<strong>Hoe bedrijven externe werknemers betrokken en productief houden</strong>

Werken op afstand blijft. Uit onderzoek van 2022 door Zippia bleek zelfs het volgende 26% van de Amerikaanse werknemers werkte op afstand fulltime of parttime.

De COVID-19 pandemie kan de katalysator zijn geweest voor meer Amerikanen die thuis werkten, maar de trend heeft aan populariteit gewonnen. Vóór de pandemie, WERKEN had voornamelijk posities op afstand of werk-thuis, volgens het Census Bureau. Zippia schat dat in 2025 36,2 miljoen Amerikanen op afstand zullen werken. ClickUp onderzocht manieren waarop organisaties de productiviteit van werknemers op afstand stimuleren, met behulp van inzichten uit McKinsey , Harvard Business , PwC , Gallup en berichtgeving.

Uit hetzelfde Zippia-rapport bleek dat meer dan 90% van de werknemers op afstand zegt dat hun productiviteit gelijk is gebleven of is toegenomen sinds hij de grenzen van een traditioneel kantoor heeft verlaten. Met een WERKEN van de Amerikaanse werknemers die liever op afstand werken, vinden bedrijven nieuwe manieren om mensen betrokken en gefocust te houden.

Om dit te bereiken veranderen bedrijven de manier waarop externe werknemers worden gerekruteerd, getraind, gepromoveerd en feedback krijgen.

Lees verder om erachter te komen wat werkgevers doen om werknemers tevreden en effectief te houden terwijl werken op afstand blijft groeien in de VS.

Werving en selectie herstructureren

via Ground Picture // Shutterstock

Het screenen van kandidaten kan een van de meest tijdrovende onderdelen van het werk van een recruiter zijn.

Een derde van de organisaties voltooide een revisie van hun wervingsprocessen om zich beter te wapenen voor het aannemen van telewerkers. De verhouding is zelfs nog hoger voor bedrijven die hun productiviteit meer hebben verbeterd.

Veel van deze herzieningen omvatten het gebruik van technologie op nieuwe manieren, waaronder virtuele interviews in plaats van persoonlijke vergaderingen. Bedrijven breidden ook het geografische bereik van hun vacatures uit omdat ze door op afstand te werken hun kandidatenpool kunnen verbreden om hooggekwalificeerde personen in aanmerking te nemen die aan al hun kwalificaties voldoen maar toevallig ergens anders wonen.

Een rapport van Accenture en Harvard Business School ontdekten dat de meeste bedrijven (90%) geautomatiseerde beoordelingen van cv's van kandidaten hebben geprobeerd. Maar 85% van de recruiters zei dat het niet hielp om de beste kandidaten te vinden en het zoeken moeilijker maakte.

Bedrijven kunnen hun instellingen voor automatisering verfijnen om te voorkomen dat hooggekwalificeerde kandidaten worden uitgesloten wanneer hun cv niet precies overeenkomt met de functieomschrijving.

STROOMLIJN UW ONBOARDING-PROGRAMMA VOOR WERKNEMERS Ontdek inwerkproces voorbeelden en meer informatie over hoe je een effectief inwerkprogramma ontwerpt dat een goede verstandhouding opbouwt.

Communicatie aanmoedigen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image2.png Een persoon die communiceert via Slack /%img/

via Canva

Het eerder vermelde Zippia-rapport toonde aan dat 1 op de 5 werknemers op afstand zegt dat isolatie het grootste nadeel is van werken op afstand.

Aanmoedigen communicatie tussen werknemers op afstand is essentieel voor bedrijven om de productiviteit en de tevredenheid van werknemers hoog te houden. Bedrijven die instant messaging platforms zoals Slack omarmen, stellen werknemers op afstand in real-time samenwerken en feedback.

Communicatie is tweerichtingsverkeer; bedrijven moeten ervoor zorgen dat externe medewerkers zich gesterkt voelen om hun stem te laten horen. Sommige externe werknemers geven de voorkeur aan gesprekken per telefoon, terwijl anderen liever videobellen of instant messaging gebruiken. Door de tijd te nemen om te bepalen welke communicatiemethode het beste werkt voor elke werknemer, kan het management de productiviteit op een hoog niveau houden.

Een andere manier voor managers om werknemers op afstand hun waardering te laten blijken, is om werknemers op creatieve manieren te informeren over hun successen, zoals het laten bezorgen van een pizza of taart.

VERGROOT UW COMMUNICATIESTRATEGIEËN Bekijk gedetailleerde voorbeelden van communicatiestrategieën om je te helpen de productiviteit tijdens vergaderingen te verhogen, de afstemming tussen teams te verbeteren en meer business te winnen.

Managers trainen in leiderschap op afstand

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image3.jpg Een man neemt deel aan een vergadering op afstand met zijn collega's /%img/

via Andrey_Popov // Shutterstock

Een Harvard-studie uit 2020 vond 40% van de managers voelde zich onvoorbereid om een team op afstand te managen en nog meer managers hadden moeite om hun teamleden betrokken te houden terwijl ze op afstand werkten.

" Training van managers is sleutel om mensen betrokken, gemotiveerd en productief te houden" in 2023, vertelde David Hassell, CEO van prestatiebeheertechnologieplatform 15Five, aan de Society for Performance Management Personeelsmanagement .

Managers moeten leren hoe ze communiceren met werknemers stel duidelijke verwachtingen en vertaal de bedrijfscultuur wanneer face-to-face interactie geen optie is.

Micromanagen kan de productiviteit en het moreel van werknemers op afstand zelfs verlagen. Management training leert leiders hoe ze micromanagingneigingen kunnen herkennen voordat het een probleem wordt.

Managers op afstand moeten WERKEN als hun werknemers en meer op gewenste resultaten, de operations manager voor HubSpot, een grotendeels WERK , vertelde Employee Benefit News HubSpot.

TEAMBUILDINGSSPELLEN WAAR JE NOG NOOIT VAN HEBT GEHOORD Ontdek spellen waar je nog nooit van hebt gehoord, zoals "Common factor" en "Survivor", uit een uitgebreide lijst van teambuildingactiviteiten .

Zelfleiderschap bevorderen

via Canva

Zelfleiderschap stimuleren bij telewerkers vergroot verantwoording en efficiëntie .

Werknemers met de vaardigheden om zichzelf te managen op de werkplek en in hun persoonlijke leven zijn vaak productiever dan degenen die meer begeleiding nodig hebben.

Managers moeten werknemers op afstand aanmoedigen om een sterk gevoel van zelfbewustzijn op te bouwen, zodat ze kunnen identificeren hoe ze denken, zich voelen en actie ondernemen in verschillende situaties.

" Zelfbewustzijn is een superkracht ...Waar ben ik sterk in en waar ben ik niet sterk in? ... Ik erken dat ik hiaten heb en dat ik die moet opvullen in plaats van gewoon meer mensen te nemen met dezelfde ervaring en opleiding," vertelde Heidi Hauver, vicepresident van people experience bij gegevensbeheerbedrijf ShinyDocs aan samenwerkingsbedrijf Fellow.

Werknemers de autonomie geven om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun succes is een andere strategie die bedrijven gebruiken om zelfleiderschap bij werknemers op afstand te bevorderen.

Regelmatig feedback geven en vragen

Vadym Pastukh // Shutterstock

Iedereen wil gewaardeerd worden voor goed werk. Externe medewerkers zijn geen uitzondering.

Werknemers moeten het gevoel hebben dat hun ideeën en meningen ertoe doen. Managers moeten gesprekken met externe werknemers aanmoedigen door actief te luisteren naar hun zorgen en ideeën. Regelmatig feedback geven is net zo belangrijk als werknemers de kans geven om hun input aan het management te geven.

Werknemers op afstand rapporteren minder burn-out en vinden meer betekenis in hun baan als het management hen aanmoedigt om doordachte vragen te stellen en regelmatig feedback te vragen. Gewoon regelmatig vragen "hoe gaat het met je?" is een gemakkelijke manier om de prestaties van externe werknemers te verbeteren.

Maximaliseer prestaties en verhoog moreel met projectmanagement software

Jongleren met werk, levensbalans en productiviteit kan een uitdaging zijn in de huidige externe of hybride werkomgeving. Maar door de juiste stappen te nemen en tools zoals ClickUp te gebruiken, hebt u de hulp die u nodig hebt om georganiseerd te blijven, verbinding te houden met uw teamleden, de voortgang naar doelen bij te houden - en dat alles terwijl u gefocust blijft op wat het belangrijkst is! Deze one-stop software automatiseert processen op een efficiënte manier & biedt tal van functies, van het bijhouden van taken tot 15+ aanpasbare weergaven, zodat u elke seconde gemakkelijk en effectief kunt laten tellen. Probeer het vandaag nog gratis uit! Probeer ClickUp gratis uit ---

Gastschrijver:_ Aubrey Jane McClaine