10 Beste Sprout Social Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Of je nu een social media manager bent, deel uitmaakt van een team van marketingbureaus of zelf als influencer content verwerkt, je kent Sprout Social waarschijnlijk wel. Deze populaire tool voor sociale-mediabeheer is ontworpen om u te helpen uw online aanwezigheid te beheren en in contact te komen met het publiek op meerdere sociale platforms.

Gebruikers vinden het geweldig dat er ingebouwde rapportagefuncties en berichtenopties zijn om te reageren op je sociale inbox op meerdere sociale netwerken zonder het platform te verlaten. 🌻

Toch is het misschien niet de beste social media tool voor iedereen. Het heeft een hoog prijskaartje, wat buiten bereik kan zijn voor kleine bedrijven en bedrijven met een beperkt budget. Bovendien integreert Sprout Social niet met sites als YouTube en Pinterest, wat betekent dat je andere methoden moet gebruiken om op deze sites te publiceren.

Gelukkig is Sprout Social niet de enige optie voor het stroomlijnen van je social media workflows.

Hier laten we je de 10 beste Sprout Social-alternatieven zien en bespreken we de voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van elk alternatief.

Bonus: We onthullen ook een must-have tool voor projectbeheer met functies en functies voor het plannen van inhoud om uw aanwezigheid in sociale media naar een hoger niveau te tillen. 🙌

Wat moet je zoeken in Sprout Social Alternatieven ?

Sprout Social is een uitgebreide tool, dus je moet goed opletten bij het kiezen van alternatieven. Let op functies zoals integraties, rapportage en aanpassingen als die belangrijk zijn voor je werk. 🤩

Houd deze belangrijke functies in gedachten wanneer je alternatieven voor Sprout Social bekijkt:

Integraties: Sprout Social laat je niet naar alle sociale mediaplatforms publiceren. Kies een tool die integraties met derden biedt om je werk op één plek te houden en te voorkomen dat je van de ene tool naar de andere moet hoppen

Sprout Social laat je niet naar alle sociale mediaplatforms publiceren. Kies een tool die integraties met derden biedt om je werk op één plek te houden en te voorkomen dat je van de ene tool naar de andere moet hoppen Prijzen flexibiliteit: Een van de grootste nadelen van Sprout Social is dat het duur is. Kijk voor concurrenten die plannen op verschillende prijspunten aanbieden om er een te vinden die voor uw budget werkt

Een van de grootste nadelen van Sprout Social is dat het duur is. Kijk voor concurrenten die plannen op verschillende prijspunten aanbieden om er een te vinden die voor uw budget werkt Functies voor projectbeheer: Kies een tool met taak- en workflowfunctionaliteit om het maken van inhoud voor sociale media soepeler te laten verlopen

Kies een tool met taak- en workflowfunctionaliteit om het maken van inhoud voor sociale media soepeler te laten verlopen Analytics: Hoewel Sprout Social enige rapportage biedt, is deze niet altijd intuïtief. Zoek een oplossing die rapportagesjablonen en analysetools biedt voor aanpasbare inzichten

Hoewel Sprout Social enige rapportage biedt, is deze niet altijd intuïtief. Zoek een oplossing die rapportagesjablonen en analysetools biedt voor aanpasbare inzichten Automaties: Het doel van het gebruik van Sprout Social is om jezelf de handmatige taak van het posten naar individuele sociale mediaplatforms te besparen. Zoek naar alternatieven die geautomatiseerde publicatie en contentgeneratie bieden

10 Beste Sprout Social Alternatieven om te gebruiken in 2024

De beste alternatieven voor Sprout Social helpen drukbezette social media-marketeers hun proces te stroomlijnen, hun bereik te vergroten, een publiek op te bouwen en hun merkbekendheid te vergroten. Hier zijn de 10 beste Sprout Social alternatieven die je kunnen helpen je campagnes te verbeteren en je doelen te bereiken. 🎯

1. Hootsuite

via HootsuiteHootsuite is een tool voor het beheren van sociale media die u tijd bespaart en uw sociale marketinginspanningen effectiever en boeiender maakt. Plan content direct op verschillende platforms met slechts een paar klikken. Ingebouwde analyses bieden inzichten in één dashboard zodat u campagnes kunt maken die werken en degene die niet werken kunt schrappen. ✨

Hootsuite beste eigenschappen

Een uniforme sociale inbox waarmee je opmerkingen en berichten in één ruimte kunt beantwoorden, ongeacht welke sociale netwerken zijn gebruikt om te communiceren

Snel berichten ontwerpen metCanva-sjablonen in Hootsuite en plan posts bliksemsnel dankzij AI-suggesties voor bijschriften en hashtags ⚡

Social listening tools bieden inzicht in wat mensen zeggen zodat je content kunt curerenmarketingcampagnes die uw publiek wil

Analyseer betaalde, organische en webstatistieken in één ruimte met Hootsuite Advanced Analytics

Hootsuite beperkingen

Je kunt de publicatiedatum voor bulkposts niet wijzigen nadat ze zijn gepland; je moet elke post handmatig bijwerken

Je kunt op TikTok alleen bedrijfsprofielen koppelen, wat volgens sommige gebruikers hun bereik en creativiteit beperkte

Hootsuite prijzen

Professioneel : $99/maand

: $99/maand Team : $249/maand

: $249/maand Onderneming: Prijzen op maat

Hootsuite beoordelingen

G2 : 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Khoros

via Khoros Khoros biedt een suite van tools voor sociale-mediamarketing waarmee u alles kunt afhandelen, van analyses tot publicaties. Verenig social media-accounts, stroomlijn workflows en stimuleer de samenwerking tussen teams met deze handige tool. Of u nu wilt afstemmen op wat gebruikers van sociale media zeggen of diep in de analyses van specifieke campagnes wilt duiken, met Khoros zit u goed. 🛠️

De beste functies van Khoros

Publiceer snel naar al uw sociale media-accounts, zonder van tabblad te hoeven wisselen of nieuwe browsers te openen

Beheer het maken van inhoud met mappen om waardevolle informatie op te slaan, zoals machtigingen, brainstormideeën en inhoudstags

De ingebouwde inbox vereenvoudigt moderatie, waardoor het gemakkelijk is om gebruikers één-op-één te benaderen

Met het aangepaste goedkeuringssysteem kunt u beveiligingen en beoordelingssystemen bouwen om content te beoordelen voordat deze live gaat

Khoros beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de analyse- en luisterfuncties robuuster zouden kunnen zijn

De tool ondervindt soms haperingen bij het delen van foto's of het toevoegen van tags

Khoros prijsstelling

Contact voor prijzen

Khoros beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (100+ beoordelingen)

: 3.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

3. Agorapulse

via Agorapulse Met Agorapulse, een platform voor sociale-mediabeheer, kunt u eenvoudig georganiseerde en effectieve campagnes maken voor meerdere profielen. Gebruik deze tool om slimme sociale-mediaposts te maken, rapporten op te stellen om campagnes bij te houden en samen te werken met uw team om nieuwe ideeën te genereren om uw publiek te bereiken. 💡

Agorapulse beste eigenschappen

Reageer op vragen en ga de dialoog aan met volgers in één eenvoudige interface met de gebundelde sociale inbox

Het plannen van sociale media is eenvoudig met intuïtieve suggesties voor inhoud en tools om direct te starten met het publiceren van sociale mediaposts op verschillende platforms

Social listening-functies bieden inzicht in wat concurrenten doen en hoe uw publiek reageert

Analytics laten u zien welke campagnes werken, of u nu leads wilt creëren, verkeer wilt opbouwen of conversies wilt realiseren

Agorapulse beperkingen

De tool biedt geen suggesties voor wanneer te posten

Sommige gebruikers hadden problemen met de grootte en opmaak van afbeeldingen bij het plannen van berichten

Agorapulse prijsstelling

Standaard : $69/gebruiker/maand

: $69/gebruiker/maand Professioneel : $99/gebruiker/maand

: $99/gebruiker/maand Geavanceerd : $149/gebruiker/maand

: $149/gebruiker/maand Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Agorapulse beoordelingen

G2 : 4.5/5 (900+ beoordelingen)

: 4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4. Strooier

via Sprinklr Sprinklr is een customer experience management tool ontworpen om bedrijven te helpen betere relaties op te bouwen met hun gebruikers. Specifiek helpt Sprinklr Social teams bij het uitvoeren van sociale media strategieën . Van AI-gesprekssuggesties tot bulkplanning: gebruik deze tool om al uw sociale campagnes te beheren en de dialoog aan te gaan met uw publiek.

Sprinklr beste eigenschappen

Met de tool Gallery kun je sociale inhoud op je website plaatsen zodat lezers zich verbonden voelen met jou en je producten

Bouw aangepaste gemeenschappen om rechtstreeks samen te werken met beïnvloeders en pleitbezorgers om uw diensten op verschillende platforms te promoten

Beheer meer dan 35 sociale platforms en berichtenplatforms in één handige ruimte

Met machtigingen op accountniveau kunt u faux pas aanpakken en voorkomen op procesniveau, zodat uw inhoud wordt gecontroleerd en goedgekeurd voordat deze live gaat

Sprinklr beperkingen

Kleine foutjes kunnen de voortgang vertragen en de productiviteit beperken

Je kunt vanuit het platform alleen DM's sturen naar gebruikers die je sociale accounts volgen

Sprinklr prijsstelling

Geavanceerd : Vanaf $249/zitplaats/maand

: Vanaf $249/zitplaats/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Sprinklr beoordelingen

G2 : 4/5 (798+ beoordelingen)

: 4/5 (798+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

5. Planbaar

via Planbaar Planable brengt de langzame, onhandige methode voor het maken van content naar de 21e eeuw. Gooi de spreadsheets overboord en gebruik Planable om al je visueel aantrekkelijke content te maken, goed te keuren en te publiceren in één handige tool. 🤩

De beste functies van Planable

Creëer content direct in de app en zie precies hoe het eruit komt te zien terwijl u eraan werkt

De visuele dashboards ondersteunen alle soorten content, van e-mailnieuwsbrieven tot Instagram Reels

Nodig medewerkers en belanghebbenden uit om samen visuals te maken en keur ze in één klap goed

Gebruik Workspaces om projecten te bouwen voor individuele klanten, merken of teams

Planbare beperkingen

De tool ondersteunt alleen publiceren voor TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube en Facebook

Ontworpen om inhoud te beherenwerkstromen dus er is niet veel in termen van analyse

Planbaar prijsbepaling

Gratis

Basis : $11/gebruiker

: $11/gebruiker Pro : $22/gebruiker

: $22/gebruiker Onderneming: Prijzen op maat

Planbare beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

6. Zoho Social

via Zoho SociaalZoho is een CRM van wereldklasse dat wordt gebruikt voor alles van leadgeneratie tot verkoop en klantervaring. Zoho Social is de uitgebreide social media tool van het bedrijf die gericht is op het vereenvoudigen en verbeteren van branding. Plan berichten, bewaak campagnes en stel rapporten op om inzichten te delen en betere strategieën voor sociale media te creëren. 💪

Zoho Social beste eigenschappen

Onbeperkt berichten plannen op al je favoriete sociale kanalen

Met de functies van de contentkalender kun je eenvoudig zien wanneer content is gepland en krijg je inzicht in de beste tijden om je publiek te bereiken

Reageer in real-time dankzij het intuïtieve dashboard dat berichten en betrokkenheid bij je posts weergeeft

Dankzij samenwerkingstools en analyses kun je dieper duiken om benchmarks te volgen en effectieve campagnes te sturen

Zoho Social beperkingen

Sommige gebruikers ontdekten dat accounts de verbinding met de tool kunnen verbreken en dat je ze handmatig opnieuw moet verbinden

Er is een leercurve met de interface

Zoho Social prijzen

Standaard : $15/maand

: $15/maand Professioneel : $40/maand

: $40/maand Premium: $65/maand

Zoho Social beoordelingen

G2 : 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

7. SocialBee

via SocialBee SocialBee is een alles-in-één tool die is ontworpen om het maken, publiceren en betrekken bij sociale media gemakkelijker dan ooit te maken. De belangrijkste functies zijn postplanning, een gebruiksvriendelijke interface en analyses om u te helpen een effectieve aanwezigheid op sociale media op te bouwen. ⭐

SocialBee beste eigenschappen

Gebruik samenwerkingsfuncties om het team uit te nodigen voor werkruimten, machtigingen toe te voegen en rollen in te stellen zodat iedereen de benodigde toegang heeft

De ingebouwdeAI-marketingtool creëert sociale-mediastrategieën en -plannen om uw campagnes te versnellen

Gebruik de visuele kalender om een voorbeeld van komende posts te bekijken en plan ze direct op de beste tijden en dagen voor uw publiek

Analytics bieden details over de prestaties van posts, inclusief bereik en impressies

SocialBee beperkingen

De interface kan traag zijn als je veel inhoud in één keer plant

Sommige gebruikers wensten meer flexibiliteit voor terugkerende publicaties op tweewekelijkse of maandelijkse basis

SocialBee prijzen

Bootstrap : $29/maand

: $29/maand Accelerate : $49/maand

: $49/maand Pro: $99/maand

SocialBee beoordelingen

G2 : 4.8/5 (200+ beoordelingen)

: 4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

8. Later

via Later Later is een alternatief voor Sprout Social dat vergelijkbare functies biedt, waaronder een eenvoudige gebruikersinterface, planning van publicaties voor meerdere sociale medianetwerken en analyses. Gebruik het voor contentoptimalisatie en om workflows te stroomlijnen voor iedereen in uw social media-team. 🙇‍♀️

Later beste functies

Creëer, bewerk en plan te publiceren inhoud in één werkruimte met aanpasbare instellingen

Direct een link genereren op een biopagina in de tool

Analytics tools doen het zware werk voor je, door campagnes te scrapen om te ontdekken wat werkt en wat niet werkt bij je publiek

Toegankelijke klantenondersteuning maakt het gemakkelijk om antwoorden en advies te krijgen over hoe u de functies van uwinhoudsstrategie voor sociale media Later beperkingen

Er is geen voorbeeld van een post, dus je moet elke post openen om te bewerken

De tool plant berichten niet automatisch in op alle sociale platforms

Later prijs

Starter : $25/maand

: $25/maand Groei : $45/maand

: $45/maand Gevorderd: $80/maand

Later beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

9. Buffer

via Buffer Buffer is een hulpmiddel voor het plannen van sociale media dat honderdduizenden marketeers gebruiken om hun sociale-mediastrategie te beheren. Beheer uw merk en bouw organisch een publiek op met intuïtieve publicatie-inzichten, campagneanalyses en vereenvoudigd delen. 🤸

Buffer beste eigenschappen

Voeg snel berichten toe aan je wachtrij met Buffer-extensies waarmee je met een paar klikken inhoud op verschillende platforms kunt plannen

Voorgestelde hashtags besparen je tijd en moeite met aanbevelingen die speciaal zijn samengesteld voor je publiek

Dankzij toestemmingen en goedkeuringsworkflows is het eenvoudig om content te laten beoordelen en klaar te maken voor publicatie

24/7 klantenondersteuning biedt gemak en gemoedsrust

Buffer beperkingen

Gespecialiseerde posts, zoals carrousels, worden niet ondersteund

Analytics biedt alleen basisinzichten

Buffer prijsstelling

Gratis

Essentials : $6/maand

: $6/maand Team : $12/maand

: $12/maand Bureau: $120/maand

Buffer beoordelingen

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

10. Hopper

via Hopper Sociale mediateams kunnen afbeeldingen toevoegen, bulkposts uploaden en bijschriften toevoegen vanaf één dashboard dankzij Hopper HQ, een tool voor sociale-mediaprojectbeheer. Gebruik het om posts te plannen op Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest en YouTube.

De beste functies van Hopper

Onbeperkte posts betekenen dat je naar hartenlust kunt creëren zonder je zorgen te maken over quota's

Met de Calendar Planner kun je inhoud plannen op een visueel dashboard, terwijl je met Grid Planner mooie Instagram-rasterberichten kunt maken 📅

Met de drag-and-drop tool kun je berichten eenvoudig verplaatsen als je van gedachten bent veranderd over de volgorde

Volledige beeldbewerking betekent dat je berichten op maat kunt maken zodat ze er op de beste platforms uitzien

Hopper beperkingen

De tool kan de verbinding met accounts verbreken, waardoor het publiceren vertraging oploopt

Video's zijn beperkt tot 59 seconden, waardoor de functionaliteit voor langere inhoud beperkt is

Hopper prijsstelling

Hopper HQ: $19/maand/sociale set

Hopper beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Hoewel deze Sprout Social alternatieven mensen helpen bij het beheren van sociale media, bieden ze niet veel functionaliteit daarbuiten. Om grotere marketingworkflows en campagnes, voldoet ClickUp aan alle voorwaarden. ✅

Met uitgebreide projectbeheerfuncties en mogelijkheden voor contentplanning is het een alles-in-één tool om sociale media en al uw marketingprocessen in één handige ruimte te beheren.

Sociale-mediaposts beheren met ClickUp Brain

ClickUp is een project management rockstar, die u controle geeft over workflows en het creëren van soepelere processen. Of u nu uw social media-kalender wilt bijhouden of creatieve manieren zoekt om effectieve campagnes op te zetten, ClickUp klaart de klus. ClickUp Marketing laat u al uw initiatieven, niet alleen sociale media, op één plek afhandelen. Gebruik het om in realtime samen te werken met teamleden en te brainstormen over campagne-ideeën of om taken uit te voeren, van het maken van inhoud tot het publiceren ervan. ✍️ ClickUp's sjabloon voor sociale media voor gevorderden laat u brainstormen over ideeën en uw inhoudskalender bijhouden in één handige tool. Gebruik de lijstweergave om postideeën toe te voegen of schakel over naar de planningsweergave om een kalender te zien met wanneer elke post moet worden gedeeld.

Gebruik ClickUp's sjabloon Social Media Advanced om alle links, afbeeldingen, concepten en ideeën voor uw sociale inhoud op één plek op te slaan

De Campagneplan van ClickUp helpt u merkloyaliteit op te bouwen en uw publiek uit te breiden met een gerichte aanpak. Gebruik de sjabloon om campagnedoelen te stellen, taken op te splitsen en deadlines aan te houden. Voeg aangepaste velden toe om dieper in te gaan op wat u van de inhoud verwacht en voeg aangepaste statussen toe om te zien waar alles zich in de pijplijn bevindt. 🔎

De beste functies van ClickUp

Duizenden sjablonen, waarondersjablonen voor inhoudskalenders ensjablonen creatieve briefing laten je sneller dan ooit en in minder stappen inhoud creëren

IngebouwdaI-tools voor sociale media betekenen dat u berichten kunt maken die viraal gaan en gerichte campagnes kunt opzetten die voldoen aan de interesses van uw volgers

Visualiserensocial media-workflows met verschillende weergaven, waaronder Kalender, Lijst en Bordweergave die inzicht bieden in de capaciteit en voortgang van het team

Taken gebruiken om werk te segmenteren per afdeling en team en workflows bouwen die aan uw doelen voldoen

Voeg prioriteitsvlaggen en triggermeldingen toe om het team op dezelfde pagina te houden en direct op de hoogte te zijn van wijzigingen

De beperkingen van ClickUp

ClickUp AI is niet beschikbaar op het gratis plan, maar betaalde prijsplannen zijn betaalbaar en beginnen bij $7 per maand

Het enorme aantal functies biedt een hoge mate van maatwerk, dus het kost wat tijd om het te leren

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Beheer meerdere sociale mediaplatformen met ClickUp

Met deze Sprout Social alternatieven is het beheren van social media campagnes eenvoudiger dan ooit. Gebruik deze tools om automatisch berichten in te plannen, creatieve ideeën voor inhoud te genereren en analyses te controleren.

En als u meer functionaliteit wilt, gebruik dan een projectbeheertool zoals ClcikUp om elk aspect van de werklast van uw social media-team te beheren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het bouwen van vereenvoudigde workflows voor uw content- en social media-teams. Automatiseringen versnellen de voortgang en directe meldingen houden het team op de hoogte van alle lopende projecten. Met kalenders, dashboards en sjablonen is het eenvoudig om content van idee tot uitvoering te brengen. 🏆