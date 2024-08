We hebben de 10 beste zakelijke wikisoftware in 2024 getest

Hoewel Wikipedia de bekendste wiki op aarde is, zijn niet alle wiki's openbaar.

Het delen van kennis en transparantie binnen organisaties heeft het gebruik van interne bedrijfswiki's gekatapulteerd. Nu is elke wiki een eenvoudig te creëren opslagplaats van informatie in de vorm van een website. En allerlei soorten gebruikers kunnen er een onderhouden.

Van bedrijfs- tot IT-teams, ze kunnen allemaal inhoud publiceren op specifieke pagina's via wikisoftware. Ze kunnen ook commentaar geven op die pagina's en de door anderen gepubliceerde inhoud wijzigen.

Bedrijven gebruiken wiki's als enige bron van waarheid voor bedrijfsprocedures en -beleid. Ze bouwen kennisbanken en beheren hun documenten met wikisoftwaretools. Maar ze gebruiken wiki's ook om teamprocessen te beschrijven, om projectvereisten en nieuwe medewerkers inwerken of trainen.

Welke use case je ook bedenkt, kennis in de hoofden van teamleden is nutteloos tenzij ze het toepassen of delen. En software voor wiki-opslagplaatsen is de transportband voor het verspreiden van organisatorische kennis.

Bovendien maken wiki-tools het vinden van die relevante informatie veel gemakkelijker en sneller. Deze tools zijn voorzien van functies voor zoeken, authenticatie, toegangsbeheer en versiegeschiedenis om kennis binnen het hele bedrijf te organiseren. Lees dus verder om meer te leren over de beste wiki-software, wat het is, de beste functies om projecten te beheren en de verschillende soorten kennisbeheer.

Wat is wikisoftware?

Wiki-software ondersteunt de ontwikkeling en werking van interne of externe pagina's om de go-to te zijn voor bedrijfskennis of documentatie over een specifiek onderwerp. Dat kan ook het maken, bijwerken, organiseren (of hyperlinken) en navigeren van inhoud in wiki-opslagplaatsen online omvatten.

Maar wiki-inhoud creëren, of bijwerken, is samenwerken, dus software voor wiki-sites ondersteunt teamsamenwerking . En teamleden hebben alleen een webbrowser nodig voor toegangsrechten waarmee ze nieuwe pagina's binnen de wiki kunnen maken en bestaande pagina's die andere leden hebben gemaakt kunnen bewerken.

Bedrijven gebruiken wikisoftware om interne wiki's voor werknemers en externe wiki's voor klanten of gebruikers te maken. Een externe wiki kan bijvoorbeeld nuttige productinstructies bevatten. Kortom, wiki-tools stellen je in staat om organisatorische of productkennis te centraliseren. GESCHIEDENIS VAN WIKI'S

Wiki's bestaan al sinds 25 maart 1995, toen Howard G. "Ward" Cunningham, een Amerikaanse computerprogrammeur, de eerste wiki publiceerde op de website van zijn adviesbureau. Cunningham was al sinds 1994 bezig met het programmeren van de wikisoftware die zijn wiki, genaamd "WikiWikiWeb", ondersteunde.

De 10 beste wikisoftware voor uw organisatie

1. ClickUp - Het beste voor bedrijfswiki's

Maak prachtige documenten, vergaderagenda's, wiki's en meer, koppel ze aan workflows en voer ideeën uit met je team

Natuurlijk beginnen we met de beste kennisbasesoftware : ClickUp! Het is het alles-in-één productiviteitsplatform met alles wat teams nodig hebben om wiki's te implementeren en te beheren.

Natuurlijk, het is een oplossing voor alles wat met projectbeheer en productiviteit te maken heeft, plus een ingebouwde wikisoftware ClickUp Documenten . Maar het zit zo: ClickUp is uitstekend als uw projecten en workflows documentintensief zijn.

Maak whiteboards en documenten in ClickUp en koppel er projecttaken aan. Organiseer vervolgens al deze kennisstukken en werk eraan samen, al dan niet in realtime. SOP's, vergadernotities, briefings en vereiste specificaties - werk aan al deze zaken met ClickUp Docs.

ClickUp beste eigenschappen

In-context documenten Voeg documenten toe aan deprojecten en taken waarvoor ze relevant zijn en open ze vanuit het project of de taak.

Voeg documenten toe aan deprojecten en taken waarvoor ze relevant zijn en open ze vanuit het project of de taak. Documentrelaties : Naar een document of taak linken vanuit een ander document.

: Naar een document of taak linken vanuit een ander document. Pagina's in documenten onderverdelen : Om je inhoud te organiseren, kun je documenten opdelen in subpagina's die genest zijn binnen het bovenliggende document.

: Om je inhoud te organiseren, kun je documenten opdelen in subpagina's die genest zijn binnen het bovenliggende document. Gearchiveerde documenten : In plaats van documenten te verwijderen, archiveer je ze. Het platform verbergt deze documenten, maar bewaart ze wel zodat je ze later terug kunt vinden als dat nodig is.

: In plaats van documenten te verwijderen, archiveer je ze. Het platform verbergt deze documenten, maar bewaart ze wel zodat je ze later terug kunt vinden als dat nodig is. Rijke tekstopmaak : Als documenten lang worden, is het organiseren ervan met wissellijsten, gekleurde achtergronden en kolommen behoorlijk effectief.

: Als documenten lang worden, is het organiseren ervan met wissellijsten, gekleurde achtergronden en kolommen behoorlijk effectief. Aanpasbare toegangsrechten : Bescherm je documenten tegen ongewenste bewerkingen door specifieke doelgroepen.

: Bescherm je documenten tegen ongewenste bewerkingen door specifieke doelgroepen. Realtime bewerken : Live samenwerken met je team aan inhoud en tag leden in de opmerkingen.

: Live samenwerken met je team aan inhoud en tag leden in de opmerkingen. Documentcategorieën : Tag documenten met categorieën zodat u ze gemakkelijk kunt openen en vinden.

: Tag documenten met categorieën zodat u ze gemakkelijk kunt openen en vinden. Sjablonen : Sla veelgebruikte documenten op als sjablonen voor later. (Bekijk dezesjablonen voor samenvattingen!)

: Sla veelgebruikte documenten op als sjablonen voor later. (Bekijk dezesjablonen voor samenvattingen!) Taken maken : Zet opmerkingen om in taken en wijs ze toe aan je teamleden.

: Zet opmerkingen om in taken en wijs ze toe aan je teamleden. Ondersteuning voor Markdown : Toetsenbord enSlash commando's inhoud opmaken met Markdown-taal.

: Toetsenbord enSlash commando's inhoud opmaken met Markdown-taal. Codeblokopmaak: Verbeter de leesbaarheid van code in je documentatie met syntax highlighting. Wiki-sjablonen zijn een geweldige bron voor het opstarten van je kenniscentrum. Om het blijvende succes van de informatie van je team op een wiki te garanderen, leg je een sterke basis met behulp van de ClickUp Wiki Sjabloon . Gebruik deze sjabloon als een snelstartgids zodat uw team voorbereid is met een goed gedocumenteerde informatiehub.

Bied iedereen in het team eenvoudig toegang tot kennis en maak sneller nieuwe inhoud aan met ClickUp's wikisjabloon

ClickUp beperkingen

ClickUp biedt zoveel aanpassingsmogelijkheden dat u zich in het begin misschien een beetje overweldigd voelt.

U vindt (nog) niet alle weergaven van ClickUp op de mobiele app.

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Onderneming: neem contact op met verkoop

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (6.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Confluence - Beste voor teamsamenwerking

Via AtlassianConfluence wiki's bieden teams werkruimten voor het delen van kennis en hebben als doel de samenwerking rond die kennis te bevorderen. De werkruimten zijn geschikt voor teams en projecten van elke grootte en elk type.

Daarnaast is Confluence niet alleen geschikt voor missiekritische projecten met een hoog prestatieniveau, maar ook voor teams die op zoek zijn naar een kanaal om de transparantie van informatie te vergroten. Vergelijk Notion met Confluence , Confluence Vs Teams , & Confluence vs Google Docs !

Confluence beste eigenschappen

Page tree : Een hiërarchische structuur van ruimtes en pagina's maakt het vinden van content snel en eenvoudig.

: Een hiërarchische structuur van ruimtes en pagina's maakt het vinden van content snel en eenvoudig. Integratie met Jira : Verbind Jira issues met Confluence pagina's. Voeg bovendien Jira-roadmaps toe aan Confluence-pagina's en laat ze in realtime bijwerken met de Jira Roadmap-macro.

: Verbind Jira issues met Confluence pagina's. Voeg bovendien Jira-roadmaps toe aan Confluence-pagina's en laat ze in realtime bijwerken met de Jira Roadmap-macro. Integratie met Trello : Embed Trello kaarten en boards in Confluence pagina's en beheer ze in real-time net zoals je zou doen in Trello. Omgekeerd kun je Confluence-pagina's koppelen aan Trello-kaarten zodat je paginamutaties en opmerkingen kunt bekijken in de context van taken.

: Embed Trello kaarten en boards in Confluence pagina's en beheer ze in real-time net zoals je zou doen in Trello. Omgekeerd kun je Confluence-pagina's koppelen aan Trello-kaarten zodat je paginamutaties en opmerkingen kunt bekijken in de context van taken. Real-time bewerken : Bewerk pagina's samen met teamleden in realtime.

: Bewerk pagina's samen met teamleden in realtime. Meldingen: Tag teamgenoten of hele teams en wijs ze taken toe.

Tag teamgenoten of hele teams en wijs ze taken toe. Gepersonaliseerde feed : Confluence past de startpagina van elke gebruiker aan om de ruimtes weer te geven die ze onlangs hebben bezocht, hun conceptpagina's en pagina-activiteit.

: Confluence past de startpagina van elke gebruiker aan om de ruimtes weer te geven die ze onlangs hebben bezocht, hun conceptpagina's en pagina-activiteit. Blogs : Maak blogs en publiceer blog posts in Confluence.

: Maak blogs en publiceer blog posts in Confluence. Labels: Pas labels toe op pagina's en bijlagen om sneller te kunnen zoeken naar de inhoud die je nodig hebt en om gerelateerde inhoud te vinden.

Confluence beperkingen

De gedetailleerdheid van foutmeldingen voldoet soms niet aan de verwachtingen van gebruikers.

Tekstgebaseerde zoekresultaten voor documenten zouden nauwkeuriger kunnen zijn.

Sommige gebruikers meldden problemen met het plakken van inhoud van Confluence-pagina's in software van derden.

Confluence prijzen

Gratis: voor tien gebruikers (alleen maandelijks abonnement)

Standaard: $5,75 per gebruiker (schatting)

Premium: $11 per gebruiker (schatting)

Enterprise: neem contact op met verkoop

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (2.000+ beoordelingen)

Vind de beste_ Confluentie alternatieven die je zou moeten weten in onze gids!

3. Zoho Learn - het beste voor gestructureerde kennis

Via Zoho Zoho Wiki is Zoho's wikisoftware om kennisopslagplaatsen voor teams te bouwen. We moeten je wel waarschuwen dat de functies van Zoho Wiki bij een breder platform horen - Zoho Learn, een leerbeheersysteem. Maar als je erover nadenkt, is een kennisbank niets meer dan een leeropslagplaats, dus de nesting is logisch.

Zoho Learn beste functies

Handleidingen en hoofdstukken : Structureer informatie in handleidingen die bestaan uit meerdere kennisartikelen over een onderwerp. En als het onderwerp complex genoeg is, groepeer je artikelen in hoofdstukken binnen de handleiding.

: Structureer informatie in handleidingen die bestaan uit meerdere kennisartikelen over een onderwerp. En als het onderwerp complex genoeg is, groepeer je artikelen in hoofdstukken binnen de handleiding. Gescheiden ruimten : Organiseer artikelen en handleidingen in ruimtes speciaal voor specifieke afdelingen of teams.

: Organiseer artikelen en handleidingen in ruimtes speciaal voor specifieke afdelingen of teams. Samenwerkende wiki-editor : Teamleden met toegangsrechten op bijdragerniveau bewerken samen artikelen in realtime.

: Teamleden met toegangsrechten op bijdragerniveau bewerken samen artikelen in realtime. Aangepaste sjablonen: Sla artikelen op als sjablonen om opnieuw te gebruiken als startpunt voor andere artikelen.

Zoho Learn beperkingen

Het integreert niet met Zoho Desk, Zoho's online klantenservice en helpdesk software oplossing, waar sommige van Zoho's klanten klantkennis bewaren.

Het mist een uitgebreidere opslagplaats voor sjablonen.

De tool ondersteunt niet de toewijzing van meerdere gebruikers aan elke ruimte.

Zoho Learn prijzen

Gratis:

Express: $1 per gebruiker per maand

Professional: $3 per gebruiker per maand

Zoho Learn beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

4. Helpjuice - Beste voor klantenservice

Via HelpJuice HelpJuice is een wiki-software die zichzelf positioneert als geoptimaliseerd voor de klantenservice. Ze beweren dat hun tool bedrijven helpt om hun klantenservice via kennisbanken op twee manieren uit te breiden.

Klanten controleren die hubs zelf in plaats van contact op te nemen met technische ondersteuningsteams. En die teams vertrouwen op interne hubs om de beste klantenservice te leveren.

Helpjuice beste eigenschappen

Zoeken op maat : Helpjuice heeft vanuit het niets een zoekmachine ontwikkeld die is afgestemd op de manier waarop gebruikers in kennisbanken zoeken.

: Helpjuice heeft vanuit het niets een zoekmachine ontwikkeld die is afgestemd op de manier waarop gebruikers in kennisbanken zoeken. On-premise kennisbanken : Helpjuice ontwierp verschillende op maat gemaakte thema's en past die van elke klant met de hand aankennismanagement bases.

: Helpjuice ontwierp verschillende op maat gemaakte thema's en past die van elke klant met de hand aankennismanagement bases. Uitgebreide analyses : Verkrijg bruikbare inzichten van Helpjuice Analytics, zoals hoeveel gebruikers elk artikel lezen, wie ze zijn, welke artikelen in de hub zouden moeten komen en welke artikelen verbeterd moeten worden.

: Verkrijg bruikbare inzichten van Helpjuice Analytics, zoals hoeveel gebruikers elk artikel lezen, wie ze zijn, welke artikelen in de hub zouden moeten komen en welke artikelen verbeterd moeten worden. Zoekmachine optimalisatie : Door hoog te scoren op Google komen gebruikers op Helpjuice pagina's terecht door op Google te zoeken naar de informatie die ze zoeken.

: Door hoog te scoren op Google komen gebruikers op Helpjuice pagina's terecht door op Google te zoeken naar de informatie die ze zoeken. Meertalige ondersteuning : Maak wereldwijde klantenservice mogelijk met kennisbanken in meerdere talen. Vertaal inhoud op Helpjuice automatisch met machine learning en Google Translate.

: Maak wereldwijde klantenservice mogelijk met kennisbanken in meerdere talen. Vertaal inhoud op Helpjuice automatisch met machine learning en Google Translate. Realtime samenwerking: Geef live commentaar op artikelen en antwoord op artikel contribuanten.

Helpjuice beperkingen

Artikelcategoriebeheer kost tijd om te begrijpen.

De leercurve om sommige artikelsjablonen te begrijpen is een beetje steil.

De administratie-interface zou baat hebben bij een visueel ontwerp.

Helpjuice prijzen

Starter: $120 per maand (tot 4 gebruikers)

Run-Up: $200 per maand (tot 16 gebruikers)

Premium Limited: $289 per maand (tot 60 gebruikers)

Onbeperkt Premium: $499 per maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Helpjuice beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (16 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (92 beoordelingen)

Bekijk deze_ nieuwsbriefsjablonen !

5. Slab - het beste voor visuele opmaak

Via Slab Slab verkoopt zichzelf als wikisoftware voor bedrijven die geschikt is voor technische en niet-technische teams. Het is het beste voor bedrijven met meerdere teams die visuele wiki's en opmaakmogelijkheden nodig hebben.

Slab beste eigenschappen

Visueel ontwerp : Slab zet in op het aanbieden van inhoud met een grote visuele aantrekkingskracht, waardoor er minder behoefte is aan uitgebreide opmaak.

: Slab zet in op het aanbieden van inhoud met een grote visuele aantrekkingskracht, waardoor er minder behoefte is aan uitgebreide opmaak. Onderwerpen : Hun wiki's organiseren inhoud per onderwerp, wat het bladeren door en ontdekken van kennis vergemakkelijkt.

: Hun wiki's organiseren inhoud per onderwerp, wat het bladeren door en ontdekken van kennis vergemakkelijkt. Uniform zoeken: Gebruikers die zoeken naar informatie op Slab-wiki's krijgen resultaten op Slab en alle geïntegreerde tools van Slab-klanten.

Slab-beperkingen

De hiërarchie van projecten en berichten is onduidelijk voor beginners.

Vanuit het oogpunt van interactieontwerp is het een beetje ingewikkeld om naar specifieke koppen in berichten te verwijzen.

Navigeren tussen verschillende onderwerpen is soms een uitdaging.

Slab prijzen

Gratis: $0

Startup: $6,67 per gebruiker per maand

Zakelijk: $12,5 per gebruiker per maand

Onderneming: neem contact op met verkoop

Slab beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (39 beoordelingen)

6. GitBook - Beste voor Documentatie voor Ontwikkelaars

Via GitBook GitBook heeft Public Docs ontwikkeld, een wikisoftware voor het publiceren van technische kennis. Speciaal ontworpen als documentatieplatform, is Public Docs geschikt voor het delen van productdocumentatie en het bouwen van interne kennisbanken en API's.

GitBook beste eigenschappen

Wijzigingsverzoeken : Wijzigingen op elke pagina volgen, versies vergelijken, samenvoegen en wijzigingen terugdraaien.

: Wijzigingen op elke pagina volgen, versies vergelijken, samenvoegen en wijzigingen terugdraaien. Veilige verificatie : Klanten en partners kunnen documentatie veilig bekijken via meerdere verificatieplatforms en single sign-on.

: Klanten en partners kunnen documentatie veilig bekijken via meerdere verificatieplatforms en single sign-on. Ondersteuning voor documentatie voor ontwikkelaars . Neem codeblokken, video's en live sandbox-omgevingen op in uw documentatie.

. Neem codeblokken, video's en live sandbox-omgevingen op in uw documentatie. Commentaren en discussies : Laat inline opmerkingen achter op pagina's en zet deze opmerkingen om in discussies.

: Laat inline opmerkingen achter op pagina's en zet deze opmerkingen om in discussies. Meldingen : In-app en e-mailmeldingen over nieuwe inhoud, belangrijke wijzigingen in inhoud of wijzigingen in de zichtbaarheid van documenten.

: In-app en e-mailmeldingen over nieuwe inhoud, belangrijke wijzigingen in inhoud of wijzigingen in de zichtbaarheid van documenten. Git Sync: Ontwikkelaarsdocumentatie gesynchroniseerd met de corresponderende codebases.

GitBook beperkingen

Het platform staat gebruikers niet toe om het veel aan te passen.

De exportfunctie vereist enige verbetering in termen van opmaak.

GitBook biedt geen inwerkervaring en documentatie op maat voor beginners en gebruikers die onbekend zijn met Git.

GitBook prijzen

Persoonlijk: $0

Plus: $6,7 per gebruiker per maand

Pro: $12,5 per gebruiker per maand

Enterprise: neem contact op met verkoop

GitBook beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (81 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (15 beoordelingen)

7. Notion - Het beste voor veelzijdige gebruikers

Via Notion Begrip Wiki's richten zich niet op een specifieke niche of soort documentatie. In plaats daarvan passen ze zich aan aan verschillende soorten kennisbanken, zoals bedrijfsinformatiepagina's en opslagplaatsen voor merkrichtlijnen, technische teams en het inwerken van werknemers.

Notion beste eigenschappen

Veelzijdigheid : Voldoet aan de vereisten van contentteams met een hoog productietempo, grote projecten en een hoge mate van flexibiliteitHR-afdelingen die hun trainingsmateriaal moeten centraliseren.

: Voldoet aan de vereisten van contentteams met een hoog productietempo, grote projecten en een hoge mate van flexibiliteitHR-afdelingen die hun trainingsmateriaal moeten centraliseren. Gesynchroniseerde blokken : Automatische inhoudsupdates veranderen in alle ruimtes.

: Automatische inhoudsupdates veranderen in alle ruimtes. Integraties: Slack, Figma, Jira en meer

Notion beperkingen

Soms zijn meldingen onnauwkeurig.

Het instellen van terugkerende herinneringen voor subtaken is een beetje lastig.

Het ondersteunt geen terugkerende taken en mist taakgerichte functies.

Notion prijzen

Gratis: $0

Plus: $8 per gebruiker per maand

Zakelijk: $15 per gebruiker per maand

Onderneming: neem contact op met verkoop

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

Op zoek naar_ Notie alternatieven ? Bekijk onze uitgebreide gids!

8. Document360 - Het beste voor groeiende bedrijven

Via Document360 Document360 is wikisoftware voor bedrijven om kennisbanken te bouwen voor de klanten en werknemers van groeiende bedrijven. En die kennisbanken kunnen van alles zijn, van online gebruikershandleidingen, tutorials en release notes tot FAQ-pagina's, werknemershandboeken en verkoop- of marketinghandboeken.

Document360 beste eigenschappen

Knowledge Base Assistant : Een widget die in SaaS-producten of websites kan worden ingebed en Document360-kennisbanken daarop toont.

: Een widget die in SaaS-producten of websites kan worden ingebed en Document360-kennisbanken daarop toont. Knowledge Base Portal : Stelt contentschrijvers en contentredacteuren in staat om samen te werken in dezelfde omgeving.

: Stelt contentschrijvers en contentredacteuren in staat om samen te werken in dezelfde omgeving. Integraties en uitbreidingen : Maak verbinding met helpdesks, chatbots, vertaaltools, analysesoftware en teamsamenwerkingssystemen.

: Maak verbinding met helpdesks, chatbots, vertaaltools, analysesoftware en teamsamenwerkingssystemen. Platform-API: API verleent lees- en schrijftoegang tot kennisbanken.

Document360 beperkingen

De gebruikersinterface is niet zo intuïtief.

Gebruikers meldden dat de software soms traag is om artikelen te bewerken of op te slaan.

Document360 prijzen

Standaard: $149 per project per maand

Professioneel: 299 dollar per project per maand

Zakelijk: $ 399 per project per maand

Enterprise: $599 per project per maand

Enterprise Plus: neem contact op met verkoop

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (325 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (157 beoordelingen)

9. Nuclino - Beste voor eenvoudige richtlijnen

Via Nuclino Nuclino is een wikisoftware die gericht is op eenvoud. Maar terwijl het schoon en overzichtelijk is, is het ook uitgebreid genoeg om functies voor projectbeheer te bevatten.

Nuclino beste eigenschappen

Ondersteuning voor Markdown : Inhoud opmaken met Markdown-toetsenbordopdrachten.

: Inhoud opmaken met Markdown-toetsenbordopdrachten. Automatisch opslaan : Slaat wijzigingen automatisch op en synchroniseert inhoud op verschillende apparaten.

: Slaat wijzigingen automatisch op en synchroniseert inhoud op verschillende apparaten. Meervoudige weergaven : Toont kennis en documenten georganiseerd in weergaven, zoals lijsten of grafieken.

: Toont kennis en documenten georganiseerd in weergaven, zoals lijsten of grafieken. Exporteren: Sla inhoud op in verschillende formaten, zoals PDF, Word en Markdown.

Nuclino beperkingen

Sommige gebruikers van Nuclino raden de tool niet aan voor grote wiki's.

Het integreert niet metsoftware voor projectbeheer anders dan Jira.

De startpagina's van collecties zouden kunnen worden bewerkt.

Nuclino prijzen

Gratis: $0

Standaard: $5 per gebruiker per maand

Premium: $10 per gebruiker per maand

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (49 beoordelingen)

Bonus: Bekijk de top 10 Nuclino Alternatieven en Concurrenten

10. Google Drive - Het beste voor gebruikers van Google Workspace

Via Google

Je hebt misschien nog nooit nagedacht over Google Drive op deze manier, maar je kunt het gebruiken om kennisbanken te maken. Veel bedrijven gebruiken Google Drive als wiki-software om medewerkers op één lijn te houden.

Google beste functies

Veiligheid : Ingebouwde bescherming tegen malware, ransomware en spam. Biedt ook versleutelde toegang tot bestanden en scant documenten op malware, ransomware, spam en phishing.

: Ingebouwde bescherming tegen malware, ransomware en spam. Biedt ook versleutelde toegang tot bestanden en scant documenten op malware, ransomware, spam en phishing. Integraties : Verbinding maken met andere Google-producten zoals Sheets, Docs en Slides

: Verbinding maken met andere Google-producten zoals Sheets, Docs en Slides Ondersteuning voor meerdere bestandstypen : Bewerk PDF-bestanden en exporteer documenten naar bestandstypen zoals PDF.

: Bewerk PDF-bestanden en exporteer documenten naar bestandstypen zoals PDF. Google Search: De zoektechnologie waarop je vertrouwt in Google is ingebed in Drive.

Google-beperkingen

Voor complexe inhoud is het beter om op een desktopcomputer te werken in plaats van op een mobiel apparaat, vooral voor de beste wiki-software opties

Er is geen end-to-end encryptie, wat betekent dat Google toegang heeft tot de informatie die is opgeslagen in Drive.

Google prijzen

Voor persoonlijk gebruik: $0

Zakelijk standaard: $12 per gebruiker per maand

Google beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (26.000+ beoordelingen)

Soorten wikisoftware

We classificeren software voor wikisites volgens drie criteria: wie heeft toegang tot de wiki's die ze ondersteunen, het doel van die wiki's en wie onderhoudt de wikisoftware. En dit zijn de types:

Openbare of privé-wiki's

Publieke wiki-tools ondersteunen publieke wiki's, terwijl private wiki-tools private wiki's aansturen. En het verschil tussen openbare en privé-wiki's zit in de manier waarop gebruikers er toegang toe krijgen en wie die gebruikers zijn.

Openbare wiki's, zoals Wikipedia, zijn voor iedereen online toegankelijk. Privé-wiki's, of interne wiki's, zijn daarentegen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen via authenticatie.

Bedrijven gebruiken privé-wiki's om kennis te delen onder hun werknemers. Maar een bedrijf kan ook openbare wiki's gebruiken om productinformatie met gebruikers en projectinformatie met klanten te communiceren.

Persoonlijke of bedrijfswiki's

Net zoals publieke en private wikisoftware, ondersteunen persoonlijke en zakelijke wikitools respectievelijk persoonlijke of zakelijke wiki's. Bedrijfswiki's kunnen een zakelijk doel dienen en toebehoren aan een organisatie, maar een wiki kan een recreatief doel dienen en toebehoren aan een individu.

Cloud gehoste of zelf gehoste wiki

Als u kiest voor zelf gehoste wikisoftware, moet u deze op uw servers installeren. U moet ook een toegewijd team van IT-professionals samenstellen om het te onderhouden. En de teamleden moeten open-source wikisoftware kunnen aanpassen en verder ontwikkelen, wat duur is.

Hostingbedrijven bieden echter cloud-hosted wikisoftware, wat software as a service is. Hostingbedrijven zorgen voor de beveiliging van de informatie die je op je cloud-hosted wikisite bewaart. En ze onderhouden die software ook regelmatig door deze bij te werken en nieuwe functies te ontwikkelen of bestaande functies te verbeteren.

Voorbeelden van inhoud op zelf gehoste wikisoftware

En omdat zelf gehoste wikisoftware online is, hebben teamleden, klanten of gebruikers altijd en overal toegang tot een wikiplatform. Een bedrijfswiki of wikimotor bevat meestal:

Bedrijfsinformatie : Missie, visie en waarden

: Missie, visie en waarden Organisatieschema : Bedrijfsstructuur, onderverdelingen per afdeling en personeelsoverzichten

: Bedrijfsstructuur, onderverdelingen per afdeling en personeelsoverzichten Werknemershandboeken : Bedrijfsbeleid, voordelen, regels en voorwaarden

: Bedrijfsbeleid, voordelen, regels en voorwaarden Brandrichtlijnen : Toon, logo's, kleurenpaletten en persmateriaal

: Toon, logo's, kleurenpaletten en persmateriaal Industriegegevens : Analyse van de concurrentie en industrieonderzoeken of -rapporten

: Analyse van de concurrentie en industrieonderzoeken of -rapporten Interne inhoud: Best practices, gidsen, sales sheets en product tutorials

Wat moet je zoeken in wikisoftware?

We hebben al een paar functies van wiki's genoemd, maar wat moet uw bedrijf gebruiken? Wiki's moeten aangepast zijn aan je organisatie en navigeerbaar zijn voor iedereen, vooral voor niet-technische gebruikers. Hier zijn een paar functies om te overwegen:

Zoekfuncties : De beste wikisoftware laat je team, klanten of gebruikers zoeken en de juiste informatie vinden - snel. Een bedrijfswiki moet een accurate zoekfunctie en -intentie hebben.

: De beste wikisoftware laat je team, klanten of gebruikers zoeken en de juiste informatie vinden - snel. Een bedrijfswiki moet een accurate zoekfunctie en -intentie hebben. Navigatie : Georganiseerde inhoudshiërarchieën zijn essentieel voor gebruikers om inhoud te verkennen op je wiki software en via dingen zoals wiki opslagplaatsen voorbidirectioneel linken.

: Georganiseerde inhoudshiërarchieën zijn essentieel voor gebruikers om inhoud te verkennen op je wiki software en via dingen zoals wiki opslagplaatsen voorbidirectioneel linken. Samenwerking : Het creëren, bewerken en altijd bijwerken van inhoud is een must voor wiki-software. Het moet eenvoudig zijn om inhoud op te maken, toe te voegen en afbeeldingen, links of code toe te voegen.

: Het creëren, bewerken en altijd bijwerken van inhoud is een must voor wiki-software. Het moet eenvoudig zijn om inhoud op te maken, toe te voegen en afbeeldingen, links of code toe te voegen. Versiegeschiedenis : De beste wiki-tools houden alle wijzigingen aan je wikipagina's bij om verantwoording te garanderen, wat cruciaal is voor open-source wiki-software. Hiermee kun je ook veilig terug naar vorige versies.

: De beste wiki-tools houden alle wijzigingen aan je wikipagina's bij om verantwoording te garanderen, wat cruciaal is voor open-source wiki-software. Hiermee kun je ook veilig terug naar vorige versies. Authenticatie en toegangsbeheer : Uw wiki-oplossing is misschien geen openbare wiki en bevat privé-bedrijfsinformatie. Of het kan een combinatie van beide zijn, dus hoe dan ook, je hebt een tool nodig die ervoor kan zorgen dat gevoelige inhoud vergrendeld blijft.

: Uw wiki-oplossing is misschien geen openbare wiki en bevat privé-bedrijfsinformatie. Of het kan een combinatie van beide zijn, dus hoe dan ook, je hebt een tool nodig die ervoor kan zorgen dat gevoelige inhoud vergrendeld blijft. Integraties : Integraties van derden tussen je wikisoftware en andere applicaties helpen om gegevens en analyses aan je pagina's te koppelen.

: Integraties van derden tussen je wikisoftware en andere applicaties helpen om gegevens en analyses aan je pagina's te koppelen. Gebruikersdocumentatie en ondersteuning : Als je een helpcentrum moet hosten, moet je wiki-oplossing kunnen werken als een gecentraliseerde ruimte voor je gebruikers en je inhoud.

: Als je een helpcentrum moet hosten, moet je wiki-oplossing kunnen werken als een gecentraliseerde ruimte voor je gebruikers en je inhoud. Templates en maatwerk: Als het ontwerpen van je wiki vanaf nul een uitdaging en zelfs ontmoedigend is, zoek dan naar wiki-tools met ingebouwde sjablonen.

Welke wikisoftware is het beste voor jouw team?

Het kiezen van de beste wiki software is geen kleinigheid. Je hebt complexe wiki software nodig voor een meer geavanceerde en verfijnde gebruikerservaring en kennis hub.

Het is slim om wikisoftware te kiezen waarmee gebruikers met het grootste gemak pagina's kunnen maken en bewerken, zelfs voor grote en complexe projecten. Dat is waar ClickUp de sleutel is!

Met krachtige functies zoals versiebeheer, toegangscontrole en zoekmogelijkheden kunnen gebruikers efficiënt een enorme hoeveelheid informatie beheren en doorzoeken in ClickUp Docs.

Bovendien werkt ClickUp als een geweldige wiki-software-optie omdat het geavanceerde aanpassingsopties kan bieden, waardoor gebruikers het platform kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften en voorkeuren.

Wilt u zien hoe ClickUp werkt als uw wiki? Maak vandaag nog uw gratis werkruimte !