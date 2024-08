10 beste AI-kennismanagementtools in 2024

Er zijn zoveel kunstmatige intelligentie (AI) tools voor kennisbeheer op de markt, en de lijst blijft maar groeien. Deze AI-tools kunnen je helpen je gegevens te organiseren en de productiviteit van je team te verhogen, maar de verkeerde tool kan je vooruitgang in de weg staan.

Hoe vind je de perfecte match?

In deze gids delen we precies waar je naar moet zoeken in je nieuwe AI-tool voor kennisbeheer, samen met een aantal van onze favoriete softwaretools op dit gebied. 🛠️

Elk type

software voor kennisbeheer

tool heeft zijn voor- en nadelen. Alles hangt af van wat je zoekt. Sommige teams hebben een tool op bedrijfsniveau nodig met strikte toestemmingsniveaus en compliance, terwijl anderen gewoon een digitaal thuis nodig hebben voor al hun bedrijfsinformatie. 📗

Dit is waar je rekening mee moet houden als je verschillende AI-gebaseerde kennisbeheertools vergelijkt:

Functionaliteit: Heeft het platform al uw must-have functies? Biedt het meer?

Heeft het platform al uw must-have functies? Biedt het meer? Samenwerking: Zijn de samenwerkingsfuncties intuïtief en gebruiksvriendelijk? Kunt u gemakkelijk documenten delen met anderen?

Zijn de samenwerkingsfuncties intuïtief en gebruiksvriendelijk? Kunt u gemakkelijk documenten delen met anderen? Kunstmatige intelligentie: Maakt de generatieve AI de tool nuttiger of belemmert het de functionaliteit?

Maakt de generatieve AI de tool nuttiger of belemmert het de functionaliteit? Gebruiksgemak: Is de tool gebruiksvriendelijk? Kun je je teamleden er gemakkelijk mee trainen? Is het self-service?

Is de tool gebruiksvriendelijk? Kun je je teamleden er gemakkelijk mee trainen? Is het self-service? Reputatie: Heeft de tool een sterke reputatie? Is het een nieuwkomer op de markt?

Heeft de tool een sterke reputatie? Is het een nieuwkomer op de markt? **Voldoet de tool aan de compliance-eisen van uw personeel en uw klanten?

Prijzen : Is er een gratis plan? Is de tool betaalbaar als u gaat uitbreiden?

Zoals bij elke softwaretool, concentreer je op wat voor jou het belangrijkst is - alle andere belangrijke functies of extra's zijn een bonus. Gebruik onze gids om u te helpen de juiste

kennisbank softwaretool

voor uw behoeften.

De 10 beste AI-kennisbeheersoftware voor gebruik in 2024

In deze gids hebben we de lijst met beschikbare kennisbeheertools teruggebracht tot slechts onze topaanbevelingen, zodat je

tijd kunt besparen

en begin ze sneller te testen.

Hier zijn onze topkeuzes voor de beste kennisbeheertools met AI.

1. ClickUp - Beste uitgebreide AI-tool voor kennisbeheer

ClickUp

is een krachtige cloud-gebaseerde

kennismanagement

tool en projectmanagementplatform dat werkt voor teams van elke grootte, in elke niche. Met tal van tools die zijn ontworpen met productiviteit en samenwerking in het achterhoofd, is ClickUp een uitstekende oplossing voor elk bedrijf dat georganiseerd wil worden (en blijven). ✔️

Voor teams die interne kennisbanken en wiki's willen bouwen,

ClickUp Documenten

is de beste tool voor contentbeheer. Teamleden kunnen alleen documenten maken, er samen aan werken en informatie delen met anderen om één centrale opslagplaats te creëren.

Gebruik de

Kennisbasissjabloon van ClickUp

om snel aan de slag te gaan. Breng al uw bedrijfsinformatie samen en maak een doorzoekbare wiki voor beleid en informatie.

Gebruik deze sjabloon om voor je team een kader te creëren voor het organiseren van een digitale informatiebibliotheek

Dankzij recente updates kunnen gebruikers nu optimaal profiteren van

ClickUp AI

in het hele platform, inclusief in het kennisbeheerproces.

Gebruik ClickUp AI om u te helpen inhoud te schrijven en samen te vatten voor uw bedrijfswiki, notities om te zetten in werkbare to-do-lijsten en ideeën te genereren om te gebruiken in uw interne documenten.

ClickUp is echter niet alleen ideaal voor kennisbeheer. Het is ook perfect voor

projectbeheer

. Teams kunnen de robuuste project- en

taakbeheer

functies om projecten te plannen, veranderingen te controleren en van begin tot eind georganiseerd te blijven.

ClickUp beste functies

Stroomlijn uw processen en verbeter uw schrijfwerk met AI-kennis en tools voor machinaal leren met ClickUp Brain

Geniet van realtime bewerken en berichten versturen dankzij de ingebouwde samenwerkingstools

Verander notities inactie-items voor eenvoudiger project- en taakbeheer

Verbeter de productiviteit en beheer uw tijd met een kennisbank * Organiseer uw documenten met categorieën en tags

Geniet van uitgebreide personalisatie- en aanpassingsopties, inclusief kleuren en categorieën

Blijf georganiseerd metgratis software voor projectbeheer* Bescherm privédocumenten en deel ze gemakkelijk met anderen dankzij ingebouwde privacyfuncties

Ga snel aan de slag met onzegratis kennisbasesjablonen ClickUp beperkingen

ClickUp heeft zoveel functies en aanpassingsmogelijkheden dat het een tijdje kan duren om het perfect te configureren voor uw behoeften

ClickUp AI is alleen beschikbaar met de betaalde plannen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Bit.ai - Beste voor gezamenlijk documentbeheer

via Bit.ai Bit.ai is een op AI gebaseerd wiki- en kennisbeheersysteem dat is ontworpen met individuen en teams in gedachten. Met deze software kunnen teams inhoud organiseren en samenwerken, zoals kennisbanken, wiki's, trainingsgidsen en klantportalen - en deze functionaliteit verder uitbreiden met integraties. 🔌

Bit.ai beste functies

In realtime samenwerken met teamleden en uitgenodigde gasten

AI Genius gebruiken om het schrijven van inhoud te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen met de kracht van machine learning

Deel bestanden naadloos met deelbare links, website-insluitingen en traceerbare links

Bit.ai beperkingen

Sommige gebruikers vinden de opties voor het aanpassen van lettertypen beperkter dan bij andere tools voor het maken van content

De gebruikerservaring zou volgens sommige gebruikers verbeterd kunnen worden met een betere UI

Bit.ai prijzen

**Gratis

Pro: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $15/maand per gebruiker

Bit.ai beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (20+ beoordelingen)

4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: n.v.t

3. OneBar - Beste AI-tool voor vraag-en-antwoordbeheer

via OneBar OneBar is een speciaal kennisbeheerplatform waarmee organisaties al hun gegevens en informatie kunnen vastleggen en opslaan op één gemakkelijk te beheren plaats. Het platform hanteert een vraag- en antwoordstijl. Gebruikers kunnen de AI-bot vragen om antwoorden te geven, waar teamleden vanuit hun eigen kennis en ervaring aan kunnen bijdragen.

OneBar beste eigenschappen

Veel gestelde vragen (FAQ's) en hun antwoorden delen

Teamleden aanmoedigen om bij te dragen aan antwoorden

Meer relevante inhoud weergeven met semantisch zoeken naar relevante gegevens

OneBar beperkingen

OneBar is ontworpen voor gebruik met Slack, dus gebruikers die deze app niet gebruiken krijgen mogelijk niet de beste waarde voor hun investering

Er zijn beperkte online beoordelingen voor OneBar, in vergelijking met sommige concurrenten

OneBar prijzen

Gratis

Startup : $200/maand voor maximaal 200 gebruikers

$200/maand voor maximaal 200 gebruikers Groei: $400/maand tot 1.000 gebruikers

OneBar beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: n.v.t

4. Confluence - Het beste voor teamsamenwerking en kennisdeling

via ConfluentieSamenloop is een oplossing voor intern kennisbeheer en projectdocumentatie tool ontwikkeld door het team van Atlassian. Met Confluence kunnen teams één centrale bron van waarheid creëren voor organisatorische kennis. AI-functies in de tool verbeteren de schrijf-, notitie- en zoekfunctionaliteit. 🤖

Confluence beste functies

Plan projecten en brainstorm samen, gebruik dan AI om notities te maken

Werk samen met teamleden met inline commentaar en realtime bewerken

Organiseer je inhoud in speciale werkruimten, met AI-gestuurde zoekfunctie

Confluence-beperkingen

Sommige gebruikers suggereren dat de zoekmogelijkheden voor verbetering vatbaar zijn

Volgens sommige gebruikers kan het verwarrend zijn om machtigingsniveaus voor verschillende pagina's te wijzigen

Confluence prijzen

**Gratis

Standaard: $6.05/maand per gebruiker

$6.05/maand per gebruiker Premium: $11.55/maand per gebruiker

$11.55/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.700+ beoordelingen)

4.1/5 (3.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.200+ beoordelingen)

5. Process Street - Beste voor beheer van bedrijfsprocessen

via ProcesstraatStraat proces is een procesmanagement en AI-gestuurd kennisbeheersysteem dat is ontworpen voor teams die zich moeten richten op naleving en kwaliteitscontrole. Het platform is ontworpen voor transparantie en procesbeheer en maakt gebruik van AI om teams te helpen bij het naleven van de regels. 📋

Process Street beste eigenschappen

Gebruik de documenteditor om standaard werkprocedures (SOP's) vast te leggen, te organiseren en te delen

Toestemmingsniveaus instellen en bepalen wie toegang heeft tot welke inhoud

Bewaak wijzigingen in documenten om transparantie en toegangscontrole te behouden

Processtraatbeperkingen

De prijs kan voor sommige gebruikers te hoog zijn, vooral voor kleine bedrijven of nieuwe bureaus

Sommige gebruikers vinden de organisatie van workflows en inhoud verwarrend

Prijzen van Process Street

Startup : $100/maand voor maximaal 10 gebruikers

$100/maand voor maximaal 10 gebruikers Pro: begint bij $ 415/maand voor een aangepast aantal gebruikers

begint bij $ 415/maand voor een aangepast aantal gebruikers Enterprise:begint bij $1.660/maand voor een aangepast aantal gebruikers

Process Street beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

6. Tettra - Beste voor het maken van interne kennisbanken

via Tettra Tettra is een AI-gestuurde software voor het delen van kennis ontworpen om het inwerkproces te versnellen en teamleden op de hoogte te houden. Teams kunnen deze kennismanagementtool gebruiken om relevante informatie op te slaan en te ordenen, zodat deze op het juiste moment opduikt. 👋

Tettra beste eigenschappen

Maak nieuwe inhoud of gebruik bestaande inhoud van Google Drive of Notion om uw interne kennisbank te creëren

Beantwoord vragen van teamleden direct in Slack of de Tettra-app

Hiaten in kennis identificeren en samenwerken aan updates om content relevant te houden

Tettra-beperkingen

Sommige gebruikers wensen meer functies voor het bewerken van tekst en inhoud, zoals extra lettertypen en kleuren

Gebruikers melden dat je een stuk content niet op twee plaatsen kunt vermelden zonder een kopie te maken, waardoor onnodige duplicatie ontstaat

Tettra prijzen

Basis: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Schaalbaar: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Professioneel: $12/maand per gebruiker

Tettra beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (5+ beoordelingen)

7. Document360 - Beste voor klantgericht kennisbeheer

via Document360Document360 is een AI-tool voor kennisbeheer die ontworpen is voor zowel interne teams als klantenondersteuning. Teams kunnen het platform gebruiken om kennisbanken, handleidingen, SOP's of wiki's te bouwen die content op één plek bewaren en kennis- en leerbeheer vergemakkelijken. 📝

Document360 beste eigenschappen

Bouw een openbare of besloten kennisbank met een aangepaste startpagina

Maak een zakelijke woordenlijst om al uw meest gebruikte termen op één plaats te definiëren

Bekijk gedetailleerde analyses over hoe uw inhoud wordt bekeken en gebruikt

Document360 beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat het mogelijk was om de standaardconfiguratie van pagina's te wijzigen

Analytics zijn volgens sommige gebruikers standaard alleen beschikbaar voor de laatste 30 dagen

Document360 prijzen

Gratis

Standaard: $149/maand voor maximaal drie gebruikers

$149/maand voor maximaal drie gebruikers Professional: $299/maand voor maximaal vijf gebruikers

$299/maand voor maximaal vijf gebruikers Zakelijk: $399/maand voor maximaal vijf gebruikers

$399/maand voor maximaal vijf gebruikers Enterprise: $599/maand voor maximaal 10 gebruikers

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (300+ beoordelingen)

4,7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (190+ beoordelingen)

8. Scribe - Beste AI-tool voor informatie-extractie

via ScribeBeschrijf stelt teams in staat om een stap-voor-stap handleiding te maken van welke content dan ook. Om dit te doen, hoef je alleen maar de extensie aan te zetten en je proces te doorlopen-het wordt dan omgezet in een proces met behulp van AI. Dit is handig voor teams die een wiki of interne kennisbank willen bouwen, SOP's of trainingsdocumenten willen maken of een onboardingproces willen ontwerpen.

Scribe beste eigenschappen

Gebruik de kracht van AI om een handmatig proces om te zetten in een herhaalbare handleiding

Bewerk de stap-voor-stap handleiding met schermafbeeldingen, annotaties en bedrijfslogo's

Voeg gidsen toe aan de kennisbank van uw bedrijf of deel ze met een link

Scribe beperkingen

Het verwijderen van inhoud die niet langer nodig is gebeurt stap voor stap, wat frustrerend kan zijn

Sommige gebruikers wensten meer tekstopmaakopties zodat ze hun gidsen konden aanpassen

Scribe prijzen

**Gratis

Persoonlijk Pro: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Team Pro: $12/maand per gebruiker, minimaal vijf gebruikers

$12/maand per gebruiker, minimaal vijf gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Scribe beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (5+ beoordelingen)

9. Capaciteit - Beste voor het automatiseren van support- en helpdesktaken

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Capacity.jpg Kennis organiseren in uitwisselingen in Capacity /img/

via Capaciteit Capacity is een AI-platform dat is ontworpen voor teams die informatie netjes en gemakkelijk toegankelijk willen houden, of dat nu voor interne teamleden of klanten is. De kennisbankfunctie van Capacity bevat slimme AI-integraties die het maken, bijwerken en navigeren naadloos laten verlopen.

Capacity beste eigenschappen

Organiseer kennis in mappen, dialogen en uitwisselingen

Stel gebruikersrechten in per rol, afdeling, locatie en meer

Vind snel informatie met de ingebouwde zoekfunctie

Capaciteitsbeperkingen

Sommige gebruikers willen dat er meer opties voor rapportage beschikbaar zijn

Er kan een leercurve zijn als teamleden moeten wennen aan het nieuwe systeem

Capaciteitsprijzen

Groei: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Professioneel: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Capaciteitsbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

4.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (10+ beoordelingen)

10. Notion - Beste voor All-in-One werkplek-samenwerking

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Notion-AI-summary-example.png De AI-functionaliteit van Notion gebruiken /img/

via NotieNotie is een populaire kennismanagementtool die nu over AI-functionaliteit beschikt. Teams die Notion gebruiken om databases, interne wiki's en kennisbanken te bouwen, kunnen nu de AI-schrijftool en ingebouwde functies om de productiviteit te verhogen en processen te stroomlijnen. 🪄

Notion beste functies

Bouw en pas een interne kennisbank aan met pagina's en databases

Zet ruwe gegevens om in iets toonbaars door tabellen automatisch te vullen

Stel een vraag aan de ingebouwde AI om relevante inhoud weer te geven en kennis te delen vanuit uw werkruimte

beperkingen van #### Notion

Sommige gebruikers melden datworkflow automatisering triggers momenteel beperkter zijn dan sommige andere kennismanagementtools

Het is niet mogelijk om gebruikersrechten te configureren voor subsets van gegevens, wat invloed kan hebben op hoe sommige gebruikers hun gegevens organiseren binnen een bedrijfswiki

Notion prijzen

Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Notion AI kan worden toegevoegd aan elk betaald plan voor $8/maand per gebruiker

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Vind de beste tool voor de kennismanagementbehoeften van uw bedrijf

Voor teams die een bedrijfswiki of interne kennisbank willen bouwen, is er geen tekort aan geschikte AI-tools die klaarstaan om te worden aangemeld en gebruikt. Gebruik deze gids om door de warboel heen te breken en de beste softwaretool voor kennisbeheer voor jouw team te vinden.

Als je een platform nodig hebt dat verder gaat dan documentbeheer, zoek dan niet verder dan ClickUp. Ons alles-in-één platform heeft alles wat je nodig hebt om projecten te beheren, taken toe te wijzen, je CRM te onderhouden en je kennisbanken te creëren - met de toegevoegde kracht van kunstmatige intelligentie. Probeer ClickUp vandaag gratis uit om te zien hoe eenvoudig het is om al uw kennis op één plek te brengen. ✨