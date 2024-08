10 Flock-alternatieven voor teamsamenwerking in 2024

Volgens een recent rapport van Buffer noemt 50% van de werknemers op afstand instant messaging apps als de nummer één tool om samen te werken met teamleden in 2024. Bovendien was groepsberichten meer dan twee keer zo populair als alle andere apps communicatiemiddel .

Met dit in gedachten is het geen wonder dat chatdiensten zoals Flock zo populair zijn.

Met deze samenwerkingsplatforms kunnen collega's in realtime bijpraten, op schema blijven en die langdradige e-mails vermijden waar niemand tijd voor heeft.

Maar omdat Flock een zwaarder prijskaartje heeft (en misschien een onhandigere gebruikerservaring) dan zijn concurrenten, kun je misschien beter naar alternatieven kijken.

Dat is waar deze lijst om de hoek komt kijken. 🙋

Ga met ons mee naar de beste Flock-alternatieven voor effectieve teamcommunicatie en -samenwerking. Vergelijk de belangrijkste functies, beperkingen, prijzen en meer van elke tool om de perfecte tool voor jouw situatie te vinden.

Wat moet je zoeken in een Flock Alternatief?

Het doel van een instant messaging service is eenvoudig: de teamcommunicatie verbeteren zonder de productiviteit op te offeren. (Vertaling: Plan geen vergadering van 30 minuten voor een vraag die beantwoord had kunnen worden in een Slack-bericht van twee zinnen) 👀

Houd bij het evalueren van het beste Flock-alternatief rekening met het volgende:

Integraties: De beste samenwerkingssoftware werkt niet als een op zichzelf staande entiteit. In plaats daarvan werkt het naadloos samen met uw e-mail-, CRM-systeem of tools voor projectbeheer *Bewerkingsmogelijkheden: Ja, chatapps zijn meestal minder formeel dan e-mail of vergaderingen, maar uitgebreide bewerkingsoplossingen kunnen het risico op miscommunicatie helpen verkleinen

De beste samenwerkingssoftware werkt niet als een op zichzelf staande entiteit. In plaats daarvan werkt het naadloos samen met uw e-mail-, CRM-systeem of tools voor projectbeheer *Bewerkingsmogelijkheden: Ja, chatapps zijn meestal minder formeel dan e-mail of vergaderingen, maar uitgebreide bewerkingsoplossingen kunnen het risico op miscommunicatie helpen verkleinen Bestandsorganisatie: Uw communicatieplatform moet u in staat stellen om bijlagen te delen, waaronder inwerkdocumenten, bestanden en klantdocumenten

Uw communicatieplatform moet u in staat stellen om bijlagen te delen, waaronder inwerkdocumenten, bestanden en klantdocumenten Verschillende kanalen: Teamleden moeten verschillende chatkanalen kunnen aanmaken voor specifieke afdelingen en/of projecten

Teamleden moeten verschillende chatkanalen kunnen aanmaken voor specifieke afdelingen en/of projecten Meldingen: Van collega's moet niet worden verwacht dat ze de hele dag in een app voor direct messaging zitten. In plaats daarvan moet de dienst meldingen geven zodat teamleden berichten kunnen inhalen

Van collega's moet niet worden verwacht dat ze de hele dag in een app voor direct messaging zitten. In plaats daarvan moet de dienst meldingen geven zodat teamleden berichten kunnen inhalen Verschillende communicatiestijlen: De beste cloudgebaseerde chatservices bieden meerdere communicatiemogelijkheden op één platform. Met chat-apps kunnen teamleden bijvoorbeeld telefoongesprekken voeren, audioberichten verzenden, deelnemen aan videostreams of zelfs brainstormen op een whiteboard

De 10 beste Flock alternatieven om te gebruiken in 2024

Ben je op zoek naar een oplossing voor teamsamenwerking, maar weet je niet waar je moet beginnen? Overweeg de top alternatieven voor Flock om je teamcommunicatie een boost te geven!

Chatweergave slaat al uw opmerkingen op in ClickUp om snel elk gesprek terug te vinden

ClickUp is een alles-in-één samenwerkingsplatform met al uw favoriete productiviteitstools op één plek. Met ClickUp's Chatweergave hebt u eenvoudig toegang tot alle relevante conversaties op een centrale werkpleklocatie en kunt u rechtstreeks berichten sturen naar andere collega's die aan hetzelfde project werken. U kunt ook @mentions gebruiken en opmerkingen toewijzen om collega's op de hoogte te houden van projectontwikkelingen. ⚒️

Maak een chatweergave voor elk team of project binnen ClickUp met behulp van de ClickUp Instant Message sjabloon . Uw team kan naadloos nieuwe ideeën brainstormen - zonder een vergadering te hoeven plannen - met behulp van ClickUp Whiteboards . Of u kunt de levering van klantproducten versnellen met ClickUp Documenten . 🤩

Werk effectiever samen met klanten of interne teams met virtuele Whiteboards om innovatie te stimuleren

Welke tools je ook besluit te gebruiken, ClickUp Samenwerkingsdetectie laat teamleden weten wanneer ze nieuwe taken toegewezen hebben gekregen of moeten reageren op een nieuwe opmerking.

ClickUp beste functies

Maak een ClickUp Chat-weergave met vrijwel elk project of team

Taken toewijzen met @mentions om deadlines te halen en teamleden op dezelfde pagina te houden

Webpagina's, spreadsheets, video's, documenten en andere bestanden insluiten in uw chat

Codeblokken, lijsten met opsommingstekens en andere rijke opmaakopties opnemen in de chat-editor

Beperken wie toegang heeft tot verschillende chats

Vergroot de samenwerking binnen uw team via ClickUp Docs en Whiteboards

ClickUp beperkingen

De uitgebreide aanpassingen kunnen overweldigend zijn voor sommige nieuwe gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Chanty

via Chanty Chanty is een gebruiksvriendelijke hulpmiddel voor teamsamenwerking met onbeperkte berichtgeving. Met de Teambook-tool kunnen gebruikers dagelijkse taken, één-op-één discussies, openbare gesprekken, oproepen en gedeelde bestanden allemaal op één plek opslaan.

Teamleden kunnen elkaar waarschuwen via @mentions, innovatieve ideeën vastpinnen of zelfs schone regels code delen via code snippets. Pas uw dashboard aan om workflows te organiseren of integreer met andere platforms om op de hoogte te blijven van projectbeheer. 🎯

Chanty beste functies

Gebruik Teambook als één centraal punt voor het organiseren van taken, het beheren van openbare en privégesprekken en het vastmaken van belangrijke gesprekken

Altijd direct toegang tot uw volledige berichtgeschiedenis

Deel inhoud van YouTube, Coub, GIF's en andere sociale netwerkkanalen op één platform

Deelnemen aanslimmere teamcommunicatie door taken toe te wijzen en te filteren op status, datums en personen

Communiceer in realtime met teamleden via audio- en videogesprekken

Chanty beperkingen

Het aantal gebruikers is kleiner dan bij andere vergelijkbare platforms, dus het is moeilijk om recensies over de software te vinden

Biedt minder geavanceerde aanpassingen vergeleken met concurrenten

Chanty prijzen

Gratis voor altijd

Zakelijk: $4/maand per gebruiker

Chanty beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (38 beoordelingen)

4.5/5 (38 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (34 beoordelingen)

3. Microsoft-teams

via Microsoft-teamsMicrosoft Teams is een tool voor teamcommunicatie die vooral bekend is voor videoconferenties. Collega's, studenten, beheerders en andere teams kunnen elkaar overal ontmoeten met alle gevoelige informatie versleuteld in chats of gesprekken. Collega's kunnen elkaar gemakkelijk berichten sturen of evenementen coördineren via één app, waardoor Teams een sterk Flock-alternatief is.

Microsoft beste functies

Verbeterinterne teamcommunicatie met AI-gestuurde opnames, transcripties en samenvattingen van vergaderingen

Deel bestanden of co-auteur inhoud via Microsoft Whiteboard

Privéruimtes inrichten voor teams om te communiceren of om toegang te krijgen tot bestanden of notities

Presentaties toegankelijker maken met live ondertiteling

Creëer een hybride werkomgeving door te integreren met andere platforms zoals Adobe Creative Cloud, Asana of Polly

Microsoft Teams beperkingen

Legt de nadruk op videovergaderen versus instant messaging, dus er zijn mogelijk minder functies beschikbaar

Biedt een meer naadloze integratieoptie met Microsoft-producten versus platforms van derden

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

4. Ryver

via Ryver Met Ryver kunnen teams hun productiviteit maximaliseren via instant messaging, spraak- en videogesprekken en taakbeheer. Gebruikers kunnen interne en samenwerking met klanten via open forums, privégesprekken en één-op-één interacties. 💻

Teams kunnen interne processen verbeteren door bestanden te delen, taken toe te wijzen en te volgen en hun lopende projecten te delen. Alle gegevens zijn beveiligd met single sign-on (SSO), robuuste versleuteling en verificatie met twee factoren.

Ryver beste functies

Geniet van onbeperkte samenwerking met onbeperkt chatten, taken, spraak- en videogesprekken en het delen van bestanden

Vind precies het gesprek dat u zoekt met doorzoekbare forums

Integreer uw berichtenservice met onmisbare tools zoals Dropbox, Box.com, Google Drive en duizenden andere apps via Zapier

Blijf up-to-date met een RSS feed van LinkedIn posts, nieuwsartikelen of zelfs updates over je concurrenten

Maak aangepaste communicatiekanalen voor bedrijfsbrede aankondigingen of privékanalen voor specifieke teams, zoals verkoop of klantenservice

Ryver beperkingen

De gebruikerservaring kan verwarring veroorzaken bij het gebruik van de chatfunctie

Er is een gebrek aan geavanceerde functies in vergelijking met concurrenten

Geen gratis plan

Ryver prijzen

Starter: $69/maand voor 12 gebruikers

$69/maand voor 12 gebruikers Standaard: $129/maand tot 30 gebruikers

$129/maand tot 30 gebruikers Medium pakket: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: Niet vermeld op website

Ryver beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (43 beoordelingen)

5. Discord

via DiscordDiscord is een plek voor studenten, vrienden en gamers om online rond te hangen. Met downloadopties voor iOS, Android, Linux en Windows kunnen gebruikers themakanalen aanmaken waar ze over het dagelijkse leven kunnen praten.

Vrienden kunnen berichten inspreken zonder te hoeven bellen, een videogesprek opzetten voor het streamen van games of hun huidige projecten op het scherm delen. Bovendien kunnen gebruikers moderatietools gebruiken om gemeenschappen vriendelijk en uitnodigend te houden. 🌻

Discord beste functies

Blader door een bibliotheek van bijna 30.000 community's om relevante onderwerpen te vinden

Gebruikmaken van de Family Center-tools om toegang te krijgen tot veiligheidsfuncties voor tieners

Toegang tot downloadbare apps voor vrijwel elk apparaat

Praat met vrienden via spraak- of videogesprekken

Gebruik moderatietools om aangepaste toegang voor leden tot uw community te bieden

Discord-beperkingen

Het platform is gebouwd om vrienden en families samen te brengen, niet noodzakelijkerwijs collega's uit het bedrijf

De mobiele versie mist een aantal functies die beschikbaar zijn op de desktop

Discord prijzen

Discord : Gratis

Gratis Nitro Basic: Prijzen afhankelijk van land en abonnement

Prijzen afhankelijk van land en abonnement Nitro: Prijzen afhankelijk van land en abonnement

Discord beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

6. Raket.chat

via Twake Twake is een open-source communicatieplatform voor bedrijven. Collega's kunnen samenwerken via chat, videoconferenties, het delen van bestanden en gegevensopslag. Bovendien kun je Microsoft Office 365-documenten omzetten in live documenten, waarbij je bestanden in realtime kunt bewerken zonder ze naar je computer te downloaden.

Twake beste eigenschappen

Maak eenvoudig relevante threads aan om belangrijke onderwerpen bij te houden

Integreer uw communicatieplatform met andere populaire kantoortools

Uw gesprekken veilig houden met point-to-point encryptie

Nodig klanten of teamleden uit voor specifieke threads om ze op de hoogte te houdenuw communicatieplan overzichtelijk te houden

Twake beperkingen

Het platform is open source, wat voor de meeste kleine bedrijven niet haalbaar is

Sommige teamwerktools die beschikbaar zijn op de desktop zijn niet beschikbaar op de mobiele app

Twake prijzen

Gratis: $0/maand per gebruiker

$0/maand per gebruiker Standaard: €4,19 ($4.40)/maand per gebruiker

€4,19 ($4.40)/maand per gebruiker Premium: €10,39 ($10.92)/maand per gebruiker

€10,39 ($10.92)/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Twake beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.1/5 (7 beoordelingen)

8. Google bijhouden

via Google bijhouden Google Keep is een platform voor het maken van notities binnen de Google Docs Editors suite. Iedereen met een Google-account kan het platform gebruiken om notities te maken, te bewerken en te delen.

Maak lijsten, maak tekeningen, geef specifieke notities een kleurcode of speld ze vast en stel herinneringen in. Gebruikers kunnen notities ook delen met anderen door hen bewerkingsrechten te geven. 🙌

Google Keep beste functies

Brainstorm nieuwe ideeën met digitale schetsen in het tekengedeelte

Houd uw takenlijst bij met de lijstfuncties

Vergeet nooit uw topprioriteiten door notities vast te pinnen

Houd projecten en taken georganiseerd door je eigen kleurcoderingssysteem te maken

Neem onderweg notities op met spraak-naar-tekst

Google Keep beperkingen

Met uitzondering van het delen van notities, is het niet bedoeld als chatfunctie

De functionaliteit kan beperkt zijn in vergelijking met andere platforms

Google Keep prijzen

Gratis met een Gmail-account

Google Keep beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

9. Fleep

via Fleep Fleep is een betaalbare, gebruiksvriendelijke samenwerkingsapp voor teams van elke grootte. Verminder de tijd die je besteedt aan vergaderingen door middel van directe chats of groepsgesprekken en verminder de rommel in je inbox door e-mails rechtstreeks via Fleep te versturen. De tool verhoogt ook de teamproductiviteit door het delen van bestanden, taakbeheer en spraakoproepen.

Fleep beste functies

Krijg automatisch 100GB bestandsopslag voor elke gebruiker

Gebruik het Prikbord om gemaakte plannen voor verschillende projecten te markeren

Taken aanmaken en toewijzen met behulp van het Taakbord

Weet welke teamleden online zijn met de offline/online indicatoren

Houd teamleden op dezelfde pagina met audio-oproepen, spraakoproepen en scherm delen

Fleep-beperkingen

Het wordt niet zo veel gebruikt als andere platforms, waardoor nieuwe collega's mogelijk een steilere leercurve nodig hebben

Sommige meldingen zijn niet op alle apparaten beschikbaar

Er is geen gratis versie

Fleep prijzen

Zakelijk: €5 ($5.26)/maand per gebruiker

€5 ($5.26)/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Fleep beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (28 beoordelingen)

4.4/5 (28 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (34 beoordelingen)

10. OI Chat

via OI Chat OI Chat is een veilige chatsoftware die is gebouwd bovenop het open-source platform Riot en een webclient voor het gedecentraliseerde communicatienetwerk Matrix.org. Met deze tool kunnen Blockstack- en EOS-gebruikers in contact komen met miljoenen andere gebruikers.

OI beste eigenschappen

Gebruikers krijgen direct toegang met behulp van de ID op hun favoriete blockchain

Bescherm uw gesprekken met end-to-end encryptie

Blijf op de hoogte van teamleden met spraak- en videogesprekken

Maak widgets en teamchats voor specifieke projecten

OI beperkingen

Je moet een identiteit aanmaken bij Blockstack om je te registreren bij het platform

Het platform kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

OI prijzen

**Gratis

OI Chat beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Geef teamsamenwerking een boost met ClickUp

Wanneer u en uw collega's snel antwoorden nodig hebben, kan instant messaging een redder in nood zijn. De juiste messagingtool kan inboxen ontlasten, agendaruimte vrijhouden en teams uiteindelijk helpen om meer gedaan te krijgen in minder tijd. 🏆

Hoewel al deze tools geweldige opties zijn om teams met elkaar te verbinden en de communicatie te beheren, wordt het niet beter dan ClickUp. Ja, we zijn een beetje bevooroordeeld, maar het platform spreekt voor zich.

ClickUp is zoveel meer dan een chatdienst. Dit alles-in-één platform helpt u om slimmer te werken, niet harder, zodat u uw projecten kunt beheren, workflows kunt stroomlijnen en de productiviteit kunt verhogen. Gebruik ClickUp Chat om samen te werken aan bestanden, brainstorm over nieuwe ideeën met Whiteboards en nog veel meer.

Klaar om te zien hoe ClickUp uw teamcommunicatie naar een hoger niveau kan tillen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp -het is gratis!