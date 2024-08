10 beste online bouwcertificaten in 2024

De bouw van gebouwen is niet voor niets een van de meest gereguleerde en concurrerende velden van de VS. Gebouwen - kantoren, huizen, winkelcentra of openbare diensten zoals treinstations en bushaltes - moeten sterk zijn, extreme weersomstandigheden aankunnen en veilig zijn voor iedereen, ook voor mensen met een handicap of speciale behoeften.

Bovendien kunnen gebouwen niet snel worden afgebroken en weer opgebouwd als er iets misgaat. De licentie-eisen zijn dus streng.

Maar dat is nog maar het begin. Om veilige, bruikbare omgevingen te bouwen voor de snel evoluerende wereld, moeten aannemers en technici vaardigheden en betrouwbaarheid aantonen. Dit is waar bouwcertificeringen helpen.

Hoe kunnen bouwcertificeringen jouw carrière helpen?

Een bouwcertificaat is het geschreven woord van een bevoegde autoriteit dat je specifieke vaardigheden binnen je gekozen specialisatie hebt geleerd en verworven. De autoriteit die het certificaat afgeeft, is vaak een handelsorganisatie, overheidsinstantie of privévereniging van bouwdeskundigen.

Voor een typische certificering moet je een cursus volgen, materiaal lezen, video's bekijken en een examen afleggen. Als je eenmaal voldoet aan de criteria voor het slagen voor het examen, word je gecertificeerd als expert op dat gebied. Dit kan je carrière op talloze manieren stimuleren.

Geloofwaardigheid

Voltooid hebben van de populairste bouwcertificaten vergroot je geloofwaardigheid bij potentiële werkgevers of klanten, zodat ze zeker weten dat je alles onder controle hebt.

Instance, de groene bedrijfscertificering geeft onmiddellijk aan dat je duurzaamheid hebt toegewezen. Bouwcertificeringen kunnen nog waardevoller zijn bij het bieden op grootschalige overheidsprojecten.

Vertrouwen

Sinds de pandemie hebben we de wereld snel zien evolueren. Steeds meer huizen hebben speciale werkruimtes nodig. Kantoren veranderen in ontmoetingsplaatsen voor samenwerking. Zelfs bij de meest fysieke ervaringen, zoals concerten of games, is het digitale aanbod toegenomen.

Een relevante certificering geeft je het vertrouwen dat je met je tijd mee kunt gaan. Het helpt je snel te leren en je aan te passen.

Netwerken

Online cursussen zijn een geweldige manier om te netwerken met je collega's in het hele land. Door samen te studeren kun je een kameraadschap opbouwen en kennis delen die je op de lange termijn van pas zal komen.

Specialisatie

Certificeringen op gespecialiseerde gebieden zoals kraanbeheer of financieel beheer in de bouwsector helpen je op te vallen bij sollicitaties. Sommige certificeringen voor projectmanagement kunnen je op weg helpen naar een rol als manager of leidinggevende.

Carrièregroei

Investeren in leren en certificering kan je meer salaris opleveren en je helpen sneller promotie te maken. Inderdaad dat bouwmanagers met een LEED-certificaat ongeveer 28% meer verdienen dan het gemiddelde basissalaris.

Afhankelijk van je locatie, ervaring, specialisatie, bestaande vaardigheden en de tijd die je bereid bent te besteden aan leren, kun je tientallen bouwcertificeringen behalen.

Maar niet alle certificeringen zijn gelijk. Daarom hebben we de tien beste bouwcertificeringen samengesteld die je zullen helpen je carrière vooruit te helpen.

10 bouwcertificeringen om je carrière vooruit te helpen

Laten we, voordat we ingaan op de specifieke functies, eerst de algemene certificeringsprogramma's voor bouwbeheer bekijken.

1. Gecertificeerd bouwmanager (CCM)

via CCM Toepassingshandboek Deze certificering wordt aangeboden door de Construction Management Association of America ( CMAA ) is bedoeld om je referenties op het gebied van planning, ontwerp, constructie en financieel beheer van bouwprojecten te valideren.

Vereiste kwalificaties: Om je te kwalificeren als gecertificeerd constructiemanager heb je een bacheloropleiding van 4 jaar nodig of acht jaar ervaring.

Kosten: $ 325-425 voor certificering. Je moet je certificering elke drie jaar vernieuwen.

CMAA biedt ook Certified Associate Construction Manager en Construction Manager In-Training programma's voor mensen met minder ervaring.

2. Gecertificeerd professioneel constructeur (CPC)

via CPC II Het American Institute of Constructors (AIC) biedt het Certified Professional Contractor-programma aan voor gevestigde aannemers met meerdere jaren ervaring.

Naast verschillende onderdelen van bouwmanagement, zoals projectscoping, werving, resourcemanagement, kostenbeheersing en veiligheidsmanagement, richt dit programma zich ook op ethiek en professionaliteit.

Kosten: $575-675 om het certificeringsexamen te doen.

AIC biedt ook een Gecertificeerde Aannemer Niveau I programma geschikt voor pas afgestudeerden.

3. Gecertificeerd financieel professional in de bouwsector

Deze certificering door de Construction Financial Management Association (CFMA) omvat acht kennisdomeinen: boekhouding en rapportage, omzetverantwoording, budgettering, risicobeheer, belastingen, HR, juridisch en IT.

Al deze hoofdstukken zijn aangepast aan de bouwsector, waardoor u zich onderscheidt van de generalistische financiële professional.

Vereiste kwalificaties: Om gecertificeerd te worden, moet je een bachelordiploma of hoger hebben, 12 kredieten uit bedrijfsgerelateerde cursussen hebben behaald en in totaal 4000 uur ervaring hebben. Als je een universitaire graad of een diploma hebt, heb je extra uren ervaring nodig.

Kosten: $850 voor eerste kandidaten.

Laten we nu overgaan naar een van de meest kritieke aspecten van bouwmanagement: Gezondheid en veiligheid.

4. OSHA outreach-trainingsprogramma

De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid biedt trainingsprogramma's aangepast voor bouwprofessionals. Dit programma richt zich op gezondheid en veiligheid op de werkplek, beroepsrisico's, potentiële risico's en hoe deze te beperken.

Er zijn twee varianten:

Een sessie van 10 uur voor invoerders, die $ 59,99 kost

Een sessie van 30 uur voor leidinggevenden, supervisors en veiligheidsdirecteuren, die $159,99 kost

5. Gecertificeerd veiligheidsmanager: Bouw (CSMC)

via NASP De National Association of Safety Professionals (NASP) biedt de vaardigheden en bekwaamheden om u te kwalificeren als een veiligheidsleider in de bouw .

Het cursuscurriculum omvat veiligheid op de werkplek, trainingsmethodologie, het interpreteren van voorschriften, het ontwerpen van veiligheidsprogramma's, het vermijden van civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid en het beheren van veiligheidsaudits.

De cursus duurt ongeveer 40 uur en je hebt zes maanden om hem te voltooien.

Kosten: $1995. Om de drie jaar moet je opnieuw gecertificeerd worden, wat $395 kost.

6. Technicus gezondheid en veiligheid in de bouw (CHST)

De Board of Certified Safety Professionals (BCSP) biedt de CHST-certificering speciaal ontworpen rond activiteiten die bouwziekten en -letsels voorkomen.

Vereiste kwalificatie: Drie jaar ervaring in de bouw met "ten minste 35% van de primaire taken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu" om in aanmerking te komen voor deze certificering.

Kosten: 450-550 dollar om het examen af te leggen. Elke vijf jaar moet je 20 hercertificeringspunten indienen.

BCSP biedt ook een Veiligheid opgeleide toezichthouder bouw (STSC) voor leiders, managers, supervisors en werknemers voor wie veiligheid niet de primaire verantwoordelijkheid is.

Binnen de bouwsector vereisen verschillende gespecialiseerde rollen hoogopgeleide werknemers. Certificering is een geweldige manier om vaardigheden en capaciteiten op deze gebieden aan te tonen. Hieronder staan enkele van de populairste.

7. OSHA Examen hoogwerkers en schaarliften

Als je een lift bedient op een bouwplaats, is deze cursus iets voor jou. De OSHA-cursus Hoogwerkers en schaarliften biedt fundamenteel bewustzijn voor bouwvakkers over de soorten liften, de toepasselijke veiligheidsnormen, het uitvoeren van inspecties en specifieke voorzorgsmaatregelen om veelvoorkomende gevaren zoals vallen of elektrocutie te voorkomen.

Kosten: $49,95, 180 dagen de tijd om te voltooien.

U kunt deze cursus ook volgen op Hard Hat training .

8. Certificering kraanmachinist

Kraanmachinisten nemen een groot deel van de lastbehandeling en -verplaatsing op een bouwplaats voor hun rekening. Het is een complexe en risicovolle baan. Met een kraanmachinistcertificaat ben je een expert die meteen aan de slag kan.

De Nationale Commissie voor de Certificering van Kraanmachinisten biedt 28 verschillende certificeringen aan in 14 categorieën. Enkele van de sleutelcertificeringen zijn Mobiele Kraanmachinist, Torenkraanmachinist, Graafboormachinist, Seinwachter, Takelaar en Kraaninspecteur.

Kosten: Tussen $100 en $400 per stuk, afhankelijk van de examenmodus en de modules.

Naast de bovenstaande machine-gerelateerde specialisaties zijn er ook technische certificeringen, zoals de Technicus woningbetonfundering aangeboden door het American Concrete Institute.

9. LEED groen certificaat

Duurzaamheid is wereldwijd een groeiende prioriteit voor bouwbedrijven. De LEED Green Associate certificering valideert uw begrip van groene bouwpraktijken en bereidt u voor op de toekomst van de bouw.

Het meet je kennis van het LEED-proces, integratieve strategieën en normen, locatie en transport, waterefficiëntie, energie en atmosfeer, materialen en hulpbronnen, kwaliteit van het binnenmilieu, projectomgeving en publieksbereik.

Kosten: $350. U kunt extra kosten voor examen prep materiaal en registratie.

10. Bouwprofessional in projecten voor de gebouwde omgeving (PMI-CP)

Deze certificering van het Project Management Institute is aangepast voor bouwprofessionals. Het omvat microcertificaten in projectmanagement voor de gebouwde omgeving, technologie en innovatie, en prestatie- en materiaalmanagement.

Je moet ook vier e-learningcursussen voltooien in interfacemanagement, wijzigingsopdrachten, risico's en uitvoeringsplanning.

Vereiste kwalificaties: Minimaal drie jaar werkervaring in bouwprojecten.

Kosten: $500 om het examen af te leggen en bijna $5000 om alle e-learningcursussen te voltooien. Je moet de certificering ook elke drie jaar vernieuwen.

Synchroniseer teams en aannemers, houd de voortgang bij en visualiseer projecten met dit sjabloon voor bouwbeheer ClickUp

Terwijl de vooruitgang in bouwtechnologie de laatste decennia met sprongen vooruit is gegaan, heeft informatiebeheer deze achterstand niet ingehaald. Er wordt gewerkt met verouderd software voor projectmanagement in de bouw of algemene hulpmiddelen zoals spreadsheets.

Veel processen zijn handmatig of gedeeltelijk gedigitaliseerd, wat de algehele efficiëntie van de projectoplevering beïnvloedt.

Naast de bovenstaande certificeringen is de beheersing van een robuuste tool zoals ClickUp clickUp, speciaal ontworpen voor de bouw, zal u op veel manieren onderscheiden. Dit geldt voor bouwers die projecten uitvoeren of bedrijven die hun bouwwerkzaamheden uitbesteden aan een leverancier .

Werkstromen aanpassen voor uw bouwteams

Of u nu een startpagina bouwt of een winkelcomplex met meerdere verdiepingen, verdeel de werkstroom in een duidelijke workflow met afhankelijkheid en account voor alle projectbeperkingen .

Middelen beheren, activiteiten plannen en scenarioplanning uitvoeren op een Gantt grafiek op ClickUp's eRP-software voor de bouw .

Gebruik ClickUp's sjablonen voor projecten in Gantt grafiek om te beginnen!

Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit door deze eenvoudige bouw Gantt grafiek mijlpalen bijhouden en projecten op tijd opleveren

Complexe processen vereenvoudigen

Visualiseer de relaties tussen elke fase van uw project met ClickUp Mindmaps

Als een proces het gevoel heeft dat het te veel stappen heeft of er te veel mensen bij betrokken zijn, breng ze dan allemaal samen om te brainstormen over ClickUp mindmaps . Voeg alles toe aan een leeg canvas, maak verbindingen, identificeer afhankelijkheid en voeg opmerkingen toe om uw methodologieën voor procesverbetering .

Werklast van teams beheren

Gebruik het sjabloon voor bouwbeheer van ClickUp om het volgende in te stellen en op elkaar af te stemmen projectplanningen in een kalenderweergave

ClickUp gebruiken als een software voor bouwplanning rekening houdend met de beschikbaarheid van teamleden. Gebruik de Werklastweergave om te zien wie wat doet. Wijs Taken toe op basis van hun beschikbaarheid zonder het extra gedoe van heen-en-weer berichten. Nodig ze uit om hun kalenders te synchroniseren zodat ze ook automatisch worden bijgewerkt op vakantiedagen.

Blijf op de hoogte van audits en inspecties

Gebruik de functie Checklists van ClickUp om audits op afdelingen nauwgezet uit te voeren. U kunt ze ook instellen als doelen die moeten worden voltooid vóór de overeenkomstige mijlpalen.

Als u externe audits moet ondergaan, wijs dan naadloos toegang toe aan aannemers/overheidsinstanties.

Samenwerken met cross-functionele teams

Taken en projecten beheren en efficiënt samenwerken met je team met ClickUp-taakbeheer

Van externe managers tot technici ter plaatse, breng iedereen op dezelfde pagina met ClickUp-taak . Wijs ze toe aan gebruikers, voeg opmerkingen toe, tag uw team en chat in realtime vanaf uw desktop of mobiele apparaten.

Tijdsregistratie en budgetbeheer

Gebruik ClickUp's software voor tijdsregistratie om de tijd voor elke Taak/subtaak te loggen. Je kunt de timer starten en stoppen of later tijd toevoegen wanneer de Taak Voltooid is.

Gebruik de gegevens van de tijdsregistratiemodule om tijdsinschattingen te maken voor toekomstige projecten. Berekeningen van tijd en inspanning omzetten in budgetten die je kunt voorstellen aan organisatieleiders of clients.

Probeer ClickUp's sjablonen voor projectbegrotingen om u op weg te helpen.

Bronnen verzamelen

Maak alle middelen en bronnen beschikbaar op één plaats in ClickUp Docs. Voeg bestanden toe, stel SOP's in en leg de details van elke activiteit vast. Gebruik ClickUp als een hulpmiddel voor procesverbetering en geeft duidelijk zichtbaarheid in de hele context van het project.

Direct aan de slag met sjablonen

Nog nooit een moderne tool voor projectmanagement voordien? Geen zorgen. De ClickUp sjabloon voor bouwbeheer biedt u een geweldige springplank.

Het helpt u om al uw bouwactiviteiten op één plek te beheren met vooraf gemaakte weergaven, aangepaste velden, documenten en meer.

Breng uw bouwteam samen op ClickUp

Zelfs de grootste bouwprojecten worden steen voor steen opgebouwd. Om ervoor te zorgen dat elke bouwsteen efficiënt, conform, veilig en duurzaam is, hebt u een gedetailleerde zichtbaarheid en een weergave in vogelvlucht nodig.

De software voor bouwbeheer van ClickUp is ontworpen om bouwers, technici en projectmanagers precies dat te bieden.

Met robuuste functies voor real-time rapportage, samenwerking, projectmanagement, delen van kennis, automatisering en nog veel meer, is ClickUp de beste tool om van start te gaan. Bovendien kunt u ook de verkoop stroomlijnen, aannemers beheren en met clients werken op één plaats. Probeer het zelf. Gratis. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp .