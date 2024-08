30 Beste tools voor samenwerken op afstand in 2024

We weten dat werken op afstand, ondanks dat het de norm wordt, kan aanvoelen als varen door onbekende wateren.

Er zijn uitdagingen in overvloed, waaronder productiviteitsschommelingen, gevoelens van isolatie en ontkoppeling, communicatiestoornissen en de strijd om dat gouden evenwicht tussen werk en privé te vinden.

Maar met de juiste externe tools kun je wanorde ombuigen tot harmonie en isolatie ombuigen tot samenwerking. Of je je nu wilt aanpassen aan een hybride werkbeleid, een team van digitale nomaden wilt managen of de dagelijkse productiviteit wilt verhogen, het samenstellen van de perfecte toolkit is de sleutel tot het omzetten van uitdagingen op afstand in kansen.

Maar hoe doorzoek je de verschillende softwaretools om de beste voor jouw team te vinden?

Zoals het kiezen van de ideale app voor samenwerking op afstand het selecteren van de beste tools hangt af van wat je team op afstand nodig heeft.

Deze definitieve gids voor het kiezen van de beste tools voor samenwerken op afstand helpt je de juiste combinatie te kiezen - of misschien maar één app die alles kan.

Klaar om de beste tools te ontdekken die ervoor zorgen dat werken op afstand minder afstandelijk voelt?

Laten we beginnen.

Wat moet je zoeken in hulpmiddelen voor werken op afstand?

Bij het kiezen van de juiste thuiswerk tools moet je twee aspecten in overweging nemen: wat je werkdag soepeler laat verlopen en wat je team dichter bij elkaar brengt.

Hier zijn een paar functies om in gedachten te houden:

Uitgebreide communicatiefuncties: Tools met gevarieerde communicatiefuncties, zoals videogesprekken en instant messaging, helpen om die sfeer op kantoor na te bootsen en houden iedereen verbonden en op de hoogte, waar ze ook zijn. Dit is cruciaal voorbetrokkenheid te behoudentijdens teamvergaderingen

Tools met gevarieerde communicatiefuncties, zoals videogesprekken en instant messaging, helpen om die sfeer op kantoor na te bootsen en houden iedereen verbonden en op de hoogte, waar ze ook zijn. Dit is cruciaal voorbetrokkenheid te behoudentijdens teamvergaderingen Integratiemogelijkheden: Zoek naar tools voor werken op afstand die naadloos integreren met andere apps om te voorkomen dat u van de ene software naar de andere moet overschakelen en u te concentreren op wat u moet doenbetere werkgewoonten *Schaalbaarheid: Kies tools die met uw team kunnen meegroeien en zich aan uw behoeften kunnen aanpassen naarmate uw team groter wordt

Zoek naar tools voor werken op afstand die naadloos integreren met andere apps om te voorkomen dat u van de ene software naar de andere moet overschakelen en u te concentreren op wat u moet doenbetere werkgewoonten *Schaalbaarheid: Kies tools die met uw team kunnen meegroeien en zich aan uw behoeften kunnen aanpassen naarmate uw team groter wordt Beveiligingsmaatregelen: Beveiliging van gevoelige informatie is onmisbaar in een wereld waar datalekken maar al te vaak voorkomen. Zorg ervoor dat je tools robuuste beveiligingsmaatregelen hebben, zoals versleuteling, om de gegevens van je team veilig te houden tijdens werk op afstand

Beveiliging van gevoelige informatie is onmisbaar in een wereld waar datalekken maar al te vaak voorkomen. Zorg ervoor dat je tools robuuste beveiligingsmaatregelen hebben, zoals versleuteling, om de gegevens van je team veilig te houden tijdens werk op afstand Functies voor projectbeheer: Tools die je helpen bij het bijhouden van de voortgang, het stellen van deadlines en het beheren van taken kunnen de productiviteit van je team enorm verhogen, vooral wanneer je vereenvoudigde tools gebruiktsjablonen voor werkplannen *Ondersteuning voor samenwerking op afstand: De beste tools voor werken op afstand hebben functies zoals gedeelde agenda's en samenwerkende whiteboards, die kunnen helpen bij het creëren van de ervaring van zij aan zij werken, wat teamwerk en creativiteit stimuleert

Tools die je helpen bij het bijhouden van de voortgang, het stellen van deadlines en het beheren van taken kunnen de productiviteit van je team enorm verhogen, vooral wanneer je vereenvoudigde tools gebruiktsjablonen voor werkplannen *Ondersteuning voor samenwerking op afstand: De beste tools voor werken op afstand hebben functies zoals gedeelde agenda's en samenwerkende whiteboards, die kunnen helpen bij het creëren van de ervaring van zij aan zij werken, wat teamwerk en creativiteit stimuleert Gebruiksgemak en gebruikersinterface:Zoek naar een interface waarin jij en je team vanaf de eerste dag op een natuurlijke manier kunnen navigeren, zodat je sneller aan de slag kunt

Bij het kiezen van de juiste tools gaat het om het verbeteren van elke werkdag, niet alleen om het aanvullen van uw technische stapel. Door je te richten op deze essentiële zaken, maak je je team klaar voor succes, ongeacht waar je inlogt.

Het vinden van de juiste tools kan de uitdagingen van het werken op afstand ombuigen naar een grotere productiviteit en betrokkenheid. Laten we eens kijken naar de beste tools die het beheren en samenwerken op afstand bijna moeiteloos maken.

Beste algemene tool voor werken op afstand

1. ClickUp - Het ultieme commandocentrum voor werken op afstand

ClickUp is een platform met alle productiviteitstools die je normaal gesproken nodig hebt ingebouwd!

Het kan het commandocentrum van je team worden voor het beheren van projecten, het verdelen van taken en het bijhouden hoe lang een taak duurt, wat superhandig is voor het bijhouden van de productiviteit.

vereenvoudig de communicatie van uw team en zet gesprekken om in uitvoerbare taken met ClickUp Projectbeheer voor werk op afstand_

Met ClickUp's externe team functies krijgt u tools voor samenwerking, productiviteit en projectbeheer die speciaal zijn gemaakt voor werken op afstand.

Screencast en deel video's met uw team met ClickUp Clips

Taken aan uw team toewijzen

organiseer uw projecten naadloos en zorg ervoor dat elk detail wordt bijgehouden en efficiënt wordt beheerd met ClickUp Tasks_

ClickUp maakt het supergemakkelijk om taken toe te wijzen aan iedereen in uw externe team. U kunt:

Taken toevoegen en toewijzen aan specifieke teamleden

Taken opdelen in subtaken voor eenvoudiger beheer

Taken prioriteren om ervoor te zorgen dat belangrijke projecten eerst worden voltooid

Toegang aanpassen voor beveiliging

U kunt de toegangsrechten binnen ClickUp aanpassen. Deel taken en berichten met fulltime werknemers, freelancers en klanten, zodat iedereen toegang heeft zonder de beveiliging in gevaar te brengen.

Vooruitgang bijhouden

visualiseer uw vooruitgang, aangepast aan de workflow van elk team met ClickUp's Views_

De voortgang van uw project bijhouden is eenvoudig met ClickUpweergaven . Kies uit:

DeBestuursweergavedie taken en projecten weergeeft in kanban-stijl

DeListViewdat taken in een afvinklijst weergeeft, maakt het bijhouden van de voortgang eenvoudig

Teamactiviteiten bewaken

Met ClickUp's teamoverzicht kunt u zien waar elk teamlid aan werkt en hun voortgang controleren. Deze weergave is perfect voor projectmanagers die de werklast moeten controleren en indien nodig taken moeten herverdelen.

Communicatie vergemakkelijken

Teamleden kunnen bestanden, koppelingen en andere informatie delen om iedereen op de hoogte te houden via berichten in de Chatweergave .

Bovendien kun je teamleden taggen en opmerkingen toewijzen om onmiddellijke actie te garanderen.

naadloos integreren

verbeter de efficiëntie van uw workflow door al uw essentiële tools op één platform aan te sluiten met ClickUp's integraties_ ClickUp integraties laat u 1000+ tools integreren op een enkel platform - tools zoals Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail en meer - binnen uw ClickUp Workspace.

ClickUp heeft mogelijkheden voor tijdregistratie die de tijd monitoren die aan projecten en taken wordt besteed. Je kunt deze gegevens later analyseren via aanpasbare dashboards. Gebruik deze inzichten om knelpunten te identificeren en je team te helpen de workflow te optimaliseren.

De ClickUp Werkplan op Afstand Sjabloon helpt bij het organiseren en bijhouden van werk op afstand voor wie met een hybride team of een team op afstand werkt.

Deze sjabloon downloaden

Ook lezen: Doorloop deze sjablonen voor freelancers om de productiviteit te verbeteren.

ClickUp beste eigenschappen

Samenwerken aan taken met uw team op meerdere apparaten met realtime synchronisatie

Visualiseer projecten en bouw workflows met uw team viaClickUp Whiteboards Projectdocumenten maken, organiseren en delen metClickUp Documenten Automatiseer terugkerende taken, rapporten, updates en meer metClickUp Automatiseringen Bewaak de productiviteit van uw team en krijg inzichten om te verbeteren viaClickUp Dashboards Toegang tot een rijkebibliotheek van 1.000+ sjablonen om snel aan de slag te gaan zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren als gevolg van ClickUp's uitgebreide functies en aanpassingsopties

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Zakelijk : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Software voor chatten op de werkplek

2. Slack-De hub voor teamcommunicatie

via Slack Slack biedt meerdere communicatiemethoden: direct messaging, groepskanalen en spraak- en videogesprekken. De tool heeft ook een intuïtieve interface, waardoor het gemakkelijk is om bestanden te delen, ideeën te brainstormen en in realtime samen te werken.

Beste functies van Slack

Maak kanalen voor elk project, onderwerp of team. Deze opzet houdt discussies netjes en georganiseerd, zodat er niets verloren gaat in de warboel

Integreer talloze andere tools in Slack, zodat het je commandocentrum wordt voor alles wat met werk te maken heeft

Bestanden delen, voicechats starten of zelfs snelle videogesprekken voeren

Stel triggers in voor meldingen en automatische reacties om de communicatie tussen teams soepel en snel te laten verlopen

Slack-beperkingen

De constante stroom berichten en notificaties kan teamleden afleiden van hun werk

De prijs van Slack kan een aanzienlijke kostenpost worden voor bedrijven

Slack prijzen

Gratis

Pro : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Zakelijk+ : $11,70/gebruiker per maand

: $11,70/gebruiker per maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20.000+ beoordelingen)

3. Microsoft Teams-De alles-in-één samenwerkingssuite

via Microsoft-teams Microsoft Teams is je go-to als je al in het Microsoft Office ecosysteem zit. Het is gebouwd om ervoor te zorgen dat je kunt chatten, delen en samenwerken zonder ooit de Office-omgeving te verlaten. Teams zijn uitstekend voor teams op afstand omdat ze real-time messaging, vergaderingen, bellen, Office 365-apps en tools van derden op één gecentraliseerde plek bevatten, wat de productiviteit voor verspreide teams vergemakkelijkt.

De beste functies van Microsoft Teams

Integreer met Microsoft 365 en werk aan documenten, spreadsheets en presentaties zonder van app te hoeven wisselen

Chatten, spraak- en videogesprekken en live-evenementen met maximaal 10.000 mensen

Maak kanalen op maat met tabbladen voor uw meest gebruikte documenten en toepassingen om uw werkruimte te stroomlijnen

Stel statusberichten in om beschikbaarheid en activiteiten aan te geven, zoals 'Niet op kantoor tot...' of 'In vergadering'

Microsoft Teams beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen de interface onoverzichtelijk en overweldigend vinden, wat leidt tot een steile leercurve

De kwaliteit van video- en spraakgesprekken is sterk afhankelijk van de stabiliteit en bandbreedte van het internet, wat een beperking kan zijn in gebieden met een slechte verbinding

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Teams Essentials : $4,80/gebruiker per maand

: $4,80/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Basic : $7,20/gebruiker per maand

: $7,20/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Standard: $15/gebruiker per maand

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

4. Google Chat Gestroomlijnde communicatie voor teams

via Google chat Als jij en je team al deel uitmaken van het Google-ecosysteem, maakt Google Chat verbonden blijven een fluitje van een cent. Het draait allemaal om eenvoudige berichten en naadloze teamsamenwerking.

Beschouw het als uw go-to voor snelle chats en discussies, terwijl het allemaal in sync blijft met de andere apps van Google. Het is perfect voor teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, geïntegreerde manier om te communiceren zonder extra gedoe.

De beste functies van Google Chat

Werk samen met je team met Google Drive, Docs, Sheets, Slides en Agenda rechtstreeks vanuit Chat

Stel ruimtes in voor elk project of team om bestanden te delen, taken toe te wijzen en de voortgang op één plek te bewaken

Zoek eerdere berichten en bestanden op met de geavanceerde zoekfunctie van Google, zodat je alle informatie die je nodig hebt binnen handbereik hebt

Google Chat-beperkingen

Google Chat is geweldig voor intern gebruik, maar heeft te weinig functies voor bredere externe communicatie, in tegenstelling tot Slack of Microsoft Teams

Sommigen vinden Google Chat te eenvoudig en missen geavanceerde functies voor projectbeheer en integratie met niet-Google-producten

Prijzen van Google Chat

Business Starter : $6/gebruiker per maand

: $6/gebruiker per maand Business Standaard : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Zakelijk Plus: $18/gebruiker per maand

$18/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Chat-beoordelingen en -beoordelingen

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: 4.5/5 (2000+ beoordelingen)

5. Otter.ai-Innovatieve spraak-naar-tekst transcriptie

via Otter.ai Otter.ai zorgt voor een revolutie op het gebied van efficiënt notuleren en vergaderen met zijn spraak-naar-tekst transcriptieservices.

Het is perfect voor teams die nauwkeurige transcripties nodig hebben van vergaderingen, lezingen of gesproken content. Otter AI integreert met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en andere vergadertools om het opnemen, transcriberen en delen van vergadernotities eenvoudig te maken, wat de efficiëntie onder verspreide teams bevordert.

Otter.ai beste eigenschappen

Geavanceerde AI gebruiken voor realtime, zeer nauwkeurige transcripties die de nuances van gesprekken vastleggen

Vergaderingen opnemen en transcriberen via naadloze integratie met Zoom en andere tools

Deel, markeer en becommentarieer transcripties om de samenwerking tussen teams te verbeteren

Otter.ai beperkingen

Otter.ai ondersteunt voornamelijk Engels, wat mogelijk niet geschikt is voor meertalige teams of internationale contexten

Gevoelige vergaderingen automatisch uitschrijven kan veiligheidsrisico's opleveren zonder strenge gebruikerscontroles

Prijzen Otter.ai

Basis: Gratis

Gratis Pro: $16,99/gebruiker per maand

$16,99/gebruiker per maand Zakelijk : $30/gebruiker per maand

: $30/gebruiker per maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (100+ beoordelingen)

: 4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

6. Jasper AI-Je creatieve AI copywriting partner

via Jasper AI Jasper AI blinkt uit in het genereren van hoogwaardige geschreven inhoud, van marketingteksten tot blogs, en helpt teams hun productiviteit en creativiteit te verhogen. Het is perfect voor externe teams die hun contentproductie willen opvoeren.

Pro-tip: Er zijn verschillende alternatieven voor Jasper AI die je ook kunt onderzoeken. Probeer ClickUp Brein als je een verfijnde AI-schrijfassistent nodig hebt die getraind is voor professionele contexten.

De beste functies van Jasper AI

Produceer gevarieerde, boeiende content, waardoor je minder tijd kwijt bent aan schrijven

Past zich aan verschillende schrijfstijlen aan, aan de stem van je merk

Brainstorm ideeën en verbeter je content met een capabele AI-engine

Jasper AI-beperkingen

De concepten moeten vaak handmatig worden verfijnd op toon en nauwkeurigheid

Het kost tijd om schrijfopdrachten onder de knie te krijgen die goede resultaten opleveren

Jasper AI prijzen

Creëerder: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Zakelijke: Prijzen op maat

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1500+ beoordelingen)

7. ChatGPT-Geavanceerde conversationele AI

via ChatGPT OpenAI's ChatGPT is een gratis, conversationele AI-chattool. Het genereert mensachtige antwoorden op basis van jouw input en kan context begrijpen, vragen beantwoorden en uitleg geven.

ChatGPT is een geweldig hulpmiddel voor teams op afstand - vooral voor individuen - omdat het taken zoals het schrijven van softwaredocumentatie, het genereren van ideeën en het bewerken van tekst aanzienlijk kan stroomlijnen.

ChatGPT kan snel grammaticaal correcte tekst produceren, waardoor er tijd vrijkomt voor complexere en creatievere taken. Er zijn echter een aantal beperkingen, zoals beperkte en verouderde informatie (in de gratis versie) en lage nauwkeurigheidsniveaus in bepaalde contexten.

ChatGPT beste eigenschappen

Genereer verschillende vormen van content, zoals e-mails, advertentieteksten, productbeschrijvingen en meer

Voer mensachtige interacties uit, aangezien ChatGPT echte gesprekken nabootst met contextueel begrip en reacties

Samenvatten en nauwkeurige inzichten halen uit lange stukken tekst, wat leidt tot aanzienlijke tijdsbesparing

ChatGPT-beperkingen

Kan soms complexe vragen verkeerd interpreteren of irrelevante antwoorden geven als de context niet duidelijk is

Vereist regelmatige updates en afstemming om accuraat en relevant te blijven terwijl het leert van interacties

ChatGPT prijzen

Gratis plan

Plus Plan: $20/gebruiker per maand

$20/gebruiker per maand Team Plan: $30/gebruiker per maand

$30/gebruiker per maand Ondernemingsplan: Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

8. Loom - Moeiteloze videoberichten voor teams

via Weefgetouw Loom is een veelzijdige schermopnametool die de samenwerking tussen teams op afstand bevordert door video's uit te wisselen op een eenvoudig, intuïtief platform.

Je kunt watermerkvrije audio en video opnemen op verschillende platforms, in realtime aantekeningen maken bij schermopnames en video's delen zonder te downloaden.

De Chrome-extensie van Loom is nuttig. Hiermee kun je je scherm opnemen zonder een andere console te openen.

Pro-tip: Er zijn veel geweldige alternatieven voor Loom waarvan sommige geavanceerde functies bieden, zelfs in hun gratis plan, zoals ClickUp Clips .

Loom beste eigenschappen

Neem je scherm, je stem en jezelf (met een webcam) op om boeiende video's te maken om complexe ideeën uit te leggen of duidelijke instructies te geven aan je teams

Deel je video's door een link te genereren die je kunt versturen via chat, e-mail of kunt insluiten in documenten

Traceer wie uw video's heeft bekeken en verzamel betrokkenheidsgegevens om te begrijpen hoe uw video's hebben gepresteerd

Loom beperkingen

De gratis versie beperkt de opnametijd tot 5 minuten en 25 video's, wat mogelijk niet voldoende is voor gedetailleerde presentaties

De eenvoudige bewerkingstools van Loom zijn mogelijk niet geschikt voor degenen die geavanceerde videoproducties nodig hebben

Loom prijzen

Starters: Gratis

Gratis Zakelijk: $12.50/creator per maand (jaarlijks gefactureerd)

$12.50/creator per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Loom beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

9. Wistia-Professionele video hosting voor bedrijven

via Wistia Wistia is perfect voor bedrijven die marketingvideo's willen hosten, omdat het uw video's opslaat en analyseert hoe kijkers ermee omgaan.

Wistia is niet alleen een uitgebreid videomarketingplatform, maar biedt ook functies zoals het aanpassen van videospelers, ingebouwde toegankelijkheidsopties, naadloze integraties, tools voor leadgeneratie en meer.

Wistia beste eigenschappen

Host video's met aanpasbare spelers die bij uw merk passen

Volg en analyseer kijkersinteracties met gedetailleerde engagementanalyses, inclusief heatmaps en engagementpercentages

Leg leads vast en stimuleer conversies door formulieren en oproepen tot actie direct in video's te integreren

Wistia beperkingen

Het toevoegen van meer video's en gedetailleerde analyses kan de kosten snel opdrijven

Voornamelijk geschikt voor marketing, niet ideaal voor interne communicatie of training

Wistia prijzen

Gratis (tot 10 video's)

(tot 10 video's) Plus: $24/maand

$24/maand **Pro:99 $/maand

Advanced:$399/month

Wistia beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Vidyard-Krachtige videotool voor verkoop en marketing

via Vidyard Vidyard is een AI-gestuurd videoplatform dat u helpt bij het maken van video's van hoge kwaliteit voor uw computer- en telefoonschermen, zoals trainingen, informatiebronnen voor klanten, productdemo's en meer.

De tool werkt het beste voor marketeers en marketingteams en kan leads verhogen, het opbouwen van een pijplijn versnellen en de klanttevredenheid verbeteren.

Vidyard biedt een uitstekende gebruikerservaring. Gebruikers kunnen in realtime samenwerken om video's te produceren, bewerken en publiceren.

Vidyard beste eigenschappen

Maak en personaliseer video's met tools die zijn ontworpen voor snelle productie van hoogwaardige, boeiende content

Video's opslaan en distribueren op verschillende platforms of rechtstreeks delen met klanten via e-mail

Inzichten verkrijgen uit videoprestatieanalyses om marketingstrategieën en content te optimaliseren

Vidyard beperkingen

Het brede scala aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers of kleine teams zonder speciale middelen voor videomarketing

Voor volledige toegang tot geavanceerde functies is een premium abonnement nodig, wat voor kleinere bedrijven een aanzienlijke investering kan zijn

Vidyard prijzen

**Gratis

Pro: $29/maand

$29/maand Plus: $89/maand

$89/maand Zakelijk: Prijzen op maat

Vidyard beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

11. Zoom-Premier voor videovergaderen

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-66.png Zoom /img/

via Zoom Zoom is een begrip op het gebied van videovergaderen en staat bekend om zijn kristalheldere audio en betrouwbaarheid. Naast videoconferenties biedt Zoom functies zoals whiteboards, teamchats, opnemen van videogesprekken en automatische transcriptie.

Het is super eenvoudig te gebruiken en biedt meerdere handige samenwerkingstools, waardoor het een must-have is voor elk team dat regelmatig op afstand vergadert.

Zoom beste functies

Biedt kristalheldere video en audio, wat samenwerken met teams op afstand plezierig en gemakkelijk maakt

Verwerkt probleemloos schaalbaarheid, van één-op-één vergaderingen tot grote conferenties met opties voor maximaal 1.000 deelnemers en 10.000 kijkers

Beveilig uw vergaderingen met end-to-end encryptie en uitgebreide hostcontrole

Zoom-beperkingen

Ondanks verbeteringen heeft Zoom te maken gehad met een kritisch oog op privacy, over hoe Zoom omgaat met gevoelige informatie

De gesprekskwaliteit van Zoom is sterk afhankelijk van internettoegang, wat een probleem kan zijn in gebieden met een slechte verbinding

Zoom prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $14,99/gebruiker per maand

$14,99/gebruiker per maand Zakelijk: $21,99/gebruiker per maand

$21,99/gebruiker per maand Zakelijk Plus: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

12. Google Meet-Seamless videovergaderen door Google

via Google Ontmoeten Google Meet is een betrouwbaar videovergaderprogramma dat past in het Google ecosysteem. Als je Google Workspace al gebruikt, is het eenvoudig om in te loggen en vergaderingen te starten.

Google Meet is geliefd om zijn eenvoudige interface, soepele apparaatprestaties en controles voor de vergadering op video- en audiokwaliteit.

De beste functies van Google Meet

Plan en neem deel aan vergaderingen vanuit Google Agenda en deel vergaderlinks op verschillende apparaten

Ontvang heldere video en audio, zelfs over langzamere verbindingen, wat essentieel is voor virtuele teams

Gebruik realtime bijschriften tijdens vergaderingen met behulp van spraakherkenning van Google, wat een uitstekende toegankelijkheidsfunctie is

Een Chrome-tabblad, een venster of uw hele scherm delen

Beperkingen van Google Vergaderen

Mist geavanceerde functies die te vinden zijn in meer gespecialiseerde tools

Beste prestaties binnen Google-services, beperkt functionaliteit voor niet-Google-gebruikers

Google Ontmoet prijzen

Business Starter : $6/gebruiker per maand

: $6/gebruiker per maand Business Standaard: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Zakelijk Plus: $18/gebruiker per maand

$18/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Meet beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

13. GoToMeeting-Professionele oplossing voor online vergaderen

via GoToMeeting A Zoom alternatief goToMeeting is puur ontworpen voor zakelijk gebruik en is een betrouwbaar en veilig online vergaderplatform. De belangrijkste functies zijn high-definition videovergaderingen, scherm delen, opnamemogelijkheden en breakout rooms.

De beveiligingsfuncties zijn van bijzonder belang: De AES-256-bit encryptie en HIPAA compliance maken het ideaal voor conferenties, teamvergaderingen en telewerken.

GoToMeeting beste functies

Maak gebruik van geavanceerde schermdeling, whiteboards en collaboratieve documentbewerking voor effectief teamwork

Beveilig gesprekken met sterke beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling en vergadervergrendeling om de privacy te waarborgen

Toetsenbord- en muisbesturing overdragen aan deelnemers tijdens vergaderingen, wat handig is voor samenwerking

GoToMeeting-beperkingen

Minder intuïtief dan nieuwere tools, wat het gebruik kan belemmeren

Duurder dan alternatieven, vooral voor kleinere teams die geen geavanceerde functies nodig hebben

GoToMeeting prijzen

Professioneel: $14/gebruiker per maand

$14/gebruiker per maand Zakelijk : $19/gebruiker per maand

: $19/gebruiker per maand Onderneming: Prijzen op maat

GoToMeeting beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (10.000+ beoordelingen)

4.2/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

14. Miro-Interactief whiteboard voor teamsamenwerking

via Miro Miro is een uitstekende digitale werkruimte waarmee externe teams visueel kunnen samenwerken via verschillende tools en functies, waaronder whiteboards, mindmapping en projectbeheer. Je kunt er ook videovergaderingen mee houden, wat de samenwerking en communicatie verbetert.

De opvallendste functie van Miro is het online whiteboard, een perfect hulpmiddel voor wanneer teams moeten nadenken, plannen of gewoon samen creatief bezig zijn. Je kunt dit whiteboard gebruiken om workflows te creëren, voor productontwerp of om wireframes van websites te maken.

Miro beste eigenschappen

Synchroniseer met tools als Slack, Asana en Google Workspace om de functionaliteit in je workflow te vergroten

Visualiseer en werk eenvoudig samen met sticky notes, tekentools en sjablonen om teams te helpen

Host onbeperkte gebruikers, ideaal voor grote teams en complexe projecten

Gebruik de ingebouwde timer, stemfunctie, videochat en schattingsapp om productieve samenwerkingssessies te houden

Miro beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan het brede scala aan functies en tools overweldigend zijn

Borden met uitgebreide inhoud kunnen soms vertraging ondervinden, wat de gebruikerservaring in grotere teams beïnvloedt

Prijzen Miro

Gratis

Starter: $10/member per maand

$10/member per maand Zakelijk: $20/lid per maand

$20/lid per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (5000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

15. Mural-Visuele samenwerking voor innovatieve teams

via Muurschildering De mural is een samenwerkingsplatform dat is opgebouwd rond een whiteboard met veel functies, net als zijn alternatief, Miro .

De tool is een digitale werkruimte voor visuele samenwerking, waarmee productontwerp- en andere teams samen ideeën kunnen innoveren en uitvoeren. Het toevoegen van opmerkingen, plakbriefjes en pictogrammen helpt bij asynchrone communicatie tussen teamleden.

De muurschildering is vooral effectief voor het houden van workshops en ontwerpsprints.

Mural beste eigenschappen

Deelnemers betrekken en samenwerking bevorderen tijdens workshops met stemmen, timers en vieringstools

Toegang tot een breed scala aan sjablonen en frameworks die verschillende methodologieën ondersteunen, zoals agile, design thinking en sprintplanning

Nodig externe medewerkers (zoals klanten en leveranciers) uit om aan projecten te werken zonder een volledig lidmaatschap te verlengen

Muurbeperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface onoverzichtelijk, vooral bij complexe projecten met veel elementen

Mural kan veel vergen van systeembronnen, wat kan leiden tot tragere prestaties op minder krachtige apparaten

Prijzen van Mural

Gratis

Team+ : $12/lid per maand

: $12/lid per maand Zakelijk: $17.99/lid per maand (jaarlijks gefactureerd)

$17.99/lid per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Muurschildering beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+beoordelingen)

16. Lucidchart - Geavanceerde diagrammen en visuele communicatie

via Lucidchart Lucidchart is een veelzijdige diagramtool waarmee gebruikers complexe technische diagrammen, stroomdiagrammen, proceskaarten en wireframes van producten kunnen maken, waardoor duidelijke visuele communicatie tussen teams mogelijk wordt.

De tool bevordert real-time en asynchrone samenwerking met verschillende handige tools: real-time co-authoring, in-editor chatboxen, collaboratieve cursors, commentaar en meer.

Lucidchart beste eigenschappen

Maak complexe diagrammen met behulp van een groot aantal sjablonen en vormen

Bewerk diagrammen samen met je team in realtime, met geïntegreerde chat en opmerkingen

Integreer met Google Workspace, Microsoft Office en Jira

Lucidchart beperkingen

Minder aanpassingsmogelijkheden voor ontwerpen in vergelijking met gespecialiseerde diagramtools

Mobiele functionaliteit komt mogelijk niet overeen met de desktopervaring, wat de bruikbaarheid onderweg beïnvloedt

Prijzen Lucidchart

Gratis

Individuele licentie: $7.95/maand (jaarlijks gefactureerd)

$7.95/maand (jaarlijks gefactureerd) Team (3 teamlicenties): $27/gebruiker per maand

$27/gebruiker per maand Enterprise: Prijzen op maat

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (5.000+ beoordelingen)

4.5/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2000+ beoordelingen)

Online kantoorpakketten

17. Google Workspace-Geïntegreerde suite voor naadloze samenwerking

via Google Werkruimte Google Workspace, ooit bekend als G Suite, integreert alle populaire cloudgebaseerde tools van Google in één keurig pakket. Teams vinden Google Workspace van onschatbare waarde vanwege het brede scala aan cloudgebaseerde tools die de productiviteit en het teamwerk stimuleren: Gmail, Docs, Sheets, Drive, Calendar, Meet en meer.

Dit uitgebreide pakket tools vergemakkelijkt een soepele dagelijkse werking door snelle toegang tot documenten, naadloze communicatie met collega's en probleemloze planning van vergaderingen mogelijk te maken.

Net als Clickup werkt de volledige suite van productiviteits- en samenwerkingstools net zo goed voor grote ondernemingen als voor kleine teams en individuen.

De beste functies van Google Workspace

Schakel tussen e-mailen, bewerken en plannen met uniforme integratie van Google-tools

Werk samen aan documenten met directe opslag in de cloud

Bescherm uw gegevens met sterke beveiligingsmaatregelen zoals verificatie met twee factoren

Google Workspace-beperkingen

Het Google-ecosysteem kan beperkend zijn voor de meeste projectmanagementbehoeften

Google-apps missen de geavanceerde functionaliteiten en aanpassingsopties die in sommige gespecialiseerde software te vinden zijn

Google Workspace prijzen

Business Starter : $7,20/gebruiker per maand

: $7,20/gebruiker per maand Business Standard : $14,40/gebruiker per maand

: $14,40/gebruiker per maand Zakelijk Plus: $21,60/gebruiker per maand

$21,60/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.000+ beoordelingen)

18. Zoho Workplace - Uitgebreide tool voor bedrijfscommunicatie

via Zoho Werkplek Zoho Workplace combineert alles wat je team nodig heeft om verbonden, productief en georganiseerd te zijn - e-mails, bestandsbeheer, documenten maken en opslaan, taakbeheer, e-mailhosting en videovergaderen - op één handig platform.

Zoho Workplace biedt ook functies voor projectbeheer, zoals het bijhouden van taken, Gantt-grafieken, kalenders en urenstaten.

Hoewel de mogelijkheden voor projectbeheer beperkt zijn, is Zoho Workplace uitstekend voor kleine tot middelgrote bedrijven, omdat het betaalbaarheid combineert met functionaliteit.

De beste functies van Zoho Workplace

Centraliseer je e-mail, instant messaging en videoconferenties op één plek voor betere connectiviteit en teamwork

Maak gebruik van de uitgebreide office suite, inclusief tools voor tekstverwerking, spreadsheets en presentaties, allemaal compatibel met Microsoft Office formaten

Maak gebruik van uitgebreide aanpassingsopties en pas deze eenvoudig aan naarmate uw bedrijf groeit, zodat u verzekerd bent van een aanpasbare en schaalbare ervaring

Zoho Workplace beperkingen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface minder intuïtief in vergelijking met andere office suites

Hoewel uitstekend binnen het eigen ecosysteem, kan de integratie met externe tools en diensten soms beperkt zijn

Zoho Workplace prijzen

Standaard: $3/gebruiker per maand

$3/gebruiker per maand Professioneel: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Alleen e-mail: $1/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Zoho Workplace beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2000+ beoordelingen)

4.5/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

via Microsoft Office 365 Microsoft Office 365, nu omgedoopt tot Microsoft 365, combineert Office-apps zoals Word, Excel en PowerPoint met robuuste cloudservices zoals OneDrive en Microsoft Teams.

Bedrijven kunnen effectiever creëren, communiceren en samenwerken, waar ze ook zijn.

Hoewel een Google Werkruimte alternatief de prijs kan onbetaalbaar blijken voor kleinere teams.

De beste functies van Microsoft Office 365

Toegang tot een uitgebreide applicatie suite, inclusief industrie-standaard toepassingen zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook, met voortdurend bijgewerkte functies

Bestanden automatisch synchroniseren met OneDrive voor eenvoudige toegang en samenwerking vanaf elk apparaat, waar dan ook

Gegevensbescherming garanderen met geavanceerde beveiligingsmaatregelen, zodat wordt voldaan aan wereldwijde normen

Microsoft Office 365 beperkingen

Duurder dan de concurrentie

Het brede scala aan functies en instellingen kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers of kleine teams zonder speciale IT-ondersteuning

Microsoft Office 365 prijzen

Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

$22/maand per gebruiker Microsoft 365 Apps voor Bedrijven: $8,25/maand per gebruiker

Microsoft Office 365 beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (5.000+ beoordelingen)

4.6/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (13.000+ beoordelingen)

Kalenderhulpmiddelen voor externe teams

20. Calendly - Gestroomlijnde planning voor professionals

via Calendly Calendly maakt het plannen van vergaderingen een stuk eenvoudiger door anderen in staat te stellen afspraken te maken op basis van jouw beschikbaarheid. Het wordt alom gewaardeerd om zijn eenvoud en het professionele tintje dat het toevoegt aan het plannen van interacties.

Het is een uitstekend hulpmiddel voor freelancers, bureaus, professionele dienstverleners en recruiters.

Pro tip: Door calendly te integreren in uw ClickUp werkruimte krijgt u een robuuste combinatie van planning en projectbeheer die perfect is voor teamomgevingen op afstand.

Calendly beste functies

Elimineer het heen-en-weer gedoe van het vinden van geschikte vergaderruimtes door je team te laten kiezen uit beschikbare ruimtes in je agenda

Synchroniseer naadloos met je agenda (Google, Outlook, Office 365) en integreer met tools zoals ClickUp, Salesforce en Slack

Aangepaste bevestigingsberichten, herinneringen en follow-ups instellen om de vergaderervaring voor alle deelnemers te verbeteren

Calendly beperkingen

De gratis versie heeft beperkte mogelijkheden en gebruikers hebben een betaald abonnement nodig om meer functionaliteit te ontgrendelen

Omdat het een webgebaseerd platform is, vereist het een stabiele internetverbinding om boekingen te beheren en openen

Calendly prijzen

Gratis

Standaard: $12/zitplaats per maand

$12/zitplaats per maand Teams: $20/zitplaats per maand

$20/zitplaats per maand Enterprise:begint bij $15.000

Calendly beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3000+ beoordelingen)

21. Microsoft Outlook - Uitgebreid e-mail- en agendahulpmiddel

via Microsoft Outlook Microsoft Outlook is meer dan alleen een e-mailprogramma. Het is een geïntegreerde oplossing voor e-mails, agenda's, contactpersonen en taken, ontworpen om de productiviteit in persoonlijke en professionele omgevingen te verhogen. Inbox nul bereiken wordt gemakkelijker met tools zoals Outlook en ClickUp, die helpen met e-mailbeheer, planning en taakautomatisering.

De beste functies van Microsoft Outlook

Beheer uw e-mails, taken en afspraken vanuit dezelfde toepassing, wat de productiviteit en organisatie ten goede komt

Maak gebruik van krachtige hulpmiddelen voor het beheren van e-mails, zoals categorieën, vlaggen en regels, die u helpen uw Postvak IN schoon en georganiseerd te houden

Werkt naadloos op alle apparaten en met verschillende e-maildiensten en biedt een consistente ervaring, waar u het ook gebruikt

Microsoft Outlook-beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan het scala aan functies en instellingen in het begin ontmoedigend zijn

Het kan veel systeembronnen gebruiken, vooral bij het beheren van grote hoeveelheden e-mails of het integreren van meerdere accounts

Microsoft Outlook prijzen

Inbegrepen in Microsoft 365-abonnementen

Microsoft Outlook beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

22. Google Agenda - Efficiënt hulpmiddel voor tijdbeheer

via Google Kalender Google Agenda, onderdeel van Google Workspace, biedt een eenvoudige oplossing voor het beheren van de agenda's van je team. Deze tool houdt je georganiseerd zonder gedoe.

U kunt zich abonneren op de agenda's van uw team, gemeenschappelijke slots vinden voor het plannen van vergaderingen en Google Meet-links genereren - perfect voor teams op afstand die samenwerken. Door Google Agenda in ClickUp te integreren, kunt u bovendien uw hele workflow op één platform houden.

De beste functies van Google Agenda

Vereenvoudig het beheer van afspraken en planningen met een schone en gebruiksvriendelijke interface

Verhoog productiviteit en samenwerking door moeiteloze integratie met andere Google-services

Altijd en overal toegang tot uw agenda

Google Agenda-beperkingen

Hoewel effectief voor het plannen van taken, mist het enkele van de meer geavanceerde functies die te vinden zijn in speciale projectmanagementtools

Het taakbeheer van Google Agenda is minder uitgebreid dan dat van gespecialiseerde tools, waardoor het lastig is om complexe taken bij te houden en projecten te beheren

Prijzen van Google Agenda

Gratis te gebruiken met elk Google-account

te gebruiken met elk Google-account Inclusief in Google Workspace-abonnementen voor extra zakelijke functionaliteit

Google Agenda beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: 4.8/5 (3.000+ beoordelingen)

Afleidingsmanagement en concentratie apps

23. Focus Beer-Digitale productiviteitsassistent

via Focus Beer Focus Bear is een digitale productiviteitstool die is ontworpen om gebruikers te helpen geconcentreerd te blijven en afleidingen te beheren. Werken op afstand gaat vaak gepaard met afleidingen die de focus doen ontsporen en de productiviteit verlagen, en een app als deze helpt dat op afstand te houden.

Deze app is ideaal voor professionals en studenten die hun concentratie willen verbeteren tijdens werk- of studieperiodes.

Focus Bear's beste eigenschappen

Blokkeert afleidende websites en apps, zodat gebruikers zich zonder onderbrekingen kunnen concentreren op hun taak

Tijdsfocussessies instellen die diepe werkperioden aanmoedigen, gevolgd door korte pauzes, om een gezond werk-pauze ritme te bevorderen

Houdt de tijd bij die aan taken wordt besteed en biedt inzicht in productiviteitspatronen, zodat gebruikers hun schema's kunnen optimaliseren

Focus Bear beperkingen

Beperkte beschikbaarheid op alle apparaten, wat een nadeel kan zijn voor gebruikers die op meerdere platforms werken

Hoewel effectief, kunnen de functies te basaal zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar een uitgebreidere productiviteitssuite

Focus Bear prijzen

$4,99/maand

Focus Bear beoordelingen en recensies

Niet beschikbaar

24. Bos-Blijf geconcentreerd, wees aanwezig

via Bos Forest is een andere unieke app die gebruikers helpt gefocust te blijven door gefocust werk te gamificeren en met positieve bekrachtiging.

Je kunt een virtuele boom laten groeien door periodes van geconcentreerd werken te voltooien, en de boom gaat dood als de gebruiker de app verlaat om andere sites of apps te bekijken.

Forest beste eigenschappen

Blijf gefocust met een gametool die virtuele bomen laat groeien die de duur van je focus weergeven. Hoe langer de focus, hoe groter het bos

Draag bij aan het milieu door samen te werken met organisaties die echte bomen planten - een echte impact

Maak gebruik van multiplatformondersteuning, beschikbaar als mobiele app en browserextensie, voor veelzijdige gebruiksscenario's

Bos beperkingen

De gamified aard van de app is misschien niet aantrekkelijk voor gebruikers die de voorkeur geven aan een meer traditionele productiviteitstool zonder de noodzaak van externe motivatie

Richt zich voornamelijk op tijdmanagement en mist geavanceerde functies die te vinden zijn in uitgebreide projectmanagementtools

Prijzen van Forest

Mobiele app: $3,99 voor een eenmalige aankoop op mobiele platforms

$3,99 voor een eenmalige aankoop op mobiele platforms Browseruitbreiding: Gratis

Forest beoordelingen en recensies

Google Play store: 4.7/5 (669.000+ beoordelingen)

25. Taskade-Samenwerkende to-do-lijsten en taakbeheer

via Taskade Taskade is een flexibel hulpmiddel voor projectbeheer en samenwerking dat teams helpt taken te organiseren, projecten te beheren en ideeën te brainstormen in een gesynchroniseerde werkruimte.

Met realtime communicatie, aanpasbare sjablonen en AI-automatisering kunnen teammanagers op afstand taken stroomlijnen, werk delegeren, deadlines stellen en de voortgang naadloos bijhouden.

Taskade beste eigenschappen

In realtime samenwerken, taken tegelijkertijd bewerken en bijwerken vanaf elke locatie

Maak gebruik van een breed scala aan aanpasbare sjablonen voor verschillende soorten projecten en workflows

Schakelen tussen verschillende weergaveopties, zoals takenlijsten, mindmaps en organigrammen, om te voldoen aan verschillende behoeften en voorkeuren

Taskade beperkingen

Als relatief nieuwkomer heeft het misschien niet dezelfde integratiemogelijkheden als meer gevestigde concurrenten

Hoewel het basisintegraties biedt, ondersteunt het misschien nog niet zo'n breed scala aan apps en diensten van derden als andere tools

Taskade prijzen

Gratis

Taskade Pro: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Taskade voor Teams: $20/gebruiker per maand

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

26. WorldTimeBuddy - Vereenvoudigd beheer van tijdzones

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-80.png WorldTimeBuddy /img/

via WorldTimeBuddy WorldTimeBuddy is het hulpmiddel voor iedereen die jongleert met schema's in verschillende tijdzones.

Deze gebruiksvriendelijke tool is een favoriet voor professionals die vergaderingen moeten plannen en samenwerken aan projecten met wereldwijde teams.

Personaliseer hoe je de tijd bekijkt met opties zoals weekendmarkering, zomertijdwaarschuwingen en een gemengde 12/24-uurs indeling. Zo ben je altijd op de hoogte van je planning, waar je ook bent en hoe je ook werkt.

WorldTimeBuddy beste functies

Selecteer en pas tijdbereiken aan met een drag-and-click interface, maak deelbare evenementpagina's en integreer vergadertijden rechtstreeks in je agenda's of webapps

Gebruik de mobiele app voor het gemak van controleren en plannen onderweg

WorldTimeBuddy beperkingen

Het werken met meerdere tijdzones kan onoverzichtelijk en verwarrend zijn

Het scala aan aanpassingsopties, zoals indelingen voor gemengde uren en weekendmarkering, kan voor nieuwe gebruikers een leerperiode vereisen om efficiënt te kunnen navigeren

Prijzen van WorldTimeBuddy

Gratis

WorldTimeBuddy beoordelingen en recensies

Niet beschikbaar

27. Miranda App-Intuïtieve tijdzoneconverter

via Miranda-app Met Miranda wordt het jongleren met tijdzones een fluitje van een cent. De tijdzoneconverter is ontworpen om gebruikers te helpen bij het plannen van internationale vergaderingen en gesprekken in verschillende tijdzones.

Het is ideaal als jij en je team meerdere tijdzones in de gaten moeten houden: Met de interactieve wereldkaart en het tijdinstelwiel kun je vergaderingen rechtstreeks via de app plannen.

de beste functies van #### Miranda App

Visualiseer de weergave van tijdzones met een visueel aantrekkelijke wereldkaartweergave, die real-time daglicht en nacht in verschillende tijdzones laat zien

Maak gebruik van widgets voor snelle toegang op mobiele apparaten, zodat je in één oogopslag informatie over tijdzones kunt zien zonder de app te openen

Aanpassen welke tijdzones worden weergegeven en hoe je de app aanpast aan je specifieke behoeften

Miranda app beperkingen

Voornamelijk ontworpen voor mobiele apparaten, wat de bruikbaarheid kan beperken voor gebruikers die voor hun werk de voorkeur geven aan desktopapplicaties

De app is gericht op eenvoud, wat betekent dat hij niet over de uitgebreide functies beschikt die nodig zijn voor complexere planningsbehoeften

Miranda App prijzen

**Gratis

Miranda App beoordelingen en recensies

Niet beschikbaar

via Tijd-en-datum.nl Externe teams kunnen Time Zone Converter van Timeanddate.com gebruiken om lastige tijdzoneconversies uit te voeren. Of je nu schema's beheert over de grens voor werk, reizen of persoonlijke redenen, deze tool helpt je met alle details die je nodig hebt.

Gebruik de uitgebreide informatie over tijdzones, inclusief zomertijdaanpassingen en lokale tijdsverschillen

Plan evenementen en vergaderingen met een internationaal publiek door de meest geschikte tijden in tijdzones te vinden

Hoewel uitgebreid, kan de webinterface minder handig zijn dan een speciale mobiele app voor toegang onderweg

**Gratis

Niet beschikbaar

29. 1Password - Veilig wachtwoordbeheer

1Password is een krachtige wachtwoordmanager die al uw wachtwoorden, softwarelicenties en gevoelige informatie opslaat in een virtuele kluis. Met één hoofdwachtwoord komt u binnen, waardoor het een betrouwbare keuze is voor persoonlijke en professionele beveiligingsbehoeften.

1Password beste eigenschappen

Zorg ervoor dat alle opgeslagen gegevens beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang met toonaangevende versleuteling

Gebruik de tool op verschillende apparaten in Windows, macOS, iOS, Android en via browserextensies

Vul automatisch wachtwoorden in op websites en apps, waardoor je tijd bespaart en de beveiliging verbetert door herhaald gebruik van dezelfde wachtwoorden te voorkomen

1Password beperkingen

In tegenstelling tot sommige andere wachtwoordmanagers die een eenmalige aankoop bieden, vereist 1Password een maandelijks of jaarlijks abonnement

Het scala aan functies en instellingen kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers of degenen die niet gewend zijn aan het gebruik van wachtwoordmanagers

1Password prijzen

Particulieren: $2.99/maand (jaarlijks gefactureerd)

$2.99/maand (jaarlijks gefactureerd) Gezinnen: $4.99/maand (jaarlijks gefactureerd)

$4.99/maand (jaarlijks gefactureerd) Teams: $19.95/maand

$19.95/maand Zakelijk: $7,99/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

1Password beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

4.7/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

30. Signal - Privéberichten en bellen

via Signaal Signal neemt de privacy van je team serieus en biedt een veilige manier om te chatten en spraak- en videogesprekken te voeren. Signal is de keuze bij uitstek voor mensen die waarde hechten aan hun veiligheid en heeft duimen verdiend van cyberbeveiligingsprofessionals en privacyvoorvechters over de hele wereld.

beste eigenschappen

Ervoor zorgen dat alleen de communicerende gebruikers toegang hebben tot de berichten en gesprekken met end-to-endencryptie

De privacy van gebruikers verbeteren door minimale gegevens te verzamelen en geen metadata van berichten of communicatielogs op te slaan

Signaalbeperkingen

Het kleinere gebruikersbestand van Signal, in vergelijking met apps als WhatsApp of Facebook Messenger, kan de communicatie met een breder netwerk beperken

De interface en functies van de app lijken mogelijk minder verfijnd of functioneel in vergelijking met meer commerciële apps

Prijzen van Signal

**Gratis

Signal beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

Het kan overweldigend zijn om het enorme aanbod aan tools voor werken op afstand, samenwerking en beveiliging te doorzoeken. Of je nu de communicatie wilt stroomlijnen, de productiviteit wilt verhogen of de beveiliging van gegevens wilt garanderen, de juiste tools kunnen een verschil maken in hoe je team functioneert en bloeit in een digitale omgeving.

Als je deze tools bekijkt, bedenk dan hoe ze geïntegreerd kunnen worden in de workflows van je team om de productiviteit en effectiviteit te verhogen.

Vergeet niet dat effectief projectbeheer essentieel is voor een succesvolle teamsamenwerking. Door tools zoals ClickUp in uw opstelling te integreren, vereenvoudigt u beheertaken en houdt u uw team goed gecoördineerd, ongeacht waar iedereen zich bevindt.

Als u een freelancer bent, gebruik dan freelance hacks om uw onafhankelijke projecten te optimaliseren terwijl u de functies van ClickUp voor werken op afstand verkent voor uw behoeften op het gebied van projectbeheer. Aan de slag met ClickUp vandaag nog om de voordelen van een geïntegreerd werkbeheerplatform te ervaren-Transformeer uw thuiskantoor in een krachtcentrale voor productiviteit.