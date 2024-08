Top 7 Agile Projectmanagement Certificeringen (2024)

geïnteresseerd in het verdienen van een Agile projectmanagementcertificering ?_

De Agile methodologie biedt veel voordelen.

Producten van hogere kwaliteit, betere projectbeheersing, hogere ROI en, het allerbelangrijkste, tevredener klanten.

Dus wat is een betere manier om alles over Agile projectmanagement te leren dan een certificering te behalen? Je wordt ook een gecertificeerde Agile professional, wat waarde toevoegt aan je cv.

maar geeft het kiezen van de juiste Agile certificering je dit gevoel?

Wel, dat hoeft het niet te zijn!

In dit artikel leer je wat een Agile certificering voor projectmanagement is en waarom je er een nodig hebt. We belichten ook zeven uitstekende certificeringen die je kunt verdienen en hoe je je certificering daadwerkelijk kunt gebruiken om een effectieve Agile projectmanagement professional te worden in 2021.

Laten we beginnen.

Wat is een Agile Projectmanagement Certificering?

Een Agile projectmanagement certificering is een formele bevestiging van de vaardigheden en bekwaamheden van een individu om projecten efficiënt te beheren in een Agile omgeving .

Het behalen van een Agile projectmanagement certificering voegt niet alleen waarde toe aan je cv, maar helpt je ook een stap verder in het wendbaar managen van projecten.

maar wat is _Agile projectmanagement _?

Bij Agile projectmanagement ontwikkel je een project in sprints.

Wacht... 'Sprint' als in hardlopen?

absoluut niet!

Dat is gewoon een slimme woordspeling van de makers van Agile.

In tegenstelling tot traditioneel projectmanagement in de Agile aanpak wordt een groot project opgesplitst in kleinere cycli die Sprints worden genoemd.

Aan het einde van elke Sprint neem je de feedback van de klant, implementeer je de wijzigingen in de volgende cyclus en lever je het product op.

_Het voordeel?

Dit continue verbetering houdt de klanten actief betrokken bij het ontwikkelingsproces en helpt u een product te ontwikkelen dat perfect aansluit bij hun behoeften.

Waarom heb je een Agile Projectmanagement certificering nodig?

Het behalen van een certificering in Agile projectmanagement toont je toewijding aan deze projectmethodologie. Terwijl je één-op-één training volgt, leer je de Agile technieken om projecten te beheren en succesvol te voltooien. Dit helpt je om je vaardigheden en kennis te vergroten en je vaardigheden te verbeteren.

Om je te helpen dit te voorkomen, kijken we naar drie belangrijke redenen waarom je een Agile projectmanagement certificering nodig hebt:

1. Verbeter je vaardigheden op het gebied van Agile projectmanagement

Om een Agile project te managen, moet je de kernconcepten kennen, zoals: Agile waarden ook_!

**_Wat is de beste agile certificering voor projectmanagement?

Agile projectmanagement certificeringen variëren afhankelijk van het carrièrepad, maar de meest voorkomende zijn PMP en CSM certificeringen. PMP is goed om een positie als manager in een bepaald domein te verwerven, terwijl CSM ideaal is voor het agile scrum-raamwerk.

De Top 7 Agile Projectmanagement Certificeringen in 2021

wat is de beste manier om een certificeringscursus te kiezen?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image19-1.gif man die willekeurig selecteert /%img/

Waarschijnlijk niet het beste idee hier...

je wilt iets kiezen dat aan je behoeften voldoet, toch?

Om je te helpen een certificering te vinden die het beste bij je past, is hier een lijst met zeven zorgvuldig uitgekozen Agile projectmanagement certificeringen.

Voor elke Agile certificering behandelen we:

Welk instituut voor projectmanagement het aanbiedt

De domeinen die het bestrijkt

Wat zijn de vereisten

Hoeveel het kost

1. PMI Agile gecertificeerde Practitioner (PMI-ACP)

De PMI Agile Certified Practitioner certificering, gemaakt door Agilisten, erkent formeel iemands kennis en vaardigheden in Agile principes en technieken. Het behandelt verschillende Agile benaderingen zoals Scrum , Kanban en Extreem Programmeren (XP).

Het Agile Certified Practitioner-examen bestaat uit 120 meerkeuzevragen met een limiet van 3 uur.

Note: Om de PMI Agile Certified Practitioner-certificering te behouden, moet je elke 3 jaar 30 professionele ontwikkelingseenheden (PDU's) in Agile-onderwerpen verdienen.

**Is PMI-ACP beter dan PMP?

ACP is gericht op een agile benadering van projectmanagement, terwijl PMP zich richt op traditionele methodologieën voor projectmanagement met een bredere reikwijdte. Zowel ACP- als PMP-certificeringen worden gebruikt om de kennis van professionele projectmanagers te verifiëren.

**Wat is een PDU?

Een PDU is een eenheid vastgesteld door het Project Management Institute om de professionele ontwikkeling van een individu te meten.

Aangeboden door

Instituut voor Projectmanagement.

Behandelde domeinen

De Agile Certified Practitioner certificering behandelt onderwerpen zoals:

Agile principes en mindset

Waardegedreven levering

Agile schatten

Teamprestaties

Voortdurende verbetering

Certificeringsvoorwaarden

De vereisten voor dit certificeringsprogramma zijn:

Een secundair diploma

21 contacturen training in Agile praktijken

12 maanden algemene projectervaring in de afgelopen 5 jaar

Note: Een huidige PMP certificering (Project Management Professional) of PgMP () Programmabeheer Professional) kan aan deze eis voldoen.

8 maanden Agile projectervaring in de afgelopen 3 jaar

Prijzen

Voor leden van het Project Management Institute: $435

Voor niet-leden: $495

2. PRINCE2 Agile Projectmanagement Certificaten

De PRINCE2 Agile Projectmanagement certificeringen zijn een combinatie van de Agile methodologie en PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). Ze zijn ontworpen om professionals te leren hoe ze projecten moeten managen wanneer ze in een Agile omgeving werken.

PRINCE2 Agile biedt twee niveaus van certificeringen:

PRINCE2 Agile Foundation: een certificering op basisniveau die Agile technieken en frameworks behandelt

PRINCE2 Agile Practitioner: leert individuen hoe projectstructuur, governance en controle te combineren met Agile methodologie en technieken

Het PRINCE2 Agile Foundation certificeringsexamen bestaat uit 50 objectieve vragen met een limiet van 1 uur. Voor het Agilepm Practitioner certificeringsexamen is het een open boek examen van 50 vragen met een limiet van 150 minuten.

aangeboden door

AXELOS Ltd.

Behandelde domeinen

Deze certificeringscursus bestaat uit modules zoals:

PRINCE2 Agile Overzicht

Thema's en processen in een Agile instelling

Scrum, Kanban en Lean opstarten

PRINCE2 Agile case studie en activiteiten

Certificeringsvoorwaarden

Er zijn geen formele vereisten voor de Agilepm Foundation certificering.

Voor de Agilepm Practitioner-certificering moet je echter een van de volgende certificeringen hebben:

PRINCE2 Foundation (of hoger)

PRINCE2 Agile Stichting

Projectmanagement kwalificatie (PMQ)

Certified Associate in Projectmanagement (CAPM)

IPMA (International Project Management Association) niveaus A, B, C en D

Prijzen

Voor online PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: $1555

Voor gemengd pakket: $1860

3. Gecertificeerd Scrum Master (CSM)

De gecertificeerde Scrum Meester de certificering is ideaal voor personen die een Scrum team willen managen.

Deze certificering leert je het volledige Scrum framework: verschillende rollen in projectteams gebeurtenissen en artefacten. Deze Agile cursus kan je helpen om de perfecte persoon te worden voor het managen van een Scrum team .

Om een Certified Scrum Master certificering te behalen, moet je een klassikale training volgen. Aan het einde van de training moet je een open boek examen afleggen. Het examen bevat 50 meerkeuzevragen met een limiet van 1 uur.

aangeboden door

De Scrum Alliance.

Behandelde domeinen

De Certified Scrum Master certificering behandelt onderwerpen zoals:

Agile en Scrum framework

Scrum team rollen

Scrum waarde en gebeurtenissen * Scrum artefacten #### Voorwaarden

Er zijn geen vereisten voor deze Agile certificering.

Prijzen

$1000-1400.

4. Gecertificeerd SAFe Agilist (Scaled Agile)

Gecertificeerd SAFe ( Geschaald Agile raamwerk ) Agilist is een certificering op basisniveau die iemand leert hoe hij SAFe kan implementeren om Agile ontwikkeling in een organisatie te schalen.

Het certificeringsexamen is een gesloten boek examen met 45 vragen en een limiet van 90 minuten. Voordat je het examen aflegt, moet je een 2-daagse Leading SAFe training volgen.

Aangeboden door

Scaled Agile.

Behandelde domeinen

Dit Agile projectmanagement certificaat behandelt domeinen zoals:

Fundamentals van het Scaled Agile framework

Wendbaarheid van de business

Programma increment planning

Lean portfoliomanagement

Certificeringsvoorwaarden

5+ jaar ervaring in softwareontwikkeling testen, bedrijfsanalyse, product- of projectmanagement

Ervaring in Scrum-raamwerk #### Prijsstelling

Begint bij $725.

Noot: De eerste _examenpoging is inbegrepen als onderdeel van het inschrijfgeld voor de cursus, op voorwaarde dat je het examen aflegt binnen 30 dagen na voltooiing van de cursus. Elke herkansing kost $50

5. Professionele Scrum Master Certificeringen (PSM)

De Professional Scrum Meester biedt drie certificatieniveaus:

Professional Scrum Master I: om de kennis van het Scrum raamwerk en de toepassing ervan te valideren

Professional Scrum Master II: om het Scrum raamwerk te leren gebruiken in de echte wereld

Professional Scrum Master III: voor degenen die geslaagd zijn voor de PSM I en II beoordelingen en het abonnement hebben om de Scrum aanpak te beheersen

Het certificeringsexamen voor:

PSM I bevat 80 vragen met een limiet van 60 minuten

PSM II bevat 30 vragen met een tijdslimiet van 90 minuten

PSM III bevat 33 vragen met een tijdslimiet van 120 minuten

Aangeboden door

Scrum.org

Bestreken domeinen

De Professional Scrum Master certificeringen bestrijken gebieden zoals:

Scrum framework

Teams begeleiden

Continue verbetering en levering

Portfolio planning

Certificeringsvoorwaarden

Er zijn geen formele vereisten voor deze certificeringen.

ja

Prijzen

Voor Professional Scrum Master I assessment: $150

Voor het Professional Scrum Master II assessment: $250

Voor het Scrum Master III assessment: $350

6. Gecertificeerd Agile Projectmanager (IAPM)

De Certified Agile Project Manager certificering is voor managers die hun kennis en vaardigheden in Agile projectmanagement willen verbeteren.

Om het certificeringsexamen te kunnen doen, moet je je registreren bij de International Association of Project Managers. Na succesvolle betaling en registratie ontvang je een e-mail met de inloggegevens om het examen af te leggen.

Note_: Deze inloggegevens zijn slechts zes maanden geldig

Aangeboden door

Internationale vereniging van projectmanagers.

Behandelde domeinen

Deze certificering is gebaseerd op de Agile PM Guide 2.0.

Wat is de Agile PM Guide 2.0 ??

Het is een uitgebreide gids die de concepten van elk Agile raamwerk (Scrum, Kanban en Extreme Programming) behandelt.

Certificeringsvoorwaarden

Er zijn geen formele vereisten voor deze cursus Agile projectmanagement.

Eerdere ervaring in projectmanagement kan super nuttig zijn.

Prijzen

De prijzen worden berekend op basis van je nationaliteit:

Voor de VS: 650,00 CHF ($689.414)

Voor het Verenigd Koninkrijk: 562,00 CHF (€475,85)

7. ICAgile Gecertificeerd Professional - Agile Gecertificeerd Coachen (ICP-ACC)

De Agile Certified Coaching certificering helpt individuen de basisprincipes van een Agile coach te leren. Het omvat ook de concepten die je helpen bij het managen van een Agile team gemakkelijk.

Er is geen specifiek certificeringsexamen om deze certificering te behalen. Na het succesvol voltooien van deze door ICAgile geaccrediteerde training, krijg je de certificering.

Deze trainingen bieden de vereiste kennis en vaardigheden voor deze certificering. Een training bestaat meestal uit 21 uur instructie over een periode van drie dagen.

aangeboden door

Het Internationale Consortium van Agile.

Behandelde domeinen

Deze Agile certificering richt zich voornamelijk op:

Agile principes en methodologie

Agile denkwijze

Rol van een Agile coach

Verantwoordelijkheden van een Agile coach

Certificeringsvoorwaarden

Er zijn geen vereisten voor deze certificering.

Prijzen

De prijs van de certificering is afhankelijk van de provider van de training.

Hoe je je Agile Projectmanagement certificering kunt gebruiken

Je hebt de juiste certificering gekozen en bent nu een gecertificeerde Agile projectmanager.

maar is dat genoeg?

waarom?

Het managen van een Agile project is geen gemakkelijke Taak.

Je hebt taken, vergaderingen, mijlpalen documentatie en nog veel meer.

Hoewel een certificering je voorbereidt om hiermee om te gaan, heb je ook een platform nodig voor een naadloze uitvoering.

Alles wat je nodig hebt is een krachtig gereedschap zoals ClickUp waarmee Agile projectmanagement een fluitje van een cent wordt!

Maar wat is ClickUp?

ClickUp is de hoogst gewaardeerde Agile Scrum projectmanagement tool ter wereld.

Of het nu gaat om projectmanagement en samenwerken met uw Agile team, ClickUp heeft e-v-e-r-y-t-h-i-n-g alles onder controle!

ClickUp maakt projectmanagement supergemakkelijk voor jou:

1. Aangepaste statussen voor taken voor verschillende projectbehoeften

De status van een project helpt je te bepalen in welke fase je project zich bevindt.

Maar als je gelimiteerd bent tot een aantal standaard statussen, dan kun je een aantal irrelevante statussen krijgen.

Daarom kunt u met ClickUp Aangepaste Taak Statussen maken, waarmee u uw projectfasen nauwkeurig kunt weergeven!

Voor verschillende projecten kunt u verschillende statussen maken. "Bug testen', 'Document nakijken' en 'Grammaticacontrole'! U kunt zo gedetailleerd en creatief zijn als u zelf wilt!

het beste deel?

Je hoeft alleen maar een blik te werpen op de status van een taak om te weten in welke fase deze zich bevindt!

Weergave chatten voor snelle samenwerking

Elke ClickUp-taak heeft een speciale commentaarsectie.

Deze coole ruimte helpt u:

De aanpak van uw Taken bespreken

Eenvoudig delen van relevante bestanden en links

Zorgen en vragen binnen de juiste context bespreken

Leden van projectteams taggen voor duidelijke follow-ups

Opmerkingen omzetten in actie items entoewijzen ze toe aan specifieke leden van het team

Met ClickUp's Comments kunt u miscommunicatie vermijden en uw teamwerk een boost geven.

Nope, think again.

Omdat ClickUp al uw opmerkingen, vermeldingen, koppelingen en bijlagen bewaart, kunt u ze later gemakkelijk openen.

In de Chat weergave van ClickUp kunt u die belangrijke gesprekken later nog eens bekijken om eventuele verwarring of geschillen op te helderen. Het biedt een volledige weergave van alle gesprekken die u met uw projectteam hebt gevoerd.

3. Meerdere weergaven die passen bij verschillende projectstijlen

Met de Multiple Views van ClickUp kunt u al uw projectbehoeften nauwkeurig weergeven.

Of het nu Agile, Scrum, Kanban projectmanagement extreme Programming, of een methodologie voor projectmanagement kan ClickUp zich er gemakkelijk aan aanpassen.

Kijk hier wat ClickUp te bieden heeft:

A. Verplichte weergaven van taken

ClickUp biedt twee vereiste weergaven van taken om aan te passen aan uw Agile project:

Weergave Raad van Bestuur Als je de Kanban aanpak, dan is dit de weergave voor jou. Je kunt individuele Taken snel verplaatsen met de drag-and-drop interface in overeenstemming met de principes van de Agile-methode.

Lijstweergave De Lijstweergave geeft de Taken weer als GTD-stijl nog te doen lijsten, onder elkaar. Je kunt de taken in een volgorde proberen en ze afvinken naarmate je voortgang boekt eenvoudige checklist .

B. Kaderweergave Een Agile projectmanager kan de Kaderweergave gebruiken om direct overzichten op hoog niveau te krijgen van alles wat er in zijn organisatie gebeurt.

hoe?

Omdat alle taken zijn gesorteerd op toegewezen personen, kunt u snel de werklast van iedereen inventariseren en taken dienovereenkomstig toewijzen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image14-1.png clickUp kaderweergave /$$$img/

C. Weergave kalender voelt het beheren van uw _project planning als een vervelende Taak?

niet meer!

Met de Kalender weergave van ClickUp kunt u uw projectplanning in een mum van tijd plannen en beheren.

U kunt zelfs schakelen tussen elke weergave van de kalender, zoals:

Days : voor weergave van alle geplande projecttaken op een bepaalde datum

: voor weergave van alle geplande projecttaken op een bepaalde datum 4-Days : voor weergave van je taken die gepland zijn over een voortschrijdende periode van vier dagen

: voor weergave van je taken die gepland zijn over een voortschrijdende periode van vier dagen Week : voor een blik op uw wekelijkse project planning

: voor een blik op uw wekelijkse project planning Monthly: voor een overzicht van wat er de komende maand op u afkomt

D. Ik Modus Met de Me Mode van ClickUp kunt u snel alle taken, opmerkingen en subtaken weergeven die alleen aan u zijn toegewezen. Zo blokeert u afleidingen en kunt u zich beter concentreren op uw werklast.

wat is er nog meer?

Je kunt zelfs je persoonlijke ruimte aanpassen door simpelweg de items (opmerkingen, subtaken, checklistitems) aan te vinken die je in je Me Mode wilt zien.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image17.png menu voor de ik-modus in ClickUp /$$$img/

4. Werkstroom automatisering om repetitieve taken te automatiseren

ooit een toverspreuk gewenst om repetitieve handmatige taken te automatiseren?

Nou, dat is precies wat u krijgt met de Automatisering functie van ClickUp!

(Geen Harry Potter gedoe hier, gewoon pure software genialiteit.)

Met ClickUp kunt u terugkerende taken automatiseren, zodat u tijd bespaart en u zich kunt concentreren op essentiële taken.

ClickUp's automatisering van de werkstroom werkt als volgt:

Wanneer een trigger wordt gestart en de voorwaarde is voldaan, een vooraf ingestelde actie wordt automatisch uitgevoerd.

Hoewel ClickUp 50+ voorgebouwde automatiseringen biedt, kunt u ook eenvoudig uw eigen aangepaste automatiseringen maken.

Hier zijn enkele van de kant-en-klare automatiseringen:

Wijzig automatisch de toegewezen persoon wanneer de status van een taak verandert

Nieuwe taken automatisch toewijzen aan specifieke leden van een team

Een sjabloon en tags toepassen om tijd te besparen bij het maken van een taak

De prioriteit van een taak automatisch bijwerken als de checklist wordt leeggemaakt

Plaats een opmerking wanneer alle subtaken binnen een taak zijn gemarkeerd als Gesloten

zeker!

Klik voor meer informatie over onze vooraf ingestelde automatiseringen op hier .

5. Agile Dashboards voor een visueel overzicht van uw projecten

ClickUp's Dashboard geeft u een duidelijk beeld van alles wat er in uw werkruimte gebeurt. net als het missiecontrolecentrum van een ruimteschip

hoe?

Dashboards geven een weergave op hoog niveau van uw hele project. Je kunt ze in de gaten houden om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Je kunt het ook aanpassen met verschillende grafieken zoals:

Grafieken opbranding : de tot nu toe voltooide Taken weergeven

Burndown grafieken : het nog te voltooien werk in een project weergeven

Cumulatieve grafieken van de werkstroom : de voortgang van uw project over een periode bijhouden

Snelheidsgrafieken : helpen bij het bepalen van het gemiddelde voltooiingspercentage van uw taken

Wacht... dit zijn niet alle ClickUp's functies !

Deze veelzijdige Agile tool biedt nog veel meer functies, zoals:

Rapportage voor teams gedetailleerde rapportages voor inzicht in uw interne of externe team op afstand prestaties van uw team

Meerdere toegewezen personen : wijs snel meerdere leden van een team toe aan een Taak

Pulse : Bekijk de uurlijkse activiteit van uw werkruimte voor elke dag

Prioriteiten : geef Taken prioriteit volgens hun urgentie

Afhankelijkheid : de juiste bestelling van de uit te voeren Taken kennen

Documenten : projectdocumenten maken en delen met de leden van uw projectteam

Doelen : houd je Scrum of Agile team gemotiveerd met doelen en targets

Gerelateerde artikelen:

Conclusie

Je bent nu bekend met verschillende Agile projectmanagement certificeringen.

dus er eentje kiezen zou geen moeilijke beslissing moeten zijn, toch?

Bekijk gewoon de certificeringen die we hier op een lijst hebben gezet en kies de certificering die het beste bij je past.

Maar vergeet niet dat een certificering verdienen niet genoeg is.

