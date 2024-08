8 beste tools voor starters in 2024 (voor- en nadelen, prijzen)

Er is geen betere tijd dan nu om een startup te runnen.

1. ClickUp : een alles-in-één projectbeheersoftware

ClickUp is 's werelds met de hoogste waardering tool voor projectbeheer en productiviteit.

Deze SaaS-tool is geweldig voor elke startup of klein team, dankzij onze functie -Rijke gratis Forever-versie voor alle soorten projectbeheer. 😎

ClickUp belangrijkste functies

A. Maken en toewijzen Taken Een opstart kan een wespennest zijn van taken die in elkaar lijken over te lopen.

En als je denkt dat het nu al een wirwar is, wordt het alleen maar uitdagender om ze allemaal bij te houden naarmate je groeit.

Met ClickUp kunt u het echter gemakkelijk maken.

Maak zoveel taken als u wilt en wijs ze onmiddellijk toe aan één of Meerdere Toegewezenen .

Vergeet niet toe te voegen Prioriteiten en Vervallen data voor een betere organisatie!

B. Pas de Kanban-methode toe met Board bekijken Deze is voor de Kanban-bord fanatici en Behendige teams .

Gebruik het om de volledige workflow van je startup te visualiseren en te stroomlijnen.

Maak indruk op de oprichter van je startup met hoe gemakkelijk je taken van 'toegewezen' naar 'gedaan' stuurt!

C. Automatiseren routinematige activiteiten

Waarom hard werken als het ook slim kan?

Laat ClickUp een deel van uw werklast overnemen.

Het werkt ook als een automatiseringstool.

Gebruik het om uw terugkerende taken te automatiseren met een combinatie van Voorwaarden , Acties en Triggers .

Het bespaart je een hoop tijd die je kunt besteden aan het aantrekken van nieuwe investeerders voor je startup. 🤝

D. Zeg vaarwel tegen fouten met Proeflezen Stel je voor dat niemand een tikfout in je advertentie ziet en deze wordt gepubliceerd. *

Spoel door naar de gevolgen: Je bent nu een meme.

Veel geluk om dat te herstellen.

Om die vraag te beantwoorden: ontoereikend proefsoftware .

Probeer ClickUp's Bewijs functies in plaats daarvan.

Het is de perfecte manier om ontwerpmockups met wijzigingen te markeren.

Doe het goed, elke keer weer!

E. Kennisbanken maken met Documenten Je hebt waarschijnlijk te maken met massa's documentatie zoals werkrichtlijnen, werknemerscontracten, klantgegevens, enz.

Maak dergelijke documenten in ClickUp Docs met Rijke tekst bewerken zoals lettertypen, banners, kopteksten, etc.!

Bovendien is het een teamprestatie.

Je kunt in real-time met je teamleden samenwerken aan Docs.

F. Beheer uw workflow met Aangepaste taakstatussen We houden van prikborden, sticky notes en droog uitwisbare markers.

Daarom hebben we hun digitale equivalent gemaakt!

Breng je workflow naar deze taakbeheersoftware en visualiseer deze met aangepaste taakstatussen. Hiermee kun je taakstatussen maken die passen bij de workflow in jouw bedrijf.

Ze kunnen 'in ontwikkeling', 'in ontwerp', 'wachtend op goedkeuring', 'vertraagd', enz. zijn.

Raad eens wie er geen tijd meer hoeft te verspillen aan telefoontjes of e-mails om de voortgang van taken bij te houden? Dat klopt. Dat ben jij!

We hebben ook taak Status sjablonen die u kunt gebruiken voor verkoop , ontwikkeling , contentmarketing, Customer Relationship Management (CRM) en nog veel meer!

lerenn_ hoe maak je je eigen CRM in ClickUp .

G. Inzichten verkrijgen met Dashboards Als bedrijfseigenaar wil je weten waar je uitblinkt, hoe je faalt en hoe ver het project verwijderd is van voltooiing.

En wij weten precies hoe.

Met Dashboards !

Gebruik het om uw voortgang te visualiseren in aangepaste grafieken, inzicht te krijgen in mensen, te beheren, Bronnen , Sprints enz.

Over Sprints gesproken, je kunt het volgende toevoegen Sprint-widgets om projectrapporten in de vorm van grafieken te krijgen, inclusief Snelheidsgrafieken , Cumulatieve stroomdiagrammen , Brandwonden en Burndowns .

H. Werkuren bijhouden met Inheemse tijdregistratie Ze zeggen dat tijd geld is.

Je houdt je geld bij. Maar hoe zit het met je tijd?

Het is tijd dat je begint.

En goed voor jou, je taakbeheerprogramma is ook een expert in tijdregistratie!

Met onze Native Time Tracking kun je de werkuren voor verschillende taken bijhouden zonder externe hulp.

ClickUp voordelen

5. Golf: hulpmiddel voor financiën en boekhouding

Wave is de perfecte boekhoudsoftware voor elke startup.

Waarom? Omdat het helemaal gratis is. Geen verborgen kosten. Geen installatiekosten.

Dus geen slapeloze nachten omdat je de kleine lettertjes hebt gemist.

Wave is uw one-stop bestemming voor boekhouden, facturen maken en ontvangstbewijzen scannen .

Bereid je voor op de golf van productiviteit! 🌊🌊🌊

Wave belangrijkste functies

Dashboard vol analyses van bedrijfsprestaties

Omzetbelasting tracker voor inkomsten en uitgaven

Kasstroom tracker

Wave voordelen

Terugkerende facturen versturen

Onbeperkt bonnetjes scannen

Onbeperkt uitgaven en inkomsten bijhouden

Wave nadelen

Geen telefonische ondersteuning

Geen tijdregistratie

Geen directe integraties

Wave prijzen

Wave heeft slechts één prijsoptie en dat is gratis!

Wave gebruikersbeoordeling

Capterra: 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

4.4/5 (1000+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

6. HubSpot Forms: gratis online formulierbouwer & CRM

HubSpot is een CRM-platform dat wordt geleverd met een reeks krachtige marketing-, verkoop- en servicetools om je te helpen je bedrijf te laten groeien. Een van deze tools is de webformulieren bouwer

Een intuïtieve, gebruiksvriendelijke bouwer voor formulieren met slepen en neerzetten, ontworpen om je te helpen meer leads vast te leggen en enquêtes te versturen.

Je kunt vijf verschillende soorten formulieren maken met HubSpot: zelfstandige formulieren, ingesloten formulieren, pop-ups, inschuifvensters en dropdown banners. Als onderdeel van het free-forever plan kun je zoveel formulieren maken als je wilt, met zoveel velden als je wilt, zonder extra kosten.

Wat HubSpot onderscheidt van andere formuliertools is het feit dat het deel uitmaakt van een krachtig CRM-platform. Dus elke keer dat iemand een formulier invult, wordt zijn of haar contactinformatie automatisch opgeslagen in het gratis CRM van HubSpot, waar je verkoop- en marketingteam hem of haar verder kan helpen.

HubSpot Forms belangrijkste kenmerken

Toegang tot HubSpot's gratis CRM waar je informatie kunt opslaan van degenen die je formulieren invullen.

Landingspagina maker (beschikbaar in het gratis plan).

Formulierbouwer met slepen en neerzetten.

Aanpasbare doelgebaseerde sjablonen.

Premium functies omvattengeavanceerde marketingautomatisering waarmee je kickback e-mails en autoresponders kunt instellen wanneer iemand een formulier indient.

HubSpot voors

Integratie met andere gratis HubSpot tools: CRM, e-mailmarketing, live chat enz.

Sla gratis tot één miljoen contactpersonen en bedrijven op in het CRM.

Altijd gratis plan beschikbaar.

HubSpot nadelen

Geen telefonische of e-mailondersteuning voor gratis plannen.

Je moet een betalende gebruiker zijn om de HubSpot branding te verwijderen.

HubSpot prijzen

HubSpot biedt een gratis abonnement waarmee je onbeperkt formulieren kunt maken en onbeperkt aanmeldingen kunt verzamelen. Je krijgt ook toegang tot een gratis CRM, e-mailmarketing, landingspagina's, live chat en meer gratis tools.

Om toegang te krijgen tot de meer geavanceerde tools en automatiseringsfuncties van HubSpot, beginnen betaalde plannen bij $50/maand.

HubSpot gebruikersbeoordeling

Capterra : 4.5/5 voor HubSpot Marketing Hub (4.455 beoordelingen)

: 4.5/5 voor HubSpot Marketing Hub (4.455 beoordelingen) G2: 4.4/5 voor HubSpot Marketing Hub (6.656 beoordelingen)

Opmerking: HubSpot Forms wordt op alle beoordelingsplatforms weergegeven als onderdeel van HubSpot Marketing Hub.

7. Moosend : emailmarketing en automatiseringssoftware

Moosend, onlangs overgenomen door Sitecore is een ongelooflijke e-mailmarketingtool voor startups.

Aanmelden is gratis en er is geen creditcard nodig voor de belangrijkste functies.

Moosend is je go-to e-mailmarketingautomatiseringssoftware voor e-mailcampagnes, nieuwsbrieven, mailinglijsten, e-mailsjablonen, het volgen van gebruikers & het betrekken van e-mailabonnees om je startup of bedrijf te laten groeien. Bereid je voor op een a_MOO_zing e-mailmarketingervaring! 🐄🐄🐄

Moosend e-mail automatisering belangrijkste functies

E-mailbouwer met slepen en neerzetten naarprofessionele e-mails te maken* Landingspagina's, inschrijfformulieren, pop-ups, kopbalken & vakken om op je website te tonen met duizenden sjablonen

Marketingautomatiseringsworkflows

Moosend pros

Gebruiksvriendelijke e-mailmarketingsoftware

Overzicht van campagnerapporten en analyses

Bekijk hoe gebruikers zich bewegen op uw website, blog ofwebwinkel Moosend cons

Niet veel native integraties

Geen SMS marketing optie

Niet veel formulier opties

Moosend prijzen

Moosend is voor altijd gratis, of $8/maand voor uitgebreide functies.

De gebruikersbeoordeling van Moosend

Capterra : 4.8/5 voor Moosend E-mail Automation (156 beoordelingen)

: 4.8/5 voor Moosend E-mail Automation (156 beoordelingen) G2: 4.5/5 voor Moosend Email Automation (344 beoordelingen)

8. Planable: samenwerkingstool voor inhoud

Planbare is een samenwerkingstool voor inhoud die sociale mediateams helpt betere inhoud te maken, 6X sneller. Het is gebouwd door marketeers voor marketeers, dus aan al uw wensen is gedacht.

Met Planable kun je je eigen feedback- en goedkeuringsproces ongeacht de grootte van je team. Met 4 verschillende soorten goedkeuringsniveaus: geen, optioneel, vereist, meerdere niveaus, kun je voorkomen dat onvoltooide berichten worden gepubliceerd.

Mis nooit meer feedback van je teamgenoten.

Belangrijke functies

Wat je ziet is wat je krijgt content creatie met directe, pixel-perfecte previews

Meerdere manieren om berichten te bekijken en te plannen: lijst-, feed-, raster- en kalenderweergave

Samenwerking gebeurt in de context, direct naast de berichten, in de vorm van opmerkingen en reacties

Intuïtief ontwerp dat het gevoel en de flow van sociale media nabootst

Aangepaste goedkeuringsworkflows voor elk team: van geen tot optioneel, verplicht of zelfs meerlagig

Planbare voordelen

Lage leercurve

Integraties met de populairste social media-kanalen zoals TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook en Twitter

Aparte workspaces om content en mensen georganiseerd te houden per merk dat je beheert

Teams kunnen schalen omdat samenwerkingsstromen aanpasbaar zijn

Planbare nadelen

Vast aantal berichten voor gratis plan

Planbare prijzen

Planable heeft 4 prijsopties:

Gratis onbeperkte werkruimten, onbeperkte gebruikers, onbeperkte pagina's, voor uw eerste 50 berichten

Starter $33/maand (jaarlijks gefactureerd) voor 1 werkruimte, 3 gebruikers en 10 pagina's

Premium $83/maand (jaarlijks gefactureerd) voor 5 werkruimtes, 7 gebruikers en onbeperkte pagina's en berichten

Enterprise met een aangepaste prijs voor aangepaste werkruimten, gebruikers en onbeperkte berichten en pagina's.



Planbare gebruikersbeoordeling

Capterra : 4.5/5 (300 beoordelingen)

: 4.5/5 (300 beoordelingen) G2: 4.5/5 (159 beoordelingen)

