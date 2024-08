10 Verkoop OKR-voorbeelden voor 2024 (+5 schrijftips)

Of je nu een verkoopmanager bent of slechts een junior vertegenwoordiger, over één ding zijn we het allemaal eens:

Producten verkopen is een ontmoedigende job._

stel je dit eens voor:_

Het is je eerste dag als verkoper en je hebt een huis-aan-huisverkoop toegewezen gekregen.

Je weet niet zeker of je een deur met kansen gaat openen of dat de deur voor je neus wordt dichtgeslagen. 🚪

Misschien voel je je niet eens voldoende getraind of weet je niet wat je doelen zijn.

Maar dat zou niet het geval zijn met OKRs!

OKR's kunnen de vaardigheden van je salesteam verbeteren en ze meer zelfvertrouwen geven omdat ze een doel en strategie voor ogen hebben.

In dit artikel bespreken we wat OKR's voor verkoop zijn, tien uitstekende voorbeelden van OKR's voor verkoop en laten we de beste OKR's voor verkoop zien software voor projectbeheer om je te helpen die OKR's te beheren en bij te houden.

Laten we beginnen!

Wat zijn OKR's in Verkoop?

OKR staat voor Objectives and Key Results. OKR's zijn een raamwerk voor het stellen van doelen dat teams helpt bij het ontwikkelen en bereiken van hun doelen.

Eigenlijk zijn OKR's vergelijkbaar met SMART-doelen.

hoe?

Ze moedigen je aan om specifiek te zijn over wat je wilt, een tijdlijn op te stellen en je doelen op elkaar af te stemmen. Het verschil tussen de twee is dat OKR's je ook een stappenplan geven om succes te boeken.

bekijk enkele coole OKR voorbeelden _die we gebruiken bij ClickUp!

Maar hoe is het OKR-raamwerk van toepassing op verkoopteams?

Een OKR in verkoop helpt uw team bij het ontwikkelen van verkoopdoelstellingen . Elk teamlid kan kiezen op welk belangrijk resultaat hij zich kan richten om bij te dragen aan het collectieve doel.

Je kunt ook elke dag de voortgang en prestaties van je OKR bijhouden om te voorkomen dat je plotseling teleurgesteld wordt.

5 tips voor het schrijven van effectieve verkoop OKR's

Voordat je begint met het opstellen van je doelstellingen, zijn hier een paar tips die je kunnen helpen bij het schrijven van een effectieve OKR:

1. Specifiek

Zorg ervoor dat je duidelijk definieert wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen.

2. Meetbaar

Je moet naar een meetbaar doel toewerken. Je kunt dit doen door te beslissen welke belangrijke metriek of ( KPI) zul je gebruiken.

3. Tijdig

Je OKR's moeten een streefdatum hebben. Zonder een datum zouden jij en je team voor onbepaalde tijd aan hetzelfde doel kunnen werken:

bijna klaar, jongens

4. Uitgelijnd

Controleer of je doelstelling relevant is, bijdraagt aan je carrière en aansluit bij het algemene bedrijfsdoel.

5. Ambitieus

OKR's zijn bedoeld om anderen te inspireren, dus wees niet bang om naar de sterren te reiken! 🤩

Meer tips nodig? Hier is een gids over_ hoe je effectieve OKR's schrijft .

10 Verkoop OKR Voorbeelden

We bieden je een geweldige deal van 10 OKR-voorbeelden voor verkoop die geen enkele verkoopmanager kan weigeren!

Laten we eens kijken:

A. OKR's voor verkoopteams OKR's verkoopteam zijn de doelen waaraan je verkoopteam samen kan werken om ze te bereiken.

Deze OKR's kunnen doelen bevatten zoals het versnellen van specifieke verkoopprocessen of het creëren van het verkoopdroomteam zoals deze twee:

ze waren een dreamteam als ze niet met elkaar aan het dollen waren

Laten we teruggaan naar die Sales OKR-voorbeelden:

1. Doelstelling : Verbeter de prestaties van onze verkoopafdeling met 15%

Key Results:

Eenverkooppijplijn vangekwalificeerde leads met een waarde van $250K per kwartaal

Ons afsluitingspercentage verhogen van 15% naar 30%

Een balanced scorecard implementeren om onze prestaties te evalueren

Geplande gesprekken per verkoper verhogen van twee naar zeven per week

2. Doelstelling: Onze verkoopcyclus versnellen van 8 naar 6 maanden aan het begin van het derde kwartaal.

Belangrijkste resultaten:

Verkort de tijd tussen het eerste gesprek en de demo met 40%

Verkort de tijd tussen de demofase en het sluiten van de overeenkomst met 35%

Ons verkoopproces verbeteren door een nieuw programma voor verkooptraining te implementeren

3. Doelstelling : De efficiëntie van ons verkoopteam verbeteren

Key Results:

Voer maandelijkse trainingssessies uit voor elke fase van deklantlevenscyclus* Conversie verhogen van 10% naar 30%

Van 90% van onze klanten positieve feedback ontvangen over de efficiëntie van ons verkoopteam

B. Inkomstenbeheer OKR's

OKR's voor inkomstenbeheer helpen u uw ogen op de prijs te houden.

Dat klopt! Deze doelen zijn erop gericht om je meer geld te laten verdienen 💰.

4. Doelstelling : Verhoog de jaarlijkse terugkerende omzet met 50% tegen het derde kwartaal.

Key Results:

Bereik maandelijks terugkerende inkomsten van $150k

Verkoop verhogen van 15% naar 40%

Implementeren van een nieuw proces voor klantenwerving tegen het einde van het tweede kwartaal

Het churnpercentage verlagen tot minder dan 3% per maand

5. Doelstelling:Een recordomzet realiseren en tegelijkertijd de winstgevendheid verhogen tegen het vierde kwartaal

Belangrijkste resultaten:

Bereiken kwartaalomzet van $75.000

Onze verkoopactiviteiten dit kwartaal uitbreiden naar twee nieuwe landen

Brutowinstmarge verhogen van 17% naar 45%

6. Doelstelling: Onze verkooptrechter omvang met 45% tegen het vierde kwartaal

Belangrijkste resultaten:

Het aantal verkopers met 20% verhogen

Dagelijks 40 leadconversies

Verminder het aantal verloren leads met 20%

C. Productmarketing OKR's

je kunt een product niet verkopen als niemand het kent, toch?

Dat is wat productmarketing OKR's gaan allemaal over!

Het gaat om het bedenken van ideeën zoals promoties, aanbiedingen en marketingcampagnes die iemands aandacht zullen trekken:

7. Doelstelling:Maak nieuwe productmarketingcontent voor het tweede kwartaal

Belangrijkste resultaten:

Laat het marketingteam 15 promotieberichten schrijven

Laat ons product verschijnen in 10 positieve reviews

Het aantal productdemovideo's verhogen van 7 naar 20

8. Doelstelling : Herlanceer de bedrijfsblog tegen het einde van het eerste kwartaal

Belangrijkste resultaten:

Creëer en publiceer twee artikelen per week voor onze blog

Het aantal blogabonnees verhogen van 2500 naar 5000

Verhoog onze Facebook volgers van 900 naar 3000

D. OKR's voor klanten

OKR's voor klanten richten zich op..

tromgeroffel, alstublieft

Uw klanten!

Deze OKR's gaan over ervoor zorgen dat je bestaande klanten tevreden zijn met je product, zodat je klanten niet verdwijnen:

9. Doelstelling : Ons gebruikersbestand met 45% vergroten in het vierde kwartaal.

Belangrijkste resultaten:

Aantal betaalde gebruikers verhogen van 500 naar 1000

Onze inkomende conversie verhogen van 10% naar 20%

Verhoog onze uitgaande leads van 10/week naar 30/week

10. Doelstelling : Verbeter de klantbetrokkenheid met 35% tegen het tweede kwartaal.

Belangrijkste resultaten:

Verhogen van de maandelijkse klantretentie van 30% naar 60%

De gemiddelde tijd die op onze website wordt doorgebracht verhogen van 15 minuten naar 25 minuten

Het aantal keren dat verschillende gebruikers op onze app gaan, verhogen van 10 naar 25 keer per dag

Waarom je OKR's zou moeten gebruiken

Hier zijn drie redenen waarom OKR's super cruciaal zijn voor verkopers:

1. Verhoogt duidelijkheid

De OKR-methodologie zorgt ervoor dat teams glashelder begrijpen wat er van hen wordt verwacht.💎

OKR's moedigen grote organisaties ook aan om bedrijfs-, team- en persoonlijke doelstellingen te verbinden aan een meetbaar resultaat . Op deze manier kan het hele bedrijf samen in de juiste richting bewegen.

Bovendien houden OKR's teamleden verantwoordelijk omdat iedereen verantwoordelijk is voor dezelfde doelen, of met andere woorden..

2. Verbetert focus

Jaarlijks of elk kwartaal je OKR-voortgang controleren is niet genoeg!

OKR's vereisen regelmatige check-ins.

Dit betekent dat je ze wekelijks of zelfs dagelijks moet bijhouden.

_Voel je je gedemotiveerd?

Als je de vooruitgang ziet die je hebt geboekt in de richting van je OKR-doel en jezelf eraan herinnert waarom je dit doet, kun je nog meer gemotiveerd raken productief !

3. Werknemersbetrokkenheid stimuleren

het is in principe onmogelijk om een OKR van een groot bedrijf in je eentje te bereiken

je zult altijd je teamgenoten ergens langs de lijn nodig hebben, toch?

OKR's voor teams en bedrijven zorgen ervoor dat elk teamlid betrokken is bij het OKR-proces.

Elke medewerker heeft een unieke rol!

Door hen te laten weten dat ze een aanwinst zijn voor het bedrijf, zullen je werknemers enthousiaster en meer betrokken zijn. 😄

Binnen de kortste keren worden je werknemers elke ochtend wakker met dit gevoel:

Om succesvol te verkopen, moet u uw prospects bijhouden door hen follow-up e-mails te sturen op regelmatige basis.

Op dezelfde manier kun je niet zomaar OKR's instellen en hopen dat je ze haalt.

Je moet ze ook voortdurend bijhouden en beheren!

hoe doe je dit?

Het antwoord ligt in OKR-software !

Een OKR tracking tool zoals ClickUp kan u helpen bij het instellen, volgen en beheren van al uw product OKR's .

Dit is hoe ClickUp kan helpen:

1. Doelen stellen (Objectives) Doelen zijn containers op hoog niveau die kunnen worden onderverdeeld in kleinere, meetbare

Doelen.

Dit betekent dat:

Uw doelstellingen = ClickUp doelen

Uw belangrijkste resultaten = ClickUp doelen

Dit is hoe u doelen kunt maken in ClickUp:

Ga naar "Goals" in ClickUp en maak een nieuw doel aan door op de knop "Nieuw Goal" te klikken.

U kunt ook de details van uw doelen bewerken:

De titel van uw doel

De vervaldatum van uw doel

Wie moet het doel bereiken

Wie heeft toegang tot je doel

De doelomschrijving

Doelen kunnen een belangrijke rol spelen om je gemotiveerd en verantwoordelijk te houden, zodat je niet de hele dag naar je favoriete programma's zit te kijken!

Weet je niet zeker hoe je doelen moet stellen? Hier zijn_ 7 stappen om efficiënt teamdoelen te stellen .

2. Doelen

Nu je je OKR-doelstelling hebt vastgesteld, heb je een paar belangrijke resultaten of Targets nodig.

Voeg eenvoudig een Doel toe door te klikken op de knop "Doel toevoegen".

Uw Doelen verschijnen dan direct onder uw algemene Doel.

U kunt ook details over uw doelen bewerken, zoals:

De titel van uw Doelen

Wie verantwoordelijk is voor de doelen

Het type doel

Dit zijn de verschillende soorten doelen die u kunt instellen in ClickUp:

Nummer: numerieke cijfers zoals deinkomsten uit huis-aan-huisverkoop *Waar/Onwaar: invoeren of iets gedaan is of niet

numerieke cijfers zoals deinkomsten uit huis-aan-huisverkoop *Waar/Onwaar: invoeren of iets gedaan is of niet Valuta: uw geld bijhouden

uw geld bijhouden Taken: bijhouden hoeveel verkoopactiviteiten zijn voltooid. Bijvoorbeeld controleren of elk teamlid genoeg leads heeft voor de week

3. Voortgang volgen

Zodra je Goal (doelstellingen) en Targets (belangrijkste resultaten) klaar zijn, heb je een verkoopanalyseproces nodig om op koers te blijven en je voortgang naar die OKR's te volgen.

Dit is wat u kunt volgen:

1. Uw voortgang voor elk Doel (belangrijkste resultaat )

Als je bijvoorbeeld een belangrijk resultaat hebt om tien verkopen per week te sluiten, kun je zien hoeveel je er tot nu toe hebt gesloten.

2. Hoe de voortgang van je Doel ( sleutelresultaat ) heeft bijgedragen aan de voortgang van je Doel (doelstelling)

Als je bijvoorbeeld minder dan een kwart van je Doelen tot nu toe hebt voltooid, is je vooruitgang 20%.

4. Dashboards en Widgets Dashboards geven je een overzicht op hoog niveau van alles wat er in je bedrijf gebeurt.

Je kunt de voortgang van je OKR zien aan de hand van zaken als voltooide taken en de genomen tijd voor specifieke projecten.

U kunt ook het volgende toevoegen Aangepaste Widgets naar je verkoopdashboard.

Widgets geven je gedetailleerde inzichten in taken, Sprints, mensen en projecten.

Hier is een lijst van enkele Widgets waaruit je kunt kiezen:

Sprint : inzicht krijgen in de voortgang van uw Sprints 🏃

Tekstblok: voeg rijke tekst, afbeeldingen en zelfs /slash commando's toe om context toe te voegen aan uw Dashboards

Berekeningen: bereken sommen, gemiddelden en nog veel meer voor elke taak in uwWerkruimte* Geadresseerde:laat zien aan hoeveel taken elk lid van je team werkt en welke taken nog niet zijn voltooid

Tabel: zien welke taken zijn voltooid, wie de meeste deals heeft gesloten en welke teamleden wat meer motivatie nodig hebben!

Veelgestelde vragen over verkoop OKR's

Hier zijn de antwoorden op enkele essentiële vragen die u waarschijnlijk hebt over OKR's:

1. Wat zijn persoonlijke OKR's?

Persoonlijke OKR's zijn de doelen die je hebt voor je persoonlijke leven.

Deze doelen kunnen van alles zijn dat je wilt bereiken in je leven.

Hier is een voorbeeld van een persoonlijke OKR:

Doel: Een fantastische reis naar Italië maken na de pandemie.

Key Results:

Sparen! 💰

Maak een goed afgerond reisschema 📋

Zorg dat je alle benodigde documenten hebt 📁

Probeer minstens 10 verschillende wijnen 🍷

Doe wat onderzoek naar het weer en pak uw spullen dienovereenkomstig in 🌂

Zo voel je je niet helemaal onvoorbereid of misplaatst tijdens je reis!

2. Wat zijn individuele OKR's?

Een individuele OKR moedigt werknemers aan om zich te concentreren op hun eigen doelen voor het werk .

Hier is een individuele OKR-sjabloon :

Doelstelling: Sluit 20 deals per maand.

Key Results:

Bel minstens 50 prospects per dag

Geef productdemo's aan 50 klanten per week

Volg 10 verloren deals op om te leren wat er mis ging

Het probleem met individuele doelen is dat het het teamwerkaspect van OKR's beperkt, omdat werknemers de neiging hebben om hun focus te verleggen naar alleen hun individuele prestaties.

3. Wat zijn OKR's voor teams?

Team OKR's zijn de perfecte oplossing voor individuele OKR's.

waarom?

Team OKR's zijn doelen die steunen op de gecombineerde inspanning van elk teamlid. Ze vereisen taakdelegatie en samenwerking voor succes.

dit betekent dat wanneer één teamlid schittert, het hele team schittert_✨.

4. Wat zijn OKR's op kwartaalbasis?

Kwartaal-OKR's zijn doelen die voor elk kwartaal (drie maanden) worden gesteld.

Zie het als volgt: Je hebt een gigantische pizza (je jaarlijkse OKR).

Maar je snijdt die pizza in vier stukken (vier OKR's), en je eet elk kwartier één stuk (voltooit één OKR). 🍕

waarom eet je de heerlijke pizza niet gewoon in zijn geheel?

Dit is waarom:

Door het op te splitsen in vier eenvoudige stappen, kunnen teams toewerken naar een driemaandelijkse doelstelling die bereikbaarder is en sneller resultaat zien.

Kortere tijdlijnen houden doelen ook relevant.

wat bedoelen we?

Het is gemakkelijker om te voorspellen wat er over drie maanden zal gebeuren dan over een jaar!

Dus als er iets misgaat, kun je daar met het grootste gemak mee omgaan.

Tijd om de deal te bezegelen ✅

Sales OKR's helpen je om ambitieuze verkoopdoelen te stellen en de stappen uit te stippelen om ze te bereiken.

Het hebben van een lijst met effectieve verkoop OKR's is echter niet alles wat nodig is om succes te behalen.

Je moet nog steeds dagelijks naar die OKR's toewerken

Gelukkig kunt u rekenen op een fantastisch OKR-trackingprogramma zoals ClickUp!

Met ingebouwde Herinneringen , Taak Checklists en Toegewezen taken heb je alles wat je nodig hebt om bovenop je verkoop OKR's. Ontvang ClickUp gratis vandaag nog om al uw verkoopdoelen met 100% nauwkeurigheid te halen. 🎯