CRM-rapportage: Hoe CRM-rapporten maken voor uw verkoopteam

Het beheren van relaties met klanten is een van de vele doelen in de verkoop. Je besteedt tijd aan het opbouwen van vertrouwen, het contact met klanten en het creëren van producten en diensten die hun leven beter maken.

Maar dat is niet genoeg. Je hebt manieren nodig om inzichten uit verkoopgegevens te verzamelen en bij te houden. Op die manier kun je ontdekken welke campagnes resultaat opleveren, knelpunten in het proces ontdekken en vaststellen welke teamleden het meest effectief zijn. Beheer van klantrelaties (CRM) met rapportage kunt u interacties met klanten bijhouden en visuele gegevens creëren. Gewapend met deze informatie creëert u een flexibele omgeving voor uw bedrijf om zich aan te passen aan de behoeften van de klant.

Hier laten we zien wat CRM-rapportage inhoudt en waarom het belangrijk is voor uw verkoopteam. Daarnaast laten we zien hoe je een CRM-rapportage maakt en delen we CRM-sjablonen en -voorbeelden die je ter inspiratie kunt gebruiken. ✨

Wat is een CRM-rapport?

In CRM-rapporten worden verkoop- en klantgegevens omgezet in visuele grafieken met als doel betere prognoses op te stellen en verkoopdoelstellingen te halen. Met deze inzichten kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen over het type producten dat u maakt of welke marketingcampagnes u voert.

Er zijn verschillende soorten CRM-rapporten, afhankelijk van wat u wilt bijhouden. Zo zijn er CRM-rapporten voor leadprestaties, verkooppijplijnen en teamproductiviteit. Bovendien zijn er rapporten voor omzetprognoses en verkoopactiviteiten.

Met de teamweergave kunt u zien waar uw team aan werkt, wat ze hebben bereikt en wat hun capaciteit is

CRM-rapporten controleren ook hoe klanten uw campagnes ervaren. Concentreer je op een specifieke fase van de verkooptrechter met behulp van een CRM-rapport over de verkooppijplijn dat gericht is op een klantsilo. Volg de campagneprestaties en zie wat inkomsten genereert met een winstgevendheidsrapport.

Met zoveel variatie zijn CRM-rapporten essentieel voor verkoopplanning en -succes. Of u nu bijhoudt hoe goed klanten reageren op een nieuwe service of manieren zoekt om de werkdruk in het team aan te pakken, CRM-rapporten kunnen de klus klaren. 💪

Waarom is CRM rapportage belangrijk?

CRM-rapportage biedt inzichten die u nergens anders kunt krijgen. Deze rapporten zijn gebaseerd op actuele gegevens die relevant zijn voor uw bedrijf en zijn essentieel voor het verfijnen van uw processen en het ontwikkelen van een betere verkoopaanpak. 👩🏽‍💼

Hier zijn enkele voordelen van CRM-rapportage:

Maak betere beslissingen: Met gegevensanalyses van belangrijke statistieken kunnen verkopers betere beslissingen nemen als het gaat om het prioriteren van campagnes en verkoopinitiatieven

Met gegevensanalyses van belangrijke statistieken kunnen verkopers betere beslissingen nemen als het gaat om het prioriteren van campagnes en verkoopinitiatieven Verkrijg waardevolle inzichten: Realtime gegevens bieden betere statistieken voor verkoopprognoses en stellen verkopers in staat om sneller te reageren op klantbehoeften met snelle toegang tot waardevolle inzichten

Realtime gegevens bieden betere statistieken voor verkoopprognoses en stellen verkopers in staat om sneller te reageren op klantbehoeften met snelle toegang tot waardevolle inzichten Betrokkenheid van klanten verbeteren: Gegevensrapportage helpt je om klanten en hun acties beter te begrijpen. Zo kunt u CTA's maken die uw conversiepercentage verhogen of een betere klantervaring bieden om pijnpunten op te lossen, de betrokkenheid te vergroten en de verkooptrechter te verbeteren

Gegevensrapportage helpt je om klanten en hun acties beter te begrijpen. Zo kunt u CTA's maken die uw conversiepercentage verhogen of een betere klantervaring bieden om pijnpunten op te lossen, de betrokkenheid te vergroten en de verkooptrechter te verbeteren Efficiëntie van het team stroomlijnen: CRM enverkooprapporten helpen u bij het identificeren van wegversperringen en verbeterpunten in uw verkoopproces, zodat u uw werkbelasting en focus kunt aanpassen om deze in lijn te brengen met uwverkoopdoelstellingen *Prestaties beoordelen: Met aangepaste rapporten kun je controleren hoe goed elk teamlid het doet als het gaat om verschillende verkoopcampagnes. Verhoog met deze informatie de winstgevendheid door campagnes toe te wijzen aan de juiste verkoopleads op basis van hun vaardigheden om het verkoopproces soepeler te laten verlopen

Bekijk het werk van uw teams in één oogopslag door de algemene voortgang te volgen of te categoriseren in ClickUp Dashboards

Soorten CRM-rapporten

Zoals gezegd zijn er tientallen verschillende CRM-rapporten. U kunt deze rapporten gebruiken om de prestaties van medewerkers, het succes van campagnes en de voortgang van verkoopdoelen bij te houden.

Afhankelijk van uw bedrijf hebt u misschien niet al deze rapporten nodig. Sommige zijn beter geschikt voor grote verkoopteams die met meerdere projecten werken. Andere zijn ideaal voor kleine teams die in de verkoopprognoses moeten duiken om binnen het budget te blijven.

Hier zijn enkele van de belangrijkste CRM-rapporten die je kunt overwegen:

CRM pipeline-rapporten : Deze rapporten geven aan hoe goed je team gekwalificeerde leads door de verkooptrechter haalt. Het rapport geeft doorgaans een overzicht van conversiepercentages, knelpunten in de trechter, inkomsten uit de pijplijn en succes in verschillende trechterfasen

Deze rapporten geven aan hoe goed je team gekwalificeerde leads door de verkooptrechter haalt. Het rapport geeft doorgaans een overzicht van conversiepercentages, knelpunten in de trechter, inkomsten uit de pijplijn en succes in verschillende trechterfasen Rapporten over verkoopactiviteiten: Dit type rapportage kijkt naar hoe goed elke verkoper zijn doelen haalt. De belangrijkste statistieken van teamprestaties zijn onder andere het aantal gevoerde telefoongesprekken, verzonden e-mails, geplande vergaderingen en gesloten deals

Dit type rapportage kijkt naar hoe goed elke verkoper zijn doelen haalt. De belangrijkste statistieken van teamprestaties zijn onder andere het aantal gevoerde telefoongesprekken, verzonden e-mails, geplande vergaderingen en gesloten deals Verkoopvoorspellingsrapporten : CRM-rapporten gebruiken ingebouwde berekeningen om omzetvoorspellingen te genereren op basis van eerdere projecten en het huidige projecttraject

CRM-rapporten gebruiken ingebouwde berekeningen om omzetvoorspellingen te genereren op basis van eerdere projecten en het huidige projecttraject Bronanalyse : CRM-rapporten kunnen uitsplitsen waar leads vandaan komen, zodat u resources kunt inzetten voor de leads die er het meest toe doen. Dit soort rapporten beoordeelt waar leads vandaan komen, zoals via e-mail, advertenties, sociale media, e-bookaanmeldingen en verwijzingen

CRM-rapporten kunnen uitsplitsen waar leads vandaan komen, zodat u resources kunt inzetten voor de leads die er het meest toe doen. Dit soort rapporten beoordeelt waar leads vandaan komen, zoals via e-mail, advertenties, sociale media, e-bookaanmeldingen en verwijzingen Rapporten over klantenservice: Een ander type rapportage over teamprestaties, rapporten over klantenservice richten zich op hoe goed elke verkoper gebruikers helpt. De statistieken omvatten de gemiddelde tijd tot aan de oplossing, het aantal gevallen, actieve abonnementen en opzeggingspercentages.

Met zoveel CRM-rapporten is het eenvoudig om de inzichten te krijgen die je nodig hebt. Bent u op zoek naar manieren om uw CRM-systeem en automatiseringsworkflows te verbeteren? Wilt u conversierapporten om bepaalde campagnes prioriteit te geven? Of misschien wilt u een overzicht van medewerkers of campagneprestaties .

Wat u ook zoekt, er is een rapport voor uw behoeften. 🏆

Een CRM-rapport maken

Er zijn zoveel soorten rapporten dat er niet één juiste manier is om ze te maken. Het proces voor het maken van een CRM rapport hangt af van het type informatie dat u zoekt.

Over het algemeen zijn er echter veel overeenkomsten bij het opstellen van deze rapporten. Hier lees je hoe je CRM-rapporten maakt met de CRM-functies en dashboards voor rapportage van Clickup. 👀

1. Clickup CRM gebruiken om uw pijplijn te beheren

Voordat u rapporten kunt maken, moet u gegevens verzamelen en opslaan. Veel verkoopteams doen dit door een CRM te kiezen om al hun belangrijke klantgegevens bij te houden. ✅ ClickUp's CRM-software voor projectbeheer laat u pijplijnen beheren, klantbetrokkenheid bijhouden en workflows stroomlijnen in één eenvoudige ruimte. Verzamel en sla reacties en informatie van klanten op met behulp van formulieren en maak automatisch taken aan voor relevante teamleden.

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat

U kunt bijvoorbeeld formulieren gebruiken om pijnpunten van klanten te ontdekken. Stel dat een klant zegt dat het inschrijfformulier voor uw e-book te lang is. U kunt automatisch een taak aanmaken op basis van deze feedback en een medewerker van het verkoopteam laten werken aan het corrigeren van het formulier en de klant op de hoogte brengen van de wijzigingen.

Zodra je klantgegevens in de CRM-software , ingebouwde analyses maken het gemakkelijk om CRM-rapporten te maken op basis van uw specifieke klantgegevens. Gebruik de rapportagehulpmiddelen om rapporten te genereren over gemiddelde dealgroottes.

Of maak grafieken op basis van pijnpunten van klanten en produceer verkoopprestatierapporten voor verschillende campagnes.

2. Dashboards gebruiken om real-time voortgang te volgen ClickUp's Dashboards maken het gemakkelijk om

de voortgang van individuele projecten te bewaken en algemene verkoopdoelstellingen. Maak een dashboard voor elke verkoop- of marketingcampagne en volg de voortgang wekelijks of maandelijks. 🗓️

Gebruik de dashboards om Gantt-diagrammen te maken om het succes van een tijdlijn voor een project te beoordelen. Maak CRM-rapporten over gesloten deals, klantverlooppercentages en prognoserapporten voor verkoopteams of individuele verkopers tijdens beoordelingen.

Widgets in ClickUp gebruiken om een verkoop-KPI-dashboard te maken

De CRM-dashboards bevatten meer dan 50 widgets, zodat u het perfecte rapportagedashboard kunt maken. Van cirkeldiagrammen tot lijngrafieken en staafdiagrammen, er is een ideale manier om uw gegevens te visualiseren .

Gebruik ingebouwde berekeningen om de voortgang van numerieke doelen automatisch bij te houden of te beoordelen werkbelasting van werknemers . Met de widgets voor tijdregistratie kunt u zien welke projecten de grootste aanslag plegen op de resources van uw werknemers of sprintdiagrammen maken om de prestaties bij te houden.

3. Stroomlijn workflows met aangepaste velden, statussen en automatisering

De rapportagefuncties van Clickup voor CRM bereiken nieuwe hoogten dankzij aangepaste velden en statussen. Dit betekent dat je in de kleinste details kunt duiken en rapporten kunt maken die je marketing- en verkoopactiviteiten informeren.

Voeg aangepaste velden toe voor tijdsperioden om de rapportage op te splitsen per kwartaal of per specifieke maand. Maak aangepaste CRM-gegevensvelden voor het aantal deals, leadbronnen of belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) om vast te stellen waar succes is geboekt en waar nog aan gewerkt moet worden. ✍️

Aangepaste velden maken en toewijzen aan bestaande velden in ClickUp

Statussen maken de rapportage interessanter door u te laten duiken in de voortgang van taken in een bepaalde fase. Maak bijvoorbeeld een CRM-rapport over alle marketingcampagnes die zich in de testfase bevinden. Bekijk direct de feedback van klanten en zie wat medewerkers hebben gedaan om de betrokkenheid te vergroten en welke tests slechte veranderingen of geen verandering hebben laten zien.

Bovendien maken automatiseringsfuncties het gemakkelijk voor verkoop- en marketingteams om handmatige taken te automatiseren, zodat teamleden geen tijd verspillen aan vervelend werk. Automatiseringsfuncties zorgen ervoor dat je verkooppijplijn werkt als een machine, zodat je het volgende vermindert gegevensinvoer en zorg dat je leads efficiënt blijven doorlopen.

Automatisch resultaten triggeren wanneer een actie plaatsvindt met automatiseringstriggers zoals "wanneer status verandert" om een sjabloon aan taken toe te voegen zodat je geen informatie verliest tijdens klanthandoffs

Stel automatische taaktoewijzingen in die zijn afgestemd op elke fase van uw proces, initieer statusupdates die worden geactiveerd door acties van klanten en pas prioriteiten aan om uw team te begeleiden bij de volgende stap.

4. Neem betere zakelijke beslissingen

Het doel van CRM-rapportage is om inzichten te krijgen en de besluitvorming te verbeteren. Zorg ervoor dat u in uw CRM-rapportageproces een stap inbouwt voor het beoordelen van inzichten. ClickUp Verkoop brengt alle verkoopactiviteiten samen in één ruimte. Gebruik het om pijplijnrapporten te maken en met teamleden samen te werken aan deals. Rapportagefuncties zijn onder andere silo uitsplitsing, omzetberekeningen en aangepaste formulieren om leads te kwalificeren. 🙌

ClickUp ondersteunt meer dan 1000 integraties, waaronder Zoom, Google Drive, Slack en Microsoft Teams om uw workflows te stroomlijnen

Integraties met tools zoals HubSpot, Slack en Harvest maken het makkelijker dan ooit om je favoriete tools in één ruimte te gebruiken. Van het begin tot het einde van de verkoopcyclus maakt dit verkoop-CRM het eenvoudig om inzichten te verzamelen en rapporten te maken voor betere verkoopbeslissingen.

5. Plan tijd in voor procesverbeteringen

Als het erop aankomt, is rapportage gewoon niet genoeg. Hoewel rapporten over verkoopactiviteiten en prognoses geweldige inzichten bieden voor uw bedrijf, moet er actie volgen om uw bedrijf echt vooruit te helpen.

Bouw op basis van uw CRM-rapportage workflows en processen om verbeteringen te identificeren en te implementeren. Misschien besluit u dat u een betere communicatieplan om in contact te komen met klanten.

Stel taken in om elkaar te blokkeren of op elkaar te wachten om een afhankelijkheid in ClickUp te maken

Misschien hebt u meer steun nodig van hogerhand en moet u het volgende doen stakeholderanalyse om je verkoopinspanningen te ondersteunen. Misschien moet je werkdruk aanpakken of middelen toewijzen om bepaalde medewerkers te helpen. 🛠️

Wat de oplossing ook is, bouw workflows met functies zoals ClickUp Taken . Wijs automatisch werk toe aan medewerkers op basis van inzichten in uw CRM-rapportage. Maak afhankelijkheden zodat teamleden zien welke taken het werk van anderen blokkeren.

Splits complexe wijzigingen op door subtaken en prioriteitsvlaggen aan verschillende taken toe te voegen. Werk samen met teamleden in de threads voor opmerkingen en voeg tags toe aan taken om nog sneller te rapporteren.

Voorbeelden en sjablonen van CRM-rapporten

Weet u niet zeker hoe u CRM-rapporten maakt of hoe nuttig ze zijn voor uw bedrijf? We hebben een lijst samengesteld met CRM voorbeelden en sjablonen om dit type rapportage verder uit te leggen.

Of u nu een klein bedrijf runt met een handvol verkopers of een salesmanager bent bij een grote onderneming, u vindt hier inzichten in de voordelen van CRM-rapportage. 🤩

1. ClickUp CRM sjabloon

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp in lijstweergave

Gebruik de CRM-sjabloon van ClickUp om leads te beheren, inzichten in klantrelaties te genereren en rapporten over de verkooppijplijn te maken. Maak om te beginnen een lijst met accounts en klantkansen.

Gebruik aangepaste statussen om segmentatie aan te brengen in uw leadgeneratiecampagnes. Statussen zoals Gekwalificeerde prospect, Gewonnen, Verloren, Demo en Voorstel helpen om te bepalen waar klanten zich in je verkooppijplijn bevinden.

Gebruik de Whiteboard-weergave om stroomschema's te maken voor uw klantervaring in uw CRM-sjablonen . Deze weergave is ook ideaal voor het brainstormen over oplossingen voor pijnpunten. Gebruik de inzichten om rapporten te genereren en automatisch taken te plannen op basis van uw CRM-gegevens.

2. ClickUp Wekelijks Verkooprapport Sjabloon

Houd regelmatig de verkoopprestaties bij met de sjabloon voor het wekelijkse verkooprapport van ClickUp

Tot de populairste CRM-rapporten behoren de rapporten die de KPI's van verkoop- en marketingteams bijhouden. Gebruik ClickUp's sjabloon voor wekelijks verkooprapport om de prestatiecijfers bij te houden en wekelijks bruikbare inzichten te genereren.

Om te beginnen beslist u of u de prestaties van individuele werknemers of projectgegevens wilt bijhouden. Pas het formulier aan om verkoopprocesgegevens op te nemen, zoals informatie over medewerkers en details van de gewenste projectgegevens. 💡

Gebruik de lijstweergave van rapporten om de prestaties te controleren met betrekking tot het aantal verkoopgesprekken, chatsessies voor klantenondersteuning en het totale aantal verkochte producten. Gebruik de weekweergave om de voortgang over meerdere weken te beoordelen of duik in de weergave Huidige week voor inzicht in het succes van deze week.

3. ClickUp Verkoop Maandelijks Rapport Sjabloon

Visualiseer gegevens en markeer uw toppresteerders met de sjabloon voor maandelijkse verkooprapporten van ClickUp

Op zoek naar een effectief CRM-rapport dat werknemers in uw team in de kijker zet? Ga dan naar ClickUp's Maandelijks Verkooprapport Sjabloon . Met deze sjabloon kunnen projectmanagementleiders beoordelen hoe goed elk teamlid zijn verkoopdoelen heeft gehaald.

Begin met het opsplitsen van het rapport per teamlid. Gebruik de gegevens van je medewerkers om het aantal gesprekken, het conversiepercentage en de klantaccounts in te vullen die elk individu heeft behandeld.

Noem de best presterende teamleden tijdens de presentatie van je verkooprapportage om hun harde werk te belonen. Gebruik ingebouwde berekeningen om conversiecijfers te genereren en bespreek manieren om deze cijfers de volgende maand te verhogen.

Inzichten krijgen met CRM rapportagefuncties van ClickUp

Customer relationship management is essentieel voor bedrijven die inzicht willen krijgen in de behoeften van klanten en workflows willen creëren die beter voldoen aan de verkoopdoelstellingen. Van verkoopprognoses tot pijplijnrapporten en leadbronanalyses, er zijn veel manieren om beter te zien hoe uw verkoopteam doelstellingen kan verbeteren en conversies kan verhogen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het verzamelen van klantinformatie en het genereren van inzichten die de verkoopefficiëntie verhogen. Gebruik sjablonen om in een fractie van de tijd rapporten te maken en maak gebruik van functies voor verkoopprocessen om workflows te stroomlijnen. 🌻