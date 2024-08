Slack vs Teams: Welke samenwerkingstool is beter?

Toen Microsoft in 2016 besloot om Slack niet over te nemen en in plaats daarvan met hun eigen samenwerkingsapp genaamd Microsoft Teams te komen, betekende dat oorlog. 🥊

En het is kantje boord!

Natuurlijk, als je Slack met Microsoft Teams vergelijkt, is het verschil op het eerste gezicht moeilijk te zien.

Maar als je beter kijkt, kan elk van de twee je iets verschillends bieden. 👀

Confused over welke kant je moet kiezen in deze Slack vs Microsoft Teams oorlog?

In dit artikel doen we een gedetailleerde Microsoft Teams vs Slack vergelijking om je te helpen kiezen.

(We onthullen ook het beste alternatief voor deze twee apps) 🤫

Microsoft Teams vs Slack: Eigenschappen vergeleken

1. Slack vs Teams Gebruikersinterface

Een onoverzichtelijke gebruikersinterface is als een zeer gedetailleerd kledinglabel.

Het enige wat je wilt weten is de maat van de trui, maar in plaats daarvan kom je meer te weten over de schapen die de wol hebben gemaakt voordat je de informatie vindt die je zoekt. 🙈

kortom, hou het simpel

Dit is wat de meeste gebruikers vinden van de interfaces van deze apps:

A. Microsoft Teams

De gebruikersinterface van Microsoft Teams lijkt veel op die van Slack.

het lijkt erop dat iemand zich heeft laten inspireren door Slack

Als je een nieuwe gebruiker bent, kun je wat onboarding hulp krijgen met de documenten en tutorials.

De optie om ingesloten teams te maken houdt gesprekken overzichtelijker.

Een groot pluspunt voor bedrijven met grote teams. ➕➕➕

Maar als je van meer kleur houdt, heeft Microsoft Teams slechts drie thema-opties: donkergrijs, zwart en wit.

Als je wilt mixen en matchen of bepaalde kleuren wilt aanpassen, heb je pech!

B. Slack

Aan de andere kant bevat de Slack-werkruimte een gebruikersinterface die vrij strak is en de industriestandaard is geworden. Je hebt verschillende kleurenthema-opties om het uiterlijk van de app aan te passen aan jouw voorkeuren.

Als nieuwe gebruiker van Slack hoef je geen saaie tutorials te bekijken om de functies te leren gebruiken, want de app is heel intuïtief en gebruiksvriendelijk.

Slack verslapt hier niet. 😉

Daarnaast is het vrij eenvoudig om een bericht naar een andere gebruiker of een team te sturen. Je hoeft alleen maar teamgenoten of kanalen te taggen en de sneltoetsen te gebruiken om dingen on the fly gedaan te krijgen._

Teamleden blijven betrokken en gestimuleerd dankzij de mogelijkheid die Slack biedt om gebruikers aan te passen. In tegenstelling tot Microsoft Teams dat slechts drie thema-opties heeft: donkergrijs, zwart en wit, kunnen werknemers op afstand in Slack het kanaal voor elk team personaliseren. Als je een specifiek kanaal hebt dat je alleen gebruikt voor essentiële interne communicatie, kun je ervoor zorgen dat alle vragen en verzoeken ook via dat kanaal gaan, zodat het gemakkelijk te vinden en te lezen is. Het is ongelooflijk eenvoudig om gesprekken te volgen met functies zoals "Threads" (die Teams niet biedt) waarmee je kunt reageren op specifieke berichten in een kanaal en een privédiscussie kunt starten die relevant is voor dat kanaal.

Steven McConnell , directeur marketing en verkoop bij Arielle

2. Slack Vs Teams Kanalen en vergaderingen

terug van vakantie?

Stel je nu de pijn voor van het doorzoeken van eindeloze e-mail threads alleen maar om relevante werkdingen te vinden. 😅

Gelukkig is het met 'teams' in Microsoft Teams of 'kanalen' in Slack makkelijk om alle werkgerelateerde gesprekken te vinden, omdat ze allemaal op één platform staan.

Maar hoe goed zijn Microsoft Teams en Slack hierin? 🤔

A. Microsoft Teams

In Microsoft Teams kan een gebruiker subteams aanmaken voor een beter gegevensbeheer. Je kunt zelfs een privékanaal binnen een team hebben en de toegang tot vertrouwelijke X-bestanden controleren.

Als het op vergaderingen aankomt, kun je met het gratis plan audio- of videogesprekken van 60 minuten voeren.

Je kunt ook vergaderingen opnemen en scherm delen gebruiken voor een betere gesprekservaring.

B. Slack

Met Slack kun je echter geen kanalen binnen kanalen maken. 😒

Admins, veel succes met het beheren van een ziljoen samenwerkings kanalen.

Voor vergaderingen kunnen Slack-gebruikers alleen kiezen voor één-op-één audio- en videogesprekken in het gratis plan.

Microsoft wint deze ronde.

3. Slack vs Teams-integraties

Samenwerkingssoftware is pas echt waardevol als het ondersteuning biedt voor andere productiviteitsapps . Het helpt je om het allemaal vanaf één platform te doen.

_Welke van deze twee apps kan een jack of all t̶r̶a̶d̶e̶s̶ apps zijn?

Microsoft Teams biedt een app-integratie met meer dan 700 populaire apps.

En als je een Office 365-gebruiker bent, lijkt Microsoft Teams de voor de hand liggende keuze.

Aan de andere kant.. Slack-integratie heeft meer dan 2400 andere apps beschikbaar in zijn ecosysteem.

Het biedt zelfs integratie met elk Microsoft-product.

Een totale integratie krachtpatser! 😎

4. Slack vs Teams Prijzen

Als je tools vergelijkt, mag je de prijs niet vergeten, toch?

Laten we eens kijken welke vriendelijker is voor je portemonnee:

Microsoft 365 Business Standard-plan ($12,50 per gebruiker per maand): 300 deelnemers, 1 TB persoonlijke bestandsopslag en toegang tot elke Microsoft Office-desktopapp. Business+-plan ($12,50 per maand): onbeperkte berichtgeschiedenis, 20 GB opslag per teamlid en 24/7 ondersteuning

6. Slack vs Teams Beveiliging

A. Microsoft Teams

Microsoft Teams biedt tweefactorauthenticatie, SSO-ondersteuning, encryptie voor gegevens in doorvoer en in rust, en auditlogs om gebruikersactiviteiten te volgen.

Daarnaast biedt het een extra beveiligingslaag met de Advanced Threat Protection-functie die helpt beschermen tegen schadelijke inhoud of links die worden gedeeld binnen conversaties.

B. Slack

Slack biedt tweefactorauthenticatie, ondersteuning voor eenmalige aanmelding (SSO), versleuteling voor gegevens onderweg en in rust, en auditlogboeken om gebruikersactiviteiten bij te houden. Het heeft ook een speciaal beveiligingsteam dat de beveiligingsprotocollen regelmatig controleert en waar nodig bijwerkt.

Teams vs Slack op Reddit

We hebben Reddit om te zien waar mensen landen op Teams vs Slack. Wanneer je zoekt Teams vs Slack op Reddit zijn veel gebruikers het erover eens dat de algemene gebruikerservaring van Slack beter is dan die van Microsoft Teams.

"Slack wint op UI en heeft een betere chatflow. Teams wint in prijs, integraties en audio/videomogelijkheden."

Andere Reddit-gebruikers merkten op dat ondanks de betere UI en UX van Slack, als je gaat videovergaderen, Teams de duidelijke winnaar is:

"Teams is veruit de beste voor videogesprekken/vergaderingen, het verslaat Slack op elke manier en in elke vorm.

Microsoft Teams-functies

Microsoft Teams is een populair samenwerkings- en communicatiemiddel dat deel uitmaakt van de Microsoft Office 365-suite.

Naast instant messaging kun je met deze tool ook audio- en videogesprekken voeren en documenten delen, notities van vergaderingen maken enz.

Hier zijn enkele van de beste functies. ✨

1. Teams

Voor moeiteloze samenwerking kun je met Microsoft Teams 'teams' maken voor verschillende projecten of groepen. Als je in een groot bedrijf werkt, kun je bovendien teams binnen teams maken om de gesprekken overzichtelijker te houden.

Je kunt je berichten in deze teams zelfs vet, italiseren of onderstrepen, net zoals je dat in Word doet.

En terwijl je communiceert en werkt in de ruimte van je team, kun je mensen taggen om hun aandacht te trekken.

Onze overheidsklant gebruikt Teams, wat heel goed werkt voor teamvergaderingen en gelijktijdige chats. Deelnemers kunnen gemakkelijk hun scherm delen en de mogelijkheid tot delen overdragen met één klik op de knop. Met Teams is het makkelijk om de deelname aan grotere teamvergaderingen te beheren omdat de 'hand' omhoog functie de organisator in staat stelt om mensen op te roepen, waardoor het niet meer nodig is om over elkaar heen te praten, of beter nog, om onderbroken te worden als spreker. Die functie alleen al is de moeite waard!

Jean Ballard , PMP-ACP en Senior Manager bij Actualiseren

2. Aangesloten apps

Een andere belangrijke functie die van Microsoft Teams een geweldige tool maakt, is de MS Office 365-integratie.

Wanneer je een team aanmaakt, wordt er een speciale Office 365-groep voor je aangemaakt. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om toegang tot het delen van bestanden in alle apps van de Office 365-suite vanaf één platform.

Op deze manier kunnen gebruikers van Microsoft Teams in realtime samenwerken aan Word-documenten, Excel-spreadsheets, Powerpoint-presentaties, enz.

Microsoft Teams is een geweldige keuze voor bedrijven zoals wij die al voor Office 365 betalen. We delen Office 365-bestanden en werken er samen aan in de werkruimte. Slack heeft die optie niet, dus om documenten te bewerken moet je ze downloaden en opnieuw delen. Daarnaast heeft Microsoft Teams ook een real time vertaalfunctionaliteit, terwijl Slack alleen in het Engels beschikbaar is. Dit helpt echt bij het verminderen van taalbarrières, vooral wanneer je werkt met werknemers uit andere delen van de wereld.

Andrew Tsionas , medeoprichter bij Kaizenzo

3. Audio- en videoconferenties

Met Microsoft Teams kun je één-op-één gesprekken voeren met iedereen in je organisatie.

en als je een groter team moet aanspreken, geen zorgen

Je kunt vergaderingen organiseren met maximaal 100 deelnemers in de gratis versie en live evenementen hosten met maximaal 10.000 deelnemers, inclusief werknemers en gasten, als je upgrade naar het betaalde plan!

kan het nog beter? Jazeker

Je kunt gesprekken productiever maken met vergaderopnames, je achtergrond vervagen voor een betere focus, vergaderingen plannen, enz.

4. Scherm delen

Een Microsoft Teams gebruiker kan van overal en op elk toestel samenwerken met de optie scherm delen. Je kunt zelfs bepalen wat anderen wel of niet mogen zien

Of je nu een productdemonstratie wilt geven of een gemeentehuis wilt leiden, je kunt iedereen op dezelfde pagina houden met de functie voor scherm delen. 💻↔️💻

Weet u niet zeker of Microsoft Teams kan bijdragen aan uw teamgeest?

Verken misschien de_

_beste Microsoft Teams alternatievenbekijk uw notities, taken en inbox offline. Stel ook herinneringen in voor taken zonder internet

Apps : toegang tot al uw gesprekken en documenten vanaf elke desktop (Mac, Windows, Linux) of mobiel (iOS of Android) apparaat

Als deze functies u niet enthousiast genoeg maken, kijk dan waarom ClickUp de beste projectmanagement app is voor_uw_team!

ClickUp: De beste oplossing voor het Slack vs Teams dilemma

Het valt niet te ontkennen dat zowel Slack als Microsoft Teams hun werk kunnen doen.

Maar ze kunnen het niet alles voor je doen.

In wezen zijn het teamchat-apps waarmee je kunt chatten!

Daarom hebt u ClickUp nodig!

Het is het ultieme online samenwerkingsplatform en software voor projectbeheer waarmee je kunt converseren, samenwerken en werk op afstand beheren vanaf één plek.

Met ClickUp kunt u gesprekken organiseren met de chatweergave, taakchecklists maken, opmerkingen toewijzen, herinneringen instellen... de lijst is eindeloos.

waarom wachten? Ontvang het ClickUp pantser vandaag nog gratis om een einde te maken aan deze app oorlog. *vrede uit