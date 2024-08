10 Beste Canva Alternatieven voor grafisch ontwerp in 2024

Heb je wel eens het gevoel dat je een plateau bereikt met Canva? Als social mediaspecialist of marketeer weet je dat aantrekkelijke visuals de sleutel zijn tot een succesvolle marketingcampagne .

Maar alleen vertrouwen op één platform voor je ontwerpbehoeften kan je creativiteit beperken en ervoor zorgen dat je inhoud afgezaagd aanvoelt. Als je op zoek bent naar een meer geavanceerde oplossing die verder gaat dan eenvoudige bewerkingstools, is het tijd om andere opties te verkennen.

Laten we eens duiken in de beste Canva alternatieven en grafische ontwerptools om uw pijnpunten te verlichten, uw workflow te verbeteren en uw creativiteit te stimuleren. ✨

Wat is Canva?

Canva heeft aan populariteit gewonnen als online ontwerpinstrument waarmee gebruikers in het oog springende afbeeldingen, presentaties en video's kunnen maken zonder dat ze daarvoor ontwerpkennis nodig hebben. Het platform biedt een uitgebreide selectie sjablonen, afbeeldingen en ontwerpcomponenten waarmee gebruikers moeiteloos visuals voor contentmarketing van professioneel kaliber kunnen genereren.

via Canva Met zijn intuïtieve interface en uitgebreide verzameling bronnen is Canva uitgegroeid tot het favoriete grafische ontwerpplatform voor veel bedrijven en particulieren die snel en gemakkelijk indrukwekkende visuals willen ontwikkelen.

10 beste Canva alternatieven in 2024

Bekijk de activiteiten van iedereen en werk nauw samen als een team, zelfs als u op afstand werkt. Brainstorm, voeg notities toe en breng uw beste ideeën samen op een creatief canvas met ClickUp Whiteboards

ClickUp is een tool voor projectbeheer en teamsamenwerking die teams van alle groottes in verschillende sectoren helpt bij het beheren van hun taken, projecten en workflows.

Wat ClickUp tot een van de beste tools van dit moment maakt, zijn de geavanceerde functies voor projectbeheer en teamsamenwerking en het volledig aanpasbare platform waarmee individuen en teams ClickUp kunnen configureren volgens hun behoeften en voorkeuren. Dat betekent dat deze tool geschikt is voor elk type team, inclusief ontwerpers en niet-ontwerpers.

Dus, wat maakt het een topalternatief voor Canva?

Hoewel ClickUp geen grafisch ontwerpprogramma is, biedt het wel een uitgebreide lijst met functies voor marketeers, waaronder een zeer intuïtieve Whiteboard-functie die verschillende voordelen biedt ten opzichte van Canva Whiteboards, waardoor het een geweldig alternatief is voor gebruikers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide en veelzijdige ook die verder gaat dan grafisch ontwerp.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken waarmee ClickUp Whiteboards zich onderscheidt:

Integratie met projectbeheer : ClickUp Whiteboards zijn geïntegreerd met het ClickUp projectmanagementplatform, zodat u eenvoudig kunt samenwerken met uw teamleden, direct vanaf het whiteboard taken kunt toewijzen, whiteboards kunt omzetten in uitvoerbare taken, bestanden of documenten kunt bijvoegen en de voortgang kunt bijhouden - alles op één plek

: ClickUp Whiteboards zijn geïntegreerd met het ClickUp projectmanagementplatform, zodat u eenvoudig kunt samenwerken met uw teamleden, direct vanaf het whiteboard taken kunt toewijzen, whiteboards kunt omzetten in uitvoerbare taken, bestanden of documenten kunt bijvoegen en de voortgang kunt bijhouden - alles op één plek Realtime samenwerking : Met ClickUp Whiteboards kunnen meerdere gebruikers in realtime samenwerken, commentaar en feedback direct op de whiteboards achterlaten, taken koppelen en nog veel meer, waardoor het eenvoudig is om samen aan projecten te werken en ideeën te delen

: Met ClickUp Whiteboards kunnen meerdere gebruikers in realtime samenwerken, commentaar en feedback direct op de whiteboards achterlaten, taken koppelen en nog veel meer, waardoor het eenvoudig is om samen aan projecten te werken en ideeën te delen Flexibele functies : ClickUp Whiteboards zijn uitgerust met functies zoals plakbriefjes, tekentools en het uploaden van afbeeldingen, waardoor het gemakkelijk is om dynamische en boeiende visuele content te creëren

: ClickUp Whiteboards zijn uitgerust met functies zoals plakbriefjes, tekentools en het uploaden van afbeeldingen, waardoor het gemakkelijk is om dynamische en boeiende visuele content te creëren Aanpasbare sjablonen voor elk gebruik: Of u nu een presentatie ontwerpt, een brainstormsessie houdt of een stappenplan voor een project opstelt, u kunt kiezen uit een bibliotheek met sjablonen met kant-en-klare structuren waarmee u snel aan de slag kunt. Om vertrouwd te raken met ClickUp Whiteboards, gebruikt u gewoon deInleiding tot Whiteboards Sjabloon van ClickUp om te beginnen

In het algemeen bieden ClickUp Whiteboards een uitgebreidere en flexibelere oplossing dan Canva Whiteboards. Bovendien kan ClickUp u helpen feedback te centraliseren en goedkeuringsprocessen te versnellen door de functie Proofing in ClickUp te gebruiken om rechtstreeks aantekeningen te maken in afbeeldingen, video's en PDF's.

Centraliseer feedback en bespoedig goedkeuringsprocessen met proefafdrukken door opmerkingen rechtstreeks aan taakbijlagen toe te wijzen

Deze samenwerkingsfuncties, samen met de uitgebreide lijst met functies voor merkbeheer, marketing, teambeheer en meer, maken ClickUp een van de beste Canva-alternatieven voor gebruikers die meer geavanceerde en flexibele functies met aanpassingsopties nodig hebben.

Beste functies

Volledig aanpasbaar platform : Pas elk onderdeel van ClickUp aan en configureer het naar uw behoeften met aangepaste velden, aangepaste statussen, ClickApps en meer

: Pas elk onderdeel van ClickUp aan en configureer het naar uw behoeften met aangepaste velden, aangepaste statussen, ClickApps en meer Meer dan 15 aangepaste weergaven : Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder ClickUp Whiteboards, Kalender, Tijdlijn, Bord, Gantt-diagram en meer

: Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder ClickUp Whiteboards, Kalender, Tijdlijn, Bord, Gantt-diagram en meer Sleep en neerzet functionaliteit : Deze functie maakt het aanbrengen van wijzigingen in uw ClickUp Workspace eenvoudiger en sneller. U kunt gewoon items slepen en neerzetten zonder dat u technische vaardigheden nodig hebt

: Deze functie maakt het aanbrengen van wijzigingen in uw ClickUp Workspace eenvoudiger en sneller. U kunt gewoon items slepen en neerzetten zonder dat u technische vaardigheden nodig hebt Samenwerking in teamverband : Werk in realtime samen of werk asynchroon met de chatweergave, toegewezen opmerkingen en samenwerkingsdetectie en -bewerking in uw ClickUp Workspace

: Werk in realtime samen of werk asynchroon met de chatweergave, toegewezen opmerkingen en samenwerkingsdetectie en -bewerking in uw ClickUp Workspace Proofing en annotatie : Centraliseer feedback en versnel goedkeuringsprocessen door gebruik te maken van de Proofing-functie in ClickUp om direct aantekeningen te maken bij afbeeldingen, video's en PDF's

: Centraliseer feedback en versnel goedkeuringsprocessen door gebruik te maken van de Proofing-functie in ClickUp om direct aantekeningen te maken bij afbeeldingen, video's en PDF's Integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1000 werkinstrumenten, waarondermerkbeheersoftwareentools voor grafisch ontwerpom je apps te consolideren en al je werk op één plek te brengen

: Verbind ClickUp met meer dan 1000 werkinstrumenten, waarondermerkbeheersoftwareentools voor grafisch ontwerpom je apps te consolideren en al je werk op één plek te brengen Beschikbaar voor alle apparaten: Beschikbaar voor desktop, mobiel (Android en iOS app), spraak en browser platforms

Beperkingen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

Kan een leercurve vereisen

Prijzen

Gratis voor altijd : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Unlimited : $5 per maand/gebruiker

: $5 per maand/gebruiker Zakelijk : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Zakelijk Plus : $19 per maand/gebruiker

: $19 per maand/gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (6.680+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (6.680+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (3.640+ beoordelingen) Probeer deze campagne management tools !

2. Movavi video-editor

Beste voor dynamische videopresentaties

Movavi's bewerkingsfuncties gebruiken om aangepaste video's te maken

Terwijl Canva basismogelijkheden voor videobewerking biedt, Movavi video-editor is een krachtig videobewerkingsprogramma dat een breder scala aan functies biedt. Met zijn gebruiksvriendelijke interface is het geschikt voor zowel professionele videoproductie en hobby's, zodat ze gemakkelijk dynamische video's met verbluffende beelden kunnen maken.

Movavi heeft verschillende aanpassingsopties, zoals overgangen, animaties, titels en muzieknummers, waardoor het gemakkelijk is om elk project tot leven te brengen. Bovendien kunnen gebruikers met de ingebouwde audio-editor geluidsniveaus aanpassen en achtergrondmuziek of geluidseffecten toevoegen. Andere geweldige functies zijn meer dan 150+ voorinstellingen voor filters die visuele resultaten van hoge kwaliteit bieden met één klik. Deze functies maken Movavi een van de beste Canva-alternatieven, aangezien de videobewerkingsmogelijkheden van Canva beperkt zijn.

Beste functies

Gebruiksvriendelijk : De intuïtieve gebruikersinterface maakt het voor iedereen gemakkelijk om deze software te leren en onder de knie te krijgen

: De intuïtieve gebruikersinterface maakt het voor iedereen gemakkelijk om deze software te leren en onder de knie te krijgen Speciale video-effecten : Je kunt bewerkingsfuncties gebruiken om overgangen, animaties, titels en meer toe te voegen en zo binnen enkele minuten dynamische video's te maken

: Je kunt bewerkingsfuncties gebruiken om overgangen, animaties, titels en meer toe te voegen en zo binnen enkele minuten dynamische video's te maken Audiobewerkingstools : Hiermee kunt u geluidsniveaus aanpassen of achtergrondmuziek of geluidseffecten toevoegen

: Hiermee kunt u geluidsniveaus aanpassen of achtergrondmuziek of geluidseffecten toevoegen Meer dan 150+ filtervoorinstellingen: Zorgt voor hoogwaardige visuele resultaten met slechts één klik

Beperkingen

Geen 360-graden videobewerkingsmogelijkheden

Beperkte keuze aan titelopties in vergelijking met andere Canva-alternatieven

De proefversie voegt een watermerk toe aan de video's

Prijzen

Gratis proefversie : Beschikbaar

: Beschikbaar Eenjarig abonnement : $54.95

: $54.95 Lifetime licentie: $74.95

Klantbeoordelingen en beoordelingen

Trustpilot : 4.7 uit 5 (18.000+ beoordelingen)

: 4.7 uit 5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8 van de 5 (400+ beoordelingen)

3. Venngage

Beste alternatief voor het maken van infografieën

Video's bewerken en tekst toevoegen met Typito Typito is een webgebaseerd videobewerkingsprogramma met enkele unieke bewerkingsfuncties waarmee gebruikers eenvoudig video's van professionele kwaliteit kunnen maken.

Het platform biedt een breed scala aan sjablonen en ontwerpelementen, waardoor het gemakkelijk is voor gebruikers om boeiende video's te maken voor verschillende doeleinden. Het wordt geleverd met meer dan 300 professionele sjablonen en een bibliotheek met meer dan een miljoen rechtenvrije afbeeldingen, muziekbestanden, video's en lettertypen. Typito biedt gebruikers ook geautomatiseerde opties voor tekststyling, die kunnen worden gebruikt om pakkende titels, ondertitels of kopteksten te maken.

Het platform ondersteunt ook de integratie met populaire toepassingen zoals Dropbox, Google Drive, en YouTube . Daarnaast biedt Typito ook een API voor ontwikkelaars zodat ze aangepaste integraties in het platform kunnen bouwen.

Beste eigenschappen

Intuïtieve gebruikersinterface : Gebruikers kunnen gemakkelijk door het platform van de software navigeren dankzij de eenvoudige gebruikersinterface.

: Gebruikers kunnen gemakkelijk door het platform van de software navigeren dankzij de eenvoudige gebruikersinterface. Sleep-en-zet ontwerpgereedschappen : Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig het uiterlijk en het gevoel van hun videoclip aanpassen.

: Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig het uiterlijk en het gevoel van hun videoclip aanpassen. Professioneel ontworpen sjablonen: Biedt een brede selectie sjablonen om uit te kiezen.

Beperkingen

Geen 4K/HD ondersteuning

Beperkte kleuropties

Prijzen

Gratis plan : Beschikbaar met beperkte functies

: Beschikbaar met beperkte functies Solo : $15 per maand

: $15 per maand Pro: $29 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7 van 5 (80+ beoordelingen)

5. Placeit

Beste alternatief voor presentatiesjablonen

Toegang tot presentatiesjablonen in Placeit Placeit is een van de Canva-alternatieven die een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, mockups, logo's en grafische ontwerpelementen biedt. Het platform biedt meer dan 50.000+ royalty-vrije afbeeldingen, grafieken en sjablonen om uit te kiezen, dus je kunt hun ontwerpen zonder problemen aanpassen en je eigen tekst of logo toevoegen.

Het platform beschikt ook over geavanceerde animatietools waarmee gebruikers hun afbeeldingen snel en eenvoudig kunnen animeren. Bovendien kunnen gebruikers met één klik hun ontwerpen direct delen via e-mail of sociale mediakanalen. Tot slot integreert het platform met verschillende populaire applicaties van derden, zodat gebruikers hun bestaande tools en diensten kunnen gebruiken om meer uit Placeit te halen.

Beste functies

Meer dan 50.000+ royaltyvrije afbeeldingen : Biedt een brede selectie van hoogwaardige afbeeldingen en sjablonen om uit te kiezen

: Biedt een brede selectie van hoogwaardige afbeeldingen en sjablonen om uit te kiezen Geavanceerde animatietools : Hiermee kunnen gebruikers snel en eenvoudig boeiende animaties maken met één klik op een knop

: Hiermee kunnen gebruikers snel en eenvoudig boeiende animaties maken met één klik op een knop Verschillende exportopties: Gebruikers kunnen hun ontwerpen met slechts één klik delen voor een maximaal bereik

Beperkingen

Er is geen gratis plan beschikbaar

Prijzen

Gratis proefabonnement : Beschikbaar

: Beschikbaar Gebruiksabonnement: Vanaf $7,47 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

Trustpilot : 3.2 van 5 (1100+ beoordelingen)

: 3.2 van 5 (1100+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (10+ beoordelingen)

6. VistaCreate (Crello)

Beste alternatief voor Canva-logomaker

Logo's en grafische ontwerpen maken met VistaCreate VistaCreate vistaCreate, vroeger bekend als Crello, is een krachtig en gebruiksvriendelijk grafisch ontwerpplatform dat een grote verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen en ontwerpelementen biedt. Dit platform is een uitstekend Canva-alternatief omdat het een gelijkaardige interface en functionaliteit biedt, maar ook enkele unieke functies die inspelen op verschillende behoeften.

Het platform wordt geleverd met meer dan 25.000 ontwerpsjablonen waaronder logo's, flyers, brochures en posters. Daarnaast biedt VistaCreate gebruikers ook toegang tot een bibliotheek met meer dan 10 miljoen rechtenvrije afbeeldingen en elementen. Het biedt ook een AI-gestuurde logomaker die gebruikers helpt om in enkele ogenblikken een perfect logo te maken.

Beste eigenschappen

Gemakkelijk te gebruiken sleep-en neerzetgereedschappen : Hiermee kunnen gebruikers hun ontwerpelementen snel verplaatsen, van grootte veranderen en aanpassen

: Hiermee kunnen gebruikers hun ontwerpelementen snel verplaatsen, van grootte veranderen en aanpassen Meer dan 10.000 aanpasbare sjablonen : Biedt gebruikers een breed scala aan opties voor het maken van logo's, advertenties, social media-activa en meer

: Biedt gebruikers een breed scala aan opties voor het maken van logo's, advertenties, social media-activa en meer Meer dan 12 miljoen stockfoto's, illustraties, pictogrammen en video's : Geeft gebruikers toegang tot een bibliotheek met rechtenvrije mediacontent

: Geeft gebruikers toegang tot een bibliotheek met rechtenvrije mediacontent Brand kit-functie*: Voeg uw eigen aangepaste lettertypen, kleurenpaletten en logo's toe aan de brand kit en krijg er gemakkelijk toegang toe wanneer u uw content wilt brandmerken

Slimme herschaalfunctie: Pas het formaat van je afbeelding of zelfs het hele ontwerp aan met één klik, bereid content snel voor op verschillende publicatieplatforms en promoot je merk online op meerdere sociale media-accounts

Beperkingen

Sommige tools zijn alleen beschikbaar met een premium plan

Prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Pro: $10 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (150+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (390+ beoordelingen)

7. Piktochart

Beste voor het maken van social media-graphics en infographics

Maak afbeeldingen, sociale-media-afbeeldingen en infographics met Piktochart Piktochart is een van de beste Canva-alternatieven die gespecialiseerd is in het maken van visueel aantrekkelijke infographics, presentaties en rapporten. Dit platform is ontworpen voor gebruikers en social media marketeers die gegevens en informatie op een visueel aantrekkelijke manier willen presenteren zonder uren te besteden aan het ontwerpproces.

De software biedt een intuïtieve drag-and-drop editor en een verscheidenheid aan sjablonen waarmee gebruikers afbeeldingen, aangepaste grafische ontwerpen, pictogrammen en meer kunnen maken.

Beste eigenschappen

Meer dan 1000 infografiesjablonen : Toegang tot ontwerpelementen en sjablonen voor sociale mediaposts,visuele inhouden meer

: Toegang tot ontwerpelementen en sjablonen voor sociale mediaposts,visuele inhouden meer Gegevensvisualisatietools : Maakt het eenvoudig om interactieve visualisaties van uw gegevens te maken

: Maakt het eenvoudig om interactieve visualisaties van uw gegevens te maken Geïntegreerde AI-ondersteunde ontwerpassistent: Biedt een eenvoudige manier om snel complexe visuals te maken

Beperkingen

Een minder veelzijdig ontwerpplatform in vergelijking met anderen

Sommige functies en sjablonen zijn alleen beschikbaar met een betaald abonnement

Prijzen

Gratis plan : Beschikbaar

: Beschikbaar **Pro: $14 per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (160+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van de 5 (160+ beoordelingen)

8. PlayPlay

Beste voor het maken van interactieve presentaties

Maak professioneel ogende video's in enkele minuten zonder technische of creatieve vaardigheden met PlayPlay PlayPlay is een Canva-alternatief dat gespecialiseerd is in het maken van video's voor sociale media, marketing en interne communicatie. Met zijn eenvoudige en intuïtieve interface maakt PlayPlay het gemakkelijk voor gebruikers zonder ervaring met videobewerking om boeiende en professioneel ogende video's te maken.

PlayPlay heeft ook een krachtige AI-ondersteunde videobewerkingsfunctie die het proces van het maken van professioneel ogende video's vereenvoudigt. Bovendien wordt het geleverd met integraties voor elk populair social media-platform, zodat u uw creaties gemakkelijk kunt delen als social media-posts en met anderen.

Beste functies

De optie om tekst, afbeeldingen en video's te animeren : Helpt bij het maken van infographics en dynamische visuals

: Helpt bij het maken van infographics en dynamische visuals Variëteit aan sjablonen : Biedt gebruikers een breed scala aan ontwerpopties voor hun projecten

: Biedt gebruikers een breed scala aan ontwerpopties voor hun projecten Ondersteunt HD/4K-resoluties: Zorgt voor uitvoer van de hoogste kwaliteit

Beperkingen

Er is geen gratis versie beschikbaar

Beperkte aanpassingsmogelijkheden vergeleken met andere platforms

Prijzen

Gratis proefversie : Beschikbaar

: Beschikbaar Onderneming: Aangepaste prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (80+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.8 van de 5 (20+ beoordelingen)

9. Pixlr

Het beste voor het bewerken en verbeteren van afbeeldingen op sociale media

Bewerk foto's en maak afbeeldingen direct in je browser met Pixlr Pixlr is een geavanceerde fotobewerkingssoftware waarmee gebruikers hun foto's snel en gemakkelijk kunnen bewerken en verbeteren om verbluffende visuele inhoud te creëren.

Deze statische grafische editor biedt een breed scala aan fotobewerkingstools, waaronder filters, effecten, kleurcorrectie en een snelle tool voor het bijsnijden van afbeeldingen. Gebruikers kunnen ook tekst, kaders en stickers toevoegen om hun afbeeldingen te verbeteren.

Bovendien kunnen gebruikers met de foto-editor snel hun foto's retoucheren met hulpmiddelen op professioneel niveau, zoals verscherping, vervaging en contrastaanpassing.

Pixlr biedt ook een gratis mobiele fotobewerker voor iOS- en Android-apparaten, waarmee gebruikers foto's onderweg kunnen bewerken. Over het geheel genomen is Pixlr een van de beste Canva-alternatieven voor degenen die snel en gemakkelijk hun foto's willen verbeteren voor sociale media en daarbuiten.

Beste functies

Breed scala aan fotobewerkingstools : Biedt een ruime keuze aan tools om foto's snel en gemakkelijk te bewerken en te verbeteren

: Biedt een ruime keuze aan tools om foto's snel en gemakkelijk te bewerken en te verbeteren Retoucheergereedschappen : Stelt gebruikers in staat hun foto's professioneel te retoucheren met geavanceerde gereedschappen zoals verscherpen, vervagen en contrastaanpassing

: Stelt gebruikers in staat hun foto's professioneel te retoucheren met geavanceerde gereedschappen zoals verscherpen, vervagen en contrastaanpassing Snelle hulpmiddelen voor achtergrondverwijdering: Wis de achtergrond van de lastigste objecten, upload tot 50 foto's en verwijder de achtergrond in één keer, zelfs met een andere uitsnede

Beperkingen

Alleen foto-gerichte bewerking

Prijzen

Gratis plan : Beschikbaar met beperkte functies

: Beschikbaar met beperkte functies Plus : $0,75 per maand

: $0,75 per maand Premium : $4,90 per maand

: $4,90 per maand Team: $9,91 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (130+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (95+ beoordelingen)

10. PicMonkey

Beste voor het maken van YouTube-banners

Maak prachtige foto's, logo's, afbeeldingen voor sociale media en Facebook-covers met PicMonkey PicMonkey is een Canva-alternatief dat gespecialiseerd is in het maken van YouTube-banners, advertenties voor sociale media en logo's. Met zijn intuïtieve interface en uitgebreide sjabloonbibliotheek is PicMonkey een geweldig Canva-alternatief voor gebruikers die een eenvoudige maar krachtige ontwerptool willen.

Het platform biedt een grote verscheidenheid aan professioneel ontworpen sjablonen voor YouTube-banners en andere ontwerpen, zodat gebruikers binnen enkele minuten verbluffende afbeeldingen kunnen maken. Daarnaast beschikt het platform ook over een sleep-en neerzet-editor waarmee het eenvoudig is om bestaande sjablonen aan te passen of volledig originele ontwerpen te maken.

Verder biedt PicMonkey filters, texturen en vormen, die gebruikers de kracht geven om complexe visuals te maken, waardoor het een van de beste Canva-alternatieven van dit moment is.

Beste functies

Sleep-en neerzet-editor : Maakt het creëren van visuals een fluitje van een cent

: Maakt het creëren van visuals een fluitje van een cent Geïntegreerde bibliotheek met afbeeldingen en lettertypen : Biedt gebruikers toegang tot honderden verschillende ontwerpelementen

: Biedt gebruikers toegang tot honderden verschillende ontwerpelementen Pre-made sjablonen : Biedt gebruikers een snelle manier om aan de slag te gaan met hun projecten

: Biedt gebruikers een snelle manier om aan de slag te gaan met hun projecten Geavanceerde bewerkingstools: Hiermee kunnen gebruikers hun visuals eenvoudig aanpassen

Beperkingen

Er is geen gratis versie beschikbaar

Sommige geavanceerde functies en tools zijn alleen beschikbaar met een abonnement van een hoger niveau

Prijzen

Basis : $72 per jaar

: $72 per jaar Pro : $120 per jaar

: $120 per jaar Zakelijk: $228 per jaar

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (380+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (1000+ beoordelingen)

Wat maakt een goed Canva-alternatief?

Bij het zoeken naar Canva-alternatieven is het essentieel om de volgende factoren in overweging te nemen:

Gebruiksgemak: Het platform moet gebruiksvriendelijk en eenvoudig te navigeren zijn, zelfs voor mensen met minimale ervaring in grafisch ontwerp

Het platform moet gebruiksvriendelijk en eenvoudig te navigeren zijn, zelfs voor mensen met minimale ervaring in grafisch ontwerp Variatie in sjablonen: Een goed alternatief moet een breed scala aan professionele sjablonen bieden die geschikt zijn voor verschillende branches en doeleinden

Een goed alternatief moet een breed scala aan professionele sjablonen bieden die geschikt zijn voor verschillende branches en doeleinden Aanpassingsopties: Het platform moet u in staat stellen sjablonen en ontwerpelementen aan te passen om unieke en persoonlijke visuals te creëren

Het platform moet u in staat stellen sjablonen en ontwerpelementen aan te passen om unieke en persoonlijke visuals te creëren **Een goed Canva-alternatief moet verschillende prijsopties bieden om te voldoen aan de behoeften en budgetten van verschillende gebruikers

Functie voor teamsamenwerking: De tool moet samenwerking en delen in teams ondersteunen, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen samenwerken, zelfs wanneerop afstand werken ## Supercharge je ontwerpprojecten met Canva-alternatieven

Hoewel Canva een populaire en veelzijdige ontwerptool blijft, zijn er in 2024 verschillende Canva-alternatieven beschikbaar die unieke functies en mogelijkheden bieden.

Of je nu op zoek bent naar een platform dat zich richt op grafisch ontwerp, het maken van infografieën, videobewerking of fotobewerking om te helpen met je marketingbehoeften zou deze lijst met Canva-alternatieven een geschikte optie voor jouw behoeften moeten bieden. Houd rekening met factoren zoals gebruiksgemak, sjabloonvariatie, aanpassingsopties, prijzen en samenwerkingsfuncties bij het kiezen van het beste Canva-alternatief voor jouw specifieke behoeften.

Als je marketingstrategie bijvoorbeeld draait om video's, kies dan voor een volwaardige oplossing zoals Movavi . Als u opvallende afbeeldingen nodig hebt voor Instagram, bewerk ze dan met Pixlr.

En als je je workflow wilt stroomlijnen met visuele stappenplannen en meer, raak dan vertrouwd met ClickUp Whiteboard en alle voordelen die ClickUp biedt .

Veel succes en ontwerpplezier!

Gastschrijver:_

Victoria is een contentmanager met meer dan 4 jaar marketingervaring en heeft eerder gewerkt in marketing- en bloggingniches. Ze geniet van schrijven en het onderzoeken van nieuwe onderwerpen om haar expertise te delen met betrouwbare bronnen.