Pipedrive vs. Trello: welke Board Tool is het beste?

Customer Relationship Management (CRM) is een essentieel gebied om te beheersen als je op zoek bent naar algehele bedrijfsgroei. Volgens een onderzoek van Stella verbinden 50% van de consumenten geeft prioriteit aan klantenservice bij het kiezen tussen merken.

De meeste managers zullen het ermee eens zijn dat Kanban-bord s zijn het geheim van het visualiseren en beheren van CRM-workflows, klanten en leads in verschillende fasen van een verkooppijplijn. Pipedrive en Trello zijn twee van de best beoordeelde Kanban-stijl tools op de markt, maar is de ene beter dan de andere?

Op het eerste gezicht lijken ze erg op elkaar: het drag-and-drop ontwerp, de honderden integraties en de robuuste opties voor taakbeheer kunnen de efficiëntie van je team een boost geven. Maar als je dieper graaft, zul je zien dat beide tools unieke doelen dienen voor marketing- en verkoopteams.

We zetten onze onbevooroordeelde detectivehoeden op en nemen je mee op een Pipedrive vs. Trello reis. Doorloop onze uitgebreide vergelijking van functies en bepaal welke projectmanagementsoftware als winnaar uit de bus komt.

En wie weet zie je wel een superieur alternatief dat aan al je eisen voldoet CRM- en projectbeheersoftware behoeften onderweg. ⭐

Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een populaire cloudgebaseerde CRM-tool gericht op verkoop. Het is een krachtige tool met functies voor het visualiseren, aanpassen en beheren van verkoopgegevens verkooppijplijnen te beheren het verbeteren van de klantervaring en het stimuleren van teamsamenwerking . 😍

Via: Pipedrive Pipedrive houdt van Kanban-borden. Hiermee kunt u aangepaste pijplijnborden maken en elke fase weergeven als kaarten (of deals) die kunnen worden verplaatst met eenvoudige drag-and-drop acties. Gebruik ze om stappen naar verkoop te schetsen en volg klantreizen door verschillende statussen.

De CRM wizard heeft uitstekende opties voor het filteren en segmenteren van leads, en een enkel overzicht van je board laat zien waar je staat met verschillende prospects in de verkooppijplijn. Volg eenvoudig projecten in de kalenderweergave, waardoor gebruikers Pipedrive ook optimaal kunnen gebruiken als een echte samenwerkingstool.

Met deze krachtige tool kunt u gepersonaliseerde ervaringen creëren voor uw klanten. Taakautomatisering, een AI-gebaseerde verkoopassistent, functies voor leadgeneratie, e-mailmarketing en chatbots zijn slechts enkele van de opties die je workflows efficiënter maken en je tijd besparen.

Pipedrive functies

Wat maakt Pipedrive zo populair? Laten we eens kijken naar de meest opvallende functies.

1. Verkoopautomatisering

Als je verkopers vraagt waarom ze van Pipedrive houden, wedden we dat velen zouden beginnen met het prijzen van zijn verkoopautomatisering opties. De tool erkent de uitdagingen waarmee verkopers worden geconfronteerd, zoals vervelende administratie, leadbeheer en het voorspellen van de verkooppijplijn. Maar deze tool helpt ze te overwinnen met robuuste automatiseringsfuncties (beschikbaar op Advanced en hogere plannen).

Via Pipedrive

Je kunt vrijwel elk onderdeel van het verkoopproces automatiseren. Stuur gepersonaliseerde e-mails naar leads, volg inactieve deals op, verplaats deals door de pijplijn en voorspel inkomsten met slechts een paar klikken. Met Pipedrive kun je je eigen automatiseringen maken met trigger- en actiegebeurtenissen. Je hebt zelfs toegang tot vooraf gemaakte workflow automatisering sjablonen om het proces gemakkelijker te maken!

2. Robuuste rapportageopties

Elke CRM-tool heeft rapportageopties waarom is dit dan de prominente functie van Pipedrive? Nou, het platform gaat een stap verder en stelt u in staat om de relaties met uw klanten te begrijpen en te koesteren en de informatie te gebruiken om uw bedrijf te laten groeien.

Via Pipedrive

De tool heeft een uniek Insights dashboard om je te helpen klanttrends te identificeren door middel van een heleboel visueel verpakte rapporten. Met de beschikbare statistieken en grafieken kun je knelpunten herkennen en winnende patronen identificeren voor marketingcampagnes .

De rapportageopties van de tool zijn vooral handig bij het plannen van verkoop- en CRM-strategieën . Met business intelligence-gegevens over deal velocity en omzetdoelstellingen kunt u nauwkeurige voorspellingen doen en weloverwogen beslissingen nemen over hoe u verder gaat. 💯

3. CRM-uitbreidingen

Met Pipedrive kunt u uw bedrijf uitrusten met CRM-superkrachten dankzij de add-ons die zijn ontworpen om de productiviteit, de samenwerking en het gebruik van CRM te verbeteren werkstroombeheer .

Een populaire add-on is LeadBooster waarmee je leads kunt vastleggen en binden met chatbotondersteuning, live chat en webformulieren.

Als je wilt zien hoe bezoekers omgaan met je website, gebruik dan de Web Visitors add-on. Hiermee kun je zien wie je website bezoekt, hoe lang ze blijven en waar ze het meest mee bezig zijn.

Een andere waardevolle add-on is Smart Docs, een gecentraliseerde hub voor het beheren van documenten zoals voorstellen, offertes en contracten.

Prijzen Pipedrive

Essential : $9,90/maand per gebruiker

: $9,90/maand per gebruiker Geavanceerd : $19,90/maand per gebruiker

: $19,90/maand per gebruiker Professioneel : $39,90/maand per gebruiker

: $39,90/maand per gebruiker Power : $49,90/maand per gebruiker

: $49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wat is Trello?

Via: Trello Trello draait helemaal om de bordweergave. Dit platform voor projectbeheer gebruikt Kanban-borden als belangrijkste interface om Trello-kaarten te beheren. Het platform helpt je om workflows te creëren en te beheren, teams te coördineren en ervoor te zorgen dat elk project op tijd wordt afgerond met minimale haperingen.

Het beste aan Trello is de veelzijdigheid - met kleine aanpassingen, tools voor projectbeheer zoals deze kunnen een krachtige CRM-hub worden. Bovendien is Trello geschikt voor alle bedrijfstakken, of het nu gaat om financiën, gezondheid en welzijn of non-profitorganisaties.

Het platform draait om tijd besparen. Met Butler, Trello's ingebouwde automatiseringstool, kun je regels instellen en ervoor zorgen dat geen enkele taak over het hoofd wordt gezien. Stel triggers en gewenste acties in en kijk hoe Trello het zware werk voor je doet terwijl jij je met iets anders bezighoudt. Butler kan zelfs terugkerende processen herkennen en suggesties doen voor beschikbare automatiseringen.

Het drag-and-drop ontwerp van het platform zorgt voor een soepele doorloop van Kanban-borden en maakt taakbeheer een koud kunstje.

Trello functies

Trello biedt verschillende CRM-vriendelijke mogelijkheden. Laten we eens kijken naar enkele opmerkelijke functies.

1. Borden, lijsten en kaarten

De drie magische woorden waar Trello voor leeft zijn boards, lijsten en kaarten. Ze helpen je om een duidelijk overzicht van je projecten te krijgen en de werklast en voortgang van je team bij te houden.

Trello-borden dienen als de thuisbasis voor elk live project. Dit is waar je taken toevoegt en sorteert en dingen verplaatst om je ruimte actueel en rommelvrij te houden.

Via Trello

Elk Trello-bord bevat lijsten die verschillende stadia van je taken vertegenwoordigen, zoals To-Do, Doing, In Review en Done om projecten beter te beheren. Lijsten geven je een snel overzicht van de voortgang van een project, helpen je prioriteiten te stellen en workflows aan te passen.

Kaarten geven afzonderlijke taken weer, met details zoals de geadresseerde, vervaldatum, beschrijving en bijlagen. Sorteer je kaarten in lijsten door ze te slepen en neer te zetten en zorg voor een vlekkeloze organisatie.

2. Meerdere projectweergaven

Een verandering van perspectief kan je helpen om taakrisico's en inefficiënties op te sporen en manieren te bedenken om je projectmanagementprocessen te optimaliseren.

Trello maakt dit mogelijk met meerdere projectweergaven, zeven om precies te zijn. De tool staat bekend om zijn Board-weergave, een Kanban-achtige weergave die alle projectgerelateerde taken als kaarten weergeeft, maar Trello-gebruikers hebben ook andere lay-outs.

Via Trello

Je hebt bijvoorbeeld de Kalender en Tijdlijn weergaven om vervaldatums, planningen en werklasten te visualiseren. Speel met verschillende gegevenspunten op de Dashboard-weergave en analyseer kaarten per vervaldatum, teamlid, lijst of label.

3. Sjablonen

Trello biedt honderden kant-en-klare sjablonen om jou en je team te helpen de sterren te bereiken! Voor jouw gemak sorteert het platform sjablonen in meerdere categorieën.

Gebruik Projectmanagementsjablonen om workflows op te bouwen, vergaderingen bij te houden, uitstaande taken te organiseren en taken als Gereed te markeren voor het ultieme gevoel van succes! 😌

Verken Trello's Verkoopsjablonen om CRM-gerichte opties te vinden. Gebruik bijvoorbeeld het CRM Pipeline-sjabloon om leads te sorteren, contactpersonen beheren informatie en centraliseren van bronnen zodat gebruikers door pijplijnen kunnen navigeren. Het Klanten Succes Bord_ is nog zo'n solide sjabloon met gedetailleerde weergaven van elke klantenaccount.

Trello prijzen

Gratis Versie

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipedrive Vs. Trello: Vergeleken functies

Zowel Pipedrive als Trello zijn handige tools die Kanban-borden gebruiken om je workflows efficiënter te maken, processen te organiseren en samenwerking te vergemakkelijken. Dat gezegd hebbende, verschillen de twee tools in veel belangrijke aspecten, voornamelijk hun kerngebruik. Pipedrive is een CRM-expert voor Kanban-borden die zich richt op verkoop, terwijl Trello een tool voor projectbeheer is waarmee gebruikers kaarten kunnen slepen en neerzetten voor snellere workflows.

Toch overlappen hun toepassingen elkaar tot op zekere hoogte-Pipedrive heeft een aantal PM-mogelijkheden en Trello kan worden gebruikt als een CRM-platform. Laten we in drie ronden Pipedrive vs. Trello tegen elkaar uitspelen en zien welke tool als winnaar uit de bus komt! 🥇

1. Automatisering

Beide deelnemers doen het goed op dit gebied met indrukwekkende automatiseringsfuncties voor als scenario's. Pipedrive is gericht op verkoop, dus de meeste automatiseringsopties draaien om het genereren en toewijzen van leads en het versnellen van administratief werk zoals het opslaan van contacten. Het biedt momenteel 36 kant-en-klare automatiseringssjablonen.

Trello biedt meer algemene automatiseringsopties om je Kanban-borden vrij van rommel te houden. De Butler-functie kan het een voordeel geven ten opzichte van Pipedrive. Butler ondersteunt no-code automatisering met handige commando's en een uitgebreid menu, en stelt zelfs quick-add automatiseringen voor bij repetitieve taken.

Dit is ongelooflijk handig voor beginners die worstelen om te bepalen wat ze moeten automatiseren of hoe.

Al met al zijn beide tools eersteklas op het gebied van automatisering, maar Trello heeft hier misschien wel de overhand vanwege de speciale Butler-tool.

2. Samenwerking en communicatie

Teamwerk en transparante communicatie zijn van vitaal belang voor elk bedrijf en de ontwikkelaars van Pipedrive en Trello zijn zich daar goed van bewust. Met dat in gedachten kunt u op deze platforms opmerkingen achterlaten, vragen stellen en in realtime samenwerken met uw collega's, ongeacht hun locatie.

Het verschil? Pipedrive heeft robuustere externe, CRM-georiënteerde communicatieopties. Met Pipedrive kun je uw klanten controleren en volg je leads op in een paar klikken.

Omdat het een PM-tool is, richt Trello zich meer op interne communicatie -Je kunt opmerkingen achterlaten op taakkaarten, mentions gebruiken en notities maken. Het platform heeft zelfs sjablonen die samenwerking stroomlijnen. Het Collaboration Board helpt je bijvoorbeeld bij het prioriteren en bespreken van projecten met je collega's in een informelere omgeving in Pipedrive.

Hoewel beide producten teams op afstand ondersteunen, zal Pipedrive je misschien meer aanspreken op het vlak van verkoopbevorderende communicatie tools zoals e-mailmarketing en tracking. 📧

3. Integraties

Integraties met andere werktools kunnen de functionaliteit van elk platform uitbreiden, dus het is geen verrassing dat zowel Pipedrive als Trello veel opties bieden.

In termen van het aantal integraties, wint Pipedrive - het biedt 400+ integraties, terwijl Trello achterblijft met 190+.

Omdat Pipedrive meer verkoopgericht is, biedt het integraties met platforms voor e-mailmarketing, leadgeneratie, offertes en contracten, en boekhouding en facturering.

Trello heeft een palet van meer algemene integraties voor use cases zoals:

Bestandsbeheer

HR en bedrijfsvoering

Product en ontwerp

Verkoop en ondersteuning (inclusief opties zoals noCRM.io en Salesforce)

Pipedrive is aan de beurt als het gaat om het aantal integraties, maar wij zouden zeggen dat het gelijkspel is. Dat komt omdat Trello een dochteronderneming is van softwaregigant Atlassian en naadloos integreert met zusterproducten zoals Jira en Confluence.

Pipedrive Vs. Trello op Reddit

Het technisch onderlegde Reddit-publiek geniet een grote geloofwaardigheid als het aankomt op softwarediscussies. We hebben een aantal threads bekeken om te zien hoe Redditors denken over Pipedrive en Trello als CRM-tools.

Voor het grootste deel geloven de gebruikers Pipedrive is een goede CRM-tool voor kleine bedrijven . Hier is een uittreksel van een thread:

"Werkt best goed voor MKB B2B bedrijven, maar IMO laat het niet zoveel toe voor schaalbare groei. Beperkt in termen van toestemmingsinstellingen en de hoeveelheid functies die je kunt automatiseren."

Sommige gebruikers denken dat Trello is een goede CRM optie ook al is dat niet zijn primaire doel:

"Trello wordt nooit aanbevolen als CRM en dat is begrijpelijk aangezien het daar niet voor geadverteerd wordt. Toch denk ik dat het geweldig werkt als CRM als je de premium versie gebruikt waar aangepaste velden kunnen worden toegevoegd, en dan een eenvoudige kanban-weergave houdt van Nieuwe leads > gecontacteerde leads > hot leads > gesloten/verloren." Een andere thread zegt:

"Ik wou dat Trello op de een of andere manier gemakkelijk in een CRM kon worden veranderd. Dat zou geweldig zijn. Maar tot nu toe zie ik dat niet zo..."

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Pipedrive Vs. Trello

Ontdek de meer dan 15 weergaven, inclusief uitgebreide Kanban-borden, in ClickUp om uw workflow aan uw behoeften aan te passen

Wanneer u kiest tussen Pipedrive en Trello, maakt u in wezen een compromis. De ene is perfect voor verkoopgerichte CRM maar mist geavanceerde PM-opties, terwijl de andere een PM-krachtcentrale is maar niet de beste optie voor het beheren van klanten.

Wat als we je vertellen dat je geen compromis hoeft te sluiten? U kunt het beste van beide werelden krijgen met ClickUp , een alles-in-één tool die uw bedrijf helpt bloeien met hoogwaardige PM- en CRM-functionaliteiten.

Van het beheren van leads en het onderhouden van relaties met bestaande klanten tot het afhandelen van interne communicatie en projecten van alle soorten en maten, ClickUp kan uw processen transformeren.

Hier krijgt u een voorproefje van de opmerkelijke functies die ClickUp tot een van de beste in zijn soort maken uitstekende Pipedrive en Trello alternatief .

1. Visualiseer en beheer je processen op microniveau met rijke Kanban-borden

Voeg sprintpunten, meerdere verantwoordelijken, bijlagen, tags en meer toe aan uw Kanban-bord in een kwestie van klikken in de bordweergave van ClickUp

ClickUp biedt 15+ projectweergaven een daarvan gaat over Kanban-stijl kaarten. Met ClickUp Kanban-borden kunt u verkooppijplijnen beheren en potentiële en bestaande klanten sorteren in aanpasbare categorieën. Breek uitputtende projecten op in beheersbare taakkaarten en geef ze weer op basis van hun status, vervaldatum of een ander criterium dat u kiest.

ClickUp Kanban-borden zijn gemakkelijk te gebruiken, dankzij de drag-and-drop interface voor het verplaatsen van kaarten langs lijsten. Maak meerdere aangepaste pijplijnen met stadia zoals Contacted, Interested, Negotiating, en Deal Closed. Voeg taakverantwoordelijken toe, stel prioriteiten en vervaldatums in en sorteer en filter door je workflows.

Behandelt u meerdere borden? Gebruik de Alles-weergave om een gecentraliseerd overzicht te krijgen van al je Kanban-borden.

Het bewerken van meerdere taken kan vervelend zijn, dus bedacht ClickUp de Bulk Action Toolbar. Gebruik deze om meerdere taken tegelijk bij te werken zonder uw bord te verlaten. Met ClickUp Automatiseringen kunt u allerlei werkzaamheden automatiseren, waaronder het toewijzen van taken op basis van leadpositie, het bijwerken van statussen en het verzenden van e-mails naar prospects. Kies uit meer dan 100 routineopties of maak uw eigen opties.

Kanban-borden zijn samenwerkingsvriendelijk en ook ondersteund op de ClickUp mobiele app . Voeg gewoon uw team toe aan de borden en werk samen met behulp van vermeldingen en lovende threads, digitale whiteboards en proefdrukken, naast andere hulpmiddelen.

2. Koester klantrelaties met ClickUp CRM

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp is als een kameleon: het past zich aan verschillende bedrijfsbehoeften aan. Wilt u het gebruiken voor zijn robuuste projectbeheerfuncties ? Dat is prima! Maar als je op zoek bent naar een uitgebreide CRM-suite, dan levert ClickUp zeker. ✌️ ClickUp CRM draait om het versnellen van klantgroei en klanttevredenheid door middel van pipeline- en accountbeheer op maat. De gebundelde functies zijn geschikt voor voor starters en grote ondernemingen.

Je kunt meerdere flexibele weergaven gebruiken om leads, accounts, bestellingen, facturen en klanttrajecten te volgen. Leg klantgegevens vast met behulp van op maat gemaakte ClickUp Formulieren en gebruik aangepaste velden om contactgegevens te beheren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Goals.png ClickUp 3.0 Dashboardbundel met teamdoelen /img/

Verdeel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard

Ga naar Dashboards met 50+ widgets en rapportagetools om klantgegevens te analyseren en waardevolle inzichten te krijgen in de processen die goed werken en de processen die verbeterd kunnen worden.

Probeer ClickUp's indrukwekkende e-mailbeheer opties om leads op te volgen, projectinformatie naar klanten te sturen en eenvoudig samen te werken. Integreer met 1000+ werktools om dagelijkse processen te stroomlijnen.

3. Bespaar tijd en kracht met het ClickUp CRM-sjabloon

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met de Simple CRM Template van ClickUp in lijstweergave

ClickUp biedt 1.000+ sjablonen voor verschillende doeleinden. Kies uit een selectie van Kanban-bord en klantenbeheer sjablonen om je team in beweging te houden. Voor alles-in-één pijplijnbeheer is er één die je zeker moet proberen: de ClickUp CRM sjabloon .

Deze sjabloon is een centraal punt voor alles wat te maken heeft met pijplijnen en klantrelaties. Het biedt meerdere door experts ontworpen weergaven voor het organiseren van informatie.

Met de Rekeningdetails-weergave kunt u bijvoorbeeld een lijst maken van uw accounts en opportunities en deze sorteren op status: gesloten, Voorstel, Demo, en Gekwalificeerde prospect. Geef informatie over je vermeldingen met behulp van vijf aangepaste velden:

Contact Aantal werknemers Segment Industrie Bedrijf Inkomsten

U zult dol zijn op de planningsweergave: deze toont een kalender met afspraken, taken en gebeurtenissen die aan CRM zijn gekoppeld.

Gebruik de Sales Playbook-weergave voor een samenvatting van het bedrijfsbeleid en de regels voor verkoop- en klantbeheer. Dit is vooral waardevol bij het opleiden van nieuwe medewerkers. 🥰

Niet alle platforms zijn gelijk - waarom genoegen nemen met goed genoeg als je het beste kunt hebben? ClickUp is een solide softwareoplossing voor zowel projectmanagers als verkoopteams, en het coolste is dat het een gunstig gratis plan heeft! Of het nu voor grote of kleine teams is, ClickUp is de ultieme samenwerkingstool voor alle teams.

Het ondersteunt een onbeperkt aantal taken en leden, biedt samenwerkende documenten en heeft zelfs een ingebouwde AI assistent. Probeer vandaag nog de gratis versie en zie hoe het uw klantrelaties verbetert! 🌞