Beste Confluence Alternatieven & Concurrenten in 2024

Gedurende mijn werkdag praat ik met onze nieuwe en bestaande klanten over hun behoeften en uitdagingen op het gebied van projectmanagement.

Eén ding dat vaak naar voren komt, is hoezeer teamsamenwerking de afgelopen jaren is geëvolueerd. Bedrijven omarmen de cultuur van samenwerken op afstand, waarbij teams op één lijn moeten zitten, zelfs als ze niet noodzakelijkerwijs op dezelfde locatie zijn.

Tools zoals Confluence waren geweldig in 2014, maar nu hebben bedrijven niet meer hetzelfde vertrouwen in legacy software.

Daarom heb ik een lijst samengesteld met Confluence-alternatieven voor projectbeheer en teamsamenwerking. Mijn team en ik hebben deze tools grondig getest om te zien hoe ze het doen ten opzichte van Confluence voor verschillende use cases.

Laten we beginnen!

Beperkingen van Confluence

Ik ben nogal wat problemen tegengekomen toen ik Confluence voor mijn werk gebruikte. Enkele belangrijke zijn

Verlate klantenservice: Ik heb vaak langer dan verwacht moeten wachten op hulp van het Confluence klantenserviceteam. Dat is een probleem als je onmiddellijk hulp nodig hebt om een tijdgevoelig probleem op te lossen

Ik heb vaak langer dan verwacht moeten wachten op hulp van het Confluence klantenserviceteam. Dat is een probleem als je onmiddellijk hulp nodig hebt om een tijdgevoelig probleem op te lossen Steile leercurve: Het navigeren door de functies en het begrijpen van de terminologie is een hele uitdaging, vooral voor de nieuwkomers in mijn team. Confluence vergt een aanzienlijke investering van tijd en moeite om volledig vertrouwd te raken met het gebruik van het platform

Het navigeren door de functies en het begrijpen van de terminologie is een hele uitdaging, vooral voor de nieuwkomers in mijn team. Confluence vergt een aanzienlijke investering van tijd en moeite om volledig vertrouwd te raken met het gebruik van het platform Slow zoekfunctie: Het vinden van specifieke informatie of bronnen binnen mijn werkruimte duurt vaak langer dan zou moeten, wat mijn flow breekt en efficiëntie belemmert

Het vinden van specifieke informatie of bronnen binnen mijn werkruimte duurt vaak langer dan zou moeten, wat mijn flow breekt en efficiëntie belemmert Complex rechtenbeheer: Het is moeilijk om uit te zoeken wie bepaalde pagina's mag bewerken of eraan mag bijdragen, of om rechten in te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van mijn team

Het is moeilijk om uit te zoeken wie bepaalde pagina's mag bewerken of eraan mag bijdragen, of om rechten in te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van mijn team **Als meerdere mensen tegelijkertijd hetzelfde document bewerken, is het moeilijk om de bewerkingen te coördineren, wat leidt tot versieconflicten

Met deze terugkerende problemen in het achterhoofd heb ik de volgende lijst samengesteld Confluence alternatieven die naadloze samenwerking mogelijk maken, snelle toegang tot kennis bieden en teams productief houden.

Confluence Alternatieven in een Oogopslag

De 10 beste Confluence alternatieven om te gebruiken in 2024

1. ClickUp - Beste voor real-time bewerken en samenwerken

Laten we beginnen met de interne favoriet ClickUp. De samenwerkingsfuncties van deze projectmanagementtool brengen multifunctionele teams onder één dak en bieden één bron van waarheid om consistentie op schaal te behouden.

Ik gebruik ClickUp Documenten naar wiki's maken sOP's, technische documentatie, roadmaps voor producten of elk ander type inhoud. Voor documenten die diepgaande uitleg nodig hebben, gebruik ik nestpagina's om relevante inhoud te koppelen, tabellen toe te voegen voor snelle overzichten of bladwijzers in te sluiten voor referentie, allemaal binnen een gecentraliseerde ruimte.

Dankzij de realtime bewerkingsfunctie kan ik samenwerken met mijn team op afstand en samen ambitieuze ideeën tot leven brengen. Als ik iets moet toevoegen of verduidelijken, tag ik mijn teamleden in de opmerkingen en krijgen ze direct bericht.

Het maken van taken kost Docs slechts een paar seconden. Ik kan gewoon een deel van een tekst selecteren en het omzetten in een actie-item, met relevante details zoals geadresseerde en deadline.

Werk in realtime samen met teamleden met ClickUp Docs

Ik moet vaak werken aan gedetailleerde bedrijfswiki's en deze van tijd tot tijd bijwerken. ClickUp's uitgebreide bibliotheek van aanpasbare sjablonen voor wiki's en documentatie-eisen is handig voor deze taken. Mijn go-to framework is de ClickUp Wiki-sjabloon -een snelle manier om informatie te verzamelen, te organiseren en te delen.

Maak wiki's, bewerk ze samen met uw team, pas ze aan en houd interne teams op de hoogte van de nieuwste SOP's van het bedrijf met behulp van ClickUp's Wikisjabloon

Ik gebruik deze sjabloon om:

Interne kennisbanken te creëren voor essentiële bedrijfsbronnen zoals gedragsregels, SOP's, how-to gidsen voor veelgebruikte tools, enz.

In realtime samenwerken met teamleden om aan de inhoud te werken en deze bij te werken

Mijn team helpen antwoorden te vinden op veelgestelde vragen zonder tijd te verspillen

Alle documenten op een centrale locatie opslaan en eraan samenwerken

Documentatie up-to-date houden met tijdige bewerkingen

Dankzij de vele opties om het ontwerp, de statussen, velden en weergaven aan te passen, helpt de sjabloon me om een uniforme structuur te behouden voor alle officiële documentatie. Het verhoogt ook de efficiëntie en snelheid, omdat ik niet langer wiki-structuren vanaf nul hoef te ontwikkelen.

Over snelheid gesproken, ClickUp heeft een superheld-tool in zijn arsenaal- ClickUp Brein ! Deze AI kennismanager versnelt mijn schrijfproces, of het nu gaat om het maken van een document met productvereisten, een interne trainingsmodule, een e-mail of een blogbericht.

Polijst je communicatie en bespaar tijd met ClickUp Brain

Brain geeft me updates over taken, documenten en teamleden, genereert sjablonen voor specifieke gebruikssituaties en analyseert wiki's (en de hele Workspace) om snel antwoorden op mijn vragen te vinden. Echt de beste copiloot die ik me kan wensen!

ClickUp beste functies

Houd afleiding op afstand en concentreer u op één regel en één idee tegelijk met de focusmodus op ClickUp Docs

Documenten aanpassen met rijke opmaak - bijlagen, widgets, verdelers, codeblokken en toegang tot Markdown-taal toevoegen

Bescherm bedrijfsdocumentatie door verschillende toegangsrechten in te stellen voor teams, gasten of openbare toegang

Sla veelgebruikte documenten op als sjablonen en krijg er snel toegang toe

Integreer ClickUp met 1000+ apps van derden, waaronder HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub en meer

ClickUp beperkingen

De mobiele app biedt nog niet alle functies van de webversie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Zakelijk: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar voor $5/gebruiker per maand voor elke werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Wat ons het meest bevalt aan ClickUp is de mogelijkheid om een alles-in-één oplossing te hebben voor onze behoeften. We hoeven niet langer wikipagina's te vinden in Confluence, engineering tickets in Jira of tabellen/lijsten in Notion. En dat alles terwijl we de gebruikers op één plek beheren en onze kosten verlagen.

Rodolfo Gutierrez, Ontwikkelaar

2. Notion - Beste voor het maken van een kennisbank voor het MKB

via Notie Notion is een hulpmiddel voor kennisbeheer en een werkruimte voor samenwerking voor teams op afstand van elke grootte.

Ik heb Notion Docs getest om notities van vergaderingen te maken en samen met mijn team te brainstormen over projecteisen. Het blijkt dat je binnen Docs meerdere inhoudstypes kunt toevoegen, zoals codefragmenten, wiskundevergelijkingen, bladwijzers, herinneringen en meer. Een geweldige manier om to-do lijstjes en projectdocumenten centraal te organiseren!

Ik zou echter willen dat het aanpassen van de sjablonen en het instellen van automatiseringen eenvoudiger was - het kostte veel tijd en handmatige inspanning om ze op maat te maken, wat misschien niet haalbaar is voor professionals die snel willen schalen.

Notion Wikis is een andere krachtige tool die ik heb uitgeprobeerd. Het werkt als een kennisbank waar organisaties vitale informatie kunnen delen en bijwerken als dat nodig is, en medewerkers hebben toegang tot de informatie wanneer ze maar willen. Ik hield vooral van de Synced Blocks functies-als dezelfde informatie op meerdere plaatsen aanwezig is, kun je het een keer bewerken en de wijzigingen worden op alle plaatsen weergegeven.

Ik neem bijvoorbeeld meestal de projectdoelstellingen op in elke projectbeschrijving die ik maak. Ik heb een kleine wijziging aangebracht in het document met de doelstellingen en dankzij Synced Blocks werden de wijzigingen meteen overal bijgewerkt.

Notion beste functies

Automatisch tabellen invullen, informatie vinden in de werkruimte en technisch jargon uitleggen met Notion AI

Wiki's sneller organiseren met de sleep-en neerzetfunctie

Controleer pagina's om er zeker van te zijn dat u toegang hebt tot de meest recente informatie

Integreer de tool met ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma en meer

Beperkingen van Notion

Pagina's maken is een tijdrovend proces

Moeilijk om sjablonen te bewerken en aan te passen

Notion prijzen

Gratis

Plus: $10/zitplaats per maand

$10/zitplaats per maand Zakelijk: $18/zitplaats per maand

$18/zitplaats per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Notion AI is beschikbaar voor $10/gebruiker per maand per werkplek

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Google Drive - Beste voor gebruikers van het Google ecosysteem

via Google schijf Google Drive (een onderdeel van Google Workspace) is een ander overtuigend Confluence-alternatief, geschikt voor solopreneurs of kleine tot middelgrote bedrijven met een beperkt tech-budget.

Er zijn veel dingen die ik leuk heb gevonden aan Google Drive door de jaren heen. Als ik er één moet aanwijzen, dan is het de moeiteloze integratie met andere Google Workspace tools, zoals Docs, Sheets, Slides en Google Drive.

Teams die de voorkeur geven aan het Google-ecosysteem kunnen Drive gebruiken om in realtime inhoud te maken, te delen en samen te werken en om bronnen op te slaan in een gemakkelijk toegankelijke opslagplaats.

De instelling voor delen is een andere handige functie: ik kan handmatig bepalen wie toegang heeft tot een bepaald document en gevoelige gegevens beschermen. Er is echter geen optie om deze instelling te automatiseren, dus het kost veel tijd om dit handmatig in te stellen. Het is goed voor individueel gebruik, maar niet erg schaalbaar.

De beste functies van Google Drive

Ruime opslagruimte zodat je je geen zorgen hoeft te maken over bestandsgroottes

In realtime samenwerken met meerdere teamleden in Google Documenten

Mappen en collecties maken om uw bronnen te organiseren

Soepel werken op verschillende apparaten - desktop, tablet of mobiel

Google Drive-beperkingen

Niet geschikt voor het maken van geneste pagina's binnen documenten

Beperkte versiegeschiedenis-functie - kan geen gedetailleerde revisies van documenten in de loop van de tijd bijhouden

Prijzen Google Drive

Business Starter: $7,20/gebruiker per maand (Google Workspace)

$7,20/gebruiker per maand (Google Workspace) Zakelijk Standaard: $14,40/gebruiker per maand (Google Workspace)

$14,40/gebruiker per maand (Google Workspace) Zakelijk plan: $21,60/gebruiker per maand (Google Workspace)

$21,60/gebruiker per maand (Google Workspace) Enterprise: Aangepaste prijzen (Google Workspace)

Google Drive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.000+ beoordelingen, Google Workspace)

4.6/5 (42.000+ beoordelingen, Google Workspace) Capterra: 4.7/5 (15.000+ beoordelingen, Google Workspace)

4. Nuclino - Beste voor minimalistische interface

via Nuclino Deze wiki-software werkt het best voor gebruikers die op zoek zijn naar een alternatief voor de grafisch zware interface van Confluence.

Ik heb de samenwerkingsfunctie getest en ik moet zeggen dat het een zware concurrentie is voor veel populaire legacy tools.

Elk item dat ik maakte op Nuclino veranderde in een samenwerkingsdocument. Ik kon gedetailleerde wiki's maken met ingebedde stroomdiagrammen en bestanden, notities schrijven, taken toewijzen aan teamleden en in realtime met hen samenwerken. Geen versieconflicten meer!

Nuclino beste eigenschappen

Blijf gefocust op je werk met de overzichtelijke gebruikersinterface

Gebruik slash-opdrachten, sneltoetsen en Markdown om efficiënter te werken

Maak concepten voor documentatie, vat notities samen en genereer afbeeldingen met Nuclino Sidekick

Vind de juiste informatie op het juiste moment met de snelle zoekfunctie

Nuclino-beperkingen

Beperkte integraties met derden

Niet geschikt voor grote bedrijven die uitgebreide aanpassingen nodig hebben

Nuclino prijzen

**Gratis

Standaard: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Premium: $12/gebruiker per maand

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

5. SharePoint - Beste voor geavanceerd documentbeheer

via SharePoint Dankzij de diepgaande integratie van SharePoint met Office 365 kunnen gebruikers samenwerken met bekende tools zoals Word, Excel en Teams.

Tijdens het uitproberen van deze samenwerkingstool voor documenten ik vond het leuk om te zien hoe makkelijk het was om documenten in realtime samen te stellen en meerdere versies effectief te beheren. Ik heb ook geprobeerd e-mail automatiseringen in te stellen en geautomatiseerde klantenservice antwoorden te activeren met Power Automate-het kostte me slechts een paar minuten om aan de slag te gaan.

Terwijl Confluence bekend staat om zijn krachtige mogelijkheden voor het maken en beheren van wiki's, heeft SharePoint een uitgebreidere set functies voor documentbeheer, waaronder geavanceerd metadatabeheer, documentbibliotheken en krachtige zoekmogelijkheden.

SharePoint werkt op Mac, PC en mobiele apparaten, dus ik kon mijn werkstroom behouden, zelfs nadat ik van apparaat was veranderd.

SharePoint beste functies

Breng bestanden, gegevens en bronnen samen op één plaats

Zoek verbindingen en conversaties vanuit Microsoft Viva en maak optimaal gebruik van collectieve kennis

Inhoud organiseren met relevante tags en metadata voor snel terugvinden

Wijzigingen in versies van documenten bijhouden en indien nodig teruggaan naar eerdere versies

SharePoint-beperkingen

Sterk afhankelijk van het Microsoft ecosysteem

Voor het aanpassen van het platform buiten de basisfuncties is technische expertise nodig

SharePoint prijzen

SharePoint (Plan 1): $5/gebruiker per maand (jaarplan)

$5/gebruiker per maand (jaarplan) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker per maand (jaarplan)

SharePoint beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (8.000+ beoordelingen)

4/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

6. Quip - Het beste voor naadloos en veilig delen van documenten

via Quip Quip, eigendom van Salesforce, is een van de weinige tools op deze lijst die zich alleen richt op het maken van content en documentbeheer. Het was voor mij heel gemakkelijk om documenten te maken in Quip en ze te organiseren in submappen.

Het beste aan Quip zijn echter de mogelijkheden om documenten te delen. Ik kan een beperkt publiek voor mijn documenten definiëren, de bestanden vergrendelen en ze in het hele systeem volgen. Ik moet grote hoeveelheden documentatie beheren, zowel vertrouwelijk als openbaar gedeeld, dus deze functie paste bijzonder goed in mijn workflow.

Quip beste functies

Dia's, spreadsheets, decks maken - alles op één plek

Samenwerken en gebruikers toevoegen door ze te taggen met '@'

Gebruik een groot aantal sjablonen voor verkoop-, marketing-, HR- en boekhoudafdelingen

Uitgebreide integraties, waaronder Dropbox, Zendesk, JIRA en Slack, om teams te helpen schalen

Quip beperkingen

De meeste waarde zit opgesloten in de Salesforce-integratie

Quip prijzen

Quip Starter: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Quip Plus: $25/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$25/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Advanced: $100/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Quip beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1000+ beoordelingen)

4.2/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

7. Asana - Beste voor het organiseren van documenten en taken

via Asana Asana is een populaire project- en documentbeheertool die Confluence het nakijken kan geven. Het eerste wat opvalt aan Asana is de UI. Ondanks het feit dat het een complexe technische stapel op zichzelf is, heeft het mooie UI-elementen om gebruikers naar nieuwe acties te leiden.

De pagina's van Asana zijn overzichtelijk en gemakkelijk door te bladeren. Ik hield van de functies voor taakbeheer. Ik kon snel werk delegeren aan mijn teamleden en de voortgang tussen afdelingen bijhouden.

Met de aangepaste regels van Asana kon ik onze creatieve workflows aanpassen zonder me zorgen te maken over het toevoegen van een andere tool. Ik heb bijvoorbeeld regels ingesteld om een schrijfproject automatisch toe te wijzen aan een aangewezen redacteur zodra de taakfase van schrijven naar bewerken gaat.

Asana beste functies

Creatieven en projectscopes standaardiseren met on-brand richtlijnen en formulieren

Bekijk de content pijplijn en volg een document over projecten heen om duplicaten te voorkomen

AI en automatisering gebruiken om contentcreatie en -distributie te koppelen

Sjablonen gebruiken om samen te werken en creatieve producties te schalen

Beperkingen van Asana

Het complexe ecosysteem kan nieuwe gebruikers een steile leercurve bezorgen

Asana prijzen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Starter: $13.49/gebruiker per maand

$13.49/gebruiker per maand Geavanceerd: $30,49/gebruiker per maand

$30,49/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9500+ beoordelingen)

4.3/5 (9500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12500+ beoordelingen)

8. Dropbox Paper - Beste voor het insluiten van media

via Dropbox-papier Dropbox is beroemd om zijn cloudopslagproducten, maar Dropbox Paper is een onderschat hulpmiddel voor het beheer van technische documenten dat onder de radar vliegt. Ik heb het geprobeerd en vond het een mooi ontworpen Confluence-alternatief, vooral voor Dropbox-gebruikers.

Wat ik het meest waardeerde was de media embedding functie. Ik kon YouTube-video's, GIF's en zelfs Figma-ontwerpen importeren en ze direct in het document afspelen. Het verbeterde de manier waarop ik ideeën en feedback deel met mijn teams.

Voor wiki liet ik de kant-en-klare sjablonen de leiding nemen en die bleken goed te voldoen, vooral voor nieuwe gebruikers. Mijn team kon brainstormen over ideeën, briefings ontwerpen en medewerkers uitnodigen.

En het handigste deel? Het synchroniseerde in realtime tussen apparaten.

De beste functies van Dropbox Paper

Sneltoetsen gebruiken om de productiviteit te verhogen

Organiseren en integreren met je bestandssysteem voor naadloze workflows

Gebruik de mobiele app om documenten onderweg te bewerken en beheren

Integreren met een groot aantal Dropbox-integratiepartners om onderbrekingen te voorkomen

Beperkingen van Dropbox Paper

Offline functie is beperkt en vereist meer updates

Dropbox Paper-prijzen

Basis: Gratis

Gratis Plus: $11,99/gebruiker per maand

$11,99/gebruiker per maand Basis: $19,99/gebruiker per maand

$19,99/gebruiker per maand Zakelijk: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Zakelijk Plus: $30/gebruiker per maand

Dropbox Paper beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (4000+ beoordelingen)

4.1/5 (4000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

9. Zoho Learn (voorheen Zoho Wiki)-Beste voor het maken van aangepaste wiki's

via Zoho Leren Zoho Learn is een kostenefficiënt hulpmiddel om een volledig aanpasbare, merkeigen interne kennisbank voor medewerkers.

Toen ik met de tool aan het sleutelen was, viel de functie voor het beheren van toestemmingen me op. Hiermee kon ik granulaire toegang instellen voor afzonderlijke pagina's of bredere toegang voor de hele werkruimte.

Een andere functie waar ik helemaal weg van was, was de overvloed aan aanpassingsopties. Van het logo, de paginalay-out en de banner tot de kleur, ik kon meerdere elementen van de wiki's aanpassen zodat ze perfect pasten bij de merkpresentatie van mijn organisatie.

Zoho Learn beste functies

Deel kennis met teamleden en laat ze bijdragen

Overal en altijd toegang tot je kennisbank

Content gelijktijdig bewerken met teamleden

Maak aangepastekennisbasesjablonen en behoud consistentie in de inhoud

Zoho Learn beperkingen

Beperkte integratie met derden

Zoho Learn prijzen

**Gratis

Express: $1/gebruiker per maand

$1/gebruiker per maand Professioneel: $3/gebruiker per maand

(Prijzen overgenomen van externe bron)

Zoho Learn beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (50+ beoordelingen)

: 4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

10. Document360 - Beste voor kennisbank voor bedrijven

via Document360 Document360 is een software voor het delen van kennis waarmee organisaties een uitgebreide resourcebibliotheek kunnen creëren om SOP's, productdocumentatie, bedrijfswiki's en gebruikershandleidingen op te slaan. Werknemers, klanten of externe belanghebbenden kunnen de documenten rechtstreeks vanaf het platform raadplegen.

Ik heb Site uitgeprobeerd, de kennisbank van de tool voor werknemers en klanten. Wat mij opviel was de mogelijkheid om een aangepaste merkervaring te creëren. Ik kon een aangepast domein toevoegen, met kleuren, ingesloten links en aangepaste CTA's.

Ik was ook onder de indruk van de AI-gestuurde zoekfunctie. Hij begreep snel de context en vond de pagina die ik zocht binnen een paar seconden, ook al had ik honderden documenten opgeslagen.

Hoewel het een geweldig hulpmiddel is voor documentatie, maakt de hoge prijs het alleen betaalbaar voor ondernemingen.

Document360 beste eigenschappen

Creëer aanpasbare API-documentatie voor ontwikkelingsteams

On-demand hulp bieden aan klanten met behulp van de Widget kennisbank

Minimaliseer trainingstijd en verminder operationele fouten met gedetailleerde SOP's

Integreer de tool met Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk en andere apps in je tech stack

Document360 beperkingen

Prijzig voor kleine tot middelgrote bedrijven

Document360 prijzen

**Gratis

Standaard: $199/project per maand

$199/project per maand Professioneel: $299/project per maand (alleen jaarlijkse facturering)

$299/project per maand (alleen jaarlijkse facturering) Zakelijk: $399/project per maand (alleen jaarlijkse facturering)

$399/project per maand (alleen jaarlijkse facturering) Enterprise: $599/project per maand (alleen jaarlijkse facturering)

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (200+ beoordelingen)

Kampioen kennisbeheer en slim samenwerken met ClickUp

Confluence is een krachtig hulpmiddel voor documentatie en samenwerking, maar de standaardoplossingen voldoen niet meer. De alternatieven die ik in dit artikel heb onderzocht, bieden oplossingen op maat voor de unieke behoeften van je team - precies wat je nodig hebt om je bedrijf in 2024 vooruit te helpen.

ClickUp komt naar voren als een uitstekende optie op dit gebied en biedt een veelzijdig platform dat taakbeheer, projecttracering, documentatie en kennisbeheer in één adem combineert.

De intuïtieve interface, eindeloze aanpassingsmogelijkheden en integraties, en geavanceerde AI-mogelijkheden maken ClickUp een aantrekkelijke keuze voor teams die voorop willen blijven lopen. Begin vandaag nog met ClickUp!