Top 10 Ontwerpcertificeringen in 2024

Uw online aanwezigheid moet visueel aantrekkelijk zijn en een naadloze gebruikerservaring bieden om klanten aan te trekken en te behouden.

Maar net als in elk ander veld moet je voor design voortdurend nieuwe tools leren en gebruiken om aan de top te blijven.

Als je op zoek bent naar manieren om je professionele groei te stimuleren, zal de juiste ontwerpcertificering je helpen nieuwe kansen te benutten en de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen.

Er zijn talloze opties op de markt, dus het is van cruciaal belang om de optimale ontwerpcertificering te kiezen. Het grote aantal keuzemogelijkheden maakt dit proces echter overweldigend. Wij hebben het voorbereidende werk voor je gedaan en de top 10 ontwerpcertificeringen geselecteerd die je carrière en creativiteit een boost zullen geven.

Wat is een ontwerpcertificering

Een ontwerpcertificering is een formele erkenning voor personen die een hoog niveau van bekwaamheid in specifieke ontwerpdisciplines hebben laten zien. Het valideert de vaardigheden, kennis en bekwaamheid van een ontwerper om aan de normen van de industrie te voldoen.

Om een ontwerpcertificering te behalen, moet je een gestructureerd studieprogramma voltooien, examens afleggen en, in veel Instances, voldoen aan praktische vereisten.

Deze certificeringen hebben betrekking op verschillende ontwerpvelden, zoals grafisch ontwerp, UI- en UX-ontwerp, visueel ontwerp en webdesign. Het zijn waardevolle referenties die de professionele geloofwaardigheid van een ontwerper vergroten en nieuwe carrièremogelijkheden bieden.

Voordelen van het behalen van een designcertificering

In een concurrerend designlandschap is een certificering niet zomaar een certificaat; het is een strategische zet die je carrière vorm zal geven. Hier is een overzicht van hoe investeren in een ontwerpcertificering je professionele groei aanzienlijk kan beïnvloeden:

Grotere geloofwaardigheid: Ontwerpcertificeringen dienen als validatie van je capaciteiten door derden, waardoor klanten, werkgevers en medewerkers vertrouwen krijgen in je vaardigheden en kennis op het gebied van grafisch ontwerp Carrièremogelijkheden: Certificeringen vallen op in je professionele dossier, of je nu promotie wilt maken of van rol wilt veranderen. Ze laten zien dat je voortdurend streeft naar verbetering Verbeterde vaardigheden: Certificeringsprogramma's verbreden meestal je vaardigheden door de nieuwste tools en technologieën te behandelen, zodat je de trends in de sector voor kunt blijven. Stel dat je gecertificeerd bent in 3D-modellering en animatie, waarbij je hebt geleerd om statische concepten tot leven te brengen. Met deze extra vaardigheden kun je jezelf positioneren als een veelzijdige ontwerper die kan voldoen aan de eisen van dynamische industrieën zoals gaming en virtual reality Voordelen van netwerken: Veel certificeringsprogramma's bieden toegang tot netwerken en gebeurtenissen om in contact te komen met mede gecertificeerde professionals, potentiële mentoren en leiders in de industrie Groeipotentieel salaris: Gecertificeerde professionals commando vaak hogere salarissen, als gevolg van de waarde die wordt gehecht aan hun gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Als u bijvoorbeeld een certificering in digitale marketingontwerp kiest, zou dit u positioneren voor rollen waar uw vaardigheden direct bijdragen aan het genereren van inkomsten, waardoor een hoger salaris gerechtvaardigd is

10 Ontwerpcertificeringen

Hier is een lijst met de 10 beste ontwerpcertificeringen die we voor je hebben samengesteld. Van het verfijnen van je vaardigheden in het ontwerpen van gebruikersinterfaces tot het beheersen van de kunst van het maken van visueel boeiende ervaringen, deze certificeringen bestrijken verschillende ontwerpdisciplines.

1. Adobe erkend professional (ACP)

via

Adobe gecertificeerd professional

De Adobe Certified Professional-certificering, voorheen Adobe Certified Associate, valideert je vaardigheid met de Creative Cloud-tools van Adobe. Het toont je expertise in het maken van boeiende afbeeldingen, illustraties en lay-outs.

Een van deze certificeringen duidt op expertise in een bepaalde Adobe-software en valideert je kennis van de belangrijkste ontwerpprincipes en -vaardigheden, zoals vaardigheden op het gebied van projectmanagement.

Prijs : ~$180

: ~$180 Duur : De duur van het examen is ongeveer 50 minuten

: De duur van het examen is ongeveer 50 minuten Cursusniveau: Gemiddeld tot gevorderd

2. UX Ontwerp Professioneel Certificaat - Google

via

Coursera

Google biedt het Google UX Design Professional Certificate aan, een door de industrie erkend programma, in samenwerking met Coursera.

Het curriculum behandelt essentiële aspecten van UX, waaronder gebruikersonderzoek, prototyping en bruikbaarheidstesten, en biedt een uitgebreid begrip van het

UX ontwerpproces

.

Prijs : $234

: $234 Duur : Zelfstudie (Geschatte voltooiingstijd is zes maanden)

: Zelfstudie (Geschatte voltooiingstijd is zes maanden) Cursusniveau: Beginner tot gemiddeld

3. UX Carrièretraject - Springplank

via Springplank Het Springboard UX Career Track is een online onderwijsprogramma voor mensen die een carrière in UX-design ambiëren.

Het uitgebreide curriculum behandelt essentiële UX-visuele ontwerpprincipes, methodologieën en praktische vaardigheden die cruciaal zijn voor succes op het veld.

Deelnemers aan dit carrièretraject doen mee aan echte projecten en profiteren van persoonlijk mentorschap door ervaren UX-professionals.

Springboard biedt ook een baangarantie. Je krijgt je geld volledig terug als je er niet in slaagt om binnen zes maanden na je afstuderen een gekwalificeerde baan te vinden.

Prijs : $7,900-14,500

: $7,900-14,500 Duur : 6 maanden

: 6 maanden Cursusniveau: Beginner tot gemiddeld

4. UX-certificering - Nielsen Norman Groep

via

Nielsen Norman Groep

Deze certificering voor grafisch ontwerp is ontwikkeld door het toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau voor bruikbaarheid Nielsen Norman Group en wordt door de industrie zeer gewaardeerd.

Het programma behandelt verschillende UX-onderwerpen, waaronder bruikbaarheidsprincipes, interactieontwerp, informatiearchitectuur en methoden voor gebruikersonderzoek.

Er zijn twee niveaus in dit programma. Het eerste is de UX Certificering, die bestaat uit vijf cursussen en vijf bijbehorende examens. Het tweede niveau is de UX Master Certification, die bestaat uit 15 cursussen en examens.

Leerlingen kunnen zich specialiseren in een van deze drie gebieden als onderdeel van hun certificering: interactieontwerp, onderzoek of management.

Prijs : $5,650-16,950

: $5,650-16,950 Duur : 30-100 uur

: 30-100 uur Cursusniveau: Gemiddeld tot gevorderd

5. Bootcamp UX/UI-ontwerp - Ironhack

Het Ironhack UX/UI Design Bootcamp staat bekend om zijn hands-on en projectmatige aanpak en biedt deelnemers een uitgebreid curriculum. Het behandelt essentiële ontwerpprincipes, prototypingtechnieken en methodologieën voor bruikbaarheidstesten.

Deelnemers doen mee aan real-world projecten, zodat ze een portfolio kunnen opbouwen waarin ze hun vaardigheden en creativiteit kunnen laten zien. Het programma biedt ook een leeromgeving waarin wordt samengewerkt en interacties met ervaren docenten en medestudenten worden gestimuleerd.

Prijs : $12.500 voor voltijdstudenten; $13.000 voor deeltijdstudenten

: $12.500 voor voltijdstudenten; $13.000 voor deeltijdstudenten Duur : 9 weken fulltime of 24 weken parttime

: 9 weken fulltime of 24 weken parttime Cursusniveau: Beginnersvriendelijk

6. UX Ontwerp Immersief Bootcamp - Algemene Vergadering

Dit programma staat bekend om zijn praktijkgerichte methodologie en heeft een rijk curriculum. Het behandelt essentiële UX ontwerpprincipes, inclusief ingewikkelde aspecten zoals wireframing, prototyping, gebruikersonderzoek en bruikbaarheidstesten.

Wat dit programma onderscheidt, is de nadruk op praktische toepassing. De projecten helpen deelnemers om tastbare vaardigheden te ontwikkelen en theoretische concepten te begrijpen.

Dit jaar heeft de cursus een AI-focus toegevoegd die de basisprincipes van het gebruik van AI in design behandelt. Leerlingen leren best practices, leren effectief gebruik te maken van verschillende

AI-tools voor ontwerpers

en onderwijst hen over de ethische en juridische implicaties van het gebruik van AI voor UX-design.

Prijs : $16,450

: $16,450 Duur : 12 weken

: 12 weken Cursusniveau: Beginner tot gemiddeld

7. UX-certificeringsprogramma - Bentley University

Het Bentley University User Experience Certificate programma is een van de langst bestaande programma's in de industrie.

De certificering omvat negen cursussen (3 verplichte cursussen en zes keuzevakken) gericht op het cultiveren van expertise in gedragsontwerp, gebruikerservaringsonderzoek en -ontwerp, en projectmanagement.

Deze certificering stelt deelnemers in staat om de effectiviteit van hun

productontwerpen

en hun concurrentiepositie te versterken. Deelnemers krijgen ook de waardevolle kans om in contact te komen met een wereldwijd netwerk van UX-professionals.

Prijs : $13.500 voor alle negen cursussen

: $13.500 voor alle negen cursussen Duur : 6 maanden

: 6 maanden Cursusniveau: Gemiddeld tot gevorderd

8. Specialisatie grafisch ontwerp - CalArts

via

C

onzeera

CalArts biedt een uitgebreide specialisatie in grafisch ontwerp op Coursera. Onder begeleiding van docenten van CalArts leert de student vaardigheden zoals het begrijpen van het ontwerpproces, historische context en effectieve communicatie door middel van het maken van afbeeldingen en typografie.

De specialisatie leidt tot een afstudeerproject dat de vaardigheden integreert die in elke cursus zijn verworven en dat feedback van collega's bevat. Dit resulteert in een afgerond branding project, dat je kunt toevoegen aan je professionele portfolio.

Deze specialisatie biedt deelnemers cruciale vaardigheden voor het starten van een professionele ontwerpcarrière in diverse velden, zoals interfaceontwerp, motion graphics en redactioneel ontwerp.

Prijs : $59/maand met Coursera Plus

: $59/maand met Coursera Plus Duur : 2 maanden

: 2 maanden Cursusniveau: Beginnersvriendelijk

9. Grafisch en digitaal ontwerp certificaat (online) - Parsons School of Design

Het Parsons Graphic and Digital Design Certificate behandelt fundamentele ontwerpvaardigheden zoals conceptontwikkeling, typografie, layout en grafische ontwerptheorieën zoals kleurtheorie.

Het programma benadrukt de onderlinge verbondenheid van fotografie, lettertype, kleur en andere grafische ontwerpelementen om leesbare en overtuigende composities te creëren.

Het helpt deelnemers vaardig te worden in industriestandaard software, met de nadruk op Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en de Adobe Creative Cloud suite. Dit zorgt ervoor dat deelnemers een goed afgeronde set vaardigheden verwerven, klaar om te navigeren door de complexiteit van grafisch en digitaal ontwerp.

Prijs : $7,480

: $7,480 Duur : 18 maanden

: 18 maanden Cursusniveau: Beginner tot gemiddeld

10. Grafisch Ontwerp Bootcamp (online) - Shillington

Het Shillington Graphic Design Bootcamp is een intensieve en praktische online leerervaring voor aspirant grafisch ontwerpers.

Het programma staat bekend om zijn praktijkgerichte aanpak. Het voorziet deelnemers van essentiële ontwerpvaardigheden, waaronder conceptontwikkeling, layout en typografie.

Het curriculum legt de nadruk op toepassingen in de echte wereld, zodat leerlingen kunnen werken aan projecten die relevant zijn voor de industrie en een robuust portfolio kunnen opbouwen.

Prijs : $12,950

: $12,950 Duur : Drie maanden fulltime of negen maanden parttime

: Drie maanden fulltime of negen maanden parttime Cursusniveau: Beginners

Hoe ontwerp projecten beheren en afhandelen met ClickUp

Nu u de top designcertificeringen hebt onderzocht, moet u ook leren hoe u designprojecten beheert en afhandelt.

Bij het beheren van ontwerpprojecten moet je jongleren met creativiteit en organisatie, en is effectief projectmanagement van cruciaal belang.

Projectmanagement helpt je om beter georganiseerd te zijn en maakt samenwerking en naadloze coördinatie tijdens het hele ontwerpproces mogelijk.

Ontdek ClickUp om uw ontwerpprojecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp's software voor projectmanagement van designprojecten

vereenvoudigt uw werk door alles in één toegankelijke ruimte onder te brengen.

Het dient als een centrale hub die alle elementen van uw creatieve werk verzamelt. Van de eerste fases van brainstormen over ideeën tot de uiteindelijke uitvoering, ClickUp biedt een samenwerkingsomgeving voor uw team.

Hier zijn enkele unieke functies die waardevolle hulpmiddelen zijn voor het beheren en organiseren van ontwerpprojecten:

ClickUp Creatief en Ontwerp sjabloon**e

Het ClickUp Design Review Sjabloon is wat u nodig hebt om naadloze, moderne gebruikerservaringen voor uw klanten te ontwikkelen

ClickUp's sjabloon voor creativiteit en ontwerp

biedt functies zoals het organiseren van ideeën in uitvoerbare Taken, het creëren van visuele tijdlijnen en het vergemakkelijken van projectsamenwerking.

Of u nu werkt aan een websiteontwerp of een advertentiecampagne, dit sjabloon helpt u om

tijd besparen

door snel aan te maken, een betere merkherkenning en boodschapconsistentie, en een algehele vereenvoudigde

ontwerpproces

.

ClickUp biedt ook veel sjablonen, zoals sjablonen voor werkinstructies,

sjablonen voor moodboards

,

sjablonen voor advertenties

sjablonen voor voortgangsrapporten.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

Laten zien en niet vertellen - dat is precies wat ClickUp Whiteboards nog te doen.

Hoewel er geen tekort is aan whiteboarding software op de markt is clickUp onderscheidt zich als een van de weinige projectmanagementplatforms die native ondersteuning voor whiteboards bieden. Hierdoor zijn er geen extra integraties nodig.

ClickUp's hulpmiddel voor whiteboarden voor Mac en Windows is een van de best samenwerkende whiteboard tools voor de lente van 2023, volgens G2.

Visueel samenwerken met teamleden binnen de ClickUp Whiteboards om te brainstormen en ideeën om te zetten in bruikbare items

Deze dynamische tool legt snel ideeën vast en integreert ze in uw werkstromen. Intuïtieve menu's, handige snelkoppelingen en talloze sjablonen vergroten de impact van brainstormsessies.

Wanneer u ClickUp Whiteboards gebruikt om grafieken en wireframes te maken, krijgt u realtime zichtbaarheid in wie het bord weergeeft en eraan bijdraagt.

Dit zorgt voor een naadloze samenwerking binnen het team en minimaliseert overlap en verwarring.

Onthoud bij het begin van uw ontwerptraject dat certificeringen u uitrusten met theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Of je je nu wilt bijscholen, je carrière wilt bevorderen of je ontwerpproject wilt stroomlijnen, de sleutel is om voortdurend te leren.

En als je toch bezig bent, maak dan gebruik van innovatieve tools zoals ClickUp voor een succesvolle en bevredigende ontwerpcarrière. Deze tool voor projectmanagement en samenwerking zal u helpen bij het beheren van ontwerpprojecten door alles op één plaats te organiseren en tijd te besparen.

Het is het proberen waard. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!