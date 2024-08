10 Beste Scribe Alternatieven en Concurrenten 2024

Of je nu een inwerkgids maakt voor een nieuwe medewerker of uitlegt hoe een klant kan inloggen op je platform, gidsen zijn letterlijk een redder in nood.

Dit is waar Scribe in uitblinkt. Scribe 'volgt je' terwijl je werkt en maakt stap voor stap procesdocumentatie die je kunt delen met collega's of klanten.

Het maken van visuele gidsen en walkthroughs kan tijd besparen, herhaalde query's voorkomen en processen opschalen voor teams op afstand.

Er zijn echter andere Scribe-alternatieven waarmee je net zo makkelijk how-to gidsen kunt vastleggen, bewerken en delen.

In deze handleiding kijken we naar andere Scribe alternatieven die je kunt overwegen om snelle gidsen te maken voor de overwinning!

Wat moet je zoeken in een Scribe-alternatief?

Let bij het beoordelen van Scribe-alternatieven op de volgende mogelijkheden:

Gebruik op verschillende platforms, van Chrome en Microsoft Edge tot desktop-apps voor Mac en Windows

Video's en afbeeldingen toevoegen in de gids

Toegang tot extensies die kunnen worden toegevoegd aan de browser van je keuze om gidsen te maken met minder klikken

Automatisch stap-voor-stap gidsen maken

Documenten bewerken en aanpassen met gepersonaliseerde huisstijl zoals bedrijfslogo, aangepaste kleuren, enzovoort

Procesdocumenten direct delen via e-mail of ingebed in je wiki of LMS

Het document exporteren als PDF

AI gebruiken om nuttige SOP's, trainingshandleidingen, enz. te maken voor elk proces

Scribe heeft ook zijn limieten: sommige gebruikers beweren dat de functies van Scribe voor rapportage foutgevoelig zijn. En wanneer u de gidsen exporteert in PDF format, is de grootte van het keuzerondje niet altijd consistent.

Dus, terwijl u de bovenstaande functies evalueert, houd dan rekening met de beperkingen van Scribe en kies een software die beter past bij uw aangepaste eisen.

De 10 beste Scribe-alternatieven voor gebruik in 2024

Laten we eens kijken naar de top 10 Scribe alternatieven om snel en effectief stap-voor-stap gidsen te maken:

1. ClickUp

Maak een handleiding of SOP vanuit elke willekeurige ClickUp-werkruimte en voeg geneste subpagina's, tabellen en stylingopties toe om de perfecte structuur te creëren

ClickUp wordt beschouwd als projectmanagement software, maar er zit meer kracht en waarde in om het aan te passen voor meerdere gebruikssituaties. Zo kun je het bijvoorbeeld gebruiken om verschillende standaard werkprocedures (SOP's) te maken.

ClickUp is een levensvatbare

SOP-software

alternatief voor Scribe met twee hoofdmogelijkheden.

1.

ClickUp Clips

Met de functie Clip van ClickUp kunt u snel video's voor trainingen en SOP's maken:

Deel uw videoboodschap met een directe browser link die geen downloads vereist en direct kan worden weergegeven na de opname

Deel schermopnames (inclusief uw scherm, app venster of browser tab) om alle benodigde informatie vast te leggen zodat er geen context verloren gaat.

Bovendien kun je deze opnames opslaan en delen met anderen via een openbare link die direct vanuit de browser wordt afgespeeld. Je kunt ook een Taak maken van je opname, een beschrijving toevoegen en deze toewijzen aan de juiste leden van het team zodat ze direct actie kunnen ondernemen.

2.

ClickUp Documenten

U kunt ook waardevol trainings- of SOP-materiaal voor nieuwe werknemers maken met de functie ClickUp Docs:

Gebruik ClickUp's Docs om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en te verbinden voor een naadloze uitvoering van ideeën met uw team

ClickUp Docs helpt u volwaardige documenten te maken met media, format en structuur om uw behoeften te ondersteunen.

Sjablonen voor documenten worden geleverd met alle essentiële onderdelen die u nodig hebt zonder vanaf nul te hoeven beginnen. Enkele voorbeelden van componenten zijn aangepaste statussen, aangepaste velden, aangepaste weergaven, projectmanagement, enz.

U kunt POC's taggen of vermelden en geneste subpagina's maken om uw trainingsprocessen en richtlijnen in detail te beschrijven. Je kunt ook versiebeheer uitvoeren voor statische en dynamische documenten.

De functie ClickUp Docs biedt een kant-en-klare opslagplaats van

SOP-sjablonen

en

sjablonen voor onboarding

Creëer een naadloze inwerkervaring voor klanten met de ClickUp sjabloon voor inwerken van klanten

Hier is een voorbeeld van een HR SOP sjabloon van ClickUp:

ClickUp's HR SOP-sjabloon is ontworpen om u te helpen HR-processen en -procedures te maken, beheren en bijhouden.

Gebruik dit sjabloon om nieuwe aanwervingsprocessen te definiëren en deel de informatie met alle afdelingen met één klik. ClickUp's virtuele Whiteboard helpt u bij het organiseren van uw HR-taken, van werving tot onboarding.

De beste functies van ClickUp:

Met één klik toegang tot een uitgebreide bibliotheek met SOP-sjablonen voor processen in kaart brengen , werkstaten, enz

Organiseer elk proces in een logische opeenvolging van stappen met de Weergave in ClickUp

Vereenvoudig het proces van het creëren van stap-voor-stap gidsen, checklists en gedetailleerde procesbeschrijvingen

Dubbelt als een hub waar teamleden kunnen samenwerken om SOP's te ontwikkelen, te verfijnen en bij te werken

Taken prioriteren en deadlines toewijzen met de Gantt grafiek in ClickUp

Gebruikersrollen segmenteren en definiëren in de SOP-software

Organiseer het SOP-document en de bijbehorende onderdelen met de Tabel weergave in ClickUp

Beperkingen van ClickUp:

Het gratis abonnement kan beperkend zijn voor opslagruimte en toegang tot geavanceerde functies van de SOP-software

De uitgebreide functies van het platform kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$7/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp:

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Gebruikersbegeleiding

via

Gebruikersbegeleiding

UserGuiding is een gebruiker

onboarding platform

waarmee je eenvoudige, snelle en veelzijdige product walkthroughs kunt maken zonder code.

Het belangrijkste verschil tussen UserGuiding en Scribe is dat UserGuiding helpt bij het maken van meeslepende product walkthroughs, terwijl Scribe meer geschikt is voor how-to, stap voor stap productgidsen.

UserGuiding beste functies:

Geen leercurve

Handige hulpmiddelen, checklists en stapsgewijze instructies voor het gebruik van de tool

Beste waarde voor de prijs

Gebruikersbeperkingen:

Duur als je een budget hebt

De analytics kunnen gedetailleerder en hebben misschien een betere app integratie nodig

Gebruikersgids prijzen:

Basis abonnement: $89/mo, jaarlijks gefactureerd

$89/mo, jaarlijks gefactureerd Professioneel abonnement: $389/mo, jaarlijks gefactureerd

$389/mo, jaarlijks gefactureerd Zakelijk abonnement: $689+/mo, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van gebruikers:

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

3. Loom

via

Loom

Loom is een AI-aangedreven video messaging app die je helpt om je scherm op te nemen, zoals Scribe. Je kunt je scherm opnemen via de webinterface en/of je gezicht opnemen met de camera aan de voorkant.

Loom heeft de optie om alleen het scherm of je gezicht op te nemen, en de optie om beide tegelijk op te nemen.

Loom zorgt voor snellere communicatie. Je hoeft niet voor alles vergaderingen te houden.

Wil je snel 2 minuten feedback delen? Neem je video bericht op en deel het met je stakeholders zonder verlies van context. Dit maakt het een geweldige aanvulling voor teams op afstand.

De tool is gemakkelijk te gebruiken, vooral voor async werk. Voeg CTA's, opmerkingen, Taken en emoji's toe aan je video voor meer context.

De beste functies van Loom:

Beschikbaar als Chrome extensie en desktop-/mobiele app

Biedt één-klik integratie met Google Werkruimte, Slack, enz.

Biedt transcripties en bijschriften in meer dan 50 talen

Biedt sjablonen voor videoberichten voor verschillende gebruikssituaties, zoals verkoop, engineering, klantenservice, ontwerp en meer

AI-mogelijkheden omvatten automatische titels, samenvattingen, taken, hoofdstukken en stilteverwijdering om ongemakkelijke gaten in de video te voorkomen

Limieten van de ruimte:

Gebruikers geven aan dat de gebruikersinterface onoverzichtelijk is, wat betekent dat de leercurve steiler is dan bij Scribe

Prijzen van Loom:

Starter (voor individuen): Gratis abonnement

Gratis abonnement Business (voor teams): $12.5/creator/mo, jaarlijks gefactureerd

$12.5/creator/mo, jaarlijks gefactureerd Enterprise (Voor schaalbare teams): Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen:

G2: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4. Trainings

via

Trein

Trainual kan je content voor je schrijven. Hoe? Met AI, natuurlijk. Bovendien biedt Trainual honderden branchespecifieke sjablonen om snel en eenvoudig workflowprocessen, SOP's, Wiki, enz. te creëren.

Trainual is een voltooide software waarmee je toegang hebt tot trainings- en inwerkdocumenten, SOP's, de kennisbank en nog veel meer vanaf één centrale plek. Je kunt je scherm opnemen en content insluiten (inclusief de optie om videobestanden te uploaden, PDF's, GIF's en meer) vanaf meer dan 700 plaatsen!

Trainual beste functies:

Integreer je HR- en salarissysteem en favoriete apps zoals Slack, Dropbox, enz.

Toegang tot een community van 1000+ processchrijvers en SOP-experts

Biedt slimme tijdsinschattingen voor elk proces zodat het team prioriteit kan geven aan training boven To-dos

Trainingslimieten:

Kan niet automatisch how-to gidsen maken zoals Scribe doet

Hogere prijsklasse

Trainingsprijzen:

Small Business: $250/maand (1-50 werknemers)

$250/maand (1-50 werknemers) Groei Business: $417/maand (51-100 werknemers)

$417/maand (51-100 werknemers) Unlimited:Aangepaste prijzen

Trainingsbeoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

5. InVision

via

InVision

InVision is een digitaal platform voor productontwerp dat u helpt interactieve prototypes te maken. Het digitale whiteboard,

Uit de vrije hand

is een opmerkelijke functie met krachtige sjablonen van AWS, Atlassian, Xbox, enz.

Maak meeslepende mockups en laat zien wat je aan het bouwen bent. Je kunt InVision ook gebruiken voor gebruikerstests, presentaties voor clients en ontwerpvalidatie.

De beste functies van InVision:

Gratis proefversie om het maken van een digitale productworkflow te testen

Honderden sjablonen voor verschillende categorieën en rollen

Categorieën zijn onder andere brainstormen, strategie en abonnementen, wireframing en stroomdiagrammen, en meer

Klikbare en interactieve ontwerpen maken het gebruik eenvoudig

InVision limieten:

Assets in andere software integreren is een uitdaging

Wanneer je door een werkstroom klikt, is er geen gemakkelijke manier om naar andere schermen te navigeren zonder terug te gaan naar het hoofdmenu

Je hebt aparte software nodig om te ontwerpen, zoals Figma of Sketch

InVision prijzen:

Aangepaste prijzen

InVision beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

6. Shepherd.js

via

Herder.js

Shepherd.js is een open-source tool die handig is bij het maken van productrondleidingen. Deze tool is op maat gemaakt voor mensen met technische kennis (ontwikkelaars, analisten, enz.). Je kunt de uitgebreide bibliotheek van Shepherd.js gebruiken om AI-gestuurde onboardingprocedures te maken.

De beste functies van Shepherd.js:

Maak rondleidingen om gebruikers door uw app/website te leiden

11.5k sterren op GitHub en 620 forks

Integreert met Vue.js, Ember.js, JavaScript, React en AngularJS

Beperkingen van Shepherd.js:

Volgens gebruikers functioneren de elementen van Shepherd soms niet goed, inclusief knoppen

Gebruikers beweren dat de navigatie een uitdaging is, vooral bij het scrollen

Gebrek aan ondersteuning voor meerdere browsers

Prijzen van Shepherd.js:

Gratis beschikbaar op GitHub

Shepherd.js beoordelingen en recensies:

G2: 5/5 (2 beoordelingen)

5/5 (2 beoordelingen) Capterra: 5/5 (20+ beoordelingen)

7. UiPath

via

UiPath

UiPath is een intelligent documentverwerkingsplatform waarmee je documenten, Taken, enz. kunt delegeren aan AI, waaronder:

Het document begrijpen

Gegevens extraheren, interpreteren en verwerken

Afbeeldingen, PDF's, handtekeningen en scans doorzoeken en verwerken

UiPath beste functies:

Documentbegrip via slepen en neerzetten en een gebruikersvriendelijke interface

Biedt een add-on voor het aanmaken van handleidingen voor directe automatisering van de werkstroom

Kennis van code of scripts is niet vereist

UiPath limieten:

Gebruikers rapporteren dat de nieuwe versie traag is

De licentiekosten per gebruiker zijn hoger in vergelijking met de concurrenten

UiPath prijzen:

Free: $0

$0 Pro: Vanaf $420/maand

Vanaf $420/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

UiPath beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (6.000+ beoordelingen)

4.6/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

8. Folge

via

Folge

Elke lijst met Scribe-alternatieven is onvolledig zonder vermelding van Folge. Met dit platform kun je binnen een paar klikken je proceskennis creëren, delen en beheren.

Iedereen wil professionele en visueel aantrekkelijke stap-voor-stap gidsen en tutorials maken in een vierde van de tijd en moeite. En dit is waar een te eenvoudige en intuïtieve tool als Folge kan helpen.

Maak annotaties, personaliseer schermafbeeldingen en navigeer door een doolhof van apps, trainingen, producten, Taken, enz. met deze tool.

De beste functies van Folge:

Vervaag gevoelige gegevens om datalekken in handleidingen/documentatie te voorkomen

Bewerk en pas elke stap aan, zoals een beschrijving toevoegen, stappen verwijderen, pijlen toevoegen en meer

Exportopties in zeven formaten met toegang tot aangepaste lay-outs

Limieten:

Soms kan de schermafbeelding ook het tabblad vastleggen

Gebruikers ervaren kleine vertragingen bij het klikken

Back-up/herstel vanuit een cloud-oplossing binnen de software is niet beschikbaar

Folge prijzen:

Free: $0 (5 gebruikers)

$0 (5 gebruikers) Persoonlijke licentie: $75 met academische korting

$75 met academische korting Zakelijke licentie: $140

Beoordelingen en beoordelingen:

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

9. Zight (Voorheen CloudApp)

via

Zight

Een ander krachtig Scribe-alternatief dat je niet mag negeren is Zight (vroeger CloudApp genoemd).

Zight is een alles-in-één platform voor het delen van visuals, zoals video's, GIF's, schermafbeeldingen en meer. Je kunt je video's bewerken, vervagen, bijsnijden, voice-overs en tekst toevoegen, enz. Gebruik dit platform om schermafbeeldingen en GIF's naar een hoger niveau te tillen.

Zight beste functies:

Beschikbaar voor Mac, Windows, Chrome en iOS

Items slepen en neerzetten in e-mails en apps voor chatten

Integreert met Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA en meer

Mogelijkheid om GIF's te maken en op te slaan van alles op het scherm

Zichtbare limieten:

Hoewel Zight je helpt om schermopnames te delen, kan het vermogen om stap-voor-stap gidsen te maken zoals Scribe verbeterd worden

De interface heeft een leercurve

Het gratis abonnement beperkt opnames tot 90 seconden

Geen ondersteuningsforum waar gebruikers hulp kunnen zoeken

Zight prijzen:

Free: $0 (tot 25)

$0 (tot 25) Pro: Vanaf $9.95

Vanaf $9.95 Teams: Vanaf $8 per gebruiker (minimaal twee gebruikers)

Vanaf $8 per gebruiker (minimaal twee gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

Zight beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. StroomDelen

via

Flowshare

FlowShare is een end-to-end procesdocumentatietool die je op de achtergrond kunt uitvoeren. De tool neemt het over om je werkstroom en taken te documenteren en maakt een stap-voor-stap handleiding voor je tijdens het proces.

Ongeacht de software die je gebruikt, kan FlowShare elke stap documenteren en een merkgebonden proceshandleiding leveren die je met je team kunt delen.

De beste functies van FlowShare:

Zorgt voor een consistente branding omdat het merksjablonen biedt die uw gidsen opmaken zodat ze bij uw merk passen op het moment dat u op de knop Exporteren drukt

Vervaag gevoelige gegevens en bespaar uren kostbare tijd

Geautomatiseerde korte beschrijvingen om het proces van het maken van SOP's enz. te versnellen.

Meerdere exportopties (PDF, PPTX, Interactieve demo, PNG, DOCX, HTML, enzovoort)

De limieten van FlowShare:

Momenteel alleen beschikbaar op Windows

Het maken van een gids is langzamer in vergelijking met Scribe

Prijzen voor FlowShare:

Express: $21/maand per werkruimte, jaarlijks gefactureerd

$21/maand per werkruimte, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $40/maand per werkruimte (Single), $32/maand per werkruimte (Teams 3+), aangepaste prijzen voor 10+ leden van het team

$40/maand per werkruimte (Single), $32/maand per werkruimte (Teams 3+), aangepaste prijzen voor 10+ leden van het team Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van FlowShare:

G2: 4.8/5 (2 beoordelingen)

4.8/5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (33 beoordelingen)

Kwalitatief hoogstaande SOP's zijn nu binnen uw bereik met ClickUp

Het maken van SOP's en uitgebreide documentatie is een reddingslijn voor teams op afstand.

Het kan echter een uitdaging zijn voor leden van het team die al onder tijdsdruk staan om documentatie over hoe processen te maken. U wilt een tool die gemakkelijk te integreren is in uw dagelijkse werkstroom of, idealiter, iets wat uw team al gebruikt.

Dit is waar ClickUp naar voren komt als een veelzijdige tool. ClickUp is niet alleen software voor projectmanagement. Het biedt een breed bereik aan functies, zoals ClickUp Docs, ClickUp Clips, enz., om u te helpen uw werkstroom voor procesdocumentatie te versnellen.

Als u

WERKEN sneller werken

en SOP's van hoge kwaliteit maken, dan is ClickUp iets voor u. Klaar om te beginnen?

Aanmelden

nu!