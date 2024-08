Slack vs. Google Chat: 2024 Overzicht (functies, prijzen)

Het is nog geen tien jaar geleden dat de meeste organisaties Google Chat (voorheen Hangouts) gebruikten om met elkaar te chatten - of dat nu aan de andere kant van de wereld was of aan de andere kant van het kantoor. Maar toen kwam Slack, met nu meer dan 10 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Plotseling werd de vraag naar Slack vs. Google Chat een enorme uitdaging software beslissing voor bedrijven overal.

En laten we eerlijk zijn, de opkomst van Slack heeft Google chatten niet tegengehouden. In feite zijn er meer dan 6 miljoen betalende bedrijven die gebruik maken van Google Werkruimte .

Dit zijn duidelijk enkele van de titanen in de wereld van communicatie en samenwerking.

Maar welke is beter dan de ander? Wie steekt er met kop en schouders bovenuit? En wat zijn de echte verschillen tussen Slack en Google chatten?

We zoeken het uit! 👀

Wat is Slack?

Slack is een hub voor samenwerking die in 2013 zijn intrede deed. Het belooft eenvoud en productiviteit in het werk te brengen.

Hoe?

De oplossing brengt mensen, tools en informatie onder één dak om de business vooruit te helpen. Gooi elk apparaat naar Slack en het zal je zonder onderscheid van dienst zijn. Je kunt inloggen met een computer, mobiele telefoon of browser. De keuze is aan jou.

Slack is geweldig voor de communicatie met je team. Je kunt een direct bericht sturen, groepsberichten maken, Slack-kanalen aanmaken en nog veel meer. Bovendien kun je slack integreren met populaire tools zoals HubSpot, Zoom, Google Drive en ja, Slack integreert met ClickUp !

via Slack

Slack functies

Wat maakt Slack zo bijzonder? Blijf bij ons:

1. Georganiseerde kanalen

"Er gaat niets boven te veel kanalen."

Dat is Slack in zijn eigen taal. 🧑‍💻 De kanalen van Slack zijn de plaatsen waar alle gesprekken plaatsvinden. Met de app kun je privé en openbare kanalen aanmaken op basis van kantoorlocaties, projecten, onderwerpen, enz. Het belangrijkste is dat Slack kanalen helpen om orde en duidelijkheid te scheppen in het werk. Maak eenvoudigweg een kanaal aan of word lid van een kanaal voor elk onderwerp, zodat je je kunt concentreren op de gesprekken en het werk dat voor jou het belangrijkst is.

Als je meer geavanceerde functies nodig hebt, kun je met de betaalde versie voor elk kanaal een uniek e-mailadres instellen. Neem afscheid van onoverzichtelijke inboxen. 👋

2. Bellen met video en audio

Geen fan van het uittypen van een lang bericht om een antwoord te krijgen? Of misschien lost u liever in realtime een probleem op of brainstormt u met uw collega's over ideeën voor projecten?

Geen probleem!

De één-op-één audio- en videogesprekken van Slack schieten je te hulp. En als je tot 15 mensen wilt laten deelnemen aan je bel- en video vergaderingen, dan is het betaalde abonnement de juiste keuze. Slack maakt ook integratie met vergadertools van derden mogelijk om de communicatie met je team zo naadloos mogelijk te laten verlopen.

3. Slack verbinden

Wil je 360 graden samenwerken? Schaf de vermoeide en geïsoleerde threads per e-mail nu af. Slack's Connect laat gesprekken op één plaats plaatsvinden.

Het stelt je team ook in staat om veilig en samen te werken met externe partners zoals bureaus, verkopers, clients en meer. Het resultaat is snellere reactietijden en betere ondersteuning van de onderneming.

4. Automatisering

Het opstellen van standaard aanvraagprocessen, het delen van updates en andere alledaagse taken zouden je productiviteit en creativiteit niet in beslag mogen nemen. Met de automatisering van Slack ben je ingesteld op succes en schiet je productiviteit door het dak.

De workflow builder van Slack automatiseert je dagelijkse en routinematige werk, zodat je sneller antwoorden en goedkeuringen krijgt en problemen oplost. Het maakt ook integratie met Zapier en andere oplossingen mogelijk voor maximale automatisering.

Slack prijzen

De functies ontbreken niet, maar is Slack vriendelijk voor je portemonnee? Laten we eens kijken naar de prijsabonnementen:

Free : Met het gratis abonnement kun je tot 10.000 meest recente berichten zien en tot 10 apps van derden integreren. Het ondersteunt 1:1 audio- en videogesprekken, biedt onbeperkte kanalen, staat bestandsdeling toe en biedt 5GB aan bestandsopslagruimte.

: Met het gratis abonnement kun je tot 10.000 meest recente berichten zien en tot 10 apps van derden integreren. Het ondersteunt 1:1 audio- en videogesprekken, biedt onbeperkte kanalen, staat bestandsdeling toe en biedt 5GB aan bestandsopslagruimte. Pro ($6,67/maand/persoon): Met de Pro versie geniet je van onbeperkte app integratie, 10GB bestandsopslag per gebruiker, groepsgesprekken, scherm delen met maximaal 15 personen, doorzoekbaarheid en intelligentie. Google verificatie en gasttoegang zijn enkele van de andere functies.

Business+ ($12,50/maand/persoon) : Het Business Plus-abonnement geeft je onbeperkte berichtgeschiedenis en verhoogt je opslagruimte tot 20GB per lid. Het belooft ook 24/7 ondersteuning en 99,99% uptime.

: Het Business Plus-abonnement geeft je onbeperkte berichtgeschiedenis en verhoogt je opslagruimte tot 20GB per lid. Het belooft ook 24/7 ondersteuning en 99,99% uptime. Enterprise (aangepaste prijzen): Wil je de schaal vergroten? Het Enterprise-abonnement wordt geleverd met veiligheid op enterprise-niveau en ondersteunt tot 500.000 personen. Je krijgt ook aanpasbare beleidsregels, gecentraliseerde controles en ondersteuning op maat.

Wat is Google chatten?

De grootste zoekgigant ter wereld biedt je een communicatie- en samenwerkingstool. Een beetje geschiedenis hier: Google Hangouts begon in 2011 als onderdeel van Google Plus. Het evolueerde in Hangouts Chat in 2017 voordat het zijn naam veranderde in Google Chat.

Waarom is die naam veranderd? Zelfs Google zelf kon ons geen antwoord geven.

Maar wat we wel weten is dat Google Chat een andere veilige manier van chatten is communicatiemiddel gebouwd voor teams; het maakt eenvoudige communicatie mogelijk binnen het ecosysteem van Google Werkruimte. Spelers in je team hebben toegang tot ruimtes om te chatten, bestanden te delen en elkaar te bellen via video in Google Meet.

Het maakt deel uit van het grotere Google Workspace, een voltooide bedrijfsarena. Dat betekent dat je een Google Workspace abonnement moet hebben om toegang te krijgen tot de Chat. Net als Slack is Slack Chat toegankelijk via browsers, computer apps en mobiele apps.

via Google

Functies van Google chatten

Google Chat heeft ook unieke functies om zijn tegenstander aan te pakken:

1. Ruimtes voor samenwerking

Slack heeft kanalen. WhatsApp heeft WhatsApp Groepen. Wat heeft Google?

Ruimtes.

Met een ruimte kan iedereen op dezelfde pagina zitten over hetzelfde onderwerp. Je kunt verschillende ruimtes hebben voor bedrijfscultuur, voetbal en vrijwel alles onder de zon. Deze functie brengt threaded gesprekken, taken en bestanden op één plaats. Externe gebruikers kunnen ook deelnemen aan de discussies.

En raad eens? Een enkele ruimte kan tot 8.000 mensen bevatten! Wil je iets onder de aandacht van George brengen zonder Liz, Ben en anderen te storen? @mentions zal je helpen.

Maar hier is het nadeel: Je kunt niet direct antwoorden op een eerder bericht dat Liz heeft achtergelaten. Slack wint hier.

2. Bellen via audio en video

Met de integratie van Google Chat + Google Meet kun je een audio- of videogesprek voeren. Dit laatste is een Google Werkruimte oplossing voor videovergaderen. Je kunt nu dieper op een onderwerp ingaan dan met tekst.

Met Meet kun je iedereen in een ruimte of een collega op de werkplek bellen in een rechtstreeks gesprek. Druk gewoon op de knop en er verschijnt een videochat. Ze kunnen er dan op klikken om naar Meet te gaan.

3. Integraties

Lid zijn van Google Werkruimte betekent één ding: Out of the box integreert Google Chat automatisch met zijn broers en zussen om uw ervaring te verrijken. We hebben het over Google Formulieren, Gmail, Google Documenten, Google Agenda, Google Vergaderen en Google Drive.

Alles kan gebeuren in één enkel venster. Zo kun je bijvoorbeeld aan de ene kant een serieuze video conferentie houden en aan de andere kant een pittige chat. Je hoeft niet meer van Taak te wisselen.

En als je een oplossing van derden wilt gebruiken, ben je welkom. Geen fan van Google Agenda? Gebruik G Suite Sync om agendagegevens te synchroniseren met Microsoft Outlook.

4. Automatiseringen voor chatten

Smart Reply suggereert zinnen om je te helpen tijd besparen en snel antwoorden sturen. Je kunt slimme antwoordsuggesties gebruiken in chatten om antwoorden te krijgen op basis van het inkomende bericht.

Werk efficiënter en gebruik snelkoppelingen in Google Chat. Typ bijvoorbeeld "?"(Vraagteken) ergens buiten het tekstvak van de Chat, en voila! Een reeks sneltoetsen zoals Command + K of Control + K staan tot je beschikking.

Emoji-fan in huis? De Slack-achtige emoji's geven de hele automatisering een persoonlijk tintje.

Prijzen voor Google chatten

Laten we eens kijken naar de verschillende abonnementen die Google aanbiedt:

Business Starter ($6/maand/persoon) : Dit pakket wordt geleverd met 30 GB opslagruimte per zetel en ondersteunt tot 100 deelnemers aan video vergaderingen.

: Dit pakket wordt geleverd met 30 GB opslagruimte per zetel en ondersteunt tot 100 deelnemers aan video vergaderingen. Business Standard ($12/maand/persoon) : De opslagruimte per zetel breidt uit tot 2 TB. Er kunnen maximaal 150 mensen deelnemen aan een vergadering.

: De opslagruimte per zetel breidt uit tot 2 TB. Er kunnen maximaal 150 mensen deelnemen aan een vergadering. Business Plus (aangepaste prijzen) U krijgt 5TB opslagruimte per zetel en een maximum van 250 zetels voor videovergaderingen.

U krijgt 5TB opslagruimte per zetel en een maximum van 250 zetels voor videovergaderingen. Enterprise (aangepaste prijzen): Hiermee krijg je onbeperkte opslagruimte per zetel en kunnen maximaal 250 mensen deelnemen aan je video vergadering. Vergelijk Asana met Slack !

Google chatten vs. Slack: Wie wint?

We zouden willen dat er een duidelijk antwoord voor je was, maar laten we je helpen de voor- en nadelen van elk van hen af te wegen voor een weloverwogen beslissing:

De interface

Gebruikersinterface (UI), gebruikerservaring (UX) en esthetiek zijn belangrijke factoren. U wilt niet een groot deel van uw werkdag bezig zijn met een depressieve, saaie of moeilijk te navigeren UI. Zorg er dus voor dat deze esthetisch aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en intuïtief is.

Interface voor Google chatten

De interface van Google Chat lijkt veel op die van Gmail Chat. Die voorspelbaarheid en consistentie geven het enkele punten. Je bent een klik verwijderd van gedeelde Taken en bestanden in Chat ruimtes. Klik gewoon op een tab bovenaan de ruimte. Een zijpaneel geeft je snel toegang tot taken, kalenders en kaarten.

Maar Google Chat heeft een limiet aan thema's om uit te kiezen - het biedt alleen lichte en donkere modi. Pech voor creatieve geesten.

Slack interface 🥇

Als het aankomt op een oogstrelende en gebruiksvriendelijke interface, wint Slack met kop en schouders. Er zijn snelkoppelingen voor een nieuw kanaal of een GIF. Pas de avatar aan en geef je Slack een mooie kleur.

Notificaties

Een geweldige oplossing waarschuwt je op het moment dat er een bericht binnenkomt. Je wilt die cruciale vergadering met de baas niet missen.

Slack notificaties

Slack is hier koning vanwege de diverse en krachtige notificaties.

Je kunt unieke instellingen maken voor notificaties voor specifieke trefwoorden en kanalen. En als je even weg wilt stappen uit de digitale wereld of het druk hebt, kun je de "Niet storen"-modus gebruiken op vaste tijden.

Google chatten 🥇 Notificaties

Met Google Chat kunt u uw voorkeuren voor mobiele, desktop, e-mail of webnotificaties instellen.

Hetzelfde is mogelijk met Slack. Het beperkt echter de instellingen voor notificaties tot alleen die periodes waarin je inactief bent op de desktop.

Zoek functie

We hebben er allemaal een hekel aan als een belangrijk bericht in de war verdwijnt en nooit meer teruggevonden wordt. Een vervelende zoekervaring vreet tijd, bederft je dag en verlaagt de productiviteit.

"Dus je hebt besloten om mijn bericht te negeren. Toch?" Die vraag kan irritant en deprimerend zijn.

Slack zoeken 🥇

Slack verslapt niet als het op zoeken aankomt. Het proces is gewoon een koud kunstje. Bovendien kun je afscheid nemen van een overdaad aan informatie.

Je bent slechts enkele seconden verwijderd van de mensen, kanalen, bestanden of gesprekken die je wilt. Je kunt je zoekopdracht ook beperken tot een specifieke periode of een specifiek kanaal.

Google chatten zoeken

Net als bij Google Chat is de zoekfunctie bij het gratis abonnement basic. Alleen de hogere pakketten bieden geavanceerde zoekopties.

Met pakketten voor Business en Enterprise kunt u zoeken in de hele werkruimte van Google en de bijbehorende apps.

Gefeliciteerd dus voor Slack.

Integraties

Integratie breidt je werkruimte uit en stroomlijnt werkstromen. Gelukkig verwelkomen de twee jongens tools van derden onder één dak.

Slack integraties

Slack biedt integratie met 2.400 + andere apps voor productiviteit in zijn ecosysteem. Een krachtpatser op het gebied van integratie!

Google chatten integraties

Google Chatten integreert automatisch met andere Google oplossingen: Documenten, Gmail, Formulieren, Vergaderen, Kalender, Drive en meer.

Bots zijn ook andere creatieve toevoegingen om je dag te automatiseren.

Ruimtes en kanalen

Ruimtes voor groepscommunicatie zijn waar deze twee apps elkaar lijken te hebben gekopieerd. Google noemt ze Spaces en Slack noemt ze Channels.

Maar er zijn een paar cruciale verschillen.

Ruimtes voor Google chatten

De Spaces van Google Chat zijn standaard privé, dus iemand moet je uitnodigen om mee te doen. Met Spaces kun je Taken en bestanden delen met teamgenoten. En met @mentions kan alleen Maggie je bericht in de ruimte krijgen. Dus e-mail doorsturen, CC en BCC kunnen even rusten.

Het threaded gesprek maakt deel uit van Google Chat. Je moet echter beslissen of je dit wilt of niet wanneer je een ruimte aanmaakt.

Zodra je je instellingen voor een ruimte hebt goedgekeurd, kun je ze in de toekomst niet meer wijzigen.

Slack kanalen

De kanalen van Slack kunnen privé of openbaar zijn. Openbare kanalen verwelkomen elk lid van de werkruimte, wat inclusiviteit en transparantie mogelijk maakt.

Privé-kanalen en hun content zijn alleen toegankelijk voor leden. Je moet een lid vragen om je toe te voegen.

Slack's thread gesprekken zijn optioneel. Wil je een onderwerp bespreken zonder de feed te vervuilen? Gebruik een thread convo.

Slack vs Google chatten op Reddit

We gingen naar Reddit om te zien waar mensen landen op Slack vs Google Chatten. Wanneer je zoekt Slack vs Google chatten op Reddit zijn veel gebruikers het erover eens dat ze de UI en UX van Slack verkiezen boven die van Google Chat:

"Slack is schoon en gemakkelijk om veel tekst in een keer te lezen zonder te scrollen en de interactie met de UI te "Meer lezen"

Andere gebruikers van Reddit aangetekend dat ondanks het betere ontwerp van Slack, Google Chat wint als het gaat om audio, prijs en integraties:

"Slack wint op UI en heeft een betere werkstroom. Google Chat wint op het gebied van prijs, integraties en audio/video-mogelijkheden."

Positionering en functies van ClickUp versus Slack en Google Chat

ClickUp is één oplossing voor al je communicatie- en taakbeheerproblemen.

Al uw werk op één plaats: Taken, Documenten, Chatten, Doelen & meer

Van chatten met collega's op afstand tot het toewijzen van Taken en het automatiseren van workflows, ClickUp-taak staat voor u klaar.

En het beste deel?

ClickUp is de thuispagina van robuuste functies die uw taken, mensen en middelen zullen stroomlijnen:

1. Taakbeheer ClickUp-taakbeheer pijnloos. U kunt routinewerk van uw bord halen door gebruik te maken van

ClickUp's terugkerende taken . Kleurgecodeerde prioriteiten voor taken help je bemanning om de dringende Taken 's ochtends als eerste aan te pakken. Pak ClickUp Herinneringen om ervoor te zorgen dat u altijd bijblijft.

Bekijk, bewerk en pas de weergave van je lijstweergave met taken eenvoudig aan om workflows te organiseren.

2. Opmerkingen

Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens in dit schuitje gezeten - je hebt een taak toegewezen en plotseling is er voor een ander aspect van die taak iets of iemand nodig. In het verleden heb je misschien gewoon een nieuwe taak aangemaakt.

Maar met ClickUp kunt u de communicatieproblemen en extra taken elimineren door simpelweg clickUp opmerkingen toe te wijzen toewijzen aan degenen die het moeten nakijken voordat u naar de volgende stap gaat. Het is gemakkelijk om alles over een Taak te delen. Er zijn zelfs aparte threads voor antwoorden op opmerkingen van anderen.

Dit helpt je om alle communicatielijnen open en georganiseerd te houden. En voor degenen die misschien iets te snel typen, kunt u met ClickUp op elk moment opmerkingen bewerken.

Houd al je gesprekken binnen de Taak direct bij elkaar en wijs opmerkingen toe om je gedachten gemakkelijk om te zetten in actie-items

3. Integraties

Wist je dat je het volgende kunt overbrengen 1000+ andere apps in ClickUp? ClickUp ondersteunt de populairste apps die je maar kunt bedenken, zoals Google Drive, Zoom, Microsoft Teams en meer. Er zijn trouwens integraties voor Google chatten + ClickUp en Slack + ClickUp. Waarom zou je er één kiezen als je twee krachtige werktools kunt laten samenwerken? 😉

Deel snel updates, koppel bronnen en consolideer teamcommunicatie op één plek met de weergave Chat

5. E-mail in ClickUp

Verzenden en ontvangen e-mails in ClickUp met gemak en maak taken van e-mails, maak automatisering, koppel e-mails aan taken en nog veel meer. Dit helpt teamcommunicatie verbeteren met snellere verbindingen en actuele communicatie tussen teams.

Hoe voeg je een afhankelijkheid toe aan een relatie in ClickUp.

8. Automatisering

Stroomlijn werkstromen en bespaar creatieve energie door routinetaken te automatiseren - geen repetitieve handelingen meer. ClickUp Automatiseringen zijn perfect voor complexe en eenvoudige werkstromen die regelmatig terugkeren. Moet er een Taak naar een specifiek team gaan nadat u klaar bent met uw werk?

Dat is een eenvoudige automatisering.

Wil je een specifieke persoon taggen wanneer een deadline is overschreden? Of moet je de prioriteit veranderen als de status van een taak is gewijzigd? U kunt het allemaal doen (en zelfs een aangepaste automatisering maken) binnen ClickUp.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/automations-1400x971.png ClickUp aangepast automatisering voorbeeld /%img/

Met ClickUp kunt u een automatisering aanpassen om u te helpen tijd te besparen op repetitieve Taken, ongeacht het scenario

Prijzen ClickUp

ClickUp biedt een gratis abonnement en betaalbare betaalde abonnementen. En de kers op de taart? De gratis versie zal u verrassen met robuuste, premium-achtige functies.

Gratis abonnement : We geven u meer dan genoeg om onze oplossing te testen. Je krijgt 100MB opslagruimte en kunt een onbeperkt aantal leden toevoegen om Nog te doen aan Taken. Je krijgt ook whiteboards, 24/7 ondersteuning en meer.

: We geven u meer dan genoeg om onze oplossing te testen. Je krijgt 100MB opslagruimte en kunt een onbeperkt aantal leden toevoegen om Nog te doen aan Taken. Je krijgt ook whiteboards, 24/7 ondersteuning en meer. Unlimited ($5/maand/persoon) : Als je van het gratis abonnement houdt, ga dan nog een stapje verder en neem het Unlimited-abonnement. Je krijgt onbeperkte opslagruimte, integraties en aangepaste velden.

: Als je van het gratis abonnement houdt, ga dan nog een stapje verder en neem het Unlimited-abonnement. Je krijgt onbeperkte opslagruimte, integraties en aangepaste velden. Business ($12/maand/persoon): Sla uw vleugels uit en ga voor Business! Naast de voordelen van het Unlimited-abonnement, krijgt u Google SSO, aangepaste export, geavanceerde automatisering en meer.

Sla uw vleugels uit en ga voor Business! Naast de voordelen van het Unlimited-abonnement, krijgt u Google SSO, aangepaste export, geavanceerde automatisering en meer. Business Plus (aangepaste prijzen): Dit pakket beloont u met alles in Business plus delen van teams, aangepaste toestemmingen, beheerderstraining en ondersteuningsteam met prioriteit!

En de winnaar is...

We zijn het erover eens dat in de vraag van Slack vs. Google Chat, elk platform zeker zijn kernfuncties heeft die zijn gebruikers helpen. Beide zijn waanzinnig nuttige tools om te communiceren met leden van het team en in contact te blijven met taken en werkstromen.

En als je nog steeds niet overtuigd bent van een van beide, bekijk dan deze Microsoft Teams alternatieven voor andere opties.

We zullen je echter vertellen dat je ClickUp in beide lijsten terugvindt, omdat het niet alleen betrouwbare functies biedt voor naadloze communicatie, maar ook dient als een alles-in-één oplossing tool voor projectmanagement dat verbinding maakt met meer dan 1000 andere werktools om je team te helpen al het werk op één plek te stroomlijnen.

Klinkt als de echte winnaar voor mij. 😉🥇