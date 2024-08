Top 15 Pipedrive Alternatieven en Concurrenten in 2024

ABC. Altijd sluiten. šŸ¤

Weet je nog dat Alec Baldwin deze mantra agressief verkondigde in Glengarry Glen Ross? Nu leeft het gratis in onze hoofden, of we het nu eens zijn met de aanpak van zijn personage of hopelijk niet. šŸ‘€

Pipedrive is een effectief hulpmiddel voor het stroomlijnen van het verkoopproces en het stimuleren van deals - het soort oplossing waarvan de verkopers in de film zeker zouden willen dat ze die hadden.

Volgens de makers is Pipedrive "de eerste CRM ontworpen door verkopers, voor verkopers." De gebruikers melden dat ze gemiddeld 28% meer deals sluiten dan voordat ze het platform gebruikten.

Ondanks de populariteit is de software misschien niet voor iedereen geschikt. Misschien ben je op zoek naar een beter betaalbaar alternatief voor Pipedrive CRM of naar een oplossing met functies die beter aansluiten bij je specifieke behoeften. Als dat het geval is, ben je hier op de juiste plaats!

Wij hebben een lijst samengesteld van de top 15 Pipedrive alternatieven om je te helpen de perfecte oplossing te vinden voor het stroomlijnen van je verkoopactiviteiten.

Wat moet je zoeken in Pipedrive Alternatieven?

De belangrijkste verkoopfuncties van Pipedrive maken het een hit. Als je alternatieven voor Pipedrive overweegt, zorg er dan voor dat je nieuwe tool niet alleen zijn sterke punten evenaart, maar ook iets meer in huis heeft voor verkoopteams en klantrelatiebeheer. Dit zijn de belangrijkste kwaliteiten waar je op moet letten:

Visuele verkooppijplijn: Stelt je in staat om snel te begrijpen waar elke deal staat en welke stappen je verkoopteam vervolgens moet nemen Aanpassingsopties: Elk bedrijf heeft een uniek proces voor zijn verkoopteams, dus je moet aangepaste fasen en velden aan je pijplijn kunnen toevoegen Teamsamenwerking: Uw CRM-software is efficiĆ«nt als het uw team in staat stelt updates te delen en naadloos samen te werken Activiteitsherinneringen: Het is cruciaal voor het sluiten van deals om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van uw verkoopteam. CRM-software die herinneringen kan inplannen, zorgt ervoor dat u nooit een follow-up mist Segmentatie en leadbeheer: Het filteren, categoriseren en segmenteren van leads kan uw outreach en communicatie gerichter en effectiever maken Contactgeschiedenis: Toegang hebben tot een uitgebreid overzicht van interacties met elk contact kan helpen bij het opbouwen en onderhouden van sterke relaties om uw verkoopteam te laten floreren Rapportage en analyses: Gedetailleerde rapporten en analysetools bieden waardevolle inzichten in verkoopprestaties en helpen u geĆÆnformeerde beslissingen te nemen

De 15 beste Pipedrive alternatieven om te gebruiken in 2024

Pipedrive heeft aan populariteit gewonnen door zijn haarscherpe focus op verkoop. Maar dit gaat gepaard met een aantal nadelen. Als je team uitgebreide marketingautomatiseringsfuncties nodig heeft is Pipedrive misschien niet voldoende.

En als u op zoek bent naar gedetailleerde rapportagemogelijkheden, zult u elders moeten zoeken. Maar maak je geen zorgen als Pipedrive niet aan al je eisen voldoet - wij staan achter je!

Laten we eens duiken in onze beoordelingen van de top 15 Pipedrive concurrenten die uw volgende CRM-software voor verkoop zouden kunnen worden om bedrijfsprocessen voor verkoop- en marketingteams te stimuleren.

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp is het perfecte Pipedrive CRM-alternatief als u op zoek bent naar een alles-in-Ć©Ć©n CRM- en projectbeheeroplossing met een breed scala aan functies voor projectbeheer, teamsamenwerking, taakautomatisering en klantrelatiebeheer.

Beginnend met ClickUp als uw CRM-software is als het verhuizen van uw team naar een goed georganiseerd digitaal kantoor. De eerste stap is het downloaden van ClickUp's CRM-sjabloon . Het biedt een initiƫle structuur voor het beheren van klantrelaties, inclusief ruimtes, mappen en lijsten.

Pas de manier waarop u contactpersonen ziet en beheert aan door weergaven toe te voegen, zoals de Board-weergave voor visuele workflows of de Lijst-weergave voor gedetailleerde taakorganisatie en optimale middelenbeheer .

Visualiseer uw workflows met ClickUp CRM-sjablonen en de bordweergave

Wilt u meer weten over uw klanten? Voeg aangepaste velden toe om essentiƫle details bij te houden, zoals telefoonnummers of voorkeursmethoden voor contact.

Over aanpassen gesproken, voel u vrij om de reeds bestaande CRM-workflow statussen of maak je eigen statussen. Ze geven snel en duidelijk aan in welke fase een taak zich bevindt.

Heb je een opmerking of een update? Wijs het toe aan klanten of teamleden om iedereen op de hoogte te houden. Blijf in contact met je team, chat en deel documenten, op desktop, mobiel of in je browser. Automatiseringen verbeteren de efficiƫntie door routinetaken uit te voeren, zoals het wijzigen van de taakstatus wanneer een bepaalde actie is voltooid, waardoor ruimte vrijkomt voor meer strategisch belangrijk werk.

Gebruik de ClickUp CRM Whiteboard Sjabloon om workflows te automatiseren Deze sjabloon downloaden ClickUp is krachtig, maar we begrijpen dat de rijkdom aan opties ontmoedigend kan lijken. Zelfs als u op dit moment nog niet klaar bent voor CRM-software, biedt ClickUp andere gratis sjablonen voor klanttrajecten die u kunt gebruiken als CRM alternatieven .

ClickUp beste eigenschappen

Veelzijdig genoeg om te worden gebruikt in verschillende bedrijfstakken, bijvoorbeeld doorbouwprofessionals of alsmarketingsoftware* Gemakkelijk aanpasbare CRM-functies voor efficiƫnter verkoopbeheer

Bewerkbare sjablonen om al uw marketing- en verkooptaken in Ć©Ć©n ruimte te beheren

Kan worden geĆÆntegreerd met meer dan 1000 apps en samenwerkingstools, waaronder Loom, Google Agenda, Front, Slack, Calendly en Zoom

Diverse weergaven voor CRM-oplossingen zoals lijst, bord, agenda en tabel

Aangepaste velden en aanpasbare workflows

Mobiele app voor toegang onderweg

Automatiseringen elimineren routinematige administratieve taken

Krachtige rapportage- en analysetools

ClickUp beperkingen

Af en toe lange laadtijden

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Als u een persoonlijk prijsplan wilt ontvangen dat is gebaseerd op uw behoeften, neemt u contact op met deverkoop team

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

2. Freshsales

via Freshsales Freshsales maakt deel uit van het grotere softwarepakket Freshworks en biedt iets unieks: een AI-assistent genaamd Freddy.

Hij is de aas in uw mouw, scant altijd gegevens en patronen om aan te geven wie het meest waarschijnlijk bij u zal kopen. Freddy is ook een netheidsfreak die je klantendatabase netjes houdt door duplicaten te vinden en samen te voegen. Hij is ook een echte woordensmid en helpt je bij het opstellen van boeiende, persoonlijke e-mails naar prospects.

En net als je denkt dat hij genoeg heeft gedaan, stroopt Freddy zijn digitale mouwen op om gegevens en e-mails uit het verleden te analyseren en suggesties te doen voor je volgende stappen. Deze oplossing voor klantenrelatiebeheer is ideaal om uw verkoopprocessen te versnellen.

Freshsales beste eigenschappen

AI-gebaseerde lead scoring-Freddy de AI-assistent rangschikt verkoopleads op basis van hun betrokkenheid en waarschijnlijkheid om te converteren

Aangepaste velden, workflows en methoden voor gegevensbeheer

Robuuste rapportage-, analyse- en deal-trackingmogelijkheden

Geautomatiseerde workflows die onder bepaalde omstandigheden worden geactiveerd, zoals het verzenden van follow-up e-mails of het toewijzen van leads aan verschillende teamleden

Kan worden geĆÆntegreerd met populaire tools van derden, zoals Gmail, Outlook, HubSpot en Magento, zodat je al je klantgegevens en verkoopprocessen kunt centraliseren

Freshsales beperkingen

Klantenondersteuning is somstraag om te reageren* Beperktrapportage en analyse voor de CRM-software

Prijzen van Freshsales

Growth: gratis voor drie gebruikers, daarna $15/maand per gebruiker

gratis voor drie gebruikers, daarna $15/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Freshsales beoordelingen en recensies

3. Salesforce Verkoopcloud

via Salesforce Salesforce Sales Cloud is een uitstekende CRM-oplossing voor grote verkoopteams en teams die zich een eersteklas service kunnen veroorloven. Het staat bekend om zijn uitgebreide functionaliteit en wordt beschouwd als de industriestandaard waarmee andere CRM-tools worden vergeleken.

Het platform heeft functies waarmee specifieke teamleden aan elke deal kunnen worden toegewezen, wat de communicatie en samenwerking stroomlijnt. Het heeft ook geavanceerde prognosemogelijkheden waarmee u de nauwkeurigheid van uw voorspellingen kunt verhogen, een essentieel hulpmiddel in uw verkooptoolbox. šŸ§°

Het vastleggen en beheren van leads is waar Salesforce het meest in uitblinkt. Het biedt web-to-lead capture, zodat u uw websitebezoekers kunt omzetten in leads.

En multi-channel marketingcampagnes ? Salesforce's gedetailleerde tracking van interacties tussen verschillende kanalen zorgt ervoor dat geen enkele prospect ooit door de mazen van het net glipt.

Salesforce beste functies

Zeer aanpasbare workflows en automatiseringsfuncties

AI-gebaseerde lead scoring en gepersonaliseerde communicatie met klanten

24-uurs klantenondersteuning

Diverse add-ons voor meer functionaliteit en maatwerk

Aanpasbare rapporten en dashboards

Uitgebreide integratiemogelijkheden

Salesforce beperkingen

Kan te duur zijn voor een klein bedrijf of verkoopteam

Komt met een steileleercurve Prijzen van Salesforce

Starters: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professional: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Enterprise: $150/maand per gebruiker

$150/maand per gebruiker Unlimited: $300/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Salesforce beoordelingen en recensies

Bekijk deze_ Salesforce alternatieven !

4. CRM voor pijpleidingen

via Pipeliner De hoge gebruikersbeoordelingen van Pipeliner zijn geen toevalstreffer. De magische truc van deze CRM-software? Het draait allemaal om de gebruikerservaring. Stel je een tool voor die zich niet alleen richt op de managers, maar ook de vertegenwoordigers ondersteunt in hun dagelijkse taken.

Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende weergaven voor leads, contactpersonen, accounts en rapporten. Deze aanpassingsopties maken het werk eenvoudiger door een meer intuĆÆtieve en efficiĆ«nte workflow mogelijk te maken, zelfs met inbegrip van uw marketingcampagnes.

Pipeliner is als een zandbak waarmee gebruikers kunnen spelen, formulieren kunnen maken, velden kunnen aanpassen en kolommen kunnen instellen, allemaal zonder dat ze administratieve rechten nodig hebben. Verkoopautomatisering functies ook workflows automatiseren en taken binnen het platform met behulp van een visuele, drag-and-drop interface.

Het beste deel? Dit alles kan worden bereikt zonder ook maar Ć©Ć©n regel code te schrijven.

Pipeliner CRM beste eigenschappen

automatizer_-een workflow- en verkoopautomatiseringsengine zonder code

Zeer aanpasbaar

200+ native integraties om uw bedrijfsprocessen te verbeteren

Gemakkelijk toegankelijke en begrijpelijke verkooprapporten

Altijd zichtbaar doelen volgen met vijf verschillende doelweergaven voor verkopers

Gemiste deals worden opgeslagen in het archief met alle details, voor latere analyse of reactivering

Pipeliner CRM-beperkingen

Dezoekoptie kan efficiƫnter

Beperkte visuele weergave en gebrek aan variatie inrapportformaten* Geen gratis versie maar wel een gratis proefversie

Pipeliner CRM prijzen

Starter: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Zakelijk: $85/maand per gebruiker

$85/maand per gebruiker Enterprise: $115/maand per gebruiker

$115/maand per gebruiker Unlimited: $150/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipeliner CRM beoordelingen en recensies

5. Agile CRM

via Agile CRM Agile CRM is een gebruiksvriendelijke tool die opvalt door zijn complete gratis plan. Het beschikt over een intuĆÆtieve contactbeheer systeem dat uw contactgroepen vakkundig categoriseert, net zoals een bibliothecaris boeken op genre indeelt. šŸ“š

U kunt uw contactpersonen labelen als klanten, prospects of partners om uw workflow en bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Misschien wel het meest unieke aspect van Agile CRM is het aanmoedigen van een gezonde competitieve geest binnen uw verkoopteam door de prestaties van elk lid te vergelijken. Het verkoopproces is gamified, wat de teamgeest stimuleert en iedereen aanzet tot het verbeteren van zijn prestaties.

Beste kenmerken van Agile CRM

360Ā° contactweergave biedt gedetailleerde informatie over elk contact, inclusief gesprekken, gespreksnotities, sociale aanwezigheid en webactiviteit

De tijdlijn biedt een chronologische weergave van contactinteracties op Ć©Ć©n pagina

Lead scoring zorgt voor een snellere en nauwkeurigere identificatie van geĆÆnteresseerde prospects

Met de functie Auto Dialer kunt u automatisch meerdere contactpersonen bellen met Ć©Ć©n klik

Afspraakplanning stelt u in staat om uwagenda online delen en uitnodigingen en follow-ups automatiseren

Verkoopgamificatie verhoogt de productiviteit

Met de Lead Prospector-tool kunnen leads, taken en deals eenvoudig worden toegevoegd met Ć©Ć©n klik vanuit de Chrome-browser

Beperkingen van Agile CRM

Beperktaanpassingsmogelijkheden* Ondersteuning voor klantenwachttijd kan lang zijn

Agile CRM prijzen

Gratis: voor tien gebruikers

voor tien gebruikers Starter: $9,99/maand per gebruiker

$9,99/maand per gebruiker Regelmatig: $39,99/maand per gebruiker

$39,99/maand per gebruiker Enterprise: $64,99/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Agile CRM beoordelingen en recensies

6. Wendbaar

via Behendig Nimble is een game-changer voor bedrijven die de kracht van sociale media willen benutten. Dit alles-in-Ć©Ć©n platform integreert sociale netwerken rechtstreeks in uw CRM, zodat u toevallige sociale chit-chats kunt omzetten in zinvolle connecties en bruikbare leads.

Contacten toevoegen van Facebook, Twitter of LinkedIn? Easy peasy, een paar klikken en je bent er. En als ze eenmaal binnen zijn, doet Nimble zijn naam eer aan en verzamelt en sorteert al je interacties. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste updates van je contacten, van nieuwe connecties tot recente baanwisselingen.

Nimble beste eigenschappen

Contactbeheer consolideert alle contactgegevens en interactiegeschiedenis

Geavanceerde social listening tools voor realtime inzichten in klanten via sociale media

Automatisering en aanpassing van workflows

U kunt offline activiteiten zoals gesprekken en vergaderingen documenteren en koppelen aan specifieke contactpersonen voor een uitgebreide administratie

Integratie met meer dan 70 apps in verschillende categorieƫn

Nimble beperkingen

De gebruikersinterface isniet erg intuĆÆtief* Relatief duur gezien het feit dat het gericht is op kleine bedrijven

Alleen betaalde plannen, maar er is een gratis proefoptie

Nimble prijzen

Nimble Business: $24,90/maand per gebruiker

*vermelde prijs verwijst naar het jaarlijkse factureringsmodel

Nimble beoordelingen en recensies

7. Insightly

via Insightly Insightly stroomlijnt de administratieve aspecten van je verkoopbaan. Zie het als een digitale record-keeper en assistent voor alles wat met je klanten en leads te maken heeft, met een aantal handige projectmanagementfuncties. āœØ

Je kunt gedetailleerde informatie over elke klant opslaan, zoals hun namen, titels, telefoonnummers, e-mails en zelfs hun foto's. Wil je onthouden hoe je je lead hebt ontmoet? Insightly heeft het.

Insightly helpt je om de reis van je prospects te volgen, van potentiƫle leads tot daadwerkelijke klanten. Je kunt zien in welke fase elke lead zich bevindt en Insightly kan delen van dit proces automatiseren, zoals het verzenden van initiƫle antwoordmails naar prospects.

Insightly beste functies

Met projectbeheerfuncties kun je taken organiseren, de voortgang van projecten bijhouden, rollen toewijzen en projectgerelateerde communicatie naadloos integreren

Geautomatiseerde workflows, e-mailreacties en toewijzing van taken

Web-to-lead capture creƫert automatisch leads in uw CRM-systeem van formulierinzendingen op uw website

Met aanpasbare verkooppijplijnen kunt u de fasen van uw verkoopproces definiƫren en de voortgang naar het sluiten van deals bijhouden

Diepgaande rapportage en dashboardfuncties helpen u bij het analyseren van verkoop, prestaties, productiviteit en andere statistieken

Insightly beperkingen

Rapporten zijnmoeilijk aan te passen* Ingewikkelde installatie en biedt alleen een gratis proefversie

Prijzen van Insightly

Plus: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professional: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Insightly beoordelingen en recensies

8. Werkboeken

via Werkmappen Workbooks biedt CRM oplossingen voor verkoop, marketing, klantenservice en financiƫle teams. Dit betekent dat het naast de traditionele CRM-functies ook een paar exotische functies heeft, zoals een ticketingsysteem en ondersteuning voor meerdere valuta.

Als je Workbooks kiest om je verkooppijplijn te beheren, begin dan met de contactbeheerfunctie om je klanten te leren kennen - profileer ze, begrijp hun behoeften en pas je aanpak aan. Houd vervolgens je verkoopactiviteiten bij en beheer kansen om je deals effectief te bevorderen.

Automatisering voorkomt het saaie werk, zodat u zich kunt richten op het opbouwen van relaties. Moet je een doelstelling halen? Prognoses en realtime statistieken helpen je. En als het tijd is om de deal te sluiten? Twee keer klikken en voila - een offerte wordt een order. šŸ™Œ

Workbooks beste functies

Gegevensverrijking verbetert uw CRM-gegevens voor nauwkeurigere klantprofielen

De functie Abonnementen en verlengingen automatiseert herinneringen voor contractverlengingen en kan toekomstige abonnementsniveaus voorspellen

Een 360Ā° beeld van klantinteracties helpt bij het volgen van activiteiten en potentiĆ«le upselling mogelijkheden

Geautomatiseerde workflows stroomlijnen terugkerende taken

Real-time rapporten en bruikbare inzichten over uw verkooppijplijn en de prestaties van individuele vertegenwoordigers om verbeterpunten te benadrukken

Workbooks beperkingen

Schaalbaarheid kan een probleem zijn als uw bedrijf groeit (samen met uw klantgegevens)

Sommige gebruikers vinden het nietgebruiksvriendelijk voor het genereren van leads

Prijzen van werkboeken

CRM: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Zakelijk: $79/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel en bieden een gratis proefperiode

Werkboeken beoordelingen en recensies

9. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 is als dat nieuwe snufje dat in het begin een beetje lastig te vinden is, maar als je het eenmaal doorhebt, tilt het je productiviteit naar een heel nieuw niveau. Deze CRM-tool doet het allemaal: leadbeheer , projectafhandeling en zelfs het opzetten van uw eigen helpdesk .

Zie het als je persoonlijke secretaresse, die ervoor zorgt dat alle info van je leads netjes in het systeem terechtkomt, zodat er geen ruimte is voor gemiste kansen. Het is als een virtuele ronde tafel waar iedereen op de hoogte blijft van updates en samenwerkingen, zelfs met HD-videogesprekken. Je krijgt ook een handige verkoopplanner en de magie van taakautomatisering.

Er is een steile leercurve, maar met een beetje geduld kan Bitrix24 de geheime saus voor uw verkoopsucces zijn. šŸ²

Bitrix24 beste functies

Leads vastleggen via webformulieren om uw klantgegevens beter te beheren

Projectbeheer met behulp van de Scrum-techniek

Automatisering van taken kan helpen bij marketingcampagnes gekoppeld aan het genereren van verkoopleads

Communicatiemiddelen zoals chat, HD-videogesprekken, een agenda en een gedeelde werkruimte

Je kunt je eigen helpdesk opzetten en beheren via het platform

Bitrix24 beperkingen

Steilleercurve* Moeilijk navigeren vanwege eenoverbelaste UI Bitrix24 prijzen

Gratis: voor onbeperkte gebruikers Basis: $49/maand voor vijf gebruikers

voor onbeperkte gebruikers Standaard: $99/maand voor 50 gebruikers

$99/maand voor 50 gebruikers Professional: $199/maand voor 100 gebruikers

$199/maand voor 100 gebruikers Enterprise: vanaf $399/maand voor 250 gebruikers

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Bitrix24 beoordelingen en recensies

10. Hubspot

via Hubspot Als een Zwitsers zakmes van CRM-software, schittert HubSpot met zijn krachtige, gebruiksvriendelijke functies voor het sluiten van een deal. De reis begint met het koesteren en volgen van je leadgeneratie-inspanningen, samen met realtime waarschuwingen van HubSpot over hun gedrag.

Heb je een e-mailcampagne? Houd deze gepersonaliseerd en beheer deze moeiteloos met bruikbare inzichten in je klantgegevens.

Met het duidelijke, aanpasbare dashboard van HubSpot wordt de verkooppijplijn transparant, zodat je leads met een hoge waarde snel kunt markeren. En als het aankomt op het sluiten van de deal, neemt de automatisering van HubSpot de leiding, waardoor je werkdruk afneemt. En het beste deel? Alle kerntools voor CRM zijn gratis.

Hubspot beste functies

Geautomatiseerde verkooppijplijn (ook marketingautomatiseringsfuncties)

Real-time meldingen over leadgedrag

Zowel uitgaande als inkomende leads kunnen worden gemonitord

Volledig aanpasbaar visueel dashboard

E-mails versturen rechtstreeks vanuit de software

Eenvoudig op te zetten en schaalbaar als je behoeften groeien (ideaal voor kleine bedrijven die hun sales funnel uitbouwen)

Hubspot beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat er niet genoegaanpassingsmogelijkheden* Rapporten maken is een uitdaging

Hubspot prijzen

Gratis tools: voor vijf gebruikers

voor vijf gebruikers Starters: $30/maand voor onbeperkte gratis gebruikers en twee betaalde gebruikers

$30/maand voor onbeperkte gratis gebruikers en twee betaalde gebruikers Professioneel: $1.600/maand voor onbeperkte gratis gebruikers en vijf betaalde gebruikers

$1.600/maand voor onbeperkte gratis gebruikers en vijf betaalde gebruikers Enterprise: $5.000/maand voor onbeperkte gratis gebruikers en tien betaalde gebruikers

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel en betaalde plannen zijn inclusief een gratis proefabonnement

Hubspot beoordelingen en recensies

11. Keap

via Keap Keap (voorheen Infusionsoft) is een CRM ontworpen voor kleine bedrijven. Het biedt robuuste verkoop- en marketingautomatisering, contactbeheer, e-commerce en integraties met een reeks populaire tools. Het helpt bedrijven om repetitieve taken te automatiseren en klanten en prospects efficiƫnter op te volgen.

Keap beste eigenschappen

Gecentraliseerde klantinteracties, inclusief e-mails, gesprekken en vergaderingen

Een visuele campagnebouwer die geavanceerde marketingautomatisering mogelijk maakt

Gepersonaliseerde klantenservice met geautomatiseerde e-mailreacties

Mobiele app om leads onderweg te beheren en bij te houden

E-commerce functionaliteiten, zoals winkelwagentjes en betalingsverwerking

Keap beperkingen

Het systeem kan complex zijn om op te zetten en te gebruiken

De prijs kan hoog zijn voor zeer kleine bedrijven

Keap prijzen

Pro: $159/maand voor twee gebruikers

$159/maand voor twee gebruikers Maximaal: $229/maand voor drie gebruikers

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

12. Capsule

via Capsule Capsule is een gebruiksvriendelijk CRM dat bedrijven helpt om georganiseerd te blijven, meer te weten te komen over hun klanten en relaties te beheren. Het is ontworpen om eenvoudig maar krachtig te zijn, waardoor het een goede keuze is voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Capsule beste eigenschappen

Essentiƫle verkoopvoorspellingstools en gedetailleerde verkooprapporten

Integratie met populaire apps zoals Google Workspace, MailChimp en Zapier

Aanpasbare verkooppijplijn en procesbeheerfuncties

Gemakkelijk taggen en categoriseren van contacten om je publiek te segmenteren

Mobiele app om klantrelaties onderweg te beheren

Capsule beperkingen

Beperkte functionaliteit vergeleken met sommige grotere CRM-platforms

Contacten zijn beperkt in de gratis versie, met extra kosten voor extra contacten.

Capsule prijzen

Gratis

Professioneel: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Team: $36/maand per gebruiker

$36/maand per gebruiker Enterprise: $54/maand per gebruiker

Capsule beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

13. Zoho CRM

via Zoho CRM Zoho CRM is een uitgebreide software voor klantenrelatiebeheer (CRM) die wordt gezien als een aantrekkelijk alternatief voor Pipedrive. Het biedt bedrijven een groot aantal functies om in contact te komen met prospects en klanten, leads te converteren, inkomsten te verhogen en klantbehoud te verbeteren.

Zoho CRM beste functies

Multichannel ondersteuning voor communicatie met klanten via e-mail, telefoon, live chat, sociale media en persoonlijk contact

Diepgaande analyses die helpen bij het volgen, identificeren en maximaliseren van prestaties en verkooptrends

Functie voor procesbeheer om verkoopprocessen te stroomlijnen

Zia, de op AI gebaseerde verkoopassistent, biedt voorspellingen, suggesties en waarschuwingen

Integratie met Zoho's productensuite voor naadloze gegevensoverdracht

Zoho CRM beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de interface overweldigend kan zijn voor nieuwe gebruikers

De uitgebreide functies kunnen voor sommige bedrijven een leercurve vereisen

Zoho CRM prijzen

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Ultiem: $52/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.000+ beoordelingen)

4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

14. HoneyBook

Via HoneyBook HoneyBook is een CRM-tool die speciaal is ontworpen voor creatieve en freelance professionals. Het is ontworpen om het proces te stroomlijnen van het beheren van projecten, het boeken van klanten en het versturen van facturen. Het is een uitstekende optie voor dienstverlenende bedrijven, waar directe interactie met klanten centraal staat.

HoneyBook beste functies

Aanpasbare sjablonen voor offertes, contracten en facturen

Geautomatiseerde workflows naartijd te besparen en het projectbeheerproces te automatiseren

GeĆÆntegreerde online betalingen voor snelle en eenvoudige facturering aan klanten

Planningtool waarmee klanten vergaderingen kunnen boeken op basis van uw beschikbaarheid

Integratie met tools zoals Google Agenda en Gmail

HoneyBook beperkingen

Servicekosten zijn van toepassing op transacties die via het platform worden verwerkt

Gebrek aan geavanceerde CRM-functies van robuustere platforms

HoneyBook-prijzen

Starter: $12,80/maand

$12,80/maand Basis: $25,50/maand

$25,50/maand Premium: $52,80/maand

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

15. Maximizer

Via Maximizer Maximizer is een CRM-software die een reeks functies biedt om verkoop, marketing en klantenservice te stimuleren. Het biedt een alles-in-Ć©Ć©n platform dat kan worden gepersonaliseerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van een bedrijf, groot of klein.

Maximizer beste eigenschappen

Contactbeheerfuncties voor een uitgebreid overzicht van klantinteracties

Verkoopautomatisering om het verkoopproces te stroomlijnen en te verbeteren

Aanpasbare dashboards en rapporten om belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) bij te houden

Opties voor implementatie in de cloud of op locatie

Integratie met Microsoft Office en andere zakelijke productiviteitstools

Maximizer beperkingen

Gebruikers melden dat de mobiele applicatie robuuste functionaliteit mist

De gebruikersinterface is niet zo intuĆÆtief als sommige andere CRM-platforms

Maximizer prijzen

Klein kantoor: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Insights: $89/maand per gebruiker

beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (400+ beoordelingen)

3.9/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (300+ beoordelingen)

Alternatieven voor Pipedrive: De jacht afsluiten

We hebben Pipedrive concurrenten onderzocht, elk met zijn eigen unieke smaak. Onthoud dat de beste CRM-tool degene is die naadloos in je workflow past, binnen je budget past en uiteindelijk je team helpt om meer deals te sluiten.

Neem dus de tijd, experimenteer met deze opties en je zult zeker de CRM-oplossing vinden die in harmonie zingt met jouw verkoopsymfonie. Fijne jacht!