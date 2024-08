10 Beste CoSchedule Alternatieven en Concurrenten in 2024

CoSchedule is een van de populairste tools voor werkbeheer onder marketingprofessionals. 📈

Het is een betrouwbaar platform met opties voor het bouwen, organiseren en beheren van marketingactiviteiten sociale media te beheren en content campagnes. De kalenders van CoSchedule, de AI schrijfassistent en uitzonderlijke samenwerkingsoplossingen kunt u altijd uw marketingactiviteiten op de voet volgen en knelpunten voorkomen.

Het platform is echter niet de enige vis in de zee. Er zijn tal van alternatieven voor CoSchedule die beter aan uw specifieke behoeften kunnen voldoen. Sommige bieden robuustere integratiemogelijkheden, terwijl andere een flexibelere prijsstructuur hebben.

Wat de redenen ook zijn om andere marketingmanagementsoftware te onderzoeken, wij helpen u graag een handje bij het vinden van het perfecte alternatief voor CoSchedule. We bespreken de top 10 alternatieven en gaan dieper in op hun functies om u te helpen de juiste oplossing voor uw marketinginspanningen te vinden.

Wat moet u zoeken in een alternatief voor CoSchedule?

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Niet elke software kan de schoenen van CoSchedule vullen, laat staan iets meer bieden. Zoek voor een hoogwaardig alternatief naar de volgende kenmerken:

Robuuste kalenders: Uw volgende tool moet u in staat stellen uw contentstrategieën in kaart te brengen en op elk moment een duidelijk chronologisch overzicht van uw campagnes te bieden Taken plannen opties: Hiermee kun je in een paar klikken Taken aan je team toewijzen,werklasten beherenen de voortgang gemakkelijk bijhouden Functies voor samenwerking: De juiste CoSchedule alternatief moet worden verpakt met functies zoals real-time bewerking, digitale whiteboards, engereedschappen voor Redactie die je team op dezelfde pagina houden Sjablonen: Het moet een eersteklas selectie sjablonen bieden voor het ontwikkelen van strategieën,het beheren van marketingcampagnesenkalenders voor content maken5. Robuuste rapportage- en analysemogelijkheden: Het platform moet een gedetailleerd dashboard hebben dat de voortgang naar uw doelen visualiseert en u helpt verbeterpunten aan te wijzen Integraties: Het moet netjes verbinding maken met populaire tools en programma's om je werk gecentraliseerd te houden en te voorkomen dat je tussen apps moet springen om je taken te voltooien AI-tools: Er moet AI worden gebruikt om content voor uw campagnes te maken en ideeën en ontwerpopdrachten te genereren voor e-mails, artikelen, blogs en berichten in sociale media

De 10 beste CoSchedule alternatieven om te gebruiken in 2024

We hebben tientallen CoSchedule alternatieven geanalyseerd en de top 10 voor je op een rijtje gezet die je kunnen helpen om je team te synchroniseren en de marketingsterren te bereiken. Laten we meteen aan de slag gaan en kijken wat de geselecteerde tools te bieden hebben. 💪

Organiseer projecten, plan tijdlijnen en visualiseer het werk van uw team op een flexibele kalender die iedereen op dezelfde pagina houdt

Als een van de beste alternatieven voor CoSchedule, heeft ClickUp een krachtige punch met zijn array van functies voor gezamenlijke marketing .

Het fungeert als een centrale hub voor al je marketinginspanningen. U kunt abonnementen en campagnegerelateerde documenten maken met ClickUp Documenten en verbind ze met specifieke taken en projecten om uw informatie netjes georganiseerd te houden. Voor meer inzicht in de impact van uw marketing- en sociale media-inspanningen gebruikt u ClickUp Dashboards voor onmiddellijke en actuele rapportage op hoog niveau. Gebruik zelfs eerder verzamelde gegevens om digitale abonnementen te maken voor de toekomst en verbeter uw spel!

Plus, als je een helpende hand nodig hebt om ideeën op te doen of campagnes, posts op sociale media, e-mails of briefings op te stellen, dan heb je hier ClickUp AI in uw hoek. Het is een unieke AI-schrijfassistent die je hele schrijftaken uit handen kan nemen met slechts een klein beetje invoer van jouw kant.

Met ClickUp's 15+ weergaven blijf op de hoogte van elke Taak, project en campagne - u zult dol zijn op de Weergave kalender waarmee u activiteiten per dag kunt abonneren , week of maand. En niet te vergeten, het creëren van marketingkalenders en strategieën voor social media content is nog nooit zo eenvoudig geweest, dankzij ClickUp sjablonen die u kunt aanpassen aan uw voorkeuren. 🗓️

ClickUp beste functies

15+ weergaven om uw werkstromen te visualiseren

Digitale whiteboards perfect voor brainstormsessies en samenwerking

ClickUp Documenten voor samenwerking

Gebruiksvriendelijke sjablonen

1.000+ integraties met andere werktools

Krachtige functies voor analyse en rapportage

ClickUp AI voor het genereren van taken, marketing e-mails, campagne briefings en meer

ClickUp limieten

Kan een beetje een leercurve zijn voor nieuwere gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de Workruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Crowdfire

Via: Crowdfire Op zoek naar een platform dat alles te maken heeft met het beheren van uw sociale media? Dan is Crowdfire misschien wel iets voor jou! 🔥

Deze app is ontworpen om het hele proces te vereenvoudigen - van het abonnement en het ontwerp tot het plannen en posten van social media content - en het stressvrij te maken.

Crowdfire biedt een sectie Artikelen waar je samengestelde content voor je sociale media kunt ontdekken op basis van de onderwerpen van je rente (die je kunt selecteren door op de optie "Onderwerpen" in de bovenste balk te klikken). Dit helpt je om je sociale media voortdurend te vullen met verse, relevante content.

Met Crowdfire kun je personaliseerde content maken voor elk social medianetwerk. Je kunt zelfs bekijken hoe je berichten eruit zullen zien voordat je op publiceren drukt en ze inplannen voor een perfecte timing en maximale impact.

Crowdfire heeft fantastische analyse- en rapportageopties. Kies gegevens waarin je geïnteresseerd bent, maak een uitgebreid rapport over al je social media accounts en houd de concurrentie in de gaten om voorop te blijven lopen.

Crowdfire beste functies

Creëer gepersonaliseerde content voor verschillende sociale-medianetwerken

Suggesties voor content op basis van vooraf geselecteerde onderwerpen

Previews van content

Postplanning

Krachtige functies voor rapportage

Crowdfire beperkingen

Sommige gebruikers vermeldden dat ze irrelevante suggesties voor content ontvingen

Zou kunnen profiteren van meer integraties

Crowdfire prijzen

Gratis : $0 (tot drie accounts)

: $0 (tot drie accounts) Plus : $7,48 voor vijf accounts

: $7,48 voor vijf accounts Premium : $37,48 voor 10 accounts

: $37,48 voor 10 accounts VIP: $74,98 voor 25 accounts

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Crowdfire beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (80+ beoordelingen)

: 4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

3. StoryChief

Via: StoryChief Schuifelen tussen meerdere marketingplatforms voor het beheren van content, posten op meerdere social media accounts, copywriting, samenwerken en het opstellen van content kalenders kan ieders geduld op de proef stellen. Gelukkig is er een app die een einde kan maken aan de chaos-StoryChief.

Een van de functies waar je dol op zult zijn, is de complete content kalender waarmee je zowel het grote geheel als de details kunt zien. Organiseer je campagnes, plan posts op verschillende kanalen en start je online aanwezigheid in een handomdraai!

Met de robuuste content management opties van StoryChief heb je de volledige controle. Gebruik filteropties om in te zoomen op relevante content, controleer hoe je artikelen en posts aanslaan bij je publiek en houd deadlines, medewerkers en statusgoedkeuringen bij.

StoryChief biedt AI Power Mode, een krachtige tool die je helpt om blokken van schrijvers te overwinnen en relevante en boeiende content te genereren. Gebruik het om aansprekende campagnes te maken, je aanwezigheid op social media marketing een boost te geven en je blogs en posts in meerdere talen te vertalen. 🤖

StoryChief beste functies

Krachtige kalender voor content met samenwerkingsopties

Moeiteloos beheer van content

AI Power Mode

1.000+ integraties

StoryChief limieten

De prijs kan te hoog zijn voor particulieren of kleine bedrijven

Kan mobiel-vriendelijker

StoryChief prijzen

Controleer de website voor prijsdetails, want er zijn meerdere niveaus en add-on opties

StoryChief beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (30+ beoordelingen)

: 4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ recensies)

4. FeedHive

Via: FeedHive Maak kennis met FeedHive, de tool voor het beheer van sociale media die de voordelen van AI plukt om u te helpen uw online aanwezigheid te verbeteren en uw publiek te betrekken.

Het platform zit boordevol krachtige tools voor abonnementen en content te schalen . Gebruik de drag-and-drop interface om content aan je kalender toe te voegen, posts te bekijken en ze in een paar klikken aan te passen voor verschillende sociale mediaplatforms.

Een andere handige en tijdbesparende functie is de Social Inbox. Hiermee verzamel je alle opmerkingen, vermeldingen en reacties van je sociale media en kun je vanaf één locatie reageren.

De superster van het platform is de schrijfassistent FeedHive Al. Gebruik het om postideeën te genereren, de prestaties van je content te voorspellen, te controleren wat het beste tijdstip van posten is qua bereik en hotspots te analyseren.

FeedHive beste functies

Kalender voor content met slepen en neerzetten

Sociale inbox voor het centraliseren van interacties met volgers

FeedHive AI

3.000+ aanpasbare sjablonen

FeedHive limieten

Af en toe haperingen bij de verificatie

Het ondersteuningsteam van het platform zou sneller kunnen reageren

FeedHive prijzen

Creator : $15/maand voor maximaal vier sociale accounts

: $15/maand voor maximaal vier sociale accounts Merk : $22/maand voor maximaal 10 sociale accounts

: $22/maand voor maximaal 10 sociale accounts Business : $69/maand voor maximaal 100 sociale accounts

: $69/maand voor maximaal 100 sociale accounts Bureau: $239/maand voor maximaal 500 sociale accounts

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

FeedHive beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (80+ beoordelingen)

5. SocialBee

Via: SocialBee Maak van uw business een online sociale bij met SocialBee! Houd uw aanwezigheid op sociale media bij, ga een dialoog aan met volgers en plaats passende content die het publiek aantrekt als beren naar honing. 🐝

Deze tool voor het beheren van sociale media heeft een gemakkelijk te gebruiken dashboard - al uw sociale netwerken worden op de startpagina weergegeven en u kunt uw berichten aanpassen, individuele schema's maken en notificaties voor elk instellen.

Vereenvoudig het beheer van content met de AI-assistent van SocialBee, die afbeeldingen en bijschriften kan genereren terwijl jij andere Taken uitvoert. Dankzij de naadloze integratie van het platform met Canva is het maken van aantrekkelijke visuals een fluitje van een cent!

Als het aankomt op het organiseren van content, staat SocialBee achter je. Je kunt contentcategorieën instellen en berichten plannen op verschillende sociale mediaplatforms op geselecteerde tijden. En je kunt geautomatiseerde berichten pauzeren wanneer je maar wilt - het draait allemaal om flexibiliteit en controle.

Met de gecentraliseerde inbox van het platform kunt u opmerkingen en vermeldingen bijhouden en uw volgers tevreden houden met snelle reacties. U kunt Engage-borden aanmaken voor elk platform om alles georganiseerd te houden en ervoor te zorgen dat er geen commentaar of vermelding tussen de mazen van het net glipt.

SocialBee beste functies

Intuïtief dashboard

Krachtige AI-assistent

Gecentraliseerde inbox

Betrokken boards

SocialBee beperkingen

De UI zou kunnen profiteren van een upgrade

Instellingen voor automatische berichten kunnen traag zijn

SocialBee prijzen

Bootstrap : $24.20/maand per gebruiker

: $24.20/maand per gebruiker Accelerate : $40,80/maand per gebruiker

: $40,80/maand per gebruiker Pro: $82,50/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

SocialBee beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (250+ beoordelingen)

: 4.8/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

6. Postoplan

Via: Postoplan Succesvolle marketingstrategieën zijn meestal gebaseerd op de 5P's van succes -Een goede planning voorkomt slechte prestaties. Dit is de filosofie waarop Postoplan is gebaseerd, omdat het draait om het plannen en inplannen van social media content om tijd te besparen en de productiviteit verhogen.

Met Postoplan kunnen social mediamarketeers de baas zijn over uw content op verschillende social mediaplatforms, allemaal vanaf één plek. Het plannen van posts, het bekijken van previews en het bewerking van publicatietijden zijn slechts een paar klikken verwijderd. Dankzij mass scheduling kunt u uw content maanden vooruit plannen en knelpunten voorkomen.

Postoplan laat je communiceren met je volgers via DM's en commentaren vanuit een gecentraliseerde inbox, zodat je niet meer hoeft te springen tussen apps om snel te reageren.

Het platform heeft twee ingebouwde grafische editors met een bibliotheek van meer dan twee miljoen afbeeldingen, waardoor je snel en eenvoudig adembenemende visuals kunt maken.

Met behulp van AI helpt Postoplan je de beste tijden te vinden om content te plaatsen en een groter publiek aan te trekken.

Postoplan beste functies

Eenvoudige planning van content

Opties voor massaplanning

Gecentraliseerde inbox voor eenvoudige communicatie

Uitstekende grafische editors

AI-gestuurde suggesties voor berichten

Postoplan limieten

De verbinding met Instagram kan traag zijn

Zou kunnen profiteren van verbindingen met minder populaire sociale mediaplatforms

Postoplan prijzen

Start : $69/jaar voor twee accounts

: $69/jaar voor twee accounts Business: $99/jaar voor vijf accounts

Postoplan beoordelingen en recensies

Trustpilot : 4.8/5 (50+ beoordelingen)

: 4.8/5 (50+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (10 beoordelingen)

7. Seismisch (Percolaat)

Via: Seismisch Regelmatig gepersonaliseerde content creëren die relevant is voor uw publiek is een van de grootste marketinguitdagingen. Met Seismic (voorheen bekend als Percolate) ligt de bal bij jou. 🎾

Het platform biedt een unieke functie genaamd Enablement Planner. Het helpt jou en je team om te begrijpen in welke content je publiek geïnteresseerd is en om uitgebreide abonnementen op te stellen waarmee je je doelen kunt bereiken.

Ondertussen kunt u met de optie LiveDocs gegevens uit uw CRM en andere platforms halen en documenten en presentaties genereren die de problemen van uw publiek aanpakken en aansluiten bij hun rente. Met Seismic kunt u content voor verschillende klanten mixen en matchen en honderden (en duizenden!) documenten maken in een paar klikken.

Seismic (Percolate) beste functies

Inschakelingsplanner

LiveDocs

Diverse integraties met populaire platforms

Automatisering van content

Seismische (Percolate) beperkingen

Sommige gebruikers vermelden dat de rapportage verwarrend is

Steilere leercurve

Seismic (Percolate) prijzen

Neem contact op voor prijzen

Seismic (Percolate) beoordelingen en reviews

G2 : 3.7/5 (70+ beoordelingen)

: 3.7/5 (70+ beoordelingen) TrustRadius: 8.1/10 (40+ beoordelingen)

8. Agorapulse

Via: Agorapulse Klaar om wat magie uit te oefenen op sociale media? Agorapulse is een uitgebreide oplossing voor het beheer van sociale media die u de volledige controle over uw content geeft! 🧙

Van de integratie in Canva tot de afbeeldingsknipper, postvoorvertoningen en opgeslagen hashtags, Agorapulse biedt sociale-mediamanagers alles wat ze nodig hebben om content te produceren waar uw publiek dol op zal zijn. Als je geen inspiratie hebt of je berichten moet opleuken, vertrouw dan op de schrijfassistent van het platform om je in de juiste richting te leiden.

Agorapulse functie social listening opties-"hoor" wat mensen zeggen over uw business (en uw concurrentie) en reageer op de gesprekken op een geïnformeerde manier.

Het platform beschikt over alle functies die je nodig hebt voor robuuste analytics. Bekijk relevante statistieken, zie wat werkt voor je publiek en ontdek belangrijke trends, allemaal binnen Agorapulse.

Agorapulse beste functies

Schrijfassistent

Functies voor sociaal luisteren

Geavanceerde analyse- en rapportageopties

Ondersteuntreal-time samenwerking Agorapulse limieten

Ondersteunt minder populaire sociale netwerken niet

Posten plannen kan soms haperen

Agorapulse prijzen

Standaard : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Professioneel : $79/maand per gebruiker

: $79/maand per gebruiker Geavanceerd : $119/maand per gebruiker

: $119/maand per gebruiker Aangepast: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Agorapulse beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (900+ beoordelingen)

: 4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

9. Hootsuite

Via: Hootsuite De aantrekkingskracht van Hootsuite ligt in het gebruiksgemak - met het dashboard kun je alle reeksen voor contentbeheer vanaf één plek beheren. Je kunt content creëren, plannen en publiceren op verschillende kanalen, waardoor je tijd bespaart en de productiviteit verhoogt. 🦉

Heb je geen ideeën meer voor bijschriften of posts? Geen zorgen, want OwlyWriter AI kan je helpen. Het enige wat je hoeft te doen is een prompt schrijven en de schrijfassistent zal antwoorden met interessante ideeën voor content. Je kunt ook de hashtag generator van het platform gebruiken om ervoor te zorgen dat je berichten de juiste mensen bereiken.

Dankzij de bulk social media scheduling, kun je vooruit abonneren en je op iets anders concentreren, wetende dat Hootsuite je berichten automatisch zal publiceren.

Gebruik de kalender en lijstweergaven van het platform om uw gepubliceerde en geplande content te bekijken en gaten en potentiële kansen te ontdekken.

Hootsuite beste functies

Gecentraliseerd dashboard

OwlyWriter AI

Social media in bulk plannen

Meerdere weergaven

Hootsuite beperkingen

UI zou kunnen profiteren van een upgrade

Af en toe wordt het account verbroken

Hootsuite prijzen

Professioneel : $99/maand voor één gebruiker

: $99/maand voor één gebruiker Teams : $249/maand voor drie gebruikers

: $249/maand voor drie gebruikers Business : $739/maand voor vijf gebruikers

: $739/maand voor vijf gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hootsuite beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.400+ beoordelingen)

10. Sprout Sociaal

Via: Sprout sociaal Laat uw marketingcampagnes groeien en bloeien met Sprout Social! ☘️

Met dit alternatief van CoSchedule ben je van A tot Z ingedekt en kun je alles regelen, van het genereren van ideeën voor content tot het publiceren van posts en de communicatie met je publiek.

Vind je creatieve vonk met de Content Suggestions functie van het platform en kom met boeiende posts die je merk weerspiegelen.

Content op het juiste moment posten is cruciaal voor betrokkenheid. In plaats van te analyseren wanneer u moet posten, laat u de algoritmen van Sprout Social het werk doen en de beste timing voorstellen.

Jij en je team kunnen de krachten bundelen en samenwerken aan de content kalender- specifieke activiteiten prioriteren plannen maken voor de lange termijn en hiaten opvullen met waardevol materiaal.

Met dit platform voor sociale-mediabeheer kunt u uw concurrentievoordeel veiligstellen met indrukwekkende AI-powered luistervaardigheden. Houd bij wat het publiek zegt over uw merk en concurrenten, onderzoek de voorkeuren van het publiek, identificeer trends en optimaliseer uw marketing- en sociale-mediastrategie dienovereenkomstig.

Sprout Social beste functies

Suggesties voor content

Algoritmen die de beste tijden analyseren om content te posten

Luisteropties

Kalender voor gezamenlijke content

Sprout Social limieten

Het dashboard kan er onoverzichtelijk uitzien

Het kan wat tijd kosten om de functies van het platform te begrijpen

Sprout Social prijzen

Standaard : $249/maand

: $249/maand Professioneel : $399/maand

: $399/maand Gevorderd : $499/maand

: $499/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sprout Social beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

lees meer over deze_ *Sprout Social concurrenten* _!**_

Alternatieven voor CoSchedule - Ontketen uw marketingpotentieel met het juiste platform

Als je op zoek bent naar een social media management platform of een tool om je te helpen bij het plannen en plaatsen van content op het juiste moment, dan zal een van de CoSchedule alternatieven die we hebben besproken zeker bij je passen.

Samenwerken aan marketingideeën en succesvolle campagnes lanceren met ClickUp

Maar als u op zoek bent naar een all-in-one oplossing die krachtige marketingtools biedt en eersteklas Taak- en projectmanagement toevoegt aan zijn uitgebreide lijst met functies, clickUp proberen gratis! 💯