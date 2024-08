Een marketingroutekaart maken (met sjablonen)

Een marketingroutekaart naar een marketing beheren r is als een recept voor een chef-kok-onmiskenbaar essentieel voor het gedetailleerd beschrijven van de ingrediënten en stappen die nodig zijn voor succes.

Maar wat vertaalt zich naar succes in marketing?

De meeste bedrijven definiëren marketing succes door te kijken naar zeer verschillende resultaten. Sommige verwachten misschien dat het marketingteam resultaten oplevert op het gebied van inkomsten of dat het de verkoop helpt om inkomsten of groei te genereren.

Ondertussen kan een ander bedrijf kijken naar statistieken zoals websiteverkeer, sociale media-interacties, merkbekendheid, marketing gekwalificeerde leads, enz.

Een marketing roadmap lost de kloof tussen idee en actie op door marketeers te helpen de voortgang bij te houden. Het stroomlijnt de manier waarop marketingteams functioneren. Het helpt de leden van het team om te begrijpen waarvoor ze verantwoordelijk zijn in de grotere context.

Gebruik deze gids om een marketingstrategie op te stellen die past bij de jaarlijkse strategie en de zakelijke doelstellingen van uw organisatie.

**Wat is een marketing roadmap?

Een marketing roadmap is een document dat visueel laat zien wat uw marketingstrategie is en hoe uw marketinginitiatieven zullen evolueren.

Geef het weer als een tijdlijn voor het voltooien van uw marketingdoelen . Net als bij elke andere routekaart neem je een startdatum op, markeerpunten (mijlpalen in het project) en een eindpunt (deadline).

In termen van het marketingproces zet je al je digitale marketinginspanningen uit tegen een vast tijdschema.

Vervolgens deel je dit marketingdraaiboek met je executive team, marketingteam en andere sleutelstakeholders om feedback, buy-in en begeleiding te krijgen voor je strategische marketinginitiatieven.

**Wat zijn de voordelen van een marketing roadmap?

Wilt u uw project voltooien volgens specificaties, op tijd en in lijn met de doelstellingen van uw bedrijf?

Probeer dan een marketing roadmap te maken, ook wel bekend als een strategie roadmap.

Een marketing roadmap, of in lekentaal een marketing abonnement, maakt het voor je marketing team eenvoudiger om te weten waar je aan toe bent:

Welke marketingactiviteiten nog te doen

Hoe marketingdoelen te bereiken

Wanneer de voortgang van huidige taken te evalueren

Enzovoort.

Andere voordelen van een marketing roadmap zijn onder andere:

Visualiseert hoe elk marketinginitiatief bijdraagt aan bredere doelen van het bedrijf, zodat uw inspanningen gericht zijn op de juiste statistieken

Biedt een duidelijk overzicht van alle geplande marketingactiviteiten, zoals campagnes, het aanmaken van content en gebeurtenissen, en splitst uit wat er nog gedaan moet worden en wanneer

Helpt specifieke marketingdoelen te stellen en de stappen in kaart te brengen om ze te bereiken, zodat u de voortgang effectief kunt meten en aanpassingen kunt maken

Stelt managers in staat om middelen toe te wijzen, zoals budget, tijd en mankracht, zodat het niet te laat is om knelpunten of problemen aan te pakkenbeperkingen in middelen* Omvat tijdlijnen en mijlpalen voor elke activiteit om deadlines te beheren en het team op schema te houden

Maakt een probleemloze samenwerking tussen de leden van het team en belanghebbenden mogelijk en bevordert een gedeeld begrip van het marketing abonnement

**Wie kan een marketingroutekaart gebruiken?

Marketingroutekaarten zijn niet alleen voor marketingmanagers of leidinggevenden. De waarheid is dat elke professional die een rol heeft in het uitstippelen, plannen, uitvoeren of implementeren van marketingplannen, een marketing roadmap kan gebruiken het evalueren van marketingcampagnes kunnen baat hebben bij het gebruik van een marketing roadmap. Hier volgt een nadere blik:

**Dit is de meest conventionele gebruiker van een marketing roadmap. Managers kunnen de roadmap gebruiken om doelen te stellen, tijdlijnen bij te houden, middelen toe te wijzen en de huidige voortgang door te geven aan belanghebbenden.

Programmeurs van content: Schrijvers, grafisch ontwerpers en videografen kunnen het marketingdraaiboek gebruiken om hun werk af te stemmen op het grotere marketingplan, zodat hun creatieve inspanningen de vastgestelde doelen ondersteunen.

Social Media Managers: De rol bestaat uit het coördineren van verschillende campagnes op verschillende platforms. Een marketingstappenplan kan deze professionals helpen om content in te plannen, betrokkenheid bij te houden en het succes van verschillende campagnes te meten.

SEO Specialisten: Zij kunnen een stappenplan gebruiken om hun zoekwoordstrategieën uit te stippelen, sEO doelen bijhouden en presenteren de groei in de zoekresultaten van de site in de loop van de tijd.

PR-professionals: Een marketingstappenplan kan PR-professionals helpen bij het plannen van persberichten en het bijhouden van media-aandacht.

Productmanagers: Voor degenen die op het punt staan een nieuw product of functie te lanceren, kan een marketingroutekaart nuttig zijn bij het op één lijn brengen van alle teams die betrokken zijn bij de lancering en het bijhouden van de Taken die eraan voorafgaan.

Verkoopteams: Verkoopprofessionals kunnen marketingroutekaarten gebruiken om te begrijpen wanneer nieuwe leads van marketingcampagnes worden verwacht, zodat ze beter kunnen prospecteren en leads beter kunnen opvolgen.

In wezen kan een goed gestructureerde marketingroutekaart operationele procedures stroomlijnen en de productiviteit verhogen voor alle rollen die gekoppeld zijn aan de marketinginspanningen van een bedrijf.

Onderdelen van een marketingroadmap

Elke marketing roadmap ziet er anders uit, afhankelijk van wie hem maakt. De marketingmanager gebruikt componenten die het beste passen bij zijn werkstijl om een marketingsjabloon te maken dat is aangepast aan hun behoeften.

Succesvolle marketingstappenplannen delen echter een paar gemeenschappelijke componenten:

Timeframe: Bevat de start- en einddatum om aan te geven wanneer marketingactiviteiten voltooid zullen zijn; gebruik een tijdschaal zoals dagen, weken, maanden, etc. om uw marketing roadmap duidelijker te maken

Bevat de start- en einddatum om aan te geven wanneer marketingactiviteiten voltooid zullen zijn; gebruik een tijdschaal zoals dagen, weken, maanden, etc. om uw marketing roadmap duidelijker te maken Doelen: Geeft meetbare en tijdgebonden zakelijke doelen aan in het format van een marketing roadmap om te benadrukken wat er bereikt moet worden samen met de KPI's voor succes

Geeft meetbare en tijdgebonden zakelijke doelen aan in het format van een marketing roadmap om te benadrukken wat er bereikt moet worden samen met de KPI's voor succes Initiatieven: Geeft strategische richting aanproject planning en benadrukt sleutel aandachtsgebieden voor uw marketing roadmaps

Geeft strategische richting aanproject planning en benadrukt sleutel aandachtsgebieden voor uw marketing roadmaps Overzicht: Biedt een visueel overzicht van de roadmap van de marketingcampagne en de gezamenlijke inspanning om te communiceren wat er wanneer gebeurt

Biedt een visueel overzicht van de roadmap van de marketingcampagne en de gezamenlijke inspanning om te communiceren wat er wanneer gebeurt Activiteiten: Vertegenwoordigt Taken endeliverables waaraan de marketing- en ontwikkelingsteams moeten werken, zoals landingspagina's, lanceringen van apps, persberichten, enzovoort, om aanstaande marketingactiviteiten te benadrukken

Vertegenwoordigt Taken endeliverables waaraan de marketing- en ontwikkelingsteams moeten werken, zoals landingspagina's, lanceringen van apps, persberichten, enzovoort, om aanstaande marketingactiviteiten te benadrukken Status: Geeft marketingdoelen, marketinginitiatieven, marketingabonnementen en meer aan ten opzichte van je roadmap voor projecten

Soorten marketingroadmaps

1. Portfolio Roadmap: Een portfolio roadmap is handig voor marketingmanagers die verschillende projecten tegelijk beheren. Deze roadmap geeft een overkoepelende weergave van alle initiatieven of projecten en laat zien hoe ze aansluiten bij de strategie en doelen van de organisatie. Het helpt bij het beheren van middelen voor verschillende projecten, het afstemmen van deadlines en het synchroniseren van alle belanghebbenden.

2. Strategie roadmap: Een strategie roadmap is een visuele weergave op hoog niveau van uw marketingstrategie. Het geeft strategische marketingdoelstellingen weer en benadrukt de belangrijkste initiatieven die zullen helpen om deze doelstellingen te bereiken. Deze roadmap is uitstekend voor het communiceren van de grote lijnen en de richting van uw reclame-inspanningen aan belanghebbenden.

3. Roadmap marketingactiviteiten: Dit type roadmap gaat over het operationele aspect van uw marketingstrategie. Het bevat details over specifieke taken en activiteiten die je team zal ondernemen om de marketingstrategie uit te voeren. Dingen zoals het aanmaken en promoten van content, social media campagnes, het organiseren van gebeurtenissen, PR, etc., kunnen allemaal worden uitgezet op een tijdgebonden schema in de marketing activiteiten roadmap.

4. Routekaart productlancering: De routekaart productlancering is ideaal voor de marketing van nieuwe producten en schetst alle noodzakelijke Taken, deadlines en middelen die nodig zijn om een nieuw product of een nieuwe dienst met succes op de markt te brengen. Het omvat alles van voorbereidend marktonderzoek en positioneringsstrategieën tot promotiecampagnes en evaluaties na de lancering.

5. Stappenplan voor contentmarketing : Dit stappenplan richt zich op het maken, verdelen en bijhouden van content die is ontworpen om een specifiek target publiek aan te trekken en te binden. Het kan onder andere gaan om blogberichten, video's, e-mailcampagnes en content voor sociale media. In dit stappenplan wordt meestal ook beschreven wie de content gaat maken, wanneer deze wordt gepubliceerd en via welke kanalen deze wordt verspreid.

6. SEO Marketing Stappenplan: Een SEO marketing stappenplan beschrijft de strategieën en taken om de zichtbaarheid van een website te verbeteren in de zoekmachine rankings. Het kan trefwoordonderzoek omvatten, on-page en off-page optimalisaties, linkbuilding strategieën en het bijhouden van statistieken om de prestaties te evalueren. Dit stappenplan houdt iedereen op dezelfde pagina over SEO prioriteiten en doelen.

Sjablonen voor stappenplan marketing

Het navigeren door marketing kan vaak een ingewikkelde reis lijken. Gelukkig hebben we sjablonen om het minder ontmoedigend te maken. Deze kant-en-klare lay-outs dienen als een routekaart om uw marketingreis in kaart te brengen en een duidelijk pad naar uw doelen te bieden.

ClickUp Marketing Stappenplan Sjabloon

Bereik succes op het gebied van marketing zonder u in het zweet te werken met het ClickUp Marketing Plan Sjabloon

ClickUp Strategisch marketing abonnement Sjabloon

Gebruik ClickUp's sjabloon voor een strategisch marketingplan om bruikbare doelstellingen voor uw team in te plannen

Hoe maak je een marketingroutekaart?

Leer hoe je binnen enkele minuten een marketing roadmap maakt voor je executive team en leden van je team.

Onthoud eerst dat uw marketingstappenplan verschillende formulieren kan aannemen: een checklist met taken, een content kalender een Kanban-bord of een Gantt grafiek. Welk format je ook kiest, het maken van een marketing roadmap verloopt volgens een vastomlijnd proces.

Maak er een door deze stappen te volgen:

Stap 1: Beoordeel op basisniveau

Begrijp wat u eerst moet abonneren. Vraag:

Gebruik ik het stappenplan voor een project zoals een enkele blogpost, de lancering van een website, enz

Gebruik ik het voor een volwaardige campagne met meerdere Taken, activiteiten en deelprojecten?

Gebruik ik het om mijn jaarlijkse strategie te organiseren?

Stap 2: Begin na te denken over de betrokken stappen

Het is tijd om te brainstormen en de grotere Taken op te splitsen in kleinere, meer haalbare brokken. Vraag:

Welke elementen, principes en Taken moet ik in kleinere delen opsplitsen?

Welke stappen zijn nodig om de deliverables te voltooien?

Welke benchmarks moet ik gebruiken om de voortgang bij te houden?

Welke Taken vereisen meer coördinatie voor een naadloze uitvoering?

Stap 3: Aan de slag met de tijdlijnen

De volgende stap is het toevoegen van een tijdlijn aan uw initiatieven.

Gebruik een van de volgende maatstaven om een realistische tijdscomponent aan uw doelen toe te voegen:

Driepuntsschatting verwijst naar het gemiddelde van je best-case, gemiddelde en worst-case tijdsinschatting voor het project

Bottom-up schatten vereist dat je tijdsinschattingen krijgt van de betrokken teams en deze bij elkaar optelt

Analoog schatten betekent het schatten van de tijd van een project, afhankelijk van de tijd die nodig is voor soortgelijke projecten

Parametrisch schatten verwijst naar het baseren van een schatting op interne of externe rapportages en gegevens

Stap 4: Breng uw projecten en taken in kaart in uw favoriete software voor projectmanagement

Als u nog geen tool voor projectmanagement hebt gekozen, is ClickUp een goede keuze. ClickUp biedt alle functies die nodig zijn om robuuste marketingstappenplannen te maken voor een geïntegreerde marketingcampagne!

Hier zijn enkele functies van ClickUp die uw marketingactiviteiten zullen verbeteren:

ClickUp biedt AI-ondersteuning: Het schrijven en opstellen van marketingstrategieën en -taken kan tijdrovend zijn. ClickUp Brein kan u helpen bij het schrijven van snellere, effectievere e-mails, blogs en andere digitale content die deel uitmaken van uw marketingstappenplan.

Het schrijven en opstellen van marketingstrategieën en -taken kan tijdrovend zijn. ClickUp Brein kan u helpen bij het schrijven van snellere, effectievere e-mails, blogs en andere digitale content die deel uitmaken van uw marketingstappenplan. Visualiseren met weergave van Gantt grafiek: MetClickUp's Gantt Weergavekunt u mijlpalen van projecten, deadlines en de relaties tussen taken en mijlpalen in uw marketing roadmap visualiseren, zodat u zeker weet dat u niets mist.

MetClickUp's Gantt Weergavekunt u mijlpalen van projecten, deadlines en de relaties tussen taken en mijlpalen in uw marketing roadmap visualiseren, zodat u zeker weet dat u niets mist. Delen van documenten in samenwerkingsverband: ClickUp Documenten stellen u in staat om eenvoudig documenten met betrekking tot uw marketing roadflow te delen, samen te werken en te integreren in uw workflow, zodat elk lid van uw team op dezelfde pagina zit.

ClickUp Documenten stellen u in staat om eenvoudig documenten met betrekking tot uw marketing roadflow te delen, samen te werken en te integreren in uw workflow, zodat elk lid van uw team op dezelfde pagina zit. Doelen instellen: ClickUp Doelen helpt u duidelijke, meetbare doelen te stellen en automatisch uw voortgang bij te houden, zodat u zeker weet dat uw stappenplan is afgestemd op het bereiken van uw einddoelen.

ClickUp Doelen helpt u duidelijke, meetbare doelen te stellen en automatisch uw voortgang bij te houden, zodat u zeker weet dat uw stappenplan is afgestemd op het bereiken van uw einddoelen. Projectmanagement: Of u nu een eenvoudige contentkalender maakt of een complexe geïntegreerde marketingcampagne, ClickUp biedt u de tools om uw projecten en taken effectief in kaart te brengen en uw voortgang bij te houden, zodat de implementatie van uw marketingroadmap efficiënter verloopt.

Start uw abonnement met Marketing Roadmaps

De meeste marketing teams zitten tot hun knieën in het afhandelen van meerdere projecten tegelijk.

Ze houden misschien geen rekening met de onmiddellijke behoeften van het target publiek. Ze kunnen gedwongen worden om vooruit te lopen op het schema door incompetent werklastbeheer.

Ze kunnen de inspanningen van de hele organisatie op het spel zetten als de middelen plotseling niet meer beschikbaar zijn. Een sjabloon voor een marketing roadmap neemt veel van deze hoofdpijn weg.

Het maken van campagne roadmaps is de beste manier om uw marketingcampagnes te definiëren en opnieuw uit te vinden. Het voegt meer structuur toe aan uw marketingplanningsproces . Het maken van een aparte portfolio roadmap helpt je om het hele project in de gaten te houden.

Als u niet zeker weet hoe en waar u moet beginnen, probeer dan ClickUp's Gratis sjablonen voor marketingplannen en optimaliseer uw marketingprojecten vanaf het begin. Een marketinginitiatief moet gebruikmaken van de sterke punten van cross-functionele teams en KPI's voor marketingsucces behalen ClickUp helpt u deze belofte na te komen voor alle projecten. Probeer een demo en ontdek het zelf!