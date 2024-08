Een CRM-dashboard maken: Een complete gids

Je zou geen auto rijden zonder dashboard, dus je verkoopteam zou niet moeten werken zonder een goed beheer van de relaties met klanten. 🚗

Je hebt koude gegevens nodig om leads effectief door de verkooppijplijn te leiden en ze tevreden te houden zodra ze converteren. Als deze gegevens verspreid zijn over spreadsheets en platforms, zal de rapportage van uw relatiebeheer (CRM) veel gedoe en werk met zich meebrengen.

Een goed CRM dashboard zorgt voor het bijhouden van de saaie nummers en geeft de gegevens visueel aantrekkelijk weer, zodat u uw campagnes gemakkelijk kunt bijhouden. In deze handleiding leer je hoe CRM-dashboards eruit moeten zien en hoe je er moeiteloos een kunt maken.

Wat is een CRM-dashboard?

Een CRM dashboard is een gecentraliseerde interface die salesmanagers een compleet visueel overzicht geeft van sleutelgegevens, algemene verkoopprestaties en klantgegevens. Hoewel de specifieke informatie kan variëren, toont een CRM dashboard meestal het volgende:

Een uitsplitsing van uwverkooppijplijn* Teamactiviteiten en -prestaties

Sleutelprestatie-indicatoren (KPI's)

Nieuwe leads

Belangrijke komende taken

Krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

Uw CRM dashboard verzamelt gegevens uit verschillende databronnen en aggregeert deze om verkopers de meest waardevolle inzichten te geven en uw CRM dashboard te verfijnen CRM-strategie . Een degelijke CRM-software moet deze inzichten op een dynamische, interactieve manier presenteren en zorgen voor updates in real-time om u te helpen beslissingen te nemen goed geïnformeerde beslissingen te nemen .

Met dit in gedachten is een CRM dashboard veel meer dan een verzameling grafieken en grafieken. Als het goed gestructureerd en gebruikt wordt, kan het voorkomen dat u in het duister tast en kan het de resultaten van uw verkoop- en marketinginspanningen maximaliseren. 🎯

Wat zijn de voordelen van een CRM-dashboard?

Het meest opvallende voordeel van een robuust CRM dashboard is snellere en zelfverzekerdere besluitvorming. 🤔

Wilt u weten welke fase van de kopersreis waar je leads in vastzitten? Bekijk het trechterrapport. Verkoopkosten optimaliseren? Het dashboard met activiteiten vertelt je waar je op moet inzetten en wat je moet elimineren.

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

Het gebruik van een dashboard heeft veel extra voordelen, zoals:

Nauwkeurige verkoopprognoses Het voorspellen van markttrends is geen sinecure, maar een CRM dashboard vereenvoudigt dit door historische trends en verkooprapporten van onschatbare waarde te tonen om de nauwkeurigheid van voorspellingen te verbeteren en kostbare fouten te voorkomen

Eenvoudigere samenwerking -Door een dashboard te delen met uw team, kunt u belangrijke informatie direct beschikbaar maken voor iedereen, waardoor onnodige communicatie zoals e-mail updates of vergaderingen over statusrapporten overbodig worden

-Door een dashboard te delen met uw team, kunt u belangrijke informatie direct beschikbaar maken voor iedereen, waardoor onnodige communicatie zoals e-mail updates of vergaderingen over statusrapporten overbodig worden Efficiënte verkooptrechter -Aan de hand van een CRM dashboard kunt u uw verkooptrechter ontleden en de belangrijkste knelpunten identificeren waardoor klanten afhaken, dus het analyseren ervan kan wonderen doen voor uw conversies

-Aan de hand van een CRM dashboard kunt u uw verkooptrechter ontleden en de belangrijkste knelpunten identificeren waardoor klanten afhaken, dus het analyseren ervan kan wonderen doen voor uw conversies Betere klantenservice Uw klantenservicevertegenwoordigers kunnen CRM-dashboards gebruiken om een dieper inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten en dit zelfs voorspellen om efficiëntere en persoonlijkere klantenservice te bieden

Stevigere marketing- en verkooptactieken -Aan de hand van een dashboard kunt u de prestaties van individuele marketing- en verkoopinspanningen nauwkeurig bijhouden, zodat u ze tot in de kleinste details kunt afstemmen

-Aan de hand van een dashboard kunt u de prestaties van individuele marketing- en verkoopinspanningen nauwkeurig bijhouden, zodat u ze tot in de kleinste details kunt afstemmen Vereenvoudigde rapportage-Een geavanceerd dashboard kan het meeste zware werk aan als het gaat omCRM rapportagezodat uw team zich kan richten op waardevolle Taken

Wat zijn de essentiële functies van een CRM-dashboard?

Er is geen standaard CRM-systeem voor elke salesmanager. De functies die u zoekt, hangen af van uw verkoopprocessen, klantenbestand en andere factoren. Toch zijn er zes universele functies die elke oplossing zou moeten hebben:

Gebruikersvriendelijke interface-Het hele doel van een CRM dashboard is om complexe verkoopgegevens om te zetten in verteerbare, bruikbare inzichten. De interface moet intuïtief zijn en eenvoudig te gebruiken zonder uitgebreide technische vaardigheden Aanpasbaarheid-U moet aangepaste sleutelprestatie-indicatoren kunnen definiëren die u wilt bijhouden en het dashboard aanpassen aan uw verkoopcyclus en interne processen Doelen bijhouden -Uw dashboard moet het team in realtime op de hoogte houden van doelen in uitvoering, mijlpalen, uitstaande taken en soortgelijke gegevens, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en wat zijn of haar bijdrage is Taaktoewijzing en bijhouden-Ideaal implementeer je een CRM dashboard dat geen extra apps nodig heeft voor het toewijzen van taken. Bekwame dashboards bieden zelfs veel automatiseringen om handmatig werk te verminderen Integraties Uw dashboard moet naadloos integreren met andere platforms die u gebruikt voor marketing, verkoop en andere activiteiten, zodat alle benodigde gegevens automatisch worden verzameld Verschillende datavisualisatie opties-Een degelijk dashboard moet gegevens weergeven door middel van verschillende visuele elementen die overeenkomen met het gegevenstype (cirkeldiagrammen, roll-ups, voortgangsbalken, enz.)

Waar moet u op letten bij het maken van uw CRM-dashboard?

Tenzij u

[CRM-software](https://clickup.com/nl/blog/45205/crm-software-voorbeelden/ GEBRUIKT)

met een ingebouwd dashboard, wilt u er misschien zelf een maken. 🛠️

Het kan verstandig zijn om dit te doen, zelfs als uw platform geen dashboard biedt, omdat u onbeperkte flexibiliteit hebt om een aangepast dashboard te maken dat past bij uw werkstroom en doelen. Als u niet zeker weet waar u moet beginnen, vindt u hieronder de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het bouwen van uw CRM dashboard.

Primair gebruik

Hoewel een dashboard bedoeld is om een gecentraliseerd overzicht van verschillende gegevens te bieden, moet u toch selectief zijn bij de beslissing wat u erin opneemt. U kunt maar zoveel rapporten en grafieken toevoegen voordat het dashboard onoverzichtelijk wordt, waardoor het zijn doel voorbij zou schieten.

Begin met het identificeren van de sleutelaspecten van je werkstroom die visualisatie vereisen. Als je bijvoorbeeld alle informatie over digitale marketingprestaties al uit Google Analytics of de Search Console haalt, hoef je niet te repareren wat niet kapot is en een geheel nieuw overzicht te maken.

Richt je in plaats daarvan op de gegevens die momenteel niet intuïtief genoeg zijn weergegeven. Denk hierbij aan details over je sales funnel, klantenservicegegevens, lead scores, etc. Markeer de minst gestructureerde maar toch belangrijke onderdelen van je CRM-strategie en bouw het dashboard daaromheen. 📊

Doelen en KPI's

Om voort te bouwen op het bovenstaande punt: er zijn heel veel KPI's die je kunt bijhouden, maar ze zijn niet allemaal een plekje op je dashboard waard. Dus hoe weet je welke indicatoren je moet opnemen?

Er zijn twee factoren waarmee je rekening moet houden:

Je doelen Beschikbaarheid van gegevens

Als u de

[SMART techniek](https://clickup.com/nl/blog/23743/slimme-doelen/ GEBRUIKT)

Om je doelen te stellen - wat je zou moeten doen - zal het identificeren van KPI's geen probleem zijn. Dit komt omdat een deel van het SMART doelen stellen inhoudt dat je nadenkt over hoe je de voortgang zult meten.

via ClickUp

Als je bijvoorbeeld een e-mailcampagne voert met als primaire doel de klantenbinding met 20% te verbeteren, zijn de belangrijkste KPI's die je moet opnemen:

Aantal herhalingsaankopen (RPR)

Doorklikpercentage e-mail (CTR)

Klant levensduur waarde (CLV)

De tweede relevante factor is beschikbaarheid van gegevens, wat essentieel is om ervoor te zorgen dat je dashboard accurate nummers presenteert. In het bovenstaande voorbeeld kun je de benodigde gegevens uit je e-mailmarketingplatform halen. Toch moet je ervoor zorgen dat je CRM dashboard hiermee integreert om onnodig werk te vermijden. 😮‍💨

Teams en afdelingen

Bij het maken van een dashboard moet u de belangrijkste gebruikers in gedachten houden om ervoor te zorgen dat alle afdelingen toegang hebben tot de meest relevante informatie. 🧑‍💻

In de meeste gevallen zal uw dashboard de volgende afdelingen en leden van het team bedienen:

Verkoop

Marketing

Klantenservice

Directieleden op C-niveau

Je dashboard moet dynamisch zijn en verschillende teams in staat stellen zich te concentreren op de gegevens die ze nodig hebben, zonder belemmeringen door onnodige informatie. Het helpt om verschillende weergaveopties en/of tabbladen te hebben voor elk team om duidelijkheid te garanderen.

Software voor dashboards

Als je eenmaal hebt uitgewerkt welke informatie je dashboard moet bevatten, heb je een dashboard software oplossing die het goed opmaakt. Hoewel je de ouderwetse aanpak kunt kiezen en gebruik kunt maken van spreadsheet apps om een dashboard te maken, moet je op zoek gaan naar een meer technische optie.

Weet je niet zeker waar je er een kunt vinden? Dat heb je net gedaan- ClickUp ! Het is een alles-in-één visueel platform voor projectmanagement met talrijke CRM-gerichte functies . Met ClickUp kunt u geavanceerde dashboards bouwen, ongeacht uw technische vaardigheden, dankzij een intuïtieve interface en uitstekende functies voor aanpassingen.

Maar genoeg opgeschept - laat ons u precies zien hoe u ClickUp kunt gebruiken om geautomatiseerde, uitgebreide CRM-dashboards te maken. 🤩

Hoe een allesomvattend CRM-dashboard maken (en hoe ClickUp kan helpen)

Een dashboard vanaf de grond opbouwen lijkt misschien een vervelende onderneming. Maar wees gerust, wij leiden u door de sleutel stappen en laten u zien dat het een fluitje van een cent kan zijn. 🍰

Stap 1: Gebruik sjablonen om de basis van uw dashboard te leggen

Tussen lijsten met prospects, schema's en tijdlijnen en activiteitenbladen heeft uw verkoopteam waarschijnlijk te veel aan zijn hoofd om dit allemaal vanaf nul op te stellen. Het goede nieuws is dat u dat niet hoeft te doen, omdat u gebruik kunt maken van kant-en-klare sjablonen gebruiken om een enorme voorsprong te krijgen.

Voorbeeld ClickUp CRM sjabloon is uitgerust met de meest voorkomende workflows en elementen die u nodig hebt voor verschillende CRM-taken. Wanneer u het opent, ziet u verschillende aangepaste weergaven, met name:

Verkoopproces , waarmee u de volledige verkooppijplijn op één plaats kunt schetsen

, waarmee u de volledige verkooppijplijn op één plaats kunt schetsen My Assignments voor een duidelijk overzicht van de komende Taken

voor een duidelijk overzicht van de komende Taken Board weergave die u kunt gebruiken als een gecentraliseerde hub voor prospects en deze kunt segmenteren op basis van hun fase in de verkooptrechter

Gebruik de bordweergave om een uitgebreid overzicht van prospects te krijgen en ze gemakkelijker door de trechter te leiden

ClickUp biedt sjablonen voor verschillende andere functies zoals accountbeheer en klantenservice . Elk sjabloon wordt geleverd met specifieke weergaven en velden die u kunt gebruiken om uw database te structureren, zodat u geen tijdrovend werk meer hoeft te doen.

Alle sjablonen zijn volledig aanpasbaar, dus je hoeft ze niet als gegeven te gebruiken. Voel je vrij om dingen te verplaatsen totdat je het format hebt dat je nodig hebt.

Dit sjabloon downloaden

Stap 2: doelen instellen en bijhouden

Zodra u uw dashboard opent, moet u duidelijk zien hoe dicht u bij het behalen van uw targets bent. De eerste stap is het instellen van doelen voor verkoop en/of klantenservice, die je vervolgens bijhoudt via verschillende grafieken, staafdiagrammen en dergelijke.

ClickUp Doelen

hiermee kunt u al uw targets op één plaats instellen en bijhouden. U kunt specifieke targets instellen om uw voortgang te meten, zoals:

Percentages

Valuta

Nummers targets

Waar/Onwaar targets

Stel duidelijke doelen en houd de voortgang nauwkeurig bij met ClickUp Goals

Met verschillende toegangscontroles kunt u specifieke doelen delen met de betreffende teams om duidelijkheid te scheppen en iedereen op dezelfde pagina te houden. U kunt uw team ook bewerkingstoegang geven om het volgende te bevorderen

gestroomlijnde samenwerking

en relevante updates zichtbaar maken voor alle betrokkenen.

Voor eenvoudige organisatie kun je doelen groeperen in mappen en krijg je een weergave in vogelvlucht van alle cruciale doelen en voortgang van het doel. 📂

Stap 3: Taken toewijzen

Delegeer eenvoudig werk door taken direct aan het team toe te wijzen of @ te vermelden in een opmerking om uw gedachten in items om te zetten

Zodra je je doelen hebt ingesteld, is het tijd om je team er naartoe te laten werken. Als je al een

productiviteitstool

dat u gebruikt om werk te delegeren en

taken bijhouden

kunt u erop blijven vertrouwen. Je kunt echter geen samenhangend ecosysteem creëren als de tool niet integreert met je dashboard software.

ClickUp zorgt ervoor dat je niet te maken hebt met zo'n vervelende ontkoppeling. U kunt

[ClickUp-taak](https://clickup.com/features/tasks GEBRUIKEN)

om uw werkstroom te beheren zonder aparte platforms.

Wijs taken toe met aangepaste statussen, prioriteiten en afhankelijkheid om uw workflow te stroomlijnen

verkooptrechter

of workflow voor klantenzorg. Gebruik meerdere weergaven om alle Taken te visualiseren en herschik ze in seconden.

ClickUp vereenvoudigt ook uw workflow door terugkerende taken en diverse

aangepaste automatiseringen

. U kunt statuswijzigingen en andere terugkerende taken automatiseren om te voorkomen dat u tijd verspilt aan werk van lage waarde. 🔄

Maak meer tijd vrij voor kennisintensief werk door terugkerende taken te stroomlijnen met ClickUp-taak automatiseringen

Andere handige extra's die u krijgt met ClickUp-taaken zijn onder andere:

Aangepaste tags voor het categoriseren van uw Taken

voor het categoriseren van uw Taken Checklists binnen taken voor het schetsen van specifieke stappen die nodig zijn om ze te voltooien

binnen taken voor het schetsen van specifieke stappen die nodig zijn om ze te voltooien Een ingebouwde stopwatch om op schema te blijven en uw werkstroom optimaliseren

Stap 4: Verbind het dashboard met de rest van uw werkstroom

Uw app voor productiviteit is niet het enige platform dat u wilt integreren met een CRM-dashboard. Je verkoopteam gebruikt waarschijnlijk verschillende tools om hun dagelijkse werk te doen en je dashboard moet hier relevante gegevens uit kunnen halen. Anders kan je werkstroom vol inefficiënties en handmatige gegevens zitten

invoer van gegevens

.

Als u een dashboard maakt in ClickUp, kunt u profiteren van het gemak van meer dan 1000 integraties met de populairste tools. Voorbeeld, u kunt

verbinding maken tussen ClickUp en Zendesk

om uw klantenservice workflow op vele manieren te stroomlijnen, zoals:

ClickUp-taak koppelen aan Zendesk tickets

Specifieke informatie van tickets toevoegen aan ClickUp-taaken

Action items aanmaken en toewijzen aan ClickUp gebruikers binnen Zendesk

Koppel je taken aan tickets door ClickUp en Zendesk te integreren

ClickUp ook

integreert met Salesforce

om u te helpen Opportunities efficiënter te beheren. Zodra een nieuwe Opportunity wordt toegevoegd in Salesforce, kunt u een ClickUp-taak maken om ervoor te zorgen dat de lead niet koud wordt.

Als u meer wilt weten over de vele andere apps waarmee ClickUp verbinding maakt, bekijk dan de

volledige lijst van integraties

. 🧩

Stap 5: Voeg sleutelgegevens samen in een verenigde hub

Nadat u de bovenstaande stappen hebt Voltooid, is het moeilijke deel voorbij. Het enige wat u nu nog hoeft te doen is uw gegevens visualiseren, wat u meteen kunt doen met

ClickUp Dashboards

.

Ga naar Dashboards in het linkermenu en klik op het + teken. Je kunt kiezen uit verschillende sjablonen voor dashboards of een aangepast dashboard maken met meer dan 50 verschillende widgets. Visualiseer je doelen en KPI's, taken, lijsten met prospects met de bijbehorende actiepunten en zowat alle andere gegevens om een dynamisch overzicht te creëren.

Maak uitgebreide dashboards in enkele minuten met ClickUp

Dashboards halen automatisch gegevens uit de relevante databronnen om u op de hoogte te houden. U kunt ze delen met uw team zodat iedereen de voortgang kan bijhouden en op de hoogte kan blijven van zijn werklast.

Je krijgt de volledige flexibiliteit om het dashboard naar eigen wens in te richten. Of u nu een specifiek dashboard nodig hebt voor elke CRM functie of een weergave op hoog niveau, er is een bijbehorende widget die u kunt toevoegen.

Pas uw ClickUp dashboards aan om alle relevante informatie direct beschikbaar te maken

Beter nog, u bent niet beperkt tot databronnen binnen ClickUp-u kunt apps van derden toevoegen aan uw dashboards met behulp van een eenvoudige link of door het insluiten van een stukje code. Voeg een Figma-ontwerp, een

Google Spreadsheets spreadsheet

of kies uit een heleboel andere externe apps om je dashboards te verrijken.

Je kunt

deze voorbeelden van dashboards bekijken

om de vele manieren te zien waarop gebruikers van ClickUp hun voordeel doen met de bovenstaande functies en om inspiratie op te doen voor het maken van uw eigen dashboard. 💡

Stap in uw CRM-spel met ClickUp

De dagen van vervelend administratief werk met betrekking tot

CRM-processen

. U kunt nu alle gegevens die u nodig hebt op uw vingers natellen en meer tijd overhouden voor uitvoerende beslissingen. Stel een gedetailleerd CRM dashboard in om het giswerk uit uw strategieën te halen.

Zoals u hebt gezien, maakt ClickUp het eenvoudig om verder te gaan dan onbewerkte gegevens en opvallende, bruikbare dashboards te maken zonder veel werk. Het kan naadloos in uw werkstroom worden ingepast en u hoeft niet langer met een heleboel verschillende apps te jongleren. Aanmelden voor ClickUp en verander uw klanten in enthousiaste pleitbezorgers van uw merk! 😍