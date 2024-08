Google Sheets gebruiken als CRM (met sjablonen)

De meesten van ons gebruiken al dagelijks spreadsheets. Van het maken van maandelijkse budgetten tot het kraken van verkoopcijfers, Google Spreadsheets staat bekend om zijn gebruiksgemak, functies voor samenwerking, wereldwijde toegankelijkheid en aangepaste mogelijkheden.

Maar wie wist dat een leeg Google Spreadsheets ook een volledig functionele CRM kon worden? 🤯

Het is waar: je kunt Google Spreadsheets gebruiken om talloze sjablonen te maken of te gebruiken voor spreadsheet projectmanagement , marketingcampagnes , massa e-mails, voorspellingen, bijhouden, follow-ups en meer.

Laten we eens kijken hoe u Google Spreadsheets CRM kunt gebruiken - met een krachtig nieuw hulpmiddel dat het beheer van uw klantrelaties volledig kan veranderen!

De CRM-functie van Google Spreadsheets begrijpen

Hoewel het geen traditioneel CRM-platform is, biedt Google Spreadsheets een verrassend effectieve manier om relaties met klanten te beheren, vooral voor kleinere bedrijven of bedrijven die op zoek zijn naar een kosteneffectieve oplossing.

Enkele sleutel CRM-functies in Google Spreadsheets zijn:

1. Contactbeheer : Organiseer contactpersonen in een gestructureerde database, valideer gegevens om de verificatie te behouden, filter en sorteer op basis van doelgroepen en pas voorwaardelijke opmaak toe om belangrijke informatie te scheiden

2. Verkooppijplijn bijhouden : Bewaak visueel de voortgang van de deal in alle verkoopfasen, wijs taken toe en houd bij waar ze worden voltooid, bereken statistieken en identificeer knelpunten

3. Taken- en activiteitenbeheer: Volg interacties met clients en klanten, stel deadlines en herinneringen in, delegeer taken en bekijk de voortgang, en gebruik filters om te focussen op verbeterpunten

4. Rapportage en analyse: Zet gegevens om in inzichten, genereer rapporten, houd prestaties bij en deel rapporten voor eenvoudige besluitvorming

5. Integraties en automatisering: Integreer Google Spreadsheets met populaire CRM-alternatieven om de mogelijkheden uit te breiden: leg leads vast uit e-mails en formulieren, automatiseer uw lijst met opvolgings-e-mails en synchroniseer met kalenders om vergaderingen te plannen en bij te houden

Dit is nog niet alles. Google Spreadsheets biedt ook tal van CRM sjablonen, zodat u zich kunt concentreren op het onderhouden van relaties met klanten en niet op het drukke werk van het maken van CRM's.

Soorten Google Spreadsheets CRM-sjablonen en hun gebruik

Van het organiseren van basis klantgegevens tot het automatiseren van verkoopbeheer, Google Spreadsheets CRM-sjablonen dienen voor meerdere doeleinden in client management. Hier zijn enkele van de meest gebruikte Google Spreadsheets CRM sjablonen.

1. Projectmanagement CRM sjabloon

Via Google Spreadsheets Sjabloongalerij Deze gratis te gebruiken Google Spreadsheets Grafiek Sjabloon is ideaal voor bedrijven die voortdurend interacties met klanten hebben tijdens een project.

Deze sjablonen combineren contactinformatie voor klanten met projecten bijhouden functies zoals project charter gegevens van belanghebbenden, tijdlijnen, taken, deadlines en begrotingstoewijzing.

Je kunt elke categorie aanpassen, samenwerken met leden van je projectmanagement team en het opslaan op Google Drive. Nu zijn al uw realtime updates onderweg beschikbaar!

2. Basis CRM sjabloon

Via Google Spreadsheets Sjabloongalerij Deze basis CRM sjabloon voor spreadsheet is de perfecte tool voor verkoopbeheer voor eigenaren van kleine bedrijven en startende oprichters.

Begin met het aanpassen van het tabblad 'Instellingen'. Je kunt categorieën definiëren zoals Contacttype voor mensen en de fase van kansen die je met hen hebt. Het beheer van je relaties met klanten is nu nog eenvoudiger.

Gebruik het tabblad 'Dashboard' als een mini-controlepaneel. Het toont de totale waarde van de kansen, het totale aantal personen, bedrijven en kansen en het aantal kansen per fase met hun waarde.

Het tabblad 'Mensen' bevat gegevenspunten voor klanten met wie je nog zaken wilt doen. Gebruik vooraf ingestelde tags zoals follow-ups, hot en upsell om de relatie te definiëren die u mogelijk met hen hebt opgebouwd.

Op dezelfde manier bevat het tabblad 'Bedrijven' informatie over huidige en potentiële leads van organisaties.

Het tabblad 'Opportunity' vertegenwoordigt alle inspanningen voor bedrijfsontwikkeling die je wilt bijhouden.

3. CRM sjabloon voor het bijhouden van verkooppijplijnen

Via HubSpot CRM sjabloon Je kunt je hele verkooppijplijn visualiseren en vastleggen, inclusief leadbeheer , verkoop bijhouden en rapportage van inkomsten in deze ene handige Google Spreadsheets CRM sjabloon.

De sjabloon is gratis te downloaden op HubSpot. Het vereenvoudigt het verkoopbeheer door alle gegevens van elk tabblad weer te geven in de vorm van grafieken en grafieken op het hoofddashboard.

Je kunt beginnen met de instelling van de verkooptrechter van je business op dit blad. Bekijk het tabblad 'Instructies' om te begrijpen wat de CRM-spreadsheet is en hoe je deze moet invullen.

4. Sjabloon voor marketingbeheer CRM

Via HubSpot Google Spreadsheets Marketing CRM Sjabloon Als u de instelling van uw organisatie voor marketing doelen kunt u ze nu gemakkelijk bijhouden met deze gratis marketing management CRM spreadsheet.

Dit CRM sjabloon is gericht op het genereren en koesteren van leads en heeft functies voor lead capture formulieren, e-mail follow-up sequenties, het bijhouden van campagneprestaties en segmentatietools op basis van rente of betrokkenheid.

Je kunt leads categoriseren op basis van hun bron, zoals leads van Facebook-campagnes, leads van koude e-mailcampagnes, LinkedIn-leads enzovoort.

5. Sjabloon voor marketing-CRM voor gebeurtenissen

Via Google Spreadsheets Sjabloongalerij Dit sjabloon is vooral handig voor account management teams in reclame- en social media marketingbureaus. Het helpt bij het presenteren van uw marketing tijdlijn aan de aangepaste klantprofielen door content bij te houden en te plannen.

U kunt nationale marketingcampagnes lokale marketingcampagnes, public relations, content marketing, blogs, webpagina's, enzovoort.

Het sjabloon helpt je om consistente merkcommunicatie op alle platforms te onderhouden en dubbel werk te voorkomen.

Beschouw de sjabloon als een kant-en-klaar overzicht van wat je hebt bereikt en genereer rapportages over het succes van marketingcampagnes.

CRM instellen in Google Spreadsheets: Stap voor stap handleiding

Als je liever geen ingewikkelde CRM-tools gebruikt, helpt deze stap-voor-stap gids je bij het gebruik van Google Spreadsheets als CRM-tool! 🙌

Stap 1: Kies een CRM sjabloon

Via HubSpot CRM Templat Stel je verkooptrechter in om relevante verkoopleads in elke fase bij te houden. Maak kolommen of tabbladen om de verschillende fasen weer te geven (bijv. Lead, Gekwalificeerd, Voorstel verzonden, Gesloten gewonnen/verloren).

Gebruik voorwaardelijke formatteer om kansen in verschillende fasen of kansen die je aandacht nodig hebben te markeren. Dit geeft u een duidelijk beeld van de voortgang van de verkoop via grafieken en grafieken.

Google Spreadsheets CRM vereenvoudigt rapportage en het presenteren van nummers aan je clients. Je kunt draaitabellen maken om klantgegevens te analyseren, trends te identificeren en prestatiecijfers bij te houden.

Stap 6: Taken en activiteiten bijhouden

Met Google Spreadsheets CRM kunt u taken en activiteiten bijhouden taakbeheer systeem en gebruik kolommen, tabbladen of afzonderlijke bladen om de taken en activiteiten met betrekking tot elke contactpersoon bij te houden.

U kunt taken toewijzen aan uw team voor relatiebeheer, in realtime samenwerken en de voortgang bewaken.

Tips en trucs om productiviteit te Manifesteren met Google Spreadsheets als CRM

Google Spreadsheets is de meest veelzijdige CRM-tool met een groot aantal functies die ontworpen zijn om uw productiviteit te verhogen en uw marketinguitgaven beheersbaar te houden. Laten we eens kijken naar een aantal handige tips en trucs.

1. Intelligente formule suggesties

Via Google cloudgemeenschap Zodra u begint met het typen van een formule, analyseert Sheets de omliggende gegevens om de relevantie ervan te begrijpen. Het herkent patronen, zoals nummers, datums, tekst of bereiken, en houdt rekening met uw meest recente formules en veelvoorkomende taken in het spreadsheet.

Google Spreadsheets gebruikt machine learning-technieken voor contextueel begrip en verbetert formulevoorstellen na verloop van tijd. Het voltooit automatisch formulenamen terwijl u typt, waardoor u minder typefouten hoeft te maken.

2. Projecten beheren met tijdlijnweergave

Via Google cloudgemeenschap De interactieve tijdlijn weergave van Sheets maakt gebruik van de kracht van een intelligent canvas. Hiermee kunt u eenvoudig omgaan met projectinformatie en marketingcampagnes beheren, mijlpalen voor projecten samenwerking tussen teams en nog veel meer.

U kunt het volgende presenteren CRM rapportages en resultaten op ingenieuzere manieren naar uw organisatie of clients.

3. Add-ons voor Google Spreadsheets gebruiken

Via Google Werkruimte Marktplaats Ga naar 'Extensies > Add-Ons > Add-Ons downloaden' om meer tools te gebruiken die je extern hebt gedownload. Deze kunnen helpen bij het automatiseren van Taken op Google Spreadsheets.

Je kunt kiezen uit verschillende AI-gerichte apps om sheets automatisch te schrijven en te vullen met slechts een paar aanwijzingen. Tools voor het maken van formulieren helpen je bij het samenvoegen van Google Formulieren van je e-mails naar je spreadsheet.

4. Google App Scripts voor Google Spreadsheets

Via Google Apps Script Dashboard Apps Script ontsluit een heel nieuw universum van CRM-mogelijkheden. Denk aan aangepaste menu's, pop-up dialoogvensters en handige zijbalken - allemaal om uw Google Spreadsheets precies op uw behoeften af te stemmen. U kunt generieke formules overboord gooien en aangepaste functies ontwerpen die precies doen wat u nodig hebt.

U kunt Sheets ook naadloos integreren met Kalender, Drive, Gmail en meer. Stelt u zich eens voor dat u vergaderingen kunt plannen of e-mails rechtstreeks vanuit uw spreadsheet kunt verzenden! Maak automatisch formulieren op basis van de gegevens in je spreadsheet of vul je sheet met nieuwe reacties.

5. Slimme chips voor samenwerking en organisatie

Via Google cloudgemeenschap Met Smart Chips kunt u bestanden zoals documenten, spreadsheets, dia's of afbeeldingen rechtstreeks in uw spreadsheet insluiten. Beweeg met de muis over het "@"-symbool om alle voorgestelde bestanden te zien op basis van uw recente activiteiten en trefwoorden.

Door het delen van gegevenschips in gezamenlijke Google Spreadsheets wordt het voor alle belanghebbenden eenvoudig om relevante informatie te openen zonder de spreadsheet te verlaten.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets als CRM

Hoewel Google Spreadsheets verrassende flexibiliteit biedt voor CRM, heeft het ook zijn limieten vergeleken met speciale CRM-platforms.

1. Gegevensbeheer

Geen ingebouwde functies voor gegevensintegriteit: Ontbreekt automatische gegevensvalidatie of voorkoming van duplicaten, waardoor het risico op fouten en inconsistenties toeneemt

Ontbreekt automatische gegevensvalidatie of voorkoming van duplicaten, waardoor het risico op fouten en inconsistenties toeneemt Beperkte capaciteit van gegevens: Kan mogelijk niet efficiënt omgaan met extreem grote databases, wat leidt tot problemen met de prestaties

Kan mogelijk niet efficiënt omgaan met extreem grote databases, wat leidt tot problemen met de prestaties Geen geavanceerde rapportage: Biedt alleen basis rapportage tools, maar mist de uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden van speciale CRM's

2. Functie

Geen ingebouwd verkooppijplijnbeheer: Het bijhouden van complexe verkooppijplijnen met fasen en afhankelijkheid kan omslachtig zijn en handmatige oplossingen vereisen

Het bijhouden van complexe verkooppijplijnen met fasen en afhankelijkheid kan omslachtig zijn en handmatige oplossingen vereisen Beperkt automatiseringspotentieel: Automatisering is afhankelijk van add-on's en integraties en is mogelijk niet zo naadloos of robuust als de ingebouwde functies in speciale CRM's

Automatisering is afhankelijk van add-on's en integraties en is mogelijk niet zo naadloos of robuust als de ingebouwde functies in speciale CRM's Gebrek aan e-mailmarketing en campagnebeheer: Geen ingebouwde tools voor e-mailmarketingcampagnes en lead-nurturingsequenties

3. Veiligheid en schaalbaarheid

Bezorgdheid over gegevensbeveiliging: De opslag van gevoelige klantgegevens op Google Spreadsheets in de cloud kan voor sommige bedrijven veiligheidsproblemen opleveren

De opslag van gevoelige klantgegevens op Google Spreadsheets in de cloud kan voor sommige bedrijven veiligheidsproblemen opleveren Beperkte schaalbaarheid: Als uw bedrijf groeit, kan het beheren van een groot, complex CRM in Sheets onhandelbaar worden en verdere uitbreiding belemmeren

Als uw bedrijf groeit, kan het beheren van een groot, complex CRM in Sheets onhandelbaar worden en verdere uitbreiding belemmeren Beperkingen van samenwerking: Hoewel bewerking in samenwerkingsverband goed werkt voor kleine teams, kan het beheren van toegang en toestemming voor grotere teams een uitdaging zijn

Google Spreadsheets is perfect voor kleine bedrijven en starters die op zoek zijn naar een gratis, flexibele en gebruiksvriendelijke applicatie CRM-oplossing .

De limieten kunnen echter worden blootgelegd als uw bedrijf groeit en de gegevens complexer worden.

Zie het als een beginnersfiets. Hij is geweldig om op te leren rijden en de basisbeginselen van het rijden te verkennen. Maar voor langere reizen en het hanteren van zwaardere ladingen is een speciale CRM-platform of hun alternatieven kan de meer pragmatische optie zijn!

Het is misschien tijd om te overwegen om te migreren naar een dedicated CRM-platform CRM-software om de veiligheid van gegevens, geavanceerde functionaliteit en naadloze schaalbaarheid voor toekomstige groei te garanderen.

Vergadering over ClickUp: Een beter alternatief voor Google Spreadsheets CRM

Bijhouden, beheren en onderhouden van relaties met klanten met de ClickUp Projectmanagement Software

Maar kan één app al uw CRM-tools vervangen? Ja, als het ClickUp!

Met robuuste CRM-tools maakt ClickUp het u gemakkelijk om samen te werken en te chatten met uw team op verschillende afdelingen, of het nu gaat om marketing, verkoop of financiën.

Het is ook een alles-in-één werk- en productiviteitsplatform dat helpt om relaties met klanten te beheren en de klanttevredenheid te verhogen.

Weergaven van CRM

Geef al je relaties met klanten weer met zeer flexibele ClickUp CRM Weergaven Gebruik ClickUp CRM's visuele samenwerkingstools om de voortgang van deals bij te houden, teamverantwoordelijkheden te identificeren, feedback te monitoren en te anticiperen op de sluitingsdatum van deals.

Met 10+ flexibele en aanpasbare weergaven kunt u de voortgang in kaart brengen met Kanban-borden, tabelweergaven, lijsten, mindmaps en meer om van het succes van uw client een makkie te maken!

ClickUp Dashboards

Verkrijg inzicht in klanten en analyseer gegevens met ClickUp Dashboard widgets

Stel een aangepast CRM-dashboard met ClickUp en ontvang gedetailleerde verkooprapportages die u en uw clients helpen om dure fouten te vermijden. U kunt uw verkoopinspanningen nauwkeurig in kaart brengen, knelpunten identificeren, uitval van klanten voorkomen en conversies analyseren.

ClickUp geeft toegang tot een gecentraliseerde klantendatabase ; alleen mensen die jij wilt kunnen deze goudmijn weergeven met aanpasbare toestemmingen.

ClickUp automatisering

Maak aangepaste automatisering om tijd te besparen met ClickUp Automatisering Maak een selectie uit 100+ automatiseringen om routinetaken op de automatische piloot te zetten, workflows te stroomlijnen, projecten uit handen te geven en meer.

Je kunt automatisch taken toewijzen voor elke fase van je pijplijn, statusupdates triggeren op basis van activiteit en prioriteiten schakelen om je team te laten weten waar het zich op moet focussen.

ClickUp-taak automatisering helpt u om duidelijke SOP's te implementeren en nieuwe taken te creëren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken.

ClickUp CRM Sjablonen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-51.png Beheer uw leads, relaties met klanten en verkooppijplijn allemaal op één plek met het ClickUp CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882 Download deze sjabloon /$$$cta/ ClickUp's CRM sjabloon biedt een structuur voor het beheer van klantrelaties, bespaart u tijd, bevordert best practices en stelt u in staat uw CRM aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf.

Deze kant-en-klare frameworks vormen een kant-en-klare basis voor veelvoorkomende CRM-taken. U kunt kiezen uit verschillende sjablonen die zijn ontworpen voor specifieke bedrijfstakken of bedrijfsprocessen, zodat ze goed aansluiten op uw activiteiten.

aangepaste velden ### ClickUp

Maak ClickUp aangepaste velden voor letterlijk elk soort informatie en voeg deze toe aan taken, documenten, dashboards en meer

Met de aangepaste velden van ClickUp kunt u uw werkruimte precies afstemmen op uw gegevensvereisten en efficiënter en inzichtelijker projectmanagement bevorderen.

Met verschillende soorten aangepaste velden kunt u verschillende soorten informatie vastleggen en gebruiken om taken te organiseren en consistentie te behouden. Maak bijvoorbeeld een aangepast veld Telefoon om telefoonnummers van clients vast te leggen of gebruik formulevelden voor uw berekeningen.

Stel vandaag nog uw eigen CRM-systeem in

Om uw CRM-game te verbeteren, kunt u Google Spreadsheets eenvoudig integreren met Software voor CRM-projectmanagement van ClickUp . Dit geeft u toegang tot realtime samenwerking in teams, uitgebreide opslagruimte met Google Drive, 1000+ integraties en een groot aantal CRM-sjablonen om uit te kiezen. Aanmelden en ervaar ClickUp vandaag nog gratis!

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de voordelen van Google Spreadsheets als CRM?

Google Spreadsheets kan een verrassend effectief hulpmiddel zijn voor basis CRM-behoeften, vooral voor kleine bedrijven of starters. Hoewel het zijn beperkingen heeft in vergelijking met speciale CRM-software, zijn de voordelen ook aanzienlijk:

Kosteneffectiviteit: Vereist geen betaalde abonnementen of licenties. Dit maakt het een geweldige optie voor bedrijven met beperkte financiële middelen

Vereist geen betaalde abonnementen of licenties. Dit maakt het een geweldige optie voor bedrijven met beperkte financiële middelen Toegankelijkheid en gebruiksgemak: Heeft een eenvoudige interface en gebruiksvriendelijke functies. De instelling en het beheer van een CRM is eenvoudig, zelfs voor niet-technische gebruikers

Heeft een eenvoudige interface en gebruiksvriendelijke functies. De instelling en het beheer van een CRM is eenvoudig, zelfs voor niet-technische gebruikers Aanpassing: Maakt aangepaste velden, formules en rapporten mogelijk om het systeem aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften en relevante klantgegevens bij te houden

Maakt aangepaste velden, formules en rapporten mogelijk om het systeem aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften en relevante klantgegevens bij te houden Samenwerking en realtime updates: Toegang voor meerdere gebruikers zodat iedereen het CRM onderweg kan bewerken en openen

Toegang voor meerdere gebruikers zodat iedereen het CRM onderweg kan bewerken en openen Schaalbaarheid en migratie: U kunt uw gegevens later eenvoudig migreren naar een speciale CRM. U hoeft dus nooit meer van voren af aan te beginnen als uw bedrijf uit Sheets groeit

2. Hoe kan ik effectief CRM beheren met Google Spreadsheets?

Het is bijna net zo eenvoudig als de instelling van een basis Excel-bestand.

Begin met een sjabloon : Zoek online een gratis sjabloon voor CRM of maak uw eigen sjabloon met sleutelvelden zoals naam, contactpersoon, fase en waarde van de kans

: Zoek online een gratis sjabloon voor CRM of maak uw eigen sjabloon met sleutelvelden zoals naam, contactpersoon, fase en waarde van de kans Aanpassen en automatiseren : Voeg relevante velden toe, gebruik formules voor berekeningen en ontdek add-ons voor zaken als formulieren en het vastleggen van e-mail

: Voeg relevante velden toe, gebruik formules voor berekeningen en ontdek add-ons voor zaken als formulieren en het vastleggen van e-mail Gericht op samenwerking : Deel je sheet met je team, gebruik voorwaardelijke opmaak voor visuele aanwijzingen en houd updates bij met de versiegeschiedenis

: Deel je sheet met je team, gebruik voorwaardelijke opmaak voor visuele aanwijzingen en houd updates bij met de versiegeschiedenis Krijg schone gegevens en duidelijke inzichten: Verwijder regelmatig dubbele gegevens, gebruik filters om klantsegmenten te analyseren en maak grafieken voor visuele overzichten

De beste manier om te integreren hangt af van wat u nodig hebt en van uw technische vaardigheden. Met de meeste CRM's kun je gegevens importeren en exporteren in CSV format. Je kunt dus gegevens uit Google Spreadsheets exporteren als CSV-bestand en vervolgens importeren in je CRM, en omgekeerd.

Je kunt ook add-ons downloaden van Google Workruimte Marketplace om te integreren met je Google Spreadsheets CRM.

Is Google Spreadsheets de juiste CRM voor jou?

hoewel Google Spreadsheets kan dienen als een functionele CRM-tool voor kleine bedrijven en starters, heeft het zijn beperkingen als het gaat om complexere CRM-behoeften. Het gebrek aan ingebouwde CRM-functies, beperkingen op gegevensbeheer en mogelijke veiligheidsproblemen kunnen een uitdaging vormen wanneer uw bedrijf groeit.

Gelukkig zijn er hulpmiddelen zoals ClickUp die de eenvoud van Google Spreadsheets combineren met meer geavanceerde CRM-functies en een uitgebreid platform bieden voor het beheren van uw relaties met klanten. Of u nu net begint of op zoek bent naar meer geavanceerde functies, de sleutel is het vinden van een tool die effectief en efficiënt aansluit bij uw zakelijke behoeften.

Het verkennen van Google Spreadsheets CRM is zeker de moeite waard, maar vergeet niet dat er altijd ruimte is voor groei en verbetering!