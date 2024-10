Een verkoopdashboard maken (voorbeelden en sjablonen)

Of je nu wekelijkse vergaderingen voor het team houdt of een langetermijnstrategie plant, met een goed verkoopdashboard houd je controle over de gegevens die er het meest toe doen.

Met het juiste dashboard kun je de volledige verkooppijplijn bijhouden, inclusief de belangrijkste verkoopgegevens, je leads bewaken en zelfs toekomstige verkopen voorspellen. Het bespaart je tijd en geeft je de inzichten die je nodig hebt om snel slimmere beslissingen te nemen.

Laten we eens kijken naar wat een effectief verkoopdashboard is en hoe je er een kunt gebruiken om je team hogere nummers te laten halen.

Sleutelelementen van een verkoopdashboard

Goed ontworpen dashboards voor verkoopprestaties helpen je te focussen op de statistieken die er toe doen. Hoewel verkoopmanagers verschillende behoeften kunnen hebben, zijn bepaalde sleutelelementen universeel voor bijna elk verkoopdashboard.

Laten we ze opsplitsen:

Verkoopprestatiecijfers

Prestatiecijfers vormen het hart van elk dashboard. Deze nummers vertellen je hoe goed je vertegenwoordigers het doen. Denk aan de totale verkoopopbrengst, het aantal gesloten deals of zelfs de gemiddelde grootte van de deal.

Verkoopprestatiecijfers helpen bij het beantwoorden van de grote vragen: _Halen we onze verkoopdoelen? Wat is ons conversiepercentage?

Deze statistieken geven een weergave op hoog niveau van de prestaties van vertegenwoordigers en of ze op schema liggen om hun vergaderingen te halen.

Met deze nummers op één plek is het gemakkelijk om je hele project te beheren dit omvat het herkennen van trends, het vieren van overwinningen of het aanpakken van verbeterpunten.

Bijhouden van leads en kansen

Deze functie is cruciaal om te controleren waar uw leads zich in de verkooppijplijn bevinden.

_Vorderen uw leads of zitten ze vast? Hoeveel leads zijn omgezet in opportunities?

Een dashboard dat deze informatie toont, kan je team helpen om bovenop elke potentiële deal te blijven zitten.

Als je deze gegevens binnen handbereik hebt, kun je meteen actie ondernemen. Of het nu gaat om het opvolgen van een lead die koud is geworden of het geven van prioriteit aan een hot opportunity, lead bijhouden zorgt ervoor dat er niets tussen wal en schip valt.

Inkomsten en verkoopprognoses

Inkomsten- en omzetprognoses spelen een belangrijke rol in elk verkoopdashboard. Forecasting helpt u bij het voorspellen van toekomstige verkopen op basis van historische gegevens, huidige kansen en markttrends. Dit is vooral belangrijk voor langetermijn abonnementen en instellingen van doelen.

Nauwkeurige voorspellingen stellen je in staat om middelen effectief toe te wijzen, weloverwogen beslissingen te nemen en strategieën aan te passen als dat nodig is. Het is alsof u een routekaart hebt voor de kop van uw verkopen, waardoor u met meer vertrouwen een abonnement voor de toekomst kunt afsluiten.

Factoren waarmee je rekening moet houden bij het maken van een Sales Dashboard

Wanneer u verkoopdashboards is het essentieel om ze te structureren rond de unieke behoeften van je team. Een algemeen dashboard zal je niet altijd de bruikbare inzichten geven die je zoekt, en de tijd nemen om de installatie goed te krijgen kan een enorm verschil maken.

Hier zijn een paar sleutel factoren waar je rekening mee moet houden bij het maken van een sales dashboard.

Wie zal het dashboard gebruiken?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen voordat je een dashboard voor verkoopprestaties maakt, is: wie gaat het gebruiken? Deze factor bepaalt op welke sleutelprestatiecijfers het dashboard zich moet richten.

Wat zijn de doelen van uw team?

Voordat je je gaat verdiepen in statistieken en gegevenspunten, moet je het succes van je vertegenwoordigers definiëren. Richt je je op het verhogen van de omzet, het verkorten van de verkoopcyclus of het verhogen van de leadconversie?

Je doelen hebben een directe invloed op de statistieken die u bijhoudt in je dashboard.

Hoe gebruikersvriendelijk is het?

Een dashboard voor verkoopprestaties moet uw leven gemakkelijker maken, niet ingewikkelder. Zorg ervoor dat de interface gebruiksvriendelijk is en dat de gegevens duidelijk worden gepresenteerd.

Het dashboard verliest waarde als je verkoopteam moeite heeft om de informatie te interpreteren. Je dashboard moet intuïtief zijn en toegankelijk voor iedereen, van de leden van je team tot het hoger management.

Biedt het dashboard real-time toegang tot gegevens?

Sales teams moeten snel beslissingen kunnen nemen. De informatiebron op dit dashboard moet altijd up-to-date zijn. Daarom is het het beste om een dashboardoplossing te zoeken die real-time updates biedt.

Zo kun je snel reageren op veranderingen in het verkooplandschap, of je nu springt op een hot lead of prognoses aanpast op basis van de nieuwste nummers.

Welke functies voor aanpassing biedt het?

Niet alle Teams hebben dezelfde set verkoopcijfers nodig. Een aanpasbaar dashboard zorgt ervoor dat u bijhoudt wat voor u belangrijk is.

Flexibiliteit in het ontwerp van uw dashboard is de sleutel, of u nu specifieke doelstellingen en sleutel resultaten moet toevoegen gegevens filteren op regio of verschillende weergaven maken voor verschillende leden van het team.

Uw dashboards voor verkoopprestaties moeten naadloos werken met de andere tools waarop uw team vertrouwt.

Dit omvat CRM-software, platforms voor marketingautomatisering en zelfs boekhoudtools. Integratie helpt uw werkstroom te stroomlijnen en biedt een voltooide weergave van uw verkoopgegevens.

Houd deze factoren in gedachten bij het maken van je dashboard voor verkoopprestaties en je hebt een one-stop-oplossing voor het monitoren van de prestaties van je team.

Een verkoopdashboard maken

Een verkoopdashboard maken is eenvoudig, maar alleen als je de juiste tools hebt. ClickUp , een tool voor product- en marketingbeheer, biedt alles wat u nodig hebt. Begin met het definiëren van uw verkoopdoelen - wilt u uw omzet bijhouden, deals bijhouden of leadconversies verbeteren? ClickUp's dashboards bieden een gecentraliseerde weergave van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) en statistieken.

Visualiseer uw verkoopdashboards met aanpasbare ClickUp Dashboards

Ze kunnen worden aangepast om een verscheidenheid aan gegevens weer te geven, waaronder:

Overzicht verkooppijplijn: Visualiseer het aantal deals in elke fase en hun totale waarde

Visualiseer het aantal deals in elke fase en hun totale waarde Verkoopprestaties: Houd statistieken bij zoals gegenereerde omzet, conversiepercentages en gemiddelde grootte van deals

Houd statistieken bij zoals gegenereerde omzet, conversiepercentages en gemiddelde grootte van deals Teamprestaties : Bewaak de prestaties van individuele verkopers, inclusief het aantal gesloten deals en gegenereerde inkomsten

: Bewaak de prestaties van individuele verkopers, inclusief het aantal gesloten deals en gegenereerde inkomsten Klanttevredenheid: Houd klanttevredenheidscijfers bij, zoals Net Promoter Score (NPS) en opzegpercentage van klanten

De kern van ClickUp's verkoopmogelijkheden is projectmanagement software. Door het creëren van speciale verkoopprojecten met ClickUp's oplossing voor projectmanagement voor de verkoop teams kunnen deals organiseren, pijplijnen bijhouden en taken beheren die verband houden met het verkoopproces.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-331.png ClickUp's oplossing voor projectmanagement in de verkoop dashboard /$$$img/

Volg leads, verkoop en nieuwe klanten met de oplossing voor projectmanagement voor de verkoop van ClickUp

De sleutel functies zijn onder andere:

Taakbeheer: Wijs taken toe aan teamleden, stel deadlines in en houd de voortgang bij

Wijs taken toe aan teamleden, stel deadlines in en houd de voortgang bij Automatisering: Stroomlijn de invoer van gegevens en zorg ervoor dat leads soepel door uw pijplijn stromen met behulp van automatisering

Stroomlijn de invoer van gegevens en zorg ervoor dat leads soepel door uw pijplijn stromen met behulp van automatisering Aangepaste velden: Maak aangepaste velden om specifieke gegevens vast te leggen die relevant zijn voor uw verkoopproces

Volgende, De CRM-oplossing voor projectmanagement van ClickUp biedt een uitgebreid platform voor het beheer van verkoopactiviteiten en het opbouwen van sterke relaties met klanten.

Vergroot de klantengroei en klanttevredenheid met de CRM Projectmanagement-oplossing van ClickUp

ClickUp's CRM biedt mogelijkheden zoals:

Contactbeheer: Sla klantinformatie op, inclusief contactgegevens, bedrijfsinformatie en communicatiegeschiedenis

Sla klantinformatie op, inclusief contactgegevens, bedrijfsinformatie en communicatiegeschiedenis Verkoopkansen beheren: Verkoopkansen bijhouden, inclusief waarde van de deal, waarschijnlijkheid en verwachte sluitingsdatum

Verkoopkansen bijhouden, inclusief waarde van de deal, waarschijnlijkheid en verwachte sluitingsdatum Activiteiten bijhouden: Log gesprekken, e-mails en vergaderingen om de interacties met klanten bij te houden

Log gesprekken, e-mails en vergaderingen om de interacties met klanten bij te houden Management van de pijplijn: Visualiseer de verkooptrechter, houd fases van deals bij en stel waarschijnlijkheidsscores in

Een belangrijk ideaal van Shopmonkey is om elke winkel te helpen floreren. Met ClickUp heeft ons marketing team dynamische thought-leadership marketing content kunnen ontwikkelen om precies dat te doen_

Rachel Gilstrap, Marketing Projectmanager bij Shopmonkey

Sinds de implementatie van ClickUp heeft Shopmonkey het volgende uitgebracht drie nieuwe producten in drie maanden uitgebracht en ze zijn van plan hun gebruik nog verder op te schalen.

Best practices en tips voor het maken van een dashboard

Hier zijn enkele best practices en tips die je kunt volgen bij het maken of aanpassen van je verkoopdashboards:

1. Begin eenvoudig en bouw het uit

Als het maken van dashboards nieuw voor je is, begin dan met de basis. Voeg een paar sleutelgegevens toe, zoals totale verkopen, leads en kansen.

Zodra u zich op uw gemak voelt, kunt u uitbreiden door meer widgets toe te voegen en de layout aan te passen. De drag-and-drop interface van ClickUp maakt het toevoegen en herschikken van widgets eenvoudig naarmate uw behoeften veranderen.

2. Gebruik visuals om gegevens te vereenvoudigen

Grafieken en kleurgecodeerde status updates helpen complexe gegevens te vereenvoudigen. Met ClickUp kunt u verschillende visuele software waardoor de prestaties beter te begrijpen zijn.

Een cirkeldiagram met de verdeling van de inkomsten of een staafdiagram dat de maandelijkse verkoop vergelijkt, kan snel trends communiceren naar je team.

3. Houd je team op de hoogte

Met ClickUp kunt u uw verkoopdashboard eenvoudig delen met teamleden, clients of stakeholders. Met het platform kun je ook toestemming geven om te bepalen wie het dashboard mag weergeven of bewerken.

Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, of het nu gaat om het bewaken van de voortgang of het bespreken van de strategie.

4. Automatiseer waar mogelijk

Verkoopteams hebben vaak weinig tijd en door repetitieve taken te automatiseren, kunt u resources vrijmaken voor belangrijker werk. Met ClickUp kunt u acties automatiseren zoals het bijwerken van statussen of het informeren van teamleden wanneer een taak naar een nieuwe fase gaat.

Dit vermindert het handmatige werk en zorgt ervoor dat uw dashboard in realtime wordt bijgewerkt.

Door ClickUp te gebruiken, creëert u niet alleen een statisch dashboard, maar bouwt u aan een dynamische, aanpasbare tool die meegroeit met uw verkoopteam en zich aanpast aan uw veranderende behoeften.

U kunt gratis sjablonen voor verkoop om een aangepast ClickUp Dashboard met widgets die de sleutelgegevens visualiseren, zoals verkoopprestaties en voortgang van deals.

Sjablonen en voorbeelden voor verkoopdashboards

Een verkoopdashboard vanaf nul maken kan veel tijd kosten, maar sjablonen kunnen het proces versnellen. Ze geven je een solide startpunt met ingebouwde statistieken en lay-outs, waardoor het eenvoudiger wordt om je gegevens te visualiseren.

Hier zijn een aantal van de beste sjablonen voor je, afhankelijk van wat je nodig hebt:

1. ClickUp verkooppijplijn sjabloon (Beginner)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Sales-Pipeline-Template.png Beheer uw verkooppijplijnen op een aangepast dashboard met de ClickUp Sales Pipeline Template https://app.clickup.com/signup?template=t-110494808&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor verkooppijplijn is het meest geschikt voor u als u een nieuwe sales manager bent die een sales dashboard maakt om uw sales team te monitoren.

Je vindt klare en volledig aanpasbare mappen in deze sjabloon. Je krijgt ook functies voor automatisering en zeven aangepaste velden zoals 'Naam', 'E-mail', 'Functie titel' en nog veel meer.

Met meerdere weergaveopties, zoals Whiteboard View, Lijstweergave en maximaal 14 aangepaste statussen, is deze sjabloon een compleet pakket voor het overzien van uw verkoopprestaties.

2. ClickUp verkooppijplijn sjabloon (Intermediair)

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-333.png Houd klanten en leads bij op een aangepast dashboard met het ClickUp sjabloon voor verkooppijplijnen https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u een doorgewinterde verkoopmanager bent, heeft u misschien meer baat bij ClickUp's sjabloon voor verkooppijplijnen .

Deze biedt u meer functies voor het maken van verkoopdashboards. Het heeft veel functies, is gemakkelijk aan te passen en heeft een volledig aanpasbare werkruimte. Hier zijn een paar dingen die je met dit sjabloon kunt doen:

Bekijk je hele verkooptrechter in één weergave

Prioriteit geven aan leads op basis van urgentie, waarde en potentieel

Items slepen en neerzetten om de interface aan te passen

Besparen op trainings- en ontwikkelingskosten omdat het sjabloon gemakkelijk te gebruiken is

Verbeter de communicatie tussen de leden van je team

De prestaties van je team nauwkeuriger voorspellen

Bovendien biedt deze sjabloon 30 aangepaste statussen en vier aangepaste weergaven om de toegankelijkheid te verbeteren.

3. ClickUp sjabloon voor verkooprapportage

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-334.png Visualiseer al uw statistieken op één plaats met ClickUp's sjabloon voor verkooprapporten https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bent u een meer visuele manager die grafieken en grafieken verkiest boven rijen en kolommen met getallen? De Sjabloon voor verkooprapportage door ClickUp helpt u bij het samenstellen van gedetailleerde verkooprapportages op een visueel aantrekkelijke manier.

Hiermee kun je snel de prestaties van je team analyseren door de sleutel verkoopcijfers zoals omzet, gesloten deals en waarde van de pijplijn in de loop van de tijd bij te houden. Met deze informatie kunt u uw vertegenwoordigers op koers houden met hun doelen.

U kunt ook aangepaste statussen zoals 'Open' en 'Voltooid' instellen om uw verkoopproces bij te houden. Het heeft tien aangepaste attributen en vijf aangepaste weergaven om alle verkoopinformatie te krijgen die je nodig hebt.

4. ClickUp verkoop KPI sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-335.png Visualiseer alle KPI's van uw team in één sales dashboard met ClickUp's Sales KPI Template https://app.clickup.com/signup?template=t-216181927&department=operations Download dit sjabloon /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor het bijhouden van verkoop-KPI's is uw go-to tool voor het monitoren van al uw essentiële statistieken. Het is gemakkelijk om de sleutel prestatie-indicatoren (KPI's) bij te houden en te analyseren, zoals gekwalificeerde leads, conversiepercentages en omzetgroei.

Het biedt aangepaste velden waarmee u gegevens kunt invoeren voor elke KPI om targets, werkelijke resultaten en de verschillen daartussen bij te houden. Met behulp van de robuuste functies voor rapportage en dashboards, kunt u de prestaties van uw team in realtime visualiseren, zodat u gebieden kunt identificeren die verbetering behoeven en gebieden die de verwachtingen overtreffen.

Dit sjabloon is ontworpen om uw team op één lijn te houden wat betreft de doelen. Je kunt KPI's indelen per afdeling of per individueel lid van het team, zodat iedereen aan dezelfde doelen werkt. Met aangepaste statussen zoals 'Op koers', 'Op risico' of 'Voltooid' kan je team gemakkelijk in één oogopslag de voortgang van elke KPI zien.

5. ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-336.png Houd al uw verkoopgesprekken, hun resultaten en verdere acties eenvoudig bij met ClickUp's sjabloon voor verkoopgesprekken https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als uw verkoopproces sterk afhankelijk is van telefoongesprekken, dan is dit Sjabloon voor verkoopgesprekken van ClickUp is perfect voor u. Hiermee kunt u gespreksresultaten categoriseren, herinneringen voor opvolging instellen en waardevolle inzichten uit elke interactie vastleggen.

Je kunt het aanpassen om sleutelgegevens bij te houden, zoals het aantal gevoerde gesprekken, het conversiepercentage van die gesprekken en de status van de follow-up. Dit geeft je een duidelijk beeld van je inspanningen en helpt bij het stellen van prioriteiten, wat leidt tot focus.

Naast het bijhouden van de nummers, bevordert dit sjabloon betere teamcommunicatie doordat leden van het team aantekeningen kunnen achterlaten bij elk gesprek. Dit helpt om iedereen op één lijn te houden over wat er is besproken en wat de volgende stappen zijn.

6. ClickUp sjabloon voor verkooptracker

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png Volg al uw verkoopactiviteiten tegelijkertijd op een dashboard voor verkoopprestaties met ClickUp's Sales Tracker Template https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor verkooptracker biedt een uitgebreide manier om uw volledige verkooppijplijn . Met dit sjabloon kun je velden aanpassen om elke stap in het verkoopproces bij te houden, inclusief leads, deals en omzetprognoses.

U kunt de voortgang van elke deal door verschillende fasen bijhouden, zoals leadgeneratie, kwalificatie, onderhandeling en afsluiting, waardoor het gemakkelijker is om de prestaties van de pijplijn te bewaken. Het is een geweldig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat er niets verloren gaat in de warboel wanneer u van de ene fase naar de volgende gaat.

Naast zijn visuele aantrekkingskracht sjabloon voor bijhouden verkoop integreert naadloos met andere tools die u al gebruikt, zoals CRM-dashboards . U kunt gegevens uit verschillende databronnen ophalen, waardoor een uniforme weergave van uw verkoopprestaties ontstaat.

Met functies zoals geautomatiseerde updates en taaktoewijzingen kun je je team bijhouden en ervoor zorgen dat alle nodige acties worden ondernomen in elke fase van het verkoopproces.

7. ClickUp sjabloon verkoopproces

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-338.png Met het ClickUp verkoopprocessjabloon kunt u elke stap van uw verkoopproces plannen https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

heeft uw verkoopproces vaste stappen of protocollen die elk lid van het team moet volgen? Sjabloon verkoopproces ClickUp is perfect voor het creëren van een gestandaardiseerd en herhaalbaar proces.

Het laat u elke stap van uw verkoopworkflow in kaart brengen, van het eerste contact tot het sluiten van een deal. Het biedt ook automatisering functies om handmatige taken te minimaliseren en de consistentie te verbeteren. Je kunt vooraf gedefinieerde stappen instellen voor leadkwalificatie, het verzenden van voorstellen, onderhandelingen en follow-ups, zodat je team altijd de best practices volgt.

Een van de opvallende functies van dit sjabloon is ook de aanpasbaarheid. Als uw bedrijf groeit of de voorwaarden van de markt veranderen, kunt u het proces eenvoudig aanpassen aan nieuwe eisen.

Het sjabloon bevordert ook de samenwerking tussen uw teamleden door hen de voortgang van elke lead in realtime te laten zien. Met deze gestructureerde aanpak kunt u de efficiëntie van uw team optimaliseren, fouten verminderen en deals sneller sluiten.

8. HubSpot

via HubSpot HubSpot is eenvoudig om mee te beginnen en kan worden aangepast naarmate je bedrijf groeit. De dashboards zijn vrij intuïtief en kunnen je helpen deals, leads en prestatiecijfers in realtime bij te houden.

Het gebruik van HubSpot dashboards is een goede optie voor verkoopleiders die hun Customer Relationship Management (CRM) tools al gebruiken voor leadbeheer en het bijhouden van klanten.

9. Zoho CRM

via Zoho CRM Met het verkoop dashboard van Zoho kun je real-time bijhouden hoeveel omzet je maakt, je huidige leads en al je fases in de pijplijn.

Het is aanpasbaar, integreert goed met andere tools en biedt een robuuste oplossing voor kleine en grote verkoopteams. Je kunt ook prognoses maken om je verkopers altijd op koers te houden.

Of dit een goed verkoopdashboard is, hangt af van je verkoopstrategie: is het sterk afhankelijk van CRM-tools en statistieken?

10. Salesforce

via Salesforce Salesforce staat bekend om zijn hoog aanpasbare dashboards, die kunnen worden aangepast om elke verkoopmetriek bij te houden die u nodig hebt.

Met de drag-and-drop functie kunt u een perfect dashboard voor uw team ontwerpen. Het dashboard van Salesforce kan ook makkelijk worden geïntegreerd met meerdere tools om u een uitgebreid proces te bieden.

Het is een goed dashboard voor vertegenwoordigers als u meer behoefte hebt aan verkoopoplossingen dan aan CRM- of projectmanagementoplossingen. Het kan functies bijhouden voor uw hele verkoopteam en is aanpasbaar aan alle verkoopstrategieën.

Het kan ook datagestuurde besluitvorming stimuleren omdat al je verkoopanalyses op één plek beschikbaar zijn.

Groei verkoopopbrengsten met ClickUp

Sales dashboards zijn niet alleen leuk om te hebben, ze zijn essentieel voor elk team dat op de top van zijn kunnen wil blijven. Of het nu gaat om het bijhouden van prestatiecijfers, het opvolgen van leads of het voorspellen van toekomstige inkomsten, een goed gebouwd dashboard helpt u om met meer vertrouwen datagestuurde beslissingen te nemen.

Met tools zoals ClickUp kunt u een aangepast verkoopdashboard maken dat is afgestemd op de behoeften van uw team en dat alles stroomlijnt, van het bijhouden van leads tot het voorspellen van inkomsten. Een van de opvallende functies is hun uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare verkoopsjablonen, waardoor het ongelooflijk snel is om je dashboard in te stellen.

Naarmate je verkoopteam zich ontwikkelt, kan je dashboard worden aangepast, zodat je wendbaar en efficiënt blijft en je kunt concentreren op wat het belangrijkst is: deals sluiten en groei stimuleren. Meld u aan voor een gratis ClickUp account en zie uw verkoopcijfers stijgen!