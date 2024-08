Top 10 CRM-certificeringen voor professionele groei in 2024

Een rode draad die alle succesvolle bedrijven verbindt, zijn diepgaande klantrelaties. Alle gezonde relaties zijn gebaseerd op vertrouwen. En mensen doen zaken met mensen die ze vertrouwen.

Relatiebeheerders zijn de brug tussen uw bedrijf en uw klanten. Zij zijn de personen die uw klanten vertrouwen om hun problemen op te lossen en hun bedrijf te laten groeien.

Een relatiebeheerder moet verwachtingen van klanten managen, feedback bijhouden, inzicht hebben in verkooppijplijnen en marketingautomatisering, communicatie en gegevens beheren en klanttevredenheid garanderen. En dan hebben we het nog niet eens over het stellen van de juiste verwachtingen en weten hoe je met moeilijke mensen en situaties moet omgaan.

Zulke hoge verwachtingen vereisen consistente training en bijscholing om eraan te voldoen en te groeien als relatiebeheerder.

Het behalen van een CRM-certificering is een uitstekende manier om expertise en kennis van best practices op het gebied van CRM te ontwikkelen. Gelukkig helpen veel CRM-certificeringen u bij het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om een gespecialiseerde CRM-professional te worden.

Wat is een CRM-certificering?

Een CRM-certificering (Customer Relationship Management) valideert de kennis van een persoon in het beheren van klantrelaties en het ontwikkelen van CRM-rapporten, platforms, verkoop, marketingautomatisering en gegevensbeheer.

Deze certificering omvat het analyseren van klantgegevens, klantenservice, verkoop en marketingautomatisering. CRM-certificeringsprogramma's helpen u een uitgebreid begrip te krijgen van de verschillende CRM-strategieën, CRM-platforms, use cases, technieken en best practices.

Voordelen van het behalen van een CRM-certificering

Organisaties hechten veel waarde aan een CRM-certificering, vooral als deze is geaccrediteerd door een gerenommeerde organisatie. Met zo'n certificering ben je een zeer gewaardeerd teamlid, vooral voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor klantbetrokkenheid. En er zijn meer voordelen:

Verhoogde productiviteit: Een CRM-certificeringscursus biedt de tools en technieken om gebruik te maken van de beschikbare middelen en techniekenproductiviteit te verbeteren Deze certificering neemt je mee door de grondbeginselen van Microsoft 365 en de toepasbaarheid ervan in het beheren van CRM-functies zoals marketing, klantenservice en verkoop. Het is meer geschikt voor personen met een basiskennis van bedrijfsfuncties zoals verkoop, marketing en klantenservice.

Het programma helpt bij het ontwikkelen van expertise in CRM-fundamentals en het aanscherpen van uw projectmanagementvaardigheden. Deze certificering is een jaar geldig en kan met een jaar worden verlengd. Verlenging is gratis.

Cursusniveau: Beginner tot gevorderd

Belangrijkste onderwerpen: Verkoop, klantenservice, buitendienst, klantinzicht

Duur van het examen: 65-140 minuten

Prijs: $99

2. Microsoft Dynamics 365 Functioneel Consulent Klantenservice

Dit programma is voor professionals die op weg zijn om Functional Consultant te worden voor het opzetten van marketing- en verkoopprogramma's. Het cursuscurriculum omvat functies zoals leadconversie, omnichannel communicatiestrategieën en merkopbouw. Dit programma traint u in het gebruik van het Dynamics 365 platform om marketingfuncties te automatiseren en zo meer verkoop te genereren.

Het staat goed aangeschreven bij IT-dienstverleners om kandidaten met deze CRM-certificering aan te nemen. Deze certificering is een jaar geldig en kan met een jaar worden verlengd. Verlenging is gratis.

Cursusniveau: Intermediaire tot gevorderde professionals

Belangrijkste onderwerpen: Leadbeheer, segmentatie, e-mailmarketing, klanttraject

Duur van het examen: 65-140 minuten

Prijs: $165

3. Microsoft Dynamics 365 Functioneel Consulent Klantenservice

via Microsoft Dit is de meest relevante van de drie CRM-certificeringen die Microsoft aanbiedt, omdat het zich richt op klantenservice, kwaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en klanttevredenheid. Deze CRM-certificering helpt u te specialiseren in CRM-tools en -technieken die verband houden met klantenservice.

Modules als business intelligence, automatisering en casemanagement zijn cruciaal voor klantenservice en ondersteuning. Om voor dit programma in aanmerking te komen, moet je echter minstens één tot drie jaar ervaring hebben.

Cursusniveau: Intermediaire tot gevorderde professionals

Key Topics: Kennisbeheer, gegevensanalyse en inzichten, klantenservice

Duur van het examen: 65-140 minuten

Prijs: $165

4. Inleiding tot CRM met HubSpot

via Coursera

Cursusniveau: Beginner

Deze CRM-certificering is de meest elementaire, die je meeneemt door de basisprincipes van Customer Relationship Management.

Deze cursus wordt gegeven door experts uit het Coursera projectnetwerk en laat je zien hoe je een HubSpot account opzet, verkooppijplijnen beheert, best practices voor e-mailcommunicatie toepast en een dashboard voor rapportages aanpast.

Belangrijkste onderwerpen: Klantenservice, CRM, verkoopactiviteiten, marketing, gegevensbeheer

Duur: 2 uur

Prijs: Gratis

5. HubSpot CRM Implementatie Erkenning

Deze accreditatie op bedrijfsniveau valideert het vermogen van uw organisatie om het HubSpot CRM platform voor grote ondernemingen binnen het afgelopen jaar succesvol te implementeren. U moet specifieke vereiste certificeringen op organisatieniveau voltooien voordat u deze accreditatie kunt aanvragen.

HubSpot zal je helpen om in contact te komen met de juiste klanten zodra je je organisatorische geloofsbrieven hebt vastgesteld via de accreditatie. Het aanvraagproces kent drie rondes en staat open voor HubSpot's Platinum, Diamond en Elite partners.

Cursusniveau: Bedrijfsniveau of gevorderd

Key Topics: Presentaties over opgeloste bedrijfsproblemen uit de praktijk, inzending van video case study, Interview en Q&A

Duur: 3 maanden om de aanvraag te beoordelen

Prijs: Open voor Platinum, Diamond of Elite abonnees

6. Salesforce gecertificeerd beheerder

via Salesforce Het Salesforce Administrator-certificeringsprogramma is geschikt voor professionals die gespecialiseerd zijn in CRM-gerelateerde vakgebieden. Het cursusprogramma is geavanceerd en het studiemateriaal is uitgebreid.

Het is een zeer gereputeerde CRM-certificering en biedt u de kans om deel uit te maken van een gemeenschap (Trailblazers) van medecursisten. Het cursusprogramma is aanpasbaar.

Cursusniveau: Beginner tot gemiddeld

Belangrijkste onderwerpen: Inzicht in Salesforce CRM-toepassingen

Duur: Zelfstudie

Prijs: Kosten examenregistratie $200 + belastingen; Kosten herexamen $100 + belastingen

7. NetSuite Beheerderscertificering

De NetSuite Administrator certificering valideert de vaardigheden en ervaring van een individu in het beheren van NetSuite oplossingen. Maar eerst moet u een NetSuite SuiteFoundation-certificering hebben, die uw begrip van de kenmerken, functies en mogelijkheden van NetSuite valideert.

Voordat je deze certificering aanvraagt, moet je minstens een jaar lang bewezen vaardigheden hebben in het beheren van NetSuite-accounts.

Cursusniveau: Gemiddeld tot gevorderd

Key Topics: Gegevensbeveiliging, instellen en beheren, werken met NetSuite

Duur: 90 minuten

Prijs: $250

8. Freshdesk Product Expert Certificering

U kunt de Freshdesk Product Expert-certificering behalen zonder cursussen te volgen. U moet echter wel praktijkervaring hebben met het beheren van het Freshdesk-platform, het instellen ervan en het oplossen van workflowproblemen om het examen te halen.

Cursusniveau: Beginner tot gevorderd

Key Topics: Freshdesk instellen, klantenondersteuning, workflow en automatisering

Duur: 60 minuten

Prijs: Gratis

9. Certificering: Zendesk Support Administrator Expert Examen

ClickUp Software voor projectbeheer: Een blik op de gebruikersinterface

Nu je een aantal top CRM-certificeringen kent, is de volgende stap om te begrijpen hoe je een CRM-software die het beste voor u werkt.

Een goede relatiebeheerder is goed in CRM-hygiëne: hij houdt zijn contacten up-to-date, werkt de juiste status van deals bij, signaleert risico's voor relaties, enz.

Om dit mogelijk te maken, heb je flexibiliteit en aanpassingsvermogen nodig, een platform dat voldoet aan je CRM-behoeften, klantinteracties beheert en klantrelaties koestert.

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van AI, 15+ weergaven en taakautomatisering

U hebt een alles-in-één tool nodig, terwijl een CRM-tool alle software voor projectbeheer functies. Maar bestaat zo'n tool? Ja, ClickUp doet dit allemaal en meer!

ClickUp als CRM- en projectbeheerplatform

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image14-3.png clickup verkoop dashboardweergave /img/

Als projectbeheersoftware helpt ClickUp projecten van begin tot eind te volgen. ClickUp verbetert teamcommunicatie en -samenwerking, houdt medewerkers op de hoogte van projectstatussen, stroomlijnt workflows en automatiseert taken.

Als CRM-platform helpt ClickUp u om uw CRM-functies naadloos op één plaats te integreren voor een betere zichtbaarheid van klanten en taken, gegevensbeheer en workflow. ClickUp's CRM-software biedt oplossingen om klanten en leads op te volgen en te voeden. U krijgt

15+ zeer flexibele weergaven: Naadloos uw klantenbetrokkenheid beherenorders en verkooppijplijn door uw verkoop- en marketingteams meerdere weergaven te bieden, zoals lijstweergave, Kanban-borden, tabelweergave en meer

Naadloos uw klantenbetrokkenheid beherenorders en verkooppijplijn door uw verkoop- en marketingteams meerdere weergaven te bieden, zoals lijstweergave, Kanban-borden, tabelweergave en meer Mijlpalen: Volg de voortgang van uw taken. ClickUp helpt u bij het opsplitsen van uw taken in kleinere projecten, die u kunt bewaken om tijdige levering binnen het budget te garanderen

Volg de voortgang van uw taken. ClickUp helpt u bij het opsplitsen van uw taken in kleinere projecten, die u kunt bewaken om tijdige levering binnen het budget te garanderen ClickUp CRM-sjablonen : Creëer uw CRM-setup en gebruik een van de kant-en-klare CRM-sjablonen op het ClickUp-platform. Het heeft meer dan 12 kant-en-klare sjablonen die inspelen op specifieke bedrijfsdoelen, zoalsGoogle Sheets CRM sjabloon,Verkoop CRM-sjabloon, CRM-sjabloon voor het bijhouden van commissies en CRM-sjabloon voor onroerend goed

Creëer uw CRM-setup en gebruik een van de kant-en-klare CRM-sjablonen op het ClickUp-platform. Het heeft meer dan 12 kant-en-klare sjablonen die inspelen op specifieke bedrijfsdoelen, zoalsGoogle Sheets CRM sjabloon,Verkoop CRM-sjabloon, CRM-sjabloon voor het bijhouden van commissies en CRM-sjabloon voor onroerend goed 50+ visualisaties van klantgegevens: Krijg toegang tot overzichten op hoog niveau om klantgegevens te analyseren, zoals hun levenslange waarde en gemiddelde dealomvang

Krijg toegang tot overzichten op hoog niveau om klantgegevens te analyseren, zoals hun levenslange waarde en gemiddelde dealomvang Gecentraliseerd klantenbereik: Versnel uw marketingautomatisering, met inbegrip van nieuwe deals en nieuwe klanten klantprofielenallemaal via een gecentraliseerde e-mailhub

Versnel uw marketingautomatisering, met inbegrip van nieuwe deals en nieuwe klanten klantprofielenallemaal via een gecentraliseerde e-mailhub Gestroomlijnde klantendatabase: Bewaar en analyseer al uw klantgegevens op één plek

Bewaar en analyseer al uw klantgegevens op één plek Integraties: Zeg vaarwel tegen de rommel van het openen van meerdere tabbladen, dankzij ClickUp's native integraties en integraties met derden

Zeg vaarwel tegen de rommel van het openen van meerdere tabbladen, dankzij ClickUp's native integraties en integraties met derden Toegang onderweg: Geef uw team toegang tot gegevens waar en wanneer ze die nodig hebben om sneller te werkentaakleveringen *Portfolio's: Leg al uw interacties met klanten vast en de processen die zijn gestart om ze aan boord te halen. Omdat alle informatie beschikbaar is op hetzelfde platform, hebben andere belanghebbenden er toegang toe en kunnen ze hun strategieën plannen

Of u nu een jonge onderneming bent die haar klantenbestand wil uitbreiden of een doorgewinterde onderneming die haar activiteiten verder wil uitbreiden, onze CRM-software dekt al deze fronten.

Gerelateerde artikelen:

CRM-sjablonen van ClickUp

Onze CRM-sjablonen zijn vooraf ontworpen indelingen of kaders binnen de CRM-software om processen met betrekking tot klantrelatiebeheer te stroomlijnen en te standaardiseren. Pas deze sjablonen aan om te voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften.

ClickUp biedt u meerdere kant-en-klare kant-en-klare sjablonen die u kunt aanpassen aan uw behoeften.

Hieronder geven we enkele van de meest gebruikte ClickUp sjablonen.

Klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer beheren met de Simple CRM Template van ClickUp in lijstweergave

Verkooppijplijn CRM-sjabloon: Deze sjabloon behandelt alle details en updates met betrekking tot uw verkooppijplijn. Deze CRM-sjabloon biedt een geweldige manier om alle verkoopinformatie te organiseren en te navigeren, van potentiële leads tot klantverlengingen.

Enkele geweldige functies van deze sjabloon zijn Vier weergaven, zeven ClickApps en 30 taakstatussen zoals 'Wordt vernieuwd', 'Demo' en 'Onboarding' Geïntegreerde automatisering die zorgt voor taakstatussen en toewijzing van taken Drag-and-drop interface die het beheren van klantgegevens gemakkelijk maakt Eenvoudige prioritering van leads op basis van urgentie, waarde en potentieel

Deze sjabloon behandelt alle details en updates met betrekking tot uw verkooppijplijn. Deze CRM-sjabloon biedt een geweldige manier om alle verkoopinformatie te organiseren en te navigeren, van potentiële leads tot klantverlengingen. Enkele geweldige functies van deze sjabloon zijn

Organiseer klanten, feedback en prioriteiten met efficiëntie op expertniveau met deze sjabloon

CRM-sjabloon voor klantenservice: Uw klanten een ongeëvenaarde klantenservice bieden is de eerste stap naar het opbouwen van een succesvolle klantrelatie. En dat is wat deze sjabloon u helpt te bereiken door te jongleren met elk ticket, elke chat en elk probleem dat op uw pad komt.

Enkele geweldige functies van deze sjabloon zijn Zes essentiële taakstatussen, vijf aangepaste velden, zeven weergaven en automatiseringsmogelijkheden om elke deal in de pijplijn af te handelen en te bewaken Klanten, feedback en prioritaire taken nauwkeurig organiseren Voorgebouwde enquêtes voor klantenservicemeldingen versturen en de tevredenheidsscores van klanten en partners bijhouden Inschakelen eenvoudige samenwerkingen tussen teams tijdens het oplossen van ticketproblemen

Uw klanten een ongeëvenaarde klantenservice bieden is de eerste stap naar het opbouwen van een succesvolle klantrelatie. En dat is wat deze sjabloon u helpt te bereiken door te jongleren met elk ticket, elke chat en elk probleem dat op uw pad komt. Enkele geweldige functies van deze sjabloon zijn

Word gecertificeerd en bouw betere klantrelaties op

Uw klanten zijn uw beste adverteerders. Investeren in hun blijvende plezier in uw merk is cruciaal als u wilt dat ze voor u pleiten bij andere potentiële klanten.

Leren hoe je je klanten tevreden houdt is een kunst op zich en vereist een grote verscheidenheid aan vaardigheden - en met deze certificeringen kun je deze vaardigheden leren, ontwikkelen en aanscherpen.

Een goede relatiemanager weet hoe hij de juiste hulpmiddelen in zijn voordeel kan gebruiken. Gebruik een tool zoals ClickUp om uw CRM-workflows te vereenvoudigen en uw projectmanagementcapaciteiten te verbeteren. ClickUp CRM is een uitstekende aanvulling voor uw bedrijf, vooral omdat het twee cruciale functies van CRM en projectbeheer combineert.

Als u een projectmanagementoplossing hebt die ook als CRM-platform kan dienen, bespaart u tijd, moeite en kosten en verbetert u de marges en efficiëntie op de lange termijn. Aanmelden om vandaag nog te beginnen met ClickUp!