt je in staat antwoorden aan te passen

Verbetert de efficiëntie van klantenserviceteams

QuickReplai beperkingen

Gebrek aan integraties

Geen gebruikersbeoordelingen omdat het nog niet beschikbaar is (per oktober 2024)

QuickReplai prijzen

Neem contact op voor prijzen

QuickReplai beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

8. ZenCall

Via: App Store Laat uw agenten wat zen vinden met ZenCall een AI-tool voor het beheer van telefoongesprekken. 🧘

Deze handige app neemt telefoongesprekken voor je aan en handelt ze af op basis van de instructies die je geeft. Je krijgt een melding via de ZenCall app, sms of e-mail zodra de AI-agent een oproep beantwoordt. De app schrijft de gesprekken om in tekst zodat je ze kunt lezen wanneer het jou uitkomt. Natuurlijk kun je de gesprekken ook beluisteren.

Het fantastische aan het platform zijn de gelimiteerde prompttests. Je kunt experimenteren en ervoor zorgen dat je AI-gespreksagent de gewenste antwoorden geeft.

ZenCall kan zelfs links naar klanten sturen via sms, zodat je bestellingen, reserveringen of afspraken kunt stroomlijnen.

Je kunt de app gebruiken voor call redirection-de AI-agent zal de gesprekken doorsturen naar de specifieke persoon of afdeling om je klantenservice processen te vergemakkelijken.

ZenCall is beschikbaar in 50+ talen, waardoor je uitzonderlijke klantenservice kunt bieden in verschillende markten.

ZenCall beste eigenschappen

Natuurlijke taalverwerking

Gesprek omleiden

Onbeperkt aantal prompttests

Kan links versturen via tekst, app of e-mail

ZenCall beperkingen

Alleen beschikbaar als mobiele app

Het gratis plan biedt beperkte functionaliteit

ZenCall prijzen

Starter : Gratis (30 gesprekken per maand)

: Gratis (30 gesprekken per maand) Gevorderd : $49/maand per gebruiker (200 gesprekken per maand)

: $49/maand per gebruiker (200 gesprekken per maand) Enterprise: $99/maand per gebruiker (500 gesprekken per maand, daarna $0,19 per gesprek)

ZenCall beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

9. Brainfish

Via: Brainfish Er zijn veel AI-klantenservicevissen in de zee, maar geen enkele is zo goed als Brainfish. 🐟

Dit AI-platform voor klantinhoud voedt zich met info van uw Kennisbank en gebruikt deze om vragen van klanten binnen enkele seconden met vertrouwen te beantwoorden. Het gebruik van de app kan niet eenvoudiger - ga naar de startpagina, druk op Maak een Nieuw Artikel, publiceer het en Brainfish onthoudt het meteen, zonder training of wachten.

Herhaal het proces totdat u de hele kennisbank hebt geüpload en verander Brainfish in een krachtige klantenservice en Klantenbeheer oplossing.

Wat als uw klanten met een mens willen chatten? Brainfish biedt opties om te bellen, e-mailen of chatten met een menselijke agent.

Met de krachtige analysefuncties van het platform kunt u het gedrag van uw klanten begrijpen en manieren vinden om uw antwoorden relevanter te maken.

Brainfish beste functies

Gemakkelijk op te zetten

Krachtige analyseopties

Kan klanten op elk moment doorverwijzen naar een menselijke agent

Verschillende ondersteuningsopties (e-mail, chat, bellen en ticket)

Brainfish beperkingen

Aanzienlijke verschillen tussen het Basis- en Groeiplan

Meer integraties zou een pluspunt zijn

Brainfish prijzen

Basis : $59/maand (400 gebruikers)

: $59/maand (400 gebruikers) Groei : Begint bij $64/maand (voor 100 gebruikers)

: Begint bij $64/maand (voor 100 gebruikers) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Brainfish beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (minder dan vijf beoordelingen)

10. MeyaGPT

Via: Meya MeyaGPT is het complete AI-klantenservicepakket dat wordt aangestuurd door OpenAI's nieuwste gpt.-3.5-turbo Learn Language Model (LLM). Het biedt aanpasbaarheid, flexibiliteit, integraties en functies die u helpen de snelheid en kwaliteit van antwoorden op vragen te verbeteren.

Voor het opzetten van MeyaGPT is geen kennis van codering vereist-gebruik een van de ondersteunde gegevensbronnen van het platform om informatie over uw bedrijf te verzamelen. Crawl uw website, dien uw sitemap in of voeg de gewenste tekst handmatig toe. ✨

In tegenstelling tot veel andere chatbots, kunt u met MeyaGPT een chatinterface in uw website en mobiele app inbouwen, zodat klanten er vanaf elk apparaat toegang toe hebben.

Dankzij krachtige integraties met messaging-apps zoals Messenger en WhatsApp en CRM-platforms zoals Salesforce en Zendesk kun je de functionaliteit van de chatbot uitbreiden en een krachtcentrale voor klantenservice creëren.

Het framework van MeyaGPT is uitbreidbaar met Python en BFML, zodat je de chatbot kunt aanpassen aan de behoeften van je bedrijf.

MeyaGPT beste functies

Chatbot voor website en mobiele app

Zonder codering op te zetten

Kan worden geïntegreerd met populaire communicatie- en CRM-platforms

Kan worden geconfigureerd met BFML en Python

MeyaGPT beperkingen

Relatief hoge prijs

Het kan enige tijd duren om alle opties onder de knie te krijgen

MeyaGPT prijzen

Dev : $99/maand (geen jaarplan, maximaal 500 maandelijkse actieve gebruikers)

: $99/maand (geen jaarplan, maximaal 500 maandelijkse actieve gebruikers) Pro : $799/maand (tot 5.000 maandelijkse actieve gebruikers)

: $799/maand (tot 5.000 maandelijkse actieve gebruikers) Partner: $2500/maand (tot 15.000 maandelijkse actieve gebruikers)

*De vermelde prijzen voor de Pro- en Partner-plannen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

MeyaGPT beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (minder dan vijf beoordelingen)

Software voor AI-klantondersteuning: Bied uw klanten de beste ervaring

Klantenservice is een intensief, onvoorspelbaar en dynamisch vakgebied. Het vereist flexibiliteit en de capaciteit om direct in te spelen op de behoeften en verzoeken van uw klanten.

Met de genoemde AI-tools kun je allerlei soorten vragen behandelen zonder dat het je moeite kost. Ze besparen je tijd, verhogen de productiviteit en, het allerbeste, verhogen de klanttevredenheid.

Als je een AI-klantenservicetool wilt met krachtige PM- en CRM-opties om het volgende te stroomlijnen Operations management , Aanmelden voor ClickUp en revolutioneer uw klantenservice!