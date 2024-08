Hoe AI gebruiken in verkoop (use cases en tools)

Kunstmatige intelligentie werd een modewoord toen ChatGPT in november $$$a op de markt kwam. We gaan nu twee jaar verder en het is nu een integraal onderdeel van bedrijfsstrategieën in verschillende sectoren, waaronder verkoop.

Verkoopprofessionals vinden deze technologie zeer nuttig. Meer dan 52% vindt het essentieel voor hun werk.

In de sterk concurrerende verkoopmarkt kan elk potentieel voordeel in efficiëntie je helpen om je concurrentie voor te blijven. Als je je afvraagt wat de specifieke voordelen zijn van AI voor verkoop of nog niet hebt besloten om te investeren in AI-ondersteunde verkooptools, dan is deze blog iets voor jou.

Alles komt aan bod, van het gebruik van AI in je verkoopactiviteiten tot de beste tool om het meeste uit je inspanningen te halen. Aan de slag!

Inzicht in AI in verkoop

Lange tijd was verkoop een veld waarin de mens centraal stond. De meest waardevolle activa van een verkoper waren hun uitgebreide kennis van wat ze verkochten, hun sociale vaardigheden en hun manier van praten.

Hoewel dat nu nog steeds het geval is, zijn de verwachtingen van de klant ongekend hoog, is de concurrentie hevig en het klanttraject complexer. Deze factoren kunnen zelfs een goed presterend verkoopteam onder druk zetten.

Dat is waar AI kan helpen om deze extra eisen met gemak aan te pakken. Onthoud dat AI niet bedoeld is om menselijke verkopers te vervangen, maar om ze efficiënter en productiever te maken. Om dit beter te begrijpen, kijken we hoe AI-technologieën verkopers en leiders afzonderlijk helpen.

**Wat kan AI doen voor verkopers?

Verkopers vormen het grootste deel van elk verkoopteam. Als u bekend bent met het reilen en zeilen van deze functie, weet u hoe veeleisend deze rol kan zijn.

AI in verkoop geeft uw team meer mogelijkheden door:

Het afhandelen van repetitieve taken zoals het invoeren van gegevens en follow-up e-mails, zodat ze zich kunnen richten op activiteiten met een hoge waarde, zoals het opbouwen van relaties en het sluiten van deals

zoals het invoeren van gegevens en follow-up e-mails, zodat ze zich kunnen richten op activiteiten met een hoge waarde, zoals het opbouwen van relaties en het sluiten van deals Een vervelend proces zoals lead scoring te automatiseren. Dit zorgt ervoor dat verkoopteams zich richten op gekwalificeerde leads en deze converteren

**Wat kan AI doen voor verkoopleiders?

Verkoopleiders en managers kunnen kunstmatige intelligentie gebruiken voor kritieke verkoopprocessen zoals verkoopprognoses. Het vermogen van AI om in de loop der tijd te leren, geeft verkoopmanagers sleutelinzichten in veranderingen in klantgedrag en interacties. Deze informatie kan nuttig zijn bij het aanpassen van verkoopstrategieën om nieuwe klanten te targetten.

Functies zoals real-time sentimentanalyse stellen het management verder in staat om de pijnpunten van potentiële klanten te begrijpen en hun aanpak in realtime aan te passen om ze te converteren in betalende klanten.

De huidige AI-technologie kan verkoopgesprekken analyseren om de prestaties van verkopers te meten. Deze informatie is cruciaal voor generieke en, indien nodig, gerichte coaching.

Laten we eens kijken naar een paar gedetailleerde use cases om beter te begrijpen hoe je AI kunt gebruiken in verkoop.

AI in verkoop: Use Cases

Er zijn veel use cases voor AI in sales; laten we er drie bekijken.

1. Verkoopvoorspelling

Verkoopprognoses zijn een integraal onderdeel van een verkoopmanager . Het voorziet leiderschap van de informatie om hun verkooppraatjes en omzetactiviteiten te verfijnen en realistische doelen te stellen verkoopdoelen .

Verkoopprognoses waren van oudsher een proces dat sterk leunde op ervaring, intuïtie en het handmatig kraken van nummers. Tegenwoordig kunnen AI-verhooptools gegevens uit meerdere bronnen verzamelen en analyseren, waaronder CRM-systemen, tools voor marketingautomatisering of zelfs uit interacties met je berichten op sociale media. Dit alles gebeurt zonder menselijke tussenkomst en levert toch nauwkeurige voorspellingen van verkoopprestatiecijfers op.

De integratie van AI in uw verkoopprocessen geeft u een concurrentievoordeel en zorgt ervoor dat u werkt met nauwkeurige gegevens voor verbeterde besluitvorming.

Neem nu het voorbeeld van Salesforce Cloud Einstein, een AI-tool ontwikkeld door Salesforce. Deze AI-oplossing kan worden gebruikt om potentiële leads te prioriteren, inzichten te verkrijgen uit gegevens van gebruikers en zelfs taken te automatiseren. Voor verkoopvoorspellingen kan het historische verkoopgegevens analyseren en patronen identificeren die kunnen worden gebruikt om toekomstige verkopen te voorspellen.

Met dit hulpmiddel kon reclame van Spotify verkooptrends nauwkeurig voorspellen en potentiële leads identificeren. De geavanceerde analyses van Einstein voorzien het verkoopteam van Spotify van realtime gegevens over klantgedrag, markttrends en campagneprestaties. Dit hielp bij nauwkeurigere verkoopvoorspellingen en een effectieve toewijzing van middelen.

De verbeterde nauwkeurigheid van de prognoses heeft geleid tot een stijging van de advertentie-inkomsten met 19% j-o-j en een toename van de productiviteit van het verkoopteam van Spotify met 40%, waardoor de verkoopprestaties aanzienlijk zijn verbeterd.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor verkoopprognoses om historische prestaties bij te houden en te analyseren en op basis van de analyse doelen voor de toekomst in te stellen en bij te houden.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor marketingkalenders om uw verkoopactiviteiten te superchargen. Houd alle aspecten van uw verkoopprospectie bij op één handige locatie. Gebruik de aangepaste velden, statussen en weergaven om klantinteracties, belangrijke segmentatiedetails, belangrijke taken en massacampagnes op te slaan en bij te houden.

Pro Tip: Verander elke gebeurtenis in ClickUp in automatische e-mails. Activeer vragen van klanten, tickets en meer - onmiddellijk met klikUp E-mail_ .

3. Automatisering van de verkoop

In de verkoop is tijd geld. Het is zelfs zo dat verkopers meer tijd besteden aan het uitvoeren van repetitieve, vervelende taken zoals het documenteren van klantinteracties en het afhandelen van administratieve taken dan aan het voeren van daadwerkelijke verkoopgesprekken. Verkoopmanagers besteden ook veel tijd aan het bijhouden van verkoopactiviteiten en rapportage. Tools voor automatisering van verkoop, wanneer ze strategisch worden ingezet, verschillende van deze vervelende Taken automatiseren en stroomlijnen. Zo kan spraak-naar-tekst kunstmatige intelligentie technologie bijvoorbeeld automatisch klantinteracties in realtime transcriberen.

Aan de andere kant kunnen managers profiteren van functies van verkooptechnologie zoals geautomatiseerde rapportage en e-mailplanning die zonder tussenkomst belangrijke informatie naar belanghebbenden communiceren. Kortom, automatisering kan een aanzienlijke positieve impact hebben op uw verkoopinspanningen.

De Sales Hub van HubSpot integreert contactbeheer met automatiseringsfuncties zoals e-mail sequenties en workflows om verkoopprocessen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en inzicht te geven in verkoopgegevens. HubSpot heeft Mindvalley effectief geholpen , een toonaangevend educatief bedrijf op het gebied van persoonlijke groei, om haar verkoopinspanningen te stroomlijnen en de automatisering van e-mailmarketing te verbeteren.

Het geïntegreerde platform van HubSpot maakte geautomatiseerde e-mailmarketingcampagnes mogelijk, waardoor Mindvalley leads effectief kon koesteren. Met HubSpot's CRM kreeg Mindvalley zichtbaarheid in klantinteracties en werd het beheer van partnerschappen gestroomlijnd.

Het resultaat? Verbeterde productiviteit van de verkoop, snellere query's van klantgegevens en een aanzienlijke groei van het aantal e-mail abonnees.

Geef samenvattingen van uw verkooprapporten weer en houd bij welke producten goed verkopen met het sjabloon voor het dagelijkse verkooprapport van ClickUp

Pro Tip: kiezen ClickUp's dagelijks verkooprapport sjabloon _om de productiviteit van uw verkoop te verbeteren. Houd verkoopactiviteiten bij met aanpasbare statussen voor taken en stel herinneringen in om bovenop al uw verkoopprocessen te blijven zitten.

Software gebruiken in de verkoop

Tot nu toe hebben we globaal bekeken hoe AI-technologie verkoopteams kan helpen efficiënter te werken. Werkstromen in de verkoop zijn complex en gaan gepaard met jongleren met meerdere Taken, deadlines en contactmomenten met de klant. Om echt alles uit dit veld te halen, heb je verkoopsoftware nodig die AI integreert met meerdere functies om processen te stroomlijnen.

Bijvoorbeeld met de ClickUp Teams verkoop software oplossing wordt het beheren van uw verkoopproces een fluitje van een cent. U kunt leads bijhouden, klanten aan boord nemen en naadloos samenwerken aan deals.

Met de software van ClickUp, een alles-in-één oplossing voor project- en verkoopmanagement, kunt u tal van taken automatiseren om de verkoop te versnellen. U kunt zelfs uw werkstroom aanpassen met een gebruiksvriendelijk CRM en u krijgt waardevolle inzichten met overzichtelijke dashboards.

1. Personaliseer uw leadgeneratie met AI

De eerste bestelling van elke verkoopprofessional is het genereren van leads, wat grotendeels kan worden bereikt via e-mailmarketingcampagnes. Dit is waar je AI kunt gebruiken om voorspellende analyses te maken, inspanningen te personaliseren en workflows te stroomlijnen.

AI-tools zoals ClickUp Brein , een AI-assistent met mogelijkheden voor machinaal leren en natuurlijke taalverwerking, kan u helpen:

Potentiële leads effectiever te identificeren

Voorkeuren van klanten begrijpen

Op een meer persoonlijke manier met clients omgaan

ClickUp Brain kan worden gebruikt in combinatie met de andere functies van de ClickUp Teams Sales Software-oplossing. Het verhoogt de efficiëntie en het algehele succespercentage van leadgeneratiecampagnes.

Stel e-mails op die onmiddellijk verbinding maken met potentiële klanten met de generatieve ClickUp AI-mogelijkheden van ClickUp Brain. Dezelfde functie kan ook worden gebruikt door de leer- en ontwikkelingsafdeling om content te creëren voor verkoopcoaching. Dit is bijvoorbeeld hoe u AI kunt gebruiken om binnen enkele seconden concepten voor e-mails te genereren:

vertel waar je e-mail over gaat en stel de toon en het creativiteitsniveau in om direct resultaat te boeken_

Bovendien, ClickUp Brain, indien gebruikt in combinatie met andere functies zoals ClickUp Clips ontsluit nieuwe wegen om het verkoopproces te verbeteren.

Maak en deel zelfstandig training- en inwerkvideo's met ClickUp Clips. Koppel de kunstmatige intelligentie van ClickUp Brain aan uw verkoop en uw verkoopteams kunnen nu video's maken met realtime door ClickUp AI gegenereerde transcripts. Deze functie kan vooral handig zijn wanneer u klanten probeert te overtuigen met gedetailleerde demovideo's waarin complexe concepten worden uitgelegd.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Clips-AI-Transcription-feature-example-1400x849.png ClickUp Clips AI voorbeeld functie voor transcriptie /%img/

Genereer gedetailleerde uitlegvideo's met realtime AI-gegenereerde transcripties met ClickUp's Clips.

2. Optimaliseer terugkerende verkooptaken met automatisering

Het gebruik van geconsolideerde dashboards is een geweldige manier om een visuele weergave van de belangrijkste verkoopgegevens te bieden. In combinatie met AI-gestuurde automatisering kan het verkoopprofessionals helpen om repetitieve taken gemakkelijk te stroomlijnen.

Met de ClickUp Automatiseringen functie kunt u uw verkoopworkflow stroomlijnen en sneller deals sluiten dan ooit tevoren. U kunt ook handmatige invoer van gegevens elimineren terwijl leads soepel door uw pijplijn stromen.

Alle klantactiviteiten triggeren statusupdates, taken worden automatisch toegewezen op basis van fases en prioriteiten worden aangepast om je team altijd op koers te houden.

Gebruik ClickUp Brain's AI Project Manager om het rapportageproces te stroomlijnen en real-time updates te geven over waar hun verkoopteams staan met hun targets. Bovendien kan deze AI-tool actiepunten en subtaak-abonnementen automatiseren, waardoor managers kostbare tijd vrijmaken om zich te concentreren op strategieën.

Automatiseer actie-items en krijg voortgangsupdates met ClickUp's AI Project Manager

3. Houd vitale informatie bij met dashboards

Actuele informatie en de mogelijkheid om te visualiseren en dieper in te gaan op sleutelcijfers helpen verkoopleiders om datagestuurde verkoopstrategieën te abonneren en uit te voeren.

Aanpasbare dashboards in een AI-verkoopmanagementtool kunnen hierbij van pas komen. Het kan je helpen om vitale verkoopinformatie bij te houden en een weergave te geven van de belangrijkste statistieken.

Met deze dashboards kunnen verkoopteams trends identificeren, teamprestaties monitoren, werkelijke verkoop vergelijken met prognoses op één plek en weloverwogen beslissingen nemen. ClickUp Dashboards kunnen al het bovenstaande doen en verkopers kunnen ze gebruiken om hun prestaties af te zetten tegen hun individuele targets.

Volg essentiële verkoopcijfers met de Dashboards van ClickUp

ClickUp ondersteunt ook integratie met tools van derden, zoals Salesforce en HubSpot. Deze dashboards kunnen worden gebruikt als een enkele bron van waarheid voor al uw verkoopgerelateerde gegevens. Bovendien kunnen uw verkopers waarschuwingen instellen voor specifieke mijlpalen/gebeurtenissen, zodat onmiddellijk actie wordt ondernomen wanneer dat nodig is.

Lees ook:_ AI hulpmiddelen voor CRM

4. Bind het allemaal samen met een CRM

Relaties met klanten en het beheer ervan spelen een cruciale rol in het succes van elk verkoopproces. Het bijhouden van informatie over alle contactmomenten kan echter moeilijk en tijdrovend zijn. Maar met een CRM-oplossing in uw arsenaal kunt u uw verkoopworkflows eenvoudig optimaliseren.

Een CRM is een hulpmiddel dat u een 360-graden weergave geeft van uw volledige verkooppijplijn - kortom, het is de ruggengraat van elke verkooporganisatie. CRM van ClickUp kan alle klantgegevens, inclusief contactgegevens, communicatiegeschiedenis en andere informatie die van vitaal belang is voor uw verkoopproces, consolideren op één centrale locatie. Het integreert ook naadloos met de AI-functies en automatisering die u al hebt verkend.

Daarnaast biedt ClickUp CRM ook verschillende aanpasbare weergaven (meer dan 15) om uw verkooppijplijn te visualiseren op een manier die bij uw voorkeur past.

De ClickUp Weergave van het Gantt-diagram biedt een visuele tijdlijn van uw volledige verkooppijplijn. Met deze vereenvoudigde weergave kunnen verkoopprofessionals de voortgang, deadlines en afhankelijkheid in één oogopslag bijhouden. Deze informatie kan helpen om knelpunten te identificeren voordat ze het verkoopproces belemmeren.

beheer uw verkooppijplijn beter met de grafiekweergave van ClickUp_

Voor een spreadsheetachtige interface gebruikt u de ClickUp Tabel weergave. Met deze weergave kunnen verkoopprofessionals aangepaste velden maken om alles bij te houden, van klantinformatie tot verkoopstatistieken.

Customize, sorteer en deel verkoopinformatie in real-time met de ClickUp tabelweergave

Daarnaast fungeert deze weergave ook als een database zonder code waarmee u taken, documenten en hun afhankelijkheid kunt koppelen, net zoals u dat zou doen bij het bouwen van een traditionele database.

Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain doorzoekt u het hele ecosysteem van uw verkoopactiviteiten, genereert u direct samenvattingen en geeft u conversatie-updates over de voortgang van actie-items. Deze functie kan vooral voordelig zijn voor verkoopprofessionals omdat het hen toegang geeft tot een schat aan informatie tijdens verkoopgesprekken. Vertrouwen opbouwen bij clients helpt ook om de werkstroom van gesprekken te behouden, wat cruciaal kan zijn bij het converteren van een potentiële klant.

gebruik ClickUp's AI-kennismanager om direct antwoorden te krijgen op sleutel query's en processen_

Lees ook:_ AI hulpmiddelen voor e-commerce

5. Begin niet vanaf nul-met sjablonen

Sjablonen zijn echt onmisbaar voor verkoopbeheer en bieden snelkoppelingen naar efficiëntie en consistentie. Met vooraf ontworpen sjablonen voor CRM, verkoopgesprekken en verkooptracker kunnen teams voorkomen dat ze het wiel opnieuw moeten uitvinden en zorgen voor gestandaardiseerde processen.

ClickUp biedt verschillende sjablonen die verkoopprofessionals kunnen helpen uit te blinken in hun werkprocessen, tijd te besparen en zich te concentreren op strategische verkoopinspanningen.

Houd essentiële klantinformatie en interacties bij met ClickUp's sjabloon voor verkoop-CRM

Het ClickUp CRM sjabloon zorgt voor de meest essentiële aspecten van het CRM-proces. Het biedt een gecentraliseerde locatie waar een verkoopleider toegang heeft tot alle klantgerelateerde informatie, inclusief maar niet beperkt tot klantgegevens, verkoopgeschiedenis en zelfs aantekeningen over eerdere interacties met klanten.

Het is echter niet alleen een opslagplaats voor gegevens. Deze sjabloon heeft ook aangepaste velden en statussen waarmee verkoopprofessionals hun klanten kunnen segmenteren voor een effectievere marketingaanpak en alle verkoopactiviteiten vanaf één locatie kunnen bijhouden.

Pro Tip: Gebruik ClickUp's Board View in dit sjabloon voor een interactieve visuele weergave van uw CRM-activiteiten.

De sjabloon biedt ook functies voor verkoopautomatisering, zoals het verzenden van gepersonaliseerde e-mails naar elke klant op basis van hun segment. Het helpt bij sentimentanalyse doordat het management feedback en beoordelingen van klanten kan volgen.

Beheer uw verkoopgesprekspijplijn vanaf één centrale locatie met ClickUp's sjabloon voor verkoopgesprekken

ClickUp biedt ook sjablonen om het verkoopproces zelf te stroomlijnen. Bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken biedt verkooporganisaties een stap-voor-stap proces voor het beheren van klantcontacten. Dit sjabloon biedt vertegenwoordigers ook een gecentraliseerde locatie voor toegang tot standaardscripts voor verkoopgesprekken.

Eenvoudige toegang tot deze scripts zorgt ervoor dat uw verkoopteams consistent professioneel te werk gaan en potentiële klanten voorzien van nauwkeurige informatie.

Daarnaast kunnen verkoopteams ook aangepaste velden gebruiken om sleutelgegevens van elk gesprek te registreren, zoals pijnpunten van klanten en volgende stappen. Deze informatie kan van onschatbare waarde zijn voor follow-ups, het personaliseren van toekomstige interacties en, als resultaat, het sluiten van deals.

Pro Tip: Gebruik klikUp Documenten_ om alle extra informatie op te slaan die je verkoopteams nodig hebben in hun contact met klanten. Zorg ervoor dat alle leden van je team toegang hebben tot alle documenten - alles op één plek!

Volg de prestaties van het verkoopteam vanaf één locatie met ClickUp's Sales Tracker Sjabloon

Tot slot hebben we de ClickUp sjabloon voor verkooptracker een hulpmiddel dat leidinggevenden waardevolle inzichten kan geven in de prestaties van hun teams en de algehele doeltreffendheid van hun verkoopactiviteiten.

Deze sjabloon gaat verder dan alleen het bijhouden van verkoopcijfers. Dankzij de ingebouwde kunstmatige intelligentie kunnen verkoopteams waardevolle prestatiegegevens visualiseren (individueel en als team), trends analyseren en groeikansen identificeren.

Pro Tip: Gebruik de klikUp Doelen_ en ClickUp Mijlpalen functies binnen deze sjabloon om, zoals de namen al aangeven, doelen in te stellen voor uw verkoopteams en hen te helpen visualiseren hoe dicht ze bij het bereiken ervan zijn.

Verhoog uw verkoopgame met ClickUp's verkoop AI-tools

In de verkoop kan elk klein voordeel het verschil betekenen tussen het sluiten of verliezen van een deal. Gelukkig kunnen AI-tools zoals ClickUp u helpen precies dat te bereiken. ClickUp biedt verschillende sjablonen voor verkoopplannen naast de sjablonen die in deze blog worden besproken, kunt u met deze sjablonen de manier waarop uw verkoopteams werken verbeteren.

Dus waarom tijd verspillen? Gratis aanmelden bij ClickUp en maak gebruik van het wonder van kunstmatige intelligentie om het volledige potentieel van uw verkoopteams te ontsluiten.