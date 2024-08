11 Beste projectmanagementcertificeringen om je carrière te bevorderen in 2024

Dit is een spannende tijd: A Project Management Institute (PMI) onderzoek meldt dat de wereldeconomie tegen het jaar 2030 25 miljoen extra projectprofessionals nodig zal hebben om aan de vraag te voldoen.

In de huidige arbeidsmarkt vragen projectmanagers zich af hoe belangrijk certificeringen voor projectmanagement zijn en hoe ze hun verkoopbaarheid bij toekomstige werkgevers kunnen vergroten. Deze certificaten leveren tastbaar bewijs van kennis van projectmanagement , expertise en inzet voor professionele ontwikkeling. 🌱

We hebben de top 11 certificeringen met verschillende interesseonderwerpen op een rijtje gezet en productieve tips in kaart gebracht om je certificeringsreis te beginnen. Maar laten we, voordat we dieper ingaan, beginnen met het begrijpen van de certificering grondbeginselen voor projectmanagers .

Wat is een projectmanagementcertificering?

Een projectmanagementcertificering is een professionele erkenning die de kennis, vaardigheden en expertise van een individu op het gebied van projectmanagement valideert. Het betekent dat de projectmanager heeft voldaan aan specifieke vereisten, zoals opleiding, ervaring en examen, die zijn vastgesteld door geaccrediteerde instanties of organisaties.

Certificeringen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat projectmanagers een uitgebreid begrip hebben van verschillende projectmanagementmethoden, -principes, beste praktijken en -technieken.

Deze certificeringen omvatten verschillende aspecten van projectmanagement om succesvol te zijn: Projectplanning, uitvoering, monitoring, risicomanagement, communicatie, betrokkenheid van belanghebbenden en leiderschap.

Maar niet alle projectmanagementcertificeringen zijn bedoeld voor elke branche en elke projectmanagerrol. Laten we eens kijken naar enkele van de top certificeringen die vandaag beschikbaar zijn! 🎓

11 beste projectmanagementcertificeringen voor 2024

1. Projectmanagementcertificering Professional (PMP)

Interessant onderwerp: Leiderschap in projectmanagement Aangeboden door: Project Management Institute (PMI) Examenkosten: Niet-leden: $575, PMI-leden: $405

De Projectmanagementcertificering (PMP) erkent bekwaamheid in de projectmanagementstandaard. Het certificeringsexamen evalueert de kennis van kandidaten in projectuitvoering integratie, reikwijdte, tijd, kosten, kwaliteitsbeheer, communicatie, inkoop, en beheer van belanghebbenden . Het beoordeelt hun vermogen om projectmanagementmethoden en technieken in praktijkscenario's.

Om in aanmerking te komen voor de PMP-certificering moeten kandidaten een diploma van middelbaar onderwijs of gelijkwaardig hebben en vijf jaar ervaring hebben met het leiden van projecten in de afgelopen acht jaar.

Kandidaten met een diploma van vier jaar moeten ook minimaal drie jaar ervaring hebben met het leiden van projecten in de afgelopen acht jaar.

Om de geldigheid en geldigheid van je certificering te behouden, moet je 60 Professional Development Units (PDU's) verdienen binnen een cyclus van drie jaar door middel van actief leren en professionele ontwikkeling. Deze PDU's tonen je inzet voor groei en expertise in het vakgebied!

2. CAPM-certificering (Certified Associate in Project Management)

Interessant onderwerp: Projectleiderschap op instapniveau Aangeboden door: Project Management Institute (PMI) Kosten examen: Niet-leden: $300, PMI-leden: $225

De CAPM-certificering (Certified Associate in Project Management) is een professioneel certificaat dat aantoont over welke kennis en vaardigheden je beschikt op het gebied van projectmanagement. Het examen behandelt gebieden zoals het ontwikkelen van de projectomvang het verzamelen van vereisten, het opstellen van een budget, het plannen van activiteiten, het bewaken van de voortgang en nog veel meer.

Je kunt trainingen en seminars volgen, die je een diepgaand inzicht geven in de concepten van het examen. Daarnaast zijn er oefentests beschikbaar om te zien of je klaar bent voor het examen.

Deze certificering op instapniveau biedt mogelijkheden voor projectmanagementfuncties zoals projectcoördinator en junior projectmanager. Om het examen te kunnen afleggen, moet een kandidaat een middelbaar diploma hebben, zoals een diploma van de middelbare school, en minstens 23 contacturen projectmanagementopleiding hebben gevolgd.

3. Programma management professional (PgMP) certificering

Onderwerp van interesse: Programmamanagement Aangeboden door: Project Management Institute (PMI) Examenkosten: Niet-leden: $1.000, PMI-leden: $800

De PgMP-certificering (Program Management Professional) erkent uitmuntendheid en meesterschap in programmabeheer . Het betekent het hoogste niveau van expertise in het leiden van en toezicht houden op complexe programma's. Een programma is een verzameling van meerdere projecten die met elkaar verbonden zijn en als geheel beheerd worden om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals bijvoorbeeld een organisatorische verandering.

Het PgMP certificeringsexamen beoordeelt kandidaten in domeinen als afstemming van programmastrategie, governance, levenscyclusbeheer, benefits management, beheer van belanghebbenden en risicomanagement. Het evalueert hun vermogen om programma managementprincipes aan scenario's uit de echte wereld. Hierdoor zijn programmamanagers in staat om grootschalige initiatieven effectief te orkestreren.

De vereisten voor de PgMP zijn een middelbare graad met vier jaar projectmanagementervaring of een Project Management Professional (PMP) en vier jaar programmamanagementervaring in de afgelopen 15 jaar.

Kandidaten met een vierjarige graad en vier jaar projectmanagementervaring of de Project Management Professional (PMP) en vier jaar programmamanagementervaring in de afgelopen 15 jaar kunnen ook in aanmerking komen.

Om je PgMP-certificering actief te houden, moet je 60 professionele ontwikkelingseenheden (PDU's) verzamelen binnen een periode van drie jaar.

4. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) certificering

Interessant onderwerp: Agile teambeheer Aangeboden door: Project Management Institute (PMI) Examenkosten: Niet-leden: $495, PMI-leden: $435

De PMI Agile gecertificeerde Practitioner (PMI-ACP) certificering erkent expertise in Agile projectbeheer praktijken. Het geeft blijk van een uitgebreid begrip van Agile principes, frameworks (Scrum, Kanban, Lean, XP) en het vermogen om te navigeren door complexiteit en voortdurende verbetering te stimuleren.

Om in aanmerking te komen voor de PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) certificering, moeten kandidaten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vereisten omvatten een combinatie van opleiding, professionele ervaring en training in agile praktijken.

Om je PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) certificering actief te houden, moet je 30 professionele ontwikkelingseenheden (PDU's) verdienen die specifiek gerelateerd zijn aan Agile onderwerpen binnen een periode van drie jaar.

Effectief leren_ tips voor teambeheer projecten beheren!

5. Portfolio Management Professional (PfMP) certificering

Interessant onderwerp: Portfoliomanagement Aangeboden door: Project Management Institute (PMI) Examenkosten: Niet-leden: $1.000; PMI-leden: $800

De Portfolio Management Professional (PfMP) certificering erkent personen met uitzonderlijke expertise in het afstemmen van projecten en programma's op organisatorische doelen, het optimaliseren van middelen en het maximaliseren van bedrijfswaarde.

Portfoliomanagement omvat een holistische benadering van het managen van projecten, programma's en initiatieven om strategische doelen te bereiken. Het laat iemands vermogen zien om portefeuilles te beheren, investeringen te prioriteren, risico's en beloningen in evenwicht te brengen, en het gebruik van middelen te optimaliseren .

De vereisten voor de PfMP omvatten een middelbare graad en zeven jaar ervaring in portfoliomanagement. Kandidaten moeten in de afgelopen 15 jaar acht jaar professionele bedrijfservaring hebben opgedaan.

Om je PfMP (Portfolio Management Professional) certificering actief te houden, moet je 60 professionele ontwikkelingseenheden (PDU's) verdienen die specifiek gerelateerd zijn aan portfoliomanagementonderwerpen binnen een periode van drie jaar.

6. Gecertificeerde ScrumMaster (CSM) certificering

Onderwerp van interesse: Agile manieren van werken met teams en industrieën Aangeboden door: Meerdere trainers met verschillende leervormen Kosten: Neem contact op met een Certified ScrumMaster (CSM) aanbieder voor prijsinformatie

De Gecertificeerde ScrumMaster (CSM) valideert iemands expertise in Scrum , een Agile raamwerk voor effectief projectmanagement. Als gecertificeerde projectmanager krijgen ze een uitgebreid begrip van de Scrum-principes als leidraad voor cross-functionele teams en organisaties bij het implementeren van Scrum-praktijken.

Deelnemers verwerven praktische vaardigheden om Scrum toe te passen in praktijkscenario's. De training legt de nadruk op samenwerking, zelforganisatie en voortdurende verbetering, waardoor CSM's in staat worden gesteld om goed presterende, zelfsturende teams te stimuleren.

Het behalen van CSM projectmanagement certificeringen opent deuren naar verschillende carrièremogelijkheden, waaronder functies als Scrum Meester agile coach of Agile projectmanager.

7. PMI-kwalificatie voor risicobeheer (PMI-RMP)

Interessant onderwerp: Risicobeheer Aangeboden door: Project Management Institute (PMI) Examenkosten: Niet-leden: $670, PMI-leden: $520

De PMI-kwalificatie voor risicobeheer (PMI-RMP) erkent personen met geavanceerde expertise in risicomanagement. Het valideert vaardigheden in het identificeren, beoordelen en beperken van risico's.

PMI-RMP gecertificeerde professionals hebben een goed begrip van het proactief identificeren van risico's, het analyseren van de impact en het ontwikkelen van strategieën om nadelige risico's te minimaliseren effecten op projectdoelstellingen te minimaliseren . Ze vergroten het vertrouwen van belanghebbenden, bevorderen een proactieve risicocultuur en maken betere besluitvorming mogelijk.

Het certificeringsprogramma omvat risicoplanning, identificatie, beoordeling, reactieplanning en bewaking. Het voorziet professionals van een holistische benadering van het beheren van risico's gedurende de gehele projectlevenscyclus.

Net als andere projectmanagementcertificeringen van PMI, heeft de PMI-RMP eisen om in aanmerking te komen. Een kandidaat moet een middelbareschooldiploma hebben met drie jaar ervaring in projectrisicobeheer in de afgelopen vijf jaar en 40 uur opleiding in projectrisicobeheer.

Als alternatief kunnen kandidaten een vierjarige graad hebben met twee jaar ervaring in projectrisicomanagement in de afgelopen vijf jaar en 30 uur onderwijs in projectrisicomanagement.

8. ITIL Foundation-certificering (IT Infrastructure Library)

Interessant onderwerp: IT-servicemanagement Aangeboden door: Meerdere aanbieders met verschillende leerformats Kosten: Neem contact op met een leverancier van ITIL Foundation-certificering voor meer informatie over de prijzen

De ITIL Foundation Certificering biedt uitgebreide kennis van de concepten, principes en processen van ITIL. Het stemt IT-services af op bedrijfsdoelstellingen, optimaliseert de dienstverlening en stimuleert voortdurende verbetering.

De ITIL Foundation-certificering heeft voordelen voor individuen door de carrièregroei te bevorderen en expertise te valideren. Het maakt effectieve communicatie en samenwerking met IT-professionals mogelijk.

Voor organisaties bevorderen ITIL-gecertificeerde professionals uitmuntendheid en servicegerichtheid, waardoor de klanttevredenheid en operationele efficiëntie verbeteren. Ze beheren effectief IT-incidenten, problemen en veranderingen.

9. SAFe-certificering (Scaled Agile Framework)

Onderwerp van interesse: Agile transformatie op schaal Aangeboden door: Meerdere aanbieders met verschillende leervormen Kosten: Neem contact op met Scaled Agile voor prijsinformatie

De SAFe-certificering (Scaled Agile Framework) erkent professionals met ervaring in het implementeren van Agile transformaties en het leveren van waarde in grootschalige software- en systeemontwikkeling.

SAFe-gecertificeerde professionals krijgen een diepgaand begrip van Agile-methodologieën zoals Lean, Scrum, Kanban en DevOps om uitdagingen aan te pakken in projectplanningen en systeemontwikkeling.

De voordelen van SAFe strekken zich uit tot organisaties met verbeterde samenwerking, snellere time-to-market en grotere zakelijke wendbaarheid. SAFe-gecertificeerde professionals stimuleren deze transformatie en bevorderen continue verbetering.

10. Gecertificeerd Project Management Professional (CPMP) Certificering

Onderwerp van interesse: Verkoop en marketing projectmanagement

Aangeboden door: Amerikaans Industrieel Certificeringsinstituut (AiCi) Kosten: Neem contact op met AiCi voor meer informatie over prijzen

De Certified Project Management Professional (CPMP) programma stelt professionals in staat om hun marketingcompetenties te verbeteren. Van eigenaren van kleine bedrijven tot accountmanagers, er is gespecialiseerde inhoud voor verschillende carrièregebieden van projectmanagement.

Het programma behandelt verschillende marketingaspecten, waaronder het definiëren van zakelijke marketingkaders, het uitvoeren van audits en analyses, het implementeren van effectieve marketing- en verkoopmanagementsystemen en het ontwikkelen van concurrentiestrategieën.

Het biedt voordelen zoals het verbeteren van cv's, het valideren van sales- en marketingkennis, groepstrainingsmogelijkheden en netwerken met binnenkort gecertificeerde professionals.

11. Google Project Management Professional-certificaat

Interessant onderwerp: Projectmanagement, strategisch denken, risicomanagement Aangeboden door: Google Carrière Certificaten & Coursera Kosten: $49 per maand op Coursera na een eerste gratis proefperiode van 7 dagen

De Google Projectmanagement Professioneel Certificaat biedt een uitgebreide inleiding tot projectmanagementconcepten en -praktijken. Het is ontworpen voor individuen die hun carrière op dit gebied willen opstarten of uitbreiden.

Dit programma omvat vijf cursussen, van basisbegrippen zoals projectplanning, planning, budgettering en risicobeheer tot geavanceerde onderwerpen zoals projectleiderschap en teamsamenwerking. Het biedt ook praktische ervaring met tools zoals Google Sheets, Docs, Slides en Drive.

Als eindproject kunnen cursisten hun vaardigheden toepassen in een gesimuleerd projectscenario met behulp van het Google Workspace-platform. Ze worden geëvalueerd op basis van hun vermogen om taken uit te voeren binnen het gegeven tijdsbestek en budget. Na afronding ontvangen deelnemers een certificaat dat wordt erkend door Google en werkgevers wereldwijd.

Is een projectmanagementcertificering de moeite waard?

Een projectmanagementcertificering is de moeite waard als het aan al uw eisen voldoet: projectmanagementdoelen , kwalificaties, leervoorkeuren, cursusinhoud, accreditatie, professioneel netwerk, kosten en ondersteuningsniveau.

Als u uw certificeringsopties doorneemt, is het de moeite waard om te controleren hoe recent het trainingsprogramma is bijgewerkt om aan te sluiten bij de huidige trends in de sector, zoals AI (kunstmatige intelligentie) en verwijzen naar de nieuwste projectmanagementtools. ⚙️

Als u op zoek bent naar meer praktijkervaring om uw projectmanagementvaardigheden te verbeteren, probeer dan ClickUp! Onze hooggewaardeerde gratis software voor projectbeheer is ontworpen voor teams van alle groottes in verschillende industrieën om samen te werken op één platform.

Uw volgende project: Maak een studieschema voor uw certificeringsexamen in ClickUp

Het kan enkele maanden of jaren duren om projectmanagementcertificeringen te behalen, afhankelijk van uw huidige ervaring en planning. ClickUp biedt meerdere manieren om uw uitgebreide syllabus op te splitsen in beheersbare studiesessies. Stel doelen en doelstellingen in, maak flexibele tijdlijnen en deel opdrachten op in taken en subtaken! 🧑‍💻

Met ClickUp hebt u toegang tot honderden productiviteitstools voor het bijhouden van je studiemateriaal en het maken van een actieplan. Hier zijn vijf tips om je projectmanagementtraining te stroomlijnen.

Tip #1: Creëer een studiegroep voor projectmanagementcertificering

Wanneer u aan een groepsproject werkt, hebt u de flexibiliteit om een willekeurig aantal klasgenoten uit te nodigen voor uw ClickUp Workspace. In deze samenwerkingsomgeving kunt u efficiënt taken toewijzen en naadloos samenwerken, allemaal binnen een uniform platform.

Voor een extra laag privacy kunt u uw medestudiepartners uitnodigen als gasten voor uw Workspace. Zo behoud je de controle en geef je alleen toegang tot de mappen, lijsten of specifieke taken van jouw keuze. Geniet van de vrijheid om veilig samen te werken terwijl je projectgegevens georganiseerd en vertrouwelijk blijven. 🔐

Tik om te beginnen op de knop Uitnodigen in de rechterbenedenhoek van je Workspace Sidebar om snel iemand uit te nodigen!

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

Tip #2: Houd al het studiemateriaal bij

Het verzamelen van het juiste studiemateriaal is een geweldige manier om een goede start te maken met het studeren voor een certificeringsexamen projectmanagement. Begin met het opzoeken van de syllabus van het examen dat u van plan bent af te leggen en zorg ervoor dat u alle benodigde boeken, gidsen en oefenexamens hebt die u nodig hebt.

Vraag, indien mogelijk, andere professionals in het vakgebied of zij bronnen kennen zoals oefenexamens die nuttig kunnen zijn. Het is ook een goed idee om online forums en gemeenschappen op te zoeken waar je vragen kunt stellen en advies kunt krijgen van ervaren projectmanagers die het examen al hebben afgelegd. ✔️

Als je al je materialen hebt verzameld, maak dan een materiaallijst waarin je aangeeft wanneer en hoe je elke bron gaat gebruiken. Dit maakt het makkelijker voor je om gefocust te blijven op je studie en ervoor te zorgen dat je genoeg tijd hebt om alle onderwerpen te behandelen zonder je overweldigd te voelen.

Organiseer projectmanagementcertificeringen in een dynamische ClickUp List

Get gratis sjablonen voor projectbeheer om tijd te besparen met kant-en-klare workflows!

Tip #3: Mijlpalen toevoegen om belangrijke prestaties te visualiseren

Iedereen heeft een ander schema, dus het is belangrijk om een studieplan te maken dat past bij je levensstijl en dagelijkse verplichtingen. Weten wanneer je van plan bent examen te doen is een belangrijke stap in je voorbereiding. 🎯

Stel een duidelijke datum vast voor wanneer je het examen wilt hebben gedaan en werk van daaruit terug om controlepunten (of mijlpalen) toe te voegen die je moet halen. Dit geeft je een solide tijdlijn van wanneer je klaar moet zijn met elk onderwerp en zorgt ook voor een zekere verantwoording voor jezelf.

Zodra de examendatum is vastgesteld, begin je de weken af te tellen die eraan voorafgaan. Streef ernaar om een paar weken voor de examendatum klaar te zijn met het grootste deel van je voorbereiding, zodat je genoeg tijd hebt om op het laatste moment nog onderwerpen of vragen door te nemen!

Tip #4: Verzamel al uw projectmanagementervaring in een document

Om uw certificeringsexamen voor projectmanagement te kunnen afleggen, moet u vaak bewijzen voor eerdere ervaring overleggen om aan de toelatingseisen te voldoen. Om ervoor te zorgen dat u alle benodigde informatie gemakkelijk kunt indienen, maakt u een ClickUp Doc aan dat al deze informatie op één gemakkelijk toegankelijke locatie bevat. Op deze manier hoeft u, wanneer het tijd is om u aan te melden voor het examen, niet te zoeken naar alle benodigde gegevens. 🔍

PRO TIP Heb je gehoord over ClickUp Universiteit ? Ons gratis, zelfstudie online leerplatform biedt een diepgaande verkenning van de belangrijkste functies van het platform en verleent certificaten na voltooiing. Leer hoe u kunt samenwerken met teams, automatiseringsrecepten kunt bouwen, projectworkflows kunt creëren en nog veel meer!

Tip #5: Bespaar tijd met terugkerende taken

Er zijn bepaalde taken die wekelijks of wekelijks terugkomen maandelijkse cadans in de aanloop naar het examen. Vooral als je je studie tussen je werk en persoonlijke verplichtingen door moet doen, is het beter om systemen en routines te creëren zodat je een taak minder handmatig hoeft uit te voeren.

Je hebt de optie om de frequentie en vervaldatum volledig aan te passen, zodat je meer flexibiliteit hebt om te studeren op een manier die voor jou het beste werkt! ⚡️

Taken zo instellen dat ze terugkeren per tijd of gebeurtenis in ClickUp

Laat je carrière groeien met projectmanagementcertificeringen

De meeste projectmanagementcertificeringen worden geleverd met materiaal om je voor te bereiden op de examendag. Als u nog niet helemaal klaar bent om de sprong te wagen, maar toch verder wilt leren, hebben we een gratis nieuwsbrief voor projectmanagers en -teams met deskundige tips voor het beheren van projecten en taken.

In een periode van economische onzekerheid is het maken van een beslissing over wat je nu gaat doen met de tijd die je hebt een grote druk. Dus ontspan je schouders, neem wat tijd voor zelfreflectie en onderzoek de dingen waar je enthousiast van wordt. Er is een geweldige gemeenschap van projectmanagementprofessionals en enthousiastelingen, en we zijn zo blij dat jij er deel van uitmaakt!