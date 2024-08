10 Beste intranetsoftware om teams veilig met elkaar te verbinden in 2024

Gestructureerde interne communicatie is van vitaal belang voor het succes van elk bedrijf. Zonder dat kan het zijn dat je team weinig investeert in de visie en waarden van het merk en zelfs niet weet wat ze moeten doen of waarom. De situatie kan nog erger worden wanneer op afstand beheren of gedistribueerde teams.

Je hebt een intranetsoftwaretool nodig om sterke communicatiekanalen in het hele bedrijf op te bouwen. Het moedigt teamcommunicatie aan en betrokkenheid terwijl uw werkruimte transparant, veilig en flexibel blijft.

Het kiezen van de perfecte intranetsoftware is echter niet eenvoudig. U moet rekening houden met factoren zoals de bedrijfstak, de grootte van het team en de complexiteit van de activiteiten om te beslissen welk product het beste aan uw behoeften voldoet.

We hebben de markt gescand en de top 10 intranetsoftware geselecteerd. Bekijk hun functies en prijzen en vind het product dat uw werkruimte in sync kan houden!

Wat is intranetsoftware?

Intranet software is een soort digitaal platform dat interne communicatie, samenwerking en het delen van informatie binnen een organisatie vergemakkelijkt. Het dient als centraal punt waar werknemers toegang hebben tot bedrijfsmiddelen, nieuws, updates en andere essentiële informatie.

Volgens een onderzoek van McKinsey kan effectief gebruik van sociale technologieën (zoals intranetten) op de werkplek de productiviteit van kenniswerkers met 20-25% verbeteren!

Wat moet u zoeken in intranetsoftware?

Intranetoplossingen gaan niet meer alleen over het delen van bedrijfsdocumenten of het versturen van memo's - ze hebben de afgelopen tien jaar een enorme metamorfose ondergaan. 💅

Moderne intranetsoftware stroomlijnt een groot aantal projectmanagementactiviteiten, van kennisdeling tot planning. Hier zijn enkele universele kenmerken van de juiste intranetsoftware die uw digitale werkplek moet hebben:

Samenwerking en interne communicatie: Moderne intranettools maken samenwerken naadloos. Functies zoalsreal-time bewerkencommentaar geven, aantekeningen maken en chatten minimaliseren het risico op misverstanden en verhogen de productiviteit Personalisatie en gemakkelijke toegang: De software moet informatie aanpassen aan de rol van een werknemer, zodat ze tijdig updates krijgen over veranderingen die hen aangaan Intuïtief zoeken en navigeren: Aangezien intranetoplossingen een enorme opslagplaats van alle bedrijfsgegevens zijn geworden, moet het extraheren van relevante informatie snel en pijnloos kunnen ⌨️ Schaalbaarheid: Het platform moet de complexiteit van de communicatie van groeiende bedrijven kunnen bijhouden Veiligheid en privacy: Het moet voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen, privécommunicatieruimten mogelijk maken en de toegang tot geheime informatie helpen controleren 🔐 Integraties: Het moet integreren met andere communicatie-, productiviteits- enkennismanagementsoftware omoperationele efficiëntie ## De 10 beste intranetsoftwareproviders voor gebruik in 2024

We hebben het onderzoek voor je gedaan en de oplossingen met de beste functies en mogelijkheden uitgekozen. Zet de toon voor ideaal communicatie op de werkplek en interacties met een van deze 10 op zichzelf staande intranetproducten! 🗣️

1. ClickUp #### Beste voor taakbeheer en teamsamenwerking

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een one-stop intranet- en productiviteitsoplossing voor snel bewegende teams van elke grootte. Dit platform helpt je een transparant en effectief communicatiekanaal te onderhouden met tientallen slimme tools en meer dan 1000 integraties. ✨

Op kantoor of op afstand, ClickUp Whiteboards maakt real-time planning en samenwerking moeiteloos - en best leuk! 🎉

Deze visuele tool heeft uitgebreide bewerkingsfuncties voor documentgebaseerde activiteiten, zodat je teamgenoten kunnen brainstormen, mindmaps maken en verbindingsprocessen . Zet actieplannen direct vanaf uw Whiteboard om in taken en ga in een mum van tijd van idee naar uitvoering. 📝

Wilt u bedrijfsdocumentatie centraliseren? Vertrouw op ClickUp Documenten om uw team charters , gedetailleerde routekaarten en andere projectdocumenten.

Bewerk ze in realtime met je collega's, koppel ze aan taken of categoriseer records voor eenvoudigere toegang. Met uitgebreide toegangscontroles bepaal jij wie ze bekijkt of wie ze beheert documenten bewerkt .

Als je het zat bent om context te zoeken in verspreide gesprekken, creëer dan een Chatweergave binnen ClickUp. Gebruik het om updates voor specifieke teams of projecten te stroomlijnen. Bespreek werk, wijs actiepunten toe, deel bestanden en links en sluit webpagina's, spreadsheets en video's in om discussies te vergemakkelijken.

ClickUp volgt de strengste veiligheidsnormen voldoen aan ISO 27001, PCI en SOC 2-richtlijnen om uw gegevens veilig te houden.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp Whiteboards en Documenten voor samenwerking

15+ weergaven, inclusief Chatweergave

Beste beveiligingshygiëne

Ingebouwdesjablonen voor het maken van team charters,operationele plannenen andere interne documenten voor kennisbeheer

1.000+ integraties met software van derden

ClickUp taak automatiseringen om de efficiëntie van het team te verbeteren

Gebruiksvriendelijke interface met een sleep-en neerzettool

AI-schrijfassistent om professionele memo's te maken

ClickUp beperkingen

De app kan af en toe traag zijn

De volledige reikwijdte van het platform verkennen kost tijd

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Beste voor werknemersbetrokkenheid

Via Microsoft Microsoft Viva Engage (voorheen Yammer) is een intranet-sociale media hybride die dient als uw digitaal kantoor . Het is in wezen de sociale component van Microsoft 365, die collega's helpt werk te bespreken, documentatie te bekijken en zelfs een band op te bouwen! 🫶

De interface van Viva Engage lijkt op sociale mediaplatforms zoals Facebook of Twitter, dankzij functies zoals nieuwsfeeds, opmerkingen, instant messaging, gebruikersprofielen, groepen en stempeilingen. 🗨️

Gebruik het platform om het schrijven van saaie kantoormails voor triviale zaken te vermijden. Stuur gewoon een tekst naar de ontvanger en je kunt zelfs bestanden bijvoegen. Voeg kleur toe aan alledaagse werkdagen door groepschats aan te maken, medewerkers publiekelijk uit te schelden en live evenementen te organiseren!

Viva Engage heeft een goede zoekfunctie om specifieke documenten te vinden, wat een echte redder in nood is voor nieuwe medewerkers !

Microsoft Viva Engage (Yammer) beste functies

Stroomlijnt interne communicatie

Werkt als sociale media voor bedrijven

Gemakkelijke toegang tot kennis

Ondersteunt Microsoft 365-gebruikers

Snelle onboarding van werknemers

Beperkingen van Microsoft Viva Engage (Yammer)

Kan afleidend zijn voor werknemers met veel werk

Kan profiteren van functie-updates

Microsoft Viva Engage (Yammer) prijzen

Beschikbaar als onderdeel van Microsoft Viva Suite, die begint bij $12,00 gebruiker/maand

Microsoft Viva Engage (Yammer) beoordelingen en recensies

G2 : 3.6/5 (1.400+ beoordelingen)

: 3.6/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

bekijk deze_ *alternatieven* _!**_

3. Interactie

Beste voor kennisbeheer

Via Wisselwerking Wilt u een aanpasbare intranetoplossing om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en processen te stroomlijnen? Overweeg dan een pact te sluiten met Interact! 🤝

Het platform helpt je een ruimte te creëren die aansluit bij de cultuur van je bedrijf. Communiceer de laatste hoogtepunten aan uw team met uitzendingen, bekijk betrokkenheid van personeel met pulse-enquêtes en profiteer van integraties om uw werk te centraliseren.

Je krijgt tools om je teamleden te motiveren, hun kennis te testen, het delen van ideeën en discussies aan te moedigen en peilingen te organiseren. Interact's drag-and-drop editor maakt het aanpassen van het platform zo makkelijk als ABC! 🔤

Interact heeft een krachtige systeem voor inhoudsbeheer (CMS) om boeiende inhoud te maken, te plannen en te verspreiden.

Een van de coolste extraatjes van Interact is de mogelijkheid om berichten te koppelen aan digital signage, ideaal voor grote teams. Een andere bonusfunctie is het extranet van het platform waarmee je klanten en andere belanghebbenden op de hoogte kunt houden! 📢

Interact beste functies

Meerdere tools voor werknemersbetrokkenheid

Ontwerp via slepen en neerzetten

Kan worden geïntegreerd met toonaangevende productiviteitstoepassingen

Intranet-gerichte analyses

Extranet voor externe communicatie

Interact-beperkingen

Het gebruik van formulieren kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

De interface zou intuïtiever kunnen

Interact prijzen

Contact voor prijzen

Interact beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (30+ beoordelingen)

: 4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4. Werkvivo

Beste voor werknemerscommunicatie

Via Zoho verbinding Zoho Connect is een zakelijke sociale netwerk- en documentbeheeroplossing voor het delen van ideeën binnen het team en het verspreiden van informatie.

De homepage van het platform is aanpasbaar met merklogo's en stijlbladen . U kunt ook nieuwsbrieven, aankondigingen, mediabestanden en evenementen maken met ontwerpen die uw unieke bedrijfscultuur weerspiegelen. 🌸

Gebruik Feeds om berichten te maken, ideeën te delen en te bespreken en uw werknemers te helpen contact te maken. Een algemene vergadering ? Probeer de Town Halls functie om open en gerichte dialogen te hebben met je teamgenoten, net als in een gemeentehuis! 🏛️

Met Zoho Connect kun je een Agile taak bord voor je team om grote projecten op te splitsen in behapbare fases. Voer regelmatig Pulsenquêtes uit om te controleren hoe uw medewerkers omgaan met hun werkdruk.

Zoho Connect beste functies

Aanpasbaar dashboard

Feeds zoals in sociale media

Ondersteunt vergaderorganisatie * Agile taakborden

Enquêtes om betrokkenheid te meten

Zoho Connect beperkingen

De snelheid van het platform kan beter

Setup kan tijdrovend zijn

Zoho Connect prijzen

Gratis: voor maximaal vijf gebruikers

voor maximaal vijf gebruikers Starters : $8,34/maand voor maximaal 25 gebruikers

: $8,34/maand voor maximaal 25 gebruikers Enterprise : $0,84/maand per gebruiker (minimaal 25 gebruikers)

: $0,84/maand per gebruiker (minimaal 25 gebruikers) Ultimate: $2,50/maand per gebruiker (minimaal 25 gebruikers)

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho Connect beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (90+ beoordelingen)

: 4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen) Probeer deze Zoho alternatieven !

6. Jostle

Beste voor vereenvoudigde gebruikerservaring

Via Jostle Jostle noemt zichzelf een modern intranet en employee success platform ontworpen om communicatieblokkades voor hybride teams op te heffen. Het platform pronkt met een reeks functies die de samenwerking afremmen, zoals afdelingssilo's en verschillende tijdzones.

Met Jostle kun je gerichte aankondigingen doen en deze naar betrokken teams en locaties sturen. Dit voorkomt dat andere teamleden gebombardeerd worden met irrelevante info en afleidende meldingen.

Bij het afhandelen van multifunctionele teams kan het rampzalig zijn om belangrijk nieuws ongelezen te laten. Daarom biedt Jostle een aftekenoptie om bij te houden wie het bericht heeft gelezen.

Het platform heeft indrukwekkende functies voor documentbeheer: categoriseer je bibliotheek, beheer toegangs- en bewerkingsrechten en synchroniseer mappen met Google Drive of OneDrive voor extra back-up.

Houd het echt met Jostle's gemakkelijk aan te passen enquêtes om de mening van werknemers vast te leggen en de weg vrij te maken voor zinvolle interne veranderingen.

Jostle beste functies

Gerichte aankondigingen

Google Drive en OneDrive synchronisatie

Traceren van gelezen berichten

Eenvoudige tools voor documentbeheersystemen

40+ integraties

Jostle beperkingen

Beperkte opmaak- en ontwerptools

Het uploaden van bestanden kan haperen

Jostle prijzen

Neem contact op voor prijzen

Jostle beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (150+ beoordelingen)

: 4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

Beste voor grote organisaties

Via Werkplaats Workplace van Meta (het rebranded Facebook-moederbedrijf) is een zakelijke communicatietool gericht op chatten en vergaderen.

De functies en interface zijn (niet verrassend) vergelijkbaar met Facebook. Je hebt een nieuwsfeed om de laatste bedrijfsinfo te posten en bestanden te delen. De AI-feed analyseert de eerdere activiteiten van een gebruiker om hem als eerste relevante inhoud te tonen! 🦾

Het platform biedt videochat, instant messaging en commentaar om dagelijkse (of niet-werk) gesprekken te ondersteunen. Een andere handige functie is live video broadcasting-ga live om belangrijke bedrijfsupdates te bespreken en laat je teamleden vanaf elke locatie meekijken!

De Kennisbibliotheek in Workspace is een cruciale bron voor statische informatie zoals werknemershandboeken, kernprocessen en ontwerpthema's.

Workplace is een zegen voor wereldwijde teams dankzij de automatische vertaalmogelijkheden. Het ondersteunt de vertaling van meer dan 90 talen, waardoor uw werknemers ongeacht hun achtergrond bij elkaar worden gebracht.

Workplace beste functies

Facebook-achtige, AI-gestuurde feed

Integreert met tientallen apps

Automatische vertaling van meer dan 90 talen

Toegankelijke kennisbibliotheek

Live video-uitzendingen

Werkplekbeperkingen

De nieuwsfeed kan voor sommige gebruikers storend zijn

Zou kunnen profiteren van meer analyseopties voor een robuuste intranetoplossing

Workplace prijzen

Begint bij $4/maand per gebruiker

Werkplek beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (1.700+ beoordelingen)

: 4/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.200+ beoordelingen)

8. Happeo

Beste voor Google Workspace Integratie

Via: Happeo Happeo is de go-to intranetsoftware voor veel hybride en externe teams. Hiermee kun je een visueel aantrekkelijke digitale werkruimte creëren met een aanpasbare startpagina en dynamische widgets.

Het platform is echter meer dan het lijkt! Je hebt alle tools tot je beschikking om topcommunicatie mogelijk te maken.

Lever berichten af bij de juiste mensen door je medewerkers te taggen of speciale kanalen aan te maken. Je krijgt een bevestiging wanneer iemand je bericht leest en stuurt het door naar degenen die het gemist hebben.

Communicatie is geen eenrichtingsverkeer met Happeo. Je teamleden kunnen reageren op je aankondigingen en nieuws, opmerkingen achterlaten en emoji's en GIF's toevoegen! Gebruik de krachtige analysefuncties van de tool om te zien hoe je inhoud wordt waargenomen en om bij te houden wie het meeste bijdraagt.

Happeo is volledig integreerbaar met Google Workspace en Microsoft 365, waardoor de communicatie voor teams binnen deze ecosystemen wordt gecentraliseerd. 📬

Happeo beste functies

Gerichte communicatie voor werknemers

Post volgen

Granulaire toegangscontrole

Integraties met Google Workspace en Microsoft 365

Inhoud analyseren

Happeo beperkingen

Nog geen optie om posts in te plannen

Het opzetten van het platform kan moeilijk zijn zonder grafisch ontwerper

Happeo prijzen

Neem contact op voor prijzen

Happeo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (130+ beoordelingen)

: 4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

9. Personeel

Beste voor mobiele werknemerservaring

Via: Staffbase Staffbase (ontstaan na de fusie met Bananatag) is een mobiel platform voor samenwerking met je collega's. Gebruik het om mededelingen te plannen, te coördineren en te posten inhoud in kaart te brengen reizen! 🛣️

Staffbase biedt gecurateerde intranetervaringen. Je kunt op interesses gebaseerde gemeenschappen maken en aanpassen wie toegang heeft tot specifieke inhoud en wie deze mag lezen! Net als Happeo kun je met Staffbase berichten opnieuw versturen die over het hoofd zijn gezien door de beoogde ontvangers.

De AI-enabled messaging helpt je om overtuigendere content te creëren met perfecte grammatica en spelling voor je teamleden. Communicatie stimuleren en feedback krijgen? Staffbase helpt je met functies zoals enquêtes, formulieren en opmerkingen.

Staffbase ondersteunt autotranslation in 110+ talen, waardoor teamleden van over de hele wereld kunnen bijdragen aan uw community en deze kunnen laten bloeien. 🌼

Staffbase beste functies

Schrijven met AI

Schaalbaar platform

Ondersteunt inhoudsplanning

Automatische vertaling in meer dan 110 talen

Staffbase beperkingen

De Outlook-plugin kan soms buggy zijn

Moeilijk om ongebruikte sjablonen of ex-werknemers te verwijderen

Staffbase prijzen

Neem contact op voor prijzen

Staffbase beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (180+ beoordelingen)

: 4.6/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

10. Jive

Beste voor interactieve bedrijfsgemeenschappen

Via: Jive Jive is een meester in werknemersbetrokkenheid met innovatieve samenwerkingstools. Een van de belangrijkste functies is PeopleGraph, een machine-learningtechnologie die de vaardigheden, interesses en verantwoordelijkheden van je teamleden oppikt om op tijd inhoud op maat te leveren. ⌛

Jive past zich aan uw berichtstijl aan, of het nu top-down, bottom-up of peer-to-peer is. Verhoog de engagementmeters voor uw medewerkers door ze ideeën te laten delen en zelfs blogs te laten schrijven! 😍

Opties zoals bestanden delen, polls, samenwerkingsruimten, intelligente aanbevelingen en ideeënmodules zorgen voor een naadloze stroom van concepten en meningen tussen teams.

Geef je collega's een schouderklopje met beloningen en peerbadges, aangepast met bedankberichten. 📜

Dit platform heeft lichtgewicht projectmanagementfuncties, zoals taken toewijzen, resultaten controleren en rapporten genereren.

Jive beste functies

Gepersonaliseerde inhoud voor je teamgenoten

Ondersteunt hiërarchische communicatiestructuren

Stimuleert discussies en het delen van ideeën

Basisteambeheer hulpmiddelen

Jive beperkingen

Gegevensverwerking kan beter

Updates van het beheerderspaneel worden mogelijk niet meteen weergegeven

Jive prijzen

Neem contact op voor prijzen

Jive beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (300+ beoordelingen)

: 3.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (40+ beoordelingen)

Maak interne communicatie sterk met Social Intranet Software

Medewerkers kunnen de ware merkambassadeurs van een bedrijf zijn als u hun capaciteiten benut door de communicatie te bevorderen. De intranetoplossingen die we hebben besproken zullen u helpen betrouwbare teamrelaties te smeden en uw succes naar nieuwe hoogten te brengen! ✈️ Maak een gratis ClickUp werkruimte en gebruik de taakbeheertools om uw digitale werkplek te ondersteunen!