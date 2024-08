De groeistrategie van Slack: 5 belangrijke aanknopingspunten voor uw bedrijf

Een messaging app voor teams die IBM, Oracle, Target, BBC en andere Fortune 100 bedrijven als gebruiker heeft zonder een fortuin uit te geven aan marketingcampagnes is een studie waard. Slack , de tool voor samenwerking op de werkplek, is het resultaat van een innovatieve product-marktkoppeling in combinatie met een aantal onconventionele marketingtrucs.

Hoewel slack per definitie betekent dat je het wat rustiger aan moet doen, doet het bedrijf alles behalve dat. Slack is een van de snelste tech startups om de unicorn status van $1 miljard aan waardering te bereiken in iets meer dan een jaar na de eerste lancering.

Slack: Een korte geschiedenis

Slack is opgericht in 2013 door Stewart Butterfield, die toen al bekend was als medeoprichter van het platform voor het delen van foto's Flickr, dat in maart 2005 werd overgenomen door Yahoo!

De messaging tool voor ondernemingen, die bedoeld is om teamleden te helpen chatten, samen aan projecten te werken en links en meer in realtime te delen, vond meteen een geweldige product-markt fit en is sindsdien blijven groeien.

Door Februari 2015 toen de tool publiekelijk beschikbaar was, had Slack 500.000 dagelijks actieve gebruikers verworven. Binnen vier maanden was dit aantal verdubbeld tot 1,1 miljoen actieve gebruikers. Vandaag de dag heeft Slack 8 miljoen dagelijks actieve gebruikers met 3 miljoen betaalde gebruikers en meer.

Van bescheiden begin tot hoogvliegend succes

Slack is een geweldig voorbeeld van een krachtige innovatie die per ongeluk is ontstaan. Zoiets als de magnetron - een apparaat dat onze eetgewoonten en voedselmarkt heeft veranderd sinds het "per ongeluk" werd geïntroduceerd uitgevonden door ingenieur Percy Spencer in 1945 .

Oprichter Butterfield en zijn team werkten aan een game app genaamd Glitch en wilden een gestroomlijnd intern communicatieplatform. Ze gingen aan de slag en ontwierpen de eerste versie van Slack om de samenwerking en uitwisseling van ideeën tussen de interne teamleden van Glitch te vergemakkelijken. De tool werd al snel onmisbaar voor het team van Glitch.

Toen Glitch niet van de grond kwam, realiseerde Butterfield zich het potentieel van een chattool voor op de werkplek en zo werd Slack met groot succes geboren.

Slack Groeiverhaal: Een methode in de waanzin

Slack heeft een aantal innovatieve manieren gebruikt om zijn groei te realiseren. Hier zijn de top 5 strategieën:

1. Gebruik mond-tot-mondreclame

Slack bewees dat mensen nog steeds vertrouwen op de mening van hun vrienden of collega's. In het begin maakte Butterfield gebruik van zijn contacten en verbindingen in verschillende bedrijven en de pers om het nieuwe platform bekend te maken.

Hij beïnvloedde ook zijn ondernemersvrienden om Slack eens te proberen. Deze verbindingen en mond-tot-mondreclame wierpen hun vruchten af en op de eerste dag van Slack meldden zich al 8000 mensen aan. Dat aantal was binnen twee weken bijna verdubbeld.

Marc Andreessen, investeerder in Slack, tweette deze grafiek over de groei van het bedrijf mond-tot-mondreclame groei op augustus 2014.

Het is echter niet alleen letterlijke mond-tot-mondreclame. Slack gebruikt ook sociale tools zoals Twitter om een breder publiek te bereiken en organisch direct verkeer naar de website te pushen. Het opbouwen van buzz kan uw product ten goede komen en de richting van uw product bevestigen. Bij ClickUp hebben we ook de positieve associaties gezien die mond-tot-mondreclame met zich meebrengt, vooral op Twitter en Twitter beoordelingssites waar mensen hun eerlijke mening geven.

"We zetten zwaar in op Twitter. Zelfs als iemand ongelooflijk enthousiast is over een product, zal letterlijke mond-tot-mondreclame slechts een handvol mensen bereiken - maar als iemand over ons tweet, kan het door honderden, zelfs duizenden mensen worden gezien." zegt Butterfield .

2. Groei versnellen via integraties

Slack heeft meer dan 1000 integraties (waaronder ClickUp !) Het bedrijf gebruikt deze integraties om verwijzend verkeer naar zijn website te krijgen en om mee te liften op het succes van deze integraties om ervoor te zorgen dat het op de eerste pagina van de zoekresultaten verschijnt wanneer iemand zoekt naar een product waarmee Slack is geïntegreerd.

Als iemand bijvoorbeeld zoekt naar ClickUp in Google vinden ze ook ClickUp-Slack App Directory vermeld als een van de zoekresultaten op de eerste pagina van Google.

bekijk onze lijst van top Slack integraties !_

3. Feedback van klanten implementeren

Slack zocht voortdurend feedback van vroege gebruikers en gebruikte die om het product, de gebruikersinterface, de efficiëntie en het nut ervan te verbeteren.

Ze reageerden op elke e-mail die ze ontvingen en zagen elk helpticket als een kans om het product te verbeteren of een probleem op te lossen.

Het bedrijf kon een product bouwen dat de markt wilde omdat het luisterde naar zijn gebruikers en bijhield hoeveel mensen vroegen om een bepaalde functie of een nieuw soort integratie.

Tot op de dag van vandaag maakt deze eerbied voor feedback van gebruikers deel uit van het DNA van het bedrijf.

Slack gelooft dat elke interactie met een klant een marketingkans is. Als een bedrijf verder kan gaan en een opmerkelijke klantenservice kan bieden, zullen mensen je met plezier aanbevelen. Dit is een goede kans om meer te leren waar marketing echt om draait !

4. Geef prioriteit aan unieke functies

Vanaf het begin heeft Butterfield beïnvloed door de stelling van Paul Buchheit: Als je een paar dingen ongelooflijk goed doet, doet de rest er niet echt toe. En hij implementeerde dit bij het bouwen van Slack.

Slack bouwde niet te veel functies. In plaats daarvan concentreerde het zich op het goed bouwen van één ervan. Deze hoofdfuncties waren zoeken, delen van bestanden en synchronisatie.

Met de zoekfunctie van de tool kunnen gebruikers snel vinden wat ze zoeken, terwijl de functie voor het delen van bestanden je de mogelijkheid geeft om bestanden te verslepen of snel afbeeldingen te plakken via intuïtieve UI-acties.

Het belangrijkste is dat Slack een ingebouwde "leave-state synchronization" heeft, waardoor het weet waar elke persoon in elk gesprek ophoudt en hun cursorpositie in realtime synchroniseert. Deze functie op zich heeft Slack al een echte concurrentievoorsprong gegeven in een markt waar veel bekende techgiganten hun intrede hebben gedaan.

5. Eerlijk prijsbeleid

Slack heeft niet alleen een gratis abonnement met veel functies, maar hanteert ook een uniek "eerlijk factureringsbeleid"

Dit is hoe het werkt: als een gebruiker van Slack de software 14 dagen niet gebruikt, geeft Slack je je geld terug in de vorm van krediet naar rato.

Deze strategie is niet alleen nuttig bij het bouwen van een geweldig merk waarde. Het houdt ook het hele team van Slack scherp. Het team moet voortdurend zorgen voor een gemakkelijke onboarding en comfortabele gebruikerservaring om zoveel mogelijk actieve gebruikers toe te voegen.

De strategie heeft prachtig gewerkt. Van de 8 miljoen dagelijks actieve gebruikers heeft Slack er 3 miljoen omgezet in betaalde klanten.

Recente waarderingen en de impact Slack wordt momenteel gewaardeerd op ongeveer $7,1 miljard op de rug van zijn laatste financieringsronde (augustus 2018) die een investering van $ 427 miljoen zag. Met de laatste deal heeft Slack in totaal $ 1,27 miljard opgehaald sinds de oprichting.

Nu het bedrijf beter gekapitaliseerd is, kan het beter concurreren met techgiganten met diepe zakken zoals Microsoft, Alphabet (het bovenliggend bedrijf van Google) en Facebook. Slack kan het kapitaal ook gebruiken om betalende klanten aan te trekken en te behouden in een scenario waarin de grote spelers het extra voordeel hebben dat ze hun versies van services voor samenwerking op de werkplek kunnen bundelen met andere kernaanbiedingen, waardoor ze sneller klanten kunnen toevoegen dan Slack.

Vorig jaar waardeerde een investering van SoftBank Group Corp. Slack op $5 miljard.

Na de fondsenwervingsronde waren er rapportages dat onder andere Google, Salesforce en Microsoft interesse hadden getoond in de overname van Slack.

Bovendien was het rapportage dat e-commercegigant Amazon gesprekken had gevoerd met Slack over een bod dat de waarde van de app voor chatten op de werkplek op $9 miljard zou schatten.

Slack Business Strategy: De Atlassian-deal

In juli 2018 kocht Slack het intellectuele eigendom voor samenwerkingsplatformen voor teams -.. HipChat en Stride

van een van zijn grote rivalen Atlassian.

Als onderdeel van de deal zal Atlassian beide producten stopzetten en gebruikers aanmoedigen om te migreren naar Slack.

Dit is een belangrijke bedrijfsstrategie voor Slack, want ondanks de huidige marktdominantie voelt het bedrijf concurrentiedruk van techgiganten als Microsoft Teams, Google Hangouts chatten , Workplace by Facebook en Cisco Webex Teams.

Het verwijderen van een concurrent stuurt een krachtige boodschap naar de hele communicatie-industrie voor ondernemingen - die naar verwachting veel actie zal zien van zowel nieuwe startups als techgiganten.

Met de samenwerking heeft Slack nu de mogelijkheid om gebruikers van HipChat en Stride toe te voegen aan zijn actieve gebruikersbestand. Zowel Stride als HipChat Cloud worden in februari 2019 opgeheven. Dit zal de toch al indrukwekkende gebruikersbasis van Slack waarschijnlijk een boost geven.

Nog belangrijker is dat de alliantie met een sterk en gerespecteerd ondernemingsmerk als Atlassian Slack de geloofwaardigheid zal geven om grote bedrijven aan te trekken en de financiële steun die nodig is om uitdagingen van concurrenten met veel geld af te weren.

5 Sleuteltrekkers voor de groei van Slack voor uw Business

Slack gebruikt enkele unieke merkmarketingtechnieken om van zijn merk een indrukwekkende SaaS-krachtcentrale te maken.

Hier zijn 5 sleutels tot groei voor jouw business:

1. Gebruik de kracht van media.

Geef een grotere impuls aan mond-tot-mondreclame bij de lancering van het product door traditionele media te gebruiken. Terwijl Slack het voordeel had van eerdere verbindingen, kun je beginnen met met het opbouwen van persrelaties vanaf de eerste dag zodat je op de dag van de lancering sterke relaties hebt met journalisten en bloggers die bereid zijn om over je product te schrijven.

2. Kies voor freemium abonnementen en snelle onboarding

De prijs is een cruciaal aspect van een SAAS-organisatie. Gebruik een freemium of gratis proefversie abonnement om de aandacht van je target publiek te krijgen.

Het freemiummodel van Slack is ideaal voor mensen om de app uit te proberen zonder eerste betalingen. Je hebt geen kredietkaart nodig om je te registreren voor het gratis abonnement. Een gratis abonnement plus een supergemakkelijk onboardingproces zal meer gebruikers motiveren om je tool eens te proberen.

3. Gebruik een bottom-up benadering

Slack begon niet met het benaderen van CIO's of het topmanagement; ze benaderden een teammanager. Als hij het product nuttig vond, maakte de betaalbaarheid van de app het gemakkelijk voor hem om het te betalen.

Dit kan een belangrijke strategie zijn voor het succes van uw onderneming.

4. Hoor uw klanten

Er zijn heel veel kwalitatieve gegevens die uw gebruikers elke dag met u delen. Dit is nuttige informatie die u kan helpen om uw product beter af te stemmen op de markt.

Slack greep elke gelegenheid aan om problemen op te lossen of nieuwe functies toe te voegen wanneer gebruikers hen vertelden dat iets niet werkte of vroegen om een extra service.

We gebruiken dezelfde aanpak bij ClickUp. Gebruikers worden uitgenodigd om feedback te geven en suggesties te doen op onze feedbackbord .

5. Vind je magische nummer

Naast het bijhouden van industriestandaard nummers, moet u de magische nummers van uw bedrijf kennen die u een duidelijk beeld geven van wie uw product echt gebruikt en hoe u ervoor kunt zorgen dat ze het blijven gebruiken.

Voor Slack is dit nummer 2.000 berichten. Slack heeft vastgesteld dat elk team dat 2.000 berichten op Slack heeft uitgewisseld, het platform blijft gebruiken. Wat is het magische nummer dat je zoekt om je gebruikers op je platform te houden?

Conclusie

Slack is niet geslaagd omdat het product uniek was of omdat ze een groot marketingbudget hadden. De groei is gebaseerd op luisteren naar de klant, het genereren van virale mond-tot-mond merkbekendheid en het ontwikkelen van een persoonlijke, niet-verkoopgerichte merkpersoonlijkheid.

Als je momenteel een gebruiker van Slack bent, kun je integreren met ClickUp om uw Taken te beheren.