10 Beste alternatieven voor Process Street in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Het is moeilijk om werkstromen consistent te houden en je aan te passen aan veranderingen.

Wanneer procedures veranderen of nieuwe tools in gebruik worden genomen, is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat alles nog steeds op dezelfde manier verloopt. Om ervoor te zorgen dat alle teams de dingen op dezelfde manier doen, vooral tijdens overgangen of updates, zijn veel gesprekken, grondige documentatie, training en enablement nodig.

Het is een beetje zoals een huis opnieuw inrichten en ervoor zorgen dat elke kamer werkt zonder je dagelijkse routine in de war te sturen - het is tijdrovend en vereist zorgvuldige abonnementen.

Process Street staat bekend om zijn efficiëntie in het stroomlijnen van procesbeheeractiviteiten, vooral met zijn recent verbeterde automatisering functie. Maar als je op zoek bent naar andere alternatieven voor Process Street, dan zit je hier goed. 😉

Laten we er meteen in duiken!

Wat moet je zoeken in Process Street Alternatieven?

Let bij het kiezen van een alternatief op de volgende functies procesbeheersoftware :

Visuele en flexibele workflow builder : Zorg ervoor dat u in staat bent om aan te passen aan uw voorkeur met kant-en-klare functies

: Zorg ervoor dat u in staat bent om aan te passen aan uw voorkeur met kant-en-klare functies Intuïtieve UI met Low-code functies : Je moet genoeg no-code mogelijkheden kunnen ontsluiten om je werkstroom efficiënt te stroomlijnen, te modelleren en te bewaken

: Je moet genoeg no-code mogelijkheden kunnen ontsluiten om je werkstroom efficiënt te stroomlijnen, te modelleren en te bewaken Gebruiksvriendelijkheid : Zorg ervoor dat de interface gemakkelijk te gebruiken is voor jou of je team

: Zorg ervoor dat de interface gemakkelijk te gebruiken is voor jou of je team Integratie : Zorg ervoor dat de software gemakkelijk verbinding maakt met andere tools voor maximale efficiëntie

: Zorg ervoor dat de software gemakkelijk verbinding maakt met andere tools voor maximale efficiëntie Samenwerking: Controleer of de functies voor samenwerking, zoals vergaderingen, chatten en opmerkingen, toegankelijk zijn

De 10 beste alternatieven voor Process Street voor gebruik in 2024

1. ClickUp

Gebruik ClickUp om uw projecten efficiënt te beheren met 15+ weergaven, vooraf ontworpen sjablonen en talloze functies voor samenwerking

ClickUp is een alles-in-één procesbeheersoftware waarmee u alle zakelijke workflows kunt stroomlijnen en automatiseren. Wist u dat ClickUp u gratis meer dan 15 aanpasbare weergaven biedt, waarvan er minstens tien zijn inbegrepen in het Free Forever-abonnement!

Gebruik ClickUp AI om uw werkstromen te automatiseren. Voer een goede prompt in en kijk hoe het creatieve ideeën bedenkt. De AI-tool kan ook taken maken van de content van je document en je taken samenvatten.

De ClickUp-taak is uw go-to taakbeheer software wanneer het tijd is voor een nieuwe Taak. Je kunt organiseren, plannen, herinneringen instellen en samenwerken met meer dan 35 volledig aanpasbare sjablonen.

Automatiseer je repetitieve handmatige taken met ClickUp Automatisering en potentiële fouten te verminderen.

Automatiseer de implementatie van SOP's taken toewijzen, opmerkingen plaatsen, statussen verplaatsen en nog veel meer met één tool voor het maken van processen en honderden mogelijkheden.

Aangepaste automatiseringen maken die starten op basis van triggers en voorwaarden naar keuze in ClickUp

ClickUp beste functies:

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp AI : Genereer ideeën en krijg dingen sneller Klaar. Met de AI ziet uw werk er beter en sneller uit, vooral met functies voor ideeënbedenken

: Genereer ideeën en krijg dingen sneller Klaar. Met de AI ziet uw werk er beter en sneller uit, vooral met functies voor ideeënbedenken ClickUp Whiteboard : Werk samen met je team op dit digitale canvas om ideeën te brainstormen en projecten te plannen. Laat opmerkingen achter op documenten, wijs taken toe en vermeld mensen

: Werk samen met je team op dit digitale canvas om ideeën te brainstormen en projecten te plannen. Laat opmerkingen achter op documenten, wijs taken toe en vermeld mensen ClickUp's workflow builder: Pas uw werkstromen aan. Definieer statussen voor taken en voeg aangepaste velden toe aan taken. De aangepaste automatiseringsbouwer helpt bij het stroomlijnen van uw workflows

Slimmere formulieren maken in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is

ClickUp Forms: Maak aangepaste formulieren om specifieke informatie van uw teamleden, clients of stakeholders te verzamelen. Pas aan en verzamel verschillende soorten gegevens, zoals feedback, projectvereisten, Taak-updates of andere details die relevant zijn voor uw werkstroom met behulp van voorwaardelijke logica

ClickUp limieten:

ClickUp werkt mogelijk (nog) niet snel op sommige mobiele telefoons

ClickUp prijzen:

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Business : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en beoordelingen:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Kusstroom

via Kissflow Kissflow is managementsoftware die vooral bekend staat om zijn automatiseringsmogelijkheden. Voer diepe drill-downs uit in elk van uw werkstroomprocessen met sleutelinzichten in procesmetriek en aangepaste rapportages.

Zelfs voor het bouwen van de meest geavanceerde werkstromen op Kissflow is weinig tot geen codeerervaring nodig. Je hebt echter wel technische vaardigheid nodig om sommige geavanceerde functies onder de knie te krijgen.

Kissflow beste functies:

Voorwaardelijke logica : Maak regels die verschillende werkstromen en taken triggeren

: Maak regels die verschillende werkstromen en taken triggeren Flexibele toestemming voor samenwerking : Bepaal wie een proces kan starten en welke gegevens gebruikers bij elke stap kunnen zien of bewerken

: Bepaal wie een proces kan starten en welke gegevens gebruikers bij elke stap kunnen zien of bewerken Integraties : Integreer naadloos meer dan dertig beheertools en heb alles wat u nodig hebt voor werk binnen handbereik

: Integreer naadloos meer dan dertig beheertools en heb alles wat u nodig hebt voor werk binnen handbereik Formulierenbouwer : Ontwerp en automatiseer formulieren met een intuïtieve drag-and-drop bouwer

: Ontwerp en automatiseer formulieren met een intuïtieve drag-and-drop bouwer Werkstroom ontwerper: Stel de perfecte volgorde van acties samen met parallelle vertakkingen, voorwaardelijke stappen en dergelijke

Kissflow limieten:

De software bevat te veel bugs die je werk en productiviteit kunnen vertragen

Het basisabonnement is prijzig en kleine bedrijven kunnen het zich misschien niet veroorloven

Kissflow prijzen:

Basic: $1500 per maand

$1500 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Kissflow beoordelingen:

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (39 beoordelingen)

3. Monday

via Monday Monday is een andere efficiënte procesbeheertool voor het stroomlijnen van werkprocessen. Het dashboard maakt het eenvoudig om taken te delegeren, voortgang bij te houden en tools te integreren.

Monday stroomlijnt de samenwerking tussen de leden van je team, vooral met de functie die gekleurde statussen gebruikt om je te helpen visueel te communiceren. De vriendelijke gebruikersinterface en automatisering van taken kwalificeren Monday als een waardig alternatief voor Process Street.

beste functies van Monday:

Dashboard : Houd hier de voortgang van je taken in de gaten. Dit is de sleutel tot het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens de instelling van werkstromen

: Houd hier de voortgang van je taken in de gaten. Dit is de sleutel tot het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens de instelling van werkstromen Integraties : Integreer met meer dan 200 tools voor productiviteit en het beheer van bedrijfsprocessen

: Integreer met meer dan 200 tools voor productiviteit en het beheer van bedrijfsprocessen Automatisering : Plan notificaties, automatiseer e-mails en zet eenvoudig vergaderingen op. U ontvangt ook realtime updates wanneer elke Taak is Voltooid

: Plan notificaties, automatiseer e-mails en zet eenvoudig vergaderingen op. U ontvangt ook realtime updates wanneer elke Taak is Voltooid Werkdocumenten: Stroomlijn de manier waarop je samenwerkt en ideeën en werkstromen uitvoert

Monday beperkingen:

De mobiele app is niet functioneel; je hebt alleen toegang via het web

Maandag prijzen:

Gratis

Basis: $8 per maand per gebruiker

$8 per maand per gebruiker Standaard: $10 per maand per gebruiker

$10 per maand per gebruiker Pro: $16 per maand per gebruiker

$16 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday reviews en beoordelingen:

G2: 4.7/5 (8000+ beoordelingen)

4.7/5 (8000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5(4000+ beoordelingen)

4. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker is een volwaardige automatiseringstool voor bedrijven die behoefte hebben aan uitgebreide software nodig hebben voor het beheer van bedrijfsprocessen (BPM).

Integreer real-time procesbewaking, procesroutering of gegevensunificatie terwijl je samenwerkt met teamleden.

ProcessMaker werkt goed voor het aanpassen van proces opslagplaatsen en procesontwerpen. Je kunt zelfs documenten genereren zoals goed te keuren facturen, ontvangstbewijzen en contracten. Deze software werkt online en offline.

ProcessMaker beste functies:

Aanpassingsflexibiliteit : Genereer elk document in elke stijl. Volledig aanpasbaar om uw proces in elke modus te ontwerpen. Als u geen programmeur bent, helpen de low-code en no-code opties u om uw proces naar wens aan te passen. Als je programmeervaardigheden hebt, wordt geavanceerd aanpassen meer beloond.

: Genereer elk document in elke stijl. Volledig aanpasbaar om uw proces in elke modus te ontwerpen. Als u geen programmeur bent, helpen de low-code en no-code opties u om uw proces naar wens aan te passen. Als je programmeervaardigheden hebt, wordt geavanceerd aanpassen meer beloond. Proces- en Taakbeheer : Overzicht, analyse en real-time bewaking van processen worden eenvoudiger

: Overzicht, analyse en real-time bewaking van processen worden eenvoudiger Samenwerking: Verenig de toegang tot documenten en activeer procesrouting voor eenvoudige samenwerking

ProcessMaker limieten:

Eisen aan de code: De software vereist een bepaald niveau van technische codeer expertise om de functies goed te kunnen gebruiken

ProcessMaker prijzen:

Platform: $1475 per maand

$1475 per maand Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

ProcessMaker beoordelingen en beoordelingen:

G2: 4.3/5 (200+beoordelingen)

4.3/5 (200+beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (198 beoordelingen)

5. SweetProcess

via SweetProcess SweetProcess is een projectmanagementsysteem dat is ontworpen om documentprocessen, -procedures en -taken te stroomlijnen. Gebruik het om de prioriteit in workflowbeheer te versterken.

De unieke interface beïnvloedt de manier waarop je processen creëert, samenwerkt en verfijnt binnen je team. Het vergemakkelijkt het creëren, corrigeren, beheren en bewerken van bedrijfsprocessen om de productiviteit te verhogen.

U vindt een nieuwe gebruikershandleiding - een praktische handleiding voor nieuwe gebruikers die wegwijs willen worden in het platform.

SweetProcess beste functies:

Tijdsregistratie : Wijs taken toe aan je team en houd automatisch de activiteit en tijd bij vanaf het moment dat de taak begint tot het moment dat deze Klaar is

: Wijs taken toe aan je team en houd automatisch de activiteit en tijd bij vanaf het moment dat de taak begint tot het moment dat deze Klaar is Suggesties: Bied suggesties aan voor elke content en taken die je laat vallen

SweetProcess limieten:

Integratie met andere tools is minimaal

SweetProcess prijzen:

Basis: $99 per maand

SweetProcess beoordeling en waardering:

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra: niet genoeg beoordelingen

6. Pijpenrager

via Pipefy Pipefy is een door automatisering gedreven procesmanagement software die is ontworpen om u te helpen werklasten van projecten te vereenvoudigen. Je hebt weinig tot geen limieten bij het aanpassen van hoe je werkstroomprocessen eruit zien, zonder kennis van codering.

De automatisering van projectmanagement is zeer effectief, omdat u binnen enkele minuten zeer complexe processen kunt bouwen. Kies uit honderden kant-en-klare sjablonen om je werk aan te passen en ga aan de slag.

Pipefy beste functies:

SLA-beheer : Houd deadlines nauwkeurig bij met de waarschuwingsfunctie. De SLA helpt je te bepalen hoe lang een kaart in één fase van je werkstroom mag blijven of het hele proces mag doorlopen. Stel een deadline in of houd de verwachte voltooiingsdatum van elke Taak bij

: Houd deadlines nauwkeurig bij met de waarschuwingsfunctie. De SLA helpt je te bepalen hoe lang een kaart in één fase van je werkstroom mag blijven of het hele proces mag doorlopen. Stel een deadline in of houd de verwachte voltooiingsdatum van elke Taak bij Geavanceerde automatisering : Trigger automatisch een actie als een vooraf gedefinieerde gebeurtenis of actie wordt uitgevoerd.

: Trigger automatisch een actie als een vooraf gedefinieerde gebeurtenis of actie wordt uitgevoerd. Veiligde database : Beveilig uw persoonlijke of organisatiegegevens terwijl u geautomatiseerde en efficiënte workflows bouwt

: Beveilig uw persoonlijke of organisatiegegevens terwijl u geautomatiseerde en efficiënte workflows bouwt Geen codeontwikkeling : Een nieuwe gebruiker kan bedrijfsprocessen automatiseren met behulp van de drag-and-drop tools

: Een nieuwe gebruiker kan bedrijfsprocessen automatiseren met behulp van de drag-and-drop tools Wervingsbeheer: Regel het aannemen van nieuwe werknemers, onboarding, offboarding en het bijhouden van hun verzoeken

Pipefy limieten:

Veel gebruikers klagen over vertragingen in de software

Pipefy prijzen:

Starter: Free

Free Business: $20 per maand per gebruiker

$20 per maand per gebruiker Enterprise: $34 per maand per gebruiker

Pipefy beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (216 beoordelingen)

4.6/5 (216 beoordelingen) Capterra: 4.6/5(304 beoordelingen)

7. Asana

via Asana Asana is een effectieve tool voor procesmanagement met meer dan 200 integraties om eenvoudig projecten te maken, toe te wijzen en te delen. Om tijd te besparen brengt u groepsprojecten in kaart en wijst u mijlpalen toe om complexe workflows op te splitsen in subtaken.

Asana beste functies:

Multi-homing : Elke update van een taak die bij meerdere projecten hoort, wordt in alle projecten weergegeven

: Elke update van een taak die bij meerdere projecten hoort, wordt in alle projecten weergegeven Aanpassing : Zeer flexibel wanneer u bent ingesteld om velden, regels en formulieren aan te passen

: Zeer flexibel wanneer u bent ingesteld om velden, regels en formulieren aan te passen Effectief bijhouden en visualiseren : Asana's Tijdlijn weergave vergemakkelijkt het efficiënt bijhouden van planningen, afhankelijkheid en deadlines

: Asana's Tijdlijn weergave vergemakkelijkt het efficiënt bijhouden van planningen, afhankelijkheid en deadlines Asana chatten: Stuur berichten en start gesprekken met teamleden over Taken of opmerkingen over wat dan ook. Alle berichten/gesprekken die naar u worden verzonden, worden ook in uw inbox weergegeven

Asana limieten:

Helaas kun je niet meerdere leden van een team aan dezelfde Taak toewijzen. Asana staat slechts één persoon per Taak toe

Asana houdt uw tijd niet bij. Het besteedt minder aandacht aan rapportage over Taken

Prijzen voor Asana:

Basic: Free forever

Free forever Premium: $10,99 per maand per gebruiker

$10,99 per maand per gebruiker Business: $24,99 per maand per gebruiker

Asana beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/ 5(9000+ beoordelingen)

4.5/ 5(9000+ beoordelingen) Capterra: 4.4 /5 (12000+ beoordelingen)

8. Alloy Automatisering

via Automatisering van legeringen Alloy Automation is software die is ontworpen om complexe dataworkflows te beheren. Als u realtime, op toegang gebaseerde integraties binnen uw team wilt creëren, helpt Alloy u bij het veiligstellen van een uniek gegevensmodel om uw bedrijf soepel te laten draaien.

Het werkt naadloos om gecompliceerde workflows te creëren, uit te voeren en te controleren werkprocessen . Als u de voorkeur geeft aan een hoog niveau van werkstroomaanpassing, dan doet Alloy dat voor uw processen en integraties.

Alloy Automation beste functies:

Integratie op hoog niveau: De software ondersteunt 220+ integraties, zodat u ruwe gegevens uit duizenden ondersteunde API's kunt halen

De software ondersteunt 220+ integraties, zodat u ruwe gegevens uit duizenden ondersteunde API's kunt halen Installatiemanager : Gebruik één enkel dashboard om alle unieke installaties bij te houden en versies per gebruiker te configureren

: Gebruik één enkel dashboard om alle unieke installaties bij te houden en versies per gebruiker te configureren Whitelabeling en aanpasbaarheid: Pas alles aan naar de smaak van uw merk en stem de modale interface van Alloy af op de kleuren van uw merk

Alloy automatisering limieten:

Er zijn te veel technische details, waardoor specifieke integraties vrij lastig zijn als je geen programmeur bent

Alloy Automation prijzen:

Gratis

Teams: $50 per maand

$50 per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Alloy Automation beoordelingen en beoordelingen:

G2: 4.2/5 (23 beoordelingen)

4.2/5 (23 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Nintex

via Nintex Nintex is een proces in kaart brengen en beheertool die team werkstroom automatisering van processen. Het helpt je om complexe proceskaarten, Visio grafieken en proceduredocumenten te maken.

Proceseigendom en samenwerking zijn belangrijk wanneer werkstromen beheren en Nintex biedt daarvoor de juiste tools. De feedbacktools in de software zijn ook zeer geschikt om samenwerking en accountability te stimuleren.

Nintex beste functies:

Procesmodellering : Meer flexibiliteit voor technische teamleden die complexe processen met BPMN willen documenteren

: Meer flexibiliteit voor technische teamleden die complexe processen met BPMN willen documenteren Automatisering : Bouw geavanceerde werkstromen in enkele minuten met een paar aanwijzingen. Taken automatisch voortgang, zelfs met minimale programmeerkennis

: Bouw geavanceerde werkstromen in enkele minuten met een paar aanwijzingen. Taken automatisch voortgang, zelfs met minimale programmeerkennis Documentgeneratie: Genereer aangepaste en conforme contracten, bestellingen, verschuldigde facturen en verschillende andere documentformaten wanneer u een databron integreert

Nintex beperkingen:

Voor kleine bedrijven kan het duur zijn

Nintex prijzen:

Premium: $50.000 per jaar

$50.000 per jaar Pro: $25.000 per jaar

$25.000 per jaar Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Nintex beoordelingen en beoordelingen:

G2: 4.2/5 (910 beoordelingen)

4.2/5 (910 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (82 beoordelingen)

10. Trein

via Trein Trainual is eerder een trainingsplatform dan een procesbeheertool.

Trainual helpt bij het organiseren en geven van trainingen aan zowel nieuwe als bestaande werknemers. Het platform is vooral effectief om nieuwe werknemers snel op de hoogte te brengen.

Trainingssessies worden gepresenteerd als memorabele foto's en video's om gebruikers te betrekken. Deze aanpak maakt onboarding aangenamer en verbetert de retentie. Trainual stroomlijnt de trainingsprocessen en maakt handmatige of traditionele methodes overbodig.

Trainual beste functies:

Met het platform kunnen gebruikers hun standaard operationele procedures (SOP's) en processen documenteren en centraliseren. Creëer eenkennisbank waartoe leden van het team toegang hebben

Functie voor mobiele apparaten: Toegang tot training op uw mobiele apparaten

Trainingslimieten:

De prijs is mogelijk niet vriendelijk voor kleine bedrijven

Het kan lastig zijn om Trainuals uit het verleden te vinden en terug te verwijzen, tenzij je niet vergeet ze te 'favorieten' voordat je de training voltooit

Prijzen van Trainingsmateriaal:

Kleine bedrijven: $250 per maand

$250 per maand Groei Business : $417 per maand

: $417 per maand Onbeperkt: Aangepaste prijzen

Treinbeoordeling en beoordelingen:

G2: 4.7/5 (500 beoordelingen)

4.7/5 (500 beoordelingen) Capterra: 4.8/5(428 beoordelingen)

Het beste alternatief voor Process Street voor uw Business automatisering

Bij het runnen van een business is het een voortdurende uitdaging om uit te vinden hoe je technologie kunt gebruiken om dingen te verbeteren en toch de menselijke maat kunt behouden. Hoeveel automatiseer je en wat houd je onder menselijk toezicht?

Het is superbelangrijk om samenwerking, nieuwe ideeën en verbeteringen aan te moedigen en bovenop de behoeften van de klant te blijven zitten. Dit zijn de kenmerken van een efficiënt en succesvol bedrijf.

De alternatieven van Process Street bieden proces managementfuncties die u helpen projecten bij te houden en deze te bereiken terwijl u uw werkstromen efficiënter maakt.

Maar als u nog steeds niet zeker weet wat het beste alternatief voor Process Street is, ClickUp wordt veel gebruikt door duizenden bedrijven die er hun projecten mee creëren, beheren en stroomlijnen. Aanmelden vandaag gratis in.