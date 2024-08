Top 10 Software voor het volgen van klanten om inzichten te krijgen en uw product te perfectioneren

In het steeds veranderende zakelijke landschap zijn klantgegevens niet alleen nuttig, maar ook de motor achter innovatie en groei. Elke klik, aankoop of interactie bevat een stukje wijsheid dat u kunt gebruiken om uw product te verbeteren en concurrerend te blijven.

Om aan de vaak ongrijpbare verwachtingen van de klant te voldoen, moet je dieper in hun harten en hoofden duiken dan ooit tevoren. Dat is waar een systeem voor het bijhouden van klanten om de hoek komt kijken. Deze geavanceerde oplossingen helpen je om het ingewikkelde gedrag en de voorkeuren van je kopers in kaart te brengen en te interpreteren.

In dit artikel presenteren we de top 10 klantvolgsoftware voor 2024 om je te helpen je aanbod af te stemmen op de behoeften van je clients. 🥳

Wat is software voor het bijhouden van klanten?

Software voor het bijhouden van klanten is een krachtig hulpmiddel waarmee bedrijven interacties en gedrag van klanten op verschillende contactpunten kunnen volgen, registreren en analyseren. Het geeft waardevolle inzichten in uw klantenbestand en helpt u de voorkeuren, behoeften en verwachtingen van uw target doelgroep te ontcijferen.

De software verzamelt gegevens van websites, mobiele apps, sociale media en e-mails om een uitgebreid klantprofiel te ontwikkelen, zodat u uiteindelijk de klanttevredenheid kunt verbeteren. 📱

Het CRM-sjabloon van ClickUp gebruiken om een workflow in kaart te brengen CRM-workflow automatisering in ClickUp Whiteboards

Tot de belangrijkste functies behoren het bijhouden van websitebezoeken, het analyseren van aankoopgeschiedenis, het monitoren van sociale-mediabetrokkenheid en het registreren van interacties met de klantenservice. Door middel van gegevensanalyse identificeert software voor het bijhouden van klanten trends, segmenteert u uw klantenbestand en personaliseert u marketing- en klantenservice-inspanningen.

Deze software is cruciaal voor het verbeteren van de klanttevredenheid en klantervaringen, het optimaliseren van marketingstrategieën en uiteindelijk het stimuleren van omzetgroei. Het stelt jou en je verkoopteam in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, aanbiedingen op maat te maken en duurzame relaties met je clients op te bouwen door ervoor te zorgen dat elke interactie zinvol en productief is.

Hoe kiest u de juiste software voor het bijhouden van klanten?

Hier zijn de vijf essentiële kwaliteiten die u in overweging moet nemen bij het kiezen van de beste software voor het bijhouden van klanten:

Gebruikersvriendelijkheid: De software voor het bijhouden van klanten moet intuïtief genoeg zijn om te worden gebruikt door leden van het team met verschillende niveaus van technische vaardigheden Integratie: Het moet naadloos aansluiten op uw huidige tools en systemen, zoals e-commerce, CRM-systeem en e-mailmarketingplatforms Analyse en rapportage: De mogelijkheid om zinvolle inzichten te genereren uit de verzamelde gegevens is cruciaal voor geïnformeerde besluitvorming en effectieve marketingstrategieën Schaalbaarheid: De software voor het bijhouden van klanten moet toenemende gegevensvolumes aankunnen en zich zonder onderbrekingen kunnen aanpassen aan veranderende behoeften op het gebied van bijhouden Veiligheid: Zorg ervoor dat de software voor het bijhouden van klanten voldoet aan de regelgeving voor privacy van gegevens en robuuste veiligheidsmaatregelen biedt om gevoelige klantgegevens te beschermen

https://clickup.com/events/vision-to-victory-summit?utm_source=iterable&utm_medium=banner&utm_campaign=bl-13-03-24-gl-v2v-on-demand-blog-banner&utm_term=not-provided&utm_content=v2vbottlenecktobreakthroughblogcta

10 beste software voor het bijhouden van klanten in 2024

Nu je weet wat software voor het bijhouden van klanten is en hoe je de juiste kiest, is het tijd om onze selectie van de top 10 oplossingen op de markt te verkennen. We zullen diep ingaan op hun functies en voordelen en laten zien hoe ze uw inspanningen op het gebied van klanttevredenheid en bijhouden kunnen opvoeren, dus blijf op de hoogte!

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat de complexiteit van klantrelatiebeheer vereenvoudigt ( CRM ) en stelt u in staat om het volledige potentieel van uw klantgegevens te benutten. Het integreert naadloos het monitoren van verkooppijplijnen, het beheren van clients en het vergemakkelijken van samenwerking tussen afdelingen.

ClickUp onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid in het analyseren van klantgegevens. Met meer dan 15 flexibele weergaven tot uw beschikking kunt u inzicht krijgen in leadinteracties, klanttrajecten en meer. Of u nu de voorkeur geeft aan een eenvoudige layout met lijsten of tabellen voor het bijhouden of aan een complexe weergave van informatie via tijdlijnen, bordweergaven of Gantt, ClickUp heeft alles wat u nodig hebt. 🤩 ClickUp Doelen en Functies van dashboards stellen u in staat om campagnedoelstellingen, tijdlijnen en targets te definiëren terwijl de voortgang automatisch wordt bijgehouden. Deze functies zorgen ervoor dat je marketing funnel, team planning en werklastbeheer zijn perfect op elkaar afgestemd, zodat u uw marketingkalender moeiteloos.

Als het gaat om het analyseren van testvariaties, kunt u met het platform gegevens over het gedrag van gebruikers "voor" en "na" vastleggen en deze netjes consolideren in een lijst- of bordweergave zodat u ze gemakkelijk kunt vergelijken.

ClickUp beste functies

Biedt krachtige CRM-functies en gratis sjablonen op maat om het aanmaken en beheren van een website te vereenvoudigenklantendatabase Kwalificeer leads en organiseer essentiële gegevens metClickUp formulieren ClickUp Dashboards voor een dieper inzicht in uw klantgegevens en een volledig overzicht van al het klantgerelateerde werk

Heeft meer dan 15 weergaveopties voor het beheren van werkstromen en het verwerken van gegevens, waaronder Lijst, Bord, Tabel en Tabel

Maakt automatische rapportage van voortgang mogelijk met ClickUp Doelen

Kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 applicaties en diensten van derden om de CRM-ervaring te verbeteren

ClickUp beperkingen

Het platform kan traag zijn, volgens sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. HubSpot

via HubSpot HubSpot is een gerenommeerde en zeer veelzijdige tool voor klanten het bijhouden en beheren van uw relaties. Het biedt een uitgebreid pakket functies die automatische invoer van gegevens, leadbeheer, bijhouden van documenten, pijplijnbeheer en ticketing vereenvoudigen - allemaal netjes gebundeld in één gebruiksvriendelijk pakket.

Met deze software kunt u verschillende CRM-aspecten bijhouden, waaronder webbetrokkenheid voor het identificeren van nieuwe prospects, het bereiken van targets voor bestaande doelen en activiteiten op het gebied van klantrelaties via ingebouwde functies voor rapportage.

Een handige manier om uw productiviteit te verhogen is door middel van integraties-HubSpot's App Marketplace biedt een uitgebreide selectie van meer dan 1000 integraties, waaronder één voor ClickUp. 🔗

HubSpot beste functies

Gemakkelijk contacten toevoegen, bijhouden en betrekken met een tijdlijn van interacties en e-mail notificaties

Biedt een duidelijk overzicht van de status van uw verkooppijplijn en prioriteert taken effectief

Bewaakt web- en e-mailbetrokkenheid, het bereiken van targets en klantactiviteiten met duidelijke rapportage

CRM-tool integreert met meer dan 1.000 tools, waaronder ClickUp

HubSpot beperkingen

Inloggen kost tijd

Een beetje prijzig voor sommige gebruikers in vergelijking met andere klantenservice software

HubSpot prijzen

Gratis

Starters: $20/maand (alleen voor nieuwe klanten)

$20/maand (alleen voor nieuwe klanten) Professioneel: $1.600/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

3. EngageBay

Via: EngageBay EngageBay is een bekwame software voor het bijhouden van klanten die de manier vereenvoudigt waarop bedrijven hun klanten beheren. Door functies voor CRM, marketingautomatisering en helpdesk te combineren, stelt het organisaties in staat om klantinteracties te stroomlijnen, leads effectief bij te houden en de klantenservice te verbeteren.

Met het systeem kunnen bedrijven communicatie met klanten systematisch. Deze gecentraliseerde aanpak legt alle interacties vast en biedt waardevolle inzichten in relaties met klanten. 🤝

U kunt moeiteloos e-mails en webchats bijhouden via een helpdesk, waarbij klantcontacten en interacties worden geconsolideerd, inclusief aankopen en verzonden formulieren. Ondertussen vertaalt de software klantgegevens in inzichtelijke rapportages, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen, trends kunt identificeren en strategieën voor klantbetrokkenheid kunt verfijnen.

EngageBay beste functies

Combineert CRM, marketing automatisering en helpdesk functies

Slaat relevante gegevens op in het CRM-systeem voor een uitgebreid klantenoverzicht

Zet klantgegevens om in rapporten voor datagestuurde besluitvorming

Omvat robuuste functies voor klantenservice, waaronder e-mail en chatten via internet bijhouden

EngageBay limieten

Steile leercurve

Prijzen EngageBay

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Basis : $13,79/maand per gebruiker

: $13,79/maand per gebruiker Groei : $45,99/maand per gebruiker

: $45,99/maand per gebruiker Pro: $91,99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

EngageBay beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4. Monday.nl

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Goal-Widget-in-monday-1400x707.png Software voor Monday.com /%img/

Via: Monday.nl Met Monday.com kunt u verschillende interacties met klanten bijhouden, van aankoopgeschiedenis en e-mailactiviteiten tot offertebeheer en digitale handtekeningen. Deze uitgebreide aanpak geeft u een 360-graden weergave van uw relaties met klanten. 💫

Met meer dan 50 integraties zorgt de software ervoor dat je team moeiteloos interacties met clients via verschillende kanalen kan bijhouden, je gegevens kan consolideren en je werkstroom kan stroomlijnen.

While Monday.com offers numerous functies that cater to project and teammanagement, some users report that it is not particularly user-friendly. Je kunt een aantal populaire alternatieve oplossingen als je team een eenvoudiger hulpmiddel nodig heeft.

Monday.com beste functies

Bijhouden van aankoopgeschiedenis, e-mailactiviteiten, voorstellen, handtekeningen en meer

Bewaakt klantinteracties via meerdere kanalen met behulp van meer dan 50 integraties

Heeft een aanpasbaar dashboard

Monday.com limieten

Ingewikkeld in gebruik, volgens sommige beoordelaars

Duur voor sommige gebruikers

Monday.com prijzen

Free Forever

Basis: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

5. Zoho CRM

Via: Zoho Zoho CRM vereenvoudigt het bijhouden van klanten met krachtige analyse- en automatiseringsmogelijkheden. Het stelt bedrijven in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, klantgedrag te voorspellen en activiteiten te stroomlijnen, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor het koesteren van relaties met klanten. U kunt waardevolle inzichten verkrijgen met geavanceerde analysetools en gepersonaliseerde klantreizen creëren over verschillende communicatiekanalen.

de AI-assistent* van *Zoho, Zia, helpt je verkoopteam bij het navigeren en zoeken in de CRM database. Door te voorspellen wanneer een klant waarschijnlijk weer een aankoop zal doen, kun je proactief contact met ze opnemen, relevante producten of diensten aanbieden en hun ervaring verbeteren.

Een opvallende functie is de mobiele app van Zoho CRM, waarmee verkoopteams onderweg contact kunnen leggen met leads, toegang hebben tot essentiële klantgegevens en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) kunnen bewaken.

Zoho CRM is een verstandige keuze, maar kan een beetje een leercurve vormen voor degenen die niet al te bekend zijn met dit soort software. Om een waardige vervanger te vinden, bekijk onze selectie van Zoho alternatieven .

Zoho CRM beste functies

Geeft inzicht in leadactiviteiten, klantvoorkeuren en essentiële documenten voor gefundeerde besluitvorming

Bevat geavanceerde analysetools om bruikbare inzichten te verkrijgen voor het ontwerpen van gepersonaliseerde klanttrajecten

Betrekt klanten bij verschillende communicatiekanalen

AI-assistent voor het voorspellen van klantgedrag

Zoho CRM limieten

De CRM-tool kan complex zijn voor nieuwe gebruikers

Moeilijk om gegevens te downloaden en te verzamelen

Zoho CRM prijzen

Standaard: €14/maand per gebruiker

€14/maand per gebruiker Professioneel: €23/maand per gebruiker

€23/maand per gebruiker Enterprise: €40/maand per gebruiker

€40/maand per gebruiker Ultiem: €52/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.(2.000+ beoordelingen)

: 4.(2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

6. Salesforce

Via: Salesforce Salesforce is software op de cloud die dient als een allesomvattende hub voor het beheren van verschillende facetten van relaties met klanten, van contactgegevens tot verkoopgegevens en interacties met de klantenservice.

Een van de opvallendste functies is het intuïtieve dashboard, dat een snel en inzichtelijk overzicht biedt van uw verkoopgegevens. Deze visuele weergave vereenvoudigt het proces van het bijhouden van interacties met klanten en de voortgang van de verkoop. 📊

Je kunt klantinformatie stroomlijnen met de contactbeheer functie, waarbij alleldata op één toegankelijke locatie worden gecentraliseerd. Het vergemakkelijkt het monitoren van client interacties en verbetert het relatiebeheer.

Salesforce biedt gebruikers automatiseringsmogelijkheden die routinetaken stroomlijnen, zoals follow-up e-mails en gepersonaliseerde notificaties op basis van klantgedrag en voorkeuren. Deze functie vermindert niet alleen handmatig werk, maar verbetert ook de uitvoering van campagnes en de betrokkenheid van klanten.

U kunt ook salesforce integreren met ClickUp waardoor een krachtige synergie ontstaat die het delen van gegevens, de samenwerking tussen teams en het beheer van klantrelaties bevordert.

Salesforce beste functies

Bijhouden van contactgegevens van klanten, verkoopgegevens en service-interacties

Biedt een snel overzicht van verkoopinformatie voor efficiënt bijhouden

Centraliseert klantgegevens voor gestroomlijnd bijhouden en relatiebeheer

Salesforce limieten

Kost tijd om de lead te openen

Duur voor sommige gebruikers

Prijzen van Salesforce

Starter : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Professioneel : $80/maand per gebruiker

: $80/maand per gebruiker Enterprise : $165/maand per gebruiker

: $165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Salesforce beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (18.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ beoordelingen)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive is uw weg naar superieure efficiëntie en inzicht in klanten, en revolutioneert de manier waarop u relaties met klanten bijhoudt, beheert en verbetert. Met deze software kunt u een uitgebreide contact- en organisatiedatabase opbouwen terwijl u een gedetailleerde interactiegeschiedenis bijhoudt, zodat u geen enkel detail over het hoofd ziet.

Automatisering neemt de centrale fase in, van e-mail marketing tot follow-ups, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is: het koesteren van sterke relaties met klanten. Met AI Sales Assistant automatiseer je niet alleen terugkerende taken, maar bepaal je ook wanneer je clients klaar zijn voor de volgende aankoop.

Maar dat is nog niet alles! 🤫

De visuele dashboards en aanpasbare rapporten van Pipedrive fungeren als uw persoonlijke analytische controlecentrum, zodat u knelpunten kunt identificeren, prestatiemetingen kunt controleren, realistische doelen kunt instellen en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Als u het moeilijk vindt om te gebruiken, kunt u altijd een van de Pipedrive alternatieven .

Pipedrive beste functies

Automatisering en inzichten om relaties met klanten te verbeteren

Bouwt een uitgebreide contact- en organisatiedatabase met interactiegeschiedenis

Heeft visuele dashboards en aanpasbare rapporten voor geïnformeerde besluitvorming

AI-verkoopassistent voor het voorspellen van de volgende aankopen van klanten

Pipedrive beperkingen

Steile leercurve

Beperkte integraties

Pipedrive prijzen

Essential: $9,90/maand per gebruiker

$9,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $19,90/maand per gebruiker

$19,90/maand per gebruiker Professioneel: $39,90/maand per gebruiker

$39,90/maand per gebruiker Power: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

8. Churn360

Via: Churn360 Churn360 is uw klantensuccessoftware, speciaal voor het monitoren van klantgedrag, het signaleren van potentiële risico's op churn en het verbeteren retentie-inspanningen . Het biedt een 360-graden weergave van uw klanten door gegevens uit uw CRM-systeem, communicatiekanalen en financiële rapportages te integreren, waardoor een volledig overzicht van het klanttraject wordt verkregen.

Deze software bijhoudt klanten gedurende hun hele levenscyclus en voorziet CX-vertegenwoordigers van essentiële achtergrondinformatie voor contextuele ondersteuning. Het automatiseert ook processen voor klantensucces en stroomlijnt uw werkstroom.

Churn360's segmentatie op basis van gedrag triggers maakt gepersonaliseerde campagnes mogelijk om productadoptie en -tevredenheid te stimuleren. Bovendien biedt het gedeelde dashboards, push notificaties en robuuste mogelijkheden voor het bijhouden van klanten. Deze tool integreert gemakkelijk met populaire SaaS-tools zoals Intercom, HubSpot, Gmail en meer.

Churn360 beste functies

Houdt klantgedrag bij om potentiële risico's op churn te identificeren

Integreert gegevens uit CRM-systemen, communicatiekanalen en financiële rapportages voor een uitgebreid overzicht

Monitort klanten gedurende hun hele traject

Churn360 limieten

Beperkt aantal klantcontacten

Prijzen Churn360

Startup : $199/maand

: $199/maand Professioneel : $499/maand

: $499/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Churn360 beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (20+ beoordelingen)

: 4.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

9. Bitrix24

Via: Bitrix24 Bitrix24 CRM is niet alleen een systeem voor het bijhouden van klanten; het is uw toegangspoort tot aangepaste e-mailcampagnes en leadgeneratie. Met de mogelijkheid om contacten in te voeren of te importeren, wordt het platform uw gegevenskluis, waarin elke interactie wordt vastgelegd, of het nu gaat om telefoongesprekken, vergaderingen of e-mails. Dit nauwgezet bijhouden schetst een levendig beeld van de status van uw relatie met elke client.

De CRM-oplossing beschikt over een uitzonderlijk dashboard, uw commandocentrum voor het bewaken van de verkooptrechter. Hiermee kunt u inzichten verwerven, gebieden aanwijzen die extra aandacht nodig hebben en ervoor zorgen dat u op het juiste spoor zit met uw klanten. 🛤️

Bitrix24 beste functies

Slaat gegevens op van telefoongesprekken, vergaderingen en e-mails om een volledig overzicht van de client te behouden

Maakt e-mailcampagnes op maat om uw leads effectief te benaderen

Bevordert samenwerking en communicatie tussen teams binnen het platform voor naadloos bijhouden van klanten

Bitrix24 limieten

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Bitrix24 prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Basis : $49/maand per vijf gebruikers

: $49/maand per vijf gebruikers Standaard : $99/maand per 50 gebruikers

: $99/maand per 50 gebruikers Professioneel : $199/maand per 100 gebruikers

: $199/maand per 100 gebruikers Enterprise: $399/maand per 250 gebruikers

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (500+ beoordelingen)

: 4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

10. Hiver

Via: Hiver Hiver is voornamelijk een softwareoplossing voor e-mailticketing en is uw sleutel tot efficiënte en betrouwbare klantenservice rechtstreeks vanuit uw Gmail-account. U kunt moeiteloos inkomende query's van klanten bijhouden tot ze tot een bevredigende oplossing komen. 🎯

Hiver stelt u in staat om werkstromen te automatiseren, geavanceerde analyses uit te voeren en cruciale ondersteuningscijfers zoals de gemiddelde oplostijd en de eerste reactietijd nauwlettend in de gaten te houden, allemaal binnen de Gmail-interface. Maar het blijft niet bij e-mails. Er is een extensie Chrome voor ontwikkelaars en een widget voor live chatten voor realtime interactie met websitebezoekers. Je kunt ook waardevolle feedback van clients verzamelen via CSAT enquêtes op je website.

Hiver beste functies

Automatiseert processen om klantenservice te stroomlijnen

Verzamelt waardevolle feedback via CSAT-enquêtes op uw website

Verbetert de klantenservice met real-time gegevens en bijhouden van statistieken

Hiver limieten

Lange laadtijd

Ondermaatse mobiele app

Hiver prijzen

Lite : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Pro : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Elite: $59/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hiver beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (800+ beoordelingen)

: 4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Zet je schrap voor succes met het beste klantvolgsysteem

Software voor het bijhouden van klanten is de sleutel tot het verkrijgen van waardevolle inzichten in uw klanten. Deze tools bieden talloze voordelen, van leadbeheer tot real-time gegevensanalyse, en zorgen ervoor dat uw weg naar diepere verbindingen met klanten en zakelijk succes duidelijk en helder is.

Om moeiteloos relaties met klanten te beheren, leads te volgen en te leren van klantinteracties, u aanmelden voor ClickUp en begin met het afstemmen van uw product of service op de behoeften en verwachtingen van uw klanten. 🙌