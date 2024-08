De 10 beste marketingcertificeringen om je carrière te laten groeien

Het is niet eenvoudig om de aandacht van je doelgroep te trekken als je met velen concurreert. Daarom moeten marketeers tegenwoordig conventionele en onconventionele marketingtechnieken leren om een plaats voor zichzelf te veroveren.

Bijblijven en op de hoogte blijven is uiterst belangrijk geworden. Een krachtige manier om je vaardigheden te verbeteren en je expertise aan te tonen is het behalen van marketingcertificeringen, of je nu een nieuweling bent of een doorgewinterde marketeer.

In deze gids voor marketingcertificeringen gaan we in op de voordelen van het behalen van een certificering, de verschillende soorten certificeringen, de 10 beste certificeringen waar je naar moet zoeken en meer.

Voordelen van marketingcertificeringen

Hier zijn enkele van de belangrijkste carrièrevoordelen van het hebben van een marketingcertificering.

Concurrentievoordeel: Op de arbeidsmarkt, waar meerdere kandidaten solliciteren, helpen marketingcertificeringen je een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van andere sollicitanten. Gebruik deze certificeringen om je sollicitatie op te laten vallen, zodat potentiële werkgevers het opmerken Carrièrevooruitgang: Binnen een team van marketeers hebben degenen die zichzelf bijscholen met marketingcertificeringen een professionele voorsprong op hun teamgenoten. Dit zal op de lange termijn leiden tot snellere promoties en een betere loopbaanontwikkeling Verhoogde inzetbaarheid: Wanneer recruiters en marketingleiders marketingtalent zoeken, zullen kandidaten met marketingcertificeringen opvallen en meer kans hebben om hun interesse te wekken. Meer interesse van de recruiters betekent meer mogelijkheden voor inzetbaarheid Netwerken: De meeste marketingcertificeringsprogramma's bieden een geweldige kans om te netwerken met mensen met dezelfde interesses. Je docenten en klasgenoten fungeren als je professionele netwerk wanneer je op zoek bent naar de volgende grote stap in je carrière of wanneer je deskundige begeleiding nodig hebt Beter salaris: Het hebben van een of meer marketingcertificeringen en een professionele graad zal je opleidingskwalificatie verbeteren en je profiel hoger plaatsen voor een betere beloning. Het biedt ook een betere hefboomwerking bij de recruiters tijdens salarisonderhandelingen

Soorten marketingcertificeringen

We kunnen marketingcertificeringen grofweg in vier categorieën indelen. Hier volgt een kort overzicht van de soorten marketingcertificeringen en hoe ze je helpen bij je professionele ontwikkeling en carrièregroei op de lange termijn.

Digitale marketingcertificeringen

Digitale marketing is een veelgevraagd vakgebied met veel technische knowhow en recruiters zijn altijd op zoek naar het juiste talent. Het behalen van een digitale marketingcertificering is een van de beste manieren om op te vallen en te laten zien dat u goed uitgerust bent om alles aan te kunnen wat een marketingbureau of een snelgroeiend SaaS-bedrijf u voor de voeten werpt.

Een fulltime digitale marketing certificeringscursus zal waarschijnlijk alles behandelen van zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine marketing (SEM), pay-per-click (PPC) advertising en Google Ads tot social media marketing en social media advertising.

Een digitale marketing certificering zal je trainen om betere

marketingplannen

bereik een hogere ROI op campagnes, stel doelgerichtere doelgroepen in, verbeter conversieratio's en neem datagestuurde beslissingen met behulp van gedragsanalyse.

Contentmarketingcertificeringen

Inhoud die op de website of sociale media van een bedrijf wordt gepubliceerd, betrekt het doelpubliek effectief en vindt potentiële klanten. In marketing is 'inhoud koning', wat u ook doet Daarom is er wereldwijd altijd vraag naar contentmarketeers.

Contentmarketingcertificeringen begeleiden je bij het ontwikkelen van een contentstrategie. Vervolgens krijg je begeleiding bij het maken van inhoud die je publiek aanspreekt, het schrijven van pakkende advertentieteksten, het optimaliseren van social media-profielen, het werven van

klantenbeheer

vaardigheden en meer.

E-mailmarketingcertificeringen

In de wereld van digitale reclame heeft e-mailmarketing nog steeds een concurrentievoordeel door het grote aantal gebruikers. In 2024 zullen er ongeveer ~4,3 miljard wereldwijde e-mailgebruikers en het aantal neemt voortdurend toe.

Een gereputeerde e-mailmarketingcertificering omvat alles om je te helpen je lijst met e-mailpubliek te laten groeien. De cursus leert je hoe je de verschillende tools voor e-mailmarketing kunt gebruiken, hoe je je e-mail kunt plannen en hoe je je klantenlijst kunt uitbreiden

marketingkalender

, sjablonen voor e-mails maken met slepen en neerzetten, uw doelgroeplijsten segmenteren, tips om boeiende inhoud te schrijven, e-mails maken

marketingworkflows

en analyseer uw e-mailanalyses.

Inbound marketingcertificeringen

Inbound marketing trekt potentiële klanten aan door marketingberichten op maat te maken met behulp van inhoud. Brian Halligan, de medeoprichter en ex-CEO van HubSpot, heeft de term 'Inbound marketing' bedacht

Inbound marketing certificeringen zullen je helpen strategieën te creëren voor het aantrekken van klanten, betrokkenheid en tevredenheid - de drie belangrijkste pijlers van een bedrijf.

Je leert over het creëren van inhoud die je prospects tijdens hun kooptraject informeert, het schrijven van lead-nurturing inhoud, het beheren van campagnes, het creëren van automatiseringsstrategieën en het gebruik van

AI-marketingtools

.

10 marketingcertificeringen om te voltooien in 2024

Hier zijn 10 marketingcertificeringen om je carrière vooruit te helpen. Kies er een die bij je doelen past.

1. Google Ads Certificering

via

Google advertentiecertificering

De

Google Advertentie Certificering

is een officiële erkenning door Google dat je een expert bent in het gebruik van hun online reclametools. Momenteel kun je kiezen uit de volgende 11 Google Ads Certificeringen.

Google Ads Zoeken

Google Ads Weergave

Google Ads Video

Advertenties

Google Ads Apps

Google Ads Meting

Google Ads Zoekprofessional

Google Ads Weergave Professional

Google Ads Video Professioneel

Google Advertentie Creatief

Offline verkoop laten groeien

Behaal Google Ads-certificaten via

Skillshop

, een Google-platform, om toegang te krijgen tot hun leermiddelen en beoordelingen. Deze certificeringen zijn bedoeld voor mensen die aan hun digitale marketingcarrière beginnen.

Professionals in het middensegment die een opfriscursus nodig hebben over de nieuwste trends en functies in Google Ads, kunnen ook de Google Ads-certificaten behalen.

Deze certificeringen zijn een jaar geldig en moeten daarna regelmatig worden verlengd. We raden je aan je certificering jaarlijks te vernieuwen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends.

Interessegebied: Digitale marketingprofessionals

Aangeboden door: Google

Certificeringskosten: Gratis

Geldigheid: Verplichte verlenging na één jaar

2. HubSpot Inbound Marketing Certificering

via

Hubspot

Marketingstrateeg David Meerman Scott zegt dat inbound marketing marketeers in staat stelt om "hun weg te verdienen" in het bewustzijn van een klant in plaats van binnen te dringen via betaalde advertenties.

De

HubSpot Inbound Marketing Certificering

helpt je een ideale buyer persona te creëren, marketingprocessen te optimaliseren, marketingworkflows te automatiseren en AI-tools te gebruiken.

HubSpot is een van de beste plaatsen om de kunst van inbound marketing onder de knie te krijgen en een inbound marketing certificering te behalen.

Onderwerp van interesse: Digitale marketeers, inbound marketeers en marketingleiderschap op instapniveau

Aangeboden door: HubSpot

Certificeringskosten: Gratis

Geldigheid: Verplichte verlenging na 2 jaar

3. Professioneel Gecertificeerd Marketeer (PCM®)

via

Amerikaanse Marketingvereniging

AMA biedt de Professioneel Gecertificeerd Marketeer (PCM®) drie cursussen.

Digitale marketing

Marketingmanagement

Inhoud Marketing

Elk van deze cursussen biedt diepgaande kennis in de corresponderende vakgebieden. Deze certificering biedt extra waarde als je al lid bent van de AMA.

De Professional Certified Marketer (PCM®) certificering is geldig voor een periode van drie jaar, waarna je doorlopend onderwijs moet volgen in de vorm van Continuing Education Units (CEU's) om je opnieuw te certificeren bij de AMA.

Interessant onderwerp: Voor alle marketingprofessionals

aangeboden door: American Marketing Association (AMA)

Certificeringskosten: Vanaf $ 249 voor AMA leden en vanaf $ 349 voor niet-leden

Geldigheid: 3 jaar

4. HubSpot Inhoud Marketing Certificering

via Hubspot De HubSpot Academy's Content Marketing Certificering De cursus stelt je in staat om aantrekkelijke, deelbare content te schrijven die de aandacht van het publiek trekt en de conversie verbetert.

Je leert alles van het creëren van een langetermijnstrategie voor contentmarketing tot het effectief promoten van je content en het meten van de prestaties van je content.

Interessant onderwerp: Beginnende contentmarketeers

Aangeboden door: HubSpot

Certificeringskosten: Gratis

Geldigheid: Verplichte verlenging na 2 jaar

De Advanced Digital Marketing Certification is een programma van vijf maanden met toegewijde 1:1 mentorsessies. Marketeers die zich verder willen bekwamen, zullen baat hebben bij deze cursus.

Interessegebied: Digitale marketinginstituten en -professionals

Aangeboden door: Indian Institute of Digital Education (IIDE)

Certificeringskosten: $1400

Geldigheid: Voor altijd

6. SEO Toolkit Cursus

via Semrush De toonaangevende experts in de marketingindustrie hebben de SEO Toolkit Cursus door Semrush Academy. Deze certificering door Semrush is een van de wereldwijd erkende SEO-cursussen in de digitale marketinggemeenschap en richt zich op nieuwkomers die dit veld willen betreden.

De cursus behandelt onderwerpen zoals organisch zoeken, keyword analytics, backlinks, organisch verkeersinzicht, Google analytics, keyword magic tools, SEO content templates, on-page SEO checkers, backlink audits en nog veel meer.

Onderwerp van interesse: Digital marketing freshers

Aangeboden door: Semrush

Certificeringskosten: Gratis

Geldigheid: 1 jaar

7. Certificering sociale mediamarketing

via Hootsuite De Marketingcertificering voor sociale media van Hootsuite behandelt alles van het bouwen van een social media-strategie tot het opbouwen van een organisch publiek door middel van contentmarketing.

In tegenstelling tot andere certificeringen vervalt deze niet en is deze levenslang geldig. Beginnende social media-marketeers en managers op middenniveau hebben baat bij deze cursus.

Interessant onderwerp: Socialemediamarketeers

aangeboden door: Hootsuite

Certificeringskosten: $199

Geldigheid: Voor altijd

8. OMCP Digitale Marketing Certificering

via OMCP De OMCP Digitale Marketing Certificering is voor professionals met gevarieerde marketingervaring, uitgebreide training en technische knowhow voor digitale marketing best practices.

De OCMP-certificering is de gouden standaard voor digitale marketingcertificering. De certificering vereist het slagen voor de OMCP Digital Marketing Certification en enkele toelatingscriteria zoals een minimum aantal werkuren, een postdoctorale graad of een geschikte marketingcursus.

Interessant onderwerp: Digitale marketingmanagers, marketingleiderschap

Aangeboden door: OMCP

Certificeringskosten: $395

Geldigheid: 2 jaar

9. Inhoud Marketing Certificering

via Universiteit voor inhoudmarketing De Inhoud Marketing Certificering van CMI biedt training voor contentmarketingstrategie, het beheren van de contentlevenscyclus, contentmarketinganalyse en het creëren van een merkstem.

Deze certificering is perfect voor marketingprofessionals die zich willen specialiseren in contentmarketing, starters die het vakgebied willen betreden, schrijvers en social mediamarketeers die content willen samenvoegen met marketingstrategie.

Onderwerp van interesse: Contentmarketing

Uitgegeven door: Content Marketing Institute (CMI) & American Marketing Association

Certificeringskosten: $995

Geldigheid: 12 maanden toegang

10. Cursus E-mailmarketing voor gevorderden

via Simplilearn De Geavanceerde e-mailmarketing cursus van Simplilearn leert u doelgerichte e-mailcampagnes te maken, boeiende onderwerpregels en e-mailteksten te schrijven, uw e-mailmarketinglijst op te bouwen en e-mailanalyses bij te houden.

Simplilearn bekijkt en actualiseert deze gratis cursus voortdurend om hem relevant te houden voor de huidige e-mailmarketingtrends.

Interessant onderwerp: Groeimarketeers en e-mailmarketing freshers

aangeboden door: Simplilearn

Certificeringskosten: Gratis

Geldigheid: Voor altijd

Beheer uw marketingcarrière met ClickUp

Marketing is een complexe functie en alleen al de hoeveelheid planning en teamcommunicatie die u nodig hebt, zult u op zoek gaan naar de juiste tool om u te helpen. ClickUp, een alles-in-één productiviteitsplatform, biedt u de ondersteuning die u nodig hebt. ClickUp Marketing helpt u projecten beheren en taken, verhoog de samenwerking en communicatie binnen het team, creëer end-to-end marketingplannen, genereer campagne-ideeën met behulp van ClickUp AI, en nog veel meer.

ClickUp is uitgerust met alles wat u nodig hebt voor een soepele samenwerking met uw marketingteam

Als u campagnes wilt beheren en alle gerelateerde activiteiten op één plaats wilt organiseren, moet u het volgende overwegen ClickUp's campagnebeheertemplate . Naast samenwerking helpt deze sjabloon u om taken en tijdlijnen bij te houden en uw campagnes gemakkelijk te bewaken met aangepaste statussen, weergaven, velden en meer.

En dit is slechts een van de vele marketingsjablonen, zoals Social Media Content Plan, Advertentieschema's, Marktonderzoek en Promotiekalenders.

ClickUp brengt uw teams samen om elk project te plannen, te volgen en samen te werken - alles op één plek.

Beheer uw marketingcampagnes als een pro en vervul uw marketingdromen met ClickUp's Marketing Campagne Management Template

ClickUp wordt die ene app die meerdere tools vervangt die u op uw werk gebruikt. Hier zijn enkele van de beste functies van ClickUp die marketingteams actief gebruiken.

Maak uw jaarlijkse of driemaandelijkse marketingplannen en verbind ze met individuele taken die uw plan voortstuwen. ClickUp maakt uw marketingprojectbeheer gemakkelijk door uw strategie- en campagnekalenders naast uw dagelijkse taken te houden

Maak uw marketingplannen met behulp van gratis kant-en-klare marketingplan sjablonen

Verhoog de samenwerking in uw team door whiteboards, documenten en proefdrukhulpmiddelen te gebruiken, zodat elk teamlid op dezelfde pagina zit

Beheer uw klanten effectief, communiceer met ze en verzamel proactief feedback, allemaal vanaf één plek

Lever content op schaal. Organiseer het contentplan van je team met hun taken in een centrale contentbibliotheek

Leg ontwerpverzoeken vast, stel prioriteitsniveaus in en volg elk aspect van je creatieve proces

Volg en analyseer de voortgang van je team snel door je taken om te zetten in grafieken en visuele dashboards

Schrijven metClickUp AI!

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke marketingactiva te produceren, zoals een casestudy

Jezelf bijscholen en je carrière opschalen

We hebben vastgesteld hoe belangrijk het voor je is om je te laten certificeren. Kies de certificering die je zal helpen te komen waar je wilt zijn, gebaseerd op je vereisten en waar je staat in je carrière. Of beter nog, blijf nieuwe opties verkennen.

Maar vergeet niet dat een handige tool zoals ClickUp altijd aan uw zijde staat en u helpt uw dagelijkse taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.

De projectbeheer-, samenwerkings- en marketingfuncties van ClickUp bieden u eindeloze mogelijkheden om uw certificeringen goed te gebruiken. Probeer ClickUp vandaag !