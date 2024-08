10 Beste projectmanagementsoftware voor reclamebureaus in 2024

Het is een basisgegeven voor alle marketingteams van bureaus: werken met klanten betekent voortdurend multitasken. Of het nu gaat om projectplanning, het meten van projectvoortgang of het afstemmen van de behoeften van de klant op het werk van je creatieve teams, projectmanagementsoftware is een belangrijke overweging.

De juiste projectmanagementtool zal je creatieve en strategische marketingbureau helpen slagen. Op zijn best wordt de software (of in ieder geval geïntegreerd met) een samenwerkingstool voor zowel interne creatieve teams als klantencontacten.

Om dit te bereiken, moet je de juiste projectmanagementoplossing vinden.

Deze gids behandelt alles wat je moet weten over de beste software voor marketingprojectbeheer beschikbaar voor marketingbureaus om het beheer van de workflow te optimaliseren, klanten tevreden te houden en taken af te ronden.

Wat is een projectmanagementtool voor reclamebureaus?

Projectmanagementsoftware voor reclamebureaus biedt een gecentraliseerd systeem voor het beheren van klantprojecten. Dit kan een overzicht omvatten van projectdoelstellingen voor verschillende initiatieven of workflow optimalisatie om deze initiatieven te voltooien.

Projectmanagementtools bieden een breed scala aan functies en zijn een onschatbaar onderdeel van de software voor marketingbureaus vergelijking. Deze functies omvatten:

Taakbeheer voor leden van uw creatieve team om hun takenlijsten bij te houden en dingen op schema en volgens specificatie af te ronden

Functies voor teamsamenwerking die individuele taken verheffen tot de complexere projecten waar ze betrekking op hebben

Analyses op projectniveau die de voortgang van een klantinitiatief bijhouden en een groter overzicht geven van al het werk voor die klant

Automatisering en beheer van workflows om werk door uw marketing- of creatieve bureau te verplaatsen

Middelenbeheer om ervoor te zorgen dat uw creatieve team en klanten hun tijd en middelen productief besteden

Als gevolg hiervan zijn enkele van de beste softwareoplossingen voor agentschapsbeheer richten zich op projecten en taakbeheer .

Dankzij deze belangrijke functies sturen projectmanagementsystemen in wezen het dagelijkse en strategische werk van marketingbureaus en creatieve bureaus.

Wat moet je zoeken in software voor projectbeheer voor reclamebureaus?

Elk systeem dat je overweegt om je marketingprojecten moet basisfuncties voor projectbeheer bevatten, zoals de mogelijkheid om taken toe te wijzen, bij te houden en te beheren. Maar de beste projectmanagementsoftware voor bureaus heeft de volgende kenmerken gemeen:

Gebruiksgemak: Een gebruiksvriendelijke interface is essentieel voor marketingteams en het inwerken van klanten

Een gebruiksvriendelijke interface is essentieel voor marketingteams en het inwerken van klanten Aanpasbare projectsjablonen: Projectsjablonen, zoalsprojectbeheer enreclamecampagnesnieuwe initiatieven snel van de grond krijgen

Projectsjablonen, zoalsprojectbeheer enreclamecampagnesnieuwe initiatieven snel van de grond krijgen Functies voor campagnebeheer: Projectmanagers zullen de mogelijkheid om hunmarketingcampagnebeheer *Aanpasbare workflows: Aangepaste workflows, waaronderworkflows voor het maken van inhoud en dagelijks taakbeheer, kunnen de efficiëntie verhogen en tijd besparen

Projectmanagers zullen de mogelijkheid om hunmarketingcampagnebeheer *Aanpasbare workflows: Aangepaste workflows, waaronderworkflows voor het maken van inhoud en dagelijks taakbeheer, kunnen de efficiëntie verhogen en tijd besparen Schaalbaarheid: Als je bureau blijft groeien, moet je projectmanagementsoftware mee kunnen groeien om meer werk, meer klanten en grotere marketingteams aan te kunnen

Als je bureau blijft groeien, moet je projectmanagementsoftware mee kunnen groeien om meer werk, meer klanten en grotere marketingteams aan te kunnen Integratie van feedback van klanten: Projectmanagement-apps moeten niet alleen de samenwerking intern vergemakkelijken, maar ook (op een eenvoudigere manier) met je klanten

Projectmanagement-apps moeten niet alleen de samenwerking intern vergemakkelijken, maar ook (op een eenvoudigere manier) met je klanten Samenwerkingsfuncties voor teams: Samenwerkingsfuncties, zoals het delen van bestanden, directe chat en berichten, kunnen de teamproductiviteit verhogen

Samenwerkingsfuncties, zoals het delen van bestanden, directe chat en berichten, kunnen de teamproductiviteit verhogen Tijdregistratie: De juiste tijdregistratiefunctie kan u helpen om klanten nauwkeurig te factureren voor creatieve projecten, waardoor resourceplanning en budgetbeheer verbeteren

De juiste tijdregistratiefunctie kan u helpen om klanten nauwkeurig te factureren voor creatieve projecten, waardoor resourceplanning en budgetbeheer verbeteren Projectanalyse: Ga op zoek naar een projectbeheerplatform waarmee u de voortgang van projecten kunt bijhouden en efficiëntieverbeteringen kunt identificeren

De volgende lijst is onze selectie van de beste software voor creatief projectbeheer die je kunt vinden, die je helpt om met meerdere projecten te jongleren terwijl je kijkt naar processen te stroomlijnen en meer business genereren.

ClickUp biedt verschillende projectweergaven, toewijzingstools en automatiseringen om projectbeheer gemakkelijker dan ooit te maken Projectteams beheren houden van ClickUp vanwege de aanpasbaarheid en flexibiliteit van het platform. U kunt uw middelenbeheer maximaliseren door middel van tijdregistratie, uw bestandsdeling verbeteren met ClickUp Documenten en gebruik Gantt-diagrammen om uw projecttijdlijnen .

Met ClickUp kunt u elk onderdeel van uw marketingproject optimaliseren, inclusief basis taakbeheer en to-do lijsten, complexe reclamecampagnes en veelzijdige klantrelaties.

ClickUp beste eigenschappen

Dashboards waarmee u projecten holistisch kunt volgen, wat het beheer van meerdere projecten vergemakkelijkt

Geavanceerde tijdsregistratie die u helpt om schattingen te maken en uw werk af te stemmen op capaciteiten en klantverwachtingen

Aanpasbare projectsjablonen, zoals eensjabloon voor agentschapsbeheerwaarmee je elke stap van het klant- en projectproces kunt volgen en optimaliseren

Geavanceerde weergaven, waaronder Kanban-borden, Gantt-diagrammen en kalenders, waarmee je werk en projecttijdlijnen effectiever kunt volgen

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers hebben opgemerkt dat de enorme lijst met belangrijke functies het voor gebruikers die niet bekend zijn met projectmanagementtools moeilijk kan maken om aan de slag te gaan

Gebruikers met het gratis plan missen enkele van de geavanceerde projectmanagementfuncties van het platform

ClickUp prijzen

Voor altijd gratis

Onbeperkt: $7 per maand per gebruiker

Zakelijk: $12 per maand per gebruiker

Onderneming: neem contact op voor prijzen

ClickUp AI : Beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Maandag

Via Maandag Het lijkt misschien riskant om dit webgebaseerde projectmanagementsysteem te vernoemen naar de minst favoriete dag van de week van elke creatieveling. Maar als je je er eenmaal in verdiept, is Monday een krachtig systeem voor projectplanning, het beheren van marketingprojecten en teamsamenwerking dat marketingteams helpt bij het beheren van hun klantrelaties en werk.

Maandag beste eigenschappen

Uitgebreide functies voor taakbeheer, inclusief taakafhankelijkheden en automatisering, om complex werk in beweging te houden

Toestemmingsstructuur voor gebruikers die gevoelige klantgegevens privé houdt zonder de samenwerking binnen het team in gevaar te brengen

Het bijhouden van onkosten gekoppeld aan projecten, waardoor resourceplanning eenvoudiger wordt voor creatieve bureaus

Mogelijkheden om bestanden te delen via integraties met Slack, Outlook en andere productiviteitstools

maandag beperkingen

De lay-out van workflows kan soms verwarrend zijn, waardoor het ingewikkelder wordtproject volgen en taakbeheer, vooral voor nieuwe gebruikers

Beperkte mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie (AI), hetzij binnen belangrijke functies of via integraties

Maandag prijzen

Gratis

Basis: $8 per maand per gebruiker

Standaard: $10 per maand per gebruiker

Pro: $19 per maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

maandag beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 8.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ beoordelingen)

3. Jira

Via Jira Jira is eigenlijk een hulpmiddel voor softwareontwikkeling, dus de belangrijkste functies en mogelijkheden voor resourceplanning draaien om dit ontwikkelingsproces. Maar dit is een uitstekende tool als je creatieve bureau de bouw van een nieuwe app of website wil volgen.

Jira beste functies

Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface (UI) die het volgen en optimaliseren van projecten eenvoudig maakt

Intuïtieve Kanban-borden, compleet met sjablonen, om snel ontwikkelingsplannen op te stellen en de juiste taken toe te wijzen

Uitgebreide integraties met de meeste projectmanagementsoftware van agency's op deze lijst om projecten te beheren die verder gaan dan ontwikkeling

Geïntegreerde functies voor teamsamenwerking die real-time chatten, bestanden delen en groepsberichten mogelijk maken

Jira beperkingen

Het is geen uitgebreide projectbeheertool voor alle werkzaamheden van agency's buiten softwareontwikkeling

De toestemmingsstructuren kunnen te complex zijn, waardoor het voor kleinere teams moeilijker wordt om projecten te beheren

Jira prijzen

Gratis

Standaard: $7,75 per maand per gebruiker

Premium: $ 15,25 per maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (5.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (13.000+ beoordelingen)

4. Teamwork

Via Teamwork De naam suggereert misschien een eenvoudige samenwerkingstool, maar Teamwork is veel meer dan dat. De projectmanagementsoftware voor bureaus beheert werk voor meerdere klanten, dus het gaat niet alleen om taakbeheer. Teamwork is ook een software voor middelenbeheer vanwege de mogelijkheid om financiële rapporten te maken en zelfs klanten uit te nodigen voor gratis gastaccounts.

Teamwork beste eigenschappen

De mogelijkheid om nieuwe sjablonen te maken of bestaande sjablonen aan te passen om redundantie te verminderen voor projectmanagers die met meerdere klanten werken

Functies voor financieel beheer, inclusief budgettering, facturering en tools voor winstgevendheid, om het maximale te halen uit uw projecttoewijzing van middelen en planning

Aanpasbare workflows en kant-en-klare sjablonen om het inwerken van klanten te vergemakkelijken

Integraties met andere samenwerkings- en marketingsoftware, zoals MS Teams, HubSpot en meerdere CRM-systemen (Customer Relationship Management)

Teamwork-beperkingen

Als er nog geen integraties bestaan, kan de application programming interface een uitdaging zijn om door te werken en verbindingen op te bouwen

Het interne CRM heeft beperkingen. In de meeste gevallen werkt agentschapsbeheer beter met externe software

Teamwork prijzen

Voor altijd gratis

Starter: $5,99 per maand per gebruiker

Deliver: $9,99 per maand per gebruiker

Groeien: $19,99 per maand per gebruiker

Schaal: neem contact op voor prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (800+ beoordelingen)

5. Notion

Via Notie Notion, dat zichzelf promoot als een verbonden werkruimte in plaats van een specifieke projectbeheertool, is geweldig voor het verbinden van resource- en documentbeheer met taakbeheer en projectplanning. Het benadert het projectmanagementproces vanuit een teambenadering, verbetert de samenwerking tussen teams en biedt tegelijkertijd de belangrijkste functies van de platforms op deze lijst.

Notion beste eigenschappen

Geïntegreerde wiki's die naast uw tool voor taakbeheer resource- en kennisbeheer kunnen vereenvoudigen

Teamgebaseerde weergaven die marketingprojecten opsplitsen in functionele gebieden terwijl het grotere overzicht behouden blijft

Geavanceerde AI-mogelijkheden, waaronder copywriting, taakautomatisering en brainstormaanwijzingen

Uitgebreide integraties met andere tools die je bureau nodig zou kunnen hebben, zoals Slack of Jira

beperkingen van #### Notion

Er is geen geïntegreerde functie voor tijdregistratie, dus voor het bijhouden van projecten op basis van tijd is een externe tool nodig

Teamgebaseerde weergaven kunnen het voor sommige gebruikers moeilijk maken om taken buiten het team toe te wijzen

Notion prijzen

Gratis

Plus: $8 per maand per gebruiker

Zakelijk: $15 per maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (4.800+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ beoordelingen)

6. Asana

Via Asana De makers van Asana hebben Asana doelbewust ontworpen als een brede webgebaseerde projectbeheertool. De functies zijn breed genoeg zodat de teams van creatieve bureaus, IT, engineering, operations en strategische planning dezelfde platforms kunnen gebruiken om werk te beheren, taken toe te wijzen en beter samen te werken.

Asana beste functies

Aangepaste weergaven, waaronder Kanban-borden, Gantt-diagrammen en tijdlijnen, om uw projecten vanuit alle hoeken te bekijken en te beheren

Uitgebreide kennisbank met basistips voor projectbeheer en tutorials over belangrijke functies

Meerdere teams en workspaces om werk voor verschillende klanten gescheiden te houden

Telefoon- en e-mailmeldingen (samen met een volledig functionele mobiele app) die van Asana een samenwerkingstool maken en belanghebbenden op de hoogte houden van elk marketingproject

Asana-beperkingen

Er zijn niet veel projectsjablonen, dus uw creatieve bureau zal de meeste projectlay-outs en -flows van zijn voorkeur vanaf nul moeten opbouwen

Asana is duur in vergelijking met andere opties op deze lijst, vooral wanneer de meeste geavanceerde projectbeheerfuncties, zoals tijdregistratie, alleen beschikbaar zijn in de hogere plannen

Asana prijzen

Basis: gratis

Premium: $10,99 per maand per gebruiker

Zakelijk: $24,99 per maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (9.400+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ beoordelingen)

7. Trello

Via Trello Trello is misschien geen speciale marketingprojectbeheersoftware, maar het is wel een zeer gerespecteerde projectbeheertool. De beheersing van belangrijke functies, zoals aanpasbare weergaven, workflows en automatiseringen, maakt het het overwegen waard.

Trello beste functies

Trello-bord-een platform-specifieke versie van de klassiekeKanban-bord dat de gouden standaard is geworden voor projectoverzichten in dit type software voor projectbeheer

Integratie met Jira en andere platforms in de grotere Atlassian productiviteitssuite van tools

Butler-een op regels gebaseerd systeem om je project- en taakbeheer te automatiseren en herhaling te voorkomen voor je creatieve bureau

Gebruiksvriendelijk, zodat nieuwe gebruikers en klanten het binnen enkele minuten vol vertrouwen kunnen gebruiken

Trello beperkingen

Voor bureaus of projectmanagers met ervaring met uitgebreide automatisering en afhankelijkheden kan taakbeheer frustrerend zijn

Enigszins beperkte hoofdfuncties in vergelijking met sommige andere tools op deze lijst. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan tijdregistratie voor je teams

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5 per maand per gebruiker

Premium: $ 10 per maand per gebruiker

Enterprise: $17,50 per maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (13.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (22.000+ beoordelingen)

8. Wrike

Via Wrike Als het aankomt op de belangrijkste functies, kunnen weinig alternatieven concurreren met de marketingprojectmanagementsoftware Wrike. Je vindt er tal van nieuwe functies om je te helpen met taken, zoals resourceplanning en -toewijzing, dagelijks taakbeheer en samenwerking met klanten.

Wrike beste functies

Cross-tagging van taken zorgt ervoor dat het werk van je team nauwkeurig de grotere projectmanagementstroom weergeeft

Proofing en goedkeuringsflows maken het een echte agency projectmanagementsoftware met integraties voor feedback van klanten

Automatisering van workflowintakes voor elk marketingproject dat uw klanten nodig hebben

Geavanceerde tijdregistratie betekent dat je altijd weet waar je teams aan werken en wanneer ze hun capaciteit bereiken

Wrike beperkingen

De overvloed aan functies kan het inwerken van nieuwe gebruikers op de projectmanagementsoftware moeilijk maken

Het sorteren van weergaven, zoals Gantt-grafieken, kan een uitdaging zijn, waardoor het moeilijker wordt om overzicht te houden over uw projectmanagement

Prijzen van Wrike

Gratis

Team: $9,80 per maand per gebruiker

Zakelijk: $24,80 per maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Pinnacle: neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (2.400+ beoordelingen)

9. Workfront

Via Adobe Workfront, Adobe's geïntegreerde projectmanagementsoftware, pretendeert niet de dingen eenvoudig te maken. Het is een van de meer complexe tools die beschikbaar zijn. Maar als je eenmaal de mogelijkheden hebt ontsloten, kan het een krachtige projectmanagementtool worden die je bureau kan gebruiken.

Workfront beste functies

Workfront Goals stemt de projectmanagementsoftware van uw bureau af op de bedrijfsdoelstellingen van uw bureau en klant

Geïntegreerde goedkeuringstrajecten en workflows zorgen ervoor dat creatieve projecten sneller en efficiënter bij uw klanten terechtkomen

Kanban-borden en Gantt-diagrammen maken van Workfront eenagile projectmanagement tool

Aanpasbare dashboards helpen projectmanagers overzicht te houden over elk marketingproject en de grotere werklast

Workfront beperkingen

Sorteren in de projectmanagementsoftware is alleen beschikbaar op vervaldatum, wat de mogelijkheid om taken te organiseren beperkt

Volgens sommige gebruikers kan het soms te veel proberen te doen, waardoor projectmanagement moeilijk wordt voor sommige eenvoudigere initiatieven

Workfront prijzen

Select: contact voor prijzen

Prime: contact voor prijzen

Ultimate: contact voor prijzen

Workfront beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

10. Productief

Via Productief Productive is meer dan alleen een tool voor projectbeheer: het is een uitgebreide software voor projectbeheer voor bureaus waarmee je elk onderdeel van je klantrelaties kunt doorlopen en optimaliseren. Tijdregistratie, budgettering en samenwerking zijn slechts enkele van de functies die ervoor zorgen dat Productive op de lijst staat van de beste marketingprojectmanagementsoftware in de branche.

Productive beste eigenschappen

Terugkerende taken zorgen ervoor dat het werk wordt voltooid wanneer dat nodig is

Geïntegreerde tijdregistratie stelt teamleden in staat hun uren bij te houden, wat leidt tot een nauwkeurigere toewijzing van resources en facturering

Met weergaven voor resourceplanning kan uw bureau werk en tijdlijnen realistisch plannen op basis van de bestaande werklast

Insights-module biedt geavanceerde analyses van elk marketingproject en van grotere klantbrede initiatieven en relaties

Productieve beperkingen

Er zijn minder factureringsfuncties in vergelijking met speciale software voor factuurbeheer

Sommige gebruikers merken op dat de gebruikersinterface niet zo intuïtief of eenvoudig is als andere software voor projectbeheer voor bureaus

Productieve prijzen

Essentieel: $9 per maand per gebruiker

Professional: $24 per maand per gebruiker

Ultimate: neem contact op voor prijzen

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Productive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

Breng het projectbeheer van uw agentschap naar het volgende niveau met ClickUp

Alle bovenstaande platforms zijn geldige opties voor projectmanagementsoftware voor bureaus. Maar omdat er maar één winnaar kan zijn, moet dat ClickUp zijn voor creatieve en reclamebureaus.

Naast de belangrijkste functies, zoals AI, projecttracering en integraties met andere tools, zult u het gemak waarderen waarmee u taakbeheer kunt koppelen aan resourcebeheer en de elegante samenwerkingsfuncties voor uw marketingteams. Maar in de kern gaat het om eenvoudig, robuust projectbeheer dat de manier waarop je agency management benadert kan veranderen.

ClickUp is perfect voor marketingteams het biedt onbeperkte projecten, tijdregistratiefuncties die de toewijzing van uw middelen kunnen optimaliseren en de mogelijkheid om projecten te maken en afhankelijkheden van taken te volgen die uw workflow verbeteren. Het is ook een van de weinige gratis tools voor projectbeheer beschikbaar, zodat je je nieuwe projectmanagementsysteem kunt uitproberen zonder je er volledig aan te hoeven committeren.

Klaar om aan de slag te gaan? Maak vandaag nog uw gratis ClickUp account aan om zelf te zien hoe deze alles-in-één oplossing u kan helpen een effectievere projectmanagement workflow te creëren.