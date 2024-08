De beste 10 Discord-alternatieven voor groepschats in 2024

Discord is het favoriete platform geworden voor communicatie en socialiseren onder gamers en online gemeenschappen. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en spraak- en tekstcommunicatietools is het geen verrassing dat Discord wijdverspreid populair is geworden onder andere gebruikersgroepen.

Maar voor fans van Discord die op zoek zijn naar meer toegankelijke tools met professionele kwaliteit, zijn er opties. Er zijn alternatieven voor Discord die vergelijkbare functies en voordelen bieden, en wij hebben de top 10 voor je op een rijtje gezet!

Wat moet je zoeken in Discord Alternatieven?

Zoek naar een platform met de hoogste beveiligingsstandaarden om community-betrokkenheid te bevorderen, multimedia-inhoud te delen en verbonden te blijven, ongeacht iemands locatie of apparaat.

Een intuïtief te gebruiken alternatief voor Discord helpt de productiviteit te verbeteren omdat mensen door de app kunnen navigeren en gemakkelijk de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Bedenk welke onderwerpen je met je netwerk wilt bespreken:

Professionele ontwikkeling en certificering

Inzichten in bedrijfsstrategie en leiderschap

Evenementen, conferenties en beurzen

Trends en uitdagingen in de sector

Carrièremogelijkheden

Gebruik ClickUp Whiteboards met objecten, taken, relaties en stickies om visueel samen te werken met uw team

Een platform met veel functies en chatten en samenwerken tools bieden meer flexibiliteit en creatieve vrijheid om gedachten, ideeën en oplossingen uit te drukken. Hier zijn andere belangrijke kenmerken om in gedachten te houden bij het kiezen van een Discord-alternatief:

Veiligheid en privacy, inclusief twee-factor authenticatie, end-to-end encryptie en gegevensbeschermingsmaatregelen

inclusief twee-factor authenticatie, end-to-end encryptie en gegevensbeschermingsmaatregelen Communicatiekanalen zoals tekst-, spraak- en videochat naarin realtime samen te werken of asynchroon

zoals tekst-, spraak- en videochat naarin realtime samen te werken of asynchroon Responsieve platformondersteuning met documentatie en videohandleidingen om problemen snel op te lossen

met documentatie en videohandleidingen om problemen snel op te lossen Aanpassingsmogelijkheden voor persoonlijke profielen om uw community en merk beter te vertegenwoordigen

voor persoonlijke profielen om uw community en merk beter te vertegenwoordigen Integraties met apps van derden zoalssoftware voor projectbeheer en e-mail

zoalssoftware voor projectbeheer en e-mail Kennisgevingen om kanalen te dempen, stille uren in te stellen en aan te passen per apparaat

om kanalen te dempen, stille uren in te stellen en aan te passen per apparaat Opmaak en styling met rijke tekstbewerking en emoji's voor betere expressie

met rijke tekstbewerking en emoji's voor betere expressie Ingebouwd oplossingen voor videoconferenties voor real-time discussies

oplossingen voor videoconferenties voor real-time discussies Zoek functionaliteit om snel specifieke informatie te vinden

De 10 beste Discord alternatieven

Controleer projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp werkruimte

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met honderden aanpasbare functies voor een probleemloze ervaring. De ingebouwde Chatweergave in ClickUp laat kleine en grote groepen gemakkelijk met elkaar in contact komen vanaf meerdere apparaten!

Het beste van alles is dat ClickUp het volgende biedt visuele samenwerkingstools zoals whiteboards en mindmaps om verder te gaan dan traditionele chatkanalen en documenten. Maak gebruik van extra zichtbaarheid met @mention-commentaren en bruikbare berichten met video- en audioclips voor elke discussie over een onderwerp.

ClickUp beste eigenschappen

Meer dan1.000 integraties om alle relevante gegevens en informatie naar één platform te brengen

Toegewezen en threaded commentaar in elke ClickUp Documenten, taak of Whiteboard Tal van functies voor visuele samenwerking beschikbaar op elk prijsplan Gratis en toegankelijke hulpbronnen, webinars en online ondersteuning

Over15 aanpasbare weergaven om het werk vanuit elke hoek te beheren

Veilige infrastructuuromgeving met end-to-endencryptie

Notities, labels en tags voor geavanceerd sorteren en filteren

Krachtige gratis versie met onbeperkt aantal Free Plan-leden

Mobiele apps inclusief iPad, iPhone en Android

Werkstroomindeling door slepen en neerzetten

Creëer en volg uwDoelen in ClickUp ClickUp beperkingen

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Slack

via Slack Slack is een teamcommunicatie een hub voor samenwerking die mensen, gegevens en tools op één plaats samenbrengt. Het helpt teams om georganiseerd te blijven, al hun softwaretools te verbinden en effectiever samen te werken om dingen sneller gedaan te krijgen.

Met Slack kunnen gebruikers kanalen aanmaken voor specifieke onderwerpen of gesprekken, herinneringen instellen voor taken en deadlines, bestanden delen, de voortgang van projecten bijhouden en nog veel meer. Slack is ook geïntegreerd met duizenden andere apps, waardoor het eenvoudig is om discussies nog verder uit te breiden!

Slack beste functies

Systeemrollen om eenteamlid als beheerder om Slack-accounts te beheren of als niet-beheerder

Kanalen om centrale, gedeelde ruimtes te creëren voor gesprekken, bestanden en mensen

Workflow Builder om routinehandelingen en communicatie te automatiseren

Huddles en clips met audio- en video-opties

Slack beperkingen

Beperkte aanpassingsopties in individuele instellingen

Ondersteuning voor gegevensverliespreventie is een functie van het Enterprise-plan

Slack prijzen

Gratis plan

Pro-plan: $7,25/maand per persoon, jaarlijks gefactureerd

$7,25/maand per persoon, jaarlijks gefactureerd Zakelijk+ plan : $12,50/maand per persoon, jaarlijks gefactureerd

: $12,50/maand per persoon, jaarlijks gefactureerd Ondernemingsplan: Neem contact op met Slack voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

3. Troep boodschapper

via Troep boodschapper Troop Messenger is een uitgebreide berichtenapp ontworpen om gebruikers te helpen efficiënter samen te werken. Het is een alles-in-één oplossing voor berichten en samenwerking voor virtuele en externe teams en biedt functies zoals groepschatten, bestanden delen, audio- en videogesprekken, taakbeheer tools, chatbots, aangepaste integraties en meer.

Gebruikers kunnen in realtime samenwerken en gemakkelijk verbonden blijven. Het platform biedt ook een krachtige zoekfunctie waarmee gebruikers snel berichten en bestanden kunnen vinden, zodat ze georganiseerd en op de hoogte blijven van de laatste gesprekken.

Troop Messenger beste functies

Samengestelde berichten om naar een groot aantal gebruikers en groepen tegelijk te sturen

Privé chatsystemen, inclusief zelfberichten

Functionaliteit voor het doorsturen van berichten

Lees- en type-indicatoren

Tekst- en stemchat

Beperkingen van Troop Messenger

Geregistreerde Troop Messenger gebruikers hebben alleen toegang tot live ondersteuning

Steile leercurve om het platform te personaliseren

Prijzen Troop Messenger

Onderneming : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Superior : $9 per gebruiker per maand

: $9 per gebruiker per maand Premium: $25 per gebruiker per maand

Troop Messenger beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (70+ beoordelingen)

: 4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4. Chanty

via Chanty Chanty is een samenwerkingsplatform met functies zoals chatten, videogesprekken, bestanden delen en taakbeheer om gebruikers te helpen verbonden en productief te blijven. Met Chanty kunnen gebruikers ideeën delen, taken toewijzen en snel feedback van anderen krijgen.

Bovendien wordt alle communicatie veilig op één plek opgeslagen, zodat het op elk moment gemakkelijk toegankelijk is. Het notificatiesysteem laat gebruikers weten wanneer er nieuwe berichten, updates voor taken of belangrijke bestanden zijn. Dit zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de meest actuele status!

Chanty beste functies

4k video en audio met ondersteuning voor maximaal 1.000 videodeelnemers

Conversatie-acties om conversaties te hernoemen of te verlaten

@mentions om leden op de hoogte te stellen

Spraakberichten voor antwoorden onderweg

Donker thema met hoog contrast

Chanty beperkingen

Taakweergaven zijn beperkt tot Kanban, lijst en kalender

Rollen en toegangsrechten zijn betaalde functies

Chanty prijzen

Gratis plan

Business plan: $3 per gebruiker per maand

Chanty beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

5. Mumble

via Mumble De volgende op onze lijst met Discord-alternatieven is Mumble, een open-source, spraakchatprogramma met lage latentie en hoge kwaliteit, voornamelijk bedoeld voor gebruik tijdens het gamen. Het kan worden gebruikt voor groepscommunicatie via het internet of andere netwerkverbindingen. Mumble biedt duidelijke audio met een lage bitsnelheid en minimale verwerkingsvertraging, waardoor het ideaal is voor gaming toepassingen.

Het is ook versleuteld om de privacy en veiligheid van de communicatie te garanderen. Mumble is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux. Daarnaast ondersteunt het verschillende plugins om verschillende media zoals muziekstreaming te ondersteunen.

Mumble beste functies

Aangepaste chatcommando's en contextmenu-items

Uitgebreid systeem voor gebruikersrechten (ACL)

Herkenning van vrienden op verschillende servers

Versleutelde communicatie

Wizards voor installatiehandleidingen

Mumble beperkingen

Gebruikers moeten betalen voor bepaalde apps en add-ons voor meer functionaliteit

Beperkte hulp en ondersteuning bij het oplossen van problemen

Prijzen van Mumble

Mumble is gratis te gebruiken

Mumble beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Stoom Chat

via Stoom Chat Steam Chat is een voicechatdienst van het Steam-platform waarmee gebruikers met elkaar kunnen communiceren. Het biedt een verscheidenheid aan communicatieopties, zoals spraak- en videochats, groepschats en meer. Naast privéberichten kunnen gebruikers ook deelnemen aan openbare chatruimtes om met meerdere gebruikers tegelijk te communiceren.

Het platform biedt een verscheidenheid aan aanpassingsopties, zoals het maken van aangepaste avatars en het toevoegen van vrienden voor eenvoudige communicatie. Steam Chat is ook geïntegreerd met andere Steam-diensten, waardoor gebruikers toegang hebben tot hun vriendenlijst op het platform en online met hen in contact kunnen komen.

Steam Chat beste functies

Multimedia-vriendelijke chats, inclusief video, afbeeldingen, tweets en meer

Deelbare links om mensen direct uit te nodigen voor een groepschat

Opgeslagen groepschats met titels en avatars

Slepen en neerzetten van vriend functionaliteit

Kanalen met één klik

Steam Chat-beperkingen

Mist personaliseringsfuncties voor een eenvoudige gebruikersinterface in vergelijking met andere Discord-alternatieven

Het teamniveau van een gebruiker beïnvloedt de vriendenlimiet

Steam Chat prijzen

Steam Chat is gratis te gebruiken

Steam Chat beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Microsoft Teams

via Microsoft-teams Microsoft Teams is een samenwerkingsplatform in de cloud, ontwikkeld door Microsoft, ontworpen om werknemers binnen een organisatie in staat te stellen gemakkelijk samen te werken en met elkaar te communiceren. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om verbinding te maken en bestanden, chats en taken te delen vanuit één centraal punt.

Met de tool kunnen gebruikers kanalen aanmaken voor specifieke onderwerpen of teams, maar ook zoeken naar inhoud en conversaties binnen hun team. Met zijn vele functies is Microsoft Teams een krachtige tool om gebruikers te helpen verbonden, georganiseerd en productief te blijven. Het kan in elk bedrijf of onderwijsomgeving worden gebruikt om mensen samen te brengen, kennis te delen en samen te werken aan projecten.

Microsoft Teams beste functies

Microsoft Office integraties, waaronder Word, PowerPoint en Excel

Prioriteitsmeldingen om de twee tot 20 minuten

Spraakoproepen, voicemail en doorverbinden

Scherm delen met wazige achtergronden

Inline vertaling van berichten

Microsoft Teams beperkingen

Vereist een Exchange Online (cloudgebaseerde) mailbox om het platform volledig te kunnen gebruiken

Steile leercurve om de verschillende functionaliteiten te leren kennen

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Teams biedt verschillende prijsplannen voor zakelijk en thuisgebruik. Een gratis thuisaccount is beschikbaar met beperkte functies

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

8. Skype

via Skype Skype is een applicatie waarmee gebruikers gratis audio- en videogesprekken kunnen voeren. Het biedt ook instant messaging, het delen van bestanden, videoconferentiemogelijkheden en opties om schermen te delen. Met de mobiele app van Skype kunnen gebruikers in contact blijven terwijl ze onderweg zijn. De applicatie is beschikbaar voor zowel Android- als iOS-apparaten.

Het kan gebruikt worden voor zowel zakelijke als persoonlijke communicatiedoeleinden. Skype biedt ook geavanceerde functies zoals doorschakelen, voicemail en vergadergesprekken. Daarnaast kunnen gebruikers goedkoop internationaal bellen met Skype-credits of -abonnementen.

Skype beste functies

Berichtnoteringen voor snellere opvolging

Berichten doorsturen naar andere gesprekken

End-to-end encryptie voor chatberichten

Spotify-integratie om nummers te beluisteren

Reacties, GIF's, citaten en meer

Skype-beperkingen

Werkt het beste binnen het ecosysteem van Microsoft om de voordelen van het platform te benutten

Er verschijnen advertenties voor gebruikers met het gratis plan

Skype-prijzen

Skype heeft gratis en betaalde abonnementen, waaronder een abonnement, Skypetegoed en Skype Nummer

Skype-beoordelingen en -beoordelingen

G2 : 4.3/5 (22.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (22.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (370+ beoordelingen)

9. Ventrilo

via Ventrilo Ventrilo is een spraakchat- en communicatieprogramma dat is ontworpen voor online gamen, vooral multiplayer-games. Ventrilo biedt gamers niet alleen een geweldige manier om verbonden te blijven tijdens games, maar het heeft ook functies zoals serverlijsten, gebruikers- en kanaalinstellingen, stemactivatiedetectie, sneltoetsen en meer.

Bovendien biedt Ventrilo gebruikers een veilige verbinding die vrij is van storingen van buitenaf. Dit Discord-alternatief is ook geweldig voor online vergaderingen of conferentiegesprekken, omdat het gebruikers van over de hele wereld in staat stelt om deel te nemen, ongeacht hun locatie!

Ventrilo beste functies

Gebruikers-naar-gebruikers privé gesprekken, zowel spraakoproepen als tekst

Filtering van kanaalfuncties en afspelen van spraakstromen

Permanente kanaalbeheerwachtwoorden

Tekst-naar-spraak (TTS) stem generatie

Minimaal gebruik van CPU-bronnen

ventrilo beperkingen ####

Inhoud van de website is uitgebreid om door te lezen en problemen op te lossen in vergelijking met andere Discord alternatieven

Gratis voor maximaal 8 mensen op dezelfde server

Ventrilo prijzen

Ventrilo is gratis te gebruiken

Ventrilo beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Element

via Element Element is een communicatieplatform waarmee gebruikers berichten, afbeeldingen en andere gegevens kunnen verzenden en ontvangen via instant messaging. De tool stelt gebruikers ook in staat om hun eigen chatrooms te maken en eraan deel te nemen, terwijl audio- en videogesprekken worden ondersteund.

Het platform is beschikbaar op Android, iOS, macOS, Windows en webbrowsers. Het is gratis te gebruiken, maar heeft extra functies voor premium abonnementen, zoals een grotere opslagcapaciteit en aanpassingsopties.

Element beste functies

Ondersteuning en SLA's (Service Level Agreements) voor cloud- en lokale implementaties

Groep chatrooms voor individuen of teams met toegangsrechten

Meerdere netwerkfunctionaliteiten om veilig te werken en samen te werken

Onbeperkt één-op-één en groepsgesprekken met stem en video

End-to-end versleuteling

Elementbeperkingen

De ondersteuning van Element kan geen wachtwoorden resetten of matrix.org accounts opnieuw activeren

Gebruikers kunnen zich niet registreren met een telefoonnummer

Element prijzen

Zakelijk : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Enterprise : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Vorstelijk: Neem contact op met Element voor meer informatie

Element beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (20+ beoordelingen)

: 4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5+ beoordelingen)

ClickUp biedt een ongelooflijke chatcommunicatie-ervaring die op maat gemaakt is voor verhoogde productiviteit en efficiëntie.

Met krachtige functies zoals integraties, taakbeheer en creatieve tools zoals whiteboards en mindmaps, creëert ClickUp een uniek platform dat verder gaat dan conventionele chatkanalen en documenten.

Bovendien biedt ClickUp een gratis plan met een onbeperkt aantal Free Forever Plan-leden en betaalbare prijsplannen om aan de slag te gaan met een kleine of grote groep! 🌐

Maak een gratis account aan