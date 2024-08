10 Beste Yammer (Viva Engage) Alternatieven en Concurrenten in 2024

Wist je dat je het volgende kunt doen de productiviteit van je team kunt verhogen met 25% door verbeterde communicatie tussen teamgenoten? Solide communicatie is wat van een groep individuen een sterk team maakt.

En met werkplekken op afstand en hybride werkplekken die de economie domineren, heb ik behoefte aan online samenwerkingstools die zowel kunnen informeren als betrekken.

Een unieke keuze was Yammer (nu Viva Engage genaamd) - een sociale netwerkdienst op maat gemaakt voor samenwerking tussen ondernemingen . Maar de neiging om notificaties te overladen en een slechte zoekfunctie vragen om een upgrade.

Het is tijd om alternatieven te verkennen waar teamcommunicatie soepel verloopt en samenwerking een kunst is.

Daarom presenteer ik 10 eersteklas alternatieven voor Yammer, waarbij ik hun functies en prijzen ontleed, omdat het vinden van de perfecte tool voor jouw bedrijf net zo moeiteloos zou moeten zijn als de samenwerking die het belooft.

Wat moet je zoeken in een Yammer Alternatief?

Om de ideale Yammer alternatieven te vinden, moet je de functies identificeren die jouw bedrijf het beste ondersteunen. Ik heb een aantal cruciale functies voor je op een rijtje gezet:

Video- en audiogesprekken: Kristalheldere video- en audiogesprekken zijn gewilde functies voor communicatietools. Houd zelfs teams die verdeeld zijn in contact met betrouwbare communicatie voor snelle check-ins of virtuele sessies om samen te werken

Kristalheldere video- en audiogesprekken zijn gewilde functies voor communicatietools. Houd zelfs teams die verdeeld zijn in contact met betrouwbare communicatie voor snelle check-ins of virtuele sessies om samen te werken Documenten delen: Kies een Yammer-alternatief waarmee je team in realtime kan samenwerken aan bestanden en documenten. Zoek naar functies zoals versiebeheer en deelopties

Kies een Yammer-alternatief waarmee je team in realtime kan samenwerken aan bestanden en documenten. Zoek naar functies zoals versiebeheer en deelopties Visuele samenwerking: Kies een platform dat verder gaat dan op tekst gebaseerde communicatie. Een goede tool moet functies voor visuele samenwerking bieden, zoals gedeelde whiteboards en interactieve visuals

Kies een platform dat verder gaat dan op tekst gebaseerde communicatie. Een goede tool moet functies voor visuele samenwerking bieden, zoals gedeelde whiteboards en interactieve visuals Slimme integraties: Zorg ervoor dat uw Yammer-alternatief soepel integreert met andere essentiële apps. Naadloze verbindingen tussen tools zorgen voor productiviteit doordat u minder vaak van platform hoeft te wisselen

Zorg ervoor dat uw Yammer-alternatief soepel integreert met andere essentiële apps. Naadloze verbindingen tussen tools zorgen voor productiviteit doordat u minder vaak van platform hoeft te wisselen Veiligheid: Als je gevoelige informatie gaat delen via je tool, moet deze robuuste veiligheidsmaatregelen hebben. Zoek naar end-to-endencryptie, veilige opslagruimte voor bestanden en functies voor verificatie van gebruikers om de gegevens van je team te beschermen en de vertrouwelijkheid te handhaven

De 10 beste Yammer alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier heb ik een lijst samengesteld van de 10 beste, gebruiksvriendelijke Yammer alternatieven in 2024:

1. ClickUp

Deel ideeën en memes en werk samen met je collega's via ClickUp chatten ClickUp heerst als een alles-in-één samenwerkingstool. Van projecten tot teams, het heeft alles onder één dak, inclusief ononderbroken communicatie.

Met zijn real-time chatten clickUp centraliseert teamcommunicatie en maakt een einde aan de chaos van verspreide gesprekken. Deel snel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen - alles op één plek.

Vermeld uw leden van uw team met '@' en wijs hen opmerkingen toe zoals u wilt

Gebruik realtime chatkanalen, vermeld teamleden met @mentions en wijs opmerkingen toe zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

Deel bestanden, documenten, video's en meer rechtstreeks met uw collega's in ClickUp chatten

Met ClickUp kunt u ook webpagina's, spreadsheets, video's en meer rechtstreeks in de chat insluiten. Alle koppelingen en bijlagen worden netjes gegroepeerd zodat u ze snel kunt terugvinden houdt je team georganiseerd .

Gebruik de uitgebreide functies voor documentbeheer en bewerking voor duidelijke communicatie en tijd besparen met /Slash Commandosnelkoppelingen voor efficiënt formatteren.

ClickUp heeft aan elk mogelijk obstakel gedacht dat u kunt tegenkomen. Daarom biedt het een visuele werkruimte voor het beheren van uw cross-functionele projecten. ClickUp's sjabloon voor functieoverschrijdende projecten per afdeling vereenvoudigt de samenwerking tussen teams. Organiseer uw projecten per afdeling, stel afhankelijkheid van taken in en houd de voortgang bij met visuele hulpmiddelen zoals Gantt grafieken. Gebruik aangepaste statussen, velden en weergaven voor efficiënt projectmanagement, zodat afdelingssucces verzekerd is.

Handel uw cross-functionele projecten zelfverzekerd af met behulp van het ClickUp Cross-functioneel project per afdeling sjabloon

ClickUp beste functies

Bespreek en deel links en updates met uw teams in realtime met ClickUp Chat

Deel projectgerelateerde content rechtstreeks via chatten

Creëer een Chat weergave op maat voor elke ClickUp-taak of project binnen ClickUp

ClickUp Notepad gebruiken voor het maken van aantekeningen en checklists

Integreer met verschillende tools zoals Discord google Documenten, Dropbox, YouTube, Box en Evernote

Ontdek een verscheidenheid aan sjablonen voor verschillende projecten, waarondersjablonen voor communicatie* Gebruik mobiele apps die compatibel zijn met zowel iOS als Android

ClickUp limieten

Gebruikers kunnen hulp nodig hebben om goed door het platform te navigeren

De desktop-app is veel beter dan de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

2. Google Werkruimte

via Google Werkruimte Voorheen bekend als G Suite, is Google Werkruimte een set van productiviteitstools ontworpen voor teamwerk en samenwerking. Hoewel het geen directe concurrent van Yammer is, kun je verschillende tools van Google Werkruimte gebruiken als waardige alternatieven.

Het beste deel is dat Gmail google Meet, Google Drive, Google Agenda, Google Documenten en meer zijn allemaal geïntegreerd in Google Werkruimte, zodat u kunt samenwerken en content kunt beheren met een minimale afhankelijkheid van tools van derden.

De beste functies van Google Werkruimte

Gebruik Google Documenten, Sheets, Slides en Chat voor samenwerking in realtime

Houd uw gegevens veilig in de cloud met robuuste veiligheid

Videoconferenties van hoge kwaliteit houden

Houd uw teams op de hoogte met e-mails

Beperkingen van Google Werkruimte

Beperkte opslagruimte

Zeer weinig integraties met tools van derden

Prijzen Google Werkruimte

Business Starter: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Business Standard: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

$21,60/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Werkruimte beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42200+ beoordelingen)

4.6/5 (42200+ beoordelingen) Capterra: 4.7 (15200+ beoordelingen)

3. SharePoint

via SharePoint Microsoft SharePoint, of gewoon SharePoint, kan een geweldig hulpmiddel zijn om je team samen te brengen en het werk gemakkelijker te maken.

Het is een content management systeem dat bedrijven helpt met delen en weergeven van desktops, tekst annotaties, instant messaging en whiteboard bewerking. Het verzamelt informatie over projecten, bestanden en updates en bevordert de actieve betrokkenheid van teams.

SharePoint is in hoge mate aanpasbaar en past zich aan de unieke werkstroom en samenwerkingsstijl van je team aan. Gebruikers waarderen het omdat ze aangepaste websites kunnen bouwen voor verschillende afdelingen of projecten, waardoor communicatie en coördinatie veel vlotter verlopen.

SharePoint beste functies

Sla uw gegevens op in een grote opslagruimte van 1TB

Aangepaste en onderhouden intranetsites bouwen

Veilig delen van bestanden binnen en buiten uw organisatie mogelijk maken

Blijf op de hoogte van nieuwsitems op basis van uw voorkeuren

SharePoint beperkingen

Niet-zo-soepele integratie voor niet-Microsoft tools

De interface kan hakerig zijn

SharePoint-prijzen

SharePoint (Abonnement 1): $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker per maand

(er zijn alleen prijzen voor jaarabonnementen beschikbaar)

SharePoint beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (8300+ beoordelingen)

4.0/5 (8300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5100+ beoordelingen)

4. Slack

via Slack Slack is een van de meest populaire apps voor zakelijke berichten voor teams om te chatten en bestanden te delen, waardoor de interne communicatie en samenwerking verbetert.

Het heeft geavanceerde functies zoals video- en audiogesprekken, samenwerkingsdoeken en georganiseerde kanalen met discussiedraden.

Met de Huddle optie van Slack kun je gesprekken starten met teamgenoten zonder een formele vergadering te plannen. Je kunt schermen, emoji-reacties, bestanden, koppelingen en documenten delen.

De geavanceerde zoekfilters van Slack zijn geweldig bij het terugvinden van een oud bestand of gesprek. De integraties met verschillende tools helpen om het werk gecentraliseerd te houden, zodat je niet wordt afgeleid door apps. Dit alles maakt het een van de beste Yammer alternatieven.

Slack beste functies

Vind berichten in enkele minuten met zoekfilters

Verbinding maken met verschillende andere tools zoalsHubSpot* Video chatten en het scherm direct delen met Huddle

Creëer privé kanalen

Kies de look van je werkruimte met thema's en emoji's

Slack beperkingen

Stuurt te veel notificaties, waardoor het overweldigend wordt om te gebruiken

Heeft een sterke internetverbinding nodig, anders wordt het traag

Slack prijzen

Gratis

Pro: $8,75/maand per gebruiker

$8,75/maand per gebruiker Business+: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (32200+ beoordelingen)

4.5/5 (32200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (23000+ beoordelingen)

5. Cisco Webex

via Cisco Webex Cisco Webex onderscheidt zich door zijn dynamische video-conferencing. Het bevordert eenvoudige samenwerking vanaf elke locatie en stimuleert inclusiviteit en betrokkenheid. De belangrijkste functies zijn ruisonderdrukking, geanimeerde reacties en dynamische polling.

Het platform pakt ook taalbarrières aan met realtime vertaling en moedigt anonieme deelname aan. Breakout rooms en apparaatflexibiliteit verbeteren de inclusiviteit.

De AI-gestuurde functies bieden persoonlijke inzichten en vereenvoudigen workflows met integraties.

De beste functies van Cisco Webex

Samenwerken in een veilige omgeving met geavanceerde end-to-end encryptie

Feedback sturen met gebaren

Integreer via Zapier en voeg automatisch Webex-koppelingen toe aan uw uitnodigingen voor vergaderingen

Genereer automatisch transcripties van vergaderingen

Cisco Webex beperkingen

Webinar hosting staat los van gewone video conferencing

Problemen met video- en audiodrivers, waardoor technische problemen ontstaan en vergaderingen vertraging kunnen oplopen

Cisco Webex prijzen

Webex Free

Webex Vergaderen: $14,50/maand per licentie

$14,50/maand per licentie Webex Suite: $25/maand per licentie

$25/maand per licentie Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Cisco Webex beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15100+ beoordelingen)

4.3/5 (15100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6800+ beoordelingen)

6. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Microsoft Teams is ontworpen voor teams om Taken te beheren en samen te werken. Het heeft solide online vergadertools voor effectieve samenwerking, realtime communicatie en eenvoudig delen van bestanden via Teams en Channels.

Het staat bekend om zijn uitstekende mogelijkheden voor webvergaderingen, die tot 300 deelnemers kunnen ontvangen met invoer via het web of audio, gespreksopname en live uitzendingen. Extra voordelen zijn onder andere virtuele achtergronden, delen van schermen, chatten en ondertiteling.

Met de Whiteboards van Microsoft Teams kun je schrijven, tekenen en schetsen op een virtueel canvas en wijzigingen worden in realtime bijgewerkt.

De beste functies van Microsoft Teams

Creëer gemeenschappen met mensen die een deel van dezelfde rente delen

Snel integreren met andere Microsoft 365 tools

Breakout-ruimtes creëren tijdens vergaderingen

Digitale Whiteboards gebruiken voor visuele samenwerking en brainstormen

Ontvang 5GB aan cloud opslagruimte in het gratis abonnement

Beperkingen van Microsoft Teams

Navigeren door de interface wordt na verloop van tijd overweldigend

Beperkte toegang voor gasten/externe medewerkers

Microsoft Teams prijzen

Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

(er zijn alleen prijzen voor jaarabonnementen beschikbaar)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (14600+ beoordelingen)

4.3/5 (14600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9300+ beoordelingen)

7. Jostle

via Jostle Jostle noemt zichzelf een platform voor succes voor werknemers.

Het is ontworpen als samenwerkingssoftware om verbindingen, communicatie en betrokkenheid van werknemers te bevorderen voor een sterkere bedrijfscultuur. Het is een uniforme ruimte voor bedrijven om nieuws te delen, belangrijke aankondigingen te doen en feedbackpeilingen uit te voeren voor een hogere productiviteit van teams.

Jostle zorgt ervoor dat iedereen in uw organisatie, ongeacht locatie of tijdzone, een centraal platform heeft om toegang te krijgen tot relevante informatie, problemen aan te pakken en successen te vieren.

Jostle beste functies

Gebruik polls om input van het team te verzamelen over belangrijke beslissingen

Samenwerken en projecten beheren in het discussieforum

Organiseer bestanden in een documentbibliotheek zodat u ze gemakkelijk kunt doorzoeken

Blijf op de hoogte met een activiteitenfeed

Integreer met Microsoft Office en Google Files

Jostle beperkingen

Beperkte aanpassingen

Geen thread discussies

Jostle prijzen

Brons: begint bij $5/maand per gebruiker

begint bij $5/maand per gebruiker Zilver: Begint bij $9/maand per gebruiker

Begint bij $9/maand per gebruiker Goud: Begint bij $12/maand per gebruiker

Begint bij $12/maand per gebruiker Platina: Neem contact op voor prijzen

Jostle beoordelingen en recensies

G2: 4.5 (190+ beoordelingen)

4.5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

8. Simpplr

via Simpplr Simpplr is een sociale intranetoplossing die de interne communicatie verbetert en verbindingen tussen werknemers opbouwt, waardoor het een uitstekende keuze is voor verspreide werkplekken.

In tegenstelling tot ouderwetse intranetten voor ondernemingen die een eeuwigheid in beslag nemen om op te zetten, kunt u met Simpplr binnen enkele dagen aan de slag. Het heeft de flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid die serieuze bedrijven van een sociaal netwerk verwachten.

Simpplr helpt je onnodige overvloed aan notificaties te voorkomen door het intranet af te stemmen op jouw rol, wat zorgt voor een gepersonaliseerde ervaring.

Simpplr beste functies

Ontvang gepersonaliseerde content dankzij slimme kennisgrafieken

Creëer campagnes op het intranet en laat uw werknemers deze delen op hun sociale netwerken voor een beter bereik

Verouderde content verwerken, ongebruikte sites deactiveren en de juiste informatie markeren met AI

Nieuwe en bestaande werkstromen eenvoudig aanpassen en integreren

Simpplr limieten

Beperkte zoekfunctie

Gebrek aan een eigen kalender, wat van invloed is op de planning

Simpplr prijzen

Neem contact op voor prijzen

Simpplr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

9. Werkplaats

via Werkplaats Workplace is ontwikkeld door Meta en is een communicatietool voor veilige samenwerking in teams via chatten, spraak en groepen.

Het is gebouwd op de interface van Facebook en heeft een nieuwsfeed voor updates, aankondigingen en berichten in de hele organisatie. Je kunt je bezighouden met berichten en ze aanpassen aan je voorkeuren.

Je kunt live video's hosten binnen je team, met interactieve functies zoals commentaar, vragen en reacties. Je kunt ook video's opslaan om ze later weer te geven.

Workplace beste functies

Laat berichten vertalen in 91 talen voor inclusiviteit

Belangrijke berichten bovenaan de nieuwsfeed vastmaken

Creëer groepen voor target communicatie

Betrokkenheid meten met analyses

Integreer met Microsoft 365 en Google Werkruimte

Workplace beperkingen

Te veel notificaties kunnen de productiviteit beïnvloeden

gebruikers hebben problemen gemeld met de privacy van gegevens als gevolg van junk en spam

Prijzen op de werkplek

Basis abonnement: $4/maand per persoon

$4/maand per persoon Uitgebreide add-on voor beheer en ondersteuning: $2/maand per persoon

$2/maand per persoon Add-on voor Enterprise live: $2/maand per persoon

Werkplek beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (1700+ beoordelingen)

4.0/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1300+ beoordelingen)

10. Salesforce chatter

via Salesforce chatter Salesforce Chatter is een geweldig Yammer-alternatief dat ruimte biedt voor het delen van inzichten, het voorstellen van ideeën en het verbinden van teams met waardevolle feedback van klanten.

U kunt ook bestanden delen en verbinding maken met experts in de hele organisatie. Dankzij de mobiele toegang kunt u teams bijhouden, kansen bijwerken en altijd en overal reageren op kritieke updates, voor optimale efficiëntie.

Salesforce Chatter's beste functies

Volg mensen en documenten om samen te werken aan projecten

De frequentie van e-mail notificaties beheren

Privé samenwerken aan gevoelige projecten

Integreren met andere sociale mediaplatforms zoals Twitter

Salesforce Chatter limieten

Te veel notificaties maken de app rumoerig

Te overweldigend om door te navigeren voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor Salesforce Chatter

Voor gebruikers van Salesforce: Free (als onderdeel van uw Salesforce abonnement)

Free (als onderdeel van uw Salesforce abonnement) Voor niet-Salesforce gebruikers: $15/gebruiker per maand

Salesforce Chatter beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (900+ beoordelingen)

4.1/5 (900+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat is uw favoriete Yammer-alternatief?

Je hebt de eerste stap gezet om je werkruimte meer samenwerkend en aantrekkelijk te maken. Je kent nu veel alternatieven voor Yammer, waarvan sommige veel meer bieden dan Yammer.

Ik heb de beste op een rijtje gezet. Maar als je het ons vraagt, stel ik ClickUp voor.

Chatten is slechts een van de vele handige functies die ClickUp biedt. Het is een alles-in-één platform dat op maat is gemaakt voor projectmanagement en samenwerking tussen teams. Pas het aan je voorkeuren aan, kies een sjabloon uit de bibliotheek en laat AI het werk doen.

En wat nog beter is? Je hebt gratis toegang tot de meeste van deze functies. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!