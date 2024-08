Het nieuwe hulpmiddel voor hyperagentschapsefficiëntie: Asynchrone communicatie

Tyler Gillespie is een oprichter met 2X exits die ervan houdt dienstverlenende bedrijven op te bouwen en te laten groeien. Tyler is geboren en getogen in Colorado, maar hij is ook veel op reis, met startpagina's in Colombia en Colorado. Hij houdt van de Latijnse cultuur, Spaans en salsa dansen. Op dit moment deelt Tyler zijn gedachten hier .

Als er iets is waar eigenaren van agentschappen moe van worden, dan is het dit: vergaderingen.

Mensen blijven maar doorgaan over hoe zinloos vergaderingen eigenlijk zijn en hoe die eindeloze Slack notificaties niets anders doen dan het stressniveau verhogen. Vergaderingen worden zelfs " productiviteitskillers ."

Managementconsultant Peter Drucker gaat zelfs zo ver dat hij zegt: "Vergaderingen zijn een symptoom van slechte organisatie. Hoe minder vergaderingen, hoe beter."

Er is geen andere manier om het te zeggen: de meeste vergaderingen zuigen productieve tijd op.

Geloof je me niet? Kijk dan eens naar de gegevens.

" Verslag over de staat van vergaderingen 2019 " van Doodle, een online tool voor tijdbeheer, onderzocht gegevens van 19 miljoen vergaderingen en gaf opdracht tot interviews (met meer dan 6.500 professionals) uit de VS, het VK, Duitsland en Zwitserland. Het rapport ontdekte dat professionals meer dan twee uur (per week!) besteden aan zinloze vergaderingen.

Hetzelfde rapport ontdekte ook dat meer dan een derde van de professionals denkt dat onnodige vergaderingen de grootste kostenpost voor hun organisatie zijn.

Het rapport onthult ook dat onproductieve vergaderingen bedrijven maar liefst 541 miljard dollar kosten aan verloren productiviteit en werknemerstijd.

En laten we de WFH-beweging niet vergeten, die in een stroomversnelling is gekomen door de pandemie. Terwijl veranderende omstandigheden voor bedrijven reden genoeg hadden moeten zijn om trends te analyseren en nieuwe manieren van werken te vinden, hebben ze dezelfde processen (en problemen) gewoon vertaald naar de digitale ruimte.

Pro Tip: HIER ZIJN 25+ TOOLS VOOR WERKEN OP AFSTAND OM VAN WFH EEN MAKKIE TE MAKEN Volgens een werkdocument van HBS en NYU's Stern School of Business, dat metadata van drie miljoen gebruikers uit Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten bekeek, blijkt dat de gemiddelde duur van vergaderingen met 20 procent is gedaald als gevolg van de pandemie. Het aantal vergaderingen is echter met 13 procent gestegen. Gooi in de mix " Zoom vermoeidheid "en je mentale gezondheid staat op het spel.

Is het, bij gebrek aan een beter woord, niet vreemd dat de vervelende schertsvertoning van vergaderingen nog steeds bestaat, zelfs in het jaar 2021? Mensen zijn al jaren geobsedeerd door het verhogen van productiviteit; Millennials lijken een veel grotere minachting voor pretentie te koesteren dan Gen X deed. Werk wordt steeds meer op afstand gedaan en toch... blijven vergaderingen een "integraal" onderdeel van het werk.

Dus waarom zijn vergaderingen zo onproductief als het gaat om het laten groeien van je bureau en het managen van een team op afstand? Deze vraag vraagt misschien om een langer antwoord, maar om het in een notendop te zeggen, kunnen we de volgende factoren de schuld geven:

Gebrek aan een duidelijke agenda voordat de vergadering begint

Gebrek aan voorbereiding door leiders en werknemers voor de vergadering

Te veel mensen in vergaderingen (hebben we echt Rachel van HR nodig in elke vergadering?)

Off-topic gaan

Laatkomers die vaak de werkstroom van de vergadering onderbreken terwijl ze een deel van de tijd dat ze de vergadering bijwonen niet weten waar ze aan toe zijn

Digitale afleidingen

Vraagt u zich niet af of er een betere, productievere en minder stressvolle manier is om zaken te doen en te doen? werkstromen beheren ? Een manier waarop iedereen het meeste uit zijn werkdag haalt? Een manier waarop werknemers op afstand die in verschillende tijdzones wonen, samen kunnen komen om efficiënt samen te werken en doelen te bereiken zonder de nachtelijke uren te hoeven doorhalen?

Een manier waarop we de vermoeidheid van Zoom voorgoed vaarwel kunnen zeggen?

Enter Asynchrone Communicatie. 👋

Ik ben overgestapt op WERKEN asynchroon werken een paar jaar geleden. Neem het voorbeeld van mijn mentorschapsprogramma. Ik co-investeer, koop en adviseer dienstverlenende bedrijven in mijn Productief Mentorprogramma dat is een maandelijks 1:1 programma dat volledig asynchroon wordt uitgevoerd. Dankzij asynchroon werken heb ik interessante businesses van over de hele wereld kunnen helpen om op te schalen naar zes cijfers per maand.

Wat ik me heb gerealiseerd is het volgende: de asynchrone manier werkt geweldig voor de meeste bureaus en bedrijfsstructuren; het verhoogt de productiviteit en geeft mensen de tijd om in hun eigen tijd te werken. Ook kunnen ze diepgaandere antwoorden bedenken, voorbereiden en maken voor problemen die X betreffen, enz.

Wat is asynchrone communicatie?

via Productized.Services Het is niets technisch. Asynchrone communicatie is een uitkomst voor bureaus die werken met werknemers op afstand over de hele wereld.

Volgens een blogpost door HR-platform Remote dat helpt bij het werven van talent van over de hele wereld, "Asynchroon werken is een eenvoudig concept: doe zoveel mogelijk met wat je hebt, documenteer alles, draag het eigendom van het project over aan de volgende persoon en begin dan aan iets anders te werken."

Simpel gezegd is asynchrone communicatie communicatie waarbij er geen tijd nodig is voor de overdracht. Elk individu in het team communiceert in zijn eigen tijd. Mensen communiceren op een manier waarbij de andere persoon niet aanwezig hoeft te zijn.

Als ik een bericht ontvang van een collega, hoef ik er niet onmiddellijk op te reageren. Ik hoef mijn teamgenoot ook niet te vertellen dat hij of zij met mij moet bellen (d.w.z. beide, of alle betrokken partijen, hoeven niet aanwezig te zijn).

Ik kan het bericht gewoon in mijn eigen tijd beantwoorden. Dit wil niet zeggen dat asynchrone communicatie geen tijdlijnen en deadlines met zich meebrengt die onder projectmanagement vallen. Het betekent alleen dat iedereen in het team zich bewust is van de deadlines en deze respecteert. Teams over de hele wereld hebben gemerkt dat de productiviteit toeneemt omdat de tijd die wordt besteed aan zinloze vergaderingen drastisch afneemt.

Synchrone communicatie is daarentegen communicatie waarbij beide (of alle) partijen op hetzelfde moment aanwezig moeten zijn. Je gewone vergaderingen op kantoor, vergaderingen op Zoom of zelfs je collega's die verwachten dat je hen onmiddellijk terugbelt op Slack, zijn voorbeelden van synchrone communicatie.

Dit kan de ervaring samenvatten die de meeste mensen zullen hebben met typische organisaties:

via Twitter Sommige tools die je momenteel gebruikt zijn voorbeelden van tools die gebruikt kunnen worden om asynchroon te communiceren, zoals e-mail, WhatsApp (Ik ben dol op aantekeningen!), Loom , Jumpshare en zelfs Zoom (de functie voor automatisch opnemen). Synchrone communicatie daarentegen zou het bijwonen van face-to-face vergaderingen (!!), virtuele vergaderingen, Slack antwoorden of eenvoudige telefoongesprekken betekenen.

Async-communicatie biedt verschillende voordelen in vergelijking met synchrone communicatie, van productiever zijn tot het respecteren van de tijd van je teamgenoten.

5 manieren om het gesprek te herkaderen

1. Asynchrone communicatie betekent meer flexibiliteit in je werkuren

via Productized.Services Wanneer je asynchroon communiceert, communiceer je in je eigen tijd. Dit betekent dat als je het druk hebt (of gewoon een slechte dag hebt), je niet onmiddellijk moet reageren.

Asynchroon communiceren betekent de "menselijke factor" van werk respecteren. Mensen zijn geen machines. We hebben goede en slechte dagen, we hebben productieve en minder productieve dagen. Asynchroon communiceren betekent dit begrijpen en mensen in teams wat speelruimte geven.

Ik ben bijvoorbeeld een nachtuil en produceer mijn beste werk tussen 1 uur 's nachts en 5 uur 's ochtends. Dankzij asynchrone communicatie kan ik 's middags opstaan en nog steeds mijn werk klaar krijgen, misschien wel met een betere kwaliteit dan wanneer ik gedwongen was om 's ochtends om 9 uur aanwezig te zijn.

2. Asynchrone communicatie leidt tot meer ongestoorde werktijden en een hogere productiviteit

via Productized.Services Stel je voor: je bent in een staat van werkstroom. De zon schijnt, je krijgt je werk gedaan en je geest is helder en geconcentreerd. Dan boom. Je krijgt een telefoontje. Die moet je aannemen. Erger nog, je hoort het gevreesde geluid van een inkomend Skype-gesprek. "Neem je me in de maling?" denk je bij jezelf vlak voordat je een glimlach op je gezicht tovert, je bril opzet en je client of een teamgenoot begroet. Weer zo'n "hé, ik bel even om in te checken!" vergadering. Er volgt een gesprekje over koetjes en kalfjes, wat werk en tien minuten later ben je weer terug in je hemelse staat van werkstroom.

Oh, wat zouden we willen dat het zo werkte!

Volgens onderzoek uitgevoerd door Gloria Mark van UC Irvine, wordt het meeste onderbroken werk gemiddeld na 23 minuten en 15 seconden hervat. Dat is de tijd die het kost om van Taak te veranderen. Maar niet alleen dit. Je gaat niet gewoon terug naar waar je mee bezig was; je moet gedachten in je hoofd herschikken en reorganiseren en misschien een taak of twee voltooien voordat je weer in dezelfde staat bent als voor de onderbreking.

Asynchrone communicatie maakt een einde aan deze mogelijkheid en stelt je in staat om je eigen werktijd te kiezen. Bovendien kun je je tijdens het werk loskoppelen van de wereld als je dat wilt (je telefoon uitzetten, misschien?) en je volledig concentreren op de Taak die je uitvoert.

3. Het ligt in de aard van asynchrone communicatie om een papierspoor achter te laten, d.w.z. er is een betere organisatie van gegevens en feiten

via Productized.Services Synchrone communicatie betekent meestal dat een deel van wat besproken is tijdens vergaderingen verloren kan gaan, tenzij iemand expliciet aantekeningen maakt van het gesprek. Natuurlijk heb je altijd hulpmiddelen zoals Zoom video-opname.

Dat betekent echter dat je de hele vergadering moet doorlopen om te vinden wat je zoekt. En als je op mij lijkt en video's op 2X de snelheid bekijkt of grote stukken overslaat, dan mis je misschien iets belangrijks. Zelfs als dat niet zo is, weet je dat de Taak om de hele video te doorlopen vervelend en onplezierig is en veel tijd kost.

Aan de andere kant laat asynchrone communicatie een papierspoor achter, zo werkt het nu eenmaal! Een papieren spoor is vooral nuttig bij complexe projecten.

Het bijhouden van een verslag van je communicatie met je teamgenoten heeft verschillende voordelen. Het vermindert de kans op verwarring of miscommunicatie. Als je in de war bent, kun je altijd teruggaan en het gesprek bekijken. Als je denkt dat iets niet duidelijk was of meer duidelijkheid vereist, weet je precies wat je aan je teamgenoten of client moet vragen.

Bekijk onze_ communicatie abonnement sjablonen !

4. Asynchrone communicatie is perfect om samen te werken met talent van over de hele wereld

via Productized.Services Als je een agentschap runt of er werkt, communiceer en werk je waarschijnlijk veel met mensen van over de hele wereld. Als dit het geval is, is asynchrone communicatie je redder! Asynchrone communicatie betekent eenvoudiger samenwerken voor teams op afstand omdat de tijdzone geen beperking meer is. Als asynchrone communicatie een van je geheime wapens is, sta je meer open voor werk met talent van over de hele wereld. Dit betekent dat je beter problemen kunt oplossen dankzij een multicultureel perspectief (een integraal onderdeel voor veel bedrijven in het huidige hypergeglobaliseerde tijdperk) en dat je een aantrekkelijke werkgever wordt voor talent dat liever op afstand werkt - van fanatieke reizigers tot nieuwe moeders.

Als je het ons vraagt, is werken op afstand en asynchrone communicatie een positieve spiraal.

5. Asynchrone communicatie betekent betere, meer weloverwogen en eerlijke feedback

via Productized.Services Async communicatie zorgt voor betere feedback en eerlijkere communicatie. Dit is waarom:

**Asynchrone communicatie geeft mensen de kans om na te denken, na te denken en dan te reageren. Dit betekent betere en meer weloverwogen feedback.

**Asynchrone communicatie geeft mensen die misschien niet staan te springen om hun mening te geven in vergaderingen (we hebben het over jullie, introverten) de mogelijkheid om hun mening te geven. Als vergaderingen je het gevoel geven dat je voor het blok wordt gezet, dan is asynchrone communicatie iets voor jou

**Het online ontremmingseffect is het gebrek aan terughoudendheid dat iemand voelt als gevolg van online communicatie in tegenstelling tot communicatie in persoon

Als je deze drie factoren combineert, heb je een recept voor betere, eerlijke en weloverwogen feedback.

Hoe asynchroon communiceren

via Productized.Services Enkele activiteiten die beter uitgevoerd kunnen worden met behulp van asynchrone communicatie zijn:

Wekelijkse aankondigingen

Wekelijkse team kickoffs

Nieuwe leden van het team introduceren

Documenten bewerken

Vergaderingen voorbereiden

Plannen van capaciteit

Maandelijkse financiële accruals

Dagelijkse stand-ups

Hoe hebben andere bedrijven die asynchrone communicatie gebruiken als primaire vorm van communicatie, succes geboekt met het benutten van de kracht van async? Hier zijn enkele hulpmiddelen die kunnen helpen.

Er bestaan tegenwoordig meerdere tools die je team kunnen helpen om asynchroon samen te werken en te communiceren. De revolutie van het werken op afstand heeft ertoe geleid dat er veel tools op de markt zijn gekomen. Dit maakt de async communicatiehulpmiddelen de industrie is zeer concurrerend, met elk nieuw hulpmiddel als het volgende "revolutionaire" optimalisatiehulpmiddel. Dus dachten we dat we je konden helpen door enkele hulpmiddelen aan te bieden die voor ons werkten.

E-mail 📧

Oh, het vertrouwde hulpmiddel dat zal blijven zegevieren in alles wat met werk te maken heeft. Hier is waarom e-mails vaak worden beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van async-communicatie.

Ze zijn vaak doordacht. Geen impulsieve reacties bij het versturen van e-mails. Ze zijn heel gemakkelijk te gebruiken en iedereen weet al hoe je e-mail verstuurt en ontvangt. E-mails zijn vaak heel to the point. Ze kunnen worden gebruikt om gemakkelijk afbeeldingen en documenten te delen.

E-mails worden vaak gebruikt door teams die afhankelijk zijn van synchrone communicatie. Dus waar moet je rekening mee houden als je e-mails gebruikt voor asynchrone communicatie voor je teams? Stel een aantal basisregels in zoals:

Verwacht geen onmiddellijke antwoorden

Houd e-mails zo lang of kort als nodig is. (bij voorkeur kort)

Voeg context of relevante details toe die de ontvanger zou moeten weten (d.w.z. maak het uitgebreid en/of zelfverklarend)

Laat de afzender weten hoeveel tijd je nodig hebt om op zijn antwoord terug te komen. Duidelijke verwachtingen instellen bij asynchrone communicatie is van vitaal belang - niet alleen bij e-mails, maar bij elk formulier van asynchrone communicatie

WERKEN slack optimaliseren voor async communicatie zoals het uitschakelen van notificaties en het maken van een Slack etiquette gids voor je team. Twist is een andere populaire tool die tegenwoordig door teams op afstand wordt gebruikt. Twist is gemaakt om gesprekken te stroomlijnen en te organiseren zodat er niets belangrijks verloren gaat, terwijl het er ook voor zorgt dat de leden van het team zich niet overweldigd voelen door een exploderende (en/of rommelige) inbox. Het bestaat ook uit functies die gemaakt lijken te zijn met async communicatie in gedachten. Er is bijvoorbeeld geen indicator die aangeeft of iemand online of offline is. Je kunt ook kiezen wie je op de hoogte wilt stellen. Verder is het heel eenvoudig om bureaus en aannemers aan boord te halen en met hen samen te werken. MICROSOFT TEAMS OF SLACK: WELKE MOET JE KIEZEN?

Video communicatie 👨‍💻

Loom is een andere krachtige tool die we sterk aanbevelen voor teams op afstand. Loom helpt je om korte video's te maken (van jezelf of je scherm of beide), ze te uploaden naar de cloud en dan de URL te delen met je teamgenoten. Je teamgenoten kunnen de video bekijken wanneer ze tijd hebben. Dit is een voorbeeld van het benutten van de kracht van video bij asynchrone communicatie. Interessant genoeg werkt het team achter Loom op afstand en gebruikt het Loom om zelf asynchrone vergaderingen te houden.

Het grote verschil tussen Zoom en Loom is dat bedrijven Zoom gebruiken om synchrone vergaderingen te houden (een vervanging voor persoonlijke vergaderingen), terwijl Loom wordt gebruikt om asynchrone vergaderingen te houden. Zoom kan ook asynchroon worden gebruikt. Dat is echter niet waar het in de eerste plaats bekend om staat. ZipMessage is een andere tool voor het delen van video die wonderen verricht voor teams op afstand. ZipMessage is gemaakt met async communicatie in het middelpunt en heeft functies die samenwerken op afstand tot een fluitje van een cent maken. Enkele van deze functies zijn het delen van de video's via koppelingen, heen-en-weer berichten op één pagina, herbruikbare sjablonen voor berichten en integratie met Slack.

Voice Notes 🗣

Geen fan van telefoongesprekken, maar toch je gedachten vrij laten stromen tijdens het communiceren? Hebt u weinig tijd en kunt u geen perfecte e-mail opstellen? Wil je iets doen dat minder tijd kost dan het maken van een video? Spraakaantekeningen schieten te hulp. Tools zoals WhatsApp en Yac stelt teams op afstand in staat om gesproken aantekeningen te versturen waar de leden van je team op elk moment op kunnen reageren. Het leuke aan Yac is dat het het populaire concept van spraaknotities gebruikt en bedrijfsvriendelijk maakt. Yac laat je je scherm opnemen, integreert met Slack en elke aantekening wordt geleverd met transcriptie voor het geval je het wilt lezen.

Wanneer u een team managet dat voornamelijk asynchroon communiceert, wordt goed projectmanagement een integraal onderdeel van het succes van het project. Om ervoor te zorgen dat teams op afstand op een efficiënte (en tijdige) manier werken om de doelen van hun project te bereiken, is een even geweldig hulpmiddel voor projectmanagement nodig. Enter ClickUp . 👋 🎉

ClickUp brengt alle belangrijke informatie samen op één plek. U kunt taken toewijzen aan teamleden, samenwerken met leden en volledige projecten beheren op ClickUp. Het biedt de mogelijkheid om to-do lijsten te maken, de planning van uw team te beheren en workflows te stroomlijnen. DE ULTIEME GIDS VOOR STAPPENPLANNEN IN PROJECTMANAGEMENT IN 2021

Documentatie en delen van documenten 📂

Kijk niet verder dan de vertrouwde Google Drive als het gaat om het maken en delen van documenten. Het mooie van Google-producten (Documenten, Sheets, Slides, enz.) is dat ze naadloos integreren met de meeste andere SaaS die bedrijven op afstand gebruiken. Ze zijn ook gemaakt om samenwerking centraal te stellen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze onmisbaar zijn als het gaat om werken in teams op afstand en asynchroon communiceren.

Dingen om voorzichtig mee te zijn als je asynchroon communiceert

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/Ym4r9Mk0OvMQzyu_Uo7Vd5ijAPRFx6zduZsUWqHt0\_AXi-v3wrONu-XGvsF\_sHD5MOBCkw3FUOxnwkpeKtzQKnL0Y77-GqD0xDBqiZ56MU21RbYkR8qm9eu23pMkziSX5GU5y6uo Productized.Services waarschuwingsteken /$$img/

via Productized.Services Tot nu toe hebben we geleerd over de overweldigende voordelen van asynchrone communicatie. Asynchrone communicatie gebruiken, weten we nu, betekent een productiever en misschien zelfs gelukkiger team. Asynchrone communicatie schiet te hulp waar synchrone communicatie faalt.

Dat gezegd hebbende, is het, zoals met zo'n beetje alles het geval is, noodzakelijk dat we ook de nadelen van asynchrone communicatie leren kennen. Hoewel er niet veel nadelen zijn, is het belangrijk om te weten welke er wel zijn.

1. Asynchrone communicatie is misschien niet de beste vorm van communicatie als het doel is om relaties op te bouwen

Mensen zijn sociale dieren. We voelen ons graag verbonden. Vooral in de wereld van business is het creëren en onderhouden van relaties cruciaal. Asynchrone communicatie is zo geobsedeerd door productiviteit en alles gestroomlijnd houden dat we er misschien niet in slagen om op een menselijk niveau een verbinding met elkaar te maken. Vooral de pandemie heeft ons geleerd hoe belangrijk menselijke verbindingen zijn.

2. Asynchrone communicatie is niet goed voor dringende of onmiddellijke Taken

Als je iets onmiddellijk Klaar moet hebben, is je beste hoop inderdaad "snel even bellen" Daarom raden veel projectmanagers, zelfs als ze fan zijn van asynchrone communicatie, aan om uit te zoeken welke taken asynchroon kunnen worden uitgevoerd en welke beter geschikt zijn voor synchrone communicatie. Het kan ook nuttig zijn om een lijst op te stellen met redenen waarom het beter zou zijn om synchroon te communiceren. Aan de andere kant werkt dit misschien niet als een team voornamelijk uit contractwerkers bestaat.

3. Het kan ook een gesprek op gang brengen

Soms is het in ieders belang om de telefoon te pakken en te bellen. Of anders een gesprek te doen via Zoom, het scherm te delen en de Taak uit te leggen. Async communicatie biedt deze mogelijkheid niet.

Alles komt neer op goede communicatie. Als iets onnodig lang aansleept, kan een teamlid het beste een bericht sturen en vragen om een snelle vergadering. We raden ook aan om de agenda van de vergadering glashelder te maken en van tevoren te bespreken. Het doel van async-communicatie is immers om de tijd van anderen te respecteren en ervoor te zorgen dat de productiviteit hoog blijft.

Je bent nu helemaal klaar!

Asynchrone communicatie bewijst dat werknemers en leden van een team volwassenen zijn die niet voortdurend gecontroleerd of gemanaged hoeven te worden. Er kan van hen verwacht worden dat ze hun werk in hun eigen tijd doen en dat ze dat goed doen. Per slot van rekening zijn mensen over de hele wereld tegenwoordig proactief op zoek naar meer bewuste en productievere werknemers. Dit, samen met het feit dat werk op afstand in opkomst is (een trend die niet snel zal stoppen), betekent dat async het communicatie formulier van de toekomst is.

Als je meer informatie wilt over hoe je de kracht van async-communicatie kunt benutten, samen met andere bruikbare manieren om je servicebedrijf op te schalen, raad ik je aan om eens te kijken naar dit draaiboek met 12 zeer bruikbare strategieën Dat ik een paar maanden geleden heb geschreven (na intensief onderzoek, als ik dat mag toevoegen). Het is gratis en zal zeer waardevol blijken te zijn voor je business.

Dus... waar wacht je nog op? Maak er gebruik van, bespaar tijd en duik in het prachtige heldere water van productiviteit. 🙌