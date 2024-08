10 beste projecttijdlijnsoftware in 2024

Als je ooit hebt geprobeerd om te jongleren met brandende fakkels en af en toe een metaforisch mes - terwijl je op een eenwieler reed - dan heb je al een idee hoe het is om een complex project te managen. 🤹

Projecten, deadlines en teams managen is geen sinecure, maar we weten dat je de uitdaging aankunt. Als projectmanager (PM) heb je alleen de juiste mix van tools nodig om het beste uit je middelen te halen.

Hoewel je budget en de expertise van je team er zeker toe doen, is timing ook een belangrijke factor. Je hebt een hulpmiddel nodig om projecttaken te visualiseren en alles op tijd te laten verlopen projecttijdlijn software komt goed van pas. 🛠️

In deze handleiding leggen we uit wat projecttijdlijnen en waarom je ze nodig hebt, en we delen onze 10 favoriete keuzes voor projecttijdlijnsoftware in 2024.

Wat is een projecttijdlijn?

Een projecttijdlijn is een visuele weergave van de taken en mijlpalen van je project, opeenvolgend over een bepaalde periode. Zie uw projecttijdlijn als een stappenplan dat u begeleidt door elke stap van het project, van begin tot eind.

Projecttijdlijnen helpen projectmanagers te begrijpen in welke volgorde en wanneer wat gedaan moet worden, welke afhankelijkheden er zijn tussen taken en hoe ze verder moeten gaan.

Maak uw projecttijdlijn gemakkelijker te begrijpen met een netwerkdiagram, ClickUp's Gantt-diagram of een andere methode

Elke projecttijdlijn is uniek, maar ze bevatten meestal allemaal de volgende onderdelen.

Taken: Dit zijn de specifieke activiteiten die u van uw lijst moet afvinken. Ze hebben een begin- en einddatum

Dit zijn de specifieke activiteiten die u van uw lijst moet afvinken. Ze hebben een begin- en einddatum Mijlpalen : Dit zijn belangrijke controlepunten in een project

Dit zijn belangrijke controlepunten in een project Afhankelijkheden : Afhankelijke taken zijn afhankelijk van de voltooiing van andere taken

Afhankelijke taken zijn afhankelijk van de voltooiing van andere taken Duur: Dit staat voor de tijd die je team nodig heeft om een taak af te ronden

Dit staat voor de tijd die je team nodig heeft om een taak af te ronden Resources: Dit verwijst naar de verantwoordelijken of teams voor het voltooien van elke taak

In plaats van alleen een lijst van uw projecten in een lijstweergave, visualiseert een projecttijdlijntool al deze factoren voor u. Het visualiseren van uw werklast biedt meer duidelijkheid. Het visualiseren van je werklast biedt meer duidelijkheid en meer duidelijkheid maakt je een betere projectmanager. 🙌

Houd in gedachten dat een projecttijdlijn niet hetzelfde is als een Gantt-diagram hoewel ze vergelijkbaar zijn. Een Gantt-diagram biedt veel details in één weergave, terwijl een Tijdlijnweergave geeft je een snel overzicht van hoe alles in elkaar past.

Als je de roadmap van je project en toekomstige gebeurtenissen wilt visualiseren, dan is projecttijdlijnsoftware wat je nodig hebt.

Voordelen van projecttijdlijnsoftware

Kun je succesvol zijn in projectmanagement zonder projecttijdlijnen? Zeker, maar een tijdlijn voor projectmanagement tool maakt je werk als PM-er veel gemakkelijker - dus waarom zou je er geen gebruiken?

Tijdlijntools voor projecten bieden veel voordelen, waaronder:

Beter beheer van middelen zoals mankracht, apparatuur en materialen

Proactief risicobeheer

Verbeterde teamverantwoordelijkheid met taakafhankelijkheden en mijlpalen

Automatiseringen en andere tijdbesparende tools voor projectmanagers

Wat heb je te verliezen? Elke PM droomt van een betere zichtbaarheid en verantwoording over het hele project en een tijdlijntool voor projectbeheer doet precies dat.

10 beste projecttijdlijnsoftware van 2024

Klaar om de kracht van projecttijdlijnsoftware met eigen ogen te zien? Wij dekken je, vriend. 🤝

Bekijk deze lijst met de top 10 projecttijdlijntools van 2024 om de beste optie voor jouw team te vinden.

Plan meerdere projecten, beheer afhankelijkheden en prioriteer alles in uw aangepaste projecttijdlijn met de tijdlijnweergave in ClickUp

Verrassing! ClickUp is de favoriete productiviteitssuite van iedereen, dus het mag geen verrassing zijn dat we ook robuuste projecttijdlijnsoftware hebben.

Om uw eigen tijdlijnweergave in ClickUp te maken, gaat u naar uw bestaande werkruimte en de tijdlijnweergave toevoegen . Dat is het!

Het is kinderspel om uw werkruimte om te zetten in een duidelijke en zeer visuele tijdlijn die uw team kan bekijken. Maar dat is nog maar het begin: ClickUp biedt veel meer dan taakbeheer en hulpmiddelen voor projectvisualisatie. ✨

Als je meer details over projecten wilt zien, ga dan naar de ClickUp Ganttgrafiekweergave . De Gantt Chart-weergave geeft u een overzicht van alle Spaces, Projecten en Lijsten. Werk samen met uw team, volg taakafhankelijkheden en geef prioriteit aan taken en projecten, allemaal op één plek.

Het is voor een PM'er onmogelijk om overal tegelijk te zijn, maar ClickUp maakt projectbeheer een fluitje van een cent door al uw werk in één platform te combineren.

Oh, en hebben we de sjablonen al genoemd? Leen ClickUp's Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon om uw tijdlijn te visualiseren in één handig dashboard. De ClickUp invulbare tijdlijn sjabloon maakt het gemakkelijk om uw projecten en evenementen snel in kaart te brengen. Maar maak u geen zorgen - als u een Gantt diehard bent, de ClickUp Gantt Tijdlijn Sjabloon is er ook voor jou.

ClickUp beste functies:

Brainstorm virtueel metClickUp Whiteboardsen zet uw Whiteboard met één klik om in een project

Volg de voortgang in realtime metClickUp Dashboards Bespaar elke week uren metClickUp's Project Tijdlijn Sjablonen Krijg jobspecifieke hulp bij het bewerken, schrijven en bedenken metClickUp AI ClickUp beperkingen:

ClickUp heeft zoveel functies dat nieuwe gebruikers het platform soms overweldigend vinden

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Wrike

via Wrike Wrike is een hulpmiddel voor projectbeheer gebruikt voor projectplanning, Kanban-borden en creatieve goedkeuringen. Dit maakt het een populaire samenwerkingstool voor creatieve teams, maar elk soort team kan Wrike gebruiken om processen te versnellen en tijd te besparen.

Wrike Dashboards visualiseren taken en processen. Ze staan aangepaste velden toe, zodat je vrijwel elk soort rapport met realtime gegevens kunt maken.

Wrike beste functies:

Plannen met gedeelde kalenders

Werklastweergave is een sleep-en neerzettool voor resourcebeheer

Factureerbare uren en kosten bijhouden in de tool voor inkomstenbeheer

Wrike beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat Wrike moeilijk te navigeren is en er verouderd uitziet

Anderen zeggen dat het moeilijk is om een overzicht van hun werk te krijgen

Prijzen van Wrike:

Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker, voor twee tot 25 gebruikers

$9.80/maand per gebruiker, voor twee tot 25 gebruikers Zakelijk: $24,80/maand per gebruiker, voor vijf tot 200 gebruikers

$24,80/maand per gebruiker, voor vijf tot 200 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (3.400+beoordelingen)

4.2/5 (3.400+beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.400+ beoordelingen)

3. Maandag.nl

via Maandag.nlMaandag.nl heeft kant-en-klare workflows voor verkoopteams, PM's, HR, softwareontwikkelaars en meer. Bekijk je projecten in Kanban, Tijdlijn, Werklast of Gantt-weergaven om taken, mijlpalen en afhankelijkheden naar eigen inzicht te visualiseren.

Gebruik de Dashboards van Monday.com voor realtime inzichten. Deze tijdbesparende functie is een must-have voor elke PM, vooral als je met meerdere projecten jongleert (en we weten dat je dat waarschijnlijk doet). 👀

Maandag.nl beste functies:

Monday.com integreert met tools zoals Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook en meer

Beheer je werkverzoeken? Gebruik Monday.com Forms om aanpasbare interne formulieren te maken

Monday.com wordt geleverd met automatiseringen voor tijdregistratie, vervaldatums, afhankelijkheden en meer

Monday.com beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om projectdoelen bij te houden

Anderen zeggen dat Monday.com niet zoveel aanpassingsmogelijkheden biedt als andere platforms

Maandag.nl prijzen:

Gratis

Basis: $8/maand per plaats, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per plaats, jaarlijks gefactureerd Standaard: $10/maand per plaats, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per plaats, jaarlijks gefactureerd Pro: $19/maand per plaats, jaarlijks gefactureerd

$19/maand per plaats, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

maandag beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: N/A

4. Jira

via Jira Jira is een projectbeheertool die ontwikkelteams gebruiken om projecten te plannen, taken bij te houden, releases te beheren, rapporten te genereren en taken te automatiseren.

Jira Timelines is een interactieve functie die werkitems, afhankelijkheden en releases visualiseert. Het is ontworpen voor Agile teams en biedt PM's een overzicht van meerdere teams en projecten met één muisklik.

Jira beste functies:

Scrum- of Kanban-borden maken

Snel de voortgang visualiseren met één-klik rapporten

Workflows aanpassen om je team meer structuur te bieden

Jira beperkingen:

Jira is ontworpen voor ontwikkelteams, dus als je geen ontwikkelaar bent, zul je er waarschijnlijk niet veel aan hebben

Sommige gebruikers zeggen dat Jira veel bewegende delen heeft en moeilijk te gebruiken is

Jira prijzen:

Gratis

Standaard: $7,75/maand per gebruiker

$7,75/maand per gebruiker Premium: $15,25/maand per gebruiker

$15,25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (5.400+ beoordelingen)

4.3/5 (5.400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.200+ beoordelingen)

5. Tijdlijn Maker

via Tijdlijn Maker Het ziet er misschien niet zo fancy uit als de andere tools in onze top 10 lijst, maar er is een tijd en een plaats voor eenvoudigere tools zoals Timeline Maker. Het bevat geen extra functies, zoals taakbeheer of sjablonen voor dagelijkse planningen maar als je op zoek bent naar een projecttijdlijntool zonder franje, dan is dit misschien iets voor jou.

Met Timeline Maker kun je je eigen gegevens invoeren vanuit een Excel CSV, TXT of Microsoft Project bestand. Kies uit de vijf tijdlijngrafiekstijlen en de software zal automatisch opties voor je genereren. Exporteer je tijdlijn via e-mail, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF of zelfs PowerPoint om te delen met je team of baas.

Timeline Maker beste eigenschappen:

Betaal voor een eenmalige licentie en je bent eigenaar van Timeline Maker voor het leven

Probeer vijf verschillende tijdlijnstijlen met één klik

Voeg context toe aan tijdlijnen door documenten en bestanden bij te voegen

Timeline Maker beperkingen:

In tegenstelling tot de andere project management tijdlijn tools in deze lijst, biedt Timeline Maker geen robuuste functies voor werkbeheer

Timeline Maker heeft niet veel beoordelingen

Timeline Maker prijzen:

Individuele levenslange licentie: $149 (eenmalig)

$149 (eenmalig) Klein zakelijk pakket: $299 voor een levenslange licentie voor drie gebruikers

$299 voor een levenslange licentie voor drie gebruikers Enterprise: vanaf $535 voor een levenslange licentie voor vijf gebruikers

Timeline Maker beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. GanttPRO

via GanttPRO Zoals de naam al doet vermoeden, is GanttPRO een hulpmiddel voor projectvisualisatie dat gespecialiseerd is in Gantt-diagrammen. Het Work Breakdown Structure (WSB) de view splitst softwareprojecten op in uitvoerbare taken, waardoor zelfs het meest complexe werkproces gemakkelijk te volgen is.

GanttPRO is een interactieve Gantt-diagram-bouwer die meerdere projecten tegelijk aankan. Het heeft tools voor het beheren van resources, het schatten van projectkosten en het delen van bestanden met je team met slechts een paar klikken.

GanttPRO beste functies:

GanttPRO biedt automatische projectplanning

Mensen houden van de gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface

Tijd beheren en samenwerken in een team op één platform

GanttPRO beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat de interface en het ontwerp een beetje gedateerd zijn

Anderen wensen een betere klantenservice voor GanttPRO

GanttPRO prijzen:

Basis: $7,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$7,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Pro: $12,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $19,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$19,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GanttPRO beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (450+ beoordelingen)

4.8/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (440+ beoordelingen)

7. Toggl Plan

via Toggl-plan Je kent Toggl misschien als een app voor tijdregistratie, en Toggl Plan is een uitloper die is ontworpen voor projectvisualisatie. Als je toch al tijd bijhoudt in Toggl, integreren de twee producten naadloos, dus kiezen voor Toggl Plan is gewoon logisch. 🕣

Met de Toggl-integratie kunt u naadloos gegevens uitwisselen tussen de twee producten, projectinzichten halen uit de tijdregistratiegegevens van uw team en nauwkeurige facturering garanderen.

Toggl Plan beste functies:

Visualiseer de tijd en taken van je team op één plek

Stroomlijn de teamplanning met een gedeelde kalenderweergave

Nodig klanten uit als gasten voor een gedeeld project met rolgebaseerde rechten

Beperkingen van Toggl Plan:

Verschillende gebruikers zeggen dat ze in het begin moeite hadden om aan de app te wennen en alles te vinden

Anderen wilden dat Toggl Plan meer integraties had

Toggl Plan prijzen:

Team: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Zakelijk: $13,35/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Toggl Plan beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (110+ beoordelingen)

8. Trello

via TrelloTrello is voornamelijk een digitaal Kanban-bord voor projectbeheer. Aangezien Kanban-borden al erg visueel zijn, maakt dit Trello een shoo-in voor onze top 10 lijst van de beste projectmanagementsoftware.

Je kunt kiezen tussen Board-, Timeline-, Table-, Calendar-, Dashboard-, Map- en Workspace-weergaven om je projecten beter te begrijpen. De tijdlijnweergave is vooral handig om de tijdlijnen van je projecten te visualiseren: Volg sprints, doelen en deadlines in je pijplijn op één plek.

Trello beste functies:

Gebruik de Power-Up functie om je bestaande tools te integreren met Trello plug-ins

Trello's Butler automatisering kan je team naadloos door vastgestelde workflows leiden

Probeer Trello Templates voor alles van het inwerken van nieuwe medewerkers tot leadbeheer

Trello beperkingen:

Trello's gratis plan beperkt integraties, functies en bijlagen

Sommige gebruikers zeggen dat de rapportagefunctie van Trello niet kan worden aangepast

Trello prijzen:

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (13.300+ beoordelingen)

4.4/5 (13.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.600+ beoordelingen)

9. Notie

via Notie Wist je dat Notion veel meer is dan een app om notities te maken? Deze tool combineert wiki's, documenten en projecten op één plek. En ja: het is ook een solide optie als tijdlijntool voor projectbeheer.

Gebruik de tijdlijnweergave voor projectbeheer van Notion om te zien hoe het hele project of de projecten in elkaar passen. Je kunt het werk ook visualiseren in een Database-, Kalender- of Board-weergave voor je specifieke projecttaken.

Notion beste eigenschappen:

Hoewel het nog niet uit is, staat Notion op het punt om het volgende uit te brengenworkflow automatisering binnenkort vrijgeven

Taken opdelen in subtaken en afhankelijkheden toewijzen

Projectvoortgang bewaken met de statusbalk van Notion

Notion-beperkingen:

Notion mist integraties in vergelijking met andere projectmanagementtools

Sommige gebruikers zeggen dat de interface hapert bij het werken met veel gegevens

Notion prijzen:

Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (4.700+ beoordelingen)

4.7/5 (4.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

10. Asana

via Asana Asana is een robuuste projectbeheertool met doelen, teamwerklast bijhouden, automatiseringen, formulieren en gedeelde kalenders. Gebruik de Asana tijdlijnweergave om uw taken te visualiseren als een Kanban-bord, lijst, tijdlijn, kalender of Gantt-diagram. En als u besluit dat u alles vanuit een ander perspectief wilt bekijken, kunt u met Asana met één klik van weergave veranderen.

Asana beste functies:

Gebruik de drag-and-drop workflow builder om de werklast van uw team te automatiseren

Ontvang productiviteitsrapporten in realtime

Meet de taakbelasting van teamleden met de functie Werkbelasting

Asana beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat de zoekfunctionaliteit niet zo robuust is als ze zouden willen

Anderen zeggen dat Asana niet intuïtief is voor nieuwe gebruikers

Asana prijzen:

Gratis

Premium: $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Asana beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (9.400+ beoordelingen)

4.3/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.100+ beoordelingen)

Begin met het maken van een projecttijdlijn met projectbeheersoftware

Of je nu een marketingcampagne aan het opzetten bent of een app aan het ontwikkelen bent, je hebt een projecttijdlijn nodig om het samen met je team goed te doen. In plaats van krabbelen op papier of simpelweg taken opnoemen, visualiseer je alles onmiddellijk met de juiste projecttijdlijnsoftware. 🌻

U bent vrij om uw favoriete optie uit deze lijst te kiezen, maar als u het zat bent om tussen verschillende platforms te wisselen, ga dan voor ClickUp. Wij brengen uw documenten, whiteboards, projecten, taken en teams allemaal naar één plek. Onze robuuste sjabloonbibliotheek is perfect voor het visualiseren van projecttijdlijnen, maar heeft ook sjablonen voor alles van boekhouding tot HR.

Ervaar zelf de kracht van ClickUp: Maak gratis uw ClickUp Workspace aan.