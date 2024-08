Een dag uit het leven van een marketingmanager: Inzichten van experts

Marketingmanagers zijn veelzijdige professionals die cruciaal zijn voor het succes van marketingactiviteiten. Het is hun taak om het marketingwerk te plannen en daarbij rekening te houden met de algemene bedrijfsstrategie. Ze wijzen middelen toe en bewaken de voortgang van de operatie en de bedrijfsontwikkeling, helpen ideeĆ«n om te zetten in resultaatgerichte campagnes. šŸ™Œ

De lijst met dagelijkse verantwoordelijkheden van de marketingmanager is lang en divers. Van het deelnemen aan vergaderingen met het hoger management en teamgenoten tot het oplossen van problemen - hun dag zit boordevol activiteiten. Daarom moeten ze georganiseerd zijn en gebruik maken van de beschikbare tools en automatisering.

Als je geĆÆnteresseerd bent in dit veeleisende maar lonende beroep, lees er dan meer over in dit artikel. We beschrijven een dag uit het leven van een marketingmanager, met veelvoorkomende taken, uitdagingen en technologie.

Wie is een marketingmanager?

Marketing is een veelzijdige operatie waarbij verschillende soorten professionals betrokken zijn, zoals tekstschrijvers, marktonderzoeksanalisten en grafische ontwerpers. De marketingmanager fungeert als schakel tussen al deze rollen.

Hij of zij plant, coƶrdineert en overziet de marketing- of reclame-inspanningen van het hele team of bureau en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Naast management nemen ze vaak deel aan de productie en bewerking van content, ideeƫnvorming en het onderhouden van public relations.

Om al dit werk te kunnen doen, moet de marketingmanager beschikken over:

Organisatie- en tijdmanagementvaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Leiderschapskwaliteiten

Creativiteit en nieuwsgierigheid

Strategisch denken

Probleemoplossende vaardigheden

Marketingmanagers moeten zich opwerken tot deze rol. Ze beginnen als marketeers, dan certificering in een specifiek marketinggebied en bereiken hun droombaan via interne of externe promotie. In de meeste gevallen is een marketingdiploma niet nodig voor deze carriĆØre, maar ervaring en relevante technische kennis wel. šŸ“š

Taken en verantwoordelijkheden van een marketingmanager

De taken van een marketingmanager variƫren afhankelijk van de bedrijfstak, de grootte van de organisatie en vele andere factoren. Hun typische verantwoordelijkheden omvatten:

Marketingcampagnes plannen : De manager moet de missie van de werkgever en de behoeften van de klant begrijpen en vervolgens zijn creativiteit en strategisch denken gebruiken om campagne-ideeƫn te genereren en te ontwikkelen. Ze nemen ook deel aan de definitie, implementatie en herziening vanmarketingdoelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's)

De manager moet de missie van de werkgever en de behoeften van de klant begrijpen en vervolgens zijn creativiteit en strategisch denken gebruiken om campagne-ideeƫn te genereren en te ontwikkelen. Ze nemen ook deel aan de definitie, implementatie en herziening vanmarketingdoelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) Managen van verschillende resources: De marketingmanager wijst werk toe op basis van individuele capaciteiten en vaardigheden en verdeelt demarketingbudget *Toezicht houden op de uitvoering van campagnes: De manager controleert en neemt deel aan de uitvoering van campagnes en biedt ondersteuning waar nodig. Hij moet ervoor zorgen dat de taken van het marketingproject op tijd worden uitgevoerd

De marketingmanager wijst werk toe op basis van individuele capaciteiten en vaardigheden en verdeelt demarketingbudget *Toezicht houden op de uitvoering van campagnes: De manager controleert en neemt deel aan de uitvoering van campagnes en biedt ondersteuning waar nodig. Hij moet ervoor zorgen dat de taken van het marketingproject op tijd worden uitgevoerd Prestatiecijfers analyseren: Samen met specialisten bewaakt de manager de KPI's tijdens en na de campagne. Ze schrijven marketingrapporten om het hogere management op de hoogte te houden van de voortgang en prestaties

Samen met specialisten bewaakt de manager de KPI's tijdens en na de campagne. Ze schrijven marketingrapporten om het hogere management op de hoogte te houden van de voortgang en prestaties Verbeterstrategieƫn opstellen: Door de prestaties van het team te beoordelen en deze te vergelijken met die van concurrenten, identificeert de manager gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en past hij zijn aanpak voor toekomstige projecten aan

Pro tip: Marketingmanagers hebben veel op hun bordje, maar een productiviteitstool zoals ClickUp helpt enorm. Het helpt hen tijdens de hele levenscyclus van een project. Zo kunnen ze alle bewegende delen in de gaten houden en repetitief administratief werk automatiseren. De ClickUp Marketing Teams Sjabloon heeft alle tools die een marketingmanager nodig heeft om te beginnen met plannen. ā­

Plan uw marketingcampagnes en leid uw team naar succes met ClickUp's Marketing Teams Template

Inzicht in het dagelijks leven van een marketingmanager

De dagelijkse taken van een marketingmanager veranderen met de verschillende projectfasen, opkomende problemen en veranderende behoeften van de klant. Hieronder beschrijven we een typische dag.

Eerste helft van de dag: Strategie en planning

Meestal begint het eerste uur van de werkdag van een marketingmanager met koffie en het controleren op e-mails en berichten. ā˜•

Nadat ze hun cafeĆÆneboost hebben gehad, bereiden ze zich voor op de dag door hun persoonlijke takenlijst en het taakbeheerplatform te bekijken. Ze delegeren werk aan hun teamleden en herinneren hen eraan dat ze deadlines moeten respecteren en de database moeten bijwerken.

Een aanzienlijk deel van de dag gaat naar vergaderingen, zoals:

Dagelijkse stand-ups

Wekelijkse brainstormsessies

Individuele check-in meetings met teamgenoten

Vergaderingen met de supervisor en andere hoger geplaatsten

Aangezien de meeste communicatie asynchroon verloopt, biedt een vergadering een waardevolle gelegenheid voor directe interactie en snelle besluitvorming.

De marketingmanager moet regelmatig contact opnemen met teamleden om hun voortgang te beoordelen, hulp te bieden en vragen of problemen te beantwoorden. Als er problemen opduiken, wordt het oplossen ervan de prioriteit van de manager. Door snel te handelen, kunnen ze ervoor zorgen dat de marketingprojectplan blijft op schema.

Vergaderingen met leidinggevenden bestaan meestal uit ideeƫn, strategische planning en voortgangsupdates.

Pro tip: Managers kunnen de ClickUp Vergaderingen Sjabloon om vergaderingen te plannen, agenda's te schrijven en notities te verzamelen.

ClickUp's Vergaderingen Sjabloon heeft alles wat u nodig hebt om uw vergaderingen te plannen en voor te bereiden

Een deel van de dag van een marketingmanager gaat op aan onderzoek en ideeƫn. Ze volgen trends op sociale media en andere kanalen, onderzoeken de marketingstrategieƫn van concurrenten en bedenken creatieve nieuwe campagnes.

Ondanks hun bovennatuurlijke vaardigheden zijn marketingmanagers ook mensen. Ze genieten net zoveel van hun lunchpauze als ieder ander. šŸŒ®

Tweede helft van de dag: Toepassing en beoordeling

Het tweede deel van de dag besteedt de marketingmanager meestal aan het toezicht houden op het werk en ervoor zorgen dat het in lijn is met de strategie - ze managen teams. Dat kan het volgende inhouden:

Toezicht houden op de marketingactiviteiten en individuele prestaties

Inhoud beoordelen en goedkeuren voor publicatie

Hiaten in de kalender identificeren

Brainstormen over nieuwe content en campagnes

Cruciale inhoud schrijven, zoals advertenties, landingspagina's en posts op sociale media

Processen in kaart brengen om de workflow te evalueren en te verbeteren

Prestatieanalyses bestuderen om gebieden voor verbetering te identificeren

Feedback is een essentieel onderdeel van marketingactiviteiten. De manager is verantwoordelijk voor het ontvangen, geven en implementeren ervan.

Ze vormen de brug tussen de hogere en lagere niveaus van de organisatie. Ze vertegenwoordigen en balanceren de behoeften van beide groepen. Als hogere leidinggevenden feedback geven, moet de manager ervoor zorgen dat dit wordt weerspiegeld in het werk van elke deelnemer. Als het team van de manager zorgen heeft die de betrokkenheid van het hoger management vereisen, is de manager verantwoordelijk voor het communiceren ervan.

Aan het einde van de werkdag zorgt de marketingmanager meestal voor de administratie en houdt hij de werkplekken georganiseerd. Hij of zij beantwoordt eventuele overgebleven berichten en bereidt zich voor op de volgende dag. šŸŒ‡

Marketingmanagement in de business-to-business sector

Business-to-business (B2B) marketing vereist een andere managementaanpak dan business-to-consumer (B2C) marketing. Het doelpubliek is kleiner en beter geĆÆnformeerd en er staat meer op het spel, wat langere verkoopcycli betekent.

Het doel van B2B marketing is om geloofwaardigheid en vertrouwen in het merk op te bouwen. Het doel is ook om langdurige klantrelaties te onderhouden met gerichte inhoud en gepersonaliseerde berichten. Terwijl B2C vertrouwt op massa- en sociale media tot de gebruikelijke marketingkanalen van B2B behoren:

Contentmarketing

E-mailmarketing

Evenementen

Professioneel netwerken

De B2B-contentmarketingstrategie draait om geavanceerde educatieve content die waarde toevoegt aan de behoeften van de klant. Het benadrukt ook de impact van het product of de dienst op het bedrijf van de klant.

Wat de metriek betreft, richt de B2B marketingmanager zich op langetermijnresultaten in plaats van op onmiddellijke resultaten. Ze meten meestal customer lifetime value (CLV), conversiepercentages en return on investment (ROI).

Pro tip: Door al deze details is de besluitvorming van de B2B marketing manager complexer en zijn er meer belanghebbenden bij betrokken. Daarom is het essentieel om een effectieve tool te hebben om alle kennis, deelnemers en activiteiten te organiseren. De ClickUp B2B Bedrijf Marketing Plan Sjabloon is daar de perfecte tool voor! ā£ļø

Voer succesvolle B2B-marketingcampagnes met ClickUp's B2B Bedrijfsmarketingplan Sjabloon

Veelvoorkomende uitdagingen als marketingmanager

Marketingmanagers worden dagelijks met veel uitdagingen geconfronteerd. Sommige zijn plotseling en onverwacht, maar andere horen bij het vak. Hieronder bespreken we de meest voorkomende uitdagingen van dit beroep en de beste manieren om ermee om te gaan.

Beperkt budget

De meeste marketingmanagers krijgen wel eens te maken met een beperkt budget. Beperkingen kunnen vele oorzaken hebben, zoals het verschuiven van prioriteiten binnen de organisatie en economische omstandigheden.

Om hiermee om te gaan, moeten marketingmanagers hun marketingplan en zorgvuldig middelen toewijzen. Ze moeten duidelijke doelen stellen zodat ze prioriteit kunnen geven aan initiatieven die het meest relevant zijn. Daarna moeten ze kanalen en tactieken evalueren en uitkiezen die het minst kosten maar de meeste resultaten opleveren. Meestal zijn dat sociale media, e-mail, contentmarketing en klantenreferenties.

De manager kan misschien kosten besparen door te onderhandelen met leveranciers. Hun strategie richten op klantbehoud in plaats van klantenwerving kan ook kosteneffectief zijn. Studies hebben keer op keer aangetoond dat het werven van nieuwe klanten veel duurder is dan het behouden van bestaande.

De marketingmanager moet toezicht houden op de activiteiten om ervoor te zorgen dat de productiviteit van het marketingbureau bij alle taken. Ze moeten prestatieanalyses monitoren zodat ze hun marketingplan kunnen bijstellen voor optimale resultaten en ROI. šŸ’ø

Constante veranderingen

Het plan van een marketingmanager mag nooit statisch zijn. Het moet meegroeien met verschuivingen in klantgedrag en marketingtrends. Om ervoor te zorgen dat hun afdeling of bureau bijblijft, moet de manager voortdurend onderzoek doen en op de hoogte blijven. Dit kunnen ze doen door:

Marktonderzoek: Het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens, zoals klantanalyses, en kwalitatieve gegevens met behulp van enquĆŖtes en focusgroepen

Het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens, zoals klantanalyses, en kwalitatieve gegevens met behulp van enquĆŖtes en focusgroepen Online bronnen: De manager moet regelmatig relevante en geloofwaardige publicaties lezen om up-to-date te blijven

De manager moet regelmatig relevante en geloofwaardige publicaties lezen om up-to-date te blijven Analyse van concurrenten: Andere bureaus hebben de veranderingen misschien al opgepikt en het kan nuttig zijn om hun werkwijzen en aanpassingsmethoden te bestuderen

Andere bureaus hebben de veranderingen misschien al opgepikt en het kan nuttig zijn om hun werkwijzen en aanpassingsmethoden te bestuderen Evenementen in de sector: Conferenties en andere evenementen zijn een uitstekende manier om meer te weten te komen over de huidige stand van zaken in de sector en trends te bespreken met andere professionals

Pro tip: Marketing managers kunnen hun ideale enquĆŖtes samenstellen en deze moeiteloos met klanten delen met behulp van ClickUp Formulieren . En het beste deel? Het platform kan reacties automatisch omzetten in uitvoerbare taken.

Grote hoeveelheden gegevens

Hoewel gegevens cruciaal zijn voor het succes van een marketing- of reclamebureau, kunnen ze gemakkelijk overweldigend worden als het bureau groter wordt. šŸ˜¶ā€šŸŒ«ļø

Daarom moet de marketingmanager zijn gegevensbronnen zorgvuldig kiezen. Ze moeten KPI's identificeren voor hun doelen en irrelevante gegevens die alleen maar ruimte innemen, elimineren. Ze moeten ook een solide gegevensbeheersysteem hebben om gegevens uit meerdere bronnen te integreren, organiseren en toegankelijk te maken.

Het is raadzaam om gebruik te maken van automatisering om gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren, omdat dit tijd bespaart en fouten vermindert.

Gegevens moeten ook veilig, nauwkeurig en volledig zijn - de manager moet robuuste maatregelen voor gegevensbeveiliging implementeren. Ze moeten ook de gegevens controleren en valideren om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor analyse.

Hoge werkdruk en stress

Gezien het aantal verantwoordelijkheden per dag is de rol van marketingmanager stressvol. Dit is vooral waar als ze nieuw zijn in het leiderschap of de moeilijke taak hebben om hun activiteiten uit te breiden, processen te standaardiseren en strategieƫn te creƫren om de komende jaren van groei te begeleiden .

Ook al voelt het niet altijd mogelijk, managers moeten pauzes nemen en aan zelfzorg doen. Daarnaast moeten ze doen wat ze kunnen om hun werk beter beheersbaar te maken.

De sleutel tot het omgaan met een hoge werkdruk is een nauwgezette organisatie. De manager kan niet het werk van anderen overnemen. Ze moeten weten hoe ze taken effectief kunnen delegeren zodat niemand overwerkt raakt, ook zij niet. Ze kunnen dit doen door de workflow van hun marketingteam te analyseren en voortdurend te herzien als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Pro tip: Het visualiseren van het proces maakt het opsporen van wegversperringen, het opstellen van verbeteringsstrategieƫn en het afstemmen van het teamwerk eenvoudiger. De ClickUp Swimlane Stroomdiagram Sjabloon is een snelle en creatieve manier om een workflow in kaart te brengen, afdelingsactiviteiten op te splitsen en aan te geven welke deelnemers verantwoordelijk zijn voor elke activiteit.

Begrijp en stem uw team af op elk proces met ClickUp's Swimlane Flowchart Template

Tegenwoordig bestaat er verschillende technologie om marketingactiviteiten te helpen plannen en overzien. De manager zou hier gebruik van moeten maken om wat last van zijn schouders te halen.

Of ze nu een klein bedrijf op de markt brengen of een wereldwijde organisatie, moet de marketingmanager tools gebruiken om de dagelijkse marketingactiviteiten te stroomlijnen, de zichtbaarheid van het werk te garanderen en fouten of miscommunicatie te voorkomen.

Marketingmanagers vertrouwen op analysetools om gegevens over de prestaties van marketingcampagnes te verzamelen en te beoordelen. Met deze tools kunnen ze gegevensgestuurde beslissingen nemen om hun inspanningen te optimaliseren.

Terwijl tools voor analyse zich concentreren op recente en specifieke inzichten, geven tools voor business intelligence (BI) managers een breder beeld van het bedrijfslandschap, waarbij gegevens uit meerdere bronnen worden verzameld. BI tools en hun inzichten helpen het doelklantenbestand te begrijpen en de algemene bedrijfsstrategie te sturen.

Met gespecialiseerde tools voor zoekmachineoptimalisatie (SEO), e-mail, sociale media en contentbeheer kunnen marketingmanagers campagnes plannen en uitvoeren via verschillende kanalen. U kunt deze gebruiken:

SEO-tools: Inzicht bieden in websiteprestaties en belangrijke zoekwoorden om organisch verkeer via zoekresultaten te helpen verhogen Emailmarketingtools: Managers in staat stellen gerichte berichten op te stellen, de distributie van e-mails te automatiseren en klanten door de verkooptrechter te leiden Sociale media management tools: Maken het gemakkelijker om content te organiseren, in te plannen, op verschillende platforms te plaatsen en het succes ervan te volgen, zodat consistentie en betrokkenheid verzekerd zijn Contentbeheertools: Bieden de contentmarketingmanager een ruimte om samen teksten te maken en te bewerken, deze op te slaan en later te verspreiden

Als marketing een ruimtemissie was, zou een projectbeheertool het controlecentrum zijn. šŸ§‘ā€šŸš€

Deze tools maken het werk zichtbaar en stellen de manager in staat om het effectief toe te wijzen, waarbij ze hem ondersteunen tijdens alle projecten. ClickUp's Marketing Suite is een uitgebreide, flexibele en schaalbare werkruimte ontworpen met managers in gedachten. Hiermee kunt u met gemak complexe multi-channel campagnes bedenken en uitvoeren. Je kunt taken aanmaken en plannen, ze onderverdelen in subtaken en checklists, bestanden en beschrijvingen toevoegen. Om werk toe te wijzen, ga je naar de ClickUp Werklastweergave om de individuele beschikbaarheid te beoordelen en ervoor te zorgen dat niemand overboekt is.

Met ClickUp's Gantt-weergave en Tijdlijnweergave kunt u effectieve projectdraaiboeken opstellen en de campagneschema's bijhouden. De Kalenderweergave fungeert als een interactieve inhoudskalender, die je kunt versieren met kleuren en stickers om hem minder alledaags te maken.

Visualiseer de tijdlijn van uw campagne met de ClickUp Gantt-weergave

ClickUp kan uw enige bron van waarheid zijn. Naast werk kunt u al uw documenten, personeelsgegevens en klantgegevens opslaan en organiseren, inclusief contactgegevens en gedragsinzichten.

Nu we het toch over gegevens hebben, u kunt uw perfecte ClickUp Dashboard met meer dan 50 kaarten en beoordeel de voortgang van projecten in Ć©Ć©n oogopslag.

Volg de voortgang naar uw marketingdoelen met ClickUp Dashboards

Automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) in marketing hebben een belangrijk stempel gedrukt op de sector en het werk van de manager. šŸ¤–

AI kan veel gegevens in Ć©Ć©n keer verzamelen en interpreteren en de behoeften en trends van klanten voorspellen. Daardoor kunnen managers inzichten krijgen en proactieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun campagnes nu en in de toekomst succesvol zijn.

AI en automatisering verminderen handmatige inspanningen en besparen tijd. Ze kunnen e-mails en berichten plannen en personaliseren en de planning en productie stroomlijnen.

ClickUp erkent het belang van deze technologische ontwikkelingen en heeft ze ook geĆÆmplementeerd. ClickUp kan automatiseren verschillende repetitieve en administratieve taken automatiseren. Het beschikt over meer dan 100 automatiseringen en je kunt zelfs aangepaste automatiseringen maken.

Plus, de AI-assistent van het platform, ClickUp Brein kan:

Statusrapporten maken

Taken onderverdelen in subtaken

Tabellen automatisch vullen met gegevens

Inhoud schrijven en bewerken, zoals artikelen, e-mails, casestudy's en contentbriefings

Spellingcontrole, samenvattingen maken en de toon van teksten aanpassen

Campagne-ideeƫn genereren ClickUp integreert met meer dan 1.000 tools waardoor u een gestroomlijnde workflow kunt creƫren met uw favoriete stapel.

ClickUp Brain helpt u bij het schrijven van casestudy's, statusrapporten, blogs en vele andere materialen die cruciaal zijn voor marketingteams

Hulpmiddelen voor samenwerking en communicatie

Marketing is een teamprestatie, maar heeft tools nodig om die te vergemakkelijken en samenhangend te maken. šŸ¤

ClickUp biedt marketingteams vele manieren om in realtime samen te werken. U kunt inhoud schrijven en proeflezen met ClickUp Documenten -de rijke teksteditor van het platform. ClickUp wordt geleverd met proefdrukmogelijkheden waardoor beoordelaars specifieke feedback kunnen geven op creatieve middelen door middel van annotaties. En als je wilt brainstormen en diagrammen wilt maken, gebruik dan ClickUp Whiteboards .

Communicatie is net zo eenvoudig omdat u en uw team input kunnen delen binnen de app via taakcommentaren, de Chatweergave en geĆÆntegreerde e-mail.

Schrijf en polijst uw tekst als een team in ClickUp Docs

Marketingmanagement met ClickUp

Nu u hebt gelezen over de dagelijkse routine van een marketingmanager, denkt u dat u hebt wat nodig is om te slagen in deze rol?

Marketingmanagement is geen sinecure. Het brengt veel verschillende verantwoordelijkheden met zich mee en kan het succes van een marketingteam maken of breken. Door zorgvuldige planning en grondig toezicht helpen managers de kloof te overbruggen tussen de aanvankelijke strategie en het eindproduct - merkbekendheid en verkoop.

Als al dit werk intimiderend lijkt, wanhoop dan niet. De meeste marketingmanagers beginnen hun carriĆØre als marketeer en ontwikkelen hun expertise na verloop van tijd. Iedereen kan dit bereiken met motivatie, hard werken en de juiste hulpmiddelen. Aanmelden voor ClickUp en begin uw reis naar uitstekend marketingmanagement vandaag nog! šŸ›©ļø