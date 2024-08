15 Beste kennismanagementsoftwaretools in 2024

In de snelle zakenwereld van vandaag, waar informatie koning is, is het effectief beheren van kennis als het temmen van een wild beest. Dat is waar kennismanagementsoftware en -tools om de hoek komen kijken, als uw vertrouwde safarigids om door de ongetemde jungle van kennis te navigeren en als winnaar uit de bus te komen.

Stel je voor dat je een krachtige hub tot je beschikking hebt, waar het vastleggen, organiseren en delen van kennis net zo moeiteloos gaat als het gebrul van een leeuw. Geen gejaag meer door stapels documenten of verdwalen in een doolhof van threads over e-mail.

In dit uitgebreide artikel duiken we in de wereld van kennismanagementoplossingen en -tools. We verkennen hun onmisbare rol voor bedrijven van elke grootte, onthullen hun voordelen en begeleiden u op een spannende zoektocht naar de perfecte oplossing op maat van uw specifieke behoeften.

Wat is kennismanagementsoftware?

Kennismanagementsoftware is een platform dat is ontworpen om kennis en informatie binnen een organisatie vast te leggen, te organiseren, op te slaan en het delen ervan te vergemakkelijken. Het helpt bedrijven om hun collectieve kennisactiva, zoals documenten, bestanden, databases en expertise, effectief te beheren en te gebruiken.

Wat moet u zoeken in kennisbeheersoftware?

Bij het zoeken naar de perfecte kennismanagementsoftware is het essentieel om ervoor te zorgen dat de volgende factoren overeenkomen met de behoeften van uw organisatie:

Gemakkelijk te gebruiken interface: Uw team moet de kennismanagementoplossing moeiteloos kunnen gebruiken

Uw team moet de kennismanagementoplossing moeiteloos kunnen gebruiken Gecentraliseerde opslagplaats voor kennis: De juistekennisbank software stelt u in staat om de collectieve kennis van uw organisatie te centraliseren zodat deze eenvoudig toegankelijk en doorzoekbaar is. Of het nu gaat om documenten, bestanden of zelfs discussies, een gecentraliseerde hub helpt iedereen de informatie te vinden die ze nodig hebben

De juistekennisbank software stelt u in staat om de collectieve kennis van uw organisatie te centraliseren zodat deze eenvoudig toegankelijk en doorzoekbaar is. Of het nu gaat om documenten, bestanden of zelfs discussies, een gecentraliseerde hub helpt iedereen de informatie te vinden die ze nodig hebben Robuuste zoekmogelijkheden: Zoek naar kennisbeheersystemen met een efficiënte zoekfunctie. Met deze functie kan uw team snel specifieke informatie vinden, tijd beheren en de productiviteit verhogen

Zoek naar kennisbeheersystemen met een efficiënte zoekfunctie. Met deze functie kan uw team snel specifieke informatie vinden, tijd beheren en de productiviteit verhogen Functies voor samenwerking: Kies software die samenwerking tussen leden van een team mogelijk maakt. Functies zoals realtime bewerking, commentaar en versiebeheer stellen meerdere gebruikers in staat om samen te werken aan uw interne kennisbank en verbeteren het delen van kennis binnen uw organisatie

Kies software die samenwerking tussen leden van een team mogelijk maakt. Functies zoals realtime bewerking, commentaar en versiebeheer stellen meerdere gebruikers in staat om samen te werken aan uw interne kennisbank en verbeteren het delen van kennis binnen uw organisatie Integratie met bestaande tools: Uw kennismanagementsoftware moet een aanvulling zijn op uw bestaande systemen, zoals een tool voor projectmanagement een managementoplossing en andere software. Softwareoplossingen voor kennisbanken met robuuste integratiemogelijkheden stroomlijnen verder procesbeheer en voorkomen dubbel werk

Kennismanagementsoftware vormt de ruggengraat van succesvolle bedrijven en teams, maakt gebruik van collectieve intelligentie en bevordert naadloze samenwerking.

We hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van de 15 beste kennisbeheersystemen voor gebruik in 2024 om je te helpen bij het kiezen van tools die aansluiten bij jouw unieke behoeften. Elke optie belooft de manier waarop je informatie opslaat, deelt en gebruikt te transformeren, waardoor uiteindelijk je operationele efficiëntie een boost krijgt.

Werk samen aan ideeën en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

ClickUp is een alles-in-één oplossing oplossing voor projectmanagement die verder gaat dan traditioneel project- en documentmanagement. Met de robuuste kennisbeheersystemen en belangrijke functies van ClickUp kunnen teams van elke grootte prachtige wiki's maken met persona's van kopers, bedrijfsprocessen, werknemershandboeken en andere essentiële kennisdocumenten in ClickUp Documenten .

Verbind uw werknemers naadloos met belangrijke organisatorische kennis en geef eenvoudig toegang met sleutel functies zoals een universele zoek functie, geneste pagina's, en taakbeheer mogelijkheden om anderen toe te wijzen of te taggen in specifieke documenten.

ClickUp beste functies

ClickUp Brain voor het maken vankennisbanken met AI* Integratie met meer dan 1000 tools, waaronder Jira, Zapier, Slack en Google Drive

Functies voor documentbeheer koppelen documenten en taken aan elkaar zodat je op één plek toegang hebt tot bedrijfskennis

Widgets toevoegen om werkstromen bij te werken, statussen van projecten te wijzigen en taken toe te wijzen

Bewerk in realtime samen met je team, tag mensen met opmerkingen, wijs actiepunten toe en zet tekst om in taken Zo blijf je op de hoogte van ideeën en houdt je iedereen op dezelfde pagina

Bekijk uw werk in vogelvlucht met projectmanagementDashboards* Categoriseer documenten voor eenvoudige toegang en vind precies wat u nodig hebt met een robuuste zoekfunctie

Interne Teams kunnen eenvoudig een waardevolle bron aan uw bedrijfswiki's toevoegen om samen een interne kennisbank op te bouwen binnen één tool

Kies uit een uitgebreide bibliotheek met sjablonen (bekijk onzeSjabloon voor HR-kennisbank ensjablonen werknemershandboek!)

ClickUp limieten

Door het uitgebreide assortiment functies kan ClickUp complex zijn om door te navigeren voor nieuwe gebruikers, wat resulteert in een langere leercurve

Sommige weergaven zijn nog niet beschikbaar op mobiel

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen 👉Als u een volledig softwarepakket nodig hebt voor uw Enterprise werklasten en processen, helpen we u graag met de instelling voor succes! Neem contact op metVerkoop wanneer u klaar bent.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.670+ beoordelingen)

4.7/5 (6.670+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.640+ beoordelingen)

2. Zendesk

Via Zendesk Zendesk is geen standalone kennismanagementtool, maar eerder een volwaardige suite voor klantenservice. Met Zendesk kun je een gecentraliseerde kennisbank creëren om waardevolle informatie op te slaan, te organiseren en te delen met zowel je klanten als interne teams om de klantenservice te verbeteren.

De kennisbeheersystemen en -mogelijkheden van Zendesk zijn vooral waardevol voor je ondersteuningsteam. Het stelt hen in staat om direct antwoorden te geven, terugkerende query's van klanten te verminderen en de algehele klantervaring te verbeteren met toegang tot opgeslagen helpdesk- of kennisbankartikelen.

Zendesk beste functies

Creëer een interne kennisbank met artikelen, veelgestelde vragen en zelfbedieningshulpmiddelen op één centrale, gemakkelijk toegankelijke locatie

Tot de sleutel functies behoren een krachtige zoek functie met behulp van trefwoorden en filters en een content management systeem voor bedrijfsdocumenten

Bijhouden van bewerkingen, teruggaan naar vorige versies en zorgen voor correcte content in de kennisbank van het bedrijf

Integratie met de Zendesk suite van tools, waaronder live chat en helpdesk

Zendesk beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor ontwerp en layout

Het beheren en organiseren van content in Zendesk wordt complexer naarmate de kennisbank groter wordt

Zendesk biedt geen standalone kennismanagement oplossing

Zendesk prijzen

Basis abonnementen Ondersteuningsteam: $19 per agent/maand Support professional: $49 per agent/maand Support Enterprise: $99 per agent/maand

Suite abonnementen Suite team: $49 per agent/maand Suite groei: $79 per agent/maand Suite professional: $99 per agent/maand Suite Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen



Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.600+ beoordelingen)

4.3/5 (5.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.600+ beoordelingen)

3. Document360

Via Document360 Document360 is een kennisbeheersysteem dat uitblinkt in het aanmaken en beheren van content. Het biedt intuïtieve tools voor het aanmaken en organiseren van artikelen, FAQ's en andere informatie projectdocumentatie .

Document360 is geschikt voor een breed bereik van bedrijven, waaronder starters, ondernemingen en groeiende organisaties om snel toegang te krijgen tot relevante informatie. Het voldoet aan de behoeften van klantenservice teams, productmanagers en bedrijven die grote hoeveelheden gegevens en informatie verwerken.

Document360 beste functies

Uitstekende zoekfunctie via geavanceerde zoekfilters, zoekopdrachten op trefwoord en AI-aanbevelingen

Intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface

Krachtige samenwerkingsfuncties waarmee teams kunnen samenwerken aan het maken en bijwerken van kennisbankartikelen

Document360 beperkingen

Steile prijs tag

Sommige gebruikers hebben ervaren dat het beheren van grote en complexe kennisbanken in Document360 een uitdaging kan zijn

Document360'sbelangrijkste functies voor werkstroombeheer worden door sommige gebruikers als basis en niet geavanceerd genoeg beschouwd

Document360 prijzen

Gratis

Standaard: $149 per project/maandelijks jaarlijks gefactureerd

$149 per project/maandelijks jaarlijks gefactureerd Professioneel: $299 per project/maandelijks jaarlijks gefactureerd

$299 per project/maandelijks jaarlijks gefactureerd Business: $ 399 per project/maandelijks gefactureerd per jaar

$ 399 per project/maandelijks gefactureerd per jaar Enterprise: $599 per project/maandelijks gefactureerd per jaar

Document 360 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (330+ beoordelingen)

4.7/5 (330+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

4. Goeroe

via Goeroe Guru is een dynamisch platform voor kennisbeheer dat ontworpen is om een revolutie teweeg te brengen in het delen en vastleggen van kennis. De kennisbank-tool van Guru biedt voordelen voor klantenservice-teams, verkoopteams en ondersteuningsteams die op zoek zijn naar een gestroomlijnde oplossing voor kennisbeheer.

Terwijl teams toegang krijgen tot waardevolle kennis in de organisatie, verhoogt deze tool ook de productiviteit, verbetert het de responstijden en levert het nauwkeurige informatie om u te helpen een uitzonderlijke klantervaring te leveren.

Guru beste functies

Zet kennis om in geverifieerde kaarten in hapklare grootte die gemakkelijk doorzoekbaar en toegankelijk zijn

Real-time synchronisatiemogelijkheden die integreren met uw bestaande werkstromen en platforms

AI-gestuurde suggesties en herinneringen helpen je proactief kennis actueel en relevant te houden

Sleutelfuncties zoals commentaar in de context en ruimtes voor teams bevorderen de samenwerking

Guru-beperkingen

Sommige gebruikers hebben ondervonden dat het een steile leercurve vergt om het platform van Guru te gebruiken en te beheersen

De aanpassingsmogelijkheden van Guru, met name op het gebied van visuele branding en layout, kunnen beperkt zijn

Gebruikers hebben aangetoond dat de zoekfunctie kan worden verbeterd om preciezer en efficiënter te zoeken in kennisbankartikelen

Guru prijzen

Free: $0 (voor maximaal 5 gebruikers)

$0 (voor maximaal 5 gebruikers) Bouwer: $10 per gebruiker/maand

$10 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.400+ beoordelingen)

4.7/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

5. Samenloop

Via HelpJuice Helpjuice is geschikt voor bedrijven van elke grootte die hun kennisbeheer willen optimaliseren. Het is geschikt voor teams die de klantenservice beheren, HR-afdelingen en interne initiatieven voor het delen van kennis.

Het kennisbeheersysteem voldoet aan de vereisten van meertalige organisaties en biedt verschillende functies voor rapportage en analyse om u te helpen uw projecten bij te houden.

Helpjuice beste functies

Verkrijg waardevolle inzichten in het gebruik van de kennisbank, de prestaties van artikelen en de betrokkenheid van gebruikers

De zoekfunctie omvat intelligent zoeken, dat relevante artikelsuggesties biedt terwijl u uw query's intypt

In-line commentaar, versie geschiedenis en goedkeuring van content workflows bevorderen naadloze samenwerking binnen uw team

Helpjuice limieten

Sommige gebruikers vinden het beheren van mediabestanden ingewikkeld omdat Helpjuice geen speciale map heeft om ze op te slaan

Recensenten hebben aangetekend dat de sjabloonopties van Helpjuice enigszins star kunnen zijn, waardoor de mogelijkheid om de layout en structuur van artikelen en kennisbankpagina's aan te passen wordt beperkt

Helpjuice prijzen

Starter: $120/maand (tot 4 gebruikers)

$120/maand (tot 4 gebruikers) Run-Up: $200/maand (tot 16 gebruikers)

$200/maand (tot 16 gebruikers) Premium Limited: $289/maand (tot 60 gebruikers)

$289/maand (tot 60 gebruikers) Premium Unlimited: $499/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Helpjuice beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

7. Notion

Via NotionNotion is een veelzijdige alles-in-één werkruimte waar teams interne kennisbanken, wiki's voor projecten en samenwerkingsdocumenten kunnen creëren en organiseren op één uniform platform.

Het kennisbeheersysteem en de tool voor projectmanagement is geschikt voor een breed bereik van individuen en teams, waaronder projectmanagers, makers van content en teams op afstand. Het is een allesomvattende oplossing voor het organiseren en toegankelijk maken van informatie, het stroomlijnen van werkstromen en het verbeteren van de productiviteit van teams.

Notion beste functies

Flexibele en aanpasbare werkruimte waarmee je je eigen lay-outs, sjablonen en databases kunt ontwerpen om aan je specifieke werkstromen en voorkeuren te voldoen

Teams kunnen in realtime samenwerken, opmerkingen achterlaten en wijzigingen bijhouden

Eenvoudig insluiten en integreren van verschillende mediatypen, waaronder afbeeldingen en video's

Met de databasefunctionaliteit van Notion kunt u gestructureerde content creëren, gegevens organiseren en dynamische weergaven bouwen binnen uw kennisbank

Notion limieten

Naarmate de complexiteit en het volume van de informatie toenemen, merken gebruikers dat de prestaties van Notion beïnvloed kunnen worden

Gebruikers hebben problemen aangetroffen bij het beheren van de toegangscontrole voor specifieke secties of gevoelige informatie binnen een kennisbank, tenzij ze in de Enterprise tier zitten

Prijzen van Notion

Free: $0

$0 Plus: $8 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $10 per maand gefactureerd

$8 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $10 per maand gefactureerd Business: $15 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd of $18 per maand

$15 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd of $18 per maand Enterprise: Neem contact op voor een demo

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

4.7/5 (3.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

8. Bloomfire

via Bloomfire Bloomfire is een robuuste kennisbanksoftware die het teams gemakkelijk maakt om informatie effectief vast te leggen, te organiseren en te delen.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunnen teams met Bloomfire artikelen, video's en andere content creëren en categoriseren. U kunt krachtige zoekmogelijkheden gebruiken om informatie snel en efficiënt te vinden.

Bloomfire beste functies

Functies voor sociaal leren bieden u een nieuwe manier om met uw team samen te werken, inzichten te delen, vragen te stellen, feedback te geven en van elkaar te leren

Dankzij de krachtige zoekfunctie kunt u snel specifieke informatie in de kennisbank vinden

Bloomfire limieten

Hoewel Bloomfire kan worden geïntegreerd met populaire tools en platforms, zijn gebruikers beperkingen tegengekomen bij de integratie met bepaalde systemen van derden

Gebruikers die op zoek zijn naar meer geavanceerdeautomatisering van de werkstroom of goedkeuringsprocessen voor het aanmaken en publiceren van content vinden de mogelijkheden van het platform wellicht ontoereikend

Bloomfire prijzen

$25 per gebruiker/maand geschaald volgens volume en model

Neem contact op voor een gepersonaliseerde offerte

Beoordelingen en recensies over Bloomfire

G2: 4.6/5 (470+ beoordelingen)

4.6/5 (470+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk Zoho Desk is een van de vele klantenservicetools die ook gebruikt kunnen worden als kennisbeheersoftware. Hoewel het zich voornamelijk richt op het bieden van helpcenter-functies voor het ondersteunen van agenten, biedt het ook basismogelijkheden voor kennisbeheer, voornamelijk self-service oplossingen.

Met Zoho Desk kunnen bedrijven klantgerichte kennisbanken maken en beheren, zodat klanten toegang hebben tot bronnen voor veelvoorkomende query's en problemen.

Zoho Desk beste functies

Revisies bijhouden, de geschiedenis van wijzigingen weergeven en indien nodig eerdere versies herstellen

Geeft klanten toegang tot een self-service kennisbank, zodat ze zelfstandig antwoorden op hun vragen kunnen vinden en problemen kunnen oplossen

Team leden kunnen samenwerken aan het maken, beoordelen en bijwerken van content

Zoho Desk limieten

Sommige gebruikers hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer flexibiliteit bij het aanpassen van het uiterlijk, de layout en de branding van de kennisbank

Gebruikers hebben uitdagingen gerapporteerd bij de integratie van de kennisbeheermodule van Zoho Desk met andere systemen of platforms die ze binnen hun organisatie gebruiken

Zoho Desk prijzen

Standaard: $14 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

$14 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Professioneel: $23 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

$23 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Enterprise: $40 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4.600+ beoordelingen)

4.4/5 (4.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

10. Hulpverkenner

Via Help ScoutHelp Verkenners is een veelzijdig platform voor klantenservice met een kennisbankfunctie, waarmee bedrijven een uitgebreide bibliotheek met artikelen, veelgestelde vragen en documentatie kunnen samenstellen.

Via de functie Docs kunt u eenvoudig content auteur en categoriseren, zodat klanten die self-service ondersteuning zoeken gemakkelijk kunnen navigeren.

Help Scout beste functies

Geavanceerde zoekfilters en relevantiealgoritmen zorgen ervoor dat klanten relevante informatie efficiënt ontdekken

Met tagging- en categoriseringsopties kunt u een logische structuur creëren die klanten helpt moeiteloos te navigeren en informatie te ontdekken

Help Scout limieten

Gebruikers hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer geavanceerde samenwerkingstools, zoals workflows voor het beoordelen van content, het toewijzen van taken of het goedkeuren van content

De kennisbank van Help Scout heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden, vooral wat layout en ontwerp betreft

Help Scout prijzen

Standaard: $20 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$20 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Plus: $40 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

$40 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Pro: $65 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (380+ beoordelingen)

4.4/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

11. Quip

via Quip Quip is software voor samenwerking en kennisbeheer in de cloud en biedt een veelzijdig platform voor teams om samen te werken, documenten te maken en kennis te delen. Het combineert de functies van een tekstverwerker, spreadsheet en tool voor projectmanagement in één samenhangend platform.

Quip beste functies

Chatten en berichten sturen om binnen de app met teamgenoten te communiceren

Granulaire toestemmingen om gebruikersrechten in te stellen op bestands- of mapniveau

Android- en iOS-apps voor toegang tot bestanden die onderweg zijn opgeslagen

Takenlijsten en tools voor projectmanagement

Salesforce-integratie voor bestandsopslagruimte

Quip beperkingen

Steile leercurve voor niet-Salesforce klanten als een standalone platform voor het delen van bestanden

Beperkte aanpassingen en personalisatie

Quip prijzen

Starter : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Plus : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Geavanceerd: $100/maand per gebruiker

Quip beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (190+ beoordelingen)

Via Bitrix24 Bitrix24 is een populair online samenwerkings- en communicatieplatform dat een breed bereik aan tools voor bedrijven biedt. Het bevat functies zoals projectmanagement, CRM, communicatietools, documentbeheer en meer. Met Bitrix24 kunnen teams effectief samenwerken, workflows stroomlijnen en productiviteit verbeteren.

Bitrix24 beste functies

Identificeer knelpunten en verkoopkansen met de analysetool voor de verkooptrechter

Gebruik de automatisering van e-mail en sms om de verkoop te stimuleren en de klantenbinding te verbeteren

Plan en bijhoud de voortgang van verkoopactiviteiten met de weergave van het Gantt-diagram

Relaties leggen tussen verkoopactiviteiten met Taak Afhankelijkheid

Bitrix24 beperkingen

Beperkingen in aanpassingen

Steile leercurve

Beperkte integraties

Bitrix24 prijzen

Bitrix24 heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $24/maand voor twee gebruikers.

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

13. ServiceNow

via ServiceNow ServiceNow is een toonaangevend cloudgebaseerd platform dat verschillende softwareoplossingen biedt voor servicebeheer op ondernemingsniveau. Het biedt een bereik van IT service management (ITSM) tools, evenals andere modules voor IT operations management (ITOM), customer service management (CSM), human resources service management (HRSM), en nog veel meer.

ServiceNow beste functies

Real-time rapportages en dashboards

Automatische prioritering en toewijzing van Taken

Het dashboard van het IT-platform slaat al uw gegevens en inzichten op één plaats op om de samenwerking te verbeteren en te bevorderenbetrokkenheid van medewerkers* Gebruik de handige herinneringen en notificaties voor het beheer van SLA's (Service Level Agreements) om op de hoogte te blijven van de klanttevredenheid

ServiceNow limieten

Het is geen volledigCRM en tool voor projectmanagementdus je zult het in combinatie met andere tools moeten gebruiken

Sommige gebruikers vonden dat de functies voor rapportage robuuster konden voor klantenservice

ServiceNow prijzen

Neem contact op voor aangepaste prijzen die zijn afgestemd op uw business behoeften

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

4.4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

14. Hiver

E-mails beheren en de samenwerking verbeteren met de Hiver Chrome Extensie

Hiver is een hulpmiddel voor het gezamenlijk beheren van e-mail dat teams helpt efficiënt en effectief samen te werken binnen hun bestaande Gmail accounts. Het is ontworpen om de productiviteit van teams te verbeteren door ze in staat te stellen naadloos samen te werken, e-mails te delegeren en bij te houden.

Hiver beste functies

Deel een inbox en beheer e-mails binnen Gmail

E-mails samen toewijzen en oplossen, met de mogelijkheid om opmerkingen, labels en aantekeningen aan e-mails toe te voegen

E-mailsjablonen maken en gebruiken om te reageren op veelgestelde vragen

Hiver limieten

Afhankelijkheid van Gmail

Beperkt mobiel gebruik

Beperkte functies

Haver prijzen

Lite : $15 per lid/maand

: $15 per lid/maand Pro : $39 per lid/maand

: $39 per lid/maand Elite: $59 per lid/maand

Hiver beoordelingen en recensies

4.6/5 (800+ beoordelingen)

15. Tettra

via Tettra Tettra is een AI-gestuurd kennisbeheersysteem en wikisoftware die teams helpt bij het beheren en delen van organisatorische kennis. Het stelt gebruikers in staat om belangrijke bedrijfsinformatie te verzamelen in een kennisbank, die kan worden gebruikt om terugkerende vragen te beantwoorden en nieuwe teamleden in te werken. Tettra biedt een platform voor het organiseren van en samenwerken aan teamdocumentatie en -processen.

Tettra beste functies

Integraties

Maakt bijdragen aan content eenvoudig

Maakt media, koppelingen en rijke formats mogelijk

Tettra beperkingen

Als het groeit, kan het moeilijk zijn om nieuwe activiteiten te zien

Resulteert in dubbele content wanneer geprobeerd wordt één document op twee plaatsen op te sommen

Afbeeldingen in lijsten hebben een beperkte opmaak

Tettra prijzen

**Free

Opschalen: $8,33/maand per gebruiker

$8,33/maand per gebruiker Professioneel: $16,66/maand per gebruiker

Tettra beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (89+ beoordelingen)

4.6/5 (89+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (9+ beoordelingen)

ClickUp: De beste kennismanagementtool voor Teams

In het uitgestrekte landschap van kennisbeheer kan het temmen van de overvloed aan informatie een angstaanjagend vooruitzicht zijn. Maar vrees niet, want de functies van ClickUp bieden een krachtig platform voor naadloze samenwerking, gecentraliseerde opslagplaatsen voor kennis en het moeiteloos terugvinden van informatie.

Met de intuïtieve interface kunt u eenvoudig kennis creëren, bewerken en delen, zodat iedereen in uw bedrijf toegang heeft tot de meest recente informatie en kennislacunes tot het verleden behoren.

Begin uw kennismanagementavontuur vandaag nog met ClickUp en ontsluit het ware potentieel van de kennis van uw organisatie.