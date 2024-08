10 Beste Software voor verkooptracking in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Bij verkoop draait alles om de nummers. Voor het monitoren van het succes van individuele verkopers, teamleads of campagnes zijn uitgebreide gegevenssets en tools nodig om de resultaten te analyseren en bij te houden. Als je dit effectief doet, krijg je inzicht in welke initiatieven goed werken, wie de leiding heeft als het gaat om het sluiten van deals en op welke gebieden verbetering nodig is.

Maar gegevens bijhouden is niet gemakkelijk. Het vereist veel onderzoek, organisatie en analytische vaardigheden om uit te zoeken wat er aan de hand is. Bovendien moet je manieren vinden om met het team samen te werken en je bevindingen te rapporteren om veranderingen door te voeren.

Gelukkig kan software voor het bijhouden van verkopen de kloof overbruggen tussen het eenvoudigweg verzamelen van gegevens en het daadwerkelijk gebruiken ervan voor effectieve besluitvorming. Deze tools zijn ontworpen om succes in een handomdraai te monitoren en dankzij de aanpassingen kunt u zich richten op de nummers die er het meest toe doen. 🙌

Hier tonen we je 10 van de beste softwareopties voor het bijhouden van verkopen van full-service tools voor projectmanagement tot CRM-software (Customer Relationship Management) en software voor verkooppijplijnen. Bovendien laten we je zien waar je op moet letten bij deze tools om de tool te kiezen die het beste werkt voor jouw salesteam.

Wat moet je zoeken in Sales Tracking Software?

Klaar om een tool te ontdekken die je verkoopdoelen ondersteunt? Het kiezen van een platform kan in het begin overweldigend lijken, maar met een beetje onderzoek vind je de juiste verkooptool voor jouw zakelijke behoeften. 👀

Hier lees je waar je op moet letten bij software voor het bijhouden van verkopen:

Aanpasbare verkoopmetriek en gegevens: De beste tools bieden controle over de gegevens die je bijhoudt, of het nu gaat om lead scoring, het aantal verkoopleads, winstgevendheid of succes bij het genereren van leads

De beste tools bieden controle over de gegevens die je bijhoudt, of het nu gaat om lead scoring, het aantal verkoopleads, winstgevendheid of succes bij het genereren van leads Verkoopvoorspelling tools: Het is niet genoeg om gegevens te hebben. Ga op zoek naar een tool voor het bijhouden van verkoop die voorspellende analyses en prognoses biedt voor betere uw doelen te beheren *Integraties: De beste tools werken naadloos samen. Kies een software voor het bijhouden van verkopen die integreert met uw dagelijkse platformen, inclusief messaging apps en tools voor projectmanagement

Het is niet genoeg om gegevens te hebben. Ga op zoek naar een tool voor het bijhouden van verkoop die voorspellende analyses en prognoses biedt voor betere uw doelen te beheren *Integraties: De beste tools werken naadloos samen. Kies een software voor het bijhouden van verkopen die integreert met uw dagelijkse platformen, inclusief messaging apps en tools voor projectmanagement Automatisaties en meldingen : Monitor verkoopactiviteiten en stel parameters in om direct notificaties te triggeren als een deal in gevaar is of om vervolgtaken toe te wijzen als een potentiële client meer betrokkenheid nodig heeft

Monitor verkoopactiviteiten en stel parameters in om direct notificaties te triggeren als een deal in gevaar is of om vervolgtaken toe te wijzen als een potentiële client meer betrokkenheid nodig heeft Sjablonen:Tijd besparen en werk efficiënter met software voor het bijhouden van de verkoop die sjablonen heeft, zoalsCRM-sjablonensjablonen voor rapportage en verkoopleads bijhouden

De 10 Beste Software voor het bijhouden van verkopen voor gebruik in 2024

Of u nu een klein bedrijf hebt of een groot bedrijf, het bijhouden van uw verkopen is de instelling voor succes en verbeterde winstgevendheid. Houd de verkoopprestaties in de gaten met deze 10 beste software voor het bijhouden van verkopen die werkstromen stroomlijnen, het beheer vereenvoudigen en pijplijnen verbeteren. ✨

Deel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard in

ClickUp is een van de beste software voor projectmanagement biedt verschillende functies voor verkoopteams en bijhouden.

Gebruik CRM van ClickUp om verkopen bij te houden, klantworkflows te visualiseren en rapportage dashboards te bouwen om te meten verkoop-KPI's . Analyseer klantgegevens en gebruik meer dan 15 weergaven om de voortgang naar doelen te zien. 💪

Gebruiken ClickUp voor verkoop houdt uw hele funnel op één plaats, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om statistieken bij te houden en succes te meten. Automatisering van verkoop processen om deals snel te sluiten. Gebruik dashboards om knelpunten te elimineren, deals in de gaten te houden en te zien wie ze sluit, en verbeterpunten te identificeren.

ClickUp heeft ook een uitgebreide database met sjablonen voor verkoop en bijhouden, zodat u naadloos rapporten kunt maken. Gebruik de Sjabloon voor verkooptracker om de prestaties van teams te evalueren en de verkooppijplijn te beheren, van cold outreach tot closing. Met aangepaste velden kunt u gegevens bijhouden die belangrijk zijn voor uw verkoopteam en prioriteitvlaggen markeren de meest urgente taken.

De Sjabloon voor verkoop-KPI's is een ander geweldig hulpmiddel om het succes van uw verkoopstrategie te meten. Stel snel meetbare doelen en voeg sleutelprestatie-indicatoren toe aan uw funnel. Wijs onmiddellijk taken toe aan relevante leden van je team en houd de voortgang bij om het succes van je verkoopproces te meten.

De beste functies van ClickUp

Visuele dashboards bieden directe rapportage en aanpassingen om de statistieken die belangrijk zijn voor je verkoopteam te identificeren en bij te houden

Meer dan 1.000 sjablonen, waarondersjablonen voor verkooprapportenmaken het eenvoudig om dashboards te maken, beoordelingen bij te houden en de voortgang van doelen te bewaken

ClickUp AI helpt bij het maken van statusrapporten, het genereren van inzichten uit analyses en het automatisch toewijzen van Taken om werkstromen te stroomlijnen en voortgang te versnellen

Real-time samenwerking stelt het hele team in staat om workflows te visualiseren en projecten naadloos uit te voeren, van het werven van prospects tot het sluiten van deals

Een gebruiksvriendelijke interface biedt eindeloze aanpassingen, zodat u to-do lijsten, bijhouden en rapporten kunt indelen op manieren die voor u logisch zijn

ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar in betaalde abonnementen, maar de prijzen beginnen bij slechts $5 per maand

Er zijn zoveel functies dat het even duurt voordat u ze allemaal kent

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Pipedrive

via PipedrivePipedrive is een van 's werelds toonaangevende CRM-diensten . Houd uw verkooppijplijn bij, monitor de klantervaring en optimaliseer uw verkooptrechter allemaal op één plek. Functionaliteit zoals aangepaste velden, visuele pijplijnen en intuïtieve rapportage geven u het inzicht dat u nodig hebt om verkoopprocessen en teams bij te houden.

Pipedrive beste functies

Real-time verkooprapporten bieden tot op de minuut bijgewerkte inzichten zodat u doelen kunt instellen, weloverwogen beslissingen kunt nemen en kunt zien wat werkt

Aanpassenverkooppijplijn statistieken om te focussen op de gegevens die het meest betekenen voor uw business en de rest te negeren

Werk naadloos samen met uw technische stack dankzij integraties met tools zoals Slack, Zoom en HubSpot

Gebruik de prognosetools om inkomsten te voorspellen op basis van projecten uit het verleden of resultaten van individuele verkopers

Pipedrive limieten

Sommige gebruikers vonden dat het configureren van rapportages lastig kon zijn met grote datasets

Lagere prijsabonnementen hebben minder functies en kunnen sommige verkoopteams limieten opleggen

Pipedrive prijsstelling

Essential: $21,90/maand per gebruiker

$21,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $37,90/maand per gebruiker

$37,90/maand per gebruiker Professioneel: $59,90/maand per gebruiker

$59,90/maand per gebruiker Power: $74,90/maand per gebruiker

$74,90/maand per gebruiker Enterprise: $119/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.700+ beoordelingen)

4.2/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.900+ beoordelingen)

3. Zendesk verkopen

via ZendeskZendesk is een platform dat is ontworpen om klantenservice te vereenvoudigen. Hun Zendesk Sales CRM biedt zichtbaarheid in de pijplijn en diepgaande gegevens om al je initiatieven en individuele prestaties bij te houden. Het platform voor het bijhouden van verkoopcijfers verhoogt de productiviteit met automatiseringen, notificaties en volledige zichtbaarheid van gegevens in elke fase van de verkooppijplijn. 📈

Zendesk Sell beste functies

Het uniforme platform brengt al je verkoopprocessen op één plek - of je nu in pipeline management wilt duiken of de bijgehouden statistieken voor je verkoopteams wilt beoordelen

Aangepaste velden en datapunten die automatisch gekoppeld zijn aan verkoopleads of deals zorgen voor een beter verkoopmanagement

Prestatiecijfers en aangepaste dashboards bieden visuele richtlijnen voor winst en verkoopsucces

Apps en integraties met derden bieden naadloze workflows voor uw favoriete tools

Zendesk Sell limieten

Er is geen gratis abonnement, dus je zult een betaald abonnement moeten kiezen dat binnen je budget past

Lagere abonnementen bieden geen geavanceerde functies

Zendesk Sell prijzen

Team verkopen: $25/maand per agent

$25/maand per agent Sell Growth: $69/maand per agent

$69/maand per agent Sell Professional: $149/maand per agent

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

4.2/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4. Insightly

via Insightly Insightly is een CRM met aangepaste oplossingen voor verkoop-, marketing- en serviceteams. Het verkoop-CRM is ontworpen om het opbouwen van pijplijnen eenvoudiger dan ooit te maken, terwijl functies voor bijhouden ervoor zorgen dat je voorop blijft lopen en klaar bent om je op elk moment aan te passen.

Lichte beste functies

Met het bijhouden van verkoopleads kun je deals volgen terwijl ze in de pijplijn zitten, en wegversperringen en wrijvingsgebieden identificeren

Automatiseringen verminderen repetitieve taken en leggen zo de basis voor effectievere verkoopteams en betere statistieken

Aanpasbare toestemmingen geven toegang tot gegevens, zodat de relevante leden van het team de statistieken zien die ze nodig hebben om optimaal te presteren

Je kunt aangepaste KPI's instellen en realtime prestaties controleren met inzichten uit dashboards en rapportagetools

Lichte beperkingen

Het kan even duren voordat ondersteuning reageert op problemen en verzoeken

De leercurve kan steil zijn voor beginners

Lichte prijsstelling

Plus: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Lichte beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (600+ beoordelingen)

5. SugarCRM

via SugarCRM SugarCRM is een online platform dat tot doel heeft de productiviteit en bedrijfswinsten te verbeteren door service-, verkoop- en marketingteams op één plaats met elkaar te verbinden. Gebruik de tool om conversiepercentages bij te houden, de hele verkoopcyclus te volgen en sleutelacties te ontwikkelen om je bedrijf succesvoller te maken.

De beste functies van SuikerCRM

Beheer je pijplijn en gebruik prognosetools om de voortgang te beoordelen en meetbare doelen in te stellen voor verkopers en teamleads

Taak management tools elimineren druk werk zodat je sales team zich kan richten op wat de meeste winst oplevert

Ingebouwde AI-tools bieden voorspellende analyses, verkoopinzichten en metrische rapportages om op de hoogte te blijven van verkoopsucces

Verbind verkoopgegevens uit een groot bereik aan databronnen met vereenvoudigde integraties

SugarCRM beperkingen

Gebruikers vonden de tools voor e-mailmarketing en het bijhouden van e-mails soms lastig in het gebruik

Sommige verkopers wilden dat de rapportages meer gedetailleerde statistieken bevatten

SugarCRM prijsstelling

Markt: begint bij $1.000/maand

begint bij $1.000/maand Verkopen: Begint bij $49/maand per gebruiker

Begint bij $49/maand per gebruiker Serveren: Begint bij $80/maand per gebruiker

Begint bij $80/maand per gebruiker Enterprise: Begint bij $85/maand per gebruiker

SugarCRM beoordelingen en reviews

G2: 3.9/5 (900+ beoordelingen)

3.9/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (400+ beoordelingen)

6. HubSpot

via HubSpotHubSpot is een eersteklas CRM-tool die alles regelt van leadbeheer en automatisering van verkoop naar contactbeheer en invoer van gegevens. Gebruik de tool om verkooppijplijnen op te bouwen en gegevensgestuurde beslissingen te nemen dankzij sleutel functies zoals uitgebreide analyses en rapportage bijhouden. ✍️

HubSpot beste functies

Rapportage- en analysetools zijn volledig aanpasbaar, zodat u controle hebt over de informatie die u monitort

Coachingstools gaan een stap verder door professionele ontwikkeling in te bouwen in uw processen voor het bijhouden van verkopen

Integraties met meer dan 1.400 tools bieden een hoge mate van maatwerk om databronnen te verbinden en statistieken bij te houden

HubSpot AI kan alles doen, van het schrijven van campagnes voor sociale media tot het verkrijgen van inzichten uit gegevens in spreadsheets

HubSpot limieten

De leer- en trainingsgebieden zijn enorm, wat betekent dat het enige tijd kan duren om de gids te vinden die je nodig hebt

De prijs kan beperkend zijn, vooral voor grote teams met tientallen gebruikers

HubSpot prijsstelling

Professioneel: begint bij $500/maand

begint bij $500/maand Enterprise:begint bij $1.500/maand

HubSpot beoordelingen

G2: 4.4/5 (10.800+ beoordelingen)

4.4/5 (10.800+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (400+ beoordelingen)

7. VerkoopNOW

via VerkoopNOW SalesNOW is een verkoopplatform dat alles biedt van klanten bijhouden tot pijplijnanalyse. Met een mobiele app en aangepaste functies kunt u de tool onderweg gebruiken en dashboards ontwerpen die werken voor uw verkoopprocessen.

SalesNOW beste functies

Ondersteunt mobiele apparaten en tablets, zodat u ook wanneer u niet achter uw bureau zit kunt bijhouden wat u doet

In kaarten brengen functies aan waarmee u klantgegevens kunt segmenteren per locatie, waardoor u dieper inzicht krijgt in statistieken die zijn uitgesplitst per regionaal verkoopkantoor

Aangepaste velden en accountrecords geven je controle over welke gegevens je monitort en bijhoudt

Dankzij de snelle implementatie ben je geen weken bezig met het instellen van dashboards en tools voor bijhouden

SalesNOW limieten

De software is webgebaseerd, dus de snelheid kan vertragen afhankelijk van uw verbinding

De gebruikersinterface kan in het begin onhandig zijn

VerkoopNOW prijzen

Eén lage prijs : $19,95/maand per gebruiker

SalesNOW beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2+ beoordelingen)

4/5 (2+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

8. Agile CRM

via Agile CRM Agile CRM-software combineert klantenservice, marketingautomatisering en verkoopanalyse in één handige tool. Gebruik het om uw verkoopteam te helpen sneller deals te sluiten met automatische afspraakplanning, gamificatie en tools voor het bijhouden van de verkoop.

Agile CRM beste functies

Gamification biedt leuke stimulansen voor verkopers om meer deals te sluiten en meer prospects binnen te halen

Stel aangepaste mijlpalen in en houd de voortgang van uw pijplijnen en processen bij

Extra integraties zijn beschikbaar tegen een meerprijs, zodat je naadloos kunt werken met meer dan 30 apps

CRM rapportage tools genereren automatisch grafieken, grafieken en inzichten op basis van bijgehouden KPI's

Agile CRM limieten

Integraties zijn beperkter in vergelijking met andere tools

Er is een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Agile CRM prijzen

Free: Voor maximaal 10 gebruikers

Voor maximaal 10 gebruikers Starter: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Regelmatig: $49,99/maand per gebruiker

$49,99/maand per gebruiker Enterprise: $79,99/maand per gebruiker

Agile CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (300+ beoordelingen)

4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

9. Gesloten

via Gesloten Close is een CRM dat alles afhandelt, van het onboarding van prospects tot het analyseren van de resultaten van deals en het bijhouden van KPI's. Close wordt vertrouwd door bedrijven over de hele wereld en er zijn prijsabonnementen voor de budgetten van zowel starters, kleine bedrijven als grote bedrijven. 🛠️

De beste functies van Gesloten

Ingebouwde automatiseringen voor elk lid van het verkoopteam helpen je meer te verkopen in minder tijd

Dankzij integraties kunt u in uw hele technologiestack werken met tools voor projectmanagement en databronnen

Dashboards en activiteitenoverzichten bieden inzicht in werkstromen, werklast en capaciteit

Rapportagetools zijn aanpasbaar, zodat je het hele jaar door doelen en KPI's kunt bijhouden

Sluit beperkingen

Sommige gebruikers vonden de tools voor het bijhouden van uren niet zo robuust voor hun verkoopteams

Zoek query's zouden intuïtiever kunnen zijn om gegevens sneller te analyseren

Sluiten prijsstelling

Startup: $59/maand

$59/maand Professioneel: $329/maand

$329/maand Enterprise: $749/maand

Sluit beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 is een hulpmiddel voor productiviteit dat ondersteuning biedt aan bedrijven op het gebied van human resources, verkoop en clientbeheer . Gebruik deze tool om de productiviteit van uw verkoopteam bij te houden, van tijdsregistratie en campagneanalyses tot het bijhouden hoe uw verkopers hun werklast effectief beheren.

Bitrix24 beste functies

Tijdregistratie en rapporten bieden zichtbaarheid in capaciteit en effectief tijdbeheer voor elke verkoopmedewerker

Aangepaste regels en triggers wijzen automatisch taken toe en sturen notificaties wanneer deals worden gesloten of nieuwe prospects aan de pijplijn worden toegevoegd

Integraties migreren onmiddellijk gegevens uit andere databronnen zodat u de statistieken hebt die u moet bijhouden, ongeacht waar ze vandaan komen

De ingebouwde CRM vereenvoudigt online betalingen, het bijhouden van leads en verkoopautomatisering om betere relaties met klanten op te bouwen en naadloos deals te sluiten

Bitrix24 limieten

De gebruikersinterface kan in het begin intimiderend zijn en meer tutorials zouden nuttig zijn voor beginners

Er is een mobiele app, maar niet alle functies zijn daarop beschikbaar

Bitrix24 prijsstelling

Basis: $61/maand voor maximaal vijf gebruikers

$61/maand voor maximaal vijf gebruikers Standaard: $124/maand voor maximaal 50 gebruikers

$124/maand voor maximaal 50 gebruikers Professioneel: $249/maand voor maximaal 100 gebruikers

$249/maand voor maximaal 100 gebruikers Enterprise: Begint bij $499/maand voor 250 gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

Volg Metrics en raak KPI's met ClickUp

Deze software voor het bijhouden van verkoopcijfers biedt de tools die u nodig hebt om meetbare doelen in te stellen, de voortgang bij te houden en de productiviteit van uw verkoopteam te beoordelen. Kies er een die de integraties, aanpassingen en sleutel functies biedt die uw bedrijf nodig heeft om aan de top te blijven. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het efficiënter beheren van uw verkoopteam en het bijhouden van statistieken. Met tools zoals een aanpasbaar CRM , verkoopsjablonen en automatisering van taken, kunt u de voortgang bewaken vanaf de lancering van het initiatief tot de uitvoering. ClickUp integreert bovendien met honderden tools en biedt zo een alles-in-één platform voor het opbouwen en beheren van uw verkoopprocessen. 🤩