Marketingkosten optimaliseren voor een betere ROI: De ultieme marketingbudgetgids [2024]

Iedereen in het financiële vak zal bevestigen dat het plannen van een marketingbudget zowel een kunst als een wetenschap is. Als je te gul met geld omspringt, loop je het risico dat je andere groei-investeringen blokkeert. Maar als je te weinig uitgeeft, gaat je hele sales funnel de mist in! 😅

Het kalibreren van uw marketinguitgaven is een niet-onderhandelbaar onderdeel van het afstemmen van uw doelen van uw business met algemene marketinginitiatieven. Maar er zijn verschillende obstakels die je kunnen vertragen, zoals het gebrek aan betrouwbare marktvoorspellingen of processilo's. Volgens statistieken van MDG Advertising is 91% van de bedrijven van mening dat onjuiste gegevens de hoofdschuldige zijn voor verkeerde marketinguitgaven.

Het gemiddelde marketingbudget maakt bijna 10% uit van de totale bedrijfsinkomsten en geen enkel bedrijf kan het zich veroorloven om dat soort middelen te verspillen aan een budget met het risico op overbesteding en een slechte ROI. Gelukkig hebben we de juiste tips en strategieën om je te helpen.

Onze gids voor marketingbudgetten zal je helpen om een aantal concepten te verkennen om goed afgeronde marketinginvesteringen te bedenken en veelvoorkomende valkuilen te vermijden.

Bonus: We zullen ook onderzoeken hoe u een effectieve toewijzing van marketingbudgetten onder de knie kunt krijgen met ClickUp , een gratis te gebruiken oplossing voor marketing en projectmanagement.

Wat is een marketingbudget?

Elk marketing abonnement is gericht op het verbeteren van de return on investment (ROI) van het bedrijf. Je moet zien of de campagne genoeg inkomsten oplevert om de marketingkosten te rechtvaardigen. Een marketingbudget is uw kader om zorgvuldig elke marketinggerelateerde financiële toewijzing te schetsen binnen vooraf vastgestelde normen, zodat u zeker weet dat u geld uitgeeft aan vaste doelen.

Het omvat elk aspect van de marketinguitgaven en specificeert het wie, wat, waarom en hoe van elke verwachte uitgave, meestal verspreid over een kwartaal tot een volledig boekjaar.

Deze strategische toewijzing van middelen zorgt ervoor dat uw marketingstrategieën in harmonie zijn met overkoepelende bedrijfsdoelstellingen - u kunt middelen kanaliseren naar campagnes die klaar zijn om de hoogste ROI op te leveren en marketinginvesteringen vermijden die niet lucratief zijn.

Een voorgesteld marketingbudget wordt over het algemeen nauwkeurig onderzocht, goedgekeurd en toegewezen, vaak maanden voordat de target marketingcampagne plaatsvindt. Het is echter een dynamisch document en je kunt het altijd aanpassen aan de huidige zakelijke doelstellingen, doelgroep , concurrentielandschap en markttrends. ⚡

Pro tip: Het maken van een budget voor marketinguitgaven is veel eenvoudiger als je het juiste kader hebt, namelijk marketingbudget sjablonen om mee te beginnen. Waarom onderzoekt u niet de ClickUp sjabloon voor marketingbudgetten ?

Maximaliseer uw ROI met het ClickUp Marketing Budget Sjabloon. Voorspel toekomstige marketinguitgaven, optimaliseer kosten en heb volledige controle over uw budgetteringsprocessen

Het helpt zelfs de meest complexe marketingbudgetten om te zetten in gemakkelijk te volgen visuele budgetten. Het uitgebreide overzicht op één pagina van het marketingbudget sjabloon helpt u bij het voorspellen en bijsturen.

Waarom is een marketingbudget belangrijk en is het de moeite waard om er een te maken?

Veel marketeers zullen beweren dat het opstellen en bijwerken van een marketingbudget tijdrovend is, omdat je nooit 100% nauwkeurige schattingen kunt krijgen. Het opstellen van een robuust marketingbudget abonnement biedt echter vele voordelen, zoals:

Vooruit plannen: Maanden van tevoren geld toewijzen voor projecten, zodat de uitvoering moeiteloos verloopt

Maanden van tevoren geld toewijzen voor projecten, zodat de uitvoering moeiteloos verloopt Middelen uitbreiden: Freelancers en nichemarketingmedewerkers inhuren om uw creatieve ruimte te verbeteren

Freelancers en nichemarketingmedewerkers inhuren om uw creatieve ruimte te verbeteren ROI beoordelen: Bereken uw Marketing Return on Investment (MROI) om weloverwogen beslissingen te nemen die in lijn zijn met uw marketingdoelstellingen bedrijfsdoelstellingen *Waarde aantonen: Toon de waarde van marketingactiviteiten en budgettoewijzing voor alle projecten aan aan leidinggevenden van het bedrijf

Bereken uw Marketing Return on Investment (MROI) om weloverwogen beslissingen te nemen die in lijn zijn met uw marketingdoelstellingen bedrijfsdoelstellingen *Waarde aantonen: Toon de waarde van marketingactiviteiten en budgettoewijzing voor alle projecten aan aan leidinggevenden van het bedrijf Meten van voortgang: Vergelijk voortgang van jaar tot jaar,de effectiviteit van elk project bijhoudenmarketingproject

Waar gaat een marketingbudget naartoe?

In het verleden gaven traditionele marketingteams de voorkeur aan fysieke flyers, banners en tv-advertenties voor het succes van het bedrijf. In het huidige tijdperk is de situatie volledig omgedraaid, dankzij een merkbaar grotere focus op digitale marketing.

Volgens een 2023 onderzoek van Deloitte besteden bedrijven meer dan 50% van hun marketingbudget aan digitale marketing, waarbij 19% naar mobiele activiteiten gaat en 17% naar advertenties in sociale media.

Gebaseerd op de laatste trends, zijn hier de kostenplaatsen van een standaard marketingcampagne:

Betaalde reclame, inclusief PPC, banners en tv-advertenties

Conferenties, beurzen of tentoonstellingen in winkels

Brochures, grafisch ontwerp en productverpakking

Marketing van content (blog en posts op sociale media)

Freelancers, beïnvloeders en bureaus voor public relations (PR)-taken

Enquêtes, focusgroepen en marktonderzoeken

Software, websiteonderhoud en digitale infrastructuur

Giveaways en promotiemateriaal

Diverse operationele kosten

Waaruit bestaat een schriftelijk budget voor marketingcampagnes?

Bij het opstellen van een budget gaat het dus niet alleen om het opnemen van financiële informatie. Je moet contextuele componenten toevoegen aan je voorspellingen zodat iedereen die ze bekijkt een volledig beeld kan krijgen van het initiatief.

Een goed afgerond marketingbudget bestaat meestal uit:

Financiële doelstellingen: Een duidelijk overzicht van financiële doelen gekoppeld aan marketingstrategieën

Een duidelijk overzicht van financiële doelen gekoppeld aan marketingstrategieën Strategie voor positionering : Definieert hoe het merk zich positioneert binnen de markt

Definieert hoe het merk zich positioneert binnen de markt Merkstrategie : De overkoepelende strategie om de merkidentiteit te versterken

De overkoepelende strategie om de merkidentiteit te versterken Product- of dienstenoverzicht: Uitgebreide details over de producten en diensten en hun werkingunieke waarde proposities *Specifieke budgetdoelen: Gedetailleerde doelen per product, distributiekanaal of klantenservice

Uitgebreide details over de producten en diensten en hun werkingunieke waarde proposities *Specifieke budgetdoelen: Gedetailleerde doelen per product, distributiekanaal of klantenservice Verkoopabonnement: Strategieën om de verkoop te stimuleren in overeenstemming met de marketinginspanningen

Strategieën om de verkoop te stimuleren in overeenstemming met de marketinginspanningen Belangrijke campagnes: Identificatie en overzicht van belangrijke marketingcampagnes

Identificatie en overzicht van belangrijke marketingcampagnes Data voor evaluatie van de voortgang: Geplande tijdlijnen om de status van het budget te evalueren aan de hand van vastgestelde benchmarks

Hoe berekent u een redelijk marketingbudget? Gebruikelijke benaderingen

De Richtlijnen van de Amerikaanse Small Business Administration raden aan om ongeveer 7-8% van je totale bruto omzet aan marketing toe te wijzen. Op omzet gebaseerde marketingbudgetten kunnen echter behoorlijk eendimensionaal zijn.

8% van je omzet investeren in marketing is alleen mogelijk als je winstmarges redelijk groot zijn. Hoewel het gemakkelijk is voor gevestigde bedrijven, kunnen bedrijven die quitte spelen, of erger nog, met verlies draaien, dit percentage niet toewijzen.

Er zijn een paar andere manieren om je target marketingbudget te berekenen, zoals:

Competition-matched budgeting: Je bent bereid om evenveel uit te geven als je concurrenten. Dit is meestal het principe dat wordt gebruikt voor het berekenen van digitale reclame-uitgaven

Je bent bereid om evenveel uit te geven als je concurrenten. Dit is meestal het principe dat wordt gebruikt voor het berekenen van digitale reclame-uitgaven Nul-op-de-meter budgettering: Je vertrouwt niet op eerdere gegevens, maar begint een budget vanaf nul en verantwoordt elke uitgave om goedkeuring te krijgen. Je moet:

Je huidige marketingdoelen identificeren Prioriteit geven aan welke marketingtactieken meer middelen nodig hebben Elke toewijzing controleren om overbesteding te voorkomen

Je vertrouwt niet op eerdere gegevens, maar begint een budget vanaf nul en verantwoordt elke uitgave om goedkeuring te krijgen. Je moet: Objective-based budgeting: Je stelt een budget op gebaseerd op de target doelstelling met weinig tot geen kostenbeperkingen

6 stappen om succesvolle marketingbudgetten te creëren

Een marketingbudget is een gezamenlijke inspanning van de financiële managers, marketingteams en programmaleiders van uw bedrijf. Het creëren van een effectief marketingbudget is echter meer dan alleen mensen en nummers. Het gaat om het uitstippelen van een pad voor groei en strategische actie.

Hier volgt een kort overzicht van zes cruciale stappen voor het opstellen van uw marketingbudget. Om het proces te vereenvoudigen, hebben we functies gedemonstreerd met de ClickUp Marketing Suite om bepaalde stappen op te splitsen. 🌟

Stap 1: Bepaal je marketingstijl en doelen

De eerste stap bij het opstellen van een marketingbudget is het schetsen van de doelstellingen die het budget rechtvaardigen. Je kunt bijvoorbeeld overwegen om doelen in te stellen die gericht zijn op:

Het verhogen van de verkoop

Versnellen van leadgeneratie

Het vergroten van de naamsbekendheid

Merk herpositioneren

Precisie is echter essentieel. Vaag wekelijkse doelen zoals "omzet verhogen" missen duidelijkheid en richting. Hier is een oefening die je kunt doen:

Aantekening maken van je overkoepelende zakelijke doelen Bepaal marketingdoelstellingen op korte en lange termijn:

Doelen voor de korte termijn richten zich op onmiddellijke verbeteringen, zoals het verlagen van bouncepercentages op websites of het stimuleren van online adverteren Doelen op lange termijn omvatten bredere prestaties, zoals zoekmachineoptimalisatie of efficiënte automatisering van marketing Stelsleutel prestatie-indicatoren (KPI's)-deze zullen later helpen bij het kwantificeren van specifieke zaken binnen het budget

Gebruik ClickUp Doelen om uw marketingdoelen met meetbare KPI's. Houd doelen wekelijks, maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks bij en koppel ze direct aan specifieke taken of projecten, zodat uw marketinginspanningen voortdurend worden verbeterd.

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare targets

Tip: Als u moeite hebt met het opstellen van uw marketingdoelen, houd u dan aan de SMART (Specifiek, Meetbaar, Bereikbaar, Relevant en Tijdgebonden) criteria voor een gerichte instelling van doelen. Het kader stelt je in staat om je doelen realistisch en haalbaar te houden.

Stap 2: Onderzoek waar uw concurrenten aan uitgeven

Zodra je je doelen kent, begin je met het onderzoeken van de marketinguitgaven van je concurrenten. Stel om te beginnen deze twee vragen:

_Wie presteert goed in de branche? welke marketingstrategieën en budgetten gebruiken ze?

Bestudeer kanalen zoals websitemarketing, sociale media, video en PPC-advertenties. Bestudeer de marketingtactieken, berichtfrequentie en succesmodellen van concurrenten. Identificeer overeenkomsten en verschillen met die van jezelf om je unique selling proposition te bepalen.

Een snel hulpmiddel nodig om te vergelijken? Gebruik de ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse om de status van alle marktleiders en concurrenten in kaart te brengen. Het biedt een interactieve weergave die flexibele merkwijziging en positionering mogelijk maakt. U kunt hun budgetprestaties evalueren op basis van vooraf ingestelde statistieken of hun sterke en zwakke punten identificeren en slimmere strategieën ontwikkelen.

Zodra je de nummers op orde hebt, kun je meteen beginnen met het documenteren van je budget met behulp van ClickUp Documenten . Voeg geneste pagina's toe, pas de styling en tabellen aan en werk in realtime samen met uw marketingcollega's aan uw voorgestelde budget. 🧮

Werk samen met teamleden in ClickUp Docs om lettertypes aan te passen, relaties met Taken toe te voegen of Taken rechtstreeks in het document te koppelen

Als u geen tijd wilt verspillen aan het schrijven van onderzoeksrapporten, gebruik dan ClickUp's AI-generator voor marktonderzoeken om binnen enkele seconden goed gestructureerde marketingdocumenten te produceren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp AI Tools voor marketingteams Schrijf een voorbeeld van een casestudy /$$$img/

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren

Stap 3: Creëer prioriteiten voor uw marketinguitgaven

Marketingteams moeten onderscheid maken tussen essentiële uitgaven en onnodige add-on's. Door uw budget te organiseren en uitgaven te correleren met resultaten, kunt u bepalen waar u moet investeren en waar u op moet bezuinigen.

Neem PR-campagnes instance, hier moet je je richten op tools die je target publiek effectief betrekken, wat het bedrag rechtvaardigt dat je uitgeeft aan de aanschaf van deze tools.

Met behulp van prestatiegegevensanalyse kunt u de marketingkanalen met de hoogste ROI identificeren en een budget toewijzen op basis van de impact en het potentiële rendement van elk kanaal.

De ClickUp prioriteit matrix sjabloon vereenvoudigt het proces met een 2×2 matrix gebaseerd op urgentie en belang. U kunt sticky notes met kleurcodes gebruiken om marketinginitiatieven weer te geven op basis van de ROI die ze genereren. Als uw blogpostcampagne bijvoorbeeld de hoogste ROI genereert, kunt u deze in het sjabloon labelen als High Importance.

Breng teamcommunicatie samen in één ruimte met ClickUp Chat en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen

Stap 6: Implementeer het budget en verzamel regelmatig feedback

Implementeer uw budget niet zomaar en vergeet het. Een regelmatige herziening van uw marketing-abonnement en -budget is essentieel om gelijke tred te houden met veranderende bedrijfsbehoeften.

Gebruik analyses van uw marketingsoftware om de ROI te beoordelen en uw budget aan te passen op basis van veranderingen in de markt of de effectiviteit van de campagne. Meet KPI's voor elke campagne en elk kanaal om de toewijzing van het budget te optimaliseren.

Een slimme manier om uw marketingbudget te bewaken is het instellen van financiële cirkeldiagrammen en grafieken in ClickUp Dashboards . Van prioriteren en deprioriteren tot voortgang bijhouden en teamprestatie-evaluatie, dit is de plek waar u moet zijn als u een overzicht wilt hebben van uw projecten. 📈

Gebruik drill-down in ClickUp Dashboards om taken binnen de grafiek te wijzigen of bij te werken voor naadloze bewerkingen

Vergelijk maandelijks of per kwartaal de werkelijke uitgaven met de prestatiecijfers en pas de toewijzingen in realtime aan - de wijzigingen worden onmiddellijk weergegeven in uw werkruimte.

ClickUp maakt het ook gemakkelijk om uw bijgewerkte bedrijfsstrategie, verkoopkalender, productreleases en target klantdocumenten te delen met uw marketing team. Als u wilt, kunt u hun feedback vragen via aangepaste ClickUp Formulieren .

Maak het formulier van uw dromen en verbeter uw intakeproces met de aanpasbare functie Formulieren van ClickUp

Als u nieuwe Taken voor budgetoptimalisatie hebt, kunt u deze organiseren in de Weergave kalender zodat je geen enkele deadline mist.

Organiseer projecten, plan tijdlijnen en visualiseer het werk van uw team op een flexibele kalender in ClickUp

Een marketingbudget maken: Veelgemaakte fouten

De instelling van uw marketingbudget omvat talloze ingewikkelde componenten, waardoor er veel ruimte is voor fouten. Eigenaars van kleine bedrijven worstelen vaak met de toewijzing van marketingbudgetten omdat ze zich geen professionals kunnen veroorloven om hen te begeleiden.

Let op deze veelgemaakte fouten bij het opstellen van het budget.

Vertrouwen op het marketingbudget van vorig jaar

De markt verschuift voortdurend omdat de prioriteiten van de consument veranderen. Wat het ene jaar effectief werkte, kan het volgende jaar zijn effect verliezen.

Herzie uw marktbudget grondig om te begrijpen hoe technologische vooruitgang, politieke verschuivingen, opkomende sociale bewegingen en andere factoren het consumentengedrag hebben beïnvloed. Timely klantinzichten zal u helpen marketingkansen te identificeren of slechte investeringen eruit te halen voordat ze tot enorme verliezen leiden.

Slecht evenwicht tussen traditionele reclame en alternatieve marketing

Business moet investeringen balanceren tussen beproefde en opkomende strategieën om wendbaar te blijven.

Het vinden van de perfecte marketingstrategie gaat vaak gepaard met proefversies en fouten. Het is zeldzaam om bij de eerste poging de ideale aanpak te vinden. Overdrijf echter niet met experimenteren. Kies niet voor willekeurige, ongerichte benaderingen, maar voor marketinginitiatieven die bewezen hebben betrouwbaar te werken.

twijfel je nog steeds over de ideale toewijzing van je marketingbudget? De 70-20-10 regel kan u helpen om tot een evenwichtig kader te komen. Zo werkt het:

70% van je budget gaat naar bewezen succesvolle strategieën 20% om nieuwe strategieën te verkennen De resterende 10% blijft over voor experimentele benaderingen, zodat er ruimte is voor innovatie en het nemen van risico's

Te veel prioriteit geven aan het werven van nieuwe klanten

Hoewel er in marketing vaak veel nadruk wordt gelegd op het werven van nieuwe betalende klanten, is het koesteren van bestaande klanten van grote waarde.

Onderzoek wijst uit dat het werven van een nieuwe klant ongeveer vijf keer meer kost dan het behouden van een bestaande klant. Bovendien, onderzoek door Frederick Reichheld van Bain & Company tonen aan dat een toename van slechts 5% in klantenbinding beoordeling kan de winst met wel 95% verhogen.

Het opbouwen van loyaliteit onder uw bestaande klanten is niet alleen kosteneffectief, maar bevordert ook een sterkere en duurzamere relatie met uw klanten, wat aanzienlijk bijdraagt aan succes op lange termijn.

Vertrouwen op onjuiste gegevens

Analytische gegevens vergemakkelijken geïnformeerde besluitvorming waardoor je berekende risico's kunt nemen, soms vertrouwend op instinct of intuïtie. Het gebruik van onnauwkeurige of onbetrouwbare gegevens kan je budgetplanningsproces aanzienlijk beïnvloeden.

Het hebben van grote hoeveelheden gegevens garandeert echter niet automatisch de kwaliteit ervan. Het is essentieel om robuuste dataschoningsstrategieën toe te passen om duplicaten, onnauwkeurigheden en andere vormen van slechte data te elimineren.

Geniet van naadloze marketingcommunicatie en budgettering met ClickUp

Heeft u genoeg van marketingbudgetten die haperen in plaats van bloeien? Het opstellen van een uitgebreid marketingbudget kan aanvoelen als jongleren met spreadsheets in een circustent. 🤹

Maar met een alles-in-één oplossing als ClickUp is het brainstormen, plannen en uitvoeren zo eenvoudig als wat. Plus, de AI-assistent kan je team helpen om na verloop van tijd efficiënter te werken. Gratis aanmelden om meer te ontdekken.