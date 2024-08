Top 10 Document360 Alternatieven om een onberispelijke kennisbank te bouwen

Als je op zoek bent naar kennisbeheersoftware om een kennisbank voor je organisatie te bouwen, is het onmogelijk om niet over Document360 te horen.

Hoewel het een geweldig hulpmiddel is, is het, zoals de meeste dingen in de wereld, niet voor iedereen bedoeld. Er zijn veel redenen waarom je het misschien niet wilt gebruiken om je kennisbank op te bouwen, van de prijs tot de complexiteit of iets anders.

En als dat gebeurt, ga je natuurlijk op zoek naar een alternatief dat aan je eisen voldoet!

Dat begrijpen we, en daarom hebben we deze lijst samengesteld met de top 10 Document360 alternatieven. Maar voordat we daar dieper op ingaan, eerst een kort overzicht van waar we op hebben gelet bij het samenstellen van deze lijst. 📂

Wat moet je zoeken in Document360 Alternatieven

Document360 heeft naam gemaakt in de wereld van kennismanagementsoftware dankzij een aantal onderscheidende functies zoals generatieve AI en robuust zoeken, gecombineerd met een schat aan integratiemogelijkheden.

Zorg er dus voor dat je Document360-alternatieven niet alleen over deze functies beschikken, maar ook een stap verder gaan om je te helpen bij het beheren van je kennisbank en softwaredocumentatie proces. Laten we eens kijken naar de sleutel functies waar je op moet letten:

AI-aangedreven functies: De tool moet AI-gestuurde aanbevelingen kunnen doen voor documenttitels, tags, samenvattingen van artikelen en SEO-beschrijvingen Flexibiliteit: Jouw Document360-alternatief moet functies bevatten voor het maken van zowel een interne als een klantgerichte kennisbank Templates:Er moet een bibliotheek met sjablonen zijn om het aanmaken van technische documentatie te vergemakkelijken Krachtige zoekoptie: De tool moet kunnen begrijpen wat er wordt gezocht op basis van de geschiedenis van de query's van de zoeker en relevantere resultaten kunnen leveren Integraties en API:Integratie met populaire productiviteitssoftware entools voor het in kaart brengen van processen en een API om aangepaste integraties te ontwikkelen zijn zeer wenselijk

10 beste Document360-alternatieven om te gebruiken in 2024

We hebben tientallen Document360-alternatieven onderzocht aan de hand van de eerder genoemde criteria om je een lijst te geven met de 10 beste opties die momenteel op de markt zijn. We geven je een overzicht van hun uitstekende functies, belichten een paar tekortkomingen en belichten hun prijsopties. Laten we beginnen! 🤩

Een pagina nesten binnen een pagina in ClickUp Docs

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform voor bedrijven van elke grootte. Het is dus geen verrassing dat het ook de functie ClickUp Documenten -voor het maken van een robuuste kennisbank. 📄

De tool wordt geleverd met een gebruiksvriendelijke What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG)-editor waarmee je kunt zien hoe je document eruit zal zien zodra het gepubliceerd is. U kunt verschillende soorten content toevoegen (bijv. afbeeldingen, omslagafbeeldingen, koppen, subkoppen, checklists, geneste pagina's, bladwijzers, tabellen, etc.) met behulp van de bouwstenen die in de editor zijn opgenomen. Je content of artikelen kunnen ook worden georganiseerd in verschillende categorieën, zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn.

Je kunt leden van je team vragen om ideeën voor te stellen en samen te werken aan de documenten terwijl je ze bewerkt. Er zijn krachtige real-time samenwerking en functies voor team bewerking in het platform om dat te vergemakkelijken, zoals commentaar geven, gebruikers taggen, taken toewijzen, enz.

Als u ClickUp ook gebruikt voor project- en projectmanagement, dan kunnen de documenten die u in ClickUp Docs opstelt ook gekoppeld worden aan uw workflows om de productiviteit te verhogen. Zie het als een combinatie van Taak- en Knowledge Base-software!

Gebruik ClickUp AI om content in Documenten te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

ClickUp komt pas echt tot zijn recht wanneer u Docs combineert met de ClickUp AI functionaliteit, de ingebouwde AI van het platform schrijfassistent . Het kan u helpen uw artikelen snel samen te vatten, actie-items te genereren, uw content te bewerken, te verbeteren en te formateren voordat u het publiceert in de kennisbank. Met de hulp van ClickUp AI kunt u het werk van uren in een paar minuten afmaken en van het publiceren van uw perfecte kennisbank een koud kunstje maken!

ClickUp beste functies

Flexibele en handige stylingopties om uw wiki's en kennisbanken te laten opvallen

Real-time samenwerking met teams

Documenten koppelen aan uw Taken in ClickUp zodat ze gemakkelijk gevonden kunnen worden

Bewerkingscontroles, privacycontroles en andere functies voor veiligheid

Vooraf ontworpensjablonen voor kennisbank* Focusmodus om uw lezers te helpen de documenten te doorlopen in een weergave zonder afleiding

Integratie met Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo en honderden andere populaire tools

ClickUp limieten

Zoeken kan soms een beetje traag zijn

Kan in het begin ingewikkeld zijn om door te navigeren

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

:4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra:4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Samenloop

Via: Confluentie Met Confluence, dat deel uitmaakt van de Atlassian-softwarefamilie, kun je moeiteloos projectdocumentatie, interne wiki's, best practices en alle andere documentatie die deel uitmaakt van je kennisbank maken, bewerken, organiseren en delen.

Confluence's Pages is waar je je documenten maakt en Whiteboards helpen je om je ideeën te visualiseren in termen van ontwerp. Zowel Pagina's als Whiteboards kunnen worden georganiseerd in Ruimtes, gebieden waar content kan worden opgeslagen en georganiseerd op basis van een bepaald onderwerp. Een ruimte kan openbaar of privé zijn en leden binnen een ruimte kunnen in realtime samenwerken of discussiëren over een specifiek document.

Confluence beste functies

Sjablonen voor documenten

Real-time bewerking en samenwerking

Onbeperkt aantal documenten en ruimtes

Samenwerking met gasten

Inzicht in pagina's

Integreert met Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira en 1000+ andere productiviteitstools

Confluence beperkingen

Ruimtes kunnen een beetje verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers in de kennisbasesoftware

Het beheer van toestemmingen is wat ingewikkeld (om technische documentatie te maken)

Confluence prijzen

Free forever

Standaard :$6.05/maand per gebruiker

:$6.05/maand per gebruiker Premium : $11.55/maand per gebruiker

: $11.55/maand per gebruiker Enterprise: $107.500/jaar (minstens 801 gebruiker)

Confluence beoordelingen en recensies

G2 :4.1/5(3.600+ beoordelingen)

:4.1/5(3.600+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (3.100+ beoordelingen)

3. Archbee

Via: Archbee Archbee is een kennisbank software met immense eenvoud en gebruiksgemak ingebed in elk deel van de functie. Met de Blok editor kunt u snel elk type content (d.w.z. afbeeldingen, tekst, koppen, tabellen, enz.) op de gewenste plaatsen aan uw documenten toevoegen.

Ondertussen helpt de AI-gestuurde schrijfassistent je om je documenten snel voor te bereiden door suggesties te geven terwijl je schrijft. De GPT-gebaseerde zoekfunctie biedt directe antwoorden op je query's in plaats van reguliere zoekresultaten uit de kennisbank.

Archbee beste functies

GPT-gebaseerde zoekfunctie

Blok editor om gemakkelijk je documenten te maken

AI-gestuurde schrijfhulp

Integratie met Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira, enz.

Aangepaste domeinondersteuning

Archbee beperkingen

Sommige gebruikers hebben problemen met de stabiliteit gerapporteerd

Beperkingen op aanpasbaarheid in kennismanagementtool

Archbee prijzen

Starter : Free

: Free Groeien : Begint bij $50/maand

: Begint bij $50/maand Opschalen : Begint bij $200/maand

: Begint bij $200/maand Enterprise:Vanaf $960/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Archbee beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (100+ beoordelingen)

:4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (20+ beoordelingen)

4. Caspio

Via: Caspio marktplaats Caspio is niet in de eerste plaats ontworpen als een platform voor productiviteit of kennisbankbeheer. In plaats daarvan dient het als een veelzijdige visuele app builder en een online database die gebruikers in staat stelt om een breed bereik aan applicaties te maken met nul tot weinig kennis van codering met behulp van vooraf gemaakte sjablonen.

Met het platform kun je je eigen self-service documentbeheer systeem door het vooraf ontworpen sjabloon aan te passen aan uw huisstijl en andere specifieke vereisten. U krijgt een handig administratief dashboard dat een overzicht biedt van hoe uw kennisbank vorm krijgt. Gebruik het om het productie- en bewerkingsproces van uw kennisbankartikelen te beheren en bij te houden hoeveel weergaven uw content heeft gegenereerd.

Caspio beste functies

Aangepaste branding voor uw kennisbank voordat u deze implementeert op uw intranet, CMS of portal

Ondersteunt een onbeperkt aantal gebruikers verdeeld over rollen zoals viewer, auteur en editor/goedkeurder

Administratief dashboard voor het beheer van uw kennisbank

Ad-hoc zoek- en categoriefilters voor het eenvoudig terugvinden van informatie

Geen kosten per gebruiker om de kosten stabiel en beheersbaar te houden terwijl u groeit

MS Office-integratie om u te helpen uw gegevens en content te importeren

Caspio beperkingen

Duurder dan andere kennisbankplatforms in onze lijst

Niet per se een kennisbanksoftware, dus het aantal functies is beperkt

Caspio prijzen

Starter :Vanaf $45/maand

:Vanaf $45/maand Professional :Vanaf $540/maand

:Vanaf $540/maand Enterprise: Begint bij $2.025/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Caspio beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (130+ beoordelingen)

:4.4/5 (130+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (200+ beoordelingen)

5. Bloomfire

Via: Bloomfire Bloomfire is een intuïtieve en goed ontworpen tool die het delen van kennis, samenwerking en leren binnen organisaties vergemakkelijkt. U kunt het gebruiken voor het creëren en onderhouden van een knowledge base met alle soorten bronnen die uw teamleden nodig hebben in hun dagelijkse werk, van belangrijke aankondigingen tot opleidings- en inwerkmateriaal.

De AI-tool van het platform geeft slimme schrijfsuggesties aan auteurs van de documenten in uw kennisbank. Het identificeert ook hiaten in de kennis op basis van frequente zoekopdrachten van gebruikers, zodat je precies die documenten kunt maken die je team wil zien.

Met de functie diepe index van Bloomfire kunt u snel een bepaalde tekstzin, afbeelding, video of PDF vinden zonder dat u tientallen documenten hoeft door te spitten om te vinden wat u nodig hebt. 🔍

Bloomfire beste functies

Diepe indexering van content

AI-ondersteuning voor auteurs

Automatische identificatie van hiaten in kennis

Analytics om de productiviteit en prestaties van teams te meten

Integratie met alle belangrijke business tools

Bloomfire beperkingen

Geen API om aangepaste integraties te maken

Zoekfunctie voldoet niet altijd aan de Taak

Bloomfire prijzen

Flex : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Talla : Vanaf 460 $/maand

: Vanaf 460 $/maand Starter : $1.750/maand

: $1.750/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Bloomfire beoordelingen en recensies

G2 :4.6/5 (470+ beoordelingen)

:4.6/5 (470+ beoordelingen) Capterra:4.4/5 (240+ beoordelingen)

6. KennisOwl

Via: CapterraKennisOwl is een kennisbank software die ernaar streeft om de enige bron van waarheid te zijn voor zowel de werknemers als de klanten van uw organisatie. Het is vooral nuttig voor callcenters, IT en software ontwikkelingsteams die op zoek zijn om self-service informatiecentra, portals voor ondersteuning van klanten, of opslagplaatsen voor projectdocumentatie .

De tool is trots op zijn vermogen om informatie te consolideren en gemakkelijk vindbaar te maken. De "typo-tolerante" zoekfunctie maakt het vinden van de informatie die je nodig hebt een fluitje van een cent, zelfs als je niet de beste speller bent. 🦉

KnowledgeOwl beste functies

Lezersgroepen om de toegang tot content te beheren

Stelt beoogde lezers op de hoogte wanneer u een artikel bijwerkt

Interne aantekeningen voor auteurs van artikelen

Handmatig definiëren van zoektermen die een bepaald artikel moeten weergeven in de resultaten

Aangepaste domeinondersteuning

KnowledgeOwl limieten

Beperkte rapportage en kennisbank functies

Geen gratis abonnement

KnowledgeOwl prijzen

Flex : Vanaf $79/maand

: Vanaf $79/maand Business :Vanaf $299/maand

:Vanaf $299/maand Enterprise:Vanaf $999/maand

KnowledgeOwl beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (70+ beoordelingen)

:4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (200+ beoordelingen)

7. SharePoint

Via: Sharepoint Ontwikkeld door Microsoft, SharePoint optimaliseert werkstromen en brengt teams samen met een bereik aan functies die samenwerking en het delen van kennis vergemakkelijken. Hiermee kunt u content en informatie maken, beheren, centraliseren en delen, van tijdlijnen van projecten en updates van bedrijfsnieuws en aankondigingen.

De belangrijkste functie van SharePoint is de mogelijkheid om bedrijfsintranetten te maken, ideaal om uw werknemers op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen de organisatie en om de cohesie te bevorderen. U kunt ook aangepaste websites bouwen voor verschillende projecten en afdelingen waar u gemeenschappelijke bronnen en toepassingen kunt delen om de productiviteit van teams te verhogen.

SharePoint beste functies

Onbeperkt kennisbankportalen maken

Workflows voor versiebeheer en goedkeuring van documenten

Intranetsites en portals

Krachtig contentbeheer en zoekopties

Veilig intern en extern delen van bestanden

Integratie van MS Office, OneDrive, Microsoft Teams en Power BI

SharePoint beperkingen

Kan een beetje ingewikkeld zijn om in te stellen

Migratiekosten zijn hoog

SharePoint-prijzen

Standalone abonnement :$5/maand per gebruiker

:$5/maand per gebruiker Als onderdeel van Microsoft 365 Business Standard: $12,5/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

SharePoint beoordelingen en recensies

G2 :4/5 (8.000+ beoordelingen)

:4/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

8. Zendesk

Via: Goeroe Guru brengt drie essentiële tools samen waarmee u robuuste interne kennisbanken kunt bouwen: een AI-aangedreven zoekmachine voor ondernemingen, wiki-software en een intranetportaal. De wiki-functies vormen de ruggengraat van de kennisbeheerfunctionaliteit van Guru en dankzij de kracht van AI zijn ze supergemakkelijk te gebruiken.

Het beste deel is dat het gebruiksgemak van het platform niet beperkt is tot auteurs van uw kennisbankartikelen, maar zich ook uitstrekt tot zoekers en lezers.

Terwijl auteurs AI-suggesties kunnen krijgen om relevante experts te taggen met hun content en andere hulp bij het schrijven (d.w.z. titelsuggesties, contentsuggesties), kunnen zoekers een direct antwoord krijgen op hun query's op basis van de informatie die beschikbaar is in de kennisbank.

Guru beste functies

Zoek populaire discussieonderwerpen in Slack en creëer content op basis daarvan

Duplicaat detectie van content

Vooraf ontworpen sjablonen voor documenten

AI-gestuurde zoek- en schrijfhulp

Guru-beperkingen

Ontbrekende donkere modus en focusmodus

Geen functie voor het in bulk toepassen van tags

Guru prijzen

Starter : Free

: Free Builder :$10/maand per gebruiker

:$10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Guru beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

:4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra:4.7 (150+ beoordelingen)

10. Helpjuice

Via: Helpjuice Helpjuice is software voor kennisbeheer en documentatiebeheer. Het is ontworpen om teams zoals klantenservice te helpen hun service en klanttevredenheid te verbeteren en nieuwe medewerkers efficiënter te trainen. Het doet dit met functies zoals een Google-achtige zoekoptie, aangepaste thema's en gedetailleerde analyses om u inzicht te geven in uw lezerspubliek, potentiële kennishiaten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Het platform is uniek vanwege de SEO functies die u helpen de content van uw kennisbank op de pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's) van Google te plaatsen. Dit stelt u niet alleen in staat om problemen van uw klanten moeiteloos op te lossen, maar kan ook verkeer naar uw website leiden en nieuwe zakelijke kansen genereren! 📈

Helpjuice beste functies

5-minuten klantenservice

Google-achtige zoekoptie

SEO-geoptimaliseerde pagina's

Meertalige ondersteuning

Diepgaande analyses

Aanpassingen volgens uw behoeften zonder extra kosten

Helpjuice limieten

MS Office integratie is niet soepel

Tekst editor heeft enkele problemen

Helpjuice prijzen

Starter : $120/maand

: $120/maand Opstart : $200/maand

: $200/maand Premium Limited : $289/maand

: $289/maand Premium Unlimited: $499/maand

Helpjuice beoordelingen en recensies

G2 :Geen beoordelingen/beoordelingen

:Geen beoordelingen/beoordelingen Capterra:4.7/5 (90+ beoordelingen)

Deel moeiteloos kennis met het beste Document360-alternatief

Een kennisbank kan de efficiëntie van uw team aanzienlijk verhogen door belangrijke interne processen zoals onboarding, training en samenwerking te stroomlijnen. Het kan klanten ook helpen om veelvoorkomende problemen op te lossen zonder uw directe tussenkomst, waardoor u de beste klantenservice kunt bieden en de klanttevredenheid toeneemt. 🔝

Als je nog steeds twijfelt over een Document360-alternatief, dan zit je goed met ClickUp! Met krachtige documentbeheermogelijkheden in combinatie met de allernieuwste ClickUp AI functie en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, biedt ClickUp je alles wat je nodig hebt om vandaag nog te beginnen met het opbouwen van je gedroomde kennisbank.

En het beste is dat u geen cent hoeft uit te geven om met ClickUp aan de slag te gaan. U hoeft alleen maar gratis aanmelden en ervaar het zelf!